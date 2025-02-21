Pazarlama Otomasyon Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Togo

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WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Pazarlama otomasyon yazılımı, pazarlama görevlerini otomatikleştirmek, iş akışlarını kolaylaştırmak ve pazarlama kampanyalarının etkinliğini ölçmek için tasarlanmıştır. Bu araçlar, pazarlama bilgilerini ve etkileşimlerini depolamak için merkezi bir veritabanı sunarak pazarlamacıların müşteriler veya potansiyel müşteriler için kişiselleştirilmiş ve zamanında deneyimler oluşturmasına olanak tanır. E-posta, sosyal medya, potansiyel müşteri yaratma, doğrudan posta ve dijital reklamcılık gibi çeşitli pazarlama yönlerine yönelik otomasyon özellikleriyle bu platformlar, pazarlama verimliliğini artırır. Pazarlama otomasyon araçlarının en önemli yönlerinden biri, kullanıcıların farklı segment ve kanallardaki kampanyaların başarısını değerlendirmesine olanak tanıyan analitik yetenekleridir. Bu özellikler, kampanyaların temel performans göstergeleri (KPI'ler) ve yatırım getirisi (ROI) üzerindeki etkisinin yanı sıra bunların genel şirket gelirine katkısını ölçer.
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Odoo
odoo.com
Odoo, CRM, e-ticaret, faturalama, muhasebe, üretim, depo, proje yönetimi ve envanter yönetimini içeren bir işletme yönetimi yazılımıdır. Topluluk sürümü, GNU LGPLv3 kapsamında lisanslanan özgür bir yazılımdır. Ayrıca ekstra özelliklere ve hizmetlere sahip olan tescilli bir "Kurumsal" sürümü de bulunmaktadır. Çerçeve ve temel ERP modüllerinin kaynak kodu, Belçika merkezli Odoo S.A. tarafından küratörlüğünü yapmaktadır.
ConnectWise Manage
connectwise.com
Teknoloji satan, hizmet veren ve destekleyen şirketler için tasarlanan ConnectWise PSA (eski adıyla ConnectWise Manage), dünya çapında lider iş yönetimi platformudur. Teknoloji Çözümü Sağlayıcıları (TSP'ler) daha fazla sorumluluk, operasyonel verimlilik ve karlılık elde etmek için ConnectWise PSA'ya güveniyor. Buluttan yararlanan ConnectWise PSA, bir şirketin operasyonlarını önemli ölçüde kolaylaştıran iş süreci otomasyonunu, yardım masası yönetimini ve müşteri hizmetlerini, satış, pazarlama, proje yönetimi ve iş analitiğini kolaylaştırır. ConnectWise PSA, TSP'lere işleri üzerinde uçtan uca bir görünüm ve tam kontrol sağlayan merkezi bir merkezdir. ConnectWise PSA ayrıca kullanıcılarına güçlü bir fikir, uzman ve çözüm ağına erişim olanağı sağlar. Teknoloji hizmetleri sektöründe deneyimli olan ConnectWise PSA, 15 yılı aşkın süredir teknoloji şirketleri için önde gelen iş yönetimi platformu olmuştur.
Makesbridge
makesbridge.com
Makesbridge, dünya çapında binlerce kullanıcı tarafından kullanılan, türünün en iyisi bir çözümdür. Basit toplu e-posta çekimleri, günde milyonlarca kişiye gelişmiş B2C e-posta gönderme, satış otomasyonu veya pazarlama otomasyonu için platformu kullanın. Görüşler, birinci sınıf destekle doğru fiyata güce ihtiyacınız varsa MailChimp ve Marketo için bir gelişme olduğumuzu söylüyor. İster basit bir e-posta ister gelişmiş pazarlama otomasyonu arıyor olun, Makesbridge türünün en iyisi bir seçenektir. Makesbridge, Salesforce, Netsuite, G-Suite ve diğer binlerce bulut tabanlı CRM ile iyi çalışır.
Solitics
solitics.com
Solitics, Ziyaretçi aktivasyonu, Müşteri etkileşimi ve son teknoloji ürünü Aanalytics paketi konusunda uzmanlaşmış yenilikçi bir müşteri etkileşim platformudur. Platform, B2C markalarının müşteri yaşam döngülerini otomatikleştirmesine, kişiselleştirmesine ve tamamen yönetmesine, en iddialı vizyonu uygulamaya koymasına ve büyümeyi hızlandırmasına olanak tanır. Hızlı uygulama (45 gün içinde yayında!) ve sürekli yenilik taahhüdüyle Solitics ortakları ve müşterileri, dönüşüm, elde tutma ve YBD'de olağanüstü sonuçlara tanık oluyor. Dünya çapındaki yüzlerce marka, birden fazla sektörde, Solitics'i kullanarak müşterileriyle yenilikçi ve kişisel bir şekilde, gerçek zamanlı olarak etkileşime geçiyor.
Emarsys
emarsys.com
Artık bir SAP şirketi olan Emarsys, iş sonuçlarını hızlandırmak için oluşturulmuş tek çok kanallı müşteri etkileşimi platformuyla dijital pazarlama liderlerine ve işletme sahiplerine güç veriyor. İstenilen iş sonuçlarını, sektörünüzdeki önde gelen markalardan kitle kaynaklı kanıtlanmış çok kanallı müşteri etkileşimi stratejileriyle hızlı bir şekilde hizalayan platformumuz, değer elde etme süresini hızlandırmanıza, üstün bire bir deneyimler sunmanıza ve ölçülebilir sonuçları hızlı bir şekilde üretmenize olanak tanır. Emarsys, dünya çapında 1.500'den fazla müşterinin tercih ettiği platformdur. İşletmelerinin talep ettiği öngörülebilir, karlı sonuçları ve müşterilerinin hak ettiği son derece kişiselleştirilmiş çok kanallı deneyimleri sunmak için Emarsys'e güvenen binlerce lider markaya katılın. Daha fazla bilgi için www.emarsys.com adresini ziyaret edin.
SalesCaptain
salescaptain.com
SalesCaptain, yerel işletmelerin kazanmasına yardımcı olan yapay zeka destekli bir müşteri deneyimi pazarlama (CXM) platformudur. Çevrimiçi incelemeleri kolaylaştırmak, kişiselleştirilmiş pazarlama kampanyaları başlatmak, web sohbeti, ödemeler ve çok daha fazlasına kadar yerel işletmelerin işlerini kurmalarına ve müşterileriyle iletişim kurma yöntemlerini modernleştirmelerine yardımcı oluyoruz.
PushSend
pushsend.com
PushSend'in hepsi bir arada çözümü, güzel e-posta kampanyaları oluşturmanıza, ilgi çekici pazarlama sayfaları oluşturmanıza ve yaklaşan etkinlikleriniz için kolayca bilet oluşturup satmanıza olanak tanır.
Convertful
convertful.com
Convertful, kullanıcılarınızı yeni e-posta abonelerine veya satışa dönüştürmek için en yüksek puan alan potansiyel müşteri yakalama yazılımıdır.
