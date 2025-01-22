Pazarlama Otomasyon Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Rusya

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Pazarlama otomasyon yazılımı, pazarlama görevlerini otomatikleştirmek, iş akışlarını kolaylaştırmak ve pazarlama kampanyalarının etkinliğini ölçmek için tasarlanmıştır. Bu araçlar, pazarlama bilgilerini ve etkileşimlerini depolamak için merkezi bir veritabanı sunarak pazarlamacıların müşteriler veya potansiyel müşteriler için kişiselleştirilmiş ve zamanında deneyimler oluşturmasına olanak tanır. E-posta, sosyal medya, potansiyel müşteri yaratma, doğrudan posta ve dijital reklamcılık gibi çeşitli pazarlama yönlerine yönelik otomasyon özellikleriyle bu platformlar, pazarlama verimliliğini artırır. Pazarlama otomasyon araçlarının en önemli yönlerinden biri, kullanıcıların farklı segment ve kanallardaki kampanyaların başarısını değerlendirmesine olanak tanıyan analitik yetenekleridir. Bu özellikler, kampanyaların temel performans göstergeleri (KPI'ler) ve yatırım getirisi (ROI) üzerindeki etkisinin yanı sıra bunların genel şirket gelirine katkısını ölçer.
Yeni Uygulama Gönder
Hubspot
hubspot.com
HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için eksiksiz bir pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM yazılımı platformunun yanı sıra metodoloji, kaynaklar ve destek sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin. Marketing Hub ile tüm pazarlama araçlarınız ve verileriniz kullanımı kolay, güçlü tek bir platformda. Değerli zamanınızdan tasarruf edecek ve doğru müşterileri geniş ölçekte çekip dönüştürecek kişiselleştirilmiş bir deneyim sağlamak için ihtiyacınız olan tüm içeriğe sahip olacaksınız. Ayrıca Marketing Hub, HubSpot CRM platformunun bir parçası olarak oluşturulduğu için pazarlamacılar verileri yaptıkları her şeyin merkezinde tutabilirler. Pazarlamacılar, CRM platformunun tamamını kullanırken yatırım getirisini kanıtlamak ve yatırımları doğrulamak için satışlarda benzersiz bir uyum elde edebilir. İster stratejiler, hizmetler veya yazılım olsun - HubSpot karmaşıklığı değil şirketinizi ölçeklendirmenize olanak tanır. HubSpot daha iyi büyümeniz için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir.
ManyChat
manychat.com
Manychat, dünyadaki D2C markaları, Perakende mağazaları, Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar, Restoranlar, Emlak şirketleri için 1 numaralı çok kanallı platformdur. 2016 yılında kurulan Manychat, her yıl 1 milyardan fazla konuşmaya güç sağlıyor ve 190'dan fazla ülkede kullanılıyor. Müşterilerinizle anında etkileşime geçin. Markanızı büyütmek için Instagram Direkt Mesajlar, Facebook Messenger, WhatsApp ve SMS'teki etkileşimli konuşmaları otomatikleştirin. İster daha fazla potansiyel müşteri elde etmek, kampanyalarınızı otomatikleştirmek veya SLA sürelerinizi artırarak müşteri memnuniyetini artırmak istiyor olun, Manychat işletmenizin pazarlama ihtiyaçlarını çözecek tüm araçlara sahiptir. Sohbet Pazarlaması budur ve Manychat budur.
Odoo
odoo.com
Odoo, CRM, e-ticaret, faturalama, muhasebe, üretim, depo, proje yönetimi ve envanter yönetimini içeren bir işletme yönetimi yazılımıdır. Topluluk sürümü, GNU LGPLv3 kapsamında lisanslanan özgür bir yazılımdır. Ayrıca ekstra özelliklere ve hizmetlere sahip olan tescilli bir "Kurumsal" sürümü de bulunmaktadır. Çerçeve ve temel ERP modüllerinin kaynak kodu, Belçika merkezli Odoo S.A. tarafından küratörlüğünü yapmaktadır.
HighLevel
gohighlevel.com
HighLevel, dijital ajanslar ve danışmanlar için beyaz etiketli bir satış ve pazarlama platformudur. İşlevsellik şunları içerir: SmartLists ile CRM, E-posta, 2 yönlü SMS, Birleştirilmiş SMS/Messenger/Instagram DM/Whatsapp/GMB Sohbet, Giden Arama, Çağrı İzleme, Çağrı Kaydı, Güçlü Çevirici, Form Oluşturucu, Anket Oluşturucu, Huni Oluşturucu, Web Sitesi Oluşturucu, Çevrimiçi Planlama, İş Akışı Otomasyonu, Raporlama, Web Kancaları ve daha fazlası! Ajans hesapları, müşterileriniz için kurulumları hızlandırmak amacıyla kopyalanabilen sınırsız alt (konum) hesapları içerir. Hesabınızı güçlendirmek için kendi Twilio ve SMTP kimlik bilgilerinizi getirin; böylece e-posta, telefon görüşmesi ve sms yoluyla toptan satış fiyatlarına erişebilirsiniz. 14 günlük ücretsiz deneme sürümüyle başlayın!
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp, küçük işletmeler için oluşturulmuş Hepsi Bir Arada Pazarlama Platformudur. Raporlama ve analiz, Pazarlama CRM'si, e-posta kampanyaları, haber bültenleri ve içerik yönetimi gibi araçlarla müşterilerinizi merkeze koyabilir, böylece daha akıllıca pazarlama yapabilir ve işinizi daha hızlı büyütebilirsiniz. Mailchimp'in Pazarlama ve CRM mobil uygulaması, ilk günden itibaren daha akıllıca pazarlamanıza ve işinizi daha hızlı büyütmenize yardımcı olur. İşiniz sizi nereye götürürse götürsün, ihtiyacınız olan araçlara erişin ve dakikalar içinde çalışmaya başlayın; deneyime gerek yok. Mailchimp ile satış yapma, müşterileri geri getirme, yeni aboneler bulma veya markanızın misyonunu paylaşma fırsatını asla kaçırmazsınız. Mailchimp'i şunlar için kullanın: * Pazarlama CRM'si - Mailchimp'in Pazarlama CRM'si ile kişilerinizi takip edin. Kartvizit tarayıcı gibi kişileri içe aktarma araçlarıyla yeni müşteriler bulun ve ekleyin. Hedef kitlenin büyümesini takip edin ve kontrol panelinde bireysel kişiler hakkındaki bilgileri görüntüleyin. Hepsini tek bir yerde yapın; doğrudan uygulamadan çağrı yapın, mesaj gönderin ve e-posta gönderin. Önemli ayrıntıları hatırlamak için her etkileşimden sonra notlar kaydedin ve etiketler ekleyin. * Raporlar ve Analizler - Satış ve pazarlama performansınıza daha derinlemesine bakın. Tüm kampanyalarınızın sonuçlarını izleyin ve nasıl iyileştirilebileceğine dair uygulanabilir öneriler alın. E-posta kampanyaları, açılış sayfaları, Facebook ve Instagram reklamları, sosyal medya gönderileri ve kartpostallara ilişkin raporları ve analizleri görüntüleyin. * E-postalar ve Otomasyonlar - E-posta pazarlama kampanyaları, haber bültenleri ve otomasyonlar oluşturun, düzenleyin ve gönderin. Açmayanlara Tek Tıklamayla Yeniden Gönderme ve Ürün Yeniden Hedefleme e-postalarıyla, müşterilerinizle yeniden etkileşim kurabilecek ve kısa sürede satışlarınızı artırabileceksiniz. * Facebook ve Instagram Reklamları - Reklam taslakları oluşturun ve yayınlayın, bir bütçe belirleyin ve belirli bir grubu hedefleyin. Yeni insanlara ulaşın, mevcut kişilerle etkileşime geçin, özel hedef kitleler oluşturun veya web sitesi ziyaretçilerini geri getirin. * Pazarlama Önerileri - Pazarlamanızı geliştirmenize yardımcı olacak uygulanabilir öneriler alın. Terk Edilmiş Sepet e-postası oluşturmanın veya markanızın logosunu ayarlamanız için bir hatırlatma almanın zamanı geldiğini bilin. * Marka Yönetimi - Cihazınızdaki görselleri doğrudan Mailchimp'e yükleyin ve bunları tüm kampanyalarınızda kullanın.
