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Pazar Yeri Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Bangladeş
Çok satıcılı pazaryerleri olarak da bilinen Pazaryeri yazılımı, kullanıcıların birden çok satıcının ürün ve hizmet listelerini içeren dijital vitrinler oluşturmasına ve yönetmesine olanak tanır. Bu araçlar, web sitesi tasarımından satıcı iletişimine ve nakliyeye kadar her şeyi kapsayan çevrimiçi bir pazar yeri oluşturma, barındırma ve yönetme sürecinin tamamını kolaylaştırır. Pazar yeri yazılımı, dijital vitrinlerin oluşturulmasını ve yönetimini kolaylaştırması açısından e-ticaret platformlarına benzese de aralarında önemli bir fark vardır: e-ticaret platformları tek bir satıcı için tasarlanmıştır, çok tedarikçili e-ticaret platformları ise dijital bir satıcı olarak çalışır. pazar yeri. Bazı pazar yazılım ürünleri bağımsız platformlar olarak mevcutken, diğerleri özel olarak veya diğer web içerik yönetimi sistemleri için eklentiler olarak bir seçenek olarak sunulmaktadır.
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AppDirect
appdirect.com
AppDirect ücretsiz bir web tabanlı uygulamadır. İş uygulamalarını tek bir basit ve güvenli sitede, her yerden kullanmanıza ve yönetmenize olanak tanır.
NuORDER
nuorder.com
NuORDER, markaların ve perakendecilerin sezon içi ve gelecek koleksiyonlarda alışveriş yapmak, gerçek zamanlı ürün verilerine erişmek ve ürün çeşitlerini görsel olarak planlamak için işbirliği yapma şeklini değiştiriyor.
Convictional
convictional.com
Çok satıcılı bir B2C veya B2B pazarını başlatmak için Convictional'ı kullanın. Perakendecilerin ve distribütörlerin pazar ve stoksuz satış için üçüncü taraf tedarikçilerden kaynak bulmasını, katılmasını ve entegre olmasını sağlıyoruz.
Tradly
tradly.app
Sıfırdan oluşturmadan ürününüzü başlatın. Basit, kod gerektirmeyen bir oluşturucu, Geliştirme araç setleri, 3. Taraf entegrasyonları. Geliştiriciler ve girişimciler Tradly'yi kullanarak pazar ve ticaret uygulamalarını başlatır. Nasıl çalışır? 1. İş modelini seçin 2. Ön uç tasarımını özelleştirin 3. ...
Shipturtle
shipturtle.com
E-Ticaret Mağazanızı Dakikalar İçinde Pazar Yerine Dönüştürün! 100'lerce Satıcıyı bünyesine katarak ve Satışlarından Komisyon kazanarak 10 kat büyütün. Ürün yelpazenizi tamamlayın ve Sektör lideri olun. Sıfır Envanter. Sıfır Pazarlama Maliyeti. Sınırsız Avantaj. Shopify Shipturtle'da Kurulum, dünya ...
Sellr Ecommerce
sellr.com
Sellr, birkaç dakika içinde kolayca tasarlayıp açabileceğiniz bir çevrimiçi e-ticaret mağazası oluşturmanıza olanak tanır. Sellr platformu, envanterinizi ve web sayfalarınızı yönetmenize, müşteri e-posta listeleri oluşturmanıza, ödemeleri kabul etmenize ve daha pek çok şeye olanak tanır.
Logicbroker
logicbroker.com
Logicbroker, entegrasyon türlerinden bağımsız olarak ticari ortakları sorunsuz bir şekilde birbirine bağlayan, önde gelen çok satıcılı bir ticaret platformudur. Modern çözümlerimiz perakendecilere ve markalara, hayati önem taşıyan birinci taraf verileri kullanarak ve analiz ederek, envanter riskini ...
Labra
labra.io
Labra, ISV'lerin ve Danışmanlık Ortaklarının bulut hiper ölçekleyicilerle daha verimli bir şekilde ortak satış yapmasına ve bulut pazaryerleri aracılığıyla daha fazla gelir elde etmesine olanak tanıyan dünyanın ilk Dağıtılmış Bulut Ticaret Yönetimi platformudur. Labra Platformu, Cloud Marketplace iş...
Arcadier
arcadier.com
Arcadier, Arcadier teknolojisi kullanılarak oluşturulan 16.000'den fazla pazar yeri ile dünyanın en hızlı büyüyen çevrimiçi pazar yeri oluşturucusudur. Çözümlerimiz 180'den fazla ülkedeki kullanıcılar için B2B, B2C, P2P ve Tedarik pazarlarına güç veriyor. Çok ödüllü bir pazar yeri SaaS sağlayıcısı o...
Kreezalid
kreezalid.com
Kreezalid, ister paylaşım, ister ürün satışı veya kiralama olsun, pazar yerinizi başlatmak için mükemmel bir e-ticaret çözümüdür.
BoxFox
boxfox.com
BoxFox, küçük perakendecilerin fazla stoklarını değerlendirip yetkili satıcılara satmalarına yönelik bir B2B pazar yeridir.
Sharetribe
sharetribe.com
Sharetribe: Kurucular için Pazaryeri yazılımı. Kodla sınırsızca genişleyen, en hızlı, kodsuz pazar oluşturucu. Sharetribe, kodla sınırsız şekilde genişleyen, en hızlı, kodsuz pazar oluşturucudur. Özelleştirilebilirlik ve ölçeklenebilirlikten ödün vermeden, bir pazar yeri oluşturma süresini ve maliye...