Pazarlama Kaynak Yönetimi Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Sierra Leone

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Pazarlama kaynak yönetimi (MRM) yazılımı, pazarlama varlıklarının verimli yönetimini kolaylaştırır ve pazarlamacılara çeşitli pazarlama çabaları için titiz planlama ve bütçeleme konusunda yardımcı olur. Bir şirketin pazarlama operasyonları stratejisinin ayrılmaz bir parçası olan MRM yazılımı, pazarlama planlarının tanımlanmasında, pazarlama varlıklarının toplanıp dağıtılmasının kolaylaştırılmasında, kampanyaların yürütülmesinde ve varlık performansının izlenmesinde önemli bir rol oynar. MRM, tüm pazarlama materyallerini tek bir sistemde birleştirerek markalama ve mesajlaşmada tekdüzelik sağlarken, pazarlamacılara akıcı iş akışları ve süreçler oluşturma yetkisi vererek operasyonel verimliliği artırır. Genellikle pazarlama otomasyonu, e-posta pazarlaması ve analiz yazılımı gibi tamamlayıcı araçlarla birlikte kullanılan MRM platformları, müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) sistemleri ve daha geniş dijital varlık yönetimi çözümleriyle sorunsuz bir şekilde bütünleşerek etkili pazarlama yönetimi için kapsamlı bir işlevsellik paketi sunar.
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Wrike
wrike.com
Wrike en güçlü iş yönetimi platformudur. İşbirliği yapmak, yaratmak ve her gün daha da ileri gitmek isteyen ekipler ve kuruluşlar için tasarlanan Wrike, karmaşıklığı ortadan kaldırmak, üretkenliği artırmak ve insanları en anlamlı işlerine odaklanmaya özgür kılmak için herkesi ve tüm çalışmaları tek bir yerde toplar. Eşsiz gücü, çok yönlülüğü ve sezgiselliğiyle Wrike, bir kuruluşun rekabetçi bir dünyada ölçeklendirmek, optimize etmek ve hızlı hareket etmek için ihtiyaç duyacağı tek iş yönetimi çözümüdür. Estée Lauder, Hootsuite, Nielsen, Ogilvy, Siemens ve Tiffany & Co'nun da aralarında bulunduğu 20.000'den fazla mutlu müşteri geleceklerine güç veriyor ve Wrike'ta bir araya geliyor. Daha fazla bilgi için www.wrike.com adresini ziyaret edin.
IntelligenceBank
intelligencebank.com
IntelligenceBank, dijital içerik patlaması ile içerik onayları arasındaki boşluğu dolduran lider bir dijital varlık yönetimi, marka portalı ve pazarlama operasyonları platformudur. IntelligenceBank, dijital varlık yönetimi, çevrimiçi marka portalı ve pazarlama operasyonları yazılımıyla küresel pazarlama ekiplerine pazara daha hızlı girme, kanallar arasında marka bütünlüğünü koruma ve yasal uyumluluğu sağlama konusunda güç veriyor. IntelligenceBank, pazarlama verimliliği, uyumluluk ve performans arasındaki boşluğu doldurarak pazarlama operasyonlarını dönüştürüyor. IntelligenceBank dünya çapında pazarlama, marka, iletişim, hukuk ve uyumluluk profesyonelleri tarafından kullanılmaktadır. Havacılık, bankacılık, eğitim, hükümet, sigorta, sağlık, konaklama, perakende, spor ve daha birçok sektördekiler de dahil olmak üzere IntelligenceBank'ı kullanan yüzlerce şirket. 55 ülkedeki müşteriler tarafından sevilen IntelligenceBank, markaların hızlı bir şekilde pazara sunulmasını, marka tutarlılığını korumasını ve mevzuat uyumluluğuna bağlı kalmasını sağlamak için yapay zeka ve otomasyondan yararlanıyor. IntelligenceBank ayrıca risk yöneticileri ve şirket yönetim kurulları için çeşitli içerik uyumluluğu hizmetleri sunmaktadır.