WayMore
waymore.io
WayMore, satışları artırmayı ve pazarlama maliyetlerini düşürmeyi amaçlayan, birçok farklı araçtan oluşan yenilikçi, hepsi bir arada çok kanallı bir pazarlama bulut platformudur. Platformun yüksek teknolojisi veri toplama, analitik, otomasyon ve dijital pazarlamaya dayanmaktadır. WayMore, sektör veya büyüklükten bağımsız olarak tüm işletmeler içindir. Platformun basit tasarımı kullanıcı deneyimini oldukça kolaylaştırıyor. Nasıl? * Müşterilerinizi kapsamlı bir yaklaşımın merkezine yerleştirin. * Tüm veri kaynaklarınızı birleştirin. Hedef kitlenizi daha iyi anlamak için verileri yapay zekanın gücüyle analiz edin. * Etkileşim oranını en üst düzeye çıkarmak için kitlenizi mikro segmentlere ayırın. * Her kitle segmentiyle doğru kanalla, doğru zamanda ve doğru içerikle iletişim kurun. * Manuel görevlerden kaçınmak için otomasyonları uygulayın. Neden? * Potansiyel müşteri adaylarını sadık müşterilere dönüştürün. * Zamandan ve emekten tasarruf edin.
WebEngage
webengage.com
WebEngage, dünya çapında 800'den fazla marka için müşteri katılımını kolaylaştıran tam kapsamlı bir Saklama İşletim Sistemidir. Platform, işletmelerin çeşitli dijital kanallar üzerinden kullanıcılarıyla kişiselleştirilmiş ve anlamlı ilişkiler kurmasına olanak tanır. Kapsamlı araç ve çözüm paketiyle WebEngage, işletmelerin müşterileri etkili bir şekilde anlamasını, etkileşime geçmesini ve elde tutmasını sağlar. - MÜŞTERİ VERİLERİNİ BİRLEŞTİRİN: WebEngage, işletmelerin çeşitli kaynaklardan gelen müşteri verilerini birleştirmesine olanak tanır, gerçek zamanlı bilgiler sağlar ve belirli müşteri özelliklerine ve davranışlarına dayalı olarak hedeflenen kampanyalar için dinamik mikro segmentasyona olanak tanır. - ÇOK KANALLI YOLCULUKLAR: WebEngage'in sezgisel sürükle ve bırak iş akışı oluşturucusu ile işletmeler, çok kanallı müşteri yolculuklarını sorunsuz bir şekilde tasarlayabilir ve otomatikleştirebilir, böylece e-posta, SMS, anlık bildirimler ve daha fazlası gibi kanallar arasında tutarlı ve kişiselleştirilmiş deneyimler sağlayabilir. - HEDEFLENMİŞ KAMPANYALAR: WebEngage, işletmelere, müşteri eylemleri ve önceden tanımlanmış iş etkinlikleri tarafından tetiklenen kişiselleştirilmiş kampanyaları otomatikleştirme yetkisi verir. Bu, müşteri katılımını ve dönüşüm oranlarını artırmak için zamanında ve ilgili iletişimi sağlar. - YAPAY DESTEKLİ ÖNGÖRÜCÜ MODELLER: WebEngage Analytics panosu, öncelikli müşterileri segmentlere ayırmak, onlarla etkileşime geçmek ve elde tutmak, pencereleri dönüştürmek ve yatırım getirisi optimizasyonu için gerekli tüm ölçümleri güçlendirir. Bu, işletmelerin müdahalelerine ve kampanyalarına maksimum etki ve daha iyi yatırım getirisi için odaklanmalarına olanak tanır. - 1:1 KİŞİSELLEŞTİRME: WebEngage, işletmelerin geniş ölçekte kişiselleştirilmiş deneyimler sunmasına olanak tanır. İşletmeler, kullanıcının amacını, tercihlerini ve diğer ilgili verileri birleştirerek iletişimlerini her bir müşteriye özel hale getirebilir ve çok kanallı müşteri katılımını teşvik edebilir. Dahası ne? WebEngage platformunun entegrasyonu hızlı ve kolaydır. ESP ve MSP serisiyle uyumludur, teknik ekibin birkaç saat içinde müdahale etmesi yeterlidir. Dünya genelinde varlık: Genel merkezi Hindistan'da bulunan WebEngage, Orta Doğu ve Afrika bölgesi, Güneydoğu Asya ve Güney Amerika'daki ofisleri ve varlığıyla operasyonlarını küresel olarak genişletti.
La Growth Machine
lagrowthmachine.com
LinkedIn, E-posta ve Twitter'da potansiyel müşterilerle sohbet etmenize olanak tanıyan ilk çok kanallı potansiyel müşteri bulma platformu La Growth Machine ile tanışın. La Growth Machine ile şunları yapabilirsiniz: - Potansiyel müşteri bulma çabalarınızı kolayca yönetmek için LinkedIn'den potansiyel müşterileri veya bir CSV dosyasını içe aktarın. - Potansiyel müşterileriniz hakkında değerli bilgiler edinmek için kişinizin profilini profesyonel ve kişisel e-posta adresleri, telefon numaraları, LinkedIn ve Twitter profilleri dahil ayrıntılarıyla zenginleştirin. - Potansiyel müşterilerinizle birden fazla temas noktasında etkili bir şekilde etkileşime geçmek için çok kanallı bir potansiyel müşteri dizisi oluşturun. - Satış ve pazarlama çalışmalarınızı düzenli ve akıcı tutmak için CRM'nizdeki etkileşimleri (HubSpot ve Pipedrive veya Zapier ile yerel entegrasyonlar dahil) otomatik olarak senkronize edin. La Growth Machine'i kullanmak satış, pazarlama ve işe alım ekiplerinize zaman kazandırabilir ve müşteri adayı oluşturma ve yönetim çabalarınızı basitleştirerek üretkenliği artırabilir. Bize inanmıyor musun? LaGrowthMachine'in ücretsiz deneme sürümüne bugün kaydolun ve faydalarını kendiniz görün!
Dashly
dashly.io
Dashly, konuşmaya dayalı bir pazarlama platformudur. Müşterilerle olan her etkileşimi yüz yüze bir sohbete dönüştürerek 700'den fazla SaaS ve Eğitim Teknolojisi şirketinin dönüşümleri ve gelirlerini artırmasına yardımcı olur. Arama planlama ve görüntülü aramalarla bunu başka bir seviyeye taşıyın. Proaktif mesajlaşma, sohbet robotu ve açılır pencerelerle daha fazla potansiyel müşteri oluşturabilir ve bunları değerlendirebilirsiniz. Potansiyel müşteriler eCRM'de toplanır ve bölümlere ayrılır; e-posta pazarlamasına bu şekilde başlarsınız. Hem manuel hem de tetiklenen iletişimi yönetin; bunlar canlı sohbet mesajları, açılır pencereler ve e-postalarla kullanılabilir. Özellikler: - Kullanımı kolay Chatbot Builder'da oluşturulan chatbot'u kullanarak potansiyel müşterileri yakalayın; - Bunları eCRM'de saklayın ve yönetin; - Ziyaretçilerinizin eylemlerini takip edin; - Açılır pencereyi kullanarak en iyi teklifleri yapın; - Favori hizmetlerinizle entegre olun; - Tüm ziyaretçilerin mesajlarını tek bir yönetici panelinde bulundurun; - Mükemmel destek için ziyaretçilerinize Canlı sohbette yanıt verin; - Tetiklenen e-postalarla dönüşümleri artırın; - Performans oluşturma hunilerinizi analiz edin.
