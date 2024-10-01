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Pazarlama Kaynak Yönetimi Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Mozambik
Pazarlama kaynak yönetimi (MRM) yazılımı, pazarlama varlıklarının verimli yönetimini kolaylaştırır ve pazarlamacılara çeşitli pazarlama çabaları için titiz planlama ve bütçeleme konusunda yardımcı olur. Bir şirketin pazarlama operasyonları stratejisinin ayrılmaz bir parçası olan MRM yazılımı, pazarlama planlarının tanımlanmasında, pazarlama varlıklarının toplanıp dağıtılmasının kolaylaştırılmasında, kampanyaların yürütülmesinde ve varlık performansının izlenmesinde önemli bir rol oynar. MRM, tüm pazarlama materyallerini tek bir sistemde birleştirerek markalama ve mesajlaşmada tekdüzelik sağlarken, pazarlamacılara akıcı iş akışları ve süreçler oluşturma yetkisi vererek operasyonel verimliliği artırır. Genellikle pazarlama otomasyonu, e-posta pazarlaması ve analiz yazılımı gibi tamamlayıcı araçlarla birlikte kullanılan MRM platformları, müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) sistemleri ve daha geniş dijital varlık yönetimi çözümleriyle sorunsuz bir şekilde bütünleşerek etkili pazarlama yönetimi için kapsamlı bir işlevsellik paketi sunar.
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ClickUp
clickup.com
ClickUp hepsi bir arada bir üretkenlik platformudur. Görevleri, Dokümanlar'ı, Sohbet'i, Hedefleri, Beyaz Tahtaları ve daha fazlasını kullanarak ekiplerin iş planlamak, organize etmek ve iş birliği yapmak için bir araya geldiği merkezdir. Yalnızca birkaç tıklamayla kolayca özelleştirilebilen ClickUp,...
Teamwork
teamwork.com
Teamwork.com, ekiplerin sevdiği, kullanımı kolay proje yönetimiyle birleştirilmiş, sınıfının en iyisi müşteri operasyonlarına sahip tek platformdur. Tek bir platformda işi zamanında ve bütçeye uygun şekilde teslim edin, müşteri kaosunu ortadan kaldırın ve karlılığı anlayın. Merkezi İrlanda'nın Cork ...
Wrike
wrike.com
Wrike en güçlü iş yönetimi platformudur. İşbirliği yapmak, yaratmak ve her gün daha da ileri gitmek isteyen ekipler ve kuruluşlar için tasarlanan Wrike, karmaşıklığı ortadan kaldırmak, üretkenliği artırmak ve insanları en anlamlı işlerine odaklanmaya özgür kılmak için herkesi ve tüm çalışmaları tek ...
TeamGantt
teamgantt.com
Zamanınızı boşa harcamayan proje yönetimi yazılımı. Öğrenilecek kafa karıştırıcı sistemler yok. Proje yönetimini olması gerektiği gibi sürükleyip bırakmanız yeterli. Bu özelliklerle projelerinizi kolayca karlı ve zamanında tutun: Gantt Grafikleri, Takvimler, İş Yükleri, Zaman Takibi, Portföy Görünüm...
GanttPRO
ganttpro.com
GanttPRO, sağlam proje yönetimi için sezgisel çevrimiçi Gantt şeması yazılımıdır. Araç, farklı alanlardaki proje, ürün ve portföy yöneticilerinin ihtiyaçlarını karşılar. GanttPRO görev, son tarih, maliyet, kaynak ve portföy yönetimi, ekip işbirliği, zaman kaydı, temeller, gelişmiş dışa aktarma ve pa...
Hive
hive.com
Hive ekiplerin daha hızlı hareket etmesine yardımcı olur. Hive'ın sınıfının en iyisi proje yönetimi platformu, ihtiyaç duyduğunuz ve istediğiniz tüm araçları içerir; yoksa bunları sizin için oluştururuz. Esnek proje görünümleri ve sonsuz özelleştirmelerle Hive, sizin koşullarınıza göre başarı garant...
Optimizely
optimizely.com
Optimizely, diğer şirketler için aşamalı teslimat ve deneme yazılımları üreten bir Amerikan şirketidir. Optimizely platform teknolojisi, A/B testi ve çok değişkenli test araçları, web sitesi kişiselleştirme ve özellik değiştirme yetenekleri sağlar. Şirketin genel merkezi San Francisco, Kaliforniya'd...
Lytho
lytho.com
Lytho İş Akışı, yaratıcı ve pazarlama ekiplerinin ihtiyaçları için özel olarak oluşturulmuş Yaratıcı Operasyonlar Platformunun bir parçasını oluşturur. Görev ve iş akışı yönetiminin en güçlü unsurlarını çevrimiçi provanın işbirliğine dayalı özellikleriyle birleştiren Lytho, ekiplerin daha fazla içer...