Mtivity
mtivity.com
Mtivity, baskı satın alan ve yöneten şirketlere iş akışı otomasyonu sağlayan, dünya lideri bir baskı tedarik yazılımı şirketidir. Çözüm, SaaS (Hizmet Olarak Yazılım) platformunda sunulur ve baskı profesyonellerinin, oluşturma aşamasından üretim ve yerine getirmeye kadar tüm süreçleri yönetmesine ve optimize etmesine olanak tanır. Baskı Tedarik ve Üretim Yönetimi modülümüze ek olarak platformumuz, Pazarlama Tedarik Zincirinin diğer temel bileşenlerinden oluşur: Kampanya planlama ve bütçeleme İmaj oluşturma, stüdyo ve yaratıcı yönetim İşbirlikçi Prova Tam özellikli Katalog ve Web dahil Sipariş Gerçekleştirme Çıktı Yönetimi Yönetim Bilgilerini ve Finansal Raporları Yazdırmak için
Promoboxx
promoboxx.com
Promoboxx, markaların bağımsız perakendecilerini marka uyumlu dijital pazarlamayla buluşturmalarını, markaların yerel perakendecilerinin güvenilir kanalı aracılığıyla doğru tüketicilere ulaşarak daha iyi iş sonuçları elde etmelerini sağlayan destekleyici hizmetlere sahip bir yazılım platformudur. Promoboxx ile kanal yöneticileri ve marka pazarlamacıları perakendeci ağlarını kolayca düzenleyebilir ve etkileşime geçirebilir; yerel perakendeciler aracılığıyla organik ve ücretli dijital kampanyalar oluşturabilir, yönetebilir ve isteğe bağlı olarak finanse edebilir; daha sonra iş sonuçlarını ve KPI'ları raporlayın ve değerlendirin. Günümüzde markalar varlıkları kullanılabilir hale getiriyor ancak perakendecilerin bu varlıkları nasıl kullanıp kullanmayacağına dair bilgi sahibi değil. Buna karşılık Promoboxx, zengin, marka uyumlu perakendeci pazarlama faaliyetleri aracılığıyla ek gelir sağlıyor. The North Face, New Balance ve Chevrolet dahil 85'in üzerinde lider marka, 27.000'den fazla perakendecide 3 milyondan fazla kampanya sunmak için Promoboxx'ı kullandı. Daha fazla bilgi için www.promoboxx.com adresini ziyaret edin veya +1 (800) 380-7502 x3 numaralı telefonu arayın.
Ignition GTM
haveignition.com
Ignition, ürün, özellik ve kampanya lansmanlarının her adımını merkezileştirmek ve otomatikleştirmek için tasarlanmış ilk Pazara Çıkış Operasyonları platformudur. Rippling ve Facebook'tan ürün pazarlama uzmanları tarafından oluşturulan bu platform, farklı işlevlerden oluşan ekiplerin aynı fikirde olmasına ve gelire dönüşen daha etkili lansmanlar gerçekleştirmesine yardımcı oluyor. Ignition, araştırmadan planlama ve yürütmeye, lansman sonrası ölçüme kadar tüm lansman sürecini tek bir ortak merkezde otomatikleştirir. Güzel görsel lansman takvimleri, ev planı belgeleri ve varlıkları oluşturun, ardından tüm bunları otomatik e-posta ve Slack güncellemeleri aracılığıyla dahili olarak iletin ve tüm bunları yaparken rekabet ve müşteri içgörülerini sürece aşılamak için Ignition'ın yerleşik araştırma araçlarını kullanın. Entegrasyonlarla dolu olan Ignition, ürün yol haritalarını GTM'ye sorunsuz bir şekilde bağlar ve ekiplerin mevcut iş akışlarına kolayca uyum sağlar. Kötü lansmanlar geliri masada bırakıyor ve müşterileri hayal kırıklığına uğratıyor. Ateşleme ile her fırlatmanın mükemmel bir fırlatma olduğundan emin olabilirsiniz.
