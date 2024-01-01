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Pazarlama Takvimi Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Grönland
Pazarlama takvimi yazılımı, işletmelere pazarlama kampanyalarını stratejilendirme ve koordine etme, içerik oluşturma, bütçe ayırma ve hedef belirleme konularında yardımcı olur. Bu araçlar, ekipler arasındaki iletişim engellerini ortadan kaldırarak kurumsal şeffaflığı artırır ve paydaşların pazarlama girişimleri konusunda güncel kalmasını sağlar. Çeşitli kanallar arasında uyumu teşvik ederek pazarlamacıların kampanyaları verimli bir şekilde yönetmesine ve önceliklendirmesine olanak tanır. Üstelik bu yazılım içerik planlama, oluşturma ve dağıtım süreçlerini düzene sokarak yazarlar, tasarımcılar ve editörler arasında kusursuz işbirliğini kolaylaştırır.
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Asana
asana.com
Asana, ekiplerin işlerini organize etmelerine, takip etmelerine ve yönetmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bir web ve mobil uygulamadır. Forrester, Inc., "Asana'nın ekip tabanlı iş yönetimini basitleştirdiğini" bildiriyor. Aynı isimdeki şirket tarafından üretilmektedir. (Asana, Inc.) Facebook...
ClickUp
clickup.com
ClickUp hepsi bir arada bir üretkenlik platformudur. Görevleri, Dokümanlar'ı, Sohbet'i, Hedefleri, Beyaz Tahtaları ve daha fazlasını kullanarak ekiplerin iş planlamak, organize etmek ve iş birliği yapmak için bir araya geldiği merkezdir. Yalnızca birkaç tıklamayla kolayca özelleştirilebilen ClickUp,...
Zoho Projects
zoho.com
Zoho Projects, dünya çapında 200.000'den fazla müşterisi olan bulut tabanlı bir proje yönetimi yazılımıdır. Projelerinizi planlamanıza ve mükemmel bir şekilde yürütmenize yardımcı olur. Projeler ile kolayca görev atayabilir, hem ekibiniz hem de müşterilerinizle etkili bir şekilde iletişim kurabilir,...
Smartsheet
smartsheet.com
Smartsheet, herkesi anlamlı bir değişim yaratmaya teşvik etmek için insanları, süreçleri ve teknolojiyi bir araya getiren modern bir iş yönetimi platformudur. Her büyüklükteki kuruluş, projeleri yönetmek, süreçleri otomatikleştirmek ve programlara ve portföylere yönelik geniş ölçekte görünürlük elde...
SEMrush
semrush.com
Semrush, işletmelerin dünya çapında arama motoru optimizasyonu, tıklama başına ödeme, içerik, sosyal medya ve rekabetçi araştırma kampanyaları yürütmesine ve çevrimiçi pazarlamadan ölçülebilir sonuçlar elde etmesine olanak tanıyan lider bir çevrimiçi görünürlük yönetimi SaaS platformudur. Semrush, ş...
Nifty
nifty.pm
Nifty, kuruluşunuz genelinde kişileri, projeleri ve işlevleri uyumlu tutmaya yönelik hepsi bir arada çalışma alanıdır. Sohbet, görevler, hedefler, belgeler ve dosyaların hepsi tek bir yerde olduğundan Nifty, araçlarla hokkabazlık yapmak yerine işinize odaklanmanızı sağlar. Nifty, proje yönetiminin t...
Wrike
wrike.com
Wrike en güçlü iş yönetimi platformudur. İşbirliği yapmak, yaratmak ve her gün daha da ileri gitmek isteyen ekipler ve kuruluşlar için tasarlanan Wrike, karmaşıklığı ortadan kaldırmak, üretkenliği artırmak ve insanları en anlamlı işlerine odaklanmaya özgür kılmak için herkesi ve tüm çalışmaları tek ...
Teamwork
teamwork.com
Teamwork.com, ekiplerin sevdiği, kullanımı kolay proje yönetimiyle birleştirilmiş, sınıfının en iyisi müşteri operasyonlarına sahip tek platformdur. Tek bir platformda işi zamanında ve bütçeye uygun şekilde teslim edin, müşteri kaosunu ortadan kaldırın ve karlılığı anlayın. Merkezi İrlanda'nın Cork ...
TeamGantt
teamgantt.com
Zamanınızı boşa harcamayan proje yönetimi yazılımı. Öğrenilecek kafa karıştırıcı sistemler yok. Proje yönetimini olması gerektiği gibi sürükleyip bırakmanız yeterli. Bu özelliklerle projelerinizi kolayca karlı ve zamanında tutun: Gantt Grafikleri, Takvimler, İş Yükleri, Zaman Takibi, Portföy Görünüm...
ContentStudio
contentstudio.io
İşletmeler, ajanslar ve pazarlamacılar için en büyük güç merkezi olan ContentStudio ile sosyal medya ve içerik stratejinizi yenileyin. İçerik oluşturma sürecinizi kolaylaştırın ve çevrimiçi varlığınızı güçlendirin. ContentStudio yalnızca başka bir araç değildir; tüm sosyal ve blog platformlarında iç...
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot, sosyal medya pazarlama faaliyetlerinizi planlamanıza ve analiz etmenize ve böylece sosyal medya verimliliğinizi ve erişiminizi artırmanıza yardımcı olan bir sosyal medya pazarlama otomasyon aracıdır. 1) SocialPilot ile Facebook, Twitter, Instagram, Google My Business, LinkedIn, Pinteres...
