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Pazarlama Otomasyon Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Pakistan
Pazarlama otomasyon yazılımı, pazarlama görevlerini otomatikleştirmek, iş akışlarını kolaylaştırmak ve pazarlama kampanyalarının etkinliğini ölçmek için tasarlanmıştır. Bu araçlar, pazarlama bilgilerini ve etkileşimlerini depolamak için merkezi bir veritabanı sunarak pazarlamacıların müşteriler veya potansiyel müşteriler için kişiselleştirilmiş ve zamanında deneyimler oluşturmasına olanak tanır. E-posta, sosyal medya, potansiyel müşteri yaratma, doğrudan posta ve dijital reklamcılık gibi çeşitli pazarlama yönlerine yönelik otomasyon özellikleriyle bu platformlar, pazarlama verimliliğini artırır. Pazarlama otomasyon araçlarının en önemli yönlerinden biri, kullanıcıların farklı segment ve kanallardaki kampanyaların başarısını değerlendirmesine olanak tanıyan analitik yetenekleridir. Bu özellikler, kampanyaların temel performans göstergeleri (KPI'ler) ve yatırım getirisi (ROI) üzerindeki etkisinin yanı sıra bunların genel şirket gelirine katkısını ölçer.
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HighLevel
gohighlevel.com
HighLevel, dijital ajanslar ve danışmanlar için beyaz etiketli bir satış ve pazarlama platformudur. İşlevsellik şunları içerir: SmartLists ile CRM, E-posta, 2 yönlü SMS, Birleştirilmiş SMS/Messenger/Instagram DM/Whatsapp/GMB Sohbet, Giden Arama, Çağrı İzleme, Çağrı Kaydı, Güçlü Çevirici, Form Oluşturucu, Anket Oluşturucu, Huni Oluşturucu, Web Sitesi Oluşturucu, Çevrimiçi Planlama, İş Akışı Otomasyonu, Raporlama, Web Kancaları ve daha fazlası! Ajans hesapları, müşterileriniz için kurulumları hızlandırmak amacıyla kopyalanabilen sınırsız alt (konum) hesapları içerir. Hesabınızı güçlendirmek için kendi Twilio ve SMTP kimlik bilgilerinizi getirin; böylece e-posta, telefon görüşmesi ve sms yoluyla toptan satış fiyatlarına erişebilirsiniz. 14 günlük ücretsiz deneme sürümüyle başlayın!
Odoo
odoo.com
Odoo, CRM, e-ticaret, faturalama, muhasebe, üretim, depo, proje yönetimi ve envanter yönetimini içeren bir işletme yönetimi yazılımıdır. Topluluk sürümü, GNU LGPLv3 kapsamında lisanslanan özgür bir yazılımdır. Ayrıca ekstra özelliklere ve hizmetlere sahip olan tescilli bir "Kurumsal" sürümü de bulunmaktadır. Çerçeve ve temel ERP modüllerinin kaynak kodu, Belçika merkezli Odoo S.A. tarafından küratörlüğünü yapmaktadır.
