Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Pazarlama otomasyon yazılımı, pazarlama görevlerini otomatikleştirmek, iş akışlarını kolaylaştırmak ve pazarlama kampanyalarının etkinliğini ölçmek için tasarlanmıştır. Bu araçlar, pazarlama bilgilerini ve etkileşimlerini depolamak için merkezi bir veritabanı sunarak pazarlamacıların müşteriler veya potansiyel müşteriler için kişiselleştirilmiş ve zamanında deneyimler oluşturmasına olanak tanır. E-posta, sosyal medya, potansiyel müşteri yaratma, doğrudan posta ve dijital reklamcılık gibi çeşitli pazarlama yönlerine yönelik otomasyon özellikleriyle bu platformlar, pazarlama verimliliğini artırır. Pazarlama otomasyon araçlarının en önemli yönlerinden biri, kullanıcıların farklı segment ve kanallardaki kampanyaların başarısını değerlendirmesine olanak tanıyan analitik yetenekleridir. Bu özellikler, kampanyaların temel performans göstergeleri (KPI'ler) ve yatırım getirisi (ROI) üzerindeki etkisinin yanı sıra bunların genel şirket gelirine katkısını ölçer.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için tam bir pazarlama, satış, müşteri hizmeti ve CRM yazılımı - ayrıca metodoloji, kaynaklar ve destek - sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin. Pazarlama merkezi ile tüm pazarlama araçlarınız ve verileriniz kullanımı kolay, güçlü bir platformda. Değerli zaman kazandıracak ve doğru müşterileri ölçekte çeken ve dönüştüren kişiselleştirilmiş bir deneyim sağlamak için ihtiyacınız olan tüm bağlamı elde edersiniz. Ayrıca, pazarlamacılar verileri yaptıkları her şeyin merkezinde tutabilir, çünkü pazarlama merkezi HubSpot CRM platformunun bir parçası olarak oluşturulur. Tam CRM platformunu kullanırken, pazarlamacılar YG'yi kanıtlamak ve yatırımları doğrulamak için satışlarla benzersiz bir uyum sağlayabilirler. Stratejiler, hizmetler veya yazılım olsun - HubSpot, karmaşıklığı değil şirketinizi ölçeklendirmenizi sağlar. HubSpot, daha iyi büyümek için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir.
ManyChat
manychat.com
Manychat, D2C markaları, perakende mağazaları, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, restoranlar, dünyadaki emlak şirketleri için 1 numaralı çok kanallı platformdur. 2016 yılında kurulan Manychat, her yıl 1 milyardan fazla konuşmaya güç veriyor ve 190'dan fazla ülkede kullanılıyor. Müşterilerinizi anında meşgul edin. Markanızı büyütmek için Instagram Doğrudan Mesajlar, Facebook Messenger, WhatsApp ve SMS'deki etkileşimli konuşmaları otomatikleştirin. İster daha fazla potansiyel müşteri oluşturmak, kampanyalarınızı otomatikleştirmek veya SLA Times'inizi artırarak müşteri memnuniyetini geliştirmek isteyin, Manychat, işletmenizin pazarlama ihtiyaçlarını çözmek için tüm araçlara sahiptir. Sohbet pazarlaması budur ve Manychat'in ne olduğu.
Mailchimp
mailchimp.com
MailChimp, küçük işletmeler için inşa edilmiş hepsi bir arada pazarlama platformudur. Raporlama ve analiz, pazarlama CRM, e -posta kampanyaları, bültenler ve içerik yönetimi gibi araçlarla, müşterilerinizi merkeze koyabilirsiniz, böylece daha akıllı pazarlayabilir ve işinizi daha hızlı büyütebilirsiniz. MailChimp'in Pazarlama ve CRM Mobil Uygulaması, ilk günden itibaren daha akıllı pazarlamanıza ve işinizi daha hızlı büyütmenize yardımcı olur. İşinizin sizi aldığı her yerde ihtiyacınız olan araçlara erişin ve dakikalar içinde çalışmaya başlayın - deneyime gerek yok. MailChimp ile bir satış yapma, müşterileri geri getirme, yeni aboneler bulma veya markanızın görevini paylaşma fırsatını asla kaçırmazsınız. Mailchimp kullanın: * Pazarlama CRM - MailChimp'ten CRM pazarlama ile olan kişilerinize ayak uydurun. Kartvizit tarayıcısı gibi iletişim içe aktarma araçlarıyla yeni müşteriler bulun ve ekleyin. İzleyici büyümesini izleyin ve gösterge tablosundaki bireysel kişilerle ilgili bilgileri görüntüleyin. Hepsini tek bir yerde yapın - doğrudan uygulamadan arayın, metin ve e -posta gönderin. Önemli ayrıntıları hatırlamak için notları kaydedin ve her etkileşimden sonra etiket ekleyin. * Raporlar ve Analytics - Satış ve pazarlama performansınıza daha derin bir bakış alın. Tüm kampanyalarınız için sonuçları izleyin ve nasıl geliştirileceğine dair eyleme geçirilebilir öneriler alın. E -posta kampanyaları, açılış sayfaları, Facebook ve Instagram reklamları, sosyal medya yayınları ve kartpostallar için raporları ve analitikleri görüntüleyin. * E -postalar ve otomasyonlar - E -posta pazarlama kampanyaları, bültenleri ve otomasyonları oluşturun, düzenleyin ve gönderin. Tek tıklamayla açılış olmayanlara ve ürün yeniden hedefleme e-postalarına yeniden katılma ile müşterileri yeniden etkiler ve satışları hemen büyütebilirsiniz. * Facebook ve Instagram Reklamları - Reklamlar taslak ve yayınlayın, bir bütçe belirleyin ve belirli bir grubu hedefleyin. Yeni insanlara ulaşın, mevcut kişilerle uğraşın, özel kitleler kurun veya web sitesi ziyaretçilerini geri getirin. * Pazarlama Önerileri - Pazarlamanızı geliştirmeye yardımcı olacak işlem yapılabilir öneriler alın. Terk edilmiş bir sepet e -postası kurmanın veya markanızın logosunu ayarlamak için bir hatırlatma almanın zamanı geldiğini bilin. * Marka Yönetimi - Cihazınızdan görüntüleri doğrudan MailChimp'e yükleyin ve bunları tüm kampanyalarınızda kullanın.
Odoo
odoo.com
Odoo, CRM, e-ticaret, faturalama, muhasebe, üretim, depo, proje yönetimi ve envanter yönetimini içeren bir işletme yönetimi yazılımıdır. Topluluk sürümü, GNU LGPLv3 kapsamında lisanslanan özgür bir yazılımdır. Ayrıca ekstra özelliklere ve hizmetlere sahip olan tescilli bir "Kurumsal" sürümü de bulunmaktadır. Çerçeve ve temel ERP modüllerinin kaynak kodu, Belçika merkezli Odoo S.A. tarafından küratörlüğünü yapmaktadır.
HighLevel
gohighlevel.com
HighLEVEL, dijital ajanslar ve danışmanlar için beyaz etiketli bir satış ve pazarlama platformudur. İşlevsellik, akıllı listelerle CRM, e-posta, 2 yönlü SMS, Konsolide SMS/Messenger/Instagram DM/WhatsApp/GMB sohbeti, Giden Çağrı, Çağrı İzleme, Çağrı Kayıt, Güç Çeviricisi, Form Oluşturucu, Anket Yapıcı, Huni Oluşturucu, Web Sitesi Oluşturucu, Çevrimiçi planlama, iş akışı otomasyonu, raporlama, webhooks ve daha fazlası! Ajans hesapları, kurulumları hızlandırmak için klonlanabilecek müşterileriniz için sınırsız alt (konum) hesapları içerir. Hesabınızı güçlendirmek için kendi Twilio & SMTP kimlik bilgilerinizi getirin ve e -posta, telefon görüşmesi ve SMS'deki toptan satış fiyatlarına erişmenizi sağlayın. 14 günlük ücretsiz deneme ile başlayın!