Brevo
brevo.com
Günümüzün rekabetçi iş ortamında, olağanüstü müşteri hizmetleri sağlamak, gelişen bir marka oluşturmak için çok önemlidir. Conversations by Brevo ile satışları artırırken ve kalıcı müşteri ilişkileri geliştirirken müşteri desteğinizi yeni boyutlara yükseltebilirsiniz. Güçlü, hepsi bir arada platformumuz, ekibinize birinci sınıf destek sunma ve müşteri hizmetleri operasyonlarınızı kolaylaştırma konusunda güç verir. Gerçek zamanlı, gerçek konuşma Konuşmalar e-postayı, canlı sohbeti ve Facebook, WhatsApp ve Instagram gibi sosyal medya kanallarını entegre eder. Artık sekme karıştırma veya kopyalayıp yapıştırma yok. Tüm müşteri etkileşimlerini tek bir kullanışlı akışta merkezileştirin. Ziyaretçileri müşterilere dönüştürün ve gelir artışının kilidini açın Canlı sohbet widget'ımız ve sohbet robotlarımız ile potansiyel müşterilerinizle etkileşime geçin ve sitenizden ayrılmadan önce dönüşüm sağlamalarını sağlayın. Günümüzün rekabet ortamında geliri en üst düzeye çıkarmak için mevcut müşterileri koruyun ve geliştirin. Verimlilik parmaklarınızın ucunda Güncel değişkenleri içeren hazır yanıtlarla zamandan tasarruf edin. SSS'lere yanıt vermek ve tekrarlanan soruları azaltmak için kapsamlı bir yardım merkezi oluşturun. Daha anlamlı görüşmeler için self servis ve otomasyon araçlarından yararlanın. Hareket halindeyken Android veya iOS için Brevo Conversations mobil uygulamasını kullanın. Sorunsuz Entegrasyon ve Veri Konsolidasyonu Conversations by Brevo, Brevo ürünlerine ve ötesine sorunsuz bir şekilde entegre olarak size birleşik bir müşteri komuta merkezi sağlar. WordPress, Shopify, WooCommerce ve diğerleriyle derin entegrasyonlarla pazarlama hunilerinizi ve daha fazlasını zahmetsizce yönetin. Gönderim, iadeler, incelemeler, sadakat programları ve diğer temel iş işlevlerini kolaylaştırın. İlgili tüm verileri tek bir yerde toplayıp birleştirerek her müşteriye ilişkin kapsamlı bir görünüm elde edin. Brevo'yu seçen 500.000'den fazla işletmeye katılın ve Conversations by Brevo'nun gücünü ve basitliğini deneyimleyin. İster küçük bir işletme ister kurumsal olun, ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde özel planlar hazırladık.
Referrizer
referrizer.com
Yerel İşletmenizi Güçlendirecek Dünyanın En Gelişmiş Pazarlama Otomasyon Platformu. ÜCRETSİZ DENEME hesabımızla daha fazla müşteri edinin, yönlendirmeleri en üst düzeye çıkarın ve müşteri tutma oranınızı artırın. Yerel işletme sahipleriyle ortaklık kurun ve sonuçları daha da artırmak için tonlarca premium uygulamayı ve önceden oluşturulmuş entegrasyonu keşfedin. ÜCRETSİZ kayıt olun (Kredi kartı gerekmez).
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo, tüm müşterilerinizin desteklediği ve ilk günden itibaren ölçeğe göre tasarlanan akıllı bir pazarlama otomasyon platformuyla daha akıllı dijital ilişkilere güç verir. Tüm teknoloji yığınınızdan, herhangi bir süre boyunca, tam ayrıntılı ayrıntılarla tüm müşteri verilerinizi merkezileştiren esnek, gerçek zamanlı bir veritabanı üzerine kurulu olan Klaviyo, dünya çapında inanılmaz derecede karmaşık ve kişiselleştirilmiş deneyimler oluşturmayı, sunmayı ve optimize etmeyi kolaylaştırır. e-posta, SMS, mobil uygulamalar, incelemeler, web, ücretli reklamlar ve daha fazlası. Dönüşümleri ve müşteri yaşam boyu değerini artırmak ve kendi şartlarına göre büyümek için Klaviyo'yu kullanan 130.000'den fazla ödeme yapan müşteriye katılın. Daha fazlasını klaviyo.com'da öğrenin.
Nielsen
nielsen.com
Kendi kendine referans olarak The Nielsen Company olarak bilinen ve daha önce ACNielsen veya AC Nielsen olarak bilinen Nielsen Corporation, dünya çapındaki genel merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde bulunan küresel bir pazarlama araştırma firmasıdır. Kuzey Amerika'nın bölgesel merkezi Chicago'da bulunmaktadır.
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM, satış takibi, iletişim yönetimi, pazarlama otomasyonu, web analitiği, 2 yönlü e-postalar, telefon, temiz ve modern bir arayüze sahip yardım masası içeren tam entegre bir CRM'dir. Agile CRM ile KOBİ'ler artık şunları yapabilir: * Basit ve güçlü sürükle-bırak düzenleyiciyle pazarlama, satış ve müşteri tutma süreçlerini otomatikleştirin * Web sitesi ziyaretçilerini doğrudan CRM'deki potansiyel müşterilere dönüştürün - Web veya e-posta etkinliğine göre potansiyel müşterileri otomatik olarak geliştirin, takip edin ve puanlayın * Aynı sayfadan bir kişiyi arama, e-posta gönderme veya tweet atma özelliğiyle çok kanallı iletişimi etkinleştirin * Müşteri davranışlarını izleyin ve müşteri faaliyetleri için gerçek zamanlı uyarılar alın * Tüm müşteri geçmişini içeren yardım masası çağrılarını tek bir yerden yönetin * Müşterinin tüm ayrıntılarının ve iletişim geçmişinin kronolojik olarak sıralanmış şekilde tek bir sayfada ayrıntılı bir kaydına sahip olun * Kapsamlı entegrasyonlar kullanarak diğer çeşitli iş uygulamalarındaki müşteri verilerini tek sayfada görün
Keap
keap.com
Keap, işinizi büyütmek için tasarlanmış, hepsi bir arada bir CRM ve satış ve pazarlama otomasyon platformudur. Keap ile satışları ve geliri artırmak için tüm potansiyel müşterilerinizi kolayca yakalayacak, organize edecek, takip edecek ve besleyeceksiniz. Başarınızı garantilemek için Keap ayrıca uzman koçluğu, derinlemesine eğitim, olağanüstü destek ve girişimcilerden oluşan özel bir topluluk sunar.
