Pazarlama Takvimi Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Özbekistan

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Pazarlama takvimi yazılımı, işletmelere pazarlama kampanyalarını stratejilendirme ve koordine etme, içerik oluşturma, bütçe ayırma ve hedef belirleme konularında yardımcı olur. Bu araçlar, ekipler arasındaki iletişim engellerini ortadan kaldırarak kurumsal şeffaflığı artırır ve paydaşların pazarlama girişimleri konusunda güncel kalmasını sağlar. Çeşitli kanallar arasında uyumu teşvik ederek pazarlamacıların kampanyaları verimli bir şekilde yönetmesine ve önceliklendirmesine olanak tanır. Üstelik bu yazılım içerik planlama, oluşturma ve dağıtım süreçlerini düzene sokarak yazarlar, tasarımcılar ve editörler arasında kusursuz işbirliğini kolaylaştırır.
Yeni Uygulama Gönder
ClickUp
clickup.com
ClickUp, ekiplerin projeleri planlayıp yönetmesine yardımcı olan, görevler, belgeler ve iletişim araçları içeren bulut tabanlı bir üretkenlik platformudur.
Zoho Projects
zoho.com
Zoho Projects, projeleri planlayıp yürütmek için tasarlanmış bulut tabanlı bir proje yönetim uygulamasıdır.
TeamGantt
teamgantt.com
TeamGantt, proje yönetimini kolaylaştıran bir yazılımdır. Ekipler, Gantt grafikleri ve işbirliği ile projelerini planlayabilir ve takip edebilir.
SEMrush
semrush.com
Semrush, işletmelere SEO, reklam, sosyal medya ve içerik pazarlamasında çevrimiçi görünürlüklerini yönetmeleri için araçlar sunan bir dijital pazarlama platformudur.
PromoPrep
promoprep.com
PromoPrep, her büyüklükteki pazarlama ekiplerinin organizasyonunu ve iletişimini geliştirmek için tasarlanmış bir pazarlama takvimi ve promosyon planlama platformudur. Pazarlama faaliyetlerini takip etmek için sonsuz e-tablo kullanmak veya bir proje yönetimi aracını hacklemek yerine PromoPrep, ekibiniz için tamamen özelleştirilebilen gerçek bir pazarlama takvimidir.
Gain
gainapp.com
Basitçe söylemek gerekirse: Kazanç, sosyal medya içeriği için müşteri geri bildiriminin kolaylaştırılmış halidir. 51 ülkedeki pazarlama ekipleri, 9.000'den fazla marka için sosyal medya içeriği konusunda Gain'e güveniyor çünkü Gain, müşteri geri bildirimi ve onay katmanını sosyal medya iş akışlarına dahil ediyor. Gain'in otomatik onay iş akışlarıyla: * Ekibiniz, sosyal içeriklerinin yayınlanma zamanında onaylanması için müşterilerle stresli karşılıklı görüşmelerle zaman kaybetmeyi bırakabilir. * Gain, geri bildirimlerine ihtiyaç duyulduğunda müşterilere, değişiklik istendiğinde ise ekip üyelerine bilgi verir. * Artık hataların uzun e-posta zincirlerinin, e-tabloların ve sohbet mesajlarının çatlaklarından kaçmasına izin vermeyin. * Tüm müşteri iletişimleri olması gereken yerde izlenir: atıfta bulundukları içeriğin hemen yanında. * Özelleştirilebilir onay turları, içeriği görmesi gereken herkesin görmesini sağlar. * Onaylandıktan ve planlandıktan sonra müşteriler içeriklerini kendi içerik takvimlerinde görürler. * Gain, içerik onaylandıktan sonra doğrudan sosyal medya ağlarında yayınlar. Temel olarak Gain, geri bildirim verme veya değişiklik yapma sırası kendilerine geldiğinde doğru kişileri doğru zamanda bilgilendirerek tüm içerik iş akışını otomatikleştirir. Şunu hayal edin: Ekibiniz, müşterilerinizi takip eden, geri bildirim toplayan ve zamanında onay alan aynı platformda Facebook, LinkedIn, Instagram, Pinterest, TikTok, Twitter ve Google İşletme Profili'nde içerik oluşturup yayınlayabilir! Sonunda acente ve müşteriler aynı yerde ve kimse zamanını boşa harcamıyor.
ShareFile
sharefile.com
ShareFile, dosyaları güvenli bir şekilde paylaşmanıza ve işbirliği yapmanıza olanak tanıyan bir platformdur. Her yerden ve cihazdan erişim sağlar.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr, işletmelere 30'dan fazla dijital kanalda müşteri hizmetlerini yönetme ve müşteri etkileşimlerini geliştirme imkanı sunan bir platformdur.