FunnelDash
funneldash.com
FunnelDash, reklam sektörüne yönelik dikey bir ödeme ve borç verme işidir. İmza ürünümüz AdCard, dijital reklam harcamalarınıza özel ilk ödeme kartıdır. - Sınırsız ücretsiz sanal banka ve kredi kartları. - Ücretsiz harcama, bütçe ve ilerleme hızı kontrolleri. - Sınırsız ücretsiz reklam metni ve yaratıcı hizmetler - Reklam harcamalarınızdan %7,5'e kadar para iadesi kazanın - AdAdvisor ile sınırsız ücretsiz reklam denetimleri ve karşılaştırma raporları. - İş ortağı ayrıcalıkları ve indirimleriyle birlikte 175 bin dolarlık kayıt bonusu. - Ayrıca Media Buyer Concierge'i kullandığınızda Ücretsiz Reklam Sermayesi 5.000 ağ ajansı ortağımızdan biriyle çalışırken kampanyalarınıza daha fazla nakit sağlamak ve daha hızlı ölçeklendirmek için Reklam Kartını 10.000 - 1 milyon ABD Doları tutarında ÜCRETSİZ Reklam Sermayesi ile yükleyin. Facebook ve Google reklamlarına yılda 250 bin ABD dolarının üzerinde harcama yapan reklamverenler için mükemmeldir. Bugün bir demo rezervasyonu yapın ve 3.500 ABD Doları Ücretsiz Reklam Harcaması artı 100 ABD Doları nakit kazanın! Ayda 100 bin dolardan fazla harcıyorsunuz ve nakit paraya mı ihtiyacınız var? Aylık reklam harcaması ödemelerinizi %5 gibi düşük bir oranla 3 ila 6 aya nasıl uzatabileceğinizi bize sorun. - Her ayın ilk 30 günü ödeme yok! - Sabit Ödeme Planı. - Satışların Yüzdesi Yok. - Kişisel Garanti Yok. - Her ay tekrarlanır! Reklam Ajansı mısınız? Yıllık 1 milyon doların üzerinde reklam harcamasını mı yönetiyorsunuz? Finansal hizmetleri reklam ajansınıza dahil etmek için FunnelDash ile iş birliği yapın. Müşterinizin reklam harcamalarına finansman sağlamak amacıyla anında kendi sermaye bölümünüzü başlatmak için Capital Partners olun.
MarcomCentral
marcom.com
Marka yöneticileri, pazarlamacılar ve satış ekipleri için özel olarak tasarlanmış araçlarla satışları hızlandırın. Marka Yönetiminde 20 yılı aşkın süredir lider olan MarcomCentral, kolaylaştırılmış dosya organizasyonu ve basitleştirilmiş teminat dağıtımıyla işletmenizi dönüştürebilir. MarcomGather, inanılmaz derecede uygun fiyatlı dijital varlık merkezimizdir.
InfiniGrow
infinigrow.com
InfiniGrow, B2B pazarlamacıların gelir lideri olmalarına yardımcı olmak için birleşik bir ilişkilendirme, tahmin ve planlama çözümü sağlayan, yapay zeka odaklı bir gelir pazarlama platformudur. InfiniGrow'un platformu, B2B SaaS pazarlama ekiplerinin, herhangi bir pazarlama faaliyetinin iş etkisini ortaya çıkarmasına, herhangi bir bütçe senaryosunun sonuçlarını tahmin etmesine ve bütçe tahsislerini en iyi performans gösteren kanallara doğru optimize ederek KPI'larını sürekli olarak tutturmasına yardımcı olur. Günümüzün çevik pazarlama ortamında B2B pazarlamacıları, pazarlamalarını daha öngörülebilir, ölçülebilir ve gelir odaklı hale getirmeye çalıştıkça artan zorluklarla karşı karşıya kalıyor. InfiniGrow, faaliyetlerinizin tam iş etkisini ortaya çıkarmak için canlı Pazarlama, Satış ve finansal verilerinizi otomatik olarak birleştirir ve analiz eder ve KPI'larınıza sürekli olarak ulaşabilmeniz için bütçenizi daha iyi tahsis etmek amacıyla net görünürlük ve yapay zeka odaklı öneriler sunar.
SproutLoud
sproutloud.com
Önde gelen dağıtılmış pazarlama platformu SproutLoud, markadan yerele ekiplerin kanal ortakları, lokasyonlar ve ön saflardaki çalışanlar aracılığıyla etkili bir şekilde pazarlama ve satış yapmasına yardımcı olur. SproutLoud'un yapay zeka destekli platformu, geleneksel, dijital ve sosyal medya taktikleri yoluyla yerelleştirilmiş, uyumlu içeriğin işbirliği içinde dağıtılmasını kolaylaştırmak için dijital varlık yönetimini, kanal teşviklerini, ortak pazarlama fonlarını ve son kilometre pazarlamasını birleştirir. SproutLoud, markaların tüketiciye hizmet vermeye en yakın tarafların eylemlerini etkilemesine olanak tanıyan, çok katmanlı dağıtım endüstrileri için özel olarak oluşturulmuş tek platformdur. SproutLoud'un yazılımı, yüzlerce veya binlerce yerel kullanıcı genelinde pazara sunma hızını, marka uyumluluğunu ve mevzuat uyumluluğunu ölçeklendirerek artırır. SproutLoud ile müşteriler, veriye dayalı kararlarla yerel pazar koşullarına hızla yanıt verme avantajına sahip oluyor.
