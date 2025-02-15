Pazarlama Takvimi Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - El Salvador

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Pazarlama takvimi yazılımı, işletmelere pazarlama kampanyalarını stratejilendirme ve koordine etme, içerik oluşturma, bütçe ayırma ve hedef belirleme konularında yardımcı olur. Bu araçlar, ekipler arasındaki iletişim engellerini ortadan kaldırarak kurumsal şeffaflığı artırır ve paydaşların pazarlama girişimleri konusunda güncel kalmasını sağlar. Çeşitli kanallar arasında uyumu teşvik ederek pazarlamacıların kampanyaları verimli bir şekilde yönetmesine ve önceliklendirmesine olanak tanır. Üstelik bu yazılım içerik planlama, oluşturma ve dağıtım süreçlerini düzene sokarak yazarlar, tasarımcılar ve editörler arasında kusursuz işbirliğini kolaylaştırır.
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Asana
asana.com
Asana, ekiplerin işlerini organize etmelerine, takip etmelerine ve yönetmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bir web ve mobil uygulamadır. Forrester, Inc., "Asana'nın ekip tabanlı iş yönetimini basitleştirdiğini" bildiriyor. Aynı isimdeki şirket tarafından üretilmektedir. (Asana, Inc.) Facebook'un kurucu ortağı Dustin Moskovitz ve eski Google, eski Facebook mühendisi Justin Rosenstein tarafından 2008 yılında kuruldu; her ikisi de Facebook'ta çalışanların üretkenliğini artırmak için çalışıyordu. Ürün ticari olarak Nisan 2012'de piyasaya sürüldü. Aralık 2018'de şirketin değeri 1,5 milyar dolardı.
ShareFile
sharefile.com
ShareFile ile herhangi bir cihazdan veya konumdan içeriği güvenli bir şekilde paylaşın ve müşterilerle ve şirket içi ekiplerle işbirliği yapın. Departmanlar ve küçük işletmeler, müşterilerle ve birbirleriyle işbirliği yapmak için basit, güvenli çözümlere ihtiyaç duyar. ShareFile ile dosyalara güvenli bir şekilde erişmek, verileri paylaşmak ve zaman kazandıran iş akışları oluşturmak için herhangi bir cihazı kullanın. Basit, hızlı kurulum; BT gerektirmez. İstediğiniz boyuttaki dosyayı istediğiniz cihazda paylaşın ve gönderin: İster ofiste ister hareket halinde olun, bulut depolama sayesinde dosyalarınıza her yerden, her zaman güvenli erişime sahip olacaksınız. * Dosyalarınızın her zaman güvende olduğunu bilin: Banka düzeyinde şifreleme, dosyalarınızı, e-postalarınızı ve eklerinizi aktarım sırasında ve beklemedeyken korur. * Güvenli bir şekilde işbirliği yapın: Verilerinize kimin eriştiğini bilmek ve kontrol etmek için izleri ve yapılandırılabilir izinleri denetleyin. * Müşteri ve çalışanların işe alım sürecini optimize edin: Zaman kazandıran iş akışları, manuel evrak işlerini tek bir işbirliği noktasında azaltır. * Güvenli FTP sitesi alternatifi: Siz veya müşterileriniz için yazılım kurulumu gerekmez.
Zoho Projects
zoho.com
Zoho Projects, dünya çapında 200.000'den fazla müşterisi olan bulut tabanlı bir proje yönetimi yazılımıdır. Projelerinizi planlamanıza ve mükemmel bir şekilde yürütmenize yardımcı olur. Projeler ile kolayca görev atayabilir, hem ekibiniz hem de müşterilerinizle etkili bir şekilde iletişim kurabilir, tüm proje güncellemelerinden haberdar olabilir, iş ilerlemesi hakkında ayrıntılı raporlar alabilir ve projeleri her zaman zamanında teslim edebilirsiniz. Gantt Şemaları, Planlar ve Zaman Çizelgeleri gibi tonlarca özelleştirme yeteneği ve özelliğiyle Zoho Projects, her büyüklükteki ve sektördeki şirketlerin iş ihtiyaçlarını karşılayan tam teşekküllü bir proje yönetimi aracıdır. Çok çeşitli şirket içi ve üçüncü taraf entegrasyonlarıyla Projects, mevcut en entegre proje yönetimi araçlarından biridir ve iş ekosisteminize mükemmel uyum sağlayabilir.
