Pazarlama Kaynak Yönetimi Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Slovakya

FunnelDash

funneldash.com

FunnelDash, reklam sektörüne yönelik dikey bir ödeme ve borç verme işidir. İmza ürünümüz AdCard, dijital reklam harcamalarınıza özel ilk ödeme kartıdır. - Sınırsız ücretsiz sanal banka ve kredi kartları. - Ücretsiz harcama, bütçe ve ilerleme hızı kontrolleri. - Sınırsız ücretsiz reklam metni ve yaratıcı hizmetler - Reklam harcamalarınızdan %7,5'e kadar para iadesi kazanın - AdAdvisor ile sınırsız ücretsiz reklam denetimleri ve karşılaştırma raporları. - İş ortağı ayrıcalıkları ve indirimleriyle birlikte 175 bin dolarlık kayıt bonusu. - Ayrıca Media Buyer Concierge'i kullandığınızda Ücretsiz Reklam Sermayesi 5.000 ağ ajansı ortağımızdan biriyle çalışırken kampanyalarınıza daha fazla nakit sağlamak ve daha hızlı ölçeklendirmek için Reklam Kartını 10.000 - 1 milyon ABD Doları tutarında ÜCRETSİZ Reklam Sermayesi ile yükleyin. Facebook ve Google reklamlarına yılda 250 bin ABD dolarının üzerinde harcama yapan reklamverenler için mükemmeldir. Bugün bir demo rezervasyonu yapın ve 3.500 ABD Doları Ücretsiz Reklam Harcaması artı 100 ABD Doları nakit kazanın! Ayda 100 bin dolardan fazla harcıyorsunuz ve nakit paraya mı ihtiyacınız var? Aylık reklam harcaması ödemelerinizi %5 gibi düşük bir oranla 3 ila 6 aya nasıl uzatabileceğinizi bize sorun. - Her ayın ilk 30 günü ödeme yok! - Sabit Ödeme Planı. - Satışların Yüzdesi Yok. - Kişisel Garanti Yok. - Her ay tekrarlanır! Reklam Ajansı mısınız? Yıllık 1 milyon doların üzerinde reklam harcamasını mı yönetiyorsunuz? Finansal hizmetleri reklam ajansınıza dahil etmek için FunnelDash ile iş birliği yapın. Müşterinizin reklam harcamalarına finansman sağlamak amacıyla anında kendi sermaye bölümünüzü başlatmak için Capital Partners olun.