Shape.io
shape.io
PPC harcamalarını ve performansını kontrol altına almak için güçlü çözümler. Bir daha asla bütçenin ilerleme hızı veya aşırı/az harcama konusunda endişelenmeyin. PPC Yönetim Platformu: Karmaşık elektronik tablolardan, komut dosyalarından ve manuel PPC bütçe ayarlamalarından kurtulun. Kullanımı kolay kontrol panelleri ve akıllı otomasyon araçlarıyla binlerce kampanya için reklam harcamalarını doğru yolda tutun. Masanızda olsanız da olmasanız da müşterilerinizin bütçelerini doğru harcayın. AutoPilot ile PPC bütçelerini fazla harcamayı bırakın ve CruiseControl ile bütçe ilerleme hızını kontrol edin. Veri Yönetimi Ürünleri: Ajansınızın manuel süreçleri kolaylaştırmak, sonuçları ölçeklendirmek ve rekabette öne geçmek için ihtiyaç duyduğu özel reklamcılık çözümlerini oluşturun. Shape ADI, tüm önemli PPC reklam ağlarındaki verileri normalleştiren iki yönlü bir API'yi, yönetilen bir BigQuery veri ambarını ve favori yazılım araçlarınıza yönelik genel bağlayıcıları birleştirir. Mevcut Entegrasyonlar: Google Reklamları (Youtube dahil), Meta (Instagram dahil), Microsoft Reklamları, LinkedIn Reklamları, Twitter Reklamları, Pinterest Reklamları ve TikTok Reklamları
Attribution
attributionapp.com
İlişkilendirme, en eksiksiz ve uygulaması kolay çoklu dokunmatik ilişkilendirme çözümüdür. Harcamalarınızı, ziyaretlerinizi, dönüşümlerinizi, gelirinizi ve reklam harcamalarından elde ettiğiniz geliri (ROAS) tek bir basit görünümde görün. Maliyeti entegre eder ve Facebook, Google, Quora, Linkedin ve Adroll dahil olmak üzere çoğu büyük reklam platformunu otomatik olarak etiketler. Segment, Stripe, Salesforce, Hubspot, Marketo ve daha fazlasıyla dönüşüm entegrasyonları! Kullanıcı düzeyinde ilişkilendirme VE hesap tabanlı ilişkilendirme. Uygulanabilir bilgiler için ROAS'ı kanala göre güne, haftaya veya aya göre gösteren kohort tabanlı raporlama. Aradığınız sistem budur.
Teamwork
teamwork.com
Teamwork.com, takımların sevdiği kullanımı kolay proje yönetimi ile birlikte sınıfının en iyisi müşteri operasyonlarına sahip tek platformdur. İşi zamanında ve bütçede teslim edin, müşteri kaosunu ortadan kaldırın ve karlılığı bir platformda anlayın. Merkezi Cork, İrlanda'da ve daha önce bir ajans işleten bir ekip tarafından kurulan Teamwork.com, 350'den fazla çalışandan oluşan küresel bir ekiple dünya çapında 20.000'den fazla müşteriye sahiptir.
TeamGantt
teamgantt.com
Zamanınızı boşa harcamayan proje yönetimi yazılımı. Öğrenilecek kafa karıştırıcı sistemler yok. Proje yönetimini olması gerektiği gibi sürükleyip bırakmanız yeterli. Şu özelliklerle projelerinizi kolayca karlı ve zamanında tutun: Gantt Grafikleri, Takvimler, İş Yükleri, Zaman Takibi, Portföy Görünümleri, Bağımlılıklar ve daha fazlası. Her büyüklükteki ekip, ofiste veya uzaktan projeler planlamak ve bunlar üzerinde işbirliği yapmak için TeamGantt'ı kullanıyor.
Planful
planful.com
Planful, Sürekli Planlamaya yönelik Bulut FP&A Platformudur. Siz, FP&A ekibi olarak, sık ve karmaşık iş değişiklikleri sırasında organizasyonunuzu nasıl yönlendireceğinizi hızla planlayıp analiz ederek ön saflarda yer alıyorsunuz. Uzmanlığınız ve becerileriniz böyle anlar için yaratılmıştır ve biz sizin için buradayız.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely, diğer şirketler için aşamalı teslimat ve deneme yazılımları üreten bir Amerikan şirketidir. Optimizely platform teknolojisi, A/B testi ve çok değişkenli test araçları, web sitesi kişiselleştirme ve özellik değiştirme yetenekleri sağlar. Şirketin genel merkezi San Francisco, Kaliforniya'dadır ve ofisleri Amsterdam, Hollanda, Köln, Almanya, Londra, Birleşik Krallık ve Sidney, Avustralya'dadır. .