EngageBay
engagebay.com
EngageBay, dünya çapında 29.500'den fazla büyüyen şirketi destekleyen dünyanın 1 numaralı uygun fiyatlı hepsi bir arada pazarlama, satış ve destek CRM yazılımıdır. EngageBay, şirketlerin web ziyaretçilerini edinmelerine, onlarla etkileşime geçmelerine, onları beslemelerine ve onları mutlu müşterilere dönüştürmelerine ve işlerini 5 kat ve daha fazla büyütmelerine yardımcı olur. EngageBay aşağıdakiler dahil çok sayıda özellik sunar: - Basit ve güçlü Hepsi Bir Arada CRM - Kullanımı kolay pazarlama otomasyon yazılımı - E-posta pazarlama - Ücretsiz Canlı Sohbet Yazılımı - Güçlü yardım masası yazılımı - E-posta Dizileri - Açılış Sayfaları - Çevrimiçi potansiyel müşterileri yakalamak için Web Formları - Pazarlama, satış ve destek departmanlarında 360 Derece Müşteri Görünümü - Randevu Planlama Yazılımı - İletişim Yönetimi Yazılımı - Ücretsiz CRM yazılımı ve çok daha fazlası.
Dashly
dashly.io
Dashly, konuşmaya dayalı bir pazarlama platformudur. Müşterilerle olan her etkileşimi yüz yüze bir sohbete dönüştürerek 700'den fazla SaaS ve Eğitim Teknolojisi şirketinin dönüşümleri ve gelirlerini artırmasına yardımcı olur. Arama planlama ve görüntülü aramalarla bunu başka bir seviyeye taşıyın. Proaktif mesajlaşma, sohbet robotu ve açılır pencerelerle daha fazla potansiyel müşteri oluşturabilir ve bunları değerlendirebilirsiniz. Potansiyel müşteriler eCRM'de toplanır ve bölümlere ayrılır; e-posta pazarlamasına bu şekilde başlarsınız. Hem manuel hem de tetiklenen iletişimi yönetin; bunlar canlı sohbet mesajları, açılır pencereler ve e-postalarla kullanılabilir. Özellikler: - Kullanımı kolay Chatbot Builder'da oluşturulan chatbot'u kullanarak potansiyel müşterileri yakalayın; - Bunları eCRM'de saklayın ve yönetin; - Ziyaretçilerinizin eylemlerini takip edin; - Açılır pencereyi kullanarak en iyi teklifleri yapın; - Favori hizmetlerinizle entegre olun; - Tüm ziyaretçilerin mesajlarını tek bir yönetici panelinde bulundurun; - Mükemmel destek için ziyaretçilerinize Canlı sohbette yanıt verin; - Tetiklenen e-postalarla dönüşümleri artırın; - Performans oluşturma hunilerinizi analiz edin.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing, müşteri yaşam döngüsünün her aşamasında müşterilerle etkileşim kurmak için işletmenizde kullandığınız her aracı ve kanalı birbirine bağlar. Kişilerinizle kişiselleştirilmiş temas noktalarını uyarlamak için e-posta pazarlamasından, sosyal medyadan, dijital reklamcılıktan ve web sitenizden elde edilen verilerden yararlanın; pazarlamanızın size zaman kaybettirmeden etkili, ilgi çekici ve akılda kalıcı olmasını sağlayın. İşletmenizi farklı kılan kişisel dokunuşlara odaklanabilmeniz ve müşterilerinizin hiçbirinde tek bir adımı kaçırmadığınızdan emin olabilmeniz için otomasyonu sizin için çalıştırıyoruz. ActiveCampaign ile yapabileceğiniz bazı şeyler nelerdir? -Tüm müşteri temas noktalarınızda kişiselleştirilmiş deneyimleri otomatikleştirin -Daha derin segmentasyon ve daha etkili erişim için müşteri yaşam döngüsünün tamamında alıcı tercihlerini, davranışlarını ve birçok özel özelliği izleyin -Gönderimleri neredeyse tüm parametrelere göre özelleştirin, böylece mesajlarınız her zaman doğru hedeflenir hedef kitle -Her müşteri için en iyi içeriği, gönderme zamanını ve dağıtım kanalını seçmek için tüm müşteri yaşam döngüsünden elde edilen verileri kullanın -Minimum çabayla tamamen özelleştirilmiş kampanyalar oluşturun ve ardından müşteri davranışlarına göre gönderme stratejinizi gerçek zamanlı olarak geliştirin -Müşteri davranışlarını çoğaltın İşletmeniz ne kadar büyürse büyüsün, her müşteri için 1-1 kişisel deneyim
Insightly
insightly.com
Insightly, ekiplerin sevdiği modern, uygun fiyatlı CRM'dir. Kullanımı kolay, özelleştirilmesi basit ve şirketler büyüdükçe ölçeklenebilir, eski CRM'lerin çözemediği ortak sorunları çözer. Ekiplerin satış hattını oluşturmasına ve dönüştürmesine, üretkenliği artırmasına ve kalıcı müşteri ilişkileri kurmasına içgörüyle yardımcı olur. İşletmenize göre ölçeklenen, kullanımı kolay, esnek ve güvenli tek bir CRM'de tüm müşteri, satış ve iş verilerinizi (potansiyel müşteriler, kişiler, e-postalar, etkinlikler, fiyat teklifleri, projeler, görevler, fırsatlar ve iş raporları) merkezileştirin ve yönetin . Insightly'nin kurumsal düzeydeki Ürünler, Fiyat defterleri ve Fiyat Teklifleri (PPQ) özellikleriyle satış verimliliğini ve şeffaflığı artırın. Milyonlarca farklı ürün ve hizmeti doğrudan Insightly platformunun içinden hızla arayın, takip edin ve yönetin. Ürün ve hizmetleri bireysel fırsatlara bağlayarak insan hatalarını, darboğazları ve tutarsızlıkları ortadan kaldırın. Insightly'nin PPQ'su ile saha ekipleriniz yalnızca birkaç tıklamayla fırsatlarına yönelik özel teklifler, sözleşmeler ve teklifler oluşturabilir. Neyi, kime, ne zaman ve hangi fiyata sattığınız konusunda tam kontrol ve görünürlüğün keyfini çıkarın. İş akışlarını ve süreçlerini benzersiz iş ihtiyaçlarınıza ve tercihlerinize göre uyarlamak, yüksek benimseme ve memnuniyet sağlamak için Insightly'nin özel nesnelerini ve uygulamalarını kullanın. Insightly'yi 500'den fazla popüler uygulamayla entegre etmek için AppConnect'i kullanın. Insightly'nin yerel CRM entegrasyonları şunları içerir: Gmail Google Workspace ve Google Apps Google Drive Quickbooks Çevrimiçi Xero Slack Dropbox Box MailChimp Evernote Zapier Facebook Potansiyel Müşteri Reklamları Ve daha fazlası... Hem Android hem de iOS için ödüllü mobil uygulamalarla her şeyi hareket halindeyken yönetin. Kartvizitleri tarayın ve tüm bilgileri tek tıklamayla yükleyin, projeleri ve kayıtları gerçek zamanlı olarak güncelleyin ve saha ekibinizin doğrudan müşterinin bulunduğu yerde fırsatlar oluşturmasına ve güncellemesine olanak tanıyın. Her sektörde güçlü olan Insightly CRM müşterileri, aynı platformda pazarlama otomasyonu, müşteri hizmetleri ve entegrasyonlar için tamamlayıcı ürünler ekleyebilir.