Magnews
magnews.it
Magnews, Müşteri Yolculuğunu yönetmek ve Müşteri Değerini geliştirmek için genel Strateji tanımından tekli faaliyetlere ve kampanya Yürütülmesine, Yolculuk Tasarımından sürekli bir ölçüm ve iyileştirme döngüsüne geçerek tek duraklı çözümdür. Magnews, Müşterileri kazanmak, dönüştürmek, büyütmek, etkileşime geçirmek ve yeniden etkinleştirmek ve onların Marka için değerini artırmak amacıyla pazarlama ve satış ekiplerine birlikte çalışma gücü verir.
Plotline
plotline.so
Plotline, tüketici internet şirketlerine yönelik bir uygulama içi etkileşim platformudur. Ürün ve pazarlama ekipleri, özelliklerin benimsenmesini geliştirmek ve dönüşümleri artırmak için son derece özelleştirilebilir uygulama içi mesajları veya uyarıları yapılandırabilir. Tamamen kodsuz.
Retainly
retainly.app
Retainly, daha fazla müşterinizin işletmenize defalarca geri gelmesini sağlamak için tasarlanmıştır. Öğrenmesi ve üzerinde çalışması kolaydır, bu da etkili kampanyaları zorluk yaşamadan yürütebileceğiniz anlamına gelir. Retainly ile müşterilerinizin ilgisini canlı tutabilir ve daha güçlü, daha uzun süreli ilişkiler kurabilirsiniz.
Dynosend
dynosend.com
Dynosend, müşteri edinme, etkileşim kurma ve elde tutma sürecini otomatikleştirerek ürün odaklı şirketlerin daha hızlı büyümesine yardımcı olan bir müşteri etkileşim platformudur. Görsel oluşturma aracılığıyla e-postalar, SMS mesajları, Web kancaları ve daha fazlasını gönderin ve güçlü API'mizi kullanarak uygulamanızdan sürekli olarak veri gönderin. Satış ve pazarlama taktik kitabı oluşturma hizmeti dahildir.
SuprSend
suprsend.com
SuprSend, ürün bildirimlerinizi API öncelikli bir yaklaşımla kolaylaştıran güçlü bir bildirim altyapısıdır. Tek bir bildirim API'si ile birden fazla kanalda işlem, cron ve etkileşim bildirimleri oluşturun ve iletin. SuprSend ile neler elde edersiniz? - Kolay istemci yönetimi için çoklu kiracı desteği - Sürüm kontrolleriyle şablon yönetimi - Web sitesi ve uygulama için Uygulama İçi Gelen Kutusu (React, Angular, JS, Flutter) - gömülü ve Başsız bileşenler) - SMS, E-posta, Slack, Teams, WhatsApp, Mobil ve web push entegrasyonu - Bildirimleri ve Özetleri toplu olarak işleme - Bildirimleri birden fazla kanal arasında yönlendirme - Müşterinin son kullanıcılarına bildirim göndermek için marka yönetimi - Kullanıma hazır kullanıcı tercihi yönetimi - Satıcı geri dönüşü, otomatik akıllı yönlendirmeyle geçiş - Veri ambarının üstünde kampanyalar yürütün - Gerçek zamanlı günlükler, analizler ve arıza uyarıları
Force24
force24.co.uk
Anlamlı konuşmaların günün 24 saati gerçekleşmesini sağlayan güçlü pazarlama otomasyon platformu Force24 ile hedef kitlenizi besleyin ve büyütün.
eMarketeer
emarketeer.com
eMarketeer hepsi bir arada pazarlama otomasyon platformunuzdur! Kullanımı kolay ama inanılmaz derecede güçlü. Platformumuzda Pazarlama otomasyonu E-posta pazarlaması Etkinlik yönetimi Anketler ve değerlendirmeler Açılış sayfaları Mobil uygulamalar Mobil pazarlama için araçlar bulacaksınız
Inboundio
inboundio.com
Inboundio, İnternet Pazarlama çabalarını organize etmek isteyen bireylere ve küçük / orta ölçekli işletmelerin yanı sıra müşterilerine / franchise sahiplerine kullanımı kolay bir beyaz etiket / bayi hizmeti sunmak isteyen Ajanslara veya franchise'lara yönelik, dünyanın en basit dijital pazarlama platformudur. Son kullanıcılar için Inboundio, temel çevrimiçi pazarlama faaliyetlerini (Sosyal Medya Paylaşımı, Açılış Sayfaları, Potansiyel Müşteri Yaratma, Temel CRM, E-posta ve Damla Pazarlama) aşırı karmaşık veya aşırı pahalı olmadan gerçekleştirmenin kolay bir yolunu sağlar. Özelliklerin ve fiyatların tam listesi olan video demoları için https://www.inboundio.com/ adresinden Inboundio'ya göz atın. Bir bayi / beyaz etiket abonesi olarak inboundio'yu kendinizinmiş gibi markalayabilir, kendi planlarınızı ve fiyatlandırmanızı oluşturabilir ve sürekli gelir elde etmeye başlayabilirsiniz. Sürekli gelire ek olarak Inboundio, ajansınızın e-posta şablonlarının grafik tasarımı, açılış sayfaları ve hatta tam sosyal medya yönetimi gibi ilişkili hizmetlerin satışını yapmasına olanak tanıyan harika bir araçtır. Müşterinin kendisini yönetmesine izin vererek kontrolü devredebilir veya kullanımı kolay tek bir kontrol panelinden tüm pazarlamanın tam kontrolünü elinize alabilirsiniz. Bayiler için Inboundio hakkında daha fazla bilgiyi https://www.inboundio.com/Reeller adresinde bulabilirsiniz.
SimplyCast
simplycast.com
SimplyCast, ISO 27001:2013 sertifikalı, dünya çapındaki kuruluşlar için lider etkileşim yazılımı sağlayıcısıdır. Hem acil durum hem de acil olmayan iletişim teknolojisi sağlayan SimplyCast, kuruluşların verimliliklerini en üst düzeye çıkarmalarına yardımcı olmak için 20'den fazla iletişim aracı ve kanalı sunar. Şirketin 360 etkileşim platformu, pazarlama otomasyonu, gelen pazarlama ve etkileşimli iletişimi birleştiren, zengin özelliklere sahip bir çözümdür. SimplyCast, perakende, kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve konaklama sektörlerinde dünya çapında en tanınmış markaların birçoğu dahil olmak üzere 175'ten fazla ülkedeki müşterileri ile kuruluşlara, müşterilere tercih ettikleri iletişim yöntemiyle etkili bir şekilde ulaşma yeteneği sağlar.
Go4Clients
go4clients.com
GoClients, Hepsi Bir Arada Otomasyon Platformudur. Her gün yüzlerce şirketin Otomatik formlar oluşturmasına, SMS, E-postalar ve Çağrılarla Damla akışları oluşturmasına yardımcı olur. Go4Clients, kampanyalarını otomatikleştirerek ve birçok iletişim hizmetini entegre ederek müşterilerle olan tüm etkileşimi otomatikleştirmeye olanak tanır.
