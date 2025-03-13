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Pazarlama otomasyon yazılımı, pazarlama görevlerini otomatikleştirmek, iş akışlarını kolaylaştırmak ve pazarlama kampanyalarının etkinliğini ölçmek için tasarlanmıştır. Bu araçlar, pazarlama bilgilerini ve etkileşimlerini depolamak için merkezi bir veritabanı sunarak pazarlamacıların müşteriler veya potansiyel müşteriler için kişiselleştirilmiş ve zamanında deneyimler oluşturmasına olanak tanır. E-posta, sosyal medya, potansiyel müşteri yaratma, doğrudan posta ve dijital reklamcılık gibi çeşitli pazarlama yönlerine yönelik otomasyon özellikleriyle bu platformlar, pazarlama verimliliğini artırır. Pazarlama otomasyon araçlarının en önemli yönlerinden biri, kullanıcıların farklı segment ve kanallardaki kampanyaların başarısını değerlendirmesine olanak tanıyan analitik yetenekleridir. Bu özellikler, kampanyaların temel performans göstergeleri (KPI'ler) ve yatırım getirisi (ROI) üzerindeki etkisinin yanı sıra bunların genel şirket gelirine katkısını ölçer.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot, pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM süreçlerini yönetmek için tasarlanmış kapsamlı bir yazılımdır.
HighLevel
gohighlevel.com
HighLevel, dijital ajanslar için bir satış ve pazarlama platformudur. CRM, e-posta, SMS, randevu planlama ve raporlama araçları sunar.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp, küçük işletmeler için pazarlama ve e-posta gönderimi yapan, raporlama ve analiz araçları sunan kapsamlı bir platformdur.
Odoo
odoo.com
Odoo, CRM, e-ticaret, muhasebe ve proje yönetimi gibi iş süreçlerini yönetmek için geliştirilmiş bir ERP yazılımıdır.
ManyChat
manychat.com
Manychat, işletmelerin sosyal medya platformları üzerinden müşteri etkileşimlerini yönetmelerine ve otomatik sohbet akışları oluşturmalarına yardımcı olan bir platformdur.
ConnectWise Manage
connectwise.com
ConnectWise Manage, teknoloji şirketleri için iş süreçlerini otomatikleştiren ve yönetim sağlayan bir bulut tabanlı işletme yönetim platformudur.
Brevo
brevo.com
Brevo, müşteri etkileşimlerini merkezi bir platformda yöneterek e-posta, canlı sohbet ve sosyal medya üzerinden destek sunar.
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
Microsoft Dynamics 365, bulut tabanlı bir iş çözümü olup, ERP ve CRM işlevlerini entegre ederek işletmelerin süreçlerini geliştirmesine yardımcı olur.
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo, müşteri verilerini kullanarak pazarlama otomasyonu yapmanızı sağlayan bir platformdur. E-posta, SMS ve diğer kanallarda kişiselleştirilmiş deneyimler sunar.
Constant Contact
constantcontact.com
Sabit İletişim, e-posta pazarlama, sosyal medya ve etkinlik yönetimi araçları sunarak küçük işletmelerin müşteri tabanlarını büyütmelerine yardımcı olan bir platformdur.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign, pazarlama otomasyonu ve CRM işlevleri sunarak kullanıcıların hedefli kampanyalar oluşturmasını ve müşteri etkileşimlerini yönetmesini sağlar.
LeadSquared
leadsquared.com
LeadSquared, işletmeler için pazarlama otomasyonu ve CRM yazılımıdır. Olası satış yakalama, yönetim ve analiz işlemlerini tek bir platformda organize eder.
EngageBay
engagebay.com
EngageBay, pazarlama, satış ve destek süreçlerini yönetmek için hepsi bir arada bir CRM yazılımıdır.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse, e-posta pazarlama, otomasyon, analiz ve web semineri gibi özellikler sunan kapsamlı bir pazarlama platformudur.
Keap
keap.com
Keap, satış, pazarlama ve müşteri yönetimini otomatikleştiren kapsamlı bir CRM platformudur.
ConnectWise Home
connectwise.com
ConnectWise Home, BT hizmet sağlayıcılarının operasyonlarını yönetmelerine ve güvenlik ile ağ izlemeleri gerçekleştirmelerine yardımcı olan merkezi bir platformdur.
Simplero
simplero.com
Simplero, çevrimiçi kurslar, web siteleri ve e-posta pazarlama yapmayı kolaylaştıran kapsamlı bir işletme yönetim platformudur.
