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Pazarlama Takvimi Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Burkina Faso

Pazarlama takvimi yazılımı, işletmelere pazarlama kampanyalarını stratejilendirme ve koordine etme, içerik oluşturma, bütçe ayırma ve hedef belirleme konularında yardımcı olur. Bu araçlar, ekipler arasındaki iletişim engellerini ortadan kaldırarak kurumsal şeffaflığı artırır ve paydaşların pazarlama girişimleri konusunda güncel kalmasını sağlar. Çeşitli kanallar arasında uyumu teşvik ederek pazarlamacıların kampanyaları verimli bir şekilde yönetmesine ve önceliklendirmesine olanak tanır. Üstelik bu yazılım içerik planlama, oluşturma ve dağıtım süreçlerini düzene sokarak yazarlar, tasarımcılar ve editörler arasında kusursuz işbirliğini kolaylaştırır.

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Asana

Asana

asana.com

Asana, ekiplerin işlerini organize etmelerine, takip etmelerine ve yönetmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bir web ve mobil uygulamadır. Forrester, Inc. "Asana'nın ekip tabanlı iş yönetimini basitleştirdiğini" bildiriyor. Aynı isimdeki şirket tarafından üretilmektedir. (Asana, Inc.) Facebook'...

ClickUp

ClickUp

clickup.com

Misyonumuz dünyayı daha üretken hale getirmektir. Bunu yapmak için hepsinin yerine geçecek tek bir uygulama geliştirdik: Görevler, Dokümanlar, Hedefler ve Sohbet.

Zoho Projects

Zoho Projects

zoho.com

Proje yönetimi olabildiğince etkili. Zoho Projects, çalışmanızı planlamanıza, verimli bir şekilde takip etmenize ve nerede olursanız olun ekibinizle işbirliği yapmanıza yardımcı olan bulut tabanlı bir proje yönetimi aracıdır.

Smartsheet

Smartsheet

smartsheet.com

Smartsheet, Smartsheet Inc. tarafından geliştirilen ve pazarlanan, işbirliği ve iş yönetimine yönelik bir hizmet olarak yazılım (SaaS) teklifidir. Tablolu bir kullanıcı kullanarak görevleri atamak, proje ilerlemesini izlemek, takvimleri yönetmek, belgeleri paylaşmak ve diğer işleri yönetmek için kul...

SEMrush

SEMrush

semrush.com

SEMrush, SEO, PPC, içerik, sosyal medya ve rekabetçi araştırmalar için çözümler sunar. Dünya çapında 6000000'den fazla pazarlamacının güvendiği

Nifty

Nifty

nifty.pm

Araçları değil, projeleri yönetin. Sohbetler, Görevler, Dokümanlar, Takvim ve Toplantı araçları arasında geçiş yapmayı bırakın; ekibinizi ve müşterilerinizi basit ama güçlü bir uygulamada bir araya getirin.

Wrike

Wrike

wrike.com

Yalnızca Wrike'ın iş yönetimi platformu, ekibinize tüm görevleriniz ve projeleriniz üzerinde tam görünürlük ve kontrol sağlar. Proje yönetimi yazılımı hiç bu kadar işbirliğine dayalı olmamıştı.

Teamwork

Teamwork

teamwork.com

Teamwork'ün proje yönetimi yazılımı, yardım masası, sohbet, belge yönetimi yazılımı ve CRM ile birlikte harika çalışan verimli bir ekip oluşturun.

TeamGantt

TeamGantt

teamgantt.com

TeamGantt'ın ücretsiz gantt grafiği oluşturucusunu deneyin ve sürükle ve bırak planlamasıyla dakikalar içinde çevrimiçi bir gantt grafiği oluşturun. En yüksek puan alan ve sonsuza kadar ücretsiz; kredi kartı gerekmez.

ContentStudio

ContentStudio

contentstudio.io

ContentStudio, herhangi bir niş veya pazarda içerik iyileştirme bloglarını ve sosyal medyayı iş için zahmetsiz hale getiren bir içerik keşif aracı sunar.

SocialPilot

SocialPilot

socialpilot.co

SocialPilot - Marka farkındalığını ve trafiğini artırmak için sosyal medya pazarlama aracı. Pazarlamacılar için sosyal medya planlama otomasyonunu özelleştirdik.