VBOUT
vbout.com
VBOUT, hedef kitlelerine ilgi çekici, kişiselleştirilmiş deneyimler sunarken pazarlama faaliyetlerini otomatikleştirmek ve merkezileştirmek için dünya çapında 1000'lerce işletmenin güvendiği yapay zeka destekli bir pazarlama platformudur. Ajanslar ve iş ortakları, özel planlar oluşturmak, alt hesapları yönetmek ve varlıkları bir müşteri hesabından birçok müşteri hesabına paylaşmak için VBOUT'u doğrudan veya beyaz etiket kurulumu aracılığıyla kullanır. VBOUT ile şunları yapabilirsiniz: * Tüm sosyal medyanızı tek yerden yönetin. * Kazandıran e-posta kampanyaları oluşturup göndererek müşterilerinizle etkileşim kurun. * Kodlama olmadan çarpıcı, kişiselleştirilmiş ve dinamik açılış sayfaları tasarlayın. * Sezgisel bir görsel oluşturucuyla otomasyonlar oluşturun. * Tıklamadan kapatmaya ve ötesine giden yolları besleyin. * Kitle listelerinizi kolayca büyütün ve koruyun. * Özelleştirilebilir bir kontrol panelinde tüm pazarlama faaliyetlerinizi takip edin ve analiz edin. Platform, kolay sürükle ve bırak açılış sayfaları ve formlarına, sezgisel bir görsel otomasyon oluşturucuya, sosyal medya yönetimine, e-posta pazarlama araçlarına ve geniş bir pazarlama kampanyası yelpazesi için önceden oluşturulmuş şablonlardan oluşan büyüyen bir kitaplığa sahiptir. Derinlemesine yerel analizler ve potansiyel müşteri takibi, pazarlamacılara satış kanallarının, liste etkileşimlerinin ve kampanya performanslarının tam bir görünümünü sağlar. Büyüyen işletmeler ve ajanslar, doğru müşterileri çekmelerine, daha fazla ziyaretçiyi müşteriye dönüştürmelerine ve kullanımı kolay tek bir platformda eksiksiz pazarlama kampanyaları yürütmelerine yardımcı olmak için VBOUT'un esnek platformuna ve ödüllü, ücretsiz premium desteğine güveniyor.
Simplero
simplero.com
Simplero, müşterileriyle anlamlı ilişkiler geliştirebilmeleri için yazılım yığınlarını tek bir eğlenceli ve kullanımı kolay platformda basitleştirerek koçların ve bilgi yaratıcılarının sevdikleri bir iş ve hayat kurmalarına yardımcı olur. Kurslar oluşturmaktan, web siteleri oluşturmaya ve e-posta göndermeye, ürün satmaya, ortaklık programlarını yönetmeye ve otomasyonlara kadar. Simplero ile çevrimiçi işinizi her yerde değil, tek bir yerde yürütebilirsiniz. Simplero, liderlere dünyayı değiştirecek topluluklar oluşturma gücü veriyor. - Harika Destek - Web Siteleri ve Açılış Sayfaları Oluşturma - Bağlı kuruluş yönetimi - E-posta pazarlama ve otomasyonlar - Ödemeler ve abonelikler - Kurslar ve topluluklar - Müşteri içgörüleri
Keap
keap.com
Keap, işinizi büyütmek için tasarlanmış, hepsi bir arada bir CRM ve satış ve pazarlama otomasyon platformudur. Keap ile satışları ve geliri artırmak için tüm potansiyel müşterilerinizi kolayca yakalayacak, organize edecek, takip edecek ve besleyeceksiniz. Başarınızı garantilemek için Keap ayrıca uzman koçluğu, derinlemesine eğitim, olağanüstü destek ve girişimcilerden oluşan özel bir topluluk sunar.
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM, satış takibi, iletişim yönetimi, pazarlama otomasyonu, web analitiği, 2 yönlü e-postalar, telefon, temiz ve modern bir arayüze sahip yardım masası içeren tam entegre bir CRM'dir. Agile CRM ile KOBİ'ler artık şunları yapabilir: * Basit ve güçlü sürükle-bırak düzenleyiciyle pazarlama, satış ve müşteri tutma süreçlerini otomatikleştirin * Web sitesi ziyaretçilerini doğrudan CRM'deki potansiyel müşterilere dönüştürün - Web veya e-posta etkinliğine göre potansiyel müşterileri otomatik olarak geliştirin, takip edin ve puanlayın * Aynı sayfadan bir kişiyi arama, e-posta gönderme veya tweet atma özelliğiyle çok kanallı iletişimi etkinleştirin * Müşteri davranışlarını izleyin ve müşteri faaliyetleri için gerçek zamanlı uyarılar alın * Tüm müşteri geçmişini içeren yardım masası çağrılarını tek bir yerden yönetin * Müşterinin tüm ayrıntılarının ve iletişim geçmişinin kronolojik olarak sıralanmış şekilde tek bir sayfada ayrıntılı bir kaydına sahip olun * Kapsamlı entegrasyonlar kullanarak diğer çeşitli iş uygulamalarındaki müşteri verilerini tek sayfada görün
Bloomreach
bloomreach.com
Bloomreach, dünyanın 1 numaralı Ticaret Deneyimi Bulutu olup, markalara sihir gibi hissettirecek kadar kişiselleştirilmiş müşteri yolculukları sunma gücü vermektedir. Gerçek kişiselleştirmeyi ve dijital ticaretin büyümesini sağlayan bir ürün paketi sunar; bunlar arasında şunlar yer alır: Yapay zeka odaklı arama ve satış sunan Discovery; Başsız bir CMS sunan içerik; ve Engagement, lider bir CDP ve pazarlama otomasyonu çözümleri sunuyor. Bu çözümler, birleştirilmiş müşteri ve ürün verilerinin gücünü yapay zeka optimizasyonunun hızı ve ölçeğiyle birleştirerek her kanalda ve her yolculukta dönüşüm sağlayan gelir artırıcı dijital ticaret deneyimlerine olanak tanıyor. Bloomreach, aralarında Albertsons, Bosch, Puma, FC Bayern München ve Marks & Spencer'ın da bulunduğu 850'den fazla küresel markaya hizmet veriyor. Daha fazla bilgi için Bloomreach.com'u ziyaret edin. (Exponea, 2021 yılında Bloomreach tarafından satın alındı.)
ConnectWise Manage
connectwise.com
Teknoloji satan, hizmet veren ve destekleyen şirketler için tasarlanan ConnectWise PSA (eski adıyla ConnectWise Manage), dünya çapında lider iş yönetimi platformudur. Teknoloji Çözümü Sağlayıcıları (TSP'ler) daha fazla sorumluluk, operasyonel verimlilik ve karlılık elde etmek için ConnectWise PSA'ya güveniyor. Buluttan yararlanan ConnectWise PSA, bir şirketin operasyonlarını önemli ölçüde kolaylaştıran iş süreci otomasyonunu, yardım masası yönetimini ve müşteri hizmetlerini, satış, pazarlama, proje yönetimi ve iş analitiğini kolaylaştırır. ConnectWise PSA, TSP'lere işleri üzerinde uçtan uca bir görünüm ve tam kontrol sağlayan merkezi bir merkezdir. ConnectWise PSA ayrıca kullanıcılarına güçlü bir fikir, uzman ve çözüm ağına erişim olanağı sağlar. Teknoloji hizmetleri sektöründe deneyimli olan ConnectWise PSA, 15 yılı aşkın süredir teknoloji şirketleri için önde gelen iş yönetimi platformu olmuştur.
Pega
pega.com
Pega, dünyanın önde gelen kuruluşlarına değişime uyum sağlayabilmeleri için çeviklik kazandıran güçlü bir az kodlu platformdur. Müşteriler, etkileşimin kişiselleştirilmesinden hizmetin otomatikleştirilmesine ve operasyonların kolaylaştırılmasına kadar en acil iş zorluklarını çözmek için yapay zeka destekli karar verme ve iş akışı otomasyonumuzu kullanıyor. 1983'ten bu yana ölçeklenebilir ve esnek mimarimizi, insanların en önemli şeylere odaklanmasına yardımcı olmak ve böylece yarının sürekli dönüşümü sırasında bugünün müşteri taleplerini karşılayabilmelerini sağlamak için geliştirdik.