BIK
bik.ai
BIK (bik.ai), E-ticaret işletmelerinin birden fazla yatırım getirisi elde etmesine yardımcı olan en akıllı etkileşimli pazarlama platformudur. Bu platform, bir markanın Chatbot'larla otomasyon işlemlerini gerçekleştirmesine, CRM ile çoklu görevleri yönetmesine, kampanyalarla özelleştirilmiş yayınlar oluşturmasına ve gerçek zamanlı büyüme öngörüleri elde etmesine olanak tanır. Müşteri odaklı bir platform yaratma vizyonuyla BIK (bik.ai), çeşitli işletme segmentlerinin 137 kat yatırım getirisi elde etmesine yardımcı oluyor ve Markaları Sınırsız Hale Getirme sloganıyla dünya çapındaki işletmeleri güçlendiriyor!
Dialog Insight
app.dialoginsight.com
Dialog Insight, işletmelerin daha fazla müşteri temas noktası oluşturmasına ve kişiselleştirme otomasyonu yoluyla marka sadakati oluşturmasına olanak tanıyan bir müşteri etkileşimi platformudur. Platform, kampanyaları oluşturmak ve dağıtmak için çeşitli araçların yanı sıra bu kampanyaların başarısını takip etmek için analiz ve raporlama yetenekleri içerir. Dialog Insight'ın temel avantajları arasında müşteri gruplarını segmentlere ayırma ve hedefleme, iletişimi otomatikleştirme ve kişiselleştirme ve maksimum performans için kampanyaları optimize etme yeteneği yer alır. Dialog Insight, tüm kanallarda doğru segmenti hedefleyerek ve maliyet ve zamanı azaltırken yatırım getirisini en üst düzeye çıkararak gerçek bir 1:1 müşteri deneyimi sunar.
Actito
actito.com
Actito, 2000 yılında kurulmuş bir SaaS pazarlama otomasyon şirketidir. O zamanlar üç kurucu, markalar ve tüketiciler arasındaki boşluğa köprü kurmak istiyordu. Böylece pazarlamacıların artık sevdiği yazılımı geliştirmeye başladılar. Actito ile dünya çapındaki yüzlerce, binlerce, hatta milyonlarca müşteriyle etkileşimlerinizi saniye saniye kişiselleştirebilirsiniz. Actito, tüm pazarlama faaliyetlerini kullanımı kolay tek bir platformdan yürütmek isteyen orta ve büyük ölçekli şirketleri hedefliyor. Topladığınız tüm müşteri verileri merkezileştirilir ve bir Müşteri Veri Platformunda birleştirilir ve e-posta, mobil ve web gibi ana pazarlama kanalları aracılığıyla doğru zamanlı mesajların uyarlanması, hedeflenmesi ve kişiselleştirilmesi için kullanıma sunulur. Actito, Avrupa'nın en son genel veri koruma düzenlemelerine (GDPR) tam uyum sunarak pazarlamacılara kalıcı ve kârlı müşteri ilişkileri kurmaya odaklanma özgürlüğü tanır. Actito, Avrupa operasyonlarını Belçika'daki genel merkezinden yürütmektedir ve ayrıca Fransa ve Hollanda'da ofisleri bulunmaktadır. Actito ayrıca Kanada'da bir ofisi ile Kuzey Amerika'da da faaliyet göstermektedir. ABB, Friesland Campina, Biocodex, ARTE, WWF ve KIA dahil olmak üzere dünya çapında 250'den fazla müşteri platformu kullanıyor.
Blueshift
blueshift.com
Blueshift, markaların her müşteri etkileşiminde alakalı, bağlantılı deneyimler sunmasına yardımcı olur. Akıllı müşteri katılımına yönelik Smart Hub platformu, markalara, gerçek zamanlı veri birleştirme, hedef kitle segmentasyonu, tahmine dayalı zeka, 1:1 kişiselleştirme, çok kanallı dahil olmak üzere tüm çok kanallı yolculuk boyunca gerçek zamanlı olarak 1:1 deneyimleri sorunsuz bir şekilde sunmak için eksiksiz bir araç seti sağlar. orkestrasyon ve eşsiz ölçek. Esnek, kullanımı kolay platform, herhangi bir kaynaktan gelen müşteri verilerini birleştirir, özelleştirilebilir yapay zeka ile zekanın kilidini açar ve akıllı karar almayı kullanarak temas noktalarındaki verileri gerçek zamanlı olarak etkinleştirir. Geliri artıran ve sonuç sağlayan müşteri odaklı deneyimler sunmanın yolu hiç bu kadar hızlı olmamıştı. Blueshift'in Akıllı Müşteri Etkileşimi platformu, verileri birleştirerek, bilgilendirerek ve etkinleştirerek çok kanallı yolculuk boyunca ilgili, bağlantılı deneyimler sunar.
Ascent360
ascent360.com
Ascent360, müşterilerinizin 360 derecelik bir görünümünü sunan ve temizlenmiş veriler, bölümlere ayrılmış hedef kitleler ve kişiselleştirilmiş, otomatik kampanyalar aracılığıyla satışlarınızı hızlandırmanıza ve müşteri tutmayı en üst düzeye çıkarmanıza olanak tanıyan Veriye Dayalı Pazarlama Otomasyon Platformudur. Müşteri verilerinizi satışa dönüştürmek hiç bu kadar kolay olmamıştı.
Splio
splio.com
Splio, pazarlama otomasyonu ile sadakat pazarlamasını birleştiren çok kanallı bir pazarlama platformudur. Splio, pazarlamacıların işlemsel ve ilişkiye dayalı sadakat programlarını çevrimiçi ve çevrimdışı olarak yönetmelerine ve ayrıca müşteri bilgisine dayalı güçlü pazarlama kampanyalarını koordine etmelerine olanak tanır. The Kooples, Kusmi Tea, Givenchy, Le Slip Français, Caudalie, Degrenne, Intersport, Longchamp, Lindt, Air China ve Cache Cache dahil olmak üzere dünya çapında 500'den fazla marka her gün Splio kullanıyor.
Alpine IQ
alpineiq.com
Alpine IQ, her ölçekteki perakendecinin ve markanın büyüme zorluklarını çözmesine ve gelir elde etmesine yardımcı olmak için müşteri odaklı teknoloji sağlayarak yüksek riskli sektörleri güçlendirir. Şirket, tüm mağaza içi ve çevrimiçi operasyonları korumak, bölümlere ayırmak ve tanıtmak için müşterilere sektörün en kapsamlı araç paketini sağlıyor.