Hubspot
hubspot.com
HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için eksiksiz bir pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM yazılımı platformunun yanı sıra metodoloji, kaynaklar ve destek sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin. Marketing Hub ile tüm pazarlama araçlarınız ve verileriniz kullanımı kolay, güçlü tek bir platformda. Değerli zamanınızdan tasarruf edecek ve doğru müşterileri geniş ölçekte çekip dönüştürecek kişiselleştirilmiş bir deneyim sağlamak için ihtiyacınız olan tüm içeriğe sahip olacaksınız. Ayrıca Marketing Hub, HubSpot CRM platformunun bir parçası olarak oluşturulduğu için pazarlamacılar verileri yaptıkları her şeyin merkezinde tutabilirler. Pazarlamacılar, CRM platformunun tamamını kullanırken yatırım getirisini kanıtlamak ve yatırımları doğrulamak için satışlarda benzersiz bir uyum elde edebilir. İster stratejiler, hizmetler veya yazılım olsun - HubSpot karmaşıklığı değil şirketinizi ölçeklendirmenize olanak tanır. HubSpot daha iyi büyümeniz için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp, küçük işletmeler için oluşturulmuş Hepsi Bir Arada Pazarlama Platformudur. Raporlama ve analiz, Pazarlama CRM'si, e-posta kampanyaları, haber bültenleri ve içerik yönetimi gibi araçlarla müşterilerinizi merkeze koyabilir, böylece daha akıllıca pazarlama yapabilir ve işinizi daha hızlı büyütebilirsiniz. Mailchimp'in Pazarlama ve CRM mobil uygulaması, ilk günden itibaren daha akıllıca pazarlamanıza ve işinizi daha hızlı büyütmenize yardımcı olur. İşiniz sizi nereye götürürse götürsün, ihtiyacınız olan araçlara erişin ve dakikalar içinde çalışmaya başlayın; deneyime gerek yok. Mailchimp ile satış yapma, müşterileri geri getirme, yeni aboneler bulma veya markanızın misyonunu paylaşma fırsatını asla kaçırmazsınız. Mailchimp'i şunlar için kullanın: * Pazarlama CRM'si - Mailchimp'in Pazarlama CRM'si ile kişilerinizi takip edin. Kartvizit tarayıcı gibi kişileri içe aktarma araçlarıyla yeni müşteriler bulun ve ekleyin. Hedef kitlenin büyümesini takip edin ve kontrol panelinde bireysel kişiler hakkındaki bilgileri görüntüleyin. Hepsini tek bir yerde yapın; doğrudan uygulamadan çağrı yapın, mesaj gönderin ve e-posta gönderin. Önemli ayrıntıları hatırlamak için her etkileşimden sonra notlar kaydedin ve etiketler ekleyin. * Raporlar ve Analizler - Satış ve pazarlama performansınıza daha derinlemesine bakın. Tüm kampanyalarınızın sonuçlarını izleyin ve nasıl iyileştirilebileceğine dair uygulanabilir öneriler alın. E-posta kampanyaları, açılış sayfaları, Facebook ve Instagram reklamları, sosyal medya gönderileri ve kartpostallara ilişkin raporları ve analizleri görüntüleyin. * E-postalar ve Otomasyonlar - E-posta pazarlama kampanyaları, haber bültenleri ve otomasyonlar oluşturun, düzenleyin ve gönderin. Açmayanlara Tek Tıklamayla Yeniden Gönderme ve Ürün Yeniden Hedefleme e-postalarıyla, müşterilerinizle yeniden etkileşim kurabilecek ve kısa sürede satışlarınızı artırabileceksiniz. * Facebook ve Instagram Reklamları - Reklam taslakları oluşturun ve yayınlayın, bir bütçe belirleyin ve belirli bir grubu hedefleyin. Yeni insanlara ulaşın, mevcut kişilerle etkileşime geçin, özel hedef kitleler oluşturun veya web sitesi ziyaretçilerini geri getirin. * Pazarlama Önerileri - Pazarlamanızı geliştirmenize yardımcı olacak uygulanabilir öneriler alın. Terk Edilmiş Sepet e-postası oluşturmanın veya markanızın logosunu ayarlamanız için bir hatırlatma almanın zamanı geldiğini bilin. * Marka Yönetimi - Cihazınızdaki görselleri doğrudan Mailchimp'e yükleyin ve bunları tüm kampanyalarınızda kullanın.
ManyChat
manychat.com
Manychat, dünyadaki D2C markaları, Perakende mağazaları, Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar, Restoranlar, Emlak şirketleri için 1 numaralı çok kanallı platformdur. 2016 yılında kurulan Manychat, her yıl 1 milyardan fazla konuşmaya güç sağlıyor ve 190'dan fazla ülkede kullanılıyor. Müşterilerinizle anında etkileşime geçin. Markanızı büyütmek için Instagram Direkt Mesajlar, Facebook Messenger, WhatsApp ve SMS'teki etkileşimli konuşmaları otomatikleştirin. İster daha fazla potansiyel müşteri elde etmek, kampanyalarınızı otomatikleştirmek veya SLA sürelerinizi artırarak müşteri memnuniyetini artırmak istiyor olun, Manychat işletmenizin pazarlama ihtiyaçlarını çözecek tüm araçlara sahiptir. Sohbet Pazarlaması budur ve Manychat budur.
