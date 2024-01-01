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Medya ve Etkileyici Hedefleme Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Amerikan Samoası
Medya ve etki sahibi hedefleme yazılımı, halkla ilişkiler alanında hayati bir araç olarak hizmet eder ve şirketlerin kendi endüstrilerinde nüfuz sahibi olan geleneksel medya figürlerini, sosyal medya etkileyicilerini ve blog yazarlarını tespit etmelerine ve onlarla etkileşime geçmelerine yardımcı olur. Bu tür bir yazılımın temel amacı, hedef kitlesi bir şirketin ürünleri veya mesajları ile uyumlu olan bireylerin tanımlanmasını ve onlarla bağlantı kurulmasını kolaylaştırmaktır. Bu yazılım, şirketleri ya ilgili etki sahibi kişilerden oluşan seçilmiş bir veritabanıyla ya da belirli uzmanlık alanlarında öne çıkan sesleri ortaya çıkarmak için araçlarla donatır. Şirketler bu teknolojiden yararlanarak içeriklerini geliştirmeye veya markalarıyla alakalı yeni içerik oluşturmaya hazır pazar uzmanlarını belirleyebilir. Üstelik medya ve etkileyicileri hedefleme yazılımı, medya izleme araçlarını tamamlayarak medya profesyonellerinin bir markanın varlığını nasıl algıladıklarına dair içgörüler sunar. Basın bültenlerinin medya bağlantılarına ve ilgili çevrimiçi platformlara doğrudan yayılmasını kolaylaştıran basın bülteni dağıtım yazılımıyla ortak zemini paylaşıyor.
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Meltwater
meltwater.com
Meltwater'ın halkla ilişkiler ve pazarlama ekiplerine hem haber hem de sosyal medyadaki medya kapsamını izlemesine ve marka yönetimini geliştirmesine nasıl yardımcı olduğunu keşfedin.
Skeepers
octoly.com
Lider Influencer Pazarlama Platformu Octoly, incelenen mikro etkileyicileri ve tüketicileri geniş ölçekte birbirine bağlayarak markaların görünürlüğünü artırmasına, güven oluşturmasına ve satışları artırmasına yardımcı olur. Markalar, hediye edilen bir ürün karşılığında sosyal medya gönderileri ve ...
BuzzSumo
buzzsumo.com
En iyi performansı gösteren içeriği bulun. Önemli olan etkileyicilerle işbirliği yapın. Fikir üretmek, yüksek performanslı içerik oluşturmak, performansınızı izlemek ve etkileyicileri belirlemek için içerik analizlerimizi kullanın. BuzzSumo, 8 milyar makale, 42 milyon web sitesi, 300 etkileşim, 50...
Critical Mention
criticalmention.com
TV, Radyo, Haberler, Podcast'ler ve Sosyal Medya için sınıfının en iyisi medya izleme hizmeti ve sektördeki en doğru medya iletişim veritabanı.
Cision
cision.com
Cision Ltd. bir halkla ilişkiler ve kazanılmış medya yazılım şirketi ve hizmet sağlayıcısıdır. Şirket, Cayman Adaları'nda kurulmuştur ve merkezi Chicago, Illinois'dedir; dünya çapındaki müşterileri ile Şirket, Haziran 2017'de ters birleşme yoluyla halka açıldı. Web tabanlı PR ve hizmet olarak medya ...
BuzzStream
buzzstream.com
BuzzStream, dünyanın en iyi pazarlamacılarının ürünlerini, hizmetlerini ve içeriklerini tanıtarak bağlantılar, ilgi ve markalar oluşturmalarına yardımcı olan web tabanlı bir yazılımdır.
Sourcery
sourcery.ai
Daha Fazla Müşteriye Ulaşın. Kaliteli Geri Bağlantılar Kazanın. Nasıl ücretsiz tanıtım alacağınızı merak etmeyi bırakın. Yazılımımız kaliteli geri bağlantıları kendiniz kazanmanıza yardımcı olur. Çok kolay, sihir gibi. » Marka Bilinirliğini Artırın » Daha Fazla Gelen Trafik ve Potansiyel Müşteri » S...
MediaHQ
mediahq.com
MediaHQ medya ilişkilerinizi dönüştürecek. Tek bir yerden medya listeleri oluşturabilir, basın bültenleri dağıtabilir, hikayenizi anlatabilir ve basın bülteni raporlarını okuyabilirsiniz. Haberlerinizi anında ve sorunsuz bir şekilde paylaşmanızı sağlar.