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo, tüm müşterilerinizin desteklediği ve ilk günden itibaren ölçeğe göre tasarlanan akıllı bir pazarlama otomasyon platformuyla daha akıllı dijital ilişkilere güç verir. Tüm teknoloji yığınınızdan, herhangi bir süre boyunca, tam ayrıntılı ayrıntılarla tüm müşteri verilerinizi merkezileştiren esnek, gerçek zamanlı bir veritabanı üzerine kurulu olan Klaviyo, dünya çapında inanılmaz derecede karmaşık ve kişiselleştirilmiş deneyimler oluşturmayı, sunmayı ve optimize etmeyi kolaylaştırır. e-posta, SMS, mobil uygulamalar, incelemeler, web, ücretli reklamlar ve daha fazlası. Dönüşümleri ve müşteri yaşam boyu değerini artırmak ve kendi şartlarına göre büyümek için Klaviyo'yu kullanan 130.000'den fazla ödeme yapan müşteriye katılın. Daha fazlasını klaviyo.com'da öğrenin.
LeadSquared
leadsquared.com
İşletmeler için eksiksiz Pazarlama Otomasyonu ve CRM yazılımı. Potansiyel müşteri yakalamanızı, müşteri adayı yönetiminizi, satış yönetiminizi ve analitiğinizi tek bir platformda düzenleyin.
Ascent360
ascent360.com
Ascent360, müşterilerinizin 360 derecelik bir görünümünü sunan ve temizlenmiş veriler, bölümlere ayrılmış hedef kitleler ve kişiselleştirilmiş, otomatik kampanyalar aracılığıyla satışlarınızı hızlandırmanıza ve müşteri tutmayı en üst düzeye çıkarmanıza olanak tanıyan Veriye Dayalı Pazarlama Otomasyon Platformudur. Müşteri verilerinizi satışa dönüştürmek hiç bu kadar kolay olmamıştı.
User.com
user.com
User.com, müşterileriniz için tek bir veri kaynağı kullanarak etkileşimi artırmayı ve dönüşümü iyileştirmeyi amaçlayan hepsi bir arada Pazarlama Otomasyonu platformudur. Müşterilere çok çeşitli iletişim kanalları aracılığıyla ulaşın: e-posta, canlı sohbet, sohbet robotu, anında bildirimler, dinamik sayfa içeriği ve çok daha fazlası; hepsi tek bir yerde mevcut. Pazarlama Otomasyonu ile ilgileniyor musunuz? Ön ödeme olmadan 14 günlük ücretsiz denememizi kullanın: http://bit.ly/2wrc3Ax Çeşitli entegrasyonlar sunuyoruz - Google Etiket Yöneticisi, Zapier, Segment, Google Analytics, Wordpress, Magento, PrestaShop, JavaScript, CSV'ye kolayca bağlanın, Gmail, Freshmail, Email Labs ve çok daha fazlası! Tam liste için buradaki entegrasyon sayfamıza bakın: http://bit.ly/38Dsxn2 Hem küçük hem de büyük işletmeler için gerçek zamanlı bir müşteri ve etkileşim aracı olan User.com, dönüşüm oranlarını en üst düzeye çıkarmak ve kullanıcı memnuniyetini artırmak için tasarlanmıştır. Sezgisel sürükle ve bırak araçlarıyla pazarlama otomasyon süreçleri, pazarlama kampanyaları oluşturabilir ve müşterilerinizin sürekli ilgisini çekecek otomatik eylem yolları oluşturabilirsiniz. Kullanıcılarınıza kişiselleştirilmiş mesajları doğru zamanda iletmek için Tetikleyicileri, Koşulları ve Eylemleri kullanın. Kullanıcılarınızla gerçek zamanlı olarak sürekli etkileşimde bulunmanın ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz - Canlı sohbet aracımızın entegrasyonuyla gerçek zamanlı ve dünya çapında bağlantı kurabilirsiniz. Tüm konuşmalar saklanır ve bağlanır. En son mesajları istediğiniz zaman arayın ve aralarında basit bağlantılarla güncellemeleri e-posta yoluyla kullanıcılara gönderin.
Thryv
thryv.com
Thryv, sevdiğiniz şeylere geri dönebilmeniz için işinizi kolaylaştırmanıza yardımcı olan hepsi bir arada küçük işletme yönetimi yazılımıdır. Küçük işletme sahipleri Thryv ile daha iyi iletişim kurar, iş zorluklarını daha fazla çözer ve daha organize olurlar. Tek bir oturum açma işlemiyle müşterilerinizin beklentilerini aşmak ve çevrimiçi varlığınızı güçlendirmek için Thryv ile ortak olun. Thryv, küçük işletme sahiplerinin hedeflerini ve benzersiz ihtiyaçlarını anlayan uzmanlarla, her zaman, 7/24 ulaşılabilen, sınıfının en iyisi desteğimizi içerir. Thryv şunları yönetir: * Müşteri iletişimi * Tahminler, faturalandırma ve ödemeler * Randevu planlama * İtibar yönetimi * Sosyal medya yönetimi ve daha fazlası! Thryv, kullanımı kolay tek bir yazılımla görevleri otomatikleştirir ve müşterileri işinizin merkezine yerleştirerek daha fazla müşteriye ulaşmanızı, düzenli kalmanızı, daha hızlı ödeme almanızı ve otomatik olarak incelemeler oluşturmanızı kolaylaştırır. Thryv müşterilerin şunları yapmasını kolaylaştırır: * Derecelendirmeler ve incelemeler, sosyal varlık ve doğru arama sonuçları aracılığıyla sizi çevrimiçi olarak bulun. * Kolayca ve anında etkileşim kurun, hatırlatıcılar alın, metin ve e-posta gönderin ve randevu planlayın. * Zahmetsizce ödeme yapın, makbuzları anında alın, güvenli olduğunu bilin ve nasıl ödeme yapacağınızı seçin. * Kendilerine geri dönüş isteyen, iletişimde kalan ve inceleme talep eden otomatik mesajlarla etkileşimde kalın. Thryv'in ödüllü yazılımı ABD, Kanada ve Avustralya'da 45.000'den fazla işletmenin iş yapma ve müşterilerini yönetme şekillerini dönüştürmesine yardımcı oluyor.
Brevo
brevo.com
Günümüzün rekabetçi iş ortamında, olağanüstü müşteri hizmetleri sağlamak, gelişen bir marka oluşturmak için çok önemlidir. Conversations by Brevo ile satışları artırırken ve kalıcı müşteri ilişkileri geliştirirken müşteri desteğinizi yeni boyutlara yükseltebilirsiniz. Güçlü, hepsi bir arada platformumuz, ekibinize birinci sınıf destek sunma ve müşteri hizmetleri operasyonlarınızı kolaylaştırma konusunda güç verir. Gerçek zamanlı, gerçek konuşma Konuşmalar e-postayı, canlı sohbeti ve Facebook, WhatsApp ve Instagram gibi sosyal medya kanallarını entegre eder. Artık sekme karıştırma veya kopyalayıp yapıştırma yok. Tüm müşteri etkileşimlerini tek bir kullanışlı akışta merkezileştirin. Ziyaretçileri müşterilere dönüştürün ve gelir artışının kilidini açın Canlı sohbet widget'ımız ve sohbet robotlarımız ile potansiyel müşterilerinizle etkileşime geçin ve sitenizden ayrılmadan önce dönüşüm sağlamalarını sağlayın. Günümüzün rekabet ortamında geliri en üst düzeye çıkarmak için mevcut müşterileri koruyun ve geliştirin. Verimlilik parmaklarınızın ucunda Güncel değişkenleri içeren hazır yanıtlarla zamandan tasarruf edin. SSS'lere yanıt vermek ve tekrarlanan soruları azaltmak için kapsamlı bir yardım merkezi oluşturun. Daha anlamlı görüşmeler için self servis ve otomasyon araçlarından yararlanın. Hareket halindeyken Android veya iOS için Brevo Conversations mobil uygulamasını kullanın. Sorunsuz Entegrasyon ve Veri Konsolidasyonu Conversations by Brevo, Brevo ürünlerine ve ötesine sorunsuz bir şekilde entegre olarak size birleşik bir müşteri komuta merkezi sağlar. WordPress, Shopify, WooCommerce ve diğerleriyle derin entegrasyonlarla pazarlama hunilerinizi ve daha fazlasını zahmetsizce yönetin. Gönderim, iadeler, incelemeler, sadakat programları ve diğer temel iş işlevlerini kolaylaştırın. İlgili tüm verileri tek bir yerde toplayıp birleştirerek her müşteriye ilişkin kapsamlı bir görünüm elde edin. Brevo'yu seçen 500.000'den fazla işletmeye katılın ve Conversations by Brevo'nun gücünü ve basitliğini deneyimleyin. İster küçük bir işletme ister kurumsal olun, ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde özel planlar hazırladık.
