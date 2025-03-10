Pazarlama Kaynak Yönetimi Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Vatikan

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Pazarlama kaynak yönetimi (MRM) yazılımı, pazarlama varlıklarının verimli yönetimini kolaylaştırır ve pazarlamacılara çeşitli pazarlama çabaları için titiz planlama ve bütçeleme konusunda yardımcı olur. Bir şirketin pazarlama operasyonları stratejisinin ayrılmaz bir parçası olan MRM yazılımı, pazarlama planlarının tanımlanmasında, pazarlama varlıklarının toplanıp dağıtılmasının kolaylaştırılmasında, kampanyaların yürütülmesinde ve varlık performansının izlenmesinde önemli bir rol oynar. MRM, tüm pazarlama materyallerini tek bir sistemde birleştirerek markalama ve mesajlaşmada tekdüzelik sağlarken, pazarlamacılara akıcı iş akışları ve süreçler oluşturma yetkisi vererek operasyonel verimliliği artırır. Genellikle pazarlama otomasyonu, e-posta pazarlaması ve analiz yazılımı gibi tamamlayıcı araçlarla birlikte kullanılan MRM platformları, müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) sistemleri ve daha geniş dijital varlık yönetimi çözümleriyle sorunsuz bir şekilde bütünleşerek etkili pazarlama yönetimi için kapsamlı bir işlevsellik paketi sunar.
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Wrike
wrike.com
Wrike, projeleri yönetmek ve ekiplerin işbirliğini artırmak için tasarlanmış kapsamlı bir proje yönetimi platformudur.
IntelligenceBank
intelligencebank.com
IntelligenceBank, dijital içerik patlaması ile içerik onayları arasındaki boşluğu dolduran lider bir dijital varlık yönetimi, marka portalı ve pazarlama operasyonları platformudur. IntelligenceBank, dijital varlık yönetimi, çevrimiçi marka portalı ve pazarlama operasyonları yazılımıyla küresel pazarlama ekiplerine pazara daha hızlı girme, kanallar arasında marka bütünlüğünü koruma ve yasal uyumluluğu sağlama konusunda güç veriyor. IntelligenceBank, pazarlama verimliliği, uyumluluk ve performans arasındaki boşluğu doldurarak pazarlama operasyonlarını dönüştürüyor. IntelligenceBank dünya çapında pazarlama, marka, iletişim, hukuk ve uyumluluk profesyonelleri tarafından kullanılmaktadır. Havacılık, bankacılık, eğitim, hükümet, sigorta, sağlık, konaklama, perakende, spor ve daha birçok sektördekiler de dahil olmak üzere IntelligenceBank'ı kullanan yüzlerce şirket. 55 ülkedeki müşteriler tarafından sevilen IntelligenceBank, markaların hızlı bir şekilde pazara sunulmasını, marka tutarlılığını korumasını ve mevzuat uyumluluğuna bağlı kalmasını sağlamak için yapay zeka ve otomasyondan yararlanıyor. IntelligenceBank ayrıca risk yöneticileri ve şirket yönetim kurulları için çeşitli içerik uyumluluğu hizmetleri sunmaktadır.
Mtivity
mtivity.com
Mtivity, baskı satın alan ve yöneten şirketlere iş akışı otomasyonu sağlayan, dünya lideri bir baskı tedarik yazılımı şirketidir. Çözüm, SaaS (Hizmet Olarak Yazılım) platformunda sunulur ve baskı profesyonellerinin, oluşturma aşamasından üretim ve yerine getirmeye kadar tüm süreçleri yönetmesine ve optimize etmesine olanak tanır. Baskı Tedarik ve Üretim Yönetimi modülümüze ek olarak platformumuz, Pazarlama Tedarik Zincirinin diğer temel bileşenlerinden oluşur: Kampanya planlama ve bütçeleme İmaj oluşturma, stüdyo ve yaratıcı yönetim İşbirlikçi Prova Tam özellikli Katalog ve Web dahil Sipariş Gerçekleştirme Çıktı Yönetimi Yönetim Bilgilerini ve Finansal Raporları Yazdırmak için
Promoboxx
promoboxx.com
Promoboxx, markaların bağımsız perakendecilerini marka uyumlu dijital pazarlamayla buluşturmalarını, markaların yerel perakendecilerinin güvenilir kanalı aracılığıyla doğru tüketicilere ulaşarak daha iyi iş sonuçları elde etmelerini sağlayan destekleyici hizmetlere sahip bir yazılım platformudur. Promoboxx ile kanal yöneticileri ve marka pazarlamacıları perakendeci ağlarını kolayca düzenleyebilir ve etkileşime geçirebilir; yerel perakendeciler aracılığıyla organik ve ücretli dijital kampanyalar oluşturabilir, yönetebilir ve isteğe bağlı olarak finanse edebilir; daha sonra iş sonuçlarını ve KPI'ları raporlayın ve değerlendirin. Günümüzde markalar varlıkları kullanılabilir hale getiriyor ancak perakendecilerin bu varlıkları nasıl kullanıp kullanmayacağına dair bilgi sahibi değil. Buna karşılık Promoboxx, zengin, marka uyumlu perakendeci pazarlama faaliyetleri aracılığıyla ek gelir sağlıyor. The North Face, New Balance ve Chevrolet dahil 85'in üzerinde lider marka, 27.000'den fazla perakendecide 3 milyondan fazla kampanya sunmak için Promoboxx'ı kullandı. Daha fazla bilgi için www.promoboxx.com adresini ziyaret edin veya +1 (800) 380-7502 x3 numaralı telefonu arayın.