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
Herkese uyum sağlama ve yenilik yapma gücü veren tek akıllı iş uygulamaları portföyü olan Dynamics 365 ile nasıl daha çevik olabileceğinizi öğrenin.
Brevo
brevo.com
Günümüzün rekabetçi iş ortamında, olağanüstü müşteri hizmetleri sağlamak, gelişen bir marka oluşturmak için çok önemlidir. Conversations by Brevo ile satışları artırırken ve kalıcı müşteri ilişkileri geliştirirken müşteri desteğinizi yeni boyutlara yükseltebilirsiniz. Güçlü, hepsi bir arada platformumuz, ekibinize birinci sınıf destek sunma ve müşteri hizmetleri operasyonlarınızı kolaylaştırma konusunda güç verir. Gerçek zamanlı, gerçek konuşma Konuşmalar e-postayı, canlı sohbeti ve Facebook, WhatsApp ve Instagram gibi sosyal medya kanallarını entegre eder. Artık sekme karıştırma veya kopyalayıp yapıştırma yok. Tüm müşteri etkileşimlerini tek bir kullanışlı akışta merkezileştirin. Ziyaretçileri müşterilere dönüştürün ve gelir artışının kilidini açın Canlı sohbet widget'ımız ve sohbet robotlarımız ile potansiyel müşterilerinizle etkileşime geçin ve sitenizden ayrılmadan önce dönüşüm sağlamalarını sağlayın. Günümüzün rekabet ortamında geliri en üst düzeye çıkarmak için mevcut müşterileri koruyun ve geliştirin. Verimlilik parmaklarınızın ucunda Güncel değişkenleri içeren hazır yanıtlarla zamandan tasarruf edin. SSS'lere yanıt vermek ve tekrarlanan soruları azaltmak için kapsamlı bir yardım merkezi oluşturun. Daha anlamlı görüşmeler için self servis ve otomasyon araçlarından yararlanın. Hareket halindeyken Android veya iOS için Brevo Conversations mobil uygulamasını kullanın. Sorunsuz Entegrasyon ve Veri Konsolidasyonu Conversations by Brevo, Brevo ürünlerine ve ötesine sorunsuz bir şekilde entegre olarak size birleşik bir müşteri komuta merkezi sağlar. WordPress, Shopify, WooCommerce ve diğerleriyle derin entegrasyonlarla pazarlama hunilerinizi ve daha fazlasını zahmetsizce yönetin. Gönderim, iadeler, incelemeler, sadakat programları ve diğer temel iş işlevlerini kolaylaştırın. İlgili tüm verileri tek bir yerde toplayıp birleştirerek her müşteriye ilişkin kapsamlı bir görünüm elde edin. Brevo'yu seçen 500.000'den fazla işletmeye katılın ve Conversations by Brevo'nun gücünü ve basitliğini deneyimleyin. İster küçük bir işletme ister kurumsal olun, ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde özel planlar hazırladık.
Ascent360
ascent360.com
Ascent360, müşterilerinizin 360 derecelik bir görünümünü sunan ve temizlenmiş veriler, bölümlere ayrılmış hedef kitleler ve kişiselleştirilmiş, otomatik kampanyalar aracılığıyla satışlarınızı hızlandırmanıza ve müşteri tutmayı en üst düzeye çıkarmanıza olanak tanıyan Veriye Dayalı Pazarlama Otomasyon Platformudur. Müşteri verilerinizi satışa dönüştürmek hiç bu kadar kolay olmamıştı.
Nielsen
nielsen.com
Kendi kendine referans olarak The Nielsen Company olarak bilinen ve daha önce ACNielsen veya AC Nielsen olarak bilinen Nielsen Corporation, dünya çapındaki genel merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde bulunan küresel bir pazarlama araştırma firmasıdır. Kuzey Amerika'nın bölgesel merkezi Chicago'da bulunmaktadır.