Omnisend
omnisend.com
Omnisend, e-ticaret mağazalarının çevrimiçi işlerini daha hızlı büyütmelerine yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmış bir dizi özellik içeren bir e-posta ve SMS pazarlama platformudur. Büyük e-ticaret platformlarıyla tek tıklamayla entegrasyon, önceden hazırlanmış otomasyon ve e-posta şablonları ve ödüllü 7/24/365 canlı müşteri desteği, her boyuttaki markanın abartılı maliyet olmadan daha fazla satış yapmasını kolaylaştırır. İşletmelerini otomatik pilotta büyütmek, hızlı oluşturulan, son derece alakalı e-postalar ve metinlerle müşterilerini dönüştürmek için Omnisend'i kullanan 100.000'den fazla e-ticaret markasına katılın. - Haber bültenleri ve hedefli kampanyalar gönderin Sürükle ve bırak e-posta oluşturucumuzu ve çeşitli hazır e-posta şablonlarını kullanarak dakikalar içinde güzel, alışveriş yapılabilir e-postalar oluşturun. Kupon kodları ekleyin, ürünleri otomatik olarak seçin ve ekleyin ve kampanyaları açmayanlara otomatik olarak yeniden gönderin - bunların hepsini sıkıcı manuel işlemlere gerek kalmadan yapın! - E-ticaret otomasyonlarıyla otomatik pilotta satışları artırın Sepetten vazgeçme, karşılama serileri, işlem e-postaları ve daha fazlası için önceden oluşturulmuş iş akışlarıyla kaybedilen satışları kazanın (geri alın). Önceden oluşturulmuş, gelir getirici otomasyonları birkaç dakika içinde çalıştırın veya kodsuz, sürükle ve bırak Otomasyon Düzenleyicimizi kullanarak özel iş akışlarınızı kolayca oluşturun. - Güçlü segmentasyonla hedeflemenizi geliştirin İyi hedeflenmiş, kişiselleştirilmiş e-postalar ve metinlerle dönüşümleri iyileştirmek için müşterilerinizi alışveriş davranışlarına ve diğer özelliklere göre segmentlere ayırın. Yüksek değere sahip müşteriler, belirli kategori/ürün alışverişi yapanlar veya yeniden etkileşime geçmesi gerekenler için segmentler oluşturun ve mesajlarınızı kişiselleştirin. - E-postayı SMS ve daha fazla kanalla birleştirin Aynı platformu kullanarak e-postalarınızın hemen yanına SMS ve anlık bildirimler ekleyin ve tutarlı, çok kanallı bir müşteri deneyimi sağlayın. Zamandan ve maliyetten tasarruf edin; artık ayrı e-posta, SMS ve push uygulamaları için ödeme yapmanıza gerek yok! - E-posta ve SMS listelerinizi oluşturun Mobil uyumlu, tamamen özelleştirilebilir formlarımızı kullanarak yeni aboneler toplayın. E-posta ve/veya SMS katılımlarını sorunsuz bir şekilde toplamak için açılır pencereler, kayıt kutuları, açılış sayfaları veya çarkıfelek arasından seçim yapın. Ziyaretçilerinizi çıkış amacı formlarıyla yakalayın ve form hedefleme seçeneklerini kullanarak açılır pencere etkileşimini iyileştirin; bunların tümü Omnisend'de mevcuttur. - 7/24 Destek İhtiyaç duyduğunuz her an size mükemmel destek ve yararlı tavsiyeler sağlıyoruz. 7/24 hizmetinizdeyiz. Omnisend'i ücretsiz kullanmaya başlayın, istediğiniz zaman yükseltin! Omnisend, Serbest Çalışanları ve Ajansları Omnisend ortaklık programına katılmaya davet ediyor. Bu program, Serbest Çalışanların ve Ajansların büyümelerini hızlandırmalarına, daha fazla müşteri kazanmalarına ve yönlendirilen ve yönetilen hesaplar için sektör lideri gelir payı almalarına yardımcı olmak için oluşturulmuştur. Bağlantıyı kontrol edin ve programa katılın: https://www.omnisend.com/partners/
Dashly
dashly.io
Dashly, konuşmaya dayalı bir pazarlama platformudur. Müşterilerle olan her etkileşimi yüz yüze bir sohbete dönüştürerek 700'den fazla SaaS ve Eğitim Teknolojisi şirketinin dönüşümleri ve gelirlerini artırmasına yardımcı olur. Arama planlama ve görüntülü aramalarla bunu başka bir seviyeye taşıyın. Proaktif mesajlaşma, sohbet robotu ve açılır pencerelerle daha fazla potansiyel müşteri oluşturabilir ve bunları değerlendirebilirsiniz. Potansiyel müşteriler eCRM'de toplanır ve bölümlere ayrılır; e-posta pazarlamasına bu şekilde başlarsınız. Hem manuel hem de tetiklenen iletişimi yönetin; bunlar canlı sohbet mesajları, açılır pencereler ve e-postalarla kullanılabilir. Özellikler: - Kullanımı kolay Chatbot Builder'da oluşturulan chatbot'u kullanarak potansiyel müşterileri yakalayın; - Bunları eCRM'de saklayın ve yönetin; - Ziyaretçilerinizin eylemlerini takip edin; - Açılır pencereyi kullanarak en iyi teklifleri yapın; - Favori hizmetlerinizle entegre olun; - Tüm ziyaretçilerin mesajlarını tek bir yönetici panelinde bulundurun; - Mükemmel destek için ziyaretçilerinize Canlı sohbette yanıt verin; - Tetiklenen e-postalarla dönüşümleri artırın; - Performans oluşturma hunilerinizi analiz edin.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing, müşteri yaşam döngüsünün her aşamasında müşterilerle etkileşim kurmak için işletmenizde kullandığınız her aracı ve kanalı birbirine bağlar. Kişilerinizle kişiselleştirilmiş temas noktalarını uyarlamak için e-posta pazarlamasından, sosyal medyadan, dijital reklamcılıktan ve web sitenizden elde edilen verilerden yararlanın; pazarlamanızın size zaman kaybettirmeden etkili, ilgi çekici ve akılda kalıcı olmasını sağlayın. İşletmenizi farklı kılan kişisel dokunuşlara odaklanabilmeniz ve müşterilerinizin hiçbirinde tek bir adımı kaçırmadığınızdan emin olabilmeniz için otomasyonu sizin için çalıştırıyoruz. ActiveCampaign ile yapabileceğiniz bazı şeyler nelerdir? -Tüm müşteri temas noktalarınızda kişiselleştirilmiş deneyimleri otomatikleştirin -Daha derin segmentasyon ve daha etkili erişim için müşteri yaşam döngüsünün tamamında alıcı tercihlerini, davranışlarını ve birçok özel özelliği izleyin -Gönderimleri neredeyse tüm parametrelere göre özelleştirin, böylece mesajlarınız her zaman doğru hedeflenir hedef kitle -Her müşteri için en iyi içeriği, gönderme zamanını ve dağıtım kanalını seçmek için tüm müşteri yaşam döngüsünden elde edilen verileri kullanın -Minimum çabayla tamamen özelleştirilmiş kampanyalar oluşturun ve ardından müşteri davranışlarına göre gönderme stratejinizi gerçek zamanlı olarak geliştirin -Müşteri davranışlarını çoğaltın İşletmeniz ne kadar büyürse büyüsün, her müşteri için 1-1 kişisel deneyim
WebEngage
webengage.com
WebEngage, dünya çapında 800'den fazla marka için müşteri katılımını kolaylaştıran tam kapsamlı bir Saklama İşletim Sistemidir. Platform, işletmelerin çeşitli dijital kanallar üzerinden kullanıcılarıyla kişiselleştirilmiş ve anlamlı ilişkiler kurmasına olanak tanır. Kapsamlı araç ve çözüm paketiyle WebEngage, işletmelerin müşterileri etkili bir şekilde anlamasını, etkileşime geçmesini ve elde tutmasını sağlar. - MÜŞTERİ VERİLERİNİ BİRLEŞTİRİN: WebEngage, işletmelerin çeşitli kaynaklardan gelen müşteri verilerini birleştirmesine olanak tanır, gerçek zamanlı bilgiler sağlar ve belirli müşteri özelliklerine ve davranışlarına dayalı olarak hedeflenen kampanyalar için dinamik mikro segmentasyona olanak tanır. - ÇOK KANALLI YOLCULUKLAR: WebEngage'in sezgisel sürükle ve bırak iş akışı oluşturucusu ile işletmeler, çok kanallı müşteri yolculuklarını sorunsuz bir şekilde tasarlayabilir ve otomatikleştirebilir, böylece e-posta, SMS, anlık bildirimler ve daha fazlası gibi kanallar arasında tutarlı ve kişiselleştirilmiş deneyimler sağlayabilir. - HEDEFLENMİŞ KAMPANYALAR: WebEngage, işletmelere, müşteri eylemleri ve önceden tanımlanmış iş etkinlikleri tarafından tetiklenen kişiselleştirilmiş kampanyaları otomatikleştirme yetkisi verir. Bu, müşteri katılımını ve dönüşüm oranlarını artırmak için zamanında ve ilgili iletişimi sağlar. - YAPAY DESTEKLİ ÖNGÖRÜCÜ MODELLER: WebEngage Analytics panosu, öncelikli müşterileri segmentlere ayırmak, onlarla etkileşime geçmek ve elde tutmak, pencereleri dönüştürmek ve yatırım getirisi optimizasyonu için gerekli tüm ölçümleri güçlendirir. Bu, işletmelerin müdahalelerine ve kampanyalarına maksimum etki ve daha iyi yatırım getirisi için odaklanmalarına olanak tanır. - 1:1 KİŞİSELLEŞTİRME: WebEngage, işletmelerin geniş ölçekte kişiselleştirilmiş deneyimler sunmasına olanak tanır. İşletmeler, kullanıcının amacını, tercihlerini ve diğer ilgili verileri birleştirerek iletişimlerini her bir müşteriye özel hale getirebilir ve çok kanallı müşteri katılımını teşvik edebilir. Dahası ne? WebEngage platformunun entegrasyonu hızlı ve kolaydır. ESP ve MSP serisiyle uyumludur, teknik ekibin birkaç saat içinde müdahale etmesi yeterlidir. Dünya genelinde varlık: Genel merkezi Hindistan'da bulunan WebEngage, Orta Doğu ve Afrika bölgesi, Güneydoğu Asya ve Güney Amerika'daki ofisleri ve varlığıyla operasyonlarını küresel olarak genişletti.