SEMrush
semrush.com
Semrush, işletmelerin dünya çapında arama motoru optimizasyonu, tıklama başına ödeme, içerik, sosyal medya ve rekabetçi araştırma kampanyaları yürütmesine ve çevrimiçi pazarlamadan ölçülebilir sonuçlar elde etmesine olanak tanıyan lider bir çevrimiçi görünürlük yönetimi SaaS platformudur. Semrush, şirketlerin çeşitli pazarlama kanallarında kampanyalar oluşturması, yönetmesi ve ölçmesi için öngörüler ve çözümler sunar. Semrush, 87.000'den fazla ödeme yapan müşterisiyle. Sayılarla Semrush: - 808 milyon masaüstü etki alanı profili ve 32,1 milyon mobil etki alanı profili - Günde ortalama 43 trilyondan fazla geri bağlantı ve 25 milyardan fazla URL tarandı - Tek bir anahtar kelime için 24,3 milyardan fazla anahtar kelime ve 20 milyondan fazla fikir - Fortune 500 şirketlerinin %30'u kullanıyor Semrush'u pazarlama aracı olarak tercih ediyorlar
PromoPrep
promoprep.com
PromoPrep, her büyüklükteki pazarlama ekiplerinin organizasyonunu ve iletişimini geliştirmek için tasarlanmış bir pazarlama takvimi ve promosyon planlama platformudur. Pazarlama faaliyetlerini takip etmek için sonsuz e-tablo kullanmak veya bir proje yönetimi aracını hacklemek yerine PromoPrep, ekibiniz için tamamen özelleştirilebilen gerçek bir pazarlama takvimidir.
Gain
gainapp.com
Basitçe söylemek gerekirse: Kazanç, sosyal medya içeriği için müşteri geri bildiriminin kolaylaştırılmış halidir. 51 ülkedeki pazarlama ekipleri, 9.000'den fazla marka için sosyal medya içeriği konusunda Gain'e güveniyor çünkü Gain, müşteri geri bildirimi ve onay katmanını sosyal medya iş akışlarına dahil ediyor. Gain'in otomatik onay iş akışlarıyla: * Ekibiniz, sosyal içeriklerinin yayınlanma zamanında onaylanması için müşterilerle stresli karşılıklı görüşmelerle zaman kaybetmeyi bırakabilir. * Gain, geri bildirimlerine ihtiyaç duyulduğunda müşterilere, değişiklik istendiğinde ise ekip üyelerine bilgi verir. * Artık hataların uzun e-posta zincirlerinin, e-tabloların ve sohbet mesajlarının çatlaklarından kaçmasına izin vermeyin. * Tüm müşteri iletişimleri olması gereken yerde izlenir: atıfta bulundukları içeriğin hemen yanında. * Özelleştirilebilir onay turları, içeriği görmesi gereken herkesin görmesini sağlar. * Onaylandıktan ve planlandıktan sonra müşteriler içeriklerini kendi içerik takvimlerinde görürler. * Gain, içerik onaylandıktan sonra doğrudan sosyal medya ağlarında yayınlar. Temel olarak Gain, geri bildirim verme veya değişiklik yapma sırası kendilerine geldiğinde doğru kişileri doğru zamanda bilgilendirerek tüm içerik iş akışını otomatikleştirir. Şunu hayal edin: Ekibiniz, müşterilerinizi takip eden, geri bildirim toplayan ve zamanında onay alan aynı platformda Facebook, LinkedIn, Instagram, Pinterest, TikTok, Twitter ve Google İşletme Profili'nde içerik oluşturup yayınlayabilir! Sonunda acente ve müşteriler aynı yerde ve kimse zamanını boşa harcamıyor.