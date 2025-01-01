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En Popüler Son Eklenenler Pazar Yeri Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Çok satıcılı pazaryerleri olarak da bilinen Pazaryeri yazılımı, kullanıcıların birden çok satıcının ürün ve hizmet listelerini içeren dijital vitrinler oluşturmasına ve yönetmesine olanak tanır. Bu araçlar, web sitesi tasarımından satıcı iletişimine ve sevkiyata kadar her şeyi kapsayan çevrimiçi bir pazar oluşturma, barındırma ve yönetme sürecinin tamamını kolaylaştırır. Pazar yeri yazılımı, dijital vitrinlerin oluşturulmasını ve yönetimini kolaylaştırması açısından e-ticaret platformlarına benzese de aralarında önemli bir fark vardır: e-ticaret platformları tek bir satıcı için tasarlanmıştır, çok tedarikçili e-ticaret platformları ise dijital bir satıcı olarak çalışır. pazar yeri. Bazı pazar yazılım ürünleri bağımsız platformlar olarak mevcutken, diğerleri özel olarak veya diğer web içerik yönetimi sistemleri için eklentiler olarak bir seçenek olarak sunulmaktadır.