JustReachOut
justreachout.io
İşletmenizi büyütmek için ihtiyaç duyduğunuz görünürlüğü elde etmenizi sağlayacak PR yazılımı ve rehberliği. Bir gazetecinin hikayenize uygun olduğunu bilerek iletişime geçin. Yazılımımız, güvenle satış konuşması yapabilmeniz için en alakalı gazetecileri, yayınları, basın fırsatlarını, podcast'leri ...
Agility PR Solutions
agilitypr.com
Agility PR Solutions (eski adıyla MediaMiser), halkla ilişkiler ve pazarlama profesyonellerine yönelik medya izleme ve analiz yazılımı ile profesyonel hizmetler sağlayıcısıdır. Agility PR Solutions, çeşitli Fortune 500 şirketlerinin ve Kanada devlet kurumlarının da aralarında bulunduğu müşterilerine...
Prezly
prezly.com
Prezly, kuruluşların hayran yaratma hedefiyle hikayelerini yayınlamasına, dağıtmasına ve sahiplenmesine yardımcı olan bir hikaye anlatma platformudur.
Muck Rack
muckrack.com
Gazetecileri bulmak, hikayeniz için baskı almak, haberleri izlemek ve PR'ınızın etkisi hakkında rapor vermek için Muck Rack'i kullanın. Gazeteciler portfolyolar oluşturabilir ve kariyerlerini hızlandırabilirler.
Anewstip
anewstip.com
Anewstip, girişimcilerin, halkla ilişkiler profesyonellerinin ve pazarlamacıların ilgili medya bağlantılarını (gazeteciler, editörler, blog yazarları, etkileyiciler vb.) aramasına, medya listeleri oluşturmasına, kişiselleştirilmiş sunumlar veya toplu basın bültenleri göndermesine ve çevrimiçi ve izl...
Propel PRM
propelmypr.com
Propel PRM, Halkla İlişkiler Yönetimi teknolojisiyle kazanılmış medyayı yeniden tasarlıyor. PRM platformu, pazarlama ve iletişim profesyonellerinin hikayelerini sunmak için doğru medyayı keşfetmelerine, medya ilişkilerini ve kampanyalarını yönetmelerine, markalarının kapsamını ve ses paylaşımını izl...
Storiad
storiad.com
Storiad, kitap farkındalığını artırmak ve kitap satışlarını artırmak amacıyla doğru kitap hedef kitlesine ulaşmak için yazarların dijital kitap tanıtım kampanyalarını planlamasına, dağıtmasına ve yönetmesine yardımcı olur.
IGLeads.io
igleads.io
Parmaklarınızın ucundaki Google'ın herkese açık veritabanıyla yeni iş fırsatlarını keşfedin ve dünyadaki her alıcıya ulaşın. Hashtag'leri ve anahtar kelimeleri kullanarak potansiyel müşterileri hedefleyin ve daha fazla anlaşma yapın
NinjaOutreach
ninjaoutreach.com
Veritabanımızda Instagram, TikTok, YouTube ve Blogger web sitelerinden 130 milyondan fazla profil bulunan NinjaOutreach, çevrimiçi varlıklarını büyütmek isteyen çevrimiçi markalar, dijital pazarlamacılar ve küçük işletmeler için en iyi blog yazarı ve Etkileyici Pazarlama destek yazılımıdır. Ninja, E...
Prowly
prowly.com
Prowly, PR profesyonellerine yönelik, her ölçekteki şirketin rutin görevlerde zamandan tasarruf ederek medya ilişkilerini daha etkin bir şekilde yönetebildiği, hepsi bir arada bir iş akışı otomasyon çözümüdür. Prowly, kullanıcıları hikaye anlatma, doğru medya bağlantılarını bulma ve bunları bir PR C...
Postaga
postaga.com
Etkili, kolay, soğuk bir e-posta ve satış destek platformuyla daha fazla potansiyel müşteri oluşturun, ilişkiler kurun ve geri bağlantılar edinin.
PeakMetrics
peakmetrics.com
Medya kapsamını otomatik olarak toplayın ve raporlayın. PeakMetrics, gerçek zamanlı olarak milyonlarca yapılandırılmamış, kanallar arası medya veri kümesinden içgörüler çıkarır ve eyleme dönüştürülebilir veriler oluşturur.
Roxhill Media
roxhillmedia.com
Roxhill önde gelen gerçek zamanlı medya istihbarat platformudur. Alex Northcott'un deneyimli halkla ilişkiler ve sektör profesyonellerinden oluşan ekibini yenilikçi teknolojiyle birleştiren Roxhill, günümüzün hızlı hareket eden pazarında ihtiyaç duyduğunuz medya analizlerini ve içgörüleri sağlar.
