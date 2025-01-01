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Pazar Yeri Yazılımı
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Pazar Yeri Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Çok satıcılı pazaryerleri olarak da bilinen Pazaryeri yazılımı, kullanıcıların birden çok satıcının ürün ve hizmet listelerini içeren dijital vitrinler oluşturmasına ve yönetmesine olanak tanır. Bu araçlar, web sitesi tasarımından satıcı iletişimine ve sevkiyata kadar her şeyi kapsayan çevrimiçi bir pazar oluşturma, barındırma ve yönetme sürecinin tamamını kolaylaştırır. Pazar yeri yazılımı, dijital vitrinlerin oluşturulmasını ve yönetimini kolaylaştırması açısından e-ticaret platformlarına benzese de aralarında önemli bir fark vardır: e-ticaret platformları tek bir satıcı için tasarlanmıştır, çok tedarikçili e-ticaret platformları ise dijital bir satıcı olarak çalışır. pazar yeri. Bazı pazar yazılım ürünleri bağımsız platformlar olarak mevcutken, diğerleri özel olarak veya diğer web içerik yönetimi sistemleri için eklentiler olarak bir seçenek olarak sunulmaktadır.

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AppDirect

AppDirect

appdirect.com

AppDirect, işletmelerin bulut uygulamalarını güvenli bir şekilde yönetmesini ve çeşitli yazılımları entegre etmesini sağlayan ücretsiz bir web uygulamasıdır.

NuORDER

NuORDER

nuorder.com

NuORDER, B2B e-ticaret için toptan satış süreçlerini yöneten ve destekleyen bir platformdur.

Tradly

Tradly

tradly.app

Tradly, kullanıcıların kod yazmadan kendi e-ticaret veya pazar uygulamalarını oluşturup yönetmelerini sağlayan bir platformdur.

Sellr Ecommerce

Sellr Ecommerce

sellr.com

Sellr, çevrimiçi bir e-ticaret mağazası oluşturmanıza, envanteri yönetmenize ve siparişleri takip etmenize yardımcı olan bir platformdur.

Shipturtle

Shipturtle

shipturtle.com

Shipturtle, Shopify ile entegre çok satıcılı pazar yerlerini yönetmek için tasarlanmış bir uygulamadır. Satıcılar, siparişleri ve ürünleri kolayca yönetebilir.

Logicbroker

Logicbroker

logicbroker.com

Logicbroker, tedarik zinciri yönetimi ve e-ticaret süreçlerini entegre eden bir platformdur. Sipariş, envanter ve veri senkronizasyonunu otomatikleştirir.

Convictional

Convictional

convictional.com

Convictional, perakendecilere yeni tedarikçilerle çalışmayı kolaylaştıran bir platformdur. Hızlı entegrasyonlarla markaları bir günde kaydedebilirler.

Labra

Labra

labra.io

Labra, ISV ve danışmanlık ortaklarının bulut pazarlarında daha verimli satış yapmasını sağlayan ilk Dağıtık Bulut Ticaret Yönetim platformudur.

BoxFox

BoxFox

boxfox.com

BoxFox, küçük perakendecilerin fazla envanterlerini yetkili satıcılara değerleme yapıp satmasını sağlayan bir B2B pazar yeridir.

Sharetribe

Sharetribe

sharetribe.com

Sharetribe, kullanıcıların kod yazmadan çevrimiçi pazar yerleri oluşturmasını sağlayan bir platformdur. Ödeme işlemleri ve kullanıcı yönetimi gibi özellikler sunar.

Arcadier

Arcadier

arcadier.com

Arcadier, kullanıcıların kodlama bilgisi olmadan çeşitli iş modelleri için çevrimiçi pazarlar oluşturup yönetmelerine olanak tanıyan bir platformdur.

Kreezalid

Kreezalid

kreezalid.com

Kreezalid, kullanıcıların çevrimiçi pazar yerleri oluşturmasını sağlayan bir SAAS platformudur. Teknik bilgiye gerek olmadan kolayca kullanılabilir.

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