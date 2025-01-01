Pazar Yeri Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Çok satıcılı pazaryerleri olarak da bilinen Pazaryeri yazılımı, kullanıcıların birden çok satıcının ürün ve hizmet listelerini içeren dijital vitrinler oluşturmasına ve yönetmesine olanak tanır. Bu araçlar, web sitesi tasarımından satıcı iletişimine ve sevkiyata kadar her şeyi kapsayan çevrimiçi bir pazar oluşturma, barındırma ve yönetme sürecinin tamamını kolaylaştırır. Pazar yeri yazılımı, dijital vitrinlerin oluşturulmasını ve yönetimini kolaylaştırması açısından e-ticaret platformlarına benzese de aralarında önemli bir fark vardır: e-ticaret platformları tek bir satıcı için tasarlanmıştır, çok tedarikçili e-ticaret platformları ise dijital bir satıcı olarak çalışır. pazar yeri. Bazı pazar yazılım ürünleri bağımsız platformlar olarak mevcutken, diğerleri özel olarak veya diğer web içerik yönetimi sistemleri için eklentiler olarak bir seçenek olarak sunulmaktadır.
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AppDirect
appdirect.com
AppDirect, işletmelerin bulut uygulamalarını güvenli bir şekilde yönetmesini ve çeşitli yazılımları entegre etmesini sağlayan ücretsiz bir web uygulamasıdır.
NuORDER
nuorder.com
NuORDER, B2B e-ticaret için toptan satış süreçlerini yöneten ve destekleyen bir platformdur.
Tradly
tradly.app
Tradly, kullanıcıların kod yazmadan kendi e-ticaret veya pazar uygulamalarını oluşturup yönetmelerini sağlayan bir platformdur.
Sellr Ecommerce
sellr.com
Sellr, çevrimiçi bir e-ticaret mağazası oluşturmanıza, envanteri yönetmenize ve siparişleri takip etmenize yardımcı olan bir platformdur.
Shipturtle
shipturtle.com
Shipturtle, Shopify ile entegre çok satıcılı pazar yerlerini yönetmek için tasarlanmış bir uygulamadır. Satıcılar, siparişleri ve ürünleri kolayca yönetebilir.
Logicbroker
logicbroker.com
Logicbroker, tedarik zinciri yönetimi ve e-ticaret süreçlerini entegre eden bir platformdur. Sipariş, envanter ve veri senkronizasyonunu otomatikleştirir.
Convictional
convictional.com
Convictional, perakendecilere yeni tedarikçilerle çalışmayı kolaylaştıran bir platformdur. Hızlı entegrasyonlarla markaları bir günde kaydedebilirler.
Labra
labra.io
Labra, ISV ve danışmanlık ortaklarının bulut pazarlarında daha verimli satış yapmasını sağlayan ilk Dağıtık Bulut Ticaret Yönetim platformudur.
BoxFox
boxfox.com
BoxFox, küçük perakendecilerin fazla envanterlerini yetkili satıcılara değerleme yapıp satmasını sağlayan bir B2B pazar yeridir.
Sharetribe
sharetribe.com
Sharetribe, kullanıcıların kod yazmadan çevrimiçi pazar yerleri oluşturmasını sağlayan bir platformdur. Ödeme işlemleri ve kullanıcı yönetimi gibi özellikler sunar.
Arcadier
arcadier.com
Arcadier, kullanıcıların kodlama bilgisi olmadan çeşitli iş modelleri için çevrimiçi pazarlar oluşturup yönetmelerine olanak tanıyan bir platformdur.
Kreezalid
kreezalid.com
Kreezalid, kullanıcıların çevrimiçi pazar yerleri oluşturmasını sağlayan bir SAAS platformudur. Teknik bilgiye gerek olmadan kolayca kullanılabilir.
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