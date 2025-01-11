Pazarlama Otomasyon Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Pakistan

Omnisend

omnisend.com

Omnisend, e-ticaret mağazalarının çevrimiçi işlerini daha hızlı büyütmelerine yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmış bir dizi özellik içeren bir e-posta ve SMS pazarlama platformudur. Büyük e-ticaret platformlarıyla tek tıklamayla entegrasyon, önceden hazırlanmış otomasyon ve e-posta şablonları ve ödüllü 7/24/365 canlı müşteri desteği, her boyuttaki markanın abartılı maliyet olmadan daha fazla satış yapmasını kolaylaştırır. İşletmelerini otomatik pilotta büyütmek, hızlı oluşturulan, son derece alakalı e-postalar ve metinlerle müşterilerini dönüştürmek için Omnisend'i kullanan 100.000'den fazla e-ticaret markasına katılın. - Haber bültenleri ve hedefli kampanyalar gönderin Sürükle ve bırak e-posta oluşturucumuzu ve çeşitli hazır e-posta şablonlarını kullanarak dakikalar içinde güzel, alışveriş yapılabilir e-postalar oluşturun. Kupon kodları ekleyin, ürünleri otomatik olarak seçin ve ekleyin ve kampanyaları açmayanlara otomatik olarak yeniden gönderin - bunların hepsini sıkıcı manuel işlemlere gerek kalmadan yapın! - E-ticaret otomasyonlarıyla otomatik pilotta satışları artırın Sepetten vazgeçme, karşılama serileri, işlem e-postaları ve daha fazlası için önceden oluşturulmuş iş akışlarıyla kaybedilen satışları kazanın (geri alın). Önceden oluşturulmuş, gelir getirici otomasyonları birkaç dakika içinde çalıştırın veya kodsuz, sürükle ve bırak Otomasyon Düzenleyicimizi kullanarak özel iş akışlarınızı kolayca oluşturun. - Güçlü segmentasyonla hedeflemenizi geliştirin İyi hedeflenmiş, kişiselleştirilmiş e-postalar ve metinlerle dönüşümleri iyileştirmek için müşterilerinizi alışveriş davranışlarına ve diğer özelliklere göre segmentlere ayırın. Yüksek değere sahip müşteriler, belirli kategori/ürün alışverişi yapanlar veya yeniden etkileşime geçmesi gerekenler için segmentler oluşturun ve mesajlarınızı kişiselleştirin. - E-postayı SMS ve daha fazla kanalla birleştirin Aynı platformu kullanarak e-postalarınızın hemen yanına SMS ve anlık bildirimler ekleyin ve tutarlı, çok kanallı bir müşteri deneyimi sağlayın. Zamandan ve maliyetten tasarruf edin; artık ayrı e-posta, SMS ve push uygulamaları için ödeme yapmanıza gerek yok! - E-posta ve SMS listelerinizi oluşturun Mobil uyumlu, tamamen özelleştirilebilir formlarımızı kullanarak yeni aboneler toplayın. E-posta ve/veya SMS katılımlarını sorunsuz bir şekilde toplamak için açılır pencereler, kayıt kutuları, açılış sayfaları veya çarkıfelek arasından seçim yapın. Ziyaretçilerinizi çıkış amacı formlarıyla yakalayın ve form hedefleme seçeneklerini kullanarak açılır pencere etkileşimini iyileştirin; bunların tümü Omnisend'de mevcuttur. - 7/24 Destek İhtiyaç duyduğunuz her an size mükemmel destek ve yararlı tavsiyeler sağlıyoruz. 7/24 hizmetinizdeyiz. Omnisend'i ücretsiz kullanmaya başlayın, istediğiniz zaman yükseltin! Omnisend, Serbest Çalışanları ve Ajansları Omnisend ortaklık programına katılmaya davet ediyor. Bu program, Serbest Çalışanların ve Ajansların büyümelerini hızlandırmalarına, daha fazla müşteri kazanmalarına ve yönlendirilen ve yönetilen hesaplar için sektör lideri gelir payı almalarına yardımcı olmak için oluşturulmuştur. Bağlantıyı kontrol edin ve programa katılın: https://www.omnisend.com/partners/