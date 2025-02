Pazarlama Otomasyon Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Slovakya

Right On Interactive

rightoninteractive.com

Teknoloji her zaman gelişecek, ancak etkileşim zamansızdır. Bağlı müşteriler daha fazla gelir elde eder ve sıklıkla sizin savunucunuz olurlar. Right On Interactive'de, kârlı büyümenin sürdürülebilir olduğunu gördük... Pazarlamacıların etkileşimi yalnızca bir kampanya değil, bir yolculuk olarak gördüğünde. Bu nedenle yazılımımızı, Müşteri Yaşam Döngüsü Pazarlaması kavramını otomatikleştirecek şekilde tasarladık; potansiyel müşteriden fanatik hayrana kadar müşteri yolculuğunun her aşamasında bir kuruluş için kimin en uygun ve en ilgili kişi olduğuna dair görünürlük sağladık. Bulut tabanlı çözümümüz, mesajlaşmadan ürün kullanımına kadar müşterinin tüm marka deneyiminin haritasını çıkarır. Pazarlamacılar ve satış ekipleri, bir potansiyel müşterinin veya müşterinin bir markayla ilişkisinde tam olarak nerede olduğunu ve yaşam boyu değeri en üst düzeye çıkarmak için onlara en iyi nasıl yaklaşmaları gerektiğini tam olarak bilebilir. Right On Interactive olarak hayata en uygun müşterileri çekmenin ve kazanmanın önemine inanıyoruz.