Leadfox
leadfox.co
Leadfox: Çevrimiçi pazarlama stratejilerinizin kontrol merkezi. [http://bit.ly/2mj2mMJ] Pazarlama otomasyon yazılımımız Leadfox ile e-postalar, reklamlar, açılış sayfaları, açılır pencereler, banner'lar, A/B testleri dahil TÜM pazarlama taktiklerinizi dağıtabilir ve en üst düzeye çıkarabilirsiniz. 100'den fazla ülkede binlerce kullanıcı tarafından kullanılan Leadfox, uygun fiyatlı, kullanımı kolay, otomatik, hepsi bir arada pazarlama platformudur. Misyonumuz KOBİ'lerin ve ajansların erişilebilir, kullanımı kolay çözümler ve eğitim yoluyla dijital pazarlama dünyasına girmelerine yardımcı olmaktır. Daha fazla bilgi web sitemizde: http://bit.ly/2mj2mMJ
AiTrillion
aitrillion.com
Eyleme Geçirilebilir Yapay Zeka ile Güçlendirilmiş Pazarlama Otomasyonunu Deneyimleyin - AiTrillion'u Alın! AiTrillion, e-Ticaret satıcıları için ilk SaaS tabanlı Yapay Zeka özellikli, hepsi bir arada pazarlama platformudur. E-Ticaret sektörü için oluşturulmuş analitiklerle entegre 11'den fazla müşteri etkileşim kanalı var; biz AiTrillion olarak 175'ten fazla ülkede milyonlarca müşteri arasındaki noktaları birleştirme konusunda uzmanız. Entegre & Yenilikçi özellikleriyle aradığınız her şey tek çatı altında toplanıyor. E-posta Pazarlama Otomasyonu Sadakat Ödül Programı Ürün İncelemeleri + Soru-Cevap Web Push Bildirimleri Affiliate Marketing Düzenli Üyelikler Form Oluşturucu Yapay Zeka İş Akışı Otomasyonu Akıllı Açılır Pencereler Duyuru Çubuğu Ürün Önerisi
OptCulture
optculture.com
OptCulture, perakende odaklı bir müşteri etkileşimi ve sadakat çözümüdür. Farklı perakende sistemlerinden ve POS yazılımı, e-Ticaret motorları, bilgi web siteleri ve hatta fiziksel formlar gibi kaynaklardan gelen kayıtlı müşteri verilerini özümser. Bu tür verilerden yararlanarak perakendecilere satın alma ve davranışsal öngörülerin yanı sıra sadakat programları, çok kanallı pazarlama kampanyaları ve promosyonları yürütme, tekrar ziyaretleri ve tekrarlı satışları hedefleme yeteneği sağlar.
theMarketer
themarketer.com
theMarketer, işin büyümesini artırmak ve gerçek müşteri ilişkileri kurmak için tasarlanmış, hepsi bir arada bir e-posta ve sadakat pazarlama platformudur. %100 kişiselleştirilmiş bültenler oluşturun, sadakat programları oluşturun, otomatik akışlar ayarlayın, SMS ve anlık bildirimler gönderin, pop-up'larla kişi listenizi büyütün, RFM analizine güvenin, geri bildirim ve incelemeleri toplayın ve müşteri etkileşimlerini anlamlı ilişkilere dönüştürmek için yönlendirmelerden yararlanın , marka bağlılığını ve müşteri yaşam boyu değerini artırın.
Smarketing Cloud
smarketingcloud.com
Smarketing Cloud, akıllı pazarlamacılar ve reklamverenler için tek bir gelişmiş Satış ve Pazarlama Platformudur. Platformumuz, tahmine dayalı analitik ve büyük veri yönetimi teknolojileriyle gerçek zamanlı çok kanallı pazarlama ve kampanya optimizasyonu sağlar.
Xtremepush EU
xtremepush.com
Xtremepush, iGaming şirketlerinin gerçek zamanlı verilerden, yapay zekadan ve oyunlaştırmadan yararlanarak yaşam döngüsüne özel geniş ölçekte dönüşüm ve sadakati artıran güçlü oyuncu ilişkileri kurmasına, büyütmesine ve sürdürmesine olanak tanıyan, piyasadaki en eksiksiz CRM çözümüdür. Hepsi tek bir birleşik çözümde. Merkezi Dublin'de bulunan, Londra ve New York'ta ek ofisleri bulunan şirketimiz, dünya çapındaki operatörlere oyuncu tabanlarını kapsamlı bir şekilde anlama, oyuncu deneyimlerini geliştirme ve elde tutma oranını artırma konusunda yardımcı olmaya kendini adamıştır.
Xtremepush US
xtremepush.com
Xtremepush, iGaming şirketlerinin gerçek zamanlı verilerden, yapay zekadan ve oyunlaştırmadan yararlanarak yaşam döngüsüne özel geniş ölçekte dönüşüm ve sadakati artıran güçlü oyuncu ilişkileri kurmasına, büyütmesine ve sürdürmesine olanak tanıyan, piyasadaki en eksiksiz CRM çözümüdür. Hepsi tek bir birleşik çözümde. Merkezi Dublin'de bulunan, Londra ve New York'ta ek ofisleri bulunan şirketimiz, dünya çapındaki operatörlere oyuncu tabanlarını kapsamlı bir şekilde anlama, oyuncu deneyimlerini geliştirme ve elde tutma oranını artırma konusunda yardımcı olmaya kendini adamıştır.
Netmera
netmera.com
Netmera, kişiselleştirilmiş müşteri deneyimleri sağlayan çok kanallı bir müşteri etkileşimi pazarlama platformudur. Platform, dijital pazarlamacıların ve ürün yöneticilerinin mobil ve web push bildirimleri, uygulama içi mesajlaşma, pop-up'lar, analizler ve AI tarafından desteklenen pazarlama otomasyonu ile geliri ve yatırım getirisini artırmasına olanak tanır. Netmera dünya çapında 450 milyon kullanıcıya ulaşıyor ve her ay 12 milyar anlık bildirim gönderiyor. Netmera, şirketlerin müşterilerine ulaşmasına, onları dönüştürmesine ve elde tutmasına yardımcı olur.
Gamooga
gamooga.com
Gamooga, e-işletmelerin müşterilerine e-posta, web, mobil, sosyal medya ve görüntülü reklam gibi çeşitli kanallar aracılığıyla kişiselleştirilmiş eylemler sunmasına yardımcı olan bir pazarlama otomasyon çözümüdür.
Convertedin
converted.in
Convertedin, müşteri katılımını artıran ve yatırım getirisini en üst düzeye çıkaran kişiselleştirilmiş çok kanallı pazarlama oluşturmak için verilerden ve alışveriş yapanların içgörülerinden yararlanan, e-ticarete yönelik bir pazarlama işletim sistemidir. Reklam Otomasyonunu Kullanarak Kampanyalarınızı Ölçeklendirin Reklam kampanyalarınızı beş farklı platformda (Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok ve Google) çalıştırın, ölçeklendirin ve otomatikleştirin. SMS ve E-posta Otomasyonu Kullanarak Hedefli Kampanyalar Gönderin Yüksek derecede kişiselleştirilmiş kampanyalar göndermek için müşterilerinizin verilerinden yararlanın; İşletmeniz için dönüşümleri ve satışları artıran. Katalog Zekasını Kullanarak Mağazanızı Bağlayın Tüm e-ticaret mağazası ürünlerinizi içe aktarın ve bunları kullanarak dinamik kampanyalar başlatabilmek için bunları özelleştirilebilir setler halinde kategorilere ayırın. Yapay Zeka Destekli Segmentasyon Müşterilerinizi, alışveriş davranışlarına göre, pazarlama kampanyalarınızda kolayca kullanabileceğiniz son derece ayrıntılı segmentlere ayırın. 7/24 Destek Desteğe veya tavsiyeye ihtiyacınız varsa, yanınızda olacağız. Ekibimiz günün 24 saati hizmetinizdedir.