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM, satış takibi, iletişim yönetimi, pazarlama otomasyonu, web analitiği, 2 yönlü e-postalar, telefon, temiz ve modern bir arayüze sahip yardım masası içeren tam entegre bir CRM'dir. Agile CRM ile KOBİ'ler artık şunları yapabilir: * Basit ve güçlü sürükle-bırak düzenleyiciyle pazarlama, satış ve müşteri tutma süreçlerini otomatikleştirin * Web sitesi ziyaretçilerini doğrudan CRM'deki potansiyel müşterilere dönüştürün - Web veya e-posta etkinliğine göre potansiyel müşterileri otomatik olarak geliştirin, takip edin ve puanlayın * Aynı sayfadan bir kişiyi arama, e-posta gönderme veya tweet atma özelliğiyle çok kanallı iletişimi etkinleştirin * Müşteri davranışlarını izleyin ve müşteri faaliyetleri için gerçek zamanlı uyarılar alın * Tüm müşteri geçmişini içeren yardım masası çağrılarını tek bir yerden yönetin * Müşterinin tüm ayrıntılarının ve iletişim geçmişinin kronolojik olarak sıralanmış şekilde tek bir sayfada ayrıntılı bir kaydına sahip olun * Kapsamlı entegrasyonlar kullanarak diğer çeşitli iş uygulamalarındaki müşteri verilerini tek sayfada görün
SalesBoss
salesboss.ai
SalesBoss, ev hizmetleri, perakende, otomotiv, emlak, profesyonel hizmetler ve daha fazlasını içeren sektörlerdeki yerel işletmelere yönelik hepsi bir arada satış, pazarlama, iletişim ve otomasyon yazılım platformudur. SalesBoss, Satış, Pazarlama, SMS, E-posta, Aramalar, Takvim, Web Sohbeti, Gelen Kutusu, Boru Hattı, İncelemeler, Ödemeler, Web Siteleri, Huniler ve Otomasyonun gücünü yapay zeka destekli tek bir çözümde birleştirir. Salesboss, potansiyel müşteri yakalama ve yetiştirmeden anlaşma kapatma ve müşteriyi elde tutmaya kadar tüm satış hattınızı kullanımı kolay tek bir platformda yönetmenize yardımcı olur. Ayrıca yerleşik otomasyon özellikleri, tekrarlanan görevleri otomatikleştirerek zamandan tasarruf sağlar ve verimliliği artırır. Yerel İşletmeler verilerini düzenleyebilir, daha fazla potansiyel müşteri oluşturabilir, güçlü satış hatları oluşturabilir ve daha fazla anlaşmayı daha hızlı tamamlayabilir.
RollWorks
rollworks.com
NextRoll'un bir bölümü olan RollWorks, her büyüklükteki iddialı B2B şirketlerine, pazarlama ve satış ekiplerini uyumlu hale getirip gelirlerini güvenle artırmaları için hesap tabanlı bir platform sunuyor. Makine öğrenimi ve kapsamlı hesap verileri temeli ile desteklenen RollWorks platformu, hedef hesaplarınızı tanımlamanıza, dijital reklamlar, web kişiselleştirme, e-posta imzaları ve satış otomasyonu ile onlarla etkileşime geçmenize ve son olarak programlarınızın etkinliğini ölçmenize yardımcı olur. RollWorks, hesap tabanlı yaklaşımın iyi bir B2B pazarlama olduğuna inanan büyük ve küçük pazarlama ve satış ekipleri için vazgeçilmez bir platformdur. www.rollworks.com adresinden bugün başlayın.