Ignition GTM
haveignition.com
Ignition, ürün, özellik ve kampanya lansmanlarının her adımını merkezileştirmek ve otomatikleştirmek için tasarlanmış ilk Pazara Çıkış Operasyonları platformudur. Rippling ve Facebook'tan ürün pazarlama uzmanları tarafından oluşturulan bu platform, farklı işlevlerden oluşan ekiplerin aynı fikirde olmasına ve gelire dönüşen daha etkili lansmanlar gerçekleştirmesine yardımcı oluyor. Ignition, araştırmadan planlama ve yürütmeye, lansman sonrası ölçüme kadar tüm lansman sürecini tek bir ortak merkezde otomatikleştirir. Güzel görsel lansman takvimleri, ev planı belgeleri ve varlıkları oluşturun, ardından tüm bunları otomatik e-posta ve Slack güncellemeleri aracılığıyla dahili olarak iletin ve tüm bunları yaparken rekabet ve müşteri içgörülerini sürece aşılamak için Ignition'ın yerleşik araştırma araçlarını kullanın. Entegrasyonlarla dolu olan Ignition, ürün yol haritalarını GTM'ye sorunsuz bir şekilde bağlar ve ekiplerin mevcut iş akışlarına kolayca uyum sağlar. Kötü lansmanlar geliri masada bırakıyor ve müşterileri hayal kırıklığına uğratıyor. Ateşleme ile her fırlatmanın mükemmel bir fırlatma olduğundan emin olabilirsiniz.
FunnelDash
funneldash.com
FunnelDash, reklam sektörüne yönelik dikey bir ödeme ve borç verme işidir. İmza ürünümüz AdCard, dijital reklam harcamalarınıza özel ilk ödeme kartıdır. - Sınırsız ücretsiz sanal banka ve kredi kartları. - Ücretsiz harcama, bütçe ve ilerleme hızı kontrolleri. - Sınırsız ücretsiz reklam metni ve yaratıcı hizmetler - Reklam harcamalarınızdan %7,5'e kadar para iadesi kazanın - AdAdvisor ile sınırsız ücretsiz reklam denetimleri ve karşılaştırma raporları. - İş ortağı ayrıcalıkları ve indirimleriyle birlikte 175 bin dolarlık kayıt bonusu. - Ayrıca Media Buyer Concierge'i kullandığınızda Ücretsiz Reklam Sermayesi 5.000 ağ ajansı ortağımızdan biriyle çalışırken kampanyalarınıza daha fazla nakit sağlamak ve daha hızlı ölçeklendirmek için Reklam Kartını 10.000 - 1 milyon ABD Doları tutarında ÜCRETSİZ Reklam Sermayesi ile yükleyin. Facebook ve Google reklamlarına yılda 250 bin ABD dolarının üzerinde harcama yapan reklamverenler için mükemmeldir. Bugün bir demo rezervasyonu yapın ve 3.500 ABD Doları Ücretsiz Reklam Harcaması artı 100 ABD Doları nakit kazanın! Ayda 100 bin dolardan fazla harcıyorsunuz ve nakit paraya mı ihtiyacınız var? Aylık reklam harcaması ödemelerinizi %5 gibi düşük bir oranla 3 ila 6 aya nasıl uzatabileceğinizi bize sorun. - Her ayın ilk 30 günü ödeme yok! - Sabit Ödeme Planı. - Satışların Yüzdesi Yok. - Kişisel Garanti Yok. - Her ay tekrarlanır! Reklam Ajansı mısınız? Yıllık 1 milyon doların üzerinde reklam harcamasını mı yönetiyorsunuz? Finansal hizmetleri reklam ajansınıza dahil etmek için FunnelDash ile iş birliği yapın. Müşterinizin reklam harcamalarına finansman sağlamak amacıyla anında kendi sermaye bölümünüzü başlatmak için Capital Partners olun.
