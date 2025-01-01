Pazarlama Kaynak Yönetimi Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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Pazarlama kaynak yönetimi (MRM) yazılımı, pazarlama varlıklarının verimli yönetimini kolaylaştırır ve pazarlamacılara çeşitli pazarlama çabaları için titiz planlama ve bütçeleme konusunda yardımcı olur. Bir şirketin pazarlama operasyonları stratejisinin ayrılmaz bir parçası olan MRM yazılımı, pazarlama planlarının tanımlanmasında, pazarlama varlıklarının toplanıp dağıtılmasının kolaylaştırılmasında, kampanyaların yürütülmesinde ve varlık performansının izlenmesinde önemli bir rol oynar. MRM, tüm pazarlama materyallerini tek bir sistemde birleştirerek markalama ve mesajlaşmada tekdüzelik sağlarken, pazarlamacılara akıcı iş akışları ve süreçler oluşturma yetkisi vererek operasyonel verimliliği artırır. Genellikle pazarlama otomasyonu, e-posta pazarlaması ve analiz yazılımı gibi tamamlayıcı araçlarla birlikte kullanılan MRM platformları, müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) sistemleri ve daha geniş dijital varlık yönetimi çözümleriyle sorunsuz bir şekilde bütünleşerek etkili pazarlama yönetimi için kapsamlı bir işlevsellik paketi sunar.
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ClickUp
clickup.com
ClickUp, ekiplerin projeleri planlayıp yönetmesine yardımcı olan, görevler, belgeler ve iletişim araçları içeren bulut tabanlı bir üretkenlik platformudur.
Teamwork
teamwork.com
Teamwork, projeleri planlamak, izlemek ve yönetmek için tasarlanmış bir proje yönetimi platformudur. Ekiplerin işbirliği yapmasına olanak tanır.
Wrike
wrike.com
Wrike, projeleri yönetmek ve ekiplerin işbirliğini artırmak için tasarlanmış kapsamlı bir proje yönetimi platformudur.
TeamGantt
teamgantt.com
TeamGantt, proje yönetimini kolaylaştıran bir yazılımdır. Ekipler, Gantt grafikleri ve işbirliği ile projelerini planlayabilir ve takip edebilir.
Hive
hive.com
Hive, ekiplerin daha hızlı çalışmasını sağlamaya yardımcı olan bir proje yönetim uygulamasıdır. Görev atama, iletişim ve zaman takibi gibi özellikler sunar.
GanttPRO
ganttpro.com
GanttPRO, proje yönetimi için çevrimiçi Gantt grafik yazılımıdır. Görev yönetimi, zaman izleme ve ekip işbirliği sağlar.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely, işletmelerin web, mobil ve diğer kanallarda A/B testi, içerik kişiselleştirme ve deneyim optimizasyonu yapmalarına olanak tanıyan bir platformdur.
Attribution
attributionapp.com
Atıf, reklam harcamasını ve dönüşümleri izleyen, çoklu reklam platformlarını entegre eden kullanıcı ve hesap bazlı ilişkilendirme sağlar.
Lytho
lytho.com
Lytho, yaratıcı ve pazarlama ekipleri için içerik yönetimi ve işbirliği sağlayan, çoklu dosya formatlarını destekleyen bir platformdur.
Shape.io
shape.io
Shape.io, PPC harcama ve performans yönetimi için gelişmiş çözümler sunan bir platformdur. Kullanıcı dostu otomasyon araçları ile bütçe takibi sağlar.
Planful
planful.com
Planful, finansal planlama ve analiz için bulut tabanlı bir platformdur; veri entegrasyonu ve işbirliği araçları sunar.
SproutLoud
sproutloud.com
SproutLoud, markaların kanal ortakları ve yerel ekiplerle etkili pazarlama yapmalarını sağlayan bir pazarlama otomasyon platformudur.
Narrator
narrator.ai
Narrato, içerik oluşturma, işbirliği ve iş akışı yönetimi sağlayan bir platformdur. Hızla ve maliyet etkin bir şekilde içerik üretimine yardımcı olur.
FunnelDash
funneldash.com
FunnelDash, reklam sektörüne yönelik bir ödeme ve kredi hizmeti sunan bir uygulamadır. Dijital reklam harcamaları için AdCard adında özel bir kart sunar.
InfiniGrow
infinigrow.com
InfiniGrow, B2B pazarlamacıların pazarlama verilerini analiz etmelerine, bütçe tahsisini optimize etmelerine ve kampanya performansını izlemelerine yardımcı olan bir platformdur.
IntelligenceBank
intelligencebank.com
IntelligenceBank, dijital varlık yönetimi, marka portalı ve pazarlama operasyonları sunan bir platformdur. İçerik onayı, paylaşımı ve yönetimi için kullanılır.
Mtivity
mtivity.com
Mtivity, şirketlerin baskı alımını ve yönetimini otomatikleştiren bir yazılım platformudur, kampanya planlaması ve sipariş yönetimi gibi süreçleri optimize eder.
Promoboxx
promoboxx.com
Promoboxx, markaların bağımsız perakendecileriyle dijital pazarlama kampanyalarını yönetmelerine ve analiz etmelerine yardımcı olan bir yazılım platformudur.
Ignition GTM
haveignition.com
Ignition GTM, ürün ve kampanya lansman süreçlerini merkezi bir platformda otomatikleştirerek ekipler arasında işbirliği sağlar.
MarcomCentral
marcom.com
MarcomCentral, marka yöneticileri ve pazarlama ekipleri için varlık yönetimi ve kampanya otomasyonu sağlayan bir platformdur.
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