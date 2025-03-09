Pazarlama Takvimi Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Özbekistan

Narrator

narrator.ai

Narrato, tek başına pazarlamacılara/yaratıcılara, yalın içerik ekiplerine ve hatta büyük ölçekli içerik üretim ekiplerine, içeriği daha önce mümkün olandan çok daha hızlı ve uygun maliyetli bir şekilde oluşturup göndermelerine yardımcı olmak için oluşturulmuş bir yapay zeka içerik oluşturma, işbirliği ve iş akışı yönetimi platformudur. Platformun temel özellikleri: - Sonuç odaklı içeriği gerçekten hızlı bir şekilde oluşturmak için 100'den fazla AI içerik oluşturma, fikir oluşturma, optimizasyon ve SEO aracı (kapsanan örnekleri kullanır - blog, sosyal medya, e-postalar, videolar, basın bültenleri, metin yazarlığı, reklamlar, özetleme) ve daha fazlası). Kendi AI şablon seçeneğinizi ve marka sesinizi oluşturun. - Görev atama, içerik takvimi yönetimi, otomatik bildirimler, yayınlama, serbest çalışan yönetimi ve daha fazlasını içeren eksiksiz içerik proje yönetimi ve iş akışı otomasyonu desteği - Yapay zeka ile güçlü SEO özetleri, anahtar kelimeler ve konu fikirleri - Özel içerik şablonları ve güçlü belge içi ve çalışma alanı işbirliği özellikleri - Yapay zeka görselleri, telifsiz görseller ve grafikler - Yapay zeka ile toplu içerik oluşturma (toplu içerik açıklamaları oluşturmak gibi) Diğer özellikler: Yönergeler ve Marka Varlıkları Havuzu, Çoklu Dil Desteği, İntihal ve Dilbilgisi Kontrolleri, Özel Raporlar, Yapay Zeka Marka Sesleri ve daha fazlası.