Kartra
home.kartra.com
Kartra bir platformdan daha fazlasıdır; yüksek dönüşüm sağlayan açılış sayfaları ve web sitelerinden gelişmiş e-posta pazarlama çözümlerine, üyelik sitelerine ve ötesine kadar her şeyi sağlayan, girişimcilik yolculuğunuzda bir ortaktır. Kartra platformu satışları artırmak için tasarlandı ve dijital pazarlama ve satış süreçlerini basitleştiren güçlü bir hepsi bir arada çözüm sunarak en iyi yaptığınız işe, yani hedef kitlenize değer yaratıp sunmaya odaklanmanıza olanak tanıyor. * Kolaylıkla Oluşturun: Büyüleyici web siteleri, videolar ve web seminerleriyle hedef kitlenizin ilgisini çekin. Dönüştürücü üyelikler veya çevrimiçi kurslar sunun ve entegre araçlar aracılığıyla programınızı ve faturalarınızı yönetin. * Hassas Pazar: Gelişmiş potansiyel müşteri yakalama tekniklerini kullanarak erişiminizi genişletin ve hedefli kampanyalar ve dönüşüm hunileriyle potansiyel müşterilerinizi besleyin. Tekliflerinizi e-posta veya SMS yoluyla etkili bir şekilde iletin ve özelleştirilebilir ödemeler aracılığıyla ödemeleri işleyin. * Vizyonunuzu Ölçeklendirin: Pazarlama stratejilerinizi geliştirmek için gelişmiş etiketleme ve davranış temelli mesajlaşmadan yararlanın. Derinlemesine analizlerle büyümenizi otomatikleştirin ve bilinçli kararlar alın.
Omni.us
omni.us
Yüksek kaliteli B2B müşterileri tek bir yerden otomatik olarak bulmanıza, onlara ulaşmanıza ve kapatmanıza olanak tanıyan tek Omni Channel platformu.
SocialHub
socialhub.io
SocialHub dünyanın en basit Sosyal Medya Yönetim Yazılımıdır. Yalnızca birkaç tıklamayla Facebook Gönderilerini ve Reklamlarını her zamankinden daha hızlı oluşturun ve planlayın. Tüm içeriğinizi şimdiye kadar çalışacağınız en basit arayüzde planlayın. Güçlü işbirliği özelliklerine sahip bir ekip olarak birlikte çalışın ve size bir bakışta neyin işe yaradığını gösteren anlaşılması kolay Analytics'i edinin. Yalnızca birkaç tıklamayla sosyal medya gönderilerini planlayın, programlayın, tanıtın ve analiz edin, böylece her gün saatlerce zaman kazanın. Tek soru şu: Bu kadar fazla zamanla ne yapacaksın?
ConnectWise Manage
connectwise.com
Teknoloji satan, hizmet veren ve destekleyen şirketler için tasarlanan ConnectWise PSA (eski adıyla ConnectWise Manage), dünya çapında lider iş yönetimi platformudur. Teknoloji Çözümü Sağlayıcıları (TSP'ler) daha fazla sorumluluk, operasyonel verimlilik ve karlılık elde etmek için ConnectWise PSA'ya güveniyor. Buluttan yararlanan ConnectWise PSA, bir şirketin operasyonlarını önemli ölçüde kolaylaştıran iş süreci otomasyonunu, yardım masası yönetimini ve müşteri hizmetlerini, satış, pazarlama, proje yönetimi ve iş analitiğini kolaylaştırır. ConnectWise PSA, TSP'lere işleri üzerinde uçtan uca bir görünüm ve tam kontrol sağlayan merkezi bir merkezdir. ConnectWise PSA ayrıca kullanıcılarına güçlü bir fikir, uzman ve çözüm ağına erişim olanağı sağlar. Teknoloji hizmetleri sektöründe deneyimli olan ConnectWise PSA, 15 yılı aşkın süredir teknoloji şirketleri için önde gelen iş yönetimi platformu olmuştur.
Customer.io
customer.io
Customer.io, pazarlama ekiplerinin tüm mesajlaşma kanallarındaki insanlara doğru zamanda ulaşan veriye dayalı kampanyalar oluşturması için tasarlanmış bir müşteri etkileşim platformudur. Ürün paketleri arasında tüm etkileşim ihtiyaçlarına yönelik bir mesajlaşma otomasyon aracı olan Journeys ve tüm teknoloji yığınını birbirine bağlayan bir müşteri veri platformu olan Data Pipelines yer alıyor. Customer.io, gerçek zamanlı verileri ve kişiselleştirilmiş mesajları birleştirerek etkili müşteri etkileşimi için kazanan bir tarif sunuyor. Ölçeklendirmek için tasarlanan Customer.io, 5.500'den fazla şirket tarafından kullanılıyor ve yılda 29 milyardan fazla mesaj gönderiyor. 2012 yılında kurulan Customer.io, 2022 Inc. 5000 listesinde en hızlı büyüyen özel şirketlerden biri olarak adlandırılan, küresel olarak dağıtılan, uzaktan faaliyet gösteren bir şirkettir.
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital, pazarlama ekiplerine son derece kişiselleştirilmiş kanallar arası yolculuklarla müşteri beklentilerini aşma gücü veren, hepsi bir arada bir müşteri deneyimi ve veri platformudur (CXDP). Dotdigital ile pazarlamacılar müşteri verilerini sorunsuz bir şekilde birleştirebilir, zenginleştirebilir ve segmentlere ayırabilir. Veri silolarını ortadan kaldıran Dotdigital, karar alma sürecini kolaylaştırıyor ve geniş ölçekte müşteri etkileşimi sağlayan pazarlama yaratıcılığının önünü açıyor. Güçlü yapay zeka yetenekleriyle Dotdigital, web, e-posta, SMS, WhatsApp, sohbet, push, sosyal, reklamlar ve daha fazlasında derinlemesine kişiselleştirilmiş deneyimleri otomatikleştirmeyi kolaylaştırır. E-ticaret, perakende, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, eğitim, finansal hizmetler ve diğer sektörlerde 4.000'den fazla markanın güvendiği Dotdigital, dünya çapındaki pazarlamacılara olanak sağlıyor. Merkezi Londra'da bulunan ve 1999 yılında kurulan Dotdigital, müşteri odaklı işletmeleri güçlendiren güvenilir, bağlantılı ve geleceğe yönelik çözümler oluşturmaya odaklanmıştır. Dotdigital.com'da daha fazla bilgi edinin.
EngageBay
engagebay.com
EngageBay, dünya çapında 29.500'den fazla büyüyen şirketi destekleyen dünyanın 1 numaralı uygun fiyatlı hepsi bir arada pazarlama, satış ve destek CRM yazılımıdır. EngageBay, şirketlerin web ziyaretçilerini edinmelerine, onlarla etkileşime geçmelerine, onları beslemelerine ve onları mutlu müşterilere dönüştürmelerine ve işlerini 5 kat ve daha fazla büyütmelerine yardımcı olur. EngageBay aşağıdakiler dahil çok sayıda özellik sunar: - Basit ve güçlü Hepsi Bir Arada CRM - Kullanımı kolay pazarlama otomasyon yazılımı - E-posta pazarlama - Ücretsiz Canlı Sohbet Yazılımı - Güçlü yardım masası yazılımı - E-posta Dizileri - Açılış Sayfaları - Çevrimiçi potansiyel müşterileri yakalamak için Web Formları - Pazarlama, satış ve destek departmanlarında 360 Derece Müşteri Görünümü - Randevu Planlama Yazılımı - İletişim Yönetimi Yazılımı - Ücretsiz CRM yazılımı ve çok daha fazlası.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse, küçük işletmelere, solo girişimcilere, koçlara ve pazarlamacılara hedef kitlelerini büyütmek, aboneleriyle etkileşim kurmak ve aboneleri ödeme yapan müşterilere dönüştürmek için güçlü ve uygun fiyatlı araçlar sağlayan kapsamlı bir e-posta pazarlama platformudur. 25 yılı aşkın uzmanlığımızla müşterilerimiz, kullanıcı dostu çözümümüz, ödüllü 7/24 müşteri desteğimiz ve otomasyon, liste büyütme ve web seminerleri ve canlı yayın gibi ek iletişim araçlarıyla e-posta pazarlamanın ötesine geçen güçlü araçlarımız için GetResponse'u tercih ediyor. işletmelerin kişisel markalarını oluşturmalarına, ürün ve hizmetlerini satmalarına ve bir topluluk oluşturmalarına yardımcı olacak sohbetler. Daha gelişmiş bir platforma mı ihtiyacınız var? GetResponse MAX ve MAX², gelişmiş pazarlama özellikleri ve güvenilir destek arayan zorlu kullanıcılara yönelik çözümlerdir.