Synerise
synerise.com
Yapay zeka tarafından desteklenen Gerçek Zamanlı Etkileşim Otomasyonu ve Yönetim Platformu. Synerise, modern veri toplama, işleme yöntemleri ve analitiğini yapay zeka odaklı iş senaryosu yürütmeyle birleştirir. Synerise, veri yönetimine yönelik modern yaklaşımı tamamen değiştirmek için yapay zekayı kullanıyor. Kapsamlı bir ekosistem, son müşteriler hakkında birden fazla kaynaktan bilgi toplama, bu verileri analiz etme ve iş süreçlerinin optimizasyonuna ilişkin sonuçlar çıkarma yeteneğini sağlar: tamamı gerçek zamanlı olarak (milisaniye). Synerise, kendine özgü, hızlı hareket eden veritabanını, hazır makine öğrenimi tabanlı iş çözümlerini ve her ihtiyacınıza uyarlanabilecek açık bir platform sunar. Synerise üç teknoloji temeline dayanmaktadır: 1. Terrarium Veri Motoru Şemasız, sütun ve satır odaklı veritabanımız, gerçekte çeşitli iş senaryoları oluşturmak için veri ağırlıklı yürütme analitiğini ve davranışsal verileri aynı anda işleyen, ölçeklenebilir, ultra hızlı bir araçtır. -zaman. Teraryum bir
Inflection.io
inflection.io
Yeni nesil B2B pazarlama ve müşteri iletişim platformu. Ürün veya veri ekiplerini beklemeden, kullanıcı etkileşimi verilerini içeren son derece kişiselleştirilmiş mesajlar gönderin. Kullanıcılarınızı daha hızlı katılıma, daha iyi benimsemeye ve daha fazla gelir ve satış hattı elde etmeye yönlendirin. Marketo'nun gücü, Intercom'un kullanım kolaylığı, Snowflake'in verileri.
Lucep
lucep.com
Lucep'in otomatik potansiyel müşteri yeterlilik sistemi sayıları doğrular, ilgilerini doğrulayacak potansiyel müşteriler alır ve telefon, SMS, e-posta ve WhatsApp yoluyla etkileşime devam eder.
Right On Interactive
rightoninteractive.com
Teknoloji her zaman gelişecek, ancak etkileşim zamansızdır. Bağlı müşteriler daha fazla gelir elde eder ve sıklıkla sizin savunucunuz olurlar. Right On Interactive'de, kârlı büyümenin sürdürülebilir olduğunu gördük... Pazarlamacıların etkileşimi yalnızca bir kampanya değil, bir yolculuk olarak gördüğünde. Bu nedenle yazılımımızı, Müşteri Yaşam Döngüsü Pazarlaması kavramını otomatikleştirecek şekilde tasarladık; potansiyel müşteriden fanatik hayrana kadar müşteri yolculuğunun her aşamasında bir kuruluş için kimin en uygun ve en ilgili kişi olduğuna dair görünürlük sağladık. Bulut tabanlı çözümümüz, mesajlaşmadan ürün kullanımına kadar müşterinin tüm marka deneyiminin haritasını çıkarır. Pazarlamacılar ve satış ekipleri, bir potansiyel müşterinin veya müşterinin bir markayla ilişkisinde tam olarak nerede olduğunu ve yaşam boyu değeri en üst düzeye çıkarmak için onlara en iyi nasıl yaklaşmaları gerektiğini tam olarak bilebilir. Right On Interactive olarak hayata en uygun müşterileri çekmenin ve kazanmanın önemine inanıyoruz.
Genoo
genoo.com
Yapmanız gerekeni yapan pazarlama otomasyon yazılımı: e-posta pazarlaması, formlar, açılış sayfaları, müşteri adayı yetiştirme, müşteri adayı puanlaması, anketler, değerlendirmeler ve daha fazlası - iş dünyasında 1 numaralı gelen kutusu teslim edilebilirliğiyle - e-postalarınızın daha fazlasını hedeflediğiniz kişilere ulaştırın onları görmek istiyorum. Yakın zamanda Müşteri Hizmet Mükemmelliği Ödülü'nü aldığımız için onur duyuyoruz; çünkü müşterilerimizle birlikte, hayal ettikleri başarıyı elde etmek için çalışmayı seviyoruz. Sıradan pazarlamayı toz içinde bırakıp daha iyi sonuçlar almaya hazır mısınız? Farklı bir şekilde pazarlamanın zamanı geldi.
Acoustic
acoustic.com
Akustik Kampanya, müşteri odaklı markalar için oluşturulmuş çok kanallı bir pazarlama platformudur. İşletmelerin, e-posta, web, mobil push, SMS, MMS, WhatsApp, sosyal medya, baskı ve daha fazlası gibi çeşitli kanallar üzerinden gelişmiş müşteri yolculukları aracılığıyla müşterilerle bağlantı kurmasına yardımcı oluyoruz. Teklif, günlük pazarlama otomasyonu ve kampanya yürütmeden son derece gelişmiş yolculuk orkestrasyonu, yolculuk analitiği, segmentasyon, kişiselleştirme, üst düzey içerik oluşturma ve dijital deneyim analitiğine kadar çeşitli yetenekleri içerir. Açık ve esnek platformumuz sayesinde pazarlamacılar herhangi bir veri kaynağına bağlanabilir ve verilerini hiper hedefleme için segmentlere ayırabilir. Sezgisel, sıfır kodlu kullanıcı arayüzümüz ve hiper kişiselleştirme yeteneklerimiz, pazarlamacıların veri ekiplerine veya kodlamaya ihtiyaç duymadan çok kanallı, kişiselleştirilmiş kampanyaları bağımsız olarak yürütmesine olanak tanır. Karmaşık ve maliyetli kurumsal tekliflerin aksine, tüm pazarlamacılar için aynı gelişmiş kurumsal düzeyde çözümleri sunuyoruz. 'Nokta çözümleri' veya e-posta servis sağlayıcılarının aksine, tüketicilerle tek bir platformda birden fazla kanalda etkileşim kurmanıza olanak sağlıyoruz. Ölçeklemeye başladığınızda pazarlamacıların eyleme geçirilebilir içgörüleri ortaya çıkarmasına ve iletişimleri kişiselleştirmesine yardımcı oluyoruz. Akustik Pazarlama Bulutu, müşterilerin uzun vadeli müşteri etkileşimini artırmasına ve gelir artışını artırmasına yardımcı olmak için pazarlamacıyı sürücü koltuğuna oturtuyor. Müşterilerimiz arasında en iyi markalar ve Fortune 500 şirketleri yer alıyor. Daha fazla bilgi için akustik.com/products adresini ziyaret edin. Yetenekler: Yolculuk Düzenleme E-posta SMS/MMS WhatsApp Mobil push İçerik Yönetim Sistemi Müşteri Yolculuğu Öngörüleri Entegrasyonlar Segmentasyon Sosyal Hedef Kitleler Sürükle ve Bırak Formlar Oluşturucu Sürükle ve Bırak Çok Kanallı Oluşturucu İşlemsel Mesajlaşma Veri Katmanı
eTrigue
etrigue.com
eTrigue yeni nesil bir pazarlama hizmetidir. Misyonumuz, platform, uzman ekip ve içerik entegrasyonu aracılığıyla iş ortağı pazarlamasını sorunsuz hale getirmektir. İş ortağı pazarlama değerini daha hızlı ve daha iyi bir şekilde gerçekleştirebilmeniz için dijital kampanyalarınızı platformumuzda yürütüyoruz. eTrigue, sizin adınıza iş ortaklarının dijital pazarlama kampanyalarını yürütmek üzere tasarlanmış, ortağa özel bir platforma sahip tek ortak pazarlama hizmetidir. Siz ve ortaklarınız için gerçek zamanlı potansiyel müşteri uyarıları ve performans kontrol panelleri ile her MQL ve satış elemanı takibini takip edebilirsiniz.
