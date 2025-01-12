Pazarlama Takvimi Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Polonya

Smartsheet

smartsheet.com

Smartsheet, Smartsheet Inc. tarafından geliştirilen ve pazarlanan, işbirliği ve iş yönetimine yönelik bir hizmet olarak yazılım (SaaS) teklifidir. Tablolu bir kullanıcı kullanarak görevleri atamak, proje ilerlemesini izlemek, takvimleri yönetmek, belgeleri paylaşmak ve diğer işleri yönetmek için kullanılır. arayüz. Smartsheet, proje zaman çizelgeleri, belgeler, takvimler, görevler ve diğer çalışmalar üzerinde işbirliği yapmak için kullanılır. IDG'ye göre "kısmen ofis üretkenliği, kısmen proje yönetimi, kısmen belge paylaşımı... [bu] insanların çalışma şeklinin merkezi merkezi olmaya çalışıyor." Smartsheet, Microsoft Project ile rekabet halindedir. Microsoft Project, Excel, Access ve SharePoint'in bazı işlevlerini birleştirir. Forbes'a göre Smartsheet "nispeten basit" bir kullanıcı arayüzüne sahip. Arayüz, genellikle Microsoft Excel'de bulunan elektronik tablolara benzeyen "akıllı sayfalar" üzerinde yoğunlaşır. Her bir akıllı sayfanın satırları, sırasıyla bireysel görevleri veya büyük ölçekli proje ilerlemesini görmek için genişletilebilir veya daraltılabilir. Görevler son tarihe, önceliğe veya kendilerine atanan kişiye göre sıralanabilir. Bir elektronik tablo tarihler içeriyorsa Smartsheet bir takvim görünümü oluşturur. Bir akıllı sayfadaki her satıra eklenmiş dosyalar, içinde saklanan e-postalar ve onunla ilişkilendirilmiş bir tartışma panosu bulunabilir. Yeni bir akıllı sayfa oluşturulduğunda, satır ve sütunların doldurulması için personele bildirimler gönderilir. Bilgiler güncellendikçe aynı görevi, projeyi veya veri noktasını izleyen diğer akıllı sayfalar da otomatik olarak güncellenir. Hizmet aynı zamanda görevin son tarihinin yaklaştığı durumlara ilişkin uyarılar da içeriyor ve belge sürümlerini takip ediyor. Smartsheet, Microsoft Office veya Google uygulamalarından verileri içe aktarabilir. Salesforce.com, Dropbox ve Amazon Web Services ile entegre olur. Ayrıca Android ve iOS işletim sistemleri için Smartsheet mobil uygulaması da bulunmaktadır. Hizmet, ücretsiz katman olmadan abonelik esasına göre sunulur. Kurumsal düzeyde güvenlikle desteklenen Smartsheet, Fortune 500'deki şirketlerin %75'inden fazlası tarafından çok çeşitli departmanlar ve kullanım durumları genelinde süreçleri uygulamak, yönetmek ve otomatikleştirmek için kullanılıyor.