Attribution
attributionapp.com
İlişkilendirme, en eksiksiz ve uygulaması kolay çoklu dokunmatik ilişkilendirme çözümüdür. Harcamalarınızı, ziyaretlerinizi, dönüşümlerinizi, gelirinizi ve reklam harcamalarından elde ettiğiniz geliri (ROAS) tek bir basit görünümde görün. Maliyeti entegre eder ve Facebook, Google, Quora, Linkedin ve...
Planful
planful.com
Planful, Sürekli Planlamaya yönelik Bulut FP&A Platformudur. Siz, FP&A ekibi olarak, sık ve karmaşık iş değişiklikleri sırasında organizasyonunuzu nasıl yönlendireceğinizi hızla planlayıp analiz ederek ön saflarda yer alıyorsunuz. Uzmanlığınız ve becerileriniz böyle anlar için yaratılmıştır ve biz s...
Shape.io
shape.io
PPC harcamalarını ve performansını kontrol altına almak için güçlü çözümler. Bir daha asla bütçenin ilerleme hızı veya aşırı/az harcama konusunda endişelenmeyin. PPC Yönetim Platformu: Karmaşık elektronik tablolardan, komut dosyalarından ve manuel PPC bütçe ayarlamalarından kurtulun. Kullanımı kolay...
SproutLoud
sproutloud.com
Önde gelen dağıtılmış pazarlama platformu SproutLoud, markadan yerele ekiplerin kanal ortakları, lokasyonlar ve ön saflardaki çalışanlar aracılığıyla etkili bir şekilde pazarlama ve satış yapmasına yardımcı olur. SproutLoud'un yapay zeka destekli platformu, geleneksel, dijital ve sosyal medya taktik...
FunnelDash
funneldash.com
FunnelDash, reklam sektörüne yönelik dikey bir ödeme ve borç verme işidir. İmza ürünümüz AdCard, dijital reklam harcamalarınıza özel ilk ödeme kartıdır. - Sınırsız ücretsiz sanal banka ve kredi kartları. - Ücretsiz harcama, bütçe ve ilerleme hızı kontrolleri. - Sınırsız ücretsiz reklam metni ve yara...
Narrator
narrator.ai
Narrato, tek başına pazarlamacılara/yaratıcılara, yalın içerik ekiplerine ve hatta büyük ölçekli içerik üretim ekiplerine, içeriği daha önce mümkün olandan çok daha hızlı ve uygun maliyetli bir şekilde oluşturup göndermelerine yardımcı olmak için oluşturulmuş bir yapay zeka içerik oluşturma, işbirli...
InfiniGrow
infinigrow.com
InfiniGrow, B2B pazarlamacıların gelir lideri olmalarına yardımcı olmak için birleşik bir ilişkilendirme, tahmin ve planlama çözümü sağlayan, yapay zeka odaklı bir gelir pazarlama platformudur. InfiniGrow'un platformu, B2B SaaS pazarlama ekiplerinin, herhangi bir pazarlama faaliyetinin iş etkisini o...
Mtivity
mtivity.com
Mtivity, baskı satın alan ve yöneten şirketlere iş akışı otomasyonu sağlayan, dünya lideri bir baskı tedarik yazılımı şirketidir. Çözüm, SaaS (Hizmet Olarak Yazılım) platformunda sunulur ve baskı profesyonellerinin, oluşturma aşamasından üretim ve yerine getirmeye kadar tüm süreçleri yönetmesine ve ...
Promoboxx
promoboxx.com
Promoboxx, markaların bağımsız perakendecilerini marka uyumlu dijital pazarlamayla buluşturmalarını, markaların yerel perakendecilerinin güvenilir kanalı aracılığıyla doğru tüketicilere ulaşarak daha iyi iş sonuçları elde etmelerini sağlayan destekleyici hizmetlere sahip bir yazılım platformudur. Pr...
Ignition GTM
haveignition.com
Ignition, ürün, özellik ve kampanya lansmanlarının her adımını merkezileştirmek ve otomatikleştirmek için tasarlanmış ilk Pazara Çıkış Operasyonları platformudur. Rippling ve Facebook'tan ürün pazarlama uzmanları tarafından oluşturulan bu platform, farklı işlevlerden oluşan ekiplerin aynı fikirde ol...
MarcomCentral
marcom.com
Marka yöneticileri, pazarlamacılar ve satış ekipleri için özel olarak tasarlanmış araçlarla satışları hızlandırın. Marka Yönetiminde 20 yılı aşkın süredir lider olan MarcomCentral, kolaylaştırılmış dosya organizasyonu ve basitleştirilmiş teminat dağıtımıyla işletmenizi dönüştürebilir. MarcomGather, ...