Dotidot
dotidot.io
Performans pazarlama sonuçlarınızın etkinliğini artırmak için otomasyonu kullanan bir çevrimiçi pazarlama çözümüdür. Dotidot ile normal işleri otomatikleştirebilir ve bunun yerine otomasyonun sizin için açtığı gelişmiş stratejilere odaklanabilirsiniz.
Jellyreach
jellyreach.com
Jellyreach, e-posta ve SMS pazarlama otomasyon yazılımıdır. Kişi tercihleriyle uyumlu, otomatik, ilgili ve zamanında mesajlar sunmak için oluşturulmuştur. Özellikleri arasında sınırsız çalışma alanları, sürükle ve bırak kampanya düzenleyicisi, önceden tasarlanmış şablonlar, önceden oluşturulmuş senaryolarla pazarlama otomasyonu, sınırsız segmentler, UTM izleme, Amazon SES, Mailgun ve Twilio ile entegrasyon ve daha fazlası bulunur.
Kiliba
en.kiliba.com
Gelirlerinizi kolayca artırın: Aktif olmayan müşterilerinizle yeniden etkileşime geçin ve mevcut müşterilerinizi elinizde tutun. Kiliba, kendilerini çok hızlı bir şekilde amorti eden araçlar arayan e-satıcılar için mükemmel yapay zeka destekli modüldür. Kiliba'ya 1 yatırım, yatırımınızı 79'a katlama fırsatı! Çeşitli eklentilerimizle 2'de entegrasyon.
Loclweb
loclweb.com
Loclmark, daha fazla yorum oluşturmayı, işletmenizi çevrimiçi olarak listelemeyi ve daha fazlasını kolaylaştıran yerel bir pazarlama otomasyon platformudur. İnceleme oluşturma süreci tamamen otomatiktir; yalnızca kurun, müşteri bilgilerini ekleyin ve süreç sizin için başlayacaktır. İncelemeler hakkında tonlarca değerli bilgi edinecek ve doğrudan Loclmark'ta hızlı bir şekilde yanıt verebileceksiniz.
Plezi
plezi.co
Plezi, pazarlama profesyonellerine her bir içeriğin yayınlanması, tanıtılması ve otomatikleştirilmesi konusunda rehberlik sağlayarak yardımcı olur. Plezi yazılımı yalnızca bir araç kutusu değildir: her pazarlama eyleminde size rehberlik eder ve bir sonraki adımı gösterir, böylece yalnızca olağanüstü içerik üretmeye odaklanabilirsiniz. Manuel iş akışları artık geçerliliğini yitirmiştir: her potansiyel müşterinin kendi satın alma döngüsü vardır. Plezi'yi kullanmak, potansiyel müşterilerinizin her birinin arkasında bir pazarlamacının olması gibidir. Her otomatik iş akışı benzersizdir ve potansiyel müşterilerinizin çevrimiçi eylemlerine gerçek zamanlı olarak uyum sağlayarak onlara en alakalı içeriği gönderir.
Pyze
pyze.com
Pyze Growth Intelligence, farklı platformlardaki kullanıcıları etkileşime geçirmek ve elde tutmak için giderek kritik hale gelen iş ihtiyacını karşılıyor. Pyze, platformlar arasındaki kullanıcı davranışlarını toplayarak bütünsel kullanıcı profilleri geliştirir ve tüm kullanıcılara kişiselleştirilmiş deneyimler sağlamak için gerçek zamanlı, hedefli etkileşim ve kişiselleştirme kampanyalarına olanak tanır: - Kullanıcı kümelerini, eğilimleri, kalıpları ve anormallikleri anlayarak rekabet avantajı elde edin - Kişiselleştirilmiş etkileşim, içerik ve eylemlere, davranışlara ve kullanım kilometre taşlarına dayalı olarak kullanıcılara deneyim deneyimi - Marka sadakatini, geliri, etkileşimi veya istenen iş hedefini en üst düzeye çıkarmak için otomatik kampanyalar yürütün Pyze, mobil ve web uygulaması yayıncılarının otomatik analiz, etkileşim yoluyla büyümeyi en üst düzeye çıkarmasını sağlamak için tasarlanmış bir pazarlama ve istihbarat platformu sunar ve kişiselleştirme. Pyze, kullanıcıları ortak özelliklere göre kümelemek için segmentasyonu otomatikleştirmek amacıyla makine öğreniminden yararlanıyor ve istenen iş sonuçlarına ulaşmak için her kullanıcı grubuyla otomatik etkileşime ve kişiselleştirmeye olanak tanıyor. Pyze, platformlar arasında veri yakalama, analiz, segmentasyon, kampanya yürütme ve kişiselleştirmeyi otomatikleştirmek için uçtan uca bir çözüm sunar. Pyze, anlamlı müşteri katılımını teşvik etmek amacıyla platformlar arasındaki kullanıcı davranışlarına ilişkin derinlemesine bilgiler elde etmek için bir dizi gelişmiş pazarlama hizmeti sunmaktadır. Yetenekler ve Faydalar: Pyze Büyüme Zekası Platformu, çözümü kuruluşunuzun hedeflerine uygun hale getiren bir dizi temel yetenek içerir. Kuruluşların farklı iş hedeflerine sahip olduğunun ve her özel hedefe hitap edebilecek, yüksek düzeyde ölçeklenebilir bir platform geliştirdiklerinin bilincindeyiz. - Kullanım ve Davranış Analitiği, web ve mobil uygulama kullanıcılarının içgörülerini analiz etmek, görselleştirmek, keşfetmek ve bunlara göre hareket etmek için trendlere, kalıplara ve davranışlara ilişkin görünürlük sağlar. - Otomatik Segmentasyon, markaların tüm kullanıcı tabanı genelinde otomatik segmentasyon ve gerçek zamanlı keşifler yoluyla belirli kullanıcı gruplarını hassas bir şekilde hedeflemesine olanak tanır. - Bağlamsal Pazarlama, her kullanıcının mesajlara en açık olacağı zamanı ve yeri belirler ve doğru mesajı doğru zamanda iletmek için kullanım kalıplarını, bağlamı ve diğer faktörleri kullanır. - Büyüme Otomasyonu, kullanıcıları yaşamları boyunca işe almak, etkinleştirmek, etkileşimde bulunmak ve elde tutmak için her kullanıcıyla iş akışı ve davranış odaklı otomatik etkileşime olanak tanır. - Kişiselleştirme Zekası, markaların içerik akışları, kullanıcı arayüzleri, iletişim mesajları, belirli özellikler ve ürünler de dahil olmak üzere her deneyimi kişiselleştirmesine olanak tanır. - Uygulama Grupları, çok kanallı kampanyaları, platformlar arası kişiselleştirmeyi ve karşılaştırmayı mümkün kılmak için mobil ve web uygulamalarında toplu kullanıcı davranışı verileri sağlar.