Heepsy
heepsy.com
Etkileyicileri saniyeler içinde bulun. Instagram, Youtube, Tiktok ve Twitch influencerlarına konuma ve kategoriye göre anında erişim. Hedef kitlenizi analiz edin ve onlarla iletişime geçin.
PressRush
pressrush.com
PR kampanyalarınızı PressRush ile güçlendirin Medya İletişim Veri Tabanı, Medya Listeleri ve Halkla İlişkiler için Gazeteci Araması
Telum Media
telummedia.com
Telum Media, Asya Pasifik genelinde halkla ilişkiler ve medya endüstrileri arasında bağlantılar oluşturan kapsamlı bir medya iletişim platformudur.
The Shelf
theshelf.com
The Shelf, serbest çalışan blog yazarlarının ve sosyal etki sahibi kişilerin işbirliği yapmak isteyen markalarla bağlantı kurmasına yardımcı olan bir sitedir.
PressPitch.io
presspitch.io
PressPitch.io, topluluk odaklı bir halkla ilişkiler (PR) yazılımıdır. Doğrudan bağlantı kurmak ve işbirliği yapmak için gazetecileri, KOBİ'leri ve startup'ları bir araya getiriyoruz. Küçük işletmelere medyadaki varlıklarını hızlandırmak ve gazetecilerin hareket halindeyken hızlı röportajlar ve anket...
PodSeeker
podseeker.co
Podseeker, halkla ilişkiler ve pazarlama profesyonellerine yönelik bir podcast medya veritabanıdır. Kullanıcılarımızın "yeni medya" ortamında gezinmelerine yardımcı oluyoruz ve konuk olarak podcast'lerde rezervasyon yaptırmalarına yardımcı olacak araçlar sağlıyoruz.
OnePitch
onepitch.co
Kazanılmış medya stratejinizde tahmine dayalı çalışmayı ortadan kaldırın. OnePitch'in eşleştirme teknolojisi, her satış konuşması için kesin bir medya listesi sunarak ekibinizin ilgi çekmesini, yerleşimleri güvence altına almasını ve marka yakınlığını artırmasını kolaylaştırır. OnePitch ile sonuçlar...
Wizikey
wizikey.com
Wizikey nedir? Wizikey bir medya izleme ve halkla ilişkiler yazılımıdır. Şirketlere, farklı medyalarda medya takibi, trendler ve dünya genelinde rekabet istihbaratı ve basın bülteni dağıtımına ilişkin içgörüler konusunda yardımcı olur. Ayrıca PR profesyonellerinin doğru muhabir grubunu bulmasına, öz...
Newswire
newswire.com
Newswire, müşterilerine marka bilinirliği oluşturmaya, medyada yer almaya, çevrimiçi görünürlüğü artırmaya, arama motoru optimizasyonu performansını iyileştirmeye, satış oluşturmaya ve daha fazlasına yardımcı olan basın bülteni dağıtım hizmetleri sağlayan bir medya teknolojisi şirketidir. Newswire, ...
Onclusive
onclusive.com
Onclusive, Halkla İlişkiler ve İletişim başarısı için küresel bir ortaktır. Dünya çapında binlerce kuruluşla çalışarak karşılaştığınız baskıları anlıyoruz. Güçlü bir marka ve itibar oluşturmak gibi. Kuruluşunuzun gözü, kulağı ve vicdanı olmak. Üst düzey yöneticileri, daha geniş işletmeyi ve onun baş...
Notified
notified.com
Notified Event Cloud, etkinliklerin oluşturulmasını ve yönetilmesini desteklemek için dünyanın en kapsamlı uçtan uca etkinlik teknolojisini ve ilgili hizmetleri sunar. Tek oturumlardan her zaman açık deneyimlere kadar, konum, format, boyut veya uzunluk ne olursa olsun etkinliklerinizin tüm yaşam dön...
Tagger Media
taggermedia.com
Tagger by Sprout Social, aralarında Omnicom, Havas Media, Ralph Lauren, Ketchum, Social Chain, Spindrift, Takumi, Valvoline ve Dolce & Gabbana'nın da bulunduğu günümüzün en büyük marka ve ajanslarından bazıları için sosyal medya pazarlama endüstrisinde devrim yarattı. Veriye dayalı sosyal zeka platf...
Mynewdesk
mynewsdesk.com
Çevrimiçi PR'ın etkisini keşfedin! Markanız hakkında söylenenleri izleyin, hikayenizi oluşturun, hedef kitlenizi tanımlayıp etkileşime geçirin ve sonuçları analiz edin.