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Hizmeti, 30'dan fazla dijital, sosyal ve sesli kanalda kesintisiz müşteri ve temsilci deneyimi sağlayan ve gerçek zamanlı eyleme geçirilebilir ve ölçeklenebilir bilgiler sunan, başka herhangi bir nokta çözümüne olan ihtiyacı ortadan kaldıran, yapay zeka tarafından desteklenen, bulutta yerel birleştirilmiş bir müşteri hizmetleri platformudur. * Müşteri memnuniyetine yol açan tutarlı bir marka deneyimi için müşterilerin tercih ettikleri kanalda markanızla etkileşime girmesine olanak tanır. * Temsilcileri birleştirilmiş/360 derece müşteri görünümüyle güçlendirir ve temsilci üretkenliğini ve deneyimini geliştirmek için yapay zekanın gücüyle en alakalı yanıtları önerir. * Büyümeyi ve operasyonel mükemmelliği teşvik etmek için denetçilere anlamlı ve eyleme dönüştürülebilir bilgiler sağlar * Kurum genelinde ölçeklendirilebilen gerçek zamanlı iletişim merkezi bilgileri aracılığıyla liderlerin büyüme, dönüşüm ve yenilik fırsatlarını ortaya çıkarmalarına yardımcı olur.
Spreadsheet
spreadsheet.com
Veritabanının ve proje yönetim sisteminin gücüyle tanıdığınız elektronik tablo. Gantt, Takvim, Kanban, Formlar ve Otomasyonlar. Ücretsiz başlayın.
Planly
planly.com
Gerçekten otomatikleştirilmiş sosyal medya zamanlayıcı. Planly herkes için ücretsiz bir sosyal medya zamanlayıcıdır. Tam otomasyon ve gelişmiş arayüzle, medyanızı saklamanıza, plan yapmanıza ve sosyal medyada otomatik paylaşım yapmanıza olanak tanıyoruz; başka bildirim gerekmiyor! Sosyal medya gönderilerini planlayarak zamandan tasarruf edin ve yaratıcı sürecinizin tadını çıkarın.
Wrike
wrike.com
Wrike en güçlü iş yönetimi platformudur. İşbirliği yapmak, yaratmak ve her gün daha da ileri gitmek isteyen ekipler ve kuruluşlar için tasarlanan Wrike, karmaşıklığı ortadan kaldırmak, üretkenliği artırmak ve insanları en anlamlı işlerine odaklanmaya özgür kılmak için herkesi ve tüm çalışmaları tek bir yerde toplar. Eşsiz gücü, çok yönlülüğü ve sezgiselliğiyle Wrike, bir kuruluşun rekabetçi bir dünyada ölçeklendirmek, optimize etmek ve hızlı hareket etmek için ihtiyaç duyacağı tek iş yönetimi çözümüdür. Estée Lauder, Hootsuite, Nielsen, Ogilvy, Siemens ve Tiffany & Co'nun da aralarında bulunduğu 20.000'den fazla mutlu müşteri geleceklerine güç veriyor ve Wrike'ta bir araya geliyor. Daha fazla bilgi için www.wrike.com adresini ziyaret edin.
Teamwork
teamwork.com
Teamwork.com, takımların sevdiği kullanımı kolay proje yönetimi ile birlikte sınıfının en iyisi müşteri operasyonlarına sahip tek platformdur. İşi zamanında ve bütçede teslim edin, müşteri kaosunu ortadan kaldırın ve karlılığı bir platformda anlayın. Merkezi Cork, İrlanda'da ve daha önce bir ajans işleten bir ekip tarafından kurulan Teamwork.com, 350'den fazla çalışandan oluşan küresel bir ekiple dünya çapında 20.000'den fazla müşteriye sahiptir.