SalesBoss
salesboss.ai
SalesBoss, ev hizmetleri, perakende, otomotiv, emlak, profesyonel hizmetler ve daha fazlasını içeren sektörlerdeki yerel işletmelere yönelik hepsi bir arada satış, pazarlama, iletişim ve otomasyon yazılım platformudur. SalesBoss, Satış, Pazarlama, SMS, E-posta, Aramalar, Takvim, Web Sohbeti, Gelen Kutusu, Boru Hattı, İncelemeler, Ödemeler, Web Siteleri, Huniler ve Otomasyonun gücünü yapay zeka destekli tek bir çözümde birleştirir. Salesboss, potansiyel müşteri yakalama ve yetiştirmeden anlaşma kapatma ve müşteriyi elde tutmaya kadar tüm satış hattınızı kullanımı kolay tek bir platformda yönetmenize yardımcı olur. Ayrıca yerleşik otomasyon özellikleri, tekrarlanan görevleri otomatikleştirerek zamandan tasarruf sağlar ve verimliliği artırır. Yerel İşletmeler verilerini düzenleyebilir, daha fazla potansiyel müşteri oluşturabilir, güçlü satış hatları oluşturabilir ve daha fazla anlaşmayı daha hızlı tamamlayabilir.
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
Herkesin uyum sağlaması ve yenilik yapması için güç veren akıllı iş uygulamalarının tek portföyü olan Dynamics 365 ile nasıl daha çevik olacağınızı öğrenin.
Nielsen
nielsen.com
Kendi kendine referans olarak The Nielsen Company olarak bilinen ve daha önce ACNielsen veya AC Nielsen olarak bilinen Nielsen Corporation, dünya çapındaki genel merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde bulunan küresel bir pazarlama araştırma firmasıdır. Kuzey Amerika'nın bölgesel merkezi Chicago'da bulunmaktadır.
Splio
splio.com
Splio, pazarlama otomasyonu ile sadakat pazarlamasını birleştiren çok kanallı bir pazarlama platformudur. Splio, pazarlamacıların işlemsel ve ilişkiye dayalı sadakat programlarını çevrimiçi ve çevrimdışı olarak yönetmelerine ve ayrıca müşteri bilgisine dayalı güçlü pazarlama kampanyalarını koordine etmelerine olanak tanır. The Kooples, Kusmi Tea, Givenchy, Le Slip Français, Caudalie, Degrenne, Intersport, Longchamp, Lindt, Air China ve Cache Cache dahil olmak üzere dünya çapında 500'den fazla marka her gün Splio kullanıyor.
Experiture
experiture.com
Experiture, kullanıcıların çok kanallı pazarlama programlarını kolayca oluşturmasına, dağıtmasına, otomatikleştirmesine, ölçmesine ve optimize etmesine olanak tanıyan bir pazarlama platformudur.
Makesbridge
makesbridge.com
Makesbridge, dünya çapında binlerce kullanıcı tarafından kullanılan, türünün en iyisi bir çözümdür. Basit toplu e-posta çekimleri, günde milyonlarca kişiye gelişmiş B2C e-posta gönderme, satış otomasyonu veya pazarlama otomasyonu için platformu kullanın. Görüşler, birinci sınıf destekle doğru fiyata güce ihtiyacınız varsa MailChimp ve Marketo için bir gelişme olduğumuzu söylüyor. İster basit bir e-posta ister gelişmiş pazarlama otomasyonu arıyor olun, Makesbridge türünün en iyisi bir seçenektir. Makesbridge, Salesforce, Netsuite, G-Suite ve diğer binlerce bulut tabanlı CRM ile iyi çalışır.
Marketing Master IO
marketingmaster.io
İşletmelerin Messenger, SMS, e-posta, sosyal medya ve e-Ticaret pazarlamasını yönetmelerine yardımcı olan hepsi bir arada çok kanallı pazarlama platformu.
eTrigue
etrigue.com
eTrigue yeni nesil bir pazarlama hizmetidir. Misyonumuz, platform, uzman ekip ve içerik entegrasyonu aracılığıyla iş ortağı pazarlamasını sorunsuz hale getirmektir. İş ortağı pazarlama değerini daha hızlı ve daha iyi bir şekilde gerçekleştirebilmeniz için dijital kampanyalarınızı platformumuzda yürütüyoruz. eTrigue, sizin adınıza iş ortaklarının dijital pazarlama kampanyalarını yürütmek üzere tasarlanmış, ortağa özel bir platforma sahip tek ortak pazarlama hizmetidir. Siz ve ortaklarınız için gerçek zamanlı potansiyel müşteri uyarıları ve performans kontrol panelleri ile her MQL ve satış elemanı takibini takip edebilirsiniz.
Acoustic
acoustic.com
Akustik Kampanya, müşteri odaklı markalar için oluşturulmuş çok kanallı bir pazarlama platformudur. İşletmelerin, e-posta, web, mobil push, SMS, MMS, WhatsApp, sosyal medya, baskı ve daha fazlası gibi çeşitli kanallar üzerinden gelişmiş müşteri yolculukları aracılığıyla müşterilerle bağlantı kurmasına yardımcı oluyoruz. Teklif, günlük pazarlama otomasyonu ve kampanya yürütmeden son derece gelişmiş yolculuk orkestrasyonu, yolculuk analitiği, segmentasyon, kişiselleştirme, üst düzey içerik oluşturma ve dijital deneyim analitiğine kadar çeşitli yetenekleri içerir. Açık ve esnek platformumuz sayesinde pazarlamacılar herhangi bir veri kaynağına bağlanabilir ve verilerini hiper hedefleme için segmentlere ayırabilir. Sezgisel, sıfır kodlu kullanıcı arayüzümüz ve hiper kişiselleştirme yeteneklerimiz, pazarlamacıların veri ekiplerine veya kodlamaya ihtiyaç duymadan çok kanallı, kişiselleştirilmiş kampanyaları bağımsız olarak yürütmesine olanak tanır. Karmaşık ve maliyetli kurumsal tekliflerin aksine, tüm pazarlamacılar için aynı gelişmiş kurumsal düzeyde çözümleri sunuyoruz. 'Nokta çözümleri' veya e-posta servis sağlayıcılarının aksine, tüketicilerle tek bir platformda birden fazla kanalda etkileşim kurmanıza olanak sağlıyoruz. Ölçeklemeye başladığınızda pazarlamacıların eyleme geçirilebilir içgörüleri ortaya çıkarmasına ve iletişimleri kişiselleştirmesine yardımcı oluyoruz. Akustik Pazarlama Bulutu, müşterilerin uzun vadeli müşteri etkileşimini artırmasına ve gelir artışını artırmasına yardımcı olmak için pazarlamacıyı sürücü koltuğuna oturtuyor. Müşterilerimiz arasında en iyi markalar ve Fortune 500 şirketleri yer alıyor. Daha fazla bilgi için akustik.com/products adresini ziyaret edin. Yetenekler: Yolculuk Düzenleme E-posta SMS/MMS WhatsApp Mobil push İçerik Yönetim Sistemi Müşteri Yolculuğu Öngörüleri Entegrasyonlar Segmentasyon Sosyal Hedef Kitleler Sürükle ve Bırak Formlar Oluşturucu Sürükle ve Bırak Çok Kanallı Oluşturucu İşlemsel Mesajlaşma Veri Katmanı
Genoo
genoo.com
Yapmanız gerekeni yapan pazarlama otomasyon yazılımı: e-posta pazarlaması, formlar, açılış sayfaları, müşteri adayı yetiştirme, müşteri adayı puanlaması, anketler, değerlendirmeler ve daha fazlası - iş dünyasında 1 numaralı gelen kutusu teslim edilebilirliğiyle - e-postalarınızın daha fazlasını hedeflediğiniz kişilere ulaştırın onları görmek istiyorum. Yakın zamanda Müşteri Hizmet Mükemmelliği Ödülü'nü aldığımız için onur duyuyoruz; çünkü müşterilerimizle birlikte, hayal ettikleri başarıyı elde etmek için çalışmayı seviyoruz. Sıradan pazarlamayı toz içinde bırakıp daha iyi sonuçlar almaya hazır mısınız? Farklı bir şekilde pazarlamanın zamanı geldi.