ProofHub

ProofHub

proofhub.com

ProofHub, ekibinizin işleri birlikte daha hızlı halletmesi için ihtiyaç duyduğu her türlü aracı içeren bir proje planlama yazılımıdır. Kullanıcı başına ücret yok. Ücretsiz deneme. Öğrenme eğrisi yok.

CoSchedule

CoSchedule

coschedule.com

Odaklanmanıza, projeleri zamanında teslim etmenize ve ekibinizi mutlu etmenize yardımcı olacak çevik pazarlama araçları ailesi. Şimdi organize olun.

Hive

Hive

hive.com

Hızlı hareket eden ekipler için 1 numaralı üretkenlik platformu. Projeleri yönetin, görevleri takip edin ve her büyüklükteki ekiple işbirliği yapın. 14 günlük ücretsiz denemeye bugün başlayın.

Optimizely

Optimizely

optimizely.com

Optimizely, diğer şirketler için aşamalı teslimat ve deneme yazılımları üreten bir Amerikan şirketidir. Optimizely platform teknolojisi, A/B testi ve çok değişkenli test araçları, web sitesi kişiselleştirme ve özellik değiştirme yetenekleri sağlar. Şirketin genel merkezi San Francisco, Kaliforniya'd...

Spreadsheet

Spreadsheet

spreadsheet.com

Veritabanının ve proje yönetim sisteminin gücüyle tanıdığınız elektronik tablo. Gantt, Takvim, Kanban, Formlar ve Otomasyonlar. Ücretsiz başlayın.

Sprinklr

Sprinklr

sprinklr.com

Sprinklr Hizmeti, 30'dan fazla dijital, sosyal ve sesli kanalda kesintisiz müşteri ve temsilci deneyimi sağlayan ve gerçek zamanlı eyleme geçirilebilir ve ölçeklenebilir bilgiler sunarak başka herhangi bir nokta çözümüne olan ihtiyacı ortadan kaldıran, yapay zeka tarafından desteklenen, bulutta yere...

ShareFile

ShareFile

sharefile.com

ShareFile ile herhangi bir cihazdan veya konumdan içeriği güvenli bir şekilde paylaşın ve müşterilerle ve şirket içi ekiplerle işbirliği yapın. Departmanlar ve küçük işletmeler, müşterilerle ve birbirleriyle işbirliği yapmak için basit, güvenli çözümlere ihtiyaç duyar. ShareFile ile dosyalara güvenl...

Opal

Opal

workwithopal.com

Stratejiyi uygulamaya bağlayan esnek dinamik planlama platformu. Opal, pazarlama ve iletişim ekiplerinin olağanüstü işler yapmak için ihtiyaç duyduğu benzersiz görünürlük ve uyum sağlar.

Beesbusy

Beesbusy

beesbusy.com

Beesbusy işbirlikçi ve sezgisel bir proje yönetimi aracıdır. Projelerinizi gerçeğe dönüştürmek için görevlerinizi kolayca planlayın ve zamanınızı düzenleyin.

Planly

Planly

planly.com

Gerçekten otomatikleştirilmiş sosyal medya zamanlayıcı. Planly herkes için ücretsiz bir sosyal medya zamanlayıcıdır. Tam otomasyon ve gelişmiş arayüzle, medyanızı saklamanıza, plan yapmanıza ve sosyal medyada otomatik paylaşım yapmanıza olanak tanıyoruz; başka bildirim gerekmiyor! Sosyal medya gönd...

PromoPrep

PromoPrep

promoprep.com

PromoPrep, her büyüklükteki pazarlama ekiplerinin organizasyonunu ve iletişimini geliştirmek için tasarlanmış bir pazarlama takvimi ve promosyon planlama platformudur. Pazarlama faaliyetlerini takip etmek için sonsuz e-tablo kullanmak veya bir proje yönetimi aracını hacklemek yerine PromoPrep, ekibi...

Gain

Gain

gainapp.com

Basitçe söylemek gerekirse: Kazanç, sosyal medya içeriği için müşteri geri bildiriminin kolaylaştırılmış halidir. 51 ülkedeki pazarlama ekipleri, 9.000'den fazla marka için sosyal medya içeriği konusunda Gain'e güveniyor çünkü Gain, müşteri geri bildirimi ve onay katmanını sosyal medya iş akışlarına...

Narrator

Narrator

narrator.ai

Narrator'ın veri platformu, müşterilerin işletmenizle olan her etkileşimini içeren müşteri 360 tarafından desteklenen, herkesin haftalar yerine dakikalar içinde yanıt almasına olanak tanır.

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