ShopAgain
shopagain.com
ShopAgain'in hepsi bir arada platformuyla elde tutma pazarlama programınızın tamamını tek bir yerde oluşturabilir ve çalıştırabilirsiniz. E-posta Pazarlama SMS Pazarlama Whatsapp Pazarlama Açılır Pencereler ve Formlar Yapay Zeka destekli Ürün Önerisi Çapraz Satış ve Üst Satış Facebook ve Google Audience Sync Müşterileriniz için kişiselleştirilmiş bir alışveriş deneyimi oluşturmak zor ve zaman alıcıdır. ShopAgain'in yapay zeka teknolojisi, müşterilerinizin göz atma, satın alma ve demografik verilerinden öğrenir. Platform otomatik olarak müşteri segmentleri, gelişmiş damlama kampanyaları ve mağazanız için kişiselleştirilmiş ürün önerileri oluşturur.
Platformly
platform.ly
Platformly, büyümeye odaklanan meşgul işletme sahipleri için güçlü ancak kullanımı kolay bir işletme yönetimi ve pazarlama otomasyon aracıdır. Platformly, tüm pazarlama dönüşüm huniniz boyunca farklı kampanyalar ve kanallar arasındaki etkileşimleri hassas bir şekilde izleyerek pazarlama ilişkilendirmesini kolaylaştırır. Hangi pazarlama faaliyetlerinin en fazla satışı sağladığını, en sadık müşterilerinizin kim olduğunu ve büyümeyi neyin tetiklediğini benzersiz ayrıntılarla anlamanıza yardımcı olur. İŞ GÖSTERGE TABLOLARI Gösterge Tabloları, en önemli iş ölçümlerinizin tamamen özelleştirilebilir tek bir gösterge panosunda bir araya getirilmesini sağlar. Herhangi bir zamanda ihtiyaç duyduğunuz kesin verileri elde etme ve detaylandırma yeteneğiyle, işletmenizde olup bitenlere ilişkin gerçek zamanlı bir genel bakış sunarlar. BAĞLANTI TAKİP Platformly, kampanya yönetimi komuta merkezinizdir. Kampanya performansını, kullanıcı etkileşimlerini, satışları ve aradaki ve sonraki her şeyi sorunsuz bir şekilde izleyin. CRM Müşteri ilişkilerini yönetmek ve güçlendirmek için tek merkezi konum. Markanızla olan tüm geçmiş etkileşimlerinizi görmek için genel bakışa bakın veya bir kişi seçin. Tüm veriler gerçek zamanlı olarak otomatik olarak güncellenir. LİDERLİK YAKALAMA Davranış odaklı katılım formlarından eksiksiz, piksel mükemmel açılış sayfalarına kadar sezgisel müşteri edinme araçları. Hepsi, etkili kampanyaları hızlı bir şekilde başlatmanıza yardımcı olacak kolay bir sürükle ve bırak arayüzüne sahiptir.
Thryv
thryv.com
Thryv, sevdiğiniz şeylere geri dönebilmeniz için işinizi kolaylaştırmanıza yardımcı olan hepsi bir arada küçük işletme yönetimi yazılımıdır. Küçük işletme sahipleri Thryv ile daha iyi iletişim kurar, iş zorluklarını daha fazla çözer ve daha organize olurlar. Tek bir oturum açma işlemiyle müşterilerinizin beklentilerini aşmak ve çevrimiçi varlığınızı güçlendirmek için Thryv ile ortak olun. Thryv, küçük işletme sahiplerinin hedeflerini ve benzersiz ihtiyaçlarını anlayan uzmanlarla, her zaman, 7/24 ulaşılabilen, sınıfının en iyisi desteğimizi içerir. Thryv şunları yönetir: * Müşteri iletişimi * Tahminler, faturalandırma ve ödemeler * Randevu planlama * İtibar yönetimi * Sosyal medya yönetimi ve daha fazlası! Thryv, kullanımı kolay tek bir yazılımla görevleri otomatikleştirir ve müşterileri işinizin merkezine yerleştirerek daha fazla müşteriye ulaşmanızı, düzenli kalmanızı, daha hızlı ödeme almanızı ve otomatik olarak incelemeler oluşturmanızı kolaylaştırır. Thryv müşterilerin şunları yapmasını kolaylaştırır: * Derecelendirmeler ve incelemeler, sosyal varlık ve doğru arama sonuçları aracılığıyla sizi çevrimiçi olarak bulun. * Kolayca ve anında etkileşim kurun, hatırlatıcılar alın, metin ve e-posta gönderin ve randevu planlayın. * Zahmetsizce ödeme yapın, makbuzları anında alın, güvenli olduğunu bilin ve nasıl ödeme yapacağınızı seçin. * Kendilerine geri dönüş isteyen, iletişimde kalan ve inceleme talep eden otomatik mesajlarla etkileşimde kalın. Thryv'in ödüllü yazılımı ABD, Kanada ve Avustralya'da 45.000'den fazla işletmenin iş yapma ve müşterilerini yönetme şekillerini dönüştürmesine yardımcı oluyor.
Simplero
simplero.com
Simplero, müşterileriyle anlamlı ilişkiler geliştirebilmeleri için yazılım yığınlarını tek bir eğlenceli ve kullanımı kolay platformda basitleştirerek koçların ve bilgi yaratıcılarının sevdikleri bir iş ve hayat kurmalarına yardımcı olur. Kurslar oluşturmaktan, web siteleri oluşturmaya ve e-posta göndermeye, ürün satmaya, ortaklık programlarını yönetmeye ve otomasyonlara kadar. Simplero ile çevrimiçi işinizi her yerde değil, tek bir yerde yürütebilirsiniz. Simplero, liderlere dünyayı değiştirecek topluluklar oluşturma gücü veriyor. - Harika Destek - Web Siteleri ve Açılış Sayfaları Oluşturma - Bağlı kuruluş yönetimi - E-posta pazarlama ve otomasyonlar - Ödemeler ve abonelikler - Kurslar ve topluluklar - Müşteri içgörüleri
Ascent360
ascent360.com
Ascent360, müşterilerinizin 360 derecelik bir görünümünü sunan ve temizlenmiş veriler, bölümlere ayrılmış hedef kitleler ve kişiselleştirilmiş, otomatik kampanyalar aracılığıyla satışlarınızı hızlandırmanıza ve müşteri tutmayı en üst düzeye çıkarmanıza olanak tanıyan Veriye Dayalı Pazarlama Otomasyon Platformudur. Müşteri verilerinizi satışa dönüştürmek hiç bu kadar kolay olmamıştı.
Makesbridge
makesbridge.com
Makesbridge, dünya çapında binlerce kullanıcı tarafından kullanılan, türünün en iyisi bir çözümdür. Basit toplu e-posta çekimleri, günde milyonlarca kişiye gelişmiş B2C e-posta gönderme, satış otomasyonu veya pazarlama otomasyonu için platformu kullanın. Görüşler, birinci sınıf destekle doğru fiyata güce ihtiyacınız varsa MailChimp ve Marketo için bir gelişme olduğumuzu söylüyor. İster basit bir e-posta ister gelişmiş pazarlama otomasyonu arıyor olun, Makesbridge türünün en iyisi bir seçenektir. Makesbridge, Salesforce, Netsuite, G-Suite ve diğer binlerce bulut tabanlı CRM ile iyi çalışır.