Right On Interactive
rightoninteractive.com
Teknoloji her zaman gelişecek, ancak etkileşim zamansızdır. Bağlı müşteriler daha fazla gelir elde eder ve sıklıkla sizin savunucunuz olurlar. Right On Interactive'de, kârlı büyümenin sürdürülebilir olduğunu gördük... Pazarlamacıların etkileşimi yalnızca bir kampanya değil, bir yolculuk olarak gördüğünde. Bu nedenle yazılımımızı, Müşteri Yaşam Döngüsü Pazarlaması kavramını otomatikleştirecek şekilde tasarladık; potansiyel müşteriden fanatik hayrana kadar müşteri yolculuğunun her aşamasında bir kuruluş için kimin en uygun ve en ilgili kişi olduğuna dair görünürlük sağladık. Bulut tabanlı çözümümüz, mesajlaşmadan ürün kullanımına kadar müşterinin tüm marka deneyiminin haritasını çıkarır. Pazarlamacılar ve satış ekipleri, bir potansiyel müşterinin veya müşterinin bir markayla ilişkisinde tam olarak nerede olduğunu ve yaşam boyu değeri en üst düzeye çıkarmak için onlara en iyi nasıl yaklaşmaları gerektiğini tam olarak bilebilir. Right On Interactive olarak hayata en uygun müşterileri çekmenin ve kazanmanın önemine inanıyoruz.
Lucep
lucep.com
Lucep'in otomatik potansiyel müşteri yeterlilik sistemi sayıları doğrular, ilgilerini doğrulayacak potansiyel müşteriler alır ve telefon, SMS, e-posta ve WhatsApp yoluyla etkileşime devam eder.
Inflection.io
inflection.io
Yeni nesil B2B pazarlama ve müşteri iletişim platformu. Ürün veya veri ekiplerini beklemeden, kullanıcı etkileşimi verilerini içeren son derece kişiselleştirilmiş mesajlar gönderin. Kullanıcılarınızı daha hızlı katılıma, daha iyi benimsemeye ve daha fazla gelir ve satış hattı elde etmeye yönlendirin. Marketo'nun gücü, Intercom'un kullanım kolaylığı, Snowflake'in verileri.
Synerise
synerise.com
Yapay zeka tarafından desteklenen Gerçek Zamanlı Etkileşim Otomasyonu ve Yönetim Platformu. Synerise, modern veri toplama, işleme yöntemleri ve analitiğini yapay zeka odaklı iş senaryosu yürütmeyle birleştirir. Synerise, veri yönetimine yönelik modern yaklaşımı tamamen değiştirmek için yapay zekayı kullanıyor. Kapsamlı bir ekosistem, son müşteriler hakkında birden fazla kaynaktan bilgi toplama, bu verileri analiz etme ve iş süreçlerinin optimizasyonuna ilişkin sonuçlar çıkarma yeteneğini sağlar: tamamı gerçek zamanlı olarak (milisaniye). Synerise, kendine özgü, hızlı hareket eden veritabanını, hazır makine öğrenimi tabanlı iş çözümlerini ve her ihtiyacınıza uyarlanabilecek açık bir platform sunar. Synerise üç teknoloji temeline dayanmaktadır: 1. Terrarium Veri Motoru Şemasız, sütun ve satır odaklı veritabanımız, gerçekte çeşitli iş senaryoları oluşturmak için veri ağırlıklı yürütme analitiğini ve davranışsal verileri aynı anda işleyen, ölçeklenebilir, ultra hızlı bir araçtır. -zaman. Teraryum bir
Convertedin
converted.in
Convertedin, müşteri katılımını artıran ve yatırım getirisini en üst düzeye çıkaran kişiselleştirilmiş çok kanallı pazarlama oluşturmak için verilerden ve alışveriş yapanların içgörülerinden yararlanan, e-ticarete yönelik bir pazarlama işletim sistemidir. Reklam Otomasyonunu Kullanarak Kampanyalarınızı Ölçeklendirin Reklam kampanyalarınızı beş farklı platformda (Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok ve Google) çalıştırın, ölçeklendirin ve otomatikleştirin. SMS ve E-posta Otomasyonu Kullanarak Hedefli Kampanyalar Gönderin Yüksek derecede kişiselleştirilmiş kampanyalar göndermek için müşterilerinizin verilerinden yararlanın; İşletmeniz için dönüşümleri ve satışları artıran. Katalog Zekasını Kullanarak Mağazanızı Bağlayın Tüm e-ticaret mağazası ürünlerinizi içe aktarın ve bunları kullanarak dinamik kampanyalar başlatabilmek için bunları özelleştirilebilir setler halinde kategorilere ayırın. Yapay Zeka Destekli Segmentasyon Müşterilerinizi, alışveriş davranışlarına göre, pazarlama kampanyalarınızda kolayca kullanabileceğiniz son derece ayrıntılı segmentlere ayırın. 7/24 Destek Desteğe veya tavsiyeye ihtiyacınız varsa, yanınızda olacağız. Ekibimiz günün 24 saati hizmetinizdedir.
Gamooga
gamooga.com
Gamooga, e-işletmelerin müşterilerine e-posta, web, mobil, sosyal medya ve görüntülü reklam gibi çeşitli kanallar aracılığıyla kişiselleştirilmiş eylemler sunmasına yardımcı olan bir pazarlama otomasyon çözümüdür.
Netmera
netmera.com
Netmera, kişiselleştirilmiş müşteri deneyimleri sağlayan çok kanallı bir müşteri etkileşimi pazarlama platformudur. Platform, dijital pazarlamacıların ve ürün yöneticilerinin mobil ve web push bildirimleri, uygulama içi mesajlaşma, pop-up'lar, analizler ve AI tarafından desteklenen pazarlama otomasyonu ile geliri ve yatırım getirisini artırmasına olanak tanır. Netmera dünya çapında 450 milyon kullanıcıya ulaşıyor ve her ay 12 milyar anlık bildirim gönderiyor. Netmera, şirketlerin müşterilerine ulaşmasına, onları dönüştürmesine ve elde tutmasına yardımcı olur.
Xtremepush US
xtremepush.com
Xtremepush, iGaming şirketlerinin gerçek zamanlı verilerden, yapay zekadan ve oyunlaştırmadan yararlanarak yaşam döngüsüne özel geniş ölçekte dönüşüm ve sadakati artıran güçlü oyuncu ilişkileri kurmasına, büyütmesine ve sürdürmesine olanak tanıyan, piyasadaki en eksiksiz CRM çözümüdür. Hepsi tek bir birleşik çözümde. Merkezi Dublin'de bulunan, Londra ve New York'ta ek ofisleri bulunan şirketimiz, dünya çapındaki operatörlere oyuncu tabanlarını kapsamlı bir şekilde anlama, oyuncu deneyimlerini geliştirme ve elde tutma oranını artırma konusunda yardımcı olmaya kendini adamıştır.