Spreadsheet
spreadsheet.com
Veri yönetimi, analiz ve görselleştirme için tasarlanmış bulut tabanlı bir elektronik tablo uygulamasıdır. Proje yönetimi ve işbirliği özellikleri sunar.
Planly
planly.com
Gerçekten otomatikleştirilmiş sosyal medya zamanlayıcı. Planly herkes için ücretsiz bir sosyal medya zamanlayıcıdır. Tam otomasyon ve gelişmiş arayüzle, medyanızı saklamanıza, plan yapmanıza ve sosyal medyada otomatik paylaşım yapmanıza olanak tanıyoruz; başka bildirim gerekmiyor! Sosyal medya gönderilerini planlayarak zamandan tasarruf edin ve yaratıcı sürecinizin tadını çıkarın.
Wrike
wrike.com
Wrike, projeleri yönetmek ve ekiplerin işbirliğini artırmak için tasarlanmış kapsamlı bir proje yönetimi platformudur.
Teamwork
teamwork.com
Teamwork, projeleri planlamak, izlemek ve yönetmek için tasarlanmış bir proje yönetimi platformudur. Ekiplerin işbirliği yapmasına olanak tanır.
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot, sosyal medya planlama ve analiz yaparak etkinliği arttıran bir otomasyon aracıdır. Birden fazla platformda içerik paylaşımını kolaylaştırır.
Asana
asana.com
Asana, ekiplerin görevleri ve projeleri düzenlemesine, izleme yapmasına ve işbirliği sağlamasına yardımcı olan bir proje yönetim uygulamasıdır.
ProofHub
proofhub.com
ProofHub, ekiplerin projeleri yönetmesine ve işbirliği yapmasına olanak tanıyan bulut tabanlı bir proje yönetimi platformudur.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely, işletmelerin web, mobil ve diğer kanallarda A/B testi, içerik kişiselleştirme ve deneyim optimizasyonu yapmalarına olanak tanıyan bir platformdur.
Opal
workwithopal.com
Opal, pazarlamacıların görsel olarak strateji oluşturmasına, birlikte işbirliği yapmasına ve markalarını müşterinin gözünden deneyimlemesine olanak tanıyan planlama platformudur. Görsel takvim, dinamik iş akışları ve esnek içerik sistemi sayesinde ekiplerin her yerden işbirliği yapması kolaydır. Varlıkları paylaşmak, geri bildirim toplamak ve onayları güvence altına almak basittir; hatta birkaç tıklamayla ayrıntılı bir sunumu bile dışa aktarabilirsiniz. Pazarlama kampanyalarınızı her kanalda yönetin: sosyal medya, mağaza içi perakende satış, web, e-posta, ücretli ve hatta SMS. Ekipler, çalışmalarının büyük resme nasıl uyduğunu bir bakışta anlayabilir ve yöneticiler, stratejinin gerçek zamanlı olarak hayata geçmesini izleyerek gönül rahatlığı yaşayabilir. Workwithopal.com adresinden Opal'in Starbucks, Target, Wendy's ve Microsoft gibi sınıfının en iyisi markalar için nasıl zaman tasarrufu sağladığını ve sonuçları artırdığını öğrenin. Özel bir yazılım şirketi olan Opal, 2011 yılında kurulmuştur ve merkezi Portland, Oregon'da bulunmaktadır.
Nifty
nifty.pm
Nifty, ekiplerin projelerini, görevlerini ve iletişimlerini tek bir platformda yönetmelerine olanak tanır. Proje süreçlerini optimize eder ve işbirliğini kolaylaştırır.
Narrator
narrator.ai
Narrato, tek başına pazarlamacılara/yaratıcılara, yalın içerik ekiplerine ve hatta büyük ölçekli içerik üretim ekiplerine, içeriği daha önce mümkün olandan çok daha hızlı ve uygun maliyetli bir şekilde oluşturup göndermelerine yardımcı olmak için oluşturulmuş bir yapay zeka içerik oluşturma, işbirliği ve iş akışı yönetimi platformudur. Platformun temel özellikleri: - Sonuç odaklı içeriği gerçekten hızlı bir şekilde oluşturmak için 100'den fazla AI içerik oluşturma, fikir oluşturma, optimizasyon ve SEO aracı (kapsanan örnekleri kullanır - blog, sosyal medya, e-postalar, videolar, basın bültenleri, metin yazarlığı, reklamlar, özetleme) ve daha fazlası). Kendi AI şablon seçeneğinizi ve marka sesinizi oluşturun. - Görev atama, içerik takvimi yönetimi, otomatik bildirimler, yayınlama, serbest çalışan yönetimi ve daha fazlasını içeren eksiksiz içerik proje yönetimi ve iş akışı otomasyonu desteği - Yapay zeka ile güçlü SEO özetleri, anahtar kelimeler ve konu fikirleri - Özel içerik şablonları ve güçlü belge içi ve çalışma alanı işbirliği özellikleri - Yapay zeka görselleri, telifsiz görseller ve grafikler - Yapay zeka ile toplu içerik oluşturma (toplu içerik açıklamaları oluşturmak gibi) Diğer özellikler: Yönergeler ve Marka Varlıkları Havuzu, Çoklu Dil Desteği, İntihal ve Dilbilgisi Kontrolleri, Özel Raporlar, Yapay Zeka Marka Sesleri ve daha fazlası.