Marketing Master IO
marketingmaster.io
İşletmelerin Messenger, SMS, e-posta, sosyal medya ve e-Ticaret pazarlamasını yönetmelerine yardımcı olan hepsi bir arada çok kanallı pazarlama platformu.
eTrigue
etrigue.com
eTrigue yeni nesil bir pazarlama hizmetidir. Misyonumuz, platform, uzman ekip ve içerik entegrasyonu aracılığıyla iş ortağı pazarlamasını sorunsuz hale getirmektir. İş ortağı pazarlama değerini daha hızlı ve daha iyi bir şekilde gerçekleştirebilmeniz için dijital kampanyalarınızı platformumuzda yürütüyoruz. eTrigue, sizin adınıza iş ortaklarının dijital pazarlama kampanyalarını yürütmek üzere tasarlanmış, ortağa özel bir platforma sahip tek ortak pazarlama hizmetidir. Siz ve ortaklarınız için gerçek zamanlı potansiyel müşteri uyarıları ve performans kontrol panelleri ile her MQL ve satış elemanı takibini takip edebilirsiniz.
Acoustic
acoustic.com
Akustik Kampanya, müşteri odaklı markalar için oluşturulmuş çok kanallı bir pazarlama platformudur. İşletmelerin, e-posta, web, mobil push, SMS, MMS, WhatsApp, sosyal medya, baskı ve daha fazlası gibi çeşitli kanallar üzerinden gelişmiş müşteri yolculukları aracılığıyla müşterilerle bağlantı kurmasına yardımcı oluyoruz. Teklif, günlük pazarlama otomasyonu ve kampanya yürütmeden son derece gelişmiş yolculuk orkestrasyonu, yolculuk analitiği, segmentasyon, kişiselleştirme, üst düzey içerik oluşturma ve dijital deneyim analitiğine kadar çeşitli yetenekleri içerir. Açık ve esnek platformumuz sayesinde pazarlamacılar herhangi bir veri kaynağına bağlanabilir ve verilerini hiper hedefleme için segmentlere ayırabilir. Sezgisel, sıfır kodlu kullanıcı arayüzümüz ve hiper kişiselleştirme yeteneklerimiz, pazarlamacıların veri ekiplerine veya kodlamaya ihtiyaç duymadan çok kanallı, kişiselleştirilmiş kampanyaları bağımsız olarak yürütmesine olanak tanır. Karmaşık ve maliyetli kurumsal tekliflerin aksine, tüm pazarlamacılar için aynı gelişmiş kurumsal düzeyde çözümleri sunuyoruz. 'Nokta çözümleri' veya e-posta servis sağlayıcılarının aksine, tüketicilerle tek bir platformda birden fazla kanalda etkileşim kurmanıza olanak sağlıyoruz. Ölçeklemeye başladığınızda pazarlamacıların eyleme geçirilebilir içgörüleri ortaya çıkarmasına ve iletişimleri kişiselleştirmesine yardımcı oluyoruz. Akustik Pazarlama Bulutu, müşterilerin uzun vadeli müşteri etkileşimini artırmasına ve gelir artışını artırmasına yardımcı olmak için pazarlamacıyı sürücü koltuğuna oturtuyor. Müşterilerimiz arasında en iyi markalar ve Fortune 500 şirketleri yer alıyor. Daha fazla bilgi için akustik.com/products adresini ziyaret edin. Yetenekler: Yolculuk Düzenleme E-posta SMS/MMS WhatsApp Mobil push İçerik Yönetim Sistemi Müşteri Yolculuğu Öngörüleri Entegrasyonlar Segmentasyon Sosyal Hedef Kitleler Sürükle ve Bırak Formlar Oluşturucu Sürükle ve Bırak Çok Kanallı Oluşturucu İşlemsel Mesajlaşma Veri Katmanı
Genoo
genoo.com
Yapmanız gerekeni yapan pazarlama otomasyon yazılımı: e-posta pazarlaması, formlar, açılış sayfaları, müşteri adayı yetiştirme, müşteri adayı puanlaması, anketler, değerlendirmeler ve daha fazlası - iş dünyasında 1 numaralı gelen kutusu teslim edilebilirliğiyle - e-postalarınızın daha fazlasını hedeflediğiniz kişilere ulaştırın onları görmek istiyorum. Yakın zamanda Müşteri Hizmet Mükemmelliği Ödülü'nü aldığımız için onur duyuyoruz; çünkü müşterilerimizle birlikte, hayal ettikleri başarıyı elde etmek için çalışmayı seviyoruz. Sıradan pazarlamayı toz içinde bırakıp daha iyi sonuçlar almaya hazır mısınız? Farklı bir şekilde pazarlamanın zamanı geldi.
Right On Interactive
rightoninteractive.com
Teknoloji her zaman gelişecek, ancak etkileşim zamansızdır. Bağlı müşteriler daha fazla gelir elde eder ve sıklıkla sizin savunucunuz olurlar. Right On Interactive'de, kârlı büyümenin sürdürülebilir olduğunu gördük... Pazarlamacıların etkileşimi yalnızca bir kampanya değil, bir yolculuk olarak gördüğünde. Bu nedenle yazılımımızı, Müşteri Yaşam Döngüsü Pazarlaması kavramını otomatikleştirecek şekilde tasarladık; potansiyel müşteriden fanatik hayrana kadar müşteri yolculuğunun her aşamasında bir kuruluş için kimin en uygun ve en ilgili kişi olduğuna dair görünürlük sağladık. Bulut tabanlı çözümümüz, mesajlaşmadan ürün kullanımına kadar müşterinin tüm marka deneyiminin haritasını çıkarır. Pazarlamacılar ve satış ekipleri, bir potansiyel müşterinin veya müşterinin bir markayla ilişkisinde tam olarak nerede olduğunu ve yaşam boyu değeri en üst düzeye çıkarmak için onlara en iyi nasıl yaklaşmaları gerektiğini tam olarak bilebilir. Right On Interactive olarak hayata en uygun müşterileri çekmenin ve kazanmanın önemine inanıyoruz.
Lucep
lucep.com
Lucep'in otomatik potansiyel müşteri yeterlilik sistemi sayıları doğrular, ilgilerini doğrulayacak potansiyel müşteriler alır ve telefon, SMS, e-posta ve WhatsApp yoluyla etkileşime devam eder.
Inflection.io
inflection.io
Yeni nesil B2B pazarlama ve müşteri iletişim platformu. Ürün veya veri ekiplerini beklemeden, kullanıcı etkileşimi verilerini içeren son derece kişiselleştirilmiş mesajlar gönderin. Kullanıcılarınızı daha hızlı katılıma, daha iyi benimsemeye ve daha fazla gelir ve satış hattı elde etmeye yönlendirin. Marketo'nun gücü, Intercom'un kullanım kolaylığı, Snowflake'in verileri.
Synerise
synerise.com
Yapay zeka tarafından desteklenen Gerçek Zamanlı Etkileşim Otomasyonu ve Yönetim Platformu. Synerise, modern veri toplama, işleme yöntemleri ve analitiğini yapay zeka odaklı iş senaryosu yürütmeyle birleştirir. Synerise, veri yönetimine yönelik modern yaklaşımı tamamen değiştirmek için yapay zekayı kullanıyor. Kapsamlı bir ekosistem, son müşteriler hakkında birden fazla kaynaktan bilgi toplama, bu verileri analiz etme ve iş süreçlerinin optimizasyonuna ilişkin sonuçlar çıkarma yeteneğini sağlar: tamamı gerçek zamanlı olarak (milisaniye). Synerise, kendine özgü, hızlı hareket eden veritabanını, hazır makine öğrenimi tabanlı iş çözümlerini ve her ihtiyacınıza uyarlanabilecek açık bir platform sunar. Synerise üç teknoloji temeline dayanmaktadır: 1. Terrarium Veri Motoru Şemasız, sütun ve satır odaklı veritabanımız, gerçekte çeşitli iş senaryoları oluşturmak için veri ağırlıklı yürütme analitiğini ve davranışsal verileri aynı anda işleyen, ölçeklenebilir, ultra hızlı bir araçtır. -zaman. Teraryum bir
Convertedin
converted.in
Convertedin, müşteri katılımını artıran ve yatırım getirisini en üst düzeye çıkaran kişiselleştirilmiş çok kanallı pazarlama oluşturmak için verilerden ve alışveriş yapanların içgörülerinden yararlanan, e-ticarete yönelik bir pazarlama işletim sistemidir. Reklam Otomasyonunu Kullanarak Kampanyalarınızı Ölçeklendirin Reklam kampanyalarınızı beş farklı platformda (Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok ve Google) çalıştırın, ölçeklendirin ve otomatikleştirin. SMS ve E-posta Otomasyonu Kullanarak Hedefli Kampanyalar Gönderin Yüksek derecede kişiselleştirilmiş kampanyalar göndermek için müşterilerinizin verilerinden yararlanın; İşletmeniz için dönüşümleri ve satışları artıran. Katalog Zekasını Kullanarak Mağazanızı Bağlayın Tüm e-ticaret mağazası ürünlerinizi içe aktarın ve bunları kullanarak dinamik kampanyalar başlatabilmek için bunları özelleştirilebilir setler halinde kategorilere ayırın. Yapay Zeka Destekli Segmentasyon Müşterilerinizi, alışveriş davranışlarına göre, pazarlama kampanyalarınızda kolayca kullanabileceğiniz son derece ayrıntılı segmentlere ayırın. 7/24 Destek Desteğe veya tavsiyeye ihtiyacınız varsa, yanınızda olacağız. Ekibimiz günün 24 saati hizmetinizdedir.