Dialog Insight
app.dialoginsight.com
Dialog Insight, işletmelerin daha fazla müşteri temas noktası oluşturmasına ve kişiselleştirme otomasyonu yoluyla marka sadakati oluşturmasına olanak tanıyan bir müşteri etkileşimi platformudur. Platform, kampanyaları oluşturmak ve dağıtmak için çeşitli araçların yanı sıra bu kampanyaların başarısını takip etmek için analiz ve raporlama yetenekleri içerir. Dialog Insight'ın temel avantajları arasında müşteri gruplarını segmentlere ayırma ve hedefleme, iletişimi otomatikleştirme ve kişiselleştirme ve maksimum performans için kampanyaları optimize etme yeteneği yer alır. Dialog Insight, tüm kanallarda doğru segmenti hedefleyerek ve maliyet ve zamanı azaltırken yatırım getirisini en üst düzeye çıkararak gerçek bir 1:1 müşteri deneyimi sunar.
Retainly
retainly.app
Retainly, daha fazla müşterinizin işletmenize defalarca geri gelmesini sağlamak için tasarlanmıştır. Öğrenmesi ve üzerinde çalışması kolaydır, bu da etkili kampanyaları zorluk yaşamadan yürütebileceğiniz anlamına gelir. Retainly ile müşterilerinizin ilgisini canlı tutabilir ve daha güçlü, daha uzun süreli ilişkiler kurabilirsiniz.
Dynosend
dynosend.com
Dynosend, müşteri edinme, etkileşim kurma ve elde tutma sürecini otomatikleştirerek ürün odaklı şirketlerin daha hızlı büyümesine yardımcı olan bir müşteri etkileşim platformudur. Görsel oluşturma aracılığıyla e-postalar, SMS mesajları, Web kancaları ve daha fazlasını gönderin ve güçlü API'mizi kullanarak uygulamanızdan sürekli olarak veri gönderin. Satış ve pazarlama taktik kitabı oluşturma hizmeti dahildir.
SuprSend
suprsend.com
SuprSend, ürün bildirimlerinizi API öncelikli bir yaklaşımla kolaylaştıran güçlü bir bildirim altyapısıdır. Tek bir bildirim API'si ile birden fazla kanalda işlem, cron ve etkileşim bildirimleri oluşturun ve iletin. SuprSend ile neler elde edersiniz? - Kolay istemci yönetimi için çoklu kiracı desteği - Sürüm kontrolleriyle şablon yönetimi - Web sitesi ve uygulama için Uygulama İçi Gelen Kutusu (React, Angular, JS, Flutter) - gömülü ve Başsız bileşenler) - SMS, E-posta, Slack, Teams, WhatsApp, Mobil ve web push entegrasyonu - Bildirimleri ve Özetleri toplu olarak işleme - Bildirimleri birden fazla kanal arasında yönlendirme - Müşterinin son kullanıcılarına bildirim göndermek için marka yönetimi - Kullanıma hazır kullanıcı tercihi yönetimi - Satıcı geri dönüşü, otomatik akıllı yönlendirmeyle geçiş - Veri ambarının üstünde kampanyalar yürütün - Gerçek zamanlı günlükler, analizler ve arıza uyarıları
Force24
force24.co.uk
Anlamlı konuşmaların günün 24 saati gerçekleşmesini sağlayan güçlü pazarlama otomasyon platformu Force24 ile hedef kitlenizi besleyin ve büyütün.
eMarketeer
emarketeer.com
eMarketeer hepsi bir arada pazarlama otomasyon platformunuzdur! Kullanımı kolay ama inanılmaz derecede güçlü. Platformumuzda Pazarlama otomasyonu E-posta pazarlaması Etkinlik yönetimi Anketler ve değerlendirmeler Açılış sayfaları Mobil uygulamalar Mobil pazarlama için araçlar bulacaksınız
Inboundio
inboundio.com
Inboundio, İnternet Pazarlama çabalarını organize etmek isteyen bireylere ve küçük / orta ölçekli işletmelerin yanı sıra müşterilerine / franchise sahiplerine kullanımı kolay bir beyaz etiket / bayi hizmeti sunmak isteyen Ajanslara veya franchise'lara yönelik, dünyanın en basit dijital pazarlama platformudur. Son kullanıcılar için Inboundio, temel çevrimiçi pazarlama faaliyetlerini (Sosyal Medya Paylaşımı, Açılış Sayfaları, Potansiyel Müşteri Yaratma, Temel CRM, E-posta ve Damla Pazarlama) aşırı karmaşık veya aşırı pahalı olmadan gerçekleştirmenin kolay bir yolunu sağlar. Özelliklerin ve fiyatların tam listesi olan video demoları için https://www.inboundio.com/ adresinden Inboundio'ya göz atın. Bir bayi / beyaz etiket abonesi olarak inboundio'yu kendinizinmiş gibi markalayabilir, kendi planlarınızı ve fiyatlandırmanızı oluşturabilir ve sürekli gelir elde etmeye başlayabilirsiniz. Sürekli gelire ek olarak Inboundio, ajansınızın e-posta şablonlarının grafik tasarımı, açılış sayfaları ve hatta tam sosyal medya yönetimi gibi ilişkili hizmetlerin satışını yapmasına olanak tanıyan harika bir araçtır. Müşterinin kendisini yönetmesine izin vererek kontrolü devredebilir veya kullanımı kolay tek bir kontrol panelinden tüm pazarlamanın tam kontrolünü elinize alabilirsiniz. Bayiler için Inboundio hakkında daha fazla bilgiyi https://www.inboundio.com/Reeller adresinde bulabilirsiniz.
SimplyCast
simplycast.com
SimplyCast, ISO 27001:2013 sertifikalı, dünya çapındaki kuruluşlar için lider etkileşim yazılımı sağlayıcısıdır. Hem acil durum hem de acil olmayan iletişim teknolojisi sağlayan SimplyCast, kuruluşların verimliliklerini en üst düzeye çıkarmalarına yardımcı olmak için 20'den fazla iletişim aracı ve kanalı sunar. Şirketin 360 etkileşim platformu, pazarlama otomasyonu, gelen pazarlama ve etkileşimli iletişimi birleştiren, zengin özelliklere sahip bir çözümdür. SimplyCast, perakende, kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve konaklama sektörlerinde dünya çapında en tanınmış markaların birçoğu dahil olmak üzere 175'ten fazla ülkedeki müşterileri ile kuruluşlara, müşterilere tercih ettikleri iletişim yöntemiyle etkili bir şekilde ulaşma yeteneği sağlar.
Go4Clients
go4clients.com
GoClients, Hepsi Bir Arada Otomasyon Platformudur. Her gün yüzlerce şirketin Otomatik formlar oluşturmasına, SMS, E-postalar ve Çağrılarla Damla akışları oluşturmasına yardımcı olur. Go4Clients, kampanyalarını otomatikleştirerek ve birçok iletişim hizmetini entegre ederek müşterilerle olan tüm etkileşimi otomatikleştirmeye olanak tanır.
BIK
bik.ai
BIK (bik.ai), E-ticaret işletmelerinin birden fazla yatırım getirisi elde etmesine yardımcı olan en akıllı etkileşimli pazarlama platformudur. Bu platform, bir markanın Chatbot'larla otomasyon işlemlerini gerçekleştirmesine, CRM ile çoklu görevleri yönetmesine, kampanyalarla özelleştirilmiş yayınlar oluşturmasına ve gerçek zamanlı büyüme öngörüleri elde etmesine olanak tanır. Müşteri odaklı bir platform yaratma vizyonuyla BIK (bik.ai), çeşitli işletme segmentlerinin 137 kat yatırım getirisi elde etmesine yardımcı oluyor ve Markaları Sınırsız Hale Getirme sloganıyla dünya çapındaki işletmeleri güçlendiriyor!