Smartsheet
smartsheet.com
Smartsheet, görev atama, proje takibi, takvim yönetimi ve belge paylaşımı için tasarlanmış bir iş yönetimi ve işbirliği platformudur.
Hive
hive.com
Hive, ekiplerin daha hızlı hareket etmesine yardımcı olur. Hive'ın sınıfının en iyisi proje yönetim platformu, ihtiyacınız olan ve istediğiniz tüm araçları içerir-ve değilse, bunları sizin için oluşturacaktır. Esnek proje görünümleri ve sonsuz özelleştirmelerle Hive, şartlarınızda proje yönetimi sunar, başarıyı garanti eder. Görev ataması, son tarih izleme ve gerçek zamanlı iletişim gibi özelliklerle Hive, dünyanın dört bir yanındaki binlerce takımın çalışmalarını daha verimli ve zamanında yapmasına yardımcı olur. Projeleri kolayca görüntülemek, görevler hakkında yorum yapmak, mesaj takım arkadaşlarını ve yapılacaklar listenizi yönetmek için mobil uygulamayı kullanın. Temel Özellikler: - Masaüstü uygulamasıyla doğrudan ve devam eden senkronizasyon -Hareket halindeyken görev ve proje oluşturun - İletişim kolaylığı için doğrudan ve grup sohbeti - Dosyaların doğrudan telefonunuzdan yüklenmesine izin veren ekler - Takım arkadaşlarını doğrudan aksiyon kartlarında yorumlama ve etiketleme yeteneği - İş deneyiminizi projelerinizde özelleştirin Hive, binlerce hızlı hareket eden takım tarafından yardımcı olmak için kullanılır: - Proje yönetimi - Araçları entegre etmek - Kaynak - Zaman izleme - Prova ve onaylar - Not alımı - Görev Yönetimi - Raporlama ve Analitik
CoSchedule
coschedule.com
CoSchedule'ün Pazarlama Takvimi, pazarlamacıların tüm pazarlama faaliyetlerini tek bir yerde görmelerine yardımcı olur. Pazarlamanızı nihayet tek bir takvimde görmek, planlamak ve paylaşmak sizin gizli silahınızdır. CoSchedule'ün Pazarlama Takvimi size şu araçları sağlar: Her pazarlama projesini tek bir takvimde görselleştirin. Birleşik, gerçek zamanlı bir kayıt takvimiyle her şeyin nasıl birbirine bağlandığını bir bakışta görün. Yapay Zeka Destekli Pazarlama Zekası Asistanı ile ilk taslağı yazın, yeni fikirler üretin ve pazarlama iş akışlarınızı yükseltin. Paydaşları koruyun
ContentStudio
contentstudio.io
ContentStudio, sosyal medya ve içerik stratejilerini yönetmek için içerik oluşturma, analiz ve otomasyon hizmetleri sunan bir platformdur.
Beesbusy
beesbusy.com
Beesbusy işbirlikçi bir planlama aracıdır. Kullanımı kolaydır, uzman kullanıcılarla ara sıra kullanıcıların birleştirilmesine olanak tanır. - Görevlerin planlanması, basit ve uyarlanması kolay olan Gantt şeması (projenin zamanını görüntüleyin) biçimindeki bir programda gerçekleştirilir. Çoklu proje görünümleri tüm faaliyetlerinize ilişkin genel bir bakışa sahip olmanızı sağlar. - Kaynak planlaması, tüm kaynakları ve ilgili görevleri bir zamanlamaya göre görüntüleyen bir görünümde yapılır (Kim görünümü). Bu görünüm, iş yükünü dağıtmanıza ve doluluk oranlarını ve kaynak kısıtlamalarını dikkate alarak planlamanıza olanak tanır. Kaynağa göre bu planlama görünümü aynı zamanda çoklu proje modunda da mevcut olup, işi farklı projelere dağıtırken hakemliği büyük ölçüde kolaylaştırır. Görevleri VE kaynakları planlayarak gerçekçi programlar oluşturmanıza olanak tanıyan araçları etkinleştirirsiniz. Faaliyetinizde görünürlüğü yeniden kazanırsınız ve herkes huzur kazanır.
© 2025 WebCatalog, Inc.