Gamooga
gamooga.com
Gamooga, e-işletmelerin müşterilerine e-posta, web, mobil, sosyal medya ve görüntülü reklam gibi çeşitli kanallar aracılığıyla kişiselleştirilmiş eylemler sunmasına yardımcı olan bir pazarlama otomasyon çözümüdür.
Netmera
netmera.com
Netmera, kişiselleştirilmiş müşteri deneyimleri sağlayan çok kanallı bir müşteri etkileşimi pazarlama platformudur. Platform, dijital pazarlamacıların ve ürün yöneticilerinin mobil ve web push bildirimleri, uygulama içi mesajlaşma, pop-up'lar, analizler ve AI tarafından desteklenen pazarlama otomasyonu ile geliri ve yatırım getirisini artırmasına olanak tanır. Netmera dünya çapında 450 milyon kullanıcıya ulaşıyor ve her ay 12 milyar anlık bildirim gönderiyor. Netmera, şirketlerin müşterilerine ulaşmasına, onları dönüştürmesine ve elde tutmasına yardımcı olur.
Xtremepush US
xtremepush.com
Xtremepush, iGaming şirketlerinin gerçek zamanlı verilerden, yapay zekadan ve oyunlaştırmadan yararlanarak yaşam döngüsüne özel geniş ölçekte dönüşüm ve sadakati artıran güçlü oyuncu ilişkileri kurmasına, büyütmesine ve sürdürmesine olanak tanıyan, piyasadaki en eksiksiz CRM çözümüdür. Hepsi tek bir birleşik çözümde. Merkezi Dublin'de bulunan, Londra ve New York'ta ek ofisleri bulunan şirketimiz, dünya çapındaki operatörlere oyuncu tabanlarını kapsamlı bir şekilde anlama, oyuncu deneyimlerini geliştirme ve elde tutma oranını artırma konusunda yardımcı olmaya kendini adamıştır.
Xtremepush EU
xtremepush.com
Xtremepush, iGaming şirketlerinin gerçek zamanlı verilerden, yapay zekadan ve oyunlaştırmadan yararlanarak yaşam döngüsüne özel geniş ölçekte dönüşüm ve sadakati artıran güçlü oyuncu ilişkileri kurmasına, büyütmesine ve sürdürmesine olanak tanıyan, piyasadaki en eksiksiz CRM çözümüdür. Hepsi tek bir birleşik çözümde. Merkezi Dublin'de bulunan, Londra ve New York'ta ek ofisleri bulunan şirketimiz, dünya çapındaki operatörlere oyuncu tabanlarını kapsamlı bir şekilde anlama, oyuncu deneyimlerini geliştirme ve elde tutma oranını artırma konusunda yardımcı olmaya kendini adamıştır.
Smarketing Cloud
smarketingcloud.com
Smarketing Cloud, akıllı pazarlamacılar ve reklamverenler için tek bir gelişmiş Satış ve Pazarlama Platformudur. Platformumuz, tahmine dayalı analitik ve büyük veri yönetimi teknolojileriyle gerçek zamanlı çok kanallı pazarlama ve kampanya optimizasyonu sağlar.
Dialog Insight
app.dialoginsight.com
Dialog Insight, işletmelerin daha fazla müşteri temas noktası oluşturmasına ve kişiselleştirme otomasyonu yoluyla marka sadakati oluşturmasına olanak tanıyan bir müşteri etkileşimi platformudur. Platform, kampanyaları oluşturmak ve dağıtmak için çeşitli araçların yanı sıra bu kampanyaların başarısını takip etmek için analiz ve raporlama yetenekleri içerir. Dialog Insight'ın temel avantajları arasında müşteri gruplarını segmentlere ayırma ve hedefleme, iletişimi otomatikleştirme ve kişiselleştirme ve maksimum performans için kampanyaları optimize etme yeteneği yer alır. Dialog Insight, tüm kanallarda doğru segmenti hedefleyerek ve maliyet ve zamanı azaltırken yatırım getirisini en üst düzeye çıkararak gerçek bir 1:1 müşteri deneyimi sunar.
Retainly
retainly.app
Retainly, daha fazla müşterinizin işletmenize defalarca geri gelmesini sağlamak için tasarlanmıştır. Öğrenmesi ve üzerinde çalışması kolaydır, bu da etkili kampanyaları zorluk yaşamadan yürütebileceğiniz anlamına gelir. Retainly ile müşterilerinizin ilgisini canlı tutabilir ve daha güçlü, daha uzun süreli ilişkiler kurabilirsiniz.
Dynosend
dynosend.com
Dynosend, müşteri edinme, etkileşim kurma ve elde tutma sürecini otomatikleştirerek ürün odaklı şirketlerin daha hızlı büyümesine yardımcı olan bir müşteri etkileşim platformudur. Görsel oluşturma aracılığıyla e-postalar, SMS mesajları, Web kancaları ve daha fazlasını gönderin ve güçlü API'mizi kullanarak uygulamanızdan sürekli olarak veri gönderin. Satış ve pazarlama taktik kitabı oluşturma hizmeti dahildir.
SuprSend
suprsend.com
SuprSend, ürün bildirimlerinizi API öncelikli bir yaklaşımla kolaylaştıran güçlü bir bildirim altyapısıdır. Tek bir bildirim API'si ile birden fazla kanalda işlem, cron ve etkileşim bildirimleri oluşturun ve iletin. SuprSend ile neler elde edersiniz? - Kolay istemci yönetimi için çoklu kiracı desteği - Sürüm kontrolleriyle şablon yönetimi - Web sitesi ve uygulama için Uygulama İçi Gelen Kutusu (React, Angular, JS, Flutter) - gömülü ve Başsız bileşenler) - SMS, E-posta, Slack, Teams, WhatsApp, Mobil ve web push entegrasyonu - Bildirimleri ve Özetleri toplu olarak işleme - Bildirimleri birden fazla kanal arasında yönlendirme - Müşterinin son kullanıcılarına bildirim göndermek için marka yönetimi - Kullanıma hazır kullanıcı tercihi yönetimi - Satıcı geri dönüşü, otomatik akıllı yönlendirmeyle geçiş - Veri ambarının üstünde kampanyalar yürütün - Gerçek zamanlı günlükler, analizler ve arıza uyarıları
Force24
force24.co.uk
Anlamlı konuşmaların günün 24 saati gerçekleşmesini sağlayan güçlü pazarlama otomasyon platformu Force24 ile hedef kitlenizi besleyin ve büyütün.
eMarketeer
emarketeer.com
eMarketeer hepsi bir arada pazarlama otomasyon platformunuzdur! Kullanımı kolay ama inanılmaz derecede güçlü. Platformumuzda Pazarlama otomasyonu E-posta pazarlaması Etkinlik yönetimi Anketler ve değerlendirmeler Açılış sayfaları Mobil uygulamalar Mobil pazarlama için araçlar bulacaksınız
Inboundio
inboundio.com
Inboundio, İnternet Pazarlama çabalarını organize etmek isteyen bireylere ve küçük / orta ölçekli işletmelerin yanı sıra müşterilerine / franchise sahiplerine kullanımı kolay bir beyaz etiket / bayi hizmeti sunmak isteyen Ajanslara veya franchise'lara yönelik, dünyanın en basit dijital pazarlama platformudur. Son kullanıcılar için Inboundio, temel çevrimiçi pazarlama faaliyetlerini (Sosyal Medya Paylaşımı, Açılış Sayfaları, Potansiyel Müşteri Yaratma, Temel CRM, E-posta ve Damla Pazarlama) aşırı karmaşık veya aşırı pahalı olmadan gerçekleştirmenin kolay bir yolunu sağlar. Özelliklerin ve fiyatların tam listesi olan video demoları için https://www.inboundio.com/ adresinden Inboundio'ya göz atın. Bir bayi / beyaz etiket abonesi olarak inboundio'yu kendinizinmiş gibi markalayabilir, kendi planlarınızı ve fiyatlandırmanızı oluşturabilir ve sürekli gelir elde etmeye başlayabilirsiniz. Sürekli gelire ek olarak Inboundio, ajansınızın e-posta şablonlarının grafik tasarımı, açılış sayfaları ve hatta tam sosyal medya yönetimi gibi ilişkili hizmetlerin satışını yapmasına olanak tanıyan harika bir araçtır. Müşterinin kendisini yönetmesine izin vererek kontrolü devredebilir veya kullanımı kolay tek bir kontrol panelinden tüm pazarlamanın tam kontrolünü elinize alabilirsiniz. Bayiler için Inboundio hakkında daha fazla bilgiyi https://www.inboundio.com/Reeller adresinde bulabilirsiniz.