Leadfox
leadfox.co
Leadfox: Çevrimiçi pazarlama stratejilerinizin kontrol merkezi. [http://bit.ly/2mj2mMJ] Pazarlama otomasyon yazılımımız Leadfox ile e-postalar, reklamlar, açılış sayfaları, açılır pencereler, banner'lar, A/B testleri dahil TÜM pazarlama taktiklerinizi dağıtabilir ve en üst düzeye çıkarabilirsiniz. 100'den fazla ülkede binlerce kullanıcı tarafından kullanılan Leadfox, uygun fiyatlı, kullanımı kolay, otomatik, hepsi bir arada pazarlama platformudur. Misyonumuz KOBİ'lerin ve ajansların erişilebilir, kullanımı kolay çözümler ve eğitim yoluyla dijital pazarlama dünyasına girmelerine yardımcı olmaktır. Daha fazla bilgi web sitemizde: http://bit.ly/2mj2mMJ
Smarketing Cloud
smarketingcloud.com
Smarketing Cloud, akıllı pazarlamacılar ve reklamverenler için tek bir gelişmiş Satış ve Pazarlama Platformudur. Platformumuz, tahmine dayalı analitik ve büyük veri yönetimi teknolojileriyle gerçek zamanlı çok kanallı pazarlama ve kampanya optimizasyonu sağlar.
theMarketer
themarketer.com
theMarketer, işin büyümesini artırmak ve gerçek müşteri ilişkileri kurmak için tasarlanmış, hepsi bir arada bir e-posta ve sadakat pazarlama platformudur. %100 kişiselleştirilmiş bültenler oluşturun, sadakat programları oluşturun, otomatik akışlar ayarlayın, SMS ve anlık bildirimler gönderin, pop-up'larla kişi listenizi büyütün, RFM analizine güvenin, geri bildirim ve incelemeleri toplayın ve müşteri etkileşimlerini anlamlı ilişkilere dönüştürmek için yönlendirmelerden yararlanın , marka bağlılığını ve müşteri yaşam boyu değerini artırın.
OptCulture
optculture.com
OptCulture, perakende odaklı bir müşteri etkileşimi ve sadakat çözümüdür. Farklı perakende sistemlerinden ve POS yazılımı, e-Ticaret motorları, bilgi web siteleri ve hatta fiziksel formlar gibi kaynaklardan gelen kayıtlı müşteri verilerini özümser. Bu tür verilerden yararlanarak perakendecilere satın alma ve davranışsal öngörülerin yanı sıra sadakat programları, çok kanallı pazarlama kampanyaları ve promosyonları yürütme, tekrar ziyaretleri ve tekrarlı satışları hedefleme yeteneği sağlar.
AiTrillion
aitrillion.com
Eyleme Geçirilebilir Yapay Zeka ile Güçlendirilmiş Pazarlama Otomasyonunu Deneyimleyin - AiTrillion'u Alın! AiTrillion, e-Ticaret satıcıları için ilk SaaS tabanlı Yapay Zeka özellikli, hepsi bir arada pazarlama platformudur. E-Ticaret sektörü için oluşturulmuş analitiklerle entegre 11'den fazla müşteri etkileşim kanalı var; biz AiTrillion olarak 175'ten fazla ülkede milyonlarca müşteri arasındaki noktaları birleştirme konusunda uzmanız. Entegre & Yenilikçi özellikleriyle aradığınız her şey tek çatı altında toplanıyor. E-posta Pazarlama Otomasyonu Sadakat Ödül Programı Ürün İncelemeleri + Soru-Cevap Web Push Bildirimleri Affiliate Marketing Düzenli Üyelikler Form Oluşturucu Yapay Zeka İş Akışı Otomasyonu Akıllı Açılır Pencereler Duyuru Çubuğu Ürün Önerisi
AdBraze
adbraze.com
AdBraze, hepsi bir arada bir pazarlama otomasyon platformudur: Pazarlama iş akışını kolaylaştırın, medya alıcılarının rutinini en aza indirin, yaratıcı ekip içindeki verimliliği artırın ve hızlı ölçeklendirin.
Actito
actito.com
Actito, 2000 yılında kurulmuş bir SaaS pazarlama otomasyon şirketidir. O zamanlar üç kurucu, markalar ve tüketiciler arasındaki boşluğa köprü kurmak istiyordu. Böylece pazarlamacıların artık sevdiği yazılımı geliştirmeye başladılar. Actito ile dünya çapındaki yüzlerce, binlerce, hatta milyonlarca müşteriyle etkileşimlerinizi saniye saniye kişiselleştirebilirsiniz. Actito, tüm pazarlama faaliyetlerini kullanımı kolay tek bir platformdan yürütmek isteyen orta ve büyük ölçekli şirketleri hedefliyor. Topladığınız tüm müşteri verileri merkezileştirilir ve bir Müşteri Veri Platformunda birleştirilir ve e-posta, mobil ve web gibi ana pazarlama kanalları aracılığıyla doğru zamanlı mesajların uyarlanması, hedeflenmesi ve kişiselleştirilmesi için kullanıma sunulur. Actito, Avrupa'nın en son genel veri koruma düzenlemelerine (GDPR) tam uyum sunarak pazarlamacılara kalıcı ve kârlı müşteri ilişkileri kurmaya odaklanma özgürlüğü tanır. Actito, Avrupa operasyonlarını Belçika'daki genel merkezinden yürütmektedir ve ayrıca Fransa ve Hollanda'da ofisleri bulunmaktadır. Actito ayrıca Kanada'da bir ofisi ile Kuzey Amerika'da da faaliyet göstermektedir. ABB, Friesland Campina, Biocodex, ARTE, WWF ve KIA dahil olmak üzere dünya çapında 250'den fazla müşteri platformu kullanıyor.
Blueshift
blueshift.com
Blueshift, markaların her müşteri etkileşiminde alakalı, bağlantılı deneyimler sunmasına yardımcı olur. Akıllı müşteri katılımına yönelik Smart Hub platformu, markalara, gerçek zamanlı veri birleştirme, hedef kitle segmentasyonu, tahmine dayalı zeka, 1:1 kişiselleştirme, çok kanallı dahil olmak üzere tüm çok kanallı yolculuk boyunca gerçek zamanlı olarak 1:1 deneyimleri sorunsuz bir şekilde sunmak için eksiksiz bir araç seti sağlar. orkestrasyon ve eşsiz ölçek. Esnek, kullanımı kolay platform, herhangi bir kaynaktan gelen müşteri verilerini birleştirir, özelleştirilebilir yapay zeka ile zekanın kilidini açar ve akıllı karar almayı kullanarak temas noktalarındaki verileri gerçek zamanlı olarak etkinleştirir. Geliri artıran ve sonuç sağlayan müşteri odaklı deneyimler sunmanın yolu hiç bu kadar hızlı olmamıştı. Blueshift'in Akıllı Müşteri Etkileşimi platformu, verileri birleştirerek, bilgilendirerek ve etkinleştirerek çok kanallı yolculuk boyunca ilgili, bağlantılı deneyimler sunar.
Xtremepush EU
xtremepush.com
Xtremepush, iGaming şirketlerinin gerçek zamanlı verilerden, yapay zekadan ve oyunlaştırmadan yararlanarak yaşam döngüsüne özel geniş ölçekte dönüşüm ve sadakati artıran güçlü oyuncu ilişkileri kurmasına, büyütmesine ve sürdürmesine olanak tanıyan, piyasadaki en eksiksiz CRM çözümüdür. Hepsi tek bir birleşik çözümde. Merkezi Dublin'de bulunan, Londra ve New York'ta ek ofisleri bulunan şirketimiz, dünya çapındaki operatörlere oyuncu tabanlarını kapsamlı bir şekilde anlama, oyuncu deneyimlerini geliştirme ve elde tutma oranını artırma konusunda yardımcı olmaya kendini adamıştır.
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