ShopAgain
shopagain.com
ShopAgain'in hepsi bir arada platformuyla elde tutma pazarlama programınızın tamamını tek bir yerde oluşturabilir ve çalıştırabilirsiniz. E-posta Pazarlama SMS Pazarlama Whatsapp Pazarlama Açılır Pencereler ve Formlar Yapay Zeka destekli Ürün Önerisi Çapraz Satış ve Üst Satış Facebook ve Google Audience Sync Müşterileriniz için kişiselleştirilmiş bir alışveriş deneyimi oluşturmak zor ve zaman alıcıdır. ShopAgain'in yapay zeka teknolojisi, müşterilerinizin göz atma, satın alma ve demografik verilerinden öğrenir. Platform otomatik olarak müşteri segmentleri, gelişmiş damlama kampanyaları ve mağazanız için kişiselleştirilmiş ürün önerileri oluşturur.
SmartMessage
smartmessage.com
SmartMessage, işletmelere birden fazla kanalda son derece kişiselleştirilmiş ve ilgi çekici müşteri deneyimleri yaratma gücü veren, hepsi bir arada bir pazarlama platformudur. Pazarlamacılar, SmartMessage'ın güçlü araç paketiyle pazarlama kampanyalarını sorunsuz bir şekilde düzenleyebilir, müşteri verilerini yönetebilir, müşteri yolculuklarını otomatikleştirebilir, yapay zeka destekli sohbet robotları oluşturabilir ve OTP'ler aracılığıyla müşteri etkileşimlerini güvence altına alabilir. Neden SmartMessage'ı Seçmelisiniz? Çok Kanallı Mükemmellik: SmartMessage, işletmelerin e-posta, SMS, anlık bildirimler ve sohbet robotu kanalları aracılığıyla tutarlı ve özelleştirilmiş mesajlar sunmasına olanak tanır. Bu, müşterilerin tutarlı ve kişiselleştirilmiş bir deneyim almasını sağlayarak daha yüksek etkileşim ve dönüşüm oranlarına yol açar. Hedef Kitle Yönetimi: SmartMessage'ın Hedef Kitle Yöneticisi, işletmelerin müşteri verilerini tek bir profilde toplamasına, saklamasına ve birleştirmesine olanak tanır. Bu birleştirilmiş görünüm, ayrıntılı müşteri segmentasyonuna olanak tanıyarak doğru mesajın doğru hedef kitleye ulaşmasını sağlar. Pazarlama Otomasyonu: Platform, pazarlama otomasyonunu düzene sokarak optimizasyonu ve üretkenliği artırır. Pazarlamacılar müşteri yolculuklarını otomatik hale getirebilir ve bilgiye dayalı kararlar almak için veriye dayalı içgörülerden yararlanabilir, böylece daha etkili kampanyalar ortaya çıkabilir. Güvenlik: SmartMessage'ın OTP Yöneticisi, kimlik doğrulama ve doğrulama için OTP'lerin (Tek Kullanımlık Şifreler) gönderilmesini sağlayarak müşteri etkileşimlerinin güvenliğini sağlar. Sayılarla SmartMessage: 17 Yılı Aşkın Sektör Deneyimi 3 Kıtada 100'den Fazla Çalışan Varlığı 20'den Fazla Ülkede Faaliyet Gösteriyor 500'den Fazla Müşterinin Güvendiği Küresel Sektör Liderlerinin Güvendiği: SmartMessage yetkililerin, sektör liderlerinin ve üst düzey pazarlamacıların tercih ettiği platformdur. Platformun mükemmelliği Deloitte, EBA ve The International Business Awards gibi kuruluşlar tarafından takdir edildi.
Vibetrace
vibetrace.com
Vibetrace bir e-ticaret araçları paketidir. E-ticaret şirketlerinin bireysel web sitelerinde satış ve dönüşüm oranlarını artırmalarına yönelik SaaS tabanlı çözümler sunar.
CamBuildr
cambuildr.com
Farkındalığı artırmak, benzer düşüncelere sahip insanları çekmek, destekçileri harekete geçirmek: Bir hareket oluşturmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Ve yine de zor: Çok sayıda farklı araç ve uygulamayı yönetmek, verileri tüm platformlarda senkronize ederken GDPR uyumlu kalmak. Bu nedenle Avrupa'da üretilen dijital hareketler için ilk hepsi bir arada çözüm olan Cambuildr'ı yarattık.
Dittofeed
dittofeed.com
Dittofeed, Klaviyo ve Customer.io gibi platformlara açık kaynaklı bir alternatiftir. Pazarlama desteğini otomatikleştirmek amacıyla mesaj şablonları, müşteri segmentleri ve müşteri yolculukları oluşturmak için basitleştirilmiş bir arayüz sunan, kendi kendine barındırılabilen bir müşteri etkileşimi platformudur. Dittofeed, MIT lisanslı, kendi kendine barındırılan, tek tıklamayla dağıtım seçeneğinin yanı sıra bulutta barındırılan bir teklife de sahiptir.
Trustisto
trustisto.com
Mağazanız otomatik pilotta 🚀 Trustisto'nun Pazarlama Otomasyonunu kullanın, satışlarınızı artırın ve müşteri tutma oranınızı artırın. Trustisto, otomasyon ve makine öğrenimini kullanarak küçük ve büyük e-ticarette satışları artırmak için tasarlanmış bir Pazarlama Otomasyonu platformudur. Platform üç temele dayalı olarak çalışır: müşteri tanımlama, optimizasyon ve yeniden hedefleme. Tanımlama, Müşteri Veri Platformunda müşteri verilerinin toplanması anlamına gelir. Trustisto otomatik olarak müşteri profilleri oluşturur, profil segmentasyon görevlerini gerçekleştirir ve bunları güvenli bir şekilde bulutta saklar. Mağaza verilerin sahibidir. İstediğiniz zaman herhangi bir müşteri grubu üzerinde pazarlama eylemleri gerçekleştirebilirsiniz. Optimizasyon, dönüşüm oranının sürekli olarak artırılmasını, yani mağazanın etkinliğini artırarak doğrudan kâr elde etmeyi amaçlamaktadır. Trustisto, sosyal kanıt ve fomo uygular ve bu nedenle müşterileri alışveriş yapmaya teşvik ederek satın alma kararlarını etkili bir şekilde etkiler. Toplanan veriler sayesinde süreç daha da etkili hale geliyor. Yeniden hedefleme, mağazanızdan ayrılan müşterileri geri kazanmanıza olanak tanır. Trustisto, siparişi tamamlamayan müşterilerle otomatik olarak iletişime geçer ve ayrıca alışveriş yapmış olanları mağazanızdan tekrar alışveriş yapmaya davet eder.
PushAlert
pushalert.co
PushAlert, web push bildirimlerini, Android ve iOS için uygulama bildirimlerini ve yerinde mesajlaşmayı destekleyen çok kanallı bir müşteri etkileşim platformudur. Sınıfında lider mimariyle desteklenen PushAlert, işletmelerin güncellemeler, promosyonlar, haberler hakkında gerçek zamanlı bildirimler göndererek hedef kitleleriyle etkileşime geçmesine ve aynı zamanda şu anda sitede bulunan müşterilerle etkileşim kurmasına yardımcı olur. PushAlert, her boyuttaki işletmenin anlamlı müşteri yolculukları oluşturmasına yardımcı olmak için kusursuz kişiselleştirme ve derin analiz entegrasyonları, web ve uygulama platformlarıyla geniş uyumluluk ve açık bir API sağlar. PushAlert hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? Lütfen [email protected] adresinden bize ulaşın.
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