Pazarlama Takvimi Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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Pazarlama takvimi yazılımı, işletmelere pazarlama kampanyalarını stratejilendirme ve koordine etme, içerik oluşturma, bütçe ayırma ve hedef belirleme konularında yardımcı olur. Bu araçlar, ekipler arasındaki iletişim engellerini ortadan kaldırarak kurumsal şeffaflığı artırır ve paydaşların pazarlama girişimleri konusunda güncel kalmasını sağlar. Çeşitli kanallar arasında uyumu teşvik ederek pazarlamacıların kampanyaları verimli bir şekilde yönetmesine ve önceliklendirmesine olanak tanır. Üstelik bu yazılım içerik planlama, oluşturma ve dağıtım süreçlerini düzene sokarak yazarlar, tasarımcılar ve editörler arasında kusursuz işbirliğini kolaylaştırır.
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ClickUp
clickup.com
ClickUp, ekiplerin projeleri planlayıp yönetmesine yardımcı olan, görevler, belgeler ve iletişim araçları içeren bulut tabanlı bir üretkenlik platformudur.
Asana
asana.com
Asana, ekiplerin görevleri ve projeleri düzenlemesine, izleme yapmasına ve işbirliği sağlamasına yardımcı olan bir proje yönetim uygulamasıdır.
Zoho Projects
zoho.com
Zoho Projects, projeleri planlayıp yürütmek için tasarlanmış bulut tabanlı bir proje yönetim uygulamasıdır.
Smartsheet
smartsheet.com
Smartsheet, görev atama, proje takibi, takvim yönetimi ve belge paylaşımı için tasarlanmış bir iş yönetimi ve işbirliği platformudur.
SEMrush
semrush.com
Semrush, işletmelere SEO, reklam, sosyal medya ve içerik pazarlamasında çevrimiçi görünürlüklerini yönetmeleri için araçlar sunan bir dijital pazarlama platformudur.
Teamwork
teamwork.com
Teamwork, projeleri planlamak, izlemek ve yönetmek için tasarlanmış bir proje yönetimi platformudur. Ekiplerin işbirliği yapmasına olanak tanır.
Wrike
wrike.com
Wrike, projeleri yönetmek ve ekiplerin işbirliğini artırmak için tasarlanmış kapsamlı bir proje yönetimi platformudur.
TeamGantt
teamgantt.com
TeamGantt, proje yönetimini kolaylaştıran bir yazılımdır. Ekipler, Gantt grafikleri ve işbirliği ile projelerini planlayabilir ve takip edebilir.
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot, sosyal medya planlama ve analiz yaparak etkinliği arttıran bir otomasyon aracıdır. Birden fazla platformda içerik paylaşımını kolaylaştırır.
Nifty
nifty.pm
Nifty, ekiplerin projelerini, görevlerini ve iletişimlerini tek bir platformda yönetmelerine olanak tanır. Proje süreçlerini optimize eder ve işbirliğini kolaylaştırır.
ContentStudio
contentstudio.io
ContentStudio, sosyal medya ve içerik stratejilerini yönetmek için içerik oluşturma, analiz ve otomasyon hizmetleri sunan bir platformdur.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr, işletmelere 30'dan fazla dijital kanalda müşteri hizmetlerini yönetme ve müşteri etkileşimlerini geliştirme imkanı sunan bir platformdur.
ProofHub
proofhub.com
ProofHub, ekiplerin projeleri yönetmesine ve işbirliği yapmasına olanak tanıyan bulut tabanlı bir proje yönetimi platformudur.
ShareFile
sharefile.com
ShareFile, dosyaları güvenli bir şekilde paylaşmanıza ve işbirliği yapmanıza olanak tanıyan bir platformdur. Her yerden ve cihazdan erişim sağlar.
CoSchedule
coschedule.com
CoSchedule, pazarlamacıların tüm pazarlama faaliyetlerini tek bir takvimde görmesine ve planlamasına olanak tanır.
Hive
hive.com
Hive, ekiplerin daha hızlı çalışmasını sağlamaya yardımcı olan bir proje yönetim uygulamasıdır. Görev atama, iletişim ve zaman takibi gibi özellikler sunar.
Spreadsheet
spreadsheet.com
Veri yönetimi, analiz ve görselleştirme için tasarlanmış bulut tabanlı bir elektronik tablo uygulamasıdır. Proje yönetimi ve işbirliği özellikleri sunar.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely, işletmelerin web, mobil ve diğer kanallarda A/B testi, içerik kişiselleştirme ve deneyim optimizasyonu yapmalarına olanak tanıyan bir platformdur.
Opal
workwithopal.com
Opal, pazarlama ekiplerinin marka stratejilerini görsel olarak planlamasını, iş birliği yapmasını ve müşteri perspektifinden deneyimlemesini sağlayan bir platformdur.
Beesbusy
beesbusy.com
Beesbusy, ekiplerin birden fazla projede görevleri planlamasına ve yönetmesine yardımcı olan bir işbirliği ve proje yönetimi uygulamasıdır.
Gain
gainapp.com
Gain, sosyal medya içerik onay süreçlerini kolaylaştırarak ajanslar ve işletmelerin işbirliğini ve içerik yönetimini otomatikleştiren bir uygulamadır.
Narrator
narrator.ai
Narrato, içerik oluşturma, işbirliği ve iş akışı yönetimi sağlayan bir platformdur. Hızla ve maliyet etkin bir şekilde içerik üretimine yardımcı olur.
Planly
planly.com
Planly, sosyal medya gönderilerini otomatik olarak planlayıp yayınlamanızı sağlayan ücretsiz bir uygulamadır. Birden fazla platformla entegrasyon sunar.
PromoPrep
promoprep.com
PromoPrep, pazarlama ekipleri için özelleştirilebilir bir takvim ve tanıtım planlama platformudur. Promosyon içeriklerini organize etme ve yönetme imkanı sunar.
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