Narrator
narrator.ai
Narrato, tek başına pazarlamacılara/yaratıcılara, yalın içerik ekiplerine ve hatta büyük ölçekli içerik üretim ekiplerine, içeriği daha önce mümkün olandan çok daha hızlı ve uygun maliyetli bir şekilde oluşturup göndermelerine yardımcı olmak için oluşturulmuş bir yapay zeka içerik oluşturma, işbirliği ve iş akışı yönetimi platformudur. Platformun temel özellikleri: - Sonuç odaklı içeriği gerçekten hızlı bir şekilde oluşturmak için 100'den fazla AI içerik oluşturma, fikir oluşturma, optimizasyon ve SEO aracı (kapsanan örnekleri kullanır - blog, sosyal medya, e-postalar, videolar, basın bültenleri, metin yazarlığı, reklamlar, özetleme) ve daha fazlası). Kendi AI şablon seçeneğinizi ve marka sesinizi oluşturun. - Görev atama, içerik takvimi yönetimi, otomatik bildirimler, yayınlama, serbest çalışan yönetimi ve daha fazlasını içeren eksiksiz içerik proje yönetimi ve iş akışı otomasyonu desteği - Yapay zeka ile güçlü SEO özetleri, anahtar kelimeler ve konu fikirleri - Özel içerik şablonları ve güçlü belge içi ve çalışma alanı işbirliği özellikleri - Yapay zeka görselleri, telifsiz görseller ve grafikler - Yapay zeka ile toplu içerik oluşturma (toplu içerik açıklamaları oluşturmak gibi) Diğer özellikler: Yönergeler ve Marka Varlıkları Havuzu, Çoklu Dil Desteği, İntihal ve Dilbilgisi Kontrolleri, Özel Raporlar, Yapay Zeka Marka Sesleri ve daha fazlası.
Lytho
lytho.com
Lytho İş Akışı, yaratıcı ve pazarlama ekiplerinin ihtiyaçları için özel olarak oluşturulmuş Yaratıcı Operasyonlar Platformunun bir parçasını oluşturur. Görev ve iş akışı yönetiminin en güçlü unsurlarını çevrimiçi provanın işbirliğine dayalı özellikleriyle birleştiren Lytho, ekiplerin daha fazla içeriği daha hızlı üretmesine yardımcı olur. Sevdiğiniz işi yapın, gerisini otomatikleştirin.
Hive
hive.com
Hive ekiplerin daha hızlı hareket etmesine yardımcı olur. Hive'ın sınıfının en iyisi proje yönetimi platformu, ihtiyaç duyduğunuz ve istediğiniz tüm araçları içerir; yoksa bunları sizin için oluştururuz. Esnek proje görünümleri ve sonsuz özelleştirmelerle Hive, sizin şartlarınıza göre başarı garantili proje yönetimi sunar. Hive, hızlı hareket eden binlerce ekip tarafından aşağıdaki konularda yardımcı olmak için kullanılır: - Proje yönetimi - Araçları entegre etme - Kaynak sağlama - Zaman Takibi - Prova ve onaylar - Not Alma - Görev yönetimi - Raporlama ve analiz
GanttPRO
ganttpro.com
GanttPRO, sağlam proje yönetimi için sezgisel çevrimiçi Gantt şeması yazılımıdır. Araç, farklı alanlardaki proje, ürün ve portföy yöneticilerinin ihtiyaçlarını karşılar. GanttPRO görev, son tarih, maliyet, kaynak ve portföy yönetimi, ekip işbirliği, zaman kaydı, temeller, gelişmiş dışa aktarma ve paylaşım özellikleri sunar. MS Project ve Excel'den güçlü içe aktarmanın yanı sıra hazır profesyonel şablonlar, projelerin hemen başlatılmasına olanak tanır. Mayıs 2020 itibarıyla 500.000'den fazla kullanıcı GanttPRO'da hesap oluşturdu.
ClickUp
clickup.com
ClickUp hepsi bir arada bir üretkenlik platformudur. Görevleri, Dokümanlar'ı, Sohbet'i, Hedefleri, Beyaz Tahtaları ve daha fazlasını kullanarak ekiplerin iş planlamak, organize etmek ve iş birliği yapmak için bir araya geldiği merkezdir. Yalnızca birkaç tıklamayla kolayca özelleştirilebilen ClickUp, her tür ve boyuttaki ekibin işleri daha etkili bir şekilde teslim etmesine olanak tanıyarak üretkenliği yeni boyutlara çıkarır.
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