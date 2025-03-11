Pazarlama Kaynak Yönetimi Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Ignition GTM

haveignition.com

Ignition, ürün, özellik ve kampanya lansmanlarının her adımını merkezileştirmek ve otomatikleştirmek için tasarlanmış ilk Pazara Çıkış Operasyonları platformudur. Rippling ve Facebook'tan ürün pazarlama uzmanları tarafından oluşturulan bu platform, farklı işlevlerden oluşan ekiplerin aynı fikirde olmasına ve gelire dönüşen daha etkili lansmanlar gerçekleştirmesine yardımcı oluyor. Ignition, araştırmadan planlama ve yürütmeye, lansman sonrası ölçüme kadar tüm lansman sürecini tek bir ortak merkezde otomatikleştirir. Güzel görsel lansman takvimleri, ev planı belgeleri ve varlıkları oluşturun, ardından tüm bunları otomatik e-posta ve Slack güncellemeleri aracılığıyla dahili olarak iletin ve tüm bunları yaparken rekabet ve müşteri içgörülerini sürece aşılamak için Ignition'ın yerleşik araştırma araçlarını kullanın. Entegrasyonlarla dolu olan Ignition, ürün yol haritalarını GTM'ye sorunsuz bir şekilde bağlar ve ekiplerin mevcut iş akışlarına kolayca uyum sağlar. Kötü lansmanlar geliri masada bırakıyor ve müşterileri hayal kırıklığına uğratıyor. Ateşleme ile her fırlatmanın mükemmel bir fırlatma olduğundan emin olabilirsiniz.