Sendcloud
sendcloud.com
Sendcloud, e-ticaret işletmeleri için nakliye otomasyonu sağlayan, taşıyıcılarla entegrasyon sunan ve iade süreçlerini kolaylaştıran bir platformdur.
Nielsen
nielsen.com
Nielsen uygulaması, tüketici davranışı ve pazar trendleri hakkında veri analizi yaparak işletmelere stratejik kararlar almasına destek sağlar.
SALESmanago
salesmanago.com
Salesmanago, işletmelerin pazarlama otomasyonunu sağlamasına, müşteri etkileşimlerini kişiselleştirmesine ve kampanyalarını optimize etmesine yardımcı olan bir platformdur.
Zoho Marketing Automation
zoho.com
Zoho Pazarlama Otomasyonu, iş akışlarını otomatikleştirerek çoklu kanallarda pazarlama faaliyetlerini yönetmeyi kolaylaştıran kapsamlı bir yazılımdır.
Drip
drip.com
Drip, e-ticaret markalarının e-posta kampanyaları oluşturmasına ve otomatik pazarlama yapmasına yardımcı olan bir pazarlama otomasyon platformudur.
Customer.io
customer.io
Customer.io, pazarlama ekiplerinin veriye dayalı kampanyalar oluşturarak çoklu iletişim kanallarında müşteri katılımını artırmalarını sağlayan bir platformdur.
SocialHub
socialhub.io
SocialHub, sosyal medya içeriklerini oluşturma, zamanlama ve analiz etme işlemlerini basit bir arayüzle kolaylaştıran bir yönetim aracıdır.
Regal.io
regal.io
Regal.io, gerçek zamanlı müşteri niyetlerini anlayarak etkileşimleri otomatik olarak kişiselleştiren bir yapay zeka destekli müşteri deneyimi uygulamasıdır.
Contlo
contlo.com
Contlo, çok kanallı pazarlama kampanyaları oluşturan ve müşteri etkileşimlerini yöneten bir yapay zeka pazarlama platformudur.
Insightly
insightly.com
Insightly, müşteri ilişkilerini yönetmek, satış boru hatları oluşturmak ve iş süreçlerini otomatikleştirmek için kullanılan bir CRM platformudur.
Ascent360
ascent360.com
Ascent360, müşteri verilerini entegre ederek, şirketlerin kişiselleştirilmiş pazarlama kampanyaları oluşturmasını ve müşteri katılımını artırmasını sağlar.
Omnisend
omnisend.com
Omnisend, e-ticaret işletmeleri için e-posta ve SMS pazarlama otomasyonu sunan bir platformdur. Entegrasyon, otomasyon ve segmentasyon özellikleri içerir.
Insider
useinsider.com
Insider, işletmelerin birden fazla kanalda kişiselleştirilmiş müşteri deneyimleri oluşturmalarına yardımcı olan bir platformdur.
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM, satış izleme, iletişim yönetimi ve pazarlama otomasyonu gibi özelliklerle KOBİ'lerin müşteri ilişkilerini yönetmesini sağlayan entegre bir platformdur.
SalesBoss
salesboss.ai
SalesBoss, yerel işletmeler için satış, pazarlama ve iletişim süreçlerini bir araya getiren entegre bir yazılım platformudur.
Dittofeed
dittofeed.com
Dittofeed, mesajları otomatikleştirmek için açık kaynaklı bir müşteri katılım platformudur. Kişiselleştirilmiş mesaj şablonları ve müşteri segmentleri oluşturur.
CamBuildr
cambuildr.com
CamBuildr, dijital hareketler için Avrupa'da üretilmiş, tüm ihtiyaçları karşılayan ilk hepsi bir arada çözümü sunar.
Retainly
retainly.app
Retainly, işletmelerin müşteri etkileşimlerini geliştirmesine ve müşteri sadakatini artırmasına yardımcı olan bir müşteri ilişkileri yönetim aracıdır.
MoEngage
moengage.com
MoEngage, pazarlamacıların ve ürün sahiplerinin müşteri katılımını kişiselleştirilmiş içerik ve çoklu kanallar aracılığıyla yönetmesini sağlayan bir platformdur.
eMarketeer
emarketeer.com
eMarketeer, pazarlama otomasyonu, e-posta pazarlama, etkinlik yönetimi, anketler, iniş sayfaları ve mobil pazarlama gibi araçlar sunan çok yönlü bir platformdur.
