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Pazarlama Otomasyon Yazılımı
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Pazarlama Otomasyon Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Pazarlama otomasyon yazılımı, pazarlama görevlerini otomatikleştirmek, iş akışlarını kolaylaştırmak ve pazarlama kampanyalarının etkinliğini ölçmek için tasarlanmıştır. Bu araçlar, pazarlama bilgilerini ve etkileşimlerini depolamak için merkezi bir veritabanı sunarak pazarlamacıların müşteriler veya potansiyel müşteriler için kişiselleştirilmiş ve zamanında deneyimler oluşturmasına olanak tanır. E-posta, sosyal medya, potansiyel müşteri yaratma, doğrudan posta ve dijital reklamcılık gibi çeşitli pazarlama yönlerine yönelik otomasyon özellikleriyle bu platformlar, pazarlama verimliliğini artırır. Pazarlama otomasyon araçlarının en önemli yönlerinden biri, kullanıcıların farklı segment ve kanallardaki kampanyaların başarısını değerlendirmesine olanak tanıyan analitik yetenekleridir. Bu özellikler, kampanyaların temel performans göstergeleri (KPI'ler) ve yatırım getirisi (ROI) üzerindeki etkisinin yanı sıra bunların genel şirket gelirine katkısını ölçer.

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Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot, pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM süreçlerini yönetmek için tasarlanmış kapsamlı bir yazılımdır.

HighLevel

HighLevel

gohighlevel.com

HighLevel, dijital ajanslar için bir satış ve pazarlama platformudur. CRM, e-posta, SMS, randevu planlama ve raporlama araçları sunar.

Mailchimp

Mailchimp

mailchimp.com

Mailchimp, küçük işletmeler için pazarlama ve e-posta gönderimi yapan, raporlama ve analiz araçları sunan kapsamlı bir platformdur.

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo, CRM, e-ticaret, muhasebe ve proje yönetimi gibi iş süreçlerini yönetmek için geliştirilmiş bir ERP yazılımıdır.

ManyChat

ManyChat

manychat.com

Manychat, işletmelerin sosyal medya platformları üzerinden müşteri etkileşimlerini yönetmelerine ve otomatik sohbet akışları oluşturmalarına yardımcı olan bir platformdur.

ConnectWise Manage

ConnectWise Manage

connectwise.com

ConnectWise Manage, teknoloji şirketleri için iş süreçlerini otomatikleştiren ve yönetim sağlayan bir bulut tabanlı işletme yönetim platformudur.

Brevo

Brevo

brevo.com

Brevo, müşteri etkileşimlerini merkezi bir platformda yöneterek e-posta, canlı sohbet ve sosyal medya üzerinden destek sunar.

Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365

microsoft.com

Microsoft Dynamics 365, bulut tabanlı bir iş çözümü olup, ERP ve CRM işlevlerini entegre ederek işletmelerin süreçlerini geliştirmesine yardımcı olur.

Klaviyo

Klaviyo

klaviyo.com

Klaviyo, müşteri verilerini kullanarak pazarlama otomasyonu yapmanızı sağlayan bir platformdur. E-posta, SMS ve diğer kanallarda kişiselleştirilmiş deneyimler sunar.

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

Sabit İletişim, e-posta pazarlama, sosyal medya ve etkinlik yönetimi araçları sunarak küçük işletmelerin müşteri tabanlarını büyütmelerine yardımcı olan bir platformdur.

ActiveCampaign

ActiveCampaign

activecampaign.com

ActiveCampaign, pazarlama otomasyonu ve CRM işlevleri sunarak kullanıcıların hedefli kampanyalar oluşturmasını ve müşteri etkileşimlerini yönetmesini sağlar.

EngageBay

EngageBay

engagebay.com

EngageBay, pazarlama, satış ve destek süreçlerini yönetmek için hepsi bir arada bir CRM yazılımıdır.

LeadSquared

LeadSquared

leadsquared.com

LeadSquared, işletmeler için pazarlama otomasyonu ve CRM yazılımıdır. Olası satış yakalama, yönetim ve analiz işlemlerini tek bir platformda organize eder.

GetResponse

GetResponse

getresponse.com

GetResponse, e-posta pazarlama, otomasyon, analiz ve web semineri gibi özellikler sunan kapsamlı bir pazarlama platformudur.

Keap

Keap

keap.com

Keap, satış, pazarlama ve müşteri yönetimini otomatikleştiren kapsamlı bir CRM platformudur.

ConnectWise Home

ConnectWise Home

connectwise.com

ConnectWise Home, BT hizmet sağlayıcılarının operasyonlarını yönetmelerine ve güvenlik ile ağ izlemeleri gerçekleştirmelerine yardımcı olan merkezi bir platformdur.

Simplero

Simplero

simplero.com

Simplero, çevrimiçi kurslar, web siteleri ve e-posta pazarlama yapmayı kolaylaştıran kapsamlı bir işletme yönetim platformudur.