MarcomCentral
marcom.com
Marka yöneticileri, pazarlamacılar ve satış ekipleri için özel olarak tasarlanmış araçlarla satışları hızlandırın. Marka Yönetiminde 20 yılı aşkın süredir lider olan MarcomCentral, kolaylaştırılmış dosya organizasyonu ve basitleştirilmiş teminat dağıtımıyla işletmenizi dönüştürebilir. MarcomGather, inanılmaz derecede uygun fiyatlı dijital varlık merkezimizdir.
InfiniGrow
infinigrow.com
InfiniGrow, B2B pazarlamacıların gelir lideri olmalarına yardımcı olmak için birleşik bir ilişkilendirme, tahmin ve planlama çözümü sağlayan, yapay zeka odaklı bir gelir pazarlama platformudur. InfiniGrow'un platformu, B2B SaaS pazarlama ekiplerinin, herhangi bir pazarlama faaliyetinin iş etkisini ortaya çıkarmasına, herhangi bir bütçe senaryosunun sonuçlarını tahmin etmesine ve bütçe tahsislerini en iyi performans gösteren kanallara doğru optimize ederek KPI'larını sürekli olarak tutturmasına yardımcı olur. Günümüzün çevik pazarlama ortamında B2B pazarlamacıları, pazarlamalarını daha öngörülebilir, ölçülebilir ve gelir odaklı hale getirmeye çalıştıkça artan zorluklarla karşı karşıya kalıyor. InfiniGrow, faaliyetlerinizin tam iş etkisini ortaya çıkarmak için canlı Pazarlama, Satış ve finansal verilerinizi otomatik olarak birleştirir ve analiz eder ve KPI'larınıza sürekli olarak ulaşabilmeniz için bütçenizi daha iyi tahsis etmek amacıyla net görünürlük ve yapay zeka odaklı öneriler sunar.
SproutLoud
sproutloud.com
SproutLoud, markaların kanal ortakları ve yerel ekiplerle etkili pazarlama yapmalarını sağlayan bir pazarlama otomasyon platformudur.
Shape.io
shape.io
Shape.io, PPC harcama ve performans yönetimi için gelişmiş çözümler sunan bir platformdur. Kullanıcı dostu otomasyon araçları ile bütçe takibi sağlar.
Attribution
attributionapp.com
Atıf, reklam harcamasını ve dönüşümleri izleyen, çoklu reklam platformlarını entegre eden kullanıcı ve hesap bazlı ilişkilendirme sağlar.
Teamwork
teamwork.com
Teamwork, projeleri planlamak, izlemek ve yönetmek için tasarlanmış bir proje yönetimi platformudur. Ekiplerin işbirliği yapmasına olanak tanır.
TeamGantt
teamgantt.com
TeamGantt, proje yönetimini kolaylaştıran bir yazılımdır. Ekipler, Gantt grafikleri ve işbirliği ile projelerini planlayabilir ve takip edebilir.
Planful
planful.com
Planful, finansal planlama ve analiz için bulut tabanlı bir platformdur; veri entegrasyonu ve işbirliği araçları sunar.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely, işletmelerin web, mobil ve diğer kanallarda A/B testi, içerik kişiselleştirme ve deneyim optimizasyonu yapmalarına olanak tanıyan bir platformdur.
Narrator
narrator.ai
Narrato, içerik oluşturma, işbirliği ve iş akışı yönetimi sağlayan bir platformdur. Hızla ve maliyet etkin bir şekilde içerik üretimine yardımcı olur.
Lytho
lytho.com
Lytho, yaratıcı ve pazarlama ekipleri için içerik yönetimi ve işbirliği sağlayan, çoklu dosya formatlarını destekleyen bir platformdur.
Hive
hive.com
Hive, ekiplerin daha hızlı çalışmasını sağlamaya yardımcı olan bir proje yönetim uygulamasıdır. Görev atama, iletişim ve zaman takibi gibi özellikler sunar.
GanttPRO
ganttpro.com
GanttPRO, proje yönetimi için çevrimiçi Gantt grafik yazılımıdır. Görev yönetimi, zaman izleme ve ekip işbirliği sağlar.
ClickUp
clickup.com
ClickUp, ekiplerin projeleri planlayıp yönetmesine yardımcı olan, görevler, belgeler ve iletişim araçları içeren bulut tabanlı bir üretkenlik platformudur.
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