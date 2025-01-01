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Pazarlama Kaynak Yönetimi Yazılımı
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Pazarlama Kaynak Yönetimi Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Pazarlama kaynak yönetimi (MRM) yazılımı, pazarlama varlıklarının verimli yönetimini kolaylaştırır ve pazarlamacılara çeşitli pazarlama çabaları için titiz planlama ve bütçeleme konusunda yardımcı olur. Bir şirketin pazarlama operasyonları stratejisinin ayrılmaz bir parçası olan MRM yazılımı, pazarlama planlarının tanımlanmasında, pazarlama varlıklarının toplanıp dağıtılmasının kolaylaştırılmasında, kampanyaların yürütülmesinde ve varlık performansının izlenmesinde önemli bir rol oynar. MRM, tüm pazarlama materyallerini tek bir sistemde birleştirerek markalama ve mesajlaşmada tekdüzelik sağlarken, pazarlamacılara akıcı iş akışları ve süreçler oluşturma yetkisi vererek operasyonel verimliliği artırır. Genellikle pazarlama otomasyonu, e-posta pazarlaması ve analiz yazılımı gibi tamamlayıcı araçlarla birlikte kullanılan MRM platformları, müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) sistemleri ve daha geniş dijital varlık yönetimi çözümleriyle sorunsuz bir şekilde bütünleşerek etkili pazarlama yönetimi için kapsamlı bir işlevsellik paketi sunar.

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ClickUp

ClickUp

clickup.com

ClickUp, ekiplerin projeleri planlayıp yönetmesine yardımcı olan, görevler, belgeler ve iletişim araçları içeren bulut tabanlı bir üretkenlik platformudur.

Teamwork

Teamwork

teamwork.com

Teamwork, projeleri planlamak, izlemek ve yönetmek için tasarlanmış bir proje yönetimi platformudur. Ekiplerin işbirliği yapmasına olanak tanır.

TeamGantt

TeamGantt

teamgantt.com

TeamGantt, proje yönetimini kolaylaştıran bir yazılımdır. Ekipler, Gantt grafikleri ve işbirliği ile projelerini planlayabilir ve takip edebilir.

Wrike

Wrike

wrike.com

Wrike, projeleri yönetmek ve ekiplerin işbirliğini artırmak için tasarlanmış kapsamlı bir proje yönetimi platformudur.

Hive

Hive

hive.com

Hive, ekiplerin daha hızlı çalışmasını sağlamaya yardımcı olan bir proje yönetim uygulamasıdır. Görev atama, iletişim ve zaman takibi gibi özellikler sunar.

GanttPRO

GanttPRO

ganttpro.com

GanttPRO, proje yönetimi için çevrimiçi Gantt grafik yazılımıdır. Görev yönetimi, zaman izleme ve ekip işbirliği sağlar.

Optimizely

Optimizely

optimizely.com

Optimizely, işletmelerin web, mobil ve diğer kanallarda A/B testi, içerik kişiselleştirme ve deneyim optimizasyonu yapmalarına olanak tanıyan bir platformdur.

Attribution

Attribution

attributionapp.com

Atıf, reklam harcamasını ve dönüşümleri izleyen, çoklu reklam platformlarını entegre eden kullanıcı ve hesap bazlı ilişkilendirme sağlar.

Lytho

Lytho

lytho.com

Lytho, yaratıcı ve pazarlama ekipleri için içerik yönetimi ve işbirliği sağlayan, çoklu dosya formatlarını destekleyen bir platformdur.

Shape.io

Shape.io

shape.io

Shape.io, PPC harcama ve performans yönetimi için gelişmiş çözümler sunan bir platformdur. Kullanıcı dostu otomasyon araçları ile bütçe takibi sağlar.

Planful

Planful

planful.com

Planful, finansal planlama ve analiz için bulut tabanlı bir platformdur; veri entegrasyonu ve işbirliği araçları sunar.

SproutLoud

SproutLoud

sproutloud.com

SproutLoud, markaların kanal ortakları ve yerel ekiplerle etkili pazarlama yapmalarını sağlayan bir pazarlama otomasyon platformudur.

Narrator

Narrator

narrator.ai

Narrato, içerik oluşturma, işbirliği ve iş akışı yönetimi sağlayan bir platformdur. Hızla ve maliyet etkin bir şekilde içerik üretimine yardımcı olur.

FunnelDash

FunnelDash

funneldash.com

FunnelDash, reklam sektörüne yönelik bir ödeme ve kredi hizmeti sunan bir uygulamadır. Dijital reklam harcamaları için AdCard adında özel bir kart sunar.

InfiniGrow

InfiniGrow

infinigrow.com

InfiniGrow, B2B pazarlamacıların pazarlama verilerini analiz etmelerine, bütçe tahsisini optimize etmelerine ve kampanya performansını izlemelerine yardımcı olan bir platformdur.

IntelligenceBank

IntelligenceBank

intelligencebank.com

IntelligenceBank, dijital varlık yönetimi, marka portalı ve pazarlama operasyonları sunan bir platformdur. İçerik onayı, paylaşımı ve yönetimi için kullanılır.

Mtivity

Mtivity

mtivity.com

Mtivity, şirketlerin baskı alımını ve yönetimini otomatikleştiren bir yazılım platformudur, kampanya planlaması ve sipariş yönetimi gibi süreçleri optimize eder.

Promoboxx

Promoboxx

promoboxx.com

Promoboxx, markaların bağımsız perakendecileriyle dijital pazarlama kampanyalarını yönetmelerine ve analiz etmelerine yardımcı olan bir yazılım platformudur.

Ignition GTM

Ignition GTM

haveignition.com

Ignition GTM, ürün ve kampanya lansman süreçlerini merkezi bir platformda otomatikleştirerek ekipler arasında işbirliği sağlar.

MarcomCentral

MarcomCentral

marcom.com

MarcomCentral, marka yöneticileri ve pazarlama ekipleri için varlık yönetimi ve kampanya otomasyonu sağlayan bir platformdur.

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