TeamGantt
teamgantt.com
Zamanınızı boşa harcamayan proje yönetimi yazılımı. Öğrenilecek kafa karıştırıcı sistemler yok. Proje yönetimini olması gerektiği gibi sürükleyip bırakmanız yeterli. Şu özelliklerle projelerinizi kolayca karlı ve zamanında tutun: Gantt Grafikleri, Takvimler, İş Yükleri, Zaman Takibi, Portföy Görünümleri, Bağımlılıklar ve daha fazlası. Her büyüklükteki ekip, ofiste veya uzaktan projeler planlamak ve bunlar üzerinde işbirliği yapmak için TeamGantt'ı kullanıyor.
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot, sosyal medya pazarlama faaliyetlerinizi planlamanıza ve analiz etmenize ve böylece sosyal medya verimliliğinizi ve erişiminizi artırmanıza yardımcı olan bir sosyal medya pazarlama otomasyon aracıdır. 1) SocialPilot ile Facebook, Twitter, Instagram, Google My Business, LinkedIn, Pinterest, Tumblr, TikTok ve VK gibi 9'dan fazla sosyal medya ağına bağlanabilirsiniz. 2) Tek bir SocialPilot hesabıyla 500'e kadar gönderi paylaşın ve 100'den fazla profile bağlanın. 3) Sosyal Medya Konuşmalarınızı Sosyal Gelen Kutusu ile yönetin. 4) Ekip İşbirliği özelliğiyle paylaşım ve planlamayı yetkilendirmek için SocialPilot hesabınıza 10'a kadar ekip üyesi ekleyin. 5) Toplu Planlama özelliği ile bir CSV yükleyerek aynı anda 100'lerce gönderiyi planlayın. 6) Bireysel sosyal hesaplar için aynı anda özelleştirilmiş gönderiler oluşturun ve daha fazla etkileşim için diğer Facebook ve Twitter profillerinden de bahsedin. 7) Sosyal medya pazarlama faaliyetlerinizi anlaşılması kolay Sosyal Medya Analizi ve Raporlama ile analiz edin. 8) Sosyal Medya Takvimi ile görsel olarak ne zaman ve ne planladığınıza bir göz atın. 9) Hiçbir zaman yeni içerik fikirlerinin dışında kalmayın, içerik önerileri geliştirin ve bunları daha sonra kullanmak üzere taslak olarak kaydedin. Hiç bitmeyen bir kuyruk için Seçilmiş İçerik ve RSS Akışları ekleyin. 10) Artık müşterinizin sosyal medya hesabı kimlik bilgilerini beklemeyin; yalnızca onları davet edin ve Müşteri Yönetimi özelliğiyle sosyal hesaplarını zahmetsizce yönetin. 11) SocialPilot'un sağladığı URL Kısaltıcıları ile daha fazla görünürlük ve tanınma için kendi özelleştirilmiş markalı alan adlarınızı oluşturun ve uzun, istenmeyen, çirkin görünen URL'lerden kurtulun. 12) Facebook gönderilerinizi tam planladığınız anda öne çıkarın.