Sendcloud

Sendcloud

sendcloud.com

Sendcloud, e-ticaret işletmeleri için nakliye otomasyonu sağlayan, taşıyıcılarla entegrasyon sunan ve iade süreçlerini kolaylaştıran bir platformdur.

Nielsen

Nielsen

nielsen.com

Nielsen uygulaması, tüketici davranışı ve pazar trendleri hakkında veri analizi yaparak işletmelere stratejik kararlar almasına destek sağlar.

SALESmanago

SALESmanago

salesmanago.com

Salesmanago, işletmelerin pazarlama otomasyonunu sağlamasına, müşteri etkileşimlerini kişiselleştirmesine ve kampanyalarını optimize etmesine yardımcı olan bir platformdur.

Zoho Marketing Automation

Zoho Marketing Automation

zoho.com

Zoho Pazarlama Otomasyonu, iş akışlarını otomatikleştirerek çoklu kanallarda pazarlama faaliyetlerini yönetmeyi kolaylaştıran kapsamlı bir yazılımdır.

Drip

Drip

drip.com

Drip, e-ticaret markalarının e-posta kampanyaları oluşturmasına ve otomatik pazarlama yapmasına yardımcı olan bir pazarlama otomasyon platformudur.

Customer.io

Customer.io

customer.io

Customer.io, pazarlama ekiplerinin veriye dayalı kampanyalar oluşturarak çoklu iletişim kanallarında müşteri katılımını artırmalarını sağlayan bir platformdur.

SocialHub

SocialHub

socialhub.io

SocialHub, sosyal medya içeriklerini oluşturma, zamanlama ve analiz etme işlemlerini basit bir arayüzle kolaylaştıran bir yönetim aracıdır.

Regal.io

Regal.io

regal.io

Regal.io, gerçek zamanlı müşteri niyetlerini anlayarak etkileşimleri otomatik olarak kişiselleştiren bir yapay zeka destekli müşteri deneyimi uygulamasıdır.

Contlo

Contlo

contlo.com

Contlo, çok kanallı pazarlama kampanyaları oluşturan ve müşteri etkileşimlerini yöneten bir yapay zeka pazarlama platformudur.

Insightly

Insightly

insightly.com

Insightly, müşteri ilişkilerini yönetmek, satış boru hatları oluşturmak ve iş süreçlerini otomatikleştirmek için kullanılan bir CRM platformudur.

Ascent360

Ascent360

ascent360.com

Ascent360, müşteri verilerini entegre ederek, şirketlerin kişiselleştirilmiş pazarlama kampanyaları oluşturmasını ve müşteri katılımını artırmasını sağlar.

Omnisend

Omnisend

omnisend.com

Omnisend, e-ticaret işletmeleri için e-posta ve SMS pazarlama otomasyonu sunan bir platformdur. Entegrasyon, otomasyon ve segmentasyon özellikleri içerir.

Insider

Insider

useinsider.com

Insider, işletmelerin birden fazla kanalda kişiselleştirilmiş müşteri deneyimleri oluşturmalarına yardımcı olan bir platformdur.

Agile CRM

Agile CRM

agilecrm.com

Agile CRM, satış izleme, iletişim yönetimi ve pazarlama otomasyonu gibi özelliklerle KOBİ'lerin müşteri ilişkilerini yönetmesini sağlayan entegre bir platformdur.

SalesBoss

SalesBoss

salesboss.ai

SalesBoss, yerel işletmeler için satış, pazarlama ve iletişim süreçlerini bir araya getiren entegre bir yazılım platformudur.

Dittofeed

Dittofeed

dittofeed.com

Dittofeed, mesajları otomatikleştirmek için açık kaynaklı bir müşteri katılım platformudur. Kişiselleştirilmiş mesaj şablonları ve müşteri segmentleri oluşturur.

CamBuildr

CamBuildr

cambuildr.com

CamBuildr, dijital hareketler için Avrupa'da üretilmiş, tüm ihtiyaçları karşılayan ilk hepsi bir arada çözümü sunar.

Retainly

Retainly

retainly.app

Retainly, işletmelerin müşteri etkileşimlerini geliştirmesine ve müşteri sadakatini artırmasına yardımcı olan bir müşteri ilişkileri yönetim aracıdır.

MoEngage

MoEngage

moengage.com

MoEngage, pazarlamacıların ve ürün sahiplerinin müşteri katılımını kişiselleştirilmiş içerik ve çoklu kanallar aracılığıyla yönetmesini sağlayan bir platformdur.

eMarketeer

eMarketeer

emarketeer.com

eMarketeer, pazarlama otomasyonu, e-posta pazarlama, etkinlik yönetimi, anketler, iniş sayfaları ve mobil pazarlama gibi araçlar sunan çok yönlü bir platformdur.