VBOUT
vbout.com
VBOUT, pazarlama otomasyonu için kapsamlı bir platformdur. Sosyal medya yönetimi, e-posta pazarlama ve analiz araçları sunar.
Ontraport
ontraport.com
Ontraport, hizmet işletmelerinin pazarlama, satış ve operasyonlarını otomatikleştirmelerine yardımcı olan bir iş yazılımıdır.
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital, pazarlamacıların müşteri verilerini birleştirip kişiselleştirilmiş kampanyalar oluşturmasına olanak tanıyan bir müşteri deneyimi ve veri platformudur.
Solitics
solitics.com
Solitics, müşteri etkileşimini otomatikleştirip kişiselleştirerek veri yönetimi ve analiz sağlayan bir platformdur.
Bento
bentonow.com
Bento, çevrimiçi işletmeler için e-posta ve SMS pazarlama otomasyonu sunan güçlü bir mesajlaşma otomasyon platformudur.
OneSignal
onesignal.com
OneSignal, e-posta, SMS ve bildirimler aracılığıyla kullanıcı etkileşimini artırmak için tasarlanmış çok kanallı bir iletişim platformudur.
Markate
markate.com
Markate, hizmet sağlayıcıları için CRM, iş yönetimi ve pazarlama otomasyonu sunan mobil uyumlu bir uygulamadır. İşletmeleri verimli yönetmeye yardımcı olur.
Thryv
thryv.com
Thryv, küçük işletmelerin müşteri iletişimini, randevu planlamasını, ödemeleri ve itibar yönetimini merkezileştiren bir yönetim yazılımıdır.
La Growth Machine
lagrowthmachine.com
La Growth Machine, LinkedIn, e-posta ve Twitter üzerinden potansiyel müşterilerle etkileşim sağlayan bir çok kanallı müşteri bulma platformudur.
vcita
vcita.com
vcita, işletmelerin randevu planlama, faturalama ve müşteri yönetimini kolaylaştıran, çok çeşitli hizmetler sunan bir yönetim platformudur.
Signpost
signpost.com
Signpost, müşteri geri bildirimleri toplamak, daha fazla değerlendirme almak ve tekrar iş kazanmak için otomatik bir çözümdür.
Iterable
iterable.com
Yinelenebilir, çoklu kanallarda veri odaklı müşteri iletişimi ve kişiselleştirilmiş deneyimler oluşturan bir müşteri iletişim platformudur.
Shape Software
setshape.com
Shape, satış ve pazarlama otomasyonu için yapılandırılabilir bir yazılımdır. Ekiplerin işlerini verimli bir şekilde yürütmelerini sağlar.
Xoxoday
xoxoday.com
Xoxoday uygulaması, ödül ve teşvik programlarını otomatikleştirerek işletmelere küresel ölçekte ödüller göndermeyi kolaylaştırır.
Kartra
home.kartra.com
Kartra, çevrimiçi pazarlama ve satış süreçlerini yönetmeyi kolaylaştıran entegre bir platformdur, satış hunileri, e-posta pazarlama ve üyelik siteleri sunar.
Dashly
dashly.io
Dashly, müşteri iletişimini kişisel hale getirerek satışları artıran bir konuşma pazarlama platformudur. Canlı sohbet, sohbet botları ve e-posta yönetimi sunar.
Referrizer
referrizer.com
Tavsiyatçı, işletmelerin yönlendirme pazarlama stratejilerini otomatikleştirip optimize etmelerine yardımcı olan bir uygulamadır.
Mautic
mautic.org
Mautic, kullanıcıların e-posta ve kampanya yönetimi yapmasına, mesajları kişiselleştirmesine ve analiz yapmasına olanak tanıyan açık kaynaklı bir pazarlama otomasyon yazılımıdır.
Vendasta
vendasta.com
Vendasta, dijital ürün ve hizmetleri sunan işletmelere pazarlama otomasyonu, CRM ve yönetim araçları sağlayan bir e-ticaret platformudur.
VipeCloud
vipecloud.com
VipeCloud, CRM, e-posta pazarlama, sosyal paylaşım ve entegrasyonlar gibi iş süreçlerini kolaylaştıran bulut tabanlı bir platformdur.
EQUP
equp.com
EQUP, işletme sahiplerine pazarlama, satış, faturalandırma ve iletişim gibi süreçleri yönetmede yardımcı olan kapsamlı bir yazılımdır.
Act-On
act-on.com
ACT-on, pazarlamacıların müşteri etkileşimlerini optimize etmelerine yardımcı olan bir pazarlama otomasyon platformudur.
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