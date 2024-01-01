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Pazarlama Kaynak Yönetimi Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Burundi
Pazarlama kaynak yönetimi (MRM) yazılımı, pazarlama varlıklarının verimli yönetimini kolaylaştırır ve pazarlamacılara çeşitli pazarlama çabaları için titiz planlama ve bütçeleme konusunda yardımcı olur. Bir şirketin pazarlama operasyonları stratejisinin ayrılmaz bir parçası olan MRM yazılımı, pazarlama planlarının tanımlanmasında, pazarlama varlıklarının toplanıp dağıtılmasının kolaylaştırılmasında, kampanyaların yürütülmesinde ve varlık performansının izlenmesinde önemli bir rol oynar. MRM, tüm pazarlama materyallerini tek bir sistemde birleştirerek markalama ve mesajlaşmada tekdüzelik sağlarken, pazarlamacılara akıcı iş akışları ve süreçler oluşturma yetkisi vererek operasyonel verimliliği artırır. Genellikle pazarlama otomasyonu, e-posta pazarlaması ve analiz yazılımı gibi tamamlayıcı araçlarla birlikte kullanılan MRM platformları, müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) sistemleri ve daha geniş dijital varlık yönetimi çözümleriyle sorunsuz bir şekilde bütünleşerek etkili pazarlama yönetimi için kapsamlı bir işlevsellik paketi sunar.
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ClickUp
clickup.com
Misyonumuz dünyayı daha üretken hale getirmektir. Bunu yapmak için hepsinin yerine geçecek tek bir uygulama geliştirdik: Görevler, Dokümanlar, Hedefler ve Sohbet.
Wrike
wrike.com
Yalnızca Wrike'ın iş yönetimi platformu, ekibinize tüm görevleriniz ve projeleriniz üzerinde tam görünürlük ve kontrol sağlar. Proje yönetimi yazılımı hiç bu kadar işbirliğine dayalı olmamıştı.
Teamwork
teamwork.com
Teamwork'ün proje yönetimi yazılımı, yardım masası, sohbet, belge yönetimi yazılımı ve CRM ile birlikte harika çalışan verimli bir ekip oluşturun.
TeamGantt
teamgantt.com
TeamGantt'ın ücretsiz gantt grafiği oluşturucusunu deneyin ve sürükle ve bırak planlamasıyla dakikalar içinde çevrimiçi bir gantt grafiği oluşturun. En yüksek puan alan ve sonsuza kadar ücretsiz; kredi kartı gerekmez.
GanttPRO
ganttpro.com
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Hive
hive.com
Hızlı hareket eden ekipler için 1 numaralı üretkenlik platformu. Projeleri yönetin, görevleri takip edin ve her büyüklükteki ekiple işbirliği yapın. 14 günlük ücretsiz denemeye bugün başlayın.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely, diğer şirketler için aşamalı teslimat ve deneme yazılımları üreten bir Amerikan şirketidir. Optimizely platform teknolojisi, A/B testi ve çok değişkenli test araçları, web sitesi kişiselleştirme ve özellik değiştirme yetenekleri sağlar. Şirketin genel merkezi San Francisco, Kaliforniya'd...
Lytho
lytho.com
Eskiden MotionNow'da. Daha iyi içerik sonuçları elde etmek için gelişmiş proje görünürlüğüne ve kontrolüne ihtiyaç duyan pazarlama ve tasarım ekipleri için iş akışı yönetimi.
Attribution
attributionapp.com
İlişkilendirme, reklama ne kadar harcadığınızı, hangi müşterilerin reklamlardan geldiğini ve sizden ne satın aldıklarını takip eder.
Planful
planful.com
Planful, Sürekli Planlamaya yönelik Bulut FP&A Platformudur. Siz, FP&A ekibi olarak, sık ve karmaşık iş değişiklikleri sırasında organizasyonunuzu nasıl yönlendireceğinizi hızla planlayıp analiz ederek ön saflarda yer alıyorsunuz. Uzmanlığınız ve becerileriniz böyle anlar için yaratılmıştır ve biz s...
Shape.io
shape.io
PPC Bütçe Yönetimi Yazılım Paketi. PPC harcamalarını ve performansını kontrol altına almak için güçlü çözümler. Bir daha asla bütçenin ilerleme hızı veya aşırı/az harcama konusunda endişelenmeyin.
SproutLoud
sproutloud.com
Kanal Pazarlama Otomasyonu Yoluyla Tüm Dağıtılmış Pazarlama ihtiyaçlarınız için tek platform
FunnelDash
funneldash.com
FunnelDash, reklam sektörüne yönelik dikey bir ödeme ve borç verme işidir. İmza ürünümüz AdCard, dijital reklam harcamalarınıza özel ilk ödeme kartıdır. - Sınırsız ücretsiz sanal banka ve kredi kartları. - Ücretsiz harcama, bütçe ve ilerleme hızı kontrolleri. - Sınırsız ücretsiz reklam metni ve yara...
InfiniGrow
infinigrow.com
InfiniGrow, gelir artışını sağlayan pazarlama çabalarını ölçerek, tahmin ederek ve planlayarak B2B pazarlama ekiplerinin daha yüksek yatırım getirisi elde etmesine yardımcı olur.
Narrator
narrator.ai
Narrator'ın veri platformu, müşterilerin işletmenizle olan her etkileşimini içeren müşteri 360 tarafından desteklenen, herkesin haftalar yerine dakikalar içinde yanıt almasına olanak tanır.
Mtivity
mtivity.com
Mtivity, baskı satın alan ve yöneten şirketlere iş akışı otomasyonu sağlayan, dünya lideri bir baskı tedarik yazılımı şirketidir. Çözüm, SaaS (Hizmet Olarak Yazılım) platformunda sunulur ve baskı profesyonellerinin, oluşturma aşamasından üretim ve yerine getirmeye kadar tüm süreçleri yönetmesine ve ...
Promoboxx
promoboxx.com
Promoboxx, markaların bağımsız perakendecilerini marka uyumlu dijital pazarlamayla buluşturmalarını, markaların yerel perakendecilerinin güvenilir kanalı aracılığıyla doğru tüketicilere ulaşarak daha iyi iş sonuçları elde etmelerini sağlayan destekleyici hizmetlere sahip bir yazılım platformudur. Pr...
Ignition GTM
haveignition.com
Ignition, ürün, özellik ve kampanya lansmanlarının her adımını merkezileştirmek ve otomatikleştirmek için tasarlanmış ilk Pazara Çıkış Operasyonları platformudur. Rippling ve Facebook'tan ürün pazarlama uzmanları tarafından oluşturulan bu platform, farklı işlevlerden oluşan ekiplerin aynı fikirde ol...
MarcomCentral
marcom.com
Marka yöneticileri, pazarlamacılar ve satış ekipleri için özel olarak tasarlanmış araçlarla satışları hızlandırın. Marka Yönetiminde 20 yılı aşkın süredir lider olan MarcomCentral, kolaylaştırılmış dosya organizasyonu ve basitleştirilmiş teminat dağıtımıyla işletmenizi dönüştürebilir. MarcomGather, ...