Omnisend
omnisend.com
Omnisend, e-ticaret mağazalarının çevrimiçi işlerini daha hızlı büyütmelerine yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmış bir dizi özellik içeren bir e-posta ve SMS pazarlama platformudur. Büyük e-ticaret platformlarıyla tek tıklamayla entegrasyon, önceden hazırlanmış otomasyon ve e-posta şablonları ve ödüllü 7/24/365 canlı müşteri desteği, her boyuttaki markanın abartılı maliyet olmadan daha fazla satış yapmasını kolaylaştırır. İşletmelerini otomatik pilotta büyütmek, hızlı oluşturulan, son derece alakalı e-postalar ve metinlerle müşterilerini dönüştürmek için Omnisend'i kullanan 100.000'den fazla e-ticaret markasına katılın. - Haber bültenleri ve hedefli kampanyalar gönderin Sürükle ve bırak e-posta oluşturucumuzu ve çeşitli hazır e-posta şablonlarını kullanarak dakikalar içinde güzel, alışveriş yapılabilir e-postalar oluşturun. Kupon kodları ekleyin, ürünleri otomatik olarak seçin ve ekleyin ve kampanyaları açmayanlara otomatik olarak yeniden gönderin - bunların hepsini sıkıcı manuel işlemlere gerek kalmadan yapın! - E-ticaret otomasyonlarıyla otomatik pilotta satışları artırın Sepetten vazgeçme, karşılama serileri, işlem e-postaları ve daha fazlası için önceden oluşturulmuş iş akışlarıyla kaybedilen satışları kazanın (geri alın). Önceden oluşturulmuş, gelir getirici otomasyonları birkaç dakika içinde çalıştırın veya kodsuz, sürükle ve bırak Otomasyon Düzenleyicimizi kullanarak özel iş akışlarınızı kolayca oluşturun. - Güçlü segmentasyonla hedeflemenizi geliştirin İyi hedeflenmiş, kişiselleştirilmiş e-postalar ve metinlerle dönüşümleri iyileştirmek için müşterilerinizi alışveriş davranışlarına ve diğer özelliklere göre segmentlere ayırın. Yüksek değere sahip müşteriler, belirli kategori/ürün alışverişi yapanlar veya yeniden etkileşime geçmesi gerekenler için segmentler oluşturun ve mesajlarınızı kişiselleştirin. - E-postayı SMS ve daha fazla kanalla birleştirin Aynı platformu kullanarak e-postalarınızın hemen yanına SMS ve anlık bildirimler ekleyin ve tutarlı, çok kanallı bir müşteri deneyimi sağlayın. Zamandan ve maliyetten tasarruf edin; artık ayrı e-posta, SMS ve push uygulamaları için ödeme yapmanıza gerek yok! - E-posta ve SMS listelerinizi oluşturun Mobil uyumlu, tamamen özelleştirilebilir formlarımızı kullanarak yeni aboneler toplayın. E-posta ve/veya SMS katılımlarını sorunsuz bir şekilde toplamak için açılır pencereler, kayıt kutuları, açılış sayfaları veya çarkıfelek arasından seçim yapın. Ziyaretçilerinizi çıkış amacı formlarıyla yakalayın ve form hedefleme seçeneklerini kullanarak açılır pencere etkileşimini iyileştirin; bunların tümü Omnisend'de mevcuttur. - 7/24 Destek İhtiyaç duyduğunuz her an size mükemmel destek ve yararlı tavsiyeler sağlıyoruz. 7/24 hizmetinizdeyiz. Omnisend'i ücretsiz kullanmaya başlayın, istediğiniz zaman yükseltin! Omnisend, Serbest Çalışanları ve Ajansları Omnisend ortaklık programına katılmaya davet ediyor. Bu program, Serbest Çalışanların ve Ajansların büyümelerini hızlandırmalarına, daha fazla müşteri kazanmalarına ve yönlendirilen ve yönetilen hesaplar için sektör lideri gelir payı almalarına yardımcı olmak için oluşturulmuştur. Bağlantıyı kontrol edin ve programa katılın: https://www.omnisend.com/partners/
Kizen
kizen.com
Kizen, kurumsal liderlerin ekiplerini benzeri görülmemiş bir özerklik, verimlilik ve çeviklikle güçlendirmelerine yardımcı olur. Mevcut teknoloji yığınınızla entegre olun