ProofHub
proofhub.com
2012 yılında kurulan ProofHub, dünya çapındaki ekipler tarafından kullanılan bulut tabanlı bir proje yönetimi ve ekip işbirliği platformudur. ProofHub, ekiplere günlük işlerde yardımcı olmak için tasarlanmış ve aralarında Netflix, Google, NASA, Nike ve Trip Advisor'ın da bulunduğu dünya çapında 85.000'den fazla ekip tarafından kullanılan, üst düzey bir iş yönetimi uygulamasıdır. ProofHub, görevlerin ve ilerlemenin birleştirilmiş bir görünümünü sağlayan şaşırtıcı derecede basit ama güçlü bir proje yönetimi yazılımıdır. Bu proje yönetimi yazılımı, ekiplerin herhangi bir cihazı kullanarak herhangi bir yerden iş konusunda iletişim kurmasına olanak tanır. Zengin özelliklerin tek bir yerde toplandığı bu çevrimiçi SaaS aracı, işletmelerin her boyuttaki projeyi hızlı bir şekilde planlamasına, koordine etmesine, organize etmesine ve teslim etmesine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. ProofHub, çeşitli sektörlerdeki her büyüklükteki ekip ve işletmenin kullandığı uygun maliyetli bir çözümdür. ProofHub, görev yönetiminden zaman takibine, özel iş akışlarından çevrimiçi provaya ve çok daha fazlasına kadar çeşitli özelliklerle işletmelerin zamandan ve kaynaklardan tasarruf ederken iş süreçlerini yapılandırmalarına yardımcı olabilir. ProofHub, sohbet, tartışmalar, duyurular, üçüncü taraf entegrasyonları, dosya aktarımı ve daha fazlası gibi çok sayıda işbirliği özelliği sunar. ProofHub, kullanıcıların kendilerini evlerinde hissetmelerini sağlayan düşük öğrenme eğrisine sahip temiz ve basit bir düzene sahiptir. ProofHub, İngilizcenin yanı sıra Almanca, İspanyolca, Portekizce, Fransızca, Rusça, İtalyanca, Felemenkçe, Çince (Tayvan), Türkçe ve Lehçe dillerinde de mevcuttur. ProofHub, çeşitli sektörlerdeki ekiplerin ve işletmelerin kullanabileceği uygun maliyetli bir çözümdür. ProofHub, proje oluşturmaktan görev atamaya, ilerlemeyi takip etmeye, ekibinizle etkileşime girmeye ve sonuçta projelerinizi zamanında tamamlamaya kadar işinizi verimli bir şekilde yapmak için ihtiyacınız olan tüm özellikleri sağlar.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely, diğer şirketler için aşamalı teslimat ve deneme yazılımları üreten bir Amerikan şirketidir. Optimizely platform teknolojisi, A/B testi ve çok değişkenli test araçları, web sitesi kişiselleştirme ve özellik değiştirme yetenekleri sağlar. Şirketin genel merkezi San Francisco, Kaliforniya'dadır ve ofisleri Amsterdam, Hollanda, Köln, Almanya, Londra, Birleşik Krallık ve Sidney, Avustralya'dadır. .
Opal
workwithopal.com
Opal, pazarlamacıların görsel olarak strateji oluşturmasına, birlikte işbirliği yapmasına ve markalarını müşterinin gözünden deneyimlemesine olanak tanıyan planlama platformudur. Görsel takvim, dinamik iş akışları ve esnek içerik sistemi sayesinde ekiplerin her yerden işbirliği yapması kolaydır. Varlıkları paylaşmak, geri bildirim toplamak ve onayları güvence altına almak basittir; hatta birkaç tıklamayla ayrıntılı bir sunumu bile dışa aktarabilirsiniz. Pazarlama kampanyalarınızı her kanalda yönetin: sosyal medya, mağaza içi perakende satış, web, e-posta, ücretli ve hatta SMS. Ekipler, çalışmalarının büyük resme nasıl uyduğunu bir bakışta anlayabilir ve yöneticiler, stratejinin gerçek zamanlı olarak hayata geçmesini izleyerek gönül rahatlığı yaşayabilir. Workwithopal.com adresinden Opal'in Starbucks, Target, Wendy's ve Microsoft gibi sınıfının en iyisi markalar için nasıl zaman tasarrufu sağladığını ve sonuçları artırdığını öğrenin. Özel bir yazılım şirketi olan Opal, 2011 yılında kurulmuştur ve merkezi Portland, Oregon'da bulunmaktadır.