SimplyCast
simplycast.com
SimplyCast, ISO 27001:2013 sertifikalı, dünya çapındaki kuruluşlar için lider etkileşim yazılımı sağlayıcısıdır. Hem acil durum hem de acil olmayan iletişim teknolojisi sağlayan SimplyCast, kuruluşların verimliliklerini en üst düzeye çıkarmalarına yardımcı olmak için 20'den fazla iletişim aracı ve kanalı sunar. Şirketin 360 etkileşim platformu, pazarlama otomasyonu, gelen pazarlama ve etkileşimli iletişimi birleştiren, zengin özelliklere sahip bir çözümdür. SimplyCast, perakende, kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve konaklama sektörlerinde dünya çapında en tanınmış markaların birçoğu dahil olmak üzere 175'ten fazla ülkedeki müşterileri ile kuruluşlara, müşterilere tercih ettikleri iletişim yöntemiyle etkili bir şekilde ulaşma yeteneği sağlar.
Go4Clients
go4clients.com
GoClients, Hepsi Bir Arada Otomasyon Platformudur. Her gün yüzlerce şirketin Otomatik formlar oluşturmasına, SMS, E-postalar ve Çağrılarla Damla akışları oluşturmasına yardımcı olur. Go4Clients, kampanyalarını otomatikleştirerek ve birçok iletişim hizmetini entegre ederek müşterilerle olan tüm etkileşimi otomatikleştirmeye olanak tanır.
BIK
bik.ai
BIK (bik.ai), E-ticaret işletmelerinin birden fazla yatırım getirisi elde etmesine yardımcı olan en akıllı etkileşimli pazarlama platformudur. Bu platform, bir markanın Chatbot'larla otomasyon işlemlerini gerçekleştirmesine, CRM ile çoklu görevleri yönetmesine, kampanyalarla özelleştirilmiş yayınlar oluşturmasına ve gerçek zamanlı büyüme öngörüleri elde etmesine olanak tanır. Müşteri odaklı bir platform yaratma vizyonuyla BIK (bik.ai), çeşitli işletme segmentlerinin 137 kat yatırım getirisi elde etmesine yardımcı oluyor ve Markaları Sınırsız Hale Getirme sloganıyla dünya çapındaki işletmeleri güçlendiriyor!
Splio
splio.com
Splio, pazarlama otomasyonu ile sadakat pazarlamasını birleştiren çok kanallı bir pazarlama platformudur. Splio, pazarlamacıların işlemsel ve ilişkiye dayalı sadakat programlarını çevrimiçi ve çevrimdışı olarak yönetmelerine ve ayrıca müşteri bilgisine dayalı güçlü pazarlama kampanyalarını koordine etmelerine olanak tanır. The Kooples, Kusmi Tea, Givenchy, Le Slip Français, Caudalie, Degrenne, Intersport, Longchamp, Lindt, Air China ve Cache Cache dahil olmak üzere dünya çapında 500'den fazla marka her gün Splio kullanıyor.
OptCulture
optculture.com
OptCulture, perakende odaklı bir müşteri etkileşimi ve sadakat çözümüdür. Farklı perakende sistemlerinden ve POS yazılımı, e-Ticaret motorları, bilgi web siteleri ve hatta fiziksel formlar gibi kaynaklardan gelen kayıtlı müşteri verilerini özümser. Bu tür verilerden yararlanarak perakendecilere satın alma ve davranışsal öngörülerin yanı sıra sadakat programları, çok kanallı pazarlama kampanyaları ve promosyonları yürütme, tekrar ziyaretleri ve tekrarlı satışları hedefleme yeteneği sağlar.
AiTrillion
aitrillion.com
Eyleme Geçirilebilir Yapay Zeka ile Güçlendirilmiş Pazarlama Otomasyonunu Deneyimleyin - AiTrillion'u Alın! AiTrillion, e-Ticaret satıcıları için ilk SaaS tabanlı Yapay Zeka özellikli, hepsi bir arada pazarlama platformudur. E-Ticaret sektörü için oluşturulmuş analitiklerle entegre 11'den fazla müşteri etkileşim kanalı var; biz AiTrillion olarak 175'ten fazla ülkede milyonlarca müşteri arasındaki noktaları birleştirme konusunda uzmanız. Entegre & Yenilikçi özellikleriyle aradığınız her şey tek çatı altında toplanıyor. E-posta Pazarlama Otomasyonu Sadakat Ödül Programı Ürün İncelemeleri + Soru-Cevap Web Push Bildirimleri Affiliate Marketing Düzenli Üyelikler Form Oluşturucu Yapay Zeka İş Akışı Otomasyonu Akıllı Açılır Pencereler Duyuru Çubuğu Ürün Önerisi
Leadfox
leadfox.co
Leadfox: Çevrimiçi pazarlama stratejilerinizin kontrol merkezi. [http://bit.ly/2mj2mMJ] Pazarlama otomasyon yazılımımız Leadfox ile e-postalar, reklamlar, açılış sayfaları, açılır pencereler, banner'lar, A/B testleri dahil TÜM pazarlama taktiklerinizi dağıtabilir ve en üst düzeye çıkarabilirsiniz. 100'den fazla ülkede binlerce kullanıcı tarafından kullanılan Leadfox, uygun fiyatlı, kullanımı kolay, otomatik, hepsi bir arada pazarlama platformudur. Misyonumuz KOBİ'lerin ve ajansların erişilebilir, kullanımı kolay çözümler ve eğitim yoluyla dijital pazarlama dünyasına girmelerine yardımcı olmaktır. Daha fazla bilgi web sitemizde: http://bit.ly/2mj2mMJ
Alpine IQ
alpineiq.com
Alpine IQ, her ölçekteki perakendecinin ve markanın büyüme zorluklarını çözmesine ve gelir elde etmesine yardımcı olmak için müşteri odaklı teknoloji sağlayarak yüksek riskli sektörleri güçlendirir. Şirket, tüm mağaza içi ve çevrimiçi operasyonları korumak, bölümlere ayırmak ve tanıtmak için müşterilere sektörün en kapsamlı araç paketini sağlıyor.
Blueshift
blueshift.com
Blueshift, markaların her müşteri etkileşiminde alakalı, bağlantılı deneyimler sunmasına yardımcı olur. Akıllı müşteri katılımına yönelik Smart Hub platformu, markalara, gerçek zamanlı veri birleştirme, hedef kitle segmentasyonu, tahmine dayalı zeka, 1:1 kişiselleştirme, çok kanallı dahil olmak üzere tüm çok kanallı yolculuk boyunca gerçek zamanlı olarak 1:1 deneyimleri sorunsuz bir şekilde sunmak için eksiksiz bir araç seti sağlar. orkestrasyon ve eşsiz ölçek. Esnek, kullanımı kolay platform, herhangi bir kaynaktan gelen müşteri verilerini birleştirir, özelleştirilebilir yapay zeka ile zekanın kilidini açar ve akıllı karar almayı kullanarak temas noktalarındaki verileri gerçek zamanlı olarak etkinleştirir. Geliri artıran ve sonuç sağlayan müşteri odaklı deneyimler sunmanın yolu hiç bu kadar hızlı olmamıştı. Blueshift'in Akıllı Müşteri Etkileşimi platformu, verileri birleştirerek, bilgilendirerek ve etkinleştirerek çok kanallı yolculuk boyunca ilgili, bağlantılı deneyimler sunar.
© 2025 WebCatalog, Inc.