VBOUT

VBOUT

vbout.com

VBOUT, pazarlama otomasyonu için kapsamlı bir platformdur. Sosyal medya yönetimi, e-posta pazarlama ve analiz araçları sunar.

OneSignal

OneSignal

onesignal.com

OneSignal, e-posta, SMS ve bildirimler aracılığıyla kullanıcı etkileşimini artırmak için tasarlanmış çok kanallı bir iletişim platformudur.

Ontraport

Ontraport

ontraport.com

Ontraport, hizmet işletmelerinin pazarlama, satış ve operasyonlarını otomatikleştirmelerine yardımcı olan bir iş yazılımıdır.

dotdigital

dotdigital

dotdigital.com

Dotdigital, pazarlamacıların müşteri verilerini birleştirip kişiselleştirilmiş kampanyalar oluşturmasına olanak tanıyan bir müşteri deneyimi ve veri platformudur.

Solitics

Solitics

solitics.com

Solitics, müşteri etkileşimini otomatikleştirip kişiselleştirerek veri yönetimi ve analiz sağlayan bir platformdur.

Bento

Bento

bentonow.com

Bento, çevrimiçi işletmeler için e-posta ve SMS pazarlama otomasyonu sunan güçlü bir mesajlaşma otomasyon platformudur.

Markate

Markate

markate.com

Markate, hizmet sağlayıcıları için CRM, iş yönetimi ve pazarlama otomasyonu sunan mobil uyumlu bir uygulamadır. İşletmeleri verimli yönetmeye yardımcı olur.

La Growth Machine

La Growth Machine

lagrowthmachine.com

La Growth Machine, LinkedIn, e-posta ve Twitter üzerinden potansiyel müşterilerle etkileşim sağlayan bir çok kanallı müşteri bulma platformudur.

Thryv

Thryv

thryv.com

Thryv, küçük işletmelerin müşteri iletişimini, randevu planlamasını, ödemeleri ve itibar yönetimini merkezileştiren bir yönetim yazılımıdır.

vcita

vcita

vcita.com

vcita, işletmelerin randevu planlama, faturalama ve müşteri yönetimini kolaylaştıran, çok çeşitli hizmetler sunan bir yönetim platformudur.

Signpost

Signpost

signpost.com

Signpost, müşteri geri bildirimleri toplamak, daha fazla değerlendirme almak ve tekrar iş kazanmak için otomatik bir çözümdür.

Iterable

Iterable

iterable.com

Yinelenebilir, çoklu kanallarda veri odaklı müşteri iletişimi ve kişiselleştirilmiş deneyimler oluşturan bir müşteri iletişim platformudur.

Shape Software

Shape Software

setshape.com

Shape, satış ve pazarlama otomasyonu için yapılandırılabilir bir yazılımdır. Ekiplerin işlerini verimli bir şekilde yürütmelerini sağlar.

Xoxoday

Xoxoday

xoxoday.com

Xoxoday uygulaması, ödül ve teşvik programlarını otomatikleştirerek işletmelere küresel ölçekte ödüller göndermeyi kolaylaştırır.

Kartra

Kartra

home.kartra.com

Kartra, çevrimiçi pazarlama ve satış süreçlerini yönetmeyi kolaylaştıran entegre bir platformdur, satış hunileri, e-posta pazarlama ve üyelik siteleri sunar.

Dashly

Dashly

dashly.io

Dashly, müşteri iletişimini kişisel hale getirerek satışları artıran bir konuşma pazarlama platformudur. Canlı sohbet, sohbet botları ve e-posta yönetimi sunar.

Referrizer

Referrizer

referrizer.com

Tavsiyatçı, işletmelerin yönlendirme pazarlama stratejilerini otomatikleştirip optimize etmelerine yardımcı olan bir uygulamadır.

Mautic

Mautic

mautic.org

Mautic, kullanıcıların e-posta ve kampanya yönetimi yapmasına, mesajları kişiselleştirmesine ve analiz yapmasına olanak tanıyan açık kaynaklı bir pazarlama otomasyon yazılımıdır.

Vendasta

Vendasta

vendasta.com

Vendasta, dijital ürün ve hizmetleri sunan işletmelere pazarlama otomasyonu, CRM ve yönetim araçları sağlayan bir e-ticaret platformudur.

VipeCloud

VipeCloud

vipecloud.com

VipeCloud, CRM, e-posta pazarlama, sosyal paylaşım ve entegrasyonlar gibi iş süreçlerini kolaylaştıran bulut tabanlı bir platformdur.

EQUP

EQUP

equp.com

EQUP, işletme sahiplerine pazarlama, satış, faturalandırma ve iletişim gibi süreçleri yönetmede yardımcı olan kapsamlı bir yazılımdır.

Act-On

Act-On

act-on.com

ACT-on, pazarlamacıların müşteri etkileşimlerini optimize etmelerine yardımcı olan bir pazarlama otomasyon platformudur.

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Pazarlama Otomasyon Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - WebCatalog