Nifty
nifty.pm
Nifty, kuruluşunuz genelinde kişileri, projeleri ve işlevleri uyumlu tutmaya yönelik hepsi bir arada çalışma alanıdır. Sohbet, görevler, hedefler, belgeler ve dosyaların hepsi tek bir yerde olduğundan Nifty, araçlarla hokkabazlık yapmak yerine işinize odaklanmanızı sağlar. Nifty, proje yönetiminin tüm önemli özelliklerini tek bir yazılımda birleştirerek proje geliştirme döngülerinin azaltılmasına yardımcı olur ve ekip verimliliğini artırır. Nihai sonuç, her paydaşı aynı hizada tutan ve organizasyonel hedeflerin programa uygun kalmasını sağlayan kilometre taşı odaklı ilerleme otomasyonudur. Nifty'nin yazılımı görevleri Kanban, Liste ve Zaman Çizelgesi görünümleri aracılığıyla yönetmenize olanak tanır. Nifty üzerinde işbirliği yapmak doğaldır çünkü her projenin ayrı bir tartışma konusu vardır ve projelerin özel bir bilgi merkezine sahip olmasını teşvik eder. Nifty, departmanlar arası işbirliğini başka hiçbir şeye benzemeyen bir şekilde teşvik etmek için tasarlandı. Yerleşik bir takvimle Nifty, Google, Outlook'un yanı sıra dosya ve belge paylaşımıyla da entegre edilebilir.
Narrator
narrator.ai
Narrato, tek başına pazarlamacılara/yaratıcılara, yalın içerik ekiplerine ve hatta büyük ölçekli içerik üretim ekiplerine, içeriği daha önce mümkün olandan çok daha hızlı ve uygun maliyetli bir şekilde oluşturup göndermelerine yardımcı olmak için oluşturulmuş bir yapay zeka içerik oluşturma, işbirliği ve iş akışı yönetimi platformudur. Platformun temel özellikleri: - Sonuç odaklı içeriği gerçekten hızlı bir şekilde oluşturmak için 100'den fazla AI içerik oluşturma, fikir oluşturma, optimizasyon ve SEO aracı (kapsanan örnekleri kullanır - blog, sosyal medya, e-postalar, videolar, basın bültenleri, metin yazarlığı, reklamlar, özetleme) ve daha fazlası). Kendi AI şablon seçeneğinizi ve marka sesinizi oluşturun. - Görev atama, içerik takvimi yönetimi, otomatik bildirimler, yayınlama, serbest çalışan yönetimi ve daha fazlasını içeren eksiksiz içerik proje yönetimi ve iş akışı otomasyonu desteği - Yapay zeka ile güçlü SEO özetleri, anahtar kelimeler ve konu fikirleri - Özel içerik şablonları ve güçlü belge içi ve çalışma alanı işbirliği özellikleri - Yapay zeka görselleri, telifsiz görseller ve grafikler - Yapay zeka ile toplu içerik oluşturma (toplu içerik açıklamaları oluşturmak gibi) Diğer özellikler: Yönergeler ve Marka Varlıkları Havuzu, Çoklu Dil Desteği, İntihal ve Dilbilgisi Kontrolleri, Özel Raporlar, Yapay Zeka Marka Sesleri ve daha fazlası.
Smartsheet
smartsheet.com
Smartsheet, Smartsheet Inc. tarafından geliştirilen ve pazarlanan, işbirliği ve iş yönetimine yönelik bir hizmet olarak yazılım (SaaS) teklifidir. Tablolu bir kullanıcı kullanarak görevleri atamak, proje ilerlemesini izlemek, takvimleri yönetmek, belgeleri paylaşmak ve diğer işleri yönetmek için kullanılır. arayüz. Smartsheet, proje zaman çizelgeleri, belgeler, takvimler, görevler ve diğer çalışmalar üzerinde işbirliği yapmak için kullanılır. IDG'ye göre "kısmen ofis üretkenliği, kısmen proje yönetimi, kısmen belge paylaşımı... [bu] insanların çalışma şeklinin merkezi merkezi olmaya çalışıyor." Smartsheet, Microsoft Project ile rekabet halindedir. Microsoft Project, Excel, Access ve SharePoint'in bazı işlevlerini birleştirir. Forbes'a göre Smartsheet "nispeten basit" bir kullanıcı arayüzüne sahip. Arayüz, genellikle Microsoft Excel'de bulunan elektronik tablolara benzeyen "akıllı sayfalar" üzerinde yoğunlaşır. Her bir akıllı sayfanın satırları, sırasıyla bireysel görevleri veya büyük ölçekli proje ilerlemesini görmek için genişletilebilir veya daraltılabilir. Görevler son tarihe, önceliğe veya kendilerine atanan kişiye göre sıralanabilir. Bir elektronik tablo tarihler içeriyorsa Smartsheet bir takvim görünümü oluşturur. Bir akıllı sayfadaki her satıra eklenmiş dosyalar, içinde saklanan e-postalar ve onunla ilişkilendirilmiş bir tartışma panosu bulunabilir. Yeni bir akıllı sayfa oluşturulduğunda, satır ve sütunların doldurulması için personele bildirimler gönderilir. Bilgiler güncellendikçe aynı görevi, projeyi veya veri noktasını izleyen diğer akıllı sayfalar da otomatik olarak güncellenir. Hizmet aynı zamanda görevin son tarihinin yaklaştığı durumlara ilişkin uyarılar da içeriyor ve belge sürümlerini takip ediyor. Smartsheet, Microsoft Office veya Google uygulamalarından verileri içe aktarabilir. Salesforce.com, Dropbox ve Amazon Web Services ile entegre olur. Ayrıca Android ve iOS işletim sistemleri için Smartsheet mobil uygulaması da bulunmaktadır. Hizmet, ücretsiz katman olmadan abonelik esasına göre sunulur. Kurumsal düzeyde güvenlikle desteklenen Smartsheet, Fortune 500'deki şirketlerin %75'inden fazlası tarafından çok çeşitli departmanlar ve kullanım durumları genelinde süreçleri uygulamak, yönetmek ve otomatikleştirmek için kullanılıyor.
Hive
hive.com
Hive ekiplerin daha hızlı hareket etmesine yardımcı olur. Hive'ın sınıfının en iyisi proje yönetimi platformu, ihtiyaç duyduğunuz ve istediğiniz tüm araçları içerir; yoksa bunları sizin için oluştururuz. Esnek proje görünümleri ve sonsuz özelleştirmelerle Hive, sizin şartlarınıza göre başarı garantili proje yönetimi sunar. Hive, hızlı hareket eden binlerce ekip tarafından aşağıdaki konularda yardımcı olmak için kullanılır: - Proje yönetimi - Araçları entegre etme - Kaynak sağlama - Zaman Takibi - Prova ve onaylar - Not Alma - Görev yönetimi - Raporlama ve analiz
CoSchedule
coschedule.com
CoSchedule'ün Pazarlama Takvimi, pazarlamacıların tüm pazarlama faaliyetlerini tek bir yerde görmelerine yardımcı olur. Pazarlamanızı nihayet tek bir takvimde görmek, planlamak ve paylaşmak sizin gizli silahınızdır. CoSchedule'ün Pazarlama Takvimi size şu araçları sağlar: Her pazarlama projesini tek bir takvimde görselleştirin. Birleşik, gerçek zamanlı bir kayıt takvimiyle her şeyin nasıl birbirine bağlandığını bir bakışta görün. Yapay Zeka Destekli Pazarlama Zekası Asistanı ile ilk taslağı yazın, yeni fikirler üretin ve pazarlama iş akışlarınızı yükseltin. Paydaşları koruyun
ContentStudio
contentstudio.io
İşletmeler, ajanslar ve pazarlamacılar için en büyük güç merkezi olan ContentStudio ile sosyal medya ve içerik stratejinizi yenileyin. İçerik oluşturma sürecinizi kolaylaştırın ve çevrimiçi varlığınızı güçlendirin. ContentStudio yalnızca başka bir araç değildir; tüm sosyal ve blog platformlarında içerik pazarlamanızı geliştirmek için eksiksiz bir çözümdür. Web sitemizi ziyaret edin: https://contentstudio.io Neden ContentStudio'yu seçmelisiniz? Nedeni şu: İçerik Oluşturmayı Hızlandırın: Yapay zeka ile kaliteli içeriği 10 kata kadar daha hızlı üreterek sosyal medya kanallarınızın her zaman ilgi çekici gönderilerle dolu olmasını sağlayın. Hepsi Bir Arada Platform: Birden fazla araçla hokkabazlık yapmaya elveda deyin. ContentStudio, içerik keşfinden yayınlamaya kadar her şeyi tek bir çatı altında toplar. Trend Olan İçerikleri Keşfedin: Piyasada bir adım önde olun. Hedef kitlenizde yankı uyandıran trend konuları ortaya çıkarmak için gelişmiş algoritmalarımızdan yararlanın. Kusursuz Ekip İşbirliği: İçerik stratejinizi kolaylıkla planlayın ve yürütün. Platformda ekibinizle veya müşterilerinizle sorunsuz bir şekilde işbirliği yapın. Zahmetsiz Planlama: İçerik takviminizi otomatikleştirin. Gönderileri önceden planlayın ve sorunsuz bir şekilde çevrimiçi varlığınızı sürdürün. Anlayışlı Analizler: Beyaz etiketli raporlarla bilinçli kararlar alın. Neyin işe yaradığını anlamak ve stratejinizi geliştirmek için anlamlı analizlerin derinliklerine inin. Birleşik Gelen Kutusu: Tüm etkileşimlerinizi tek bir yerden yönetin. Kanallardaki yorum ve mesajlara hiçbir anı kaçırmadan yanıt verin. ContentStudio bir araçtan çok daha fazlasıdır; dijital mükemmellikte ortağınızdır. Sosyal medya stratejinizi dönüştürün ve daha önce hiç olmadığı gibi büyümeyi deneyimleyin. ContentStudio'nun gücünü benimseyin ve bırakın içeriğiniz konuşsun.
ClickUp
clickup.com
ClickUp hepsi bir arada bir üretkenlik platformudur. Görevleri, Dokümanlar'ı, Sohbet'i, Hedefleri, Beyaz Tahtaları ve daha fazlasını kullanarak ekiplerin iş planlamak, organize etmek ve iş birliği yapmak için bir araya geldiği merkezdir. Yalnızca birkaç tıklamayla kolayca özelleştirilebilen ClickUp, her tür ve boyuttaki ekibin işleri daha etkili bir şekilde teslim etmesine olanak tanıyarak üretkenliği yeni boyutlara çıkarır.
Beesbusy
beesbusy.com
Beesbusy işbirlikçi bir planlama aracıdır. Kullanımı kolaydır, uzman kullanıcılarla ara sıra kullanıcıların birleştirilmesine olanak tanır. - Görevlerin planlanması, basit ve uyarlanması kolay olan Gantt şeması (projenin zamanını görüntüleyin) biçimindeki bir programda gerçekleştirilir. Çoklu proje görünümleri tüm faaliyetlerinize ilişkin genel bir bakışa sahip olmanızı sağlar. - Kaynak planlaması, tüm kaynakları ve ilgili görevleri bir zamanlamaya göre görüntüleyen bir görünümde yapılır (Kim görünümü). Bu görünüm, iş yükünü dağıtmanıza ve doluluk oranlarını ve kaynak kısıtlamalarını dikkate alarak planlamanıza olanak tanır. Kaynağa göre bu planlama görünümü aynı zamanda çoklu proje modunda da mevcut olup, işi farklı projelere dağıtırken hakemliği büyük ölçüde kolaylaştırır. Görevleri VE kaynakları planlayarak gerçekçi programlar oluşturmanıza olanak tanıyan araçları etkinleştirirsiniz. Faaliyetinizde görünürlüğü yeniden kazanırsınız ve herkes huzur kazanır.
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