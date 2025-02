Pazarlama Takvimi Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Senegal

Asana

Asana, ekiplerin işlerini organize etmelerine, takip etmelerine ve yönetmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bir web ve mobil uygulamadır. Forrester, Inc., "Asana'nın ekip tabanlı iş yönetimini basitleştirdiğini" bildiriyor. Aynı isimdeki şirket tarafından üretilmektedir. (Asana, Inc.) Facebook'un kurucu ortağı Dustin Moskovitz ve eski Google, eski Facebook mühendisi Justin Rosenstein tarafından 2008 yılında kuruldu; her ikisi de Facebook'ta çalışanların üretkenliğini artırmak için çalışıyordu. Ürün ticari olarak Nisan 2012'de piyasaya sürüldü. Aralık 2018'de şirketin değeri 1,5 milyar dolardı.