ProofHub
proofhub.com
2012 yılında kurulan ProofHub, dünya çapındaki ekipler tarafından kullanılan bulut tabanlı bir proje yönetimi ve ekip işbirliği platformudur. ProofHub, ekiplere günlük işlerde yardımcı olmak için tasarlanmış ve aralarında Netflix, Google, NASA, Nike ve Trip Advisor'ın da bulunduğu dünya çapında 85.0...
CoSchedule
coschedule.com
CoSchedule'ün Pazarlama Takvimi, pazarlamacıların tüm pazarlama faaliyetlerini tek bir yerde görmelerine yardımcı olur. Pazarlamanızı nihayet tek bir takvimde görmek, planlamak ve paylaşmak sizin gizli silahınızdır. CoSchedule'ün Pazarlama Takvimi size şu araçları sağlar: Her pazarlama projesini tek...
Hive
hive.com
Hive ekiplerin daha hızlı hareket etmesine yardımcı olur. Hive'ın sınıfının en iyisi proje yönetimi platformu, ihtiyaç duyduğunuz ve istediğiniz tüm araçları içerir; yoksa bunları sizin için oluştururuz. Esnek proje görünümleri ve sonsuz özelleştirmelerle Hive, sizin koşullarınıza göre başarı garant...
Optimizely
optimizely.com
Optimizely, diğer şirketler için aşamalı teslimat ve deneme yazılımları üreten bir Amerikan şirketidir. Optimizely platform teknolojisi, A/B testi ve çok değişkenli test araçları, web sitesi kişiselleştirme ve özellik değiştirme yetenekleri sağlar. Şirketin genel merkezi San Francisco, Kaliforniya'd...
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Hizmeti, 30'dan fazla dijital, sosyal ve sesli kanalda kesintisiz müşteri ve temsilci deneyimi sağlayan ve gerçek zamanlı eyleme dönüştürülebilir ve ölçeklenebilir bilgiler sunan, başka herhangi bir nokta çözümüne olan ihtiyacı ortadan kaldıran, yapay zeka tarafından desteklenen, bulutta ye...
Spreadsheet
spreadsheet.com
Bir veritabanının ve proje yönetim sisteminin gücüyle tanıdığınız elektronik tablo. Gantt, Takvim, Kanban, Formlar ve Otomasyonlar. Ücretsiz başlayın.
ShareFile
sharefile.com
ShareFile ile herhangi bir cihazdan veya konumdan içeriği güvenli bir şekilde paylaşın ve müşterilerle ve şirket içi ekiplerle işbirliği yapın. Departmanlar ve küçük işletmeler, müşterilerle ve birbirleriyle işbirliği yapmak için basit, güvenli çözümlere ihtiyaç duyar. ShareFile ile dosyalara güvenl...
Opal
workwithopal.com
Opal, pazarlamacıların görsel olarak strateji oluşturmasına, birlikte işbirliği yapmasına ve markalarını müşterinin gözünden deneyimlemesine olanak tanıyan planlama platformudur. Görsel takvim, dinamik iş akışları ve esnek içerik sistemi sayesinde ekiplerin her yerden işbirliği yapması kolaydır. Var...
Beesbusy
beesbusy.com
Beesbusy işbirlikçi bir planlama aracıdır. Kullanımı kolaydır, uzman kullanıcılarla ara sıra kullanıcıların birleştirilmesine olanak tanır. - Görevlerin planlanması, basit ve uyarlanması kolay olan Gantt şeması (projenin zamanını görüntüleyin) biçimindeki bir programda gerçekleştirilir. Çoklu proje ...
Planly
planly.com
Gerçekten otomatikleştirilmiş sosyal medya zamanlayıcı. Planly herkes için ücretsiz bir sosyal medya zamanlayıcıdır. Tam otomasyon ve gelişmiş arayüzle, medyanızı saklamanıza, plan yapmanıza ve sosyal medyada otomatik paylaşım yapmanıza olanak tanıyoruz; başka bildirim gerekmiyor! Sosyal medya gönd...
Gain
gainapp.com
Basitçe söylemek gerekirse: Kazanç, sosyal medya içeriği için müşteri geri bildiriminin kolaylaştırılmış halidir. 51 ülkedeki pazarlama ekipleri, 9.000'den fazla marka için sosyal medya içeriği konusunda Gain'e güveniyor çünkü Gain, müşteri geri bildirimi ve onay katmanını sosyal medya iş akışlarına...
PromoPrep
promoprep.com
PromoPrep, her büyüklükteki pazarlama ekiplerinin organizasyonunu ve iletişimini geliştirmek için tasarlanmış bir pazarlama takvimi ve promosyon planlama platformudur. Pazarlama faaliyetlerini takip etmek için sonsuz e-tablo kullanmak veya bir proje yönetimi aracını hacklemek yerine PromoPrep, ekibi...
Narrator
narrator.ai
Narrato, tek başına pazarlamacılara/yaratıcılara, yalın içerik ekiplerine ve hatta büyük ölçekli içerik üretim ekiplerine, içeriği daha önce mümkün olandan çok daha hızlı ve uygun maliyetli bir şekilde oluşturup göndermelerine yardımcı olmak için oluşturulmuş bir yapay zeka içerik oluşturma, işbirli...