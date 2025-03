Pazarlama Takvimi Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Ukrayna

Smartsheet

Smartsheet, Smartsheet Inc. tarafından geliştirilen ve pazarlanan işbirliği ve iş yönetimi sunan bir hizmet olarak (SAAS) bir yazılımdır. arayüz. Smartsheet, proje zaman çizelgeleri, belgeler, takvimler, görevler ve diğer çalışmalarda işbirliği yapmak için kullanılır. IDG'ye göre, "kısmen ofis verimliliği, kısmen proje yönetimi, kısmen belge paylaşımı ... [bu] insanların nasıl çalıştığı için merkezi bir merkez olmaya çalışıyor." Smartsheet, Microsoft Project ile rekabet eder. Microsoft Project, Excel, Access ve SharePoint'in bazı işlevlerini birleştirir. Forbes'a göre, Smartsheet'in "nispeten basit" bir kullanıcı arayüzü var. Arayüz, tipik olarak Microsoft Excel'de bulunan elektronik tablolara benzer "Smartsheets" üzerine odaklanır. Her Smartsheet, sırasıyla bireysel görevleri veya büyük ölçekli proje ilerlemesini görmek için satırları genişletebilir veya çökmüş olabilir. Görevler son tarih, önceliğe veya kendilerine atanan kişiye göre sıralanabilir. Bir e -tablo tarihler içeriyorsa, Smartsheet bir takvim görünümü oluşturur. Bir Smartsheet'teki her satır ona eklenmiş dosyalar, içinde depolanan e -postalar ve onunla ilişkili bir tartışma panosu olabilir. Yeni bir Smartsheet oluşturulduğunda, bildirimler satırlarını ve sütunlarını doldurmak için personele itilir. Bilgi güncellendikçe, aynı görevi, projeyi veya veri noktasını izleyen diğer akıllı sayfalar otomatik olarak güncellenir. Hizmet, bir görev son tarihinin ne zaman ortaya çıktığı ve belge sürümlerini takip ettiği konusunda uyarılara sahiptir. Smartsheet, Microsoft Office veya Google uygulamalarından veri içe aktarabilir. Salesforce.com, Dropbox ve Amazon Web Hizmetleri ile entegre olur. Android ve iOS işletim sistemleri için bir Smartsheet mobil uygulaması da var. Hizmet, ücretsiz katmanları olmayan abonelik bazında sunulmaktadır. Kurumsal sınıf güvenliği ile desteklenen Smartsheet, Fortune 500'deki şirketlerin% 75'inden fazlası tarafından süreçleri geniş bir departman ve kullanım durumunda süreçleri uygulamak, yönetmek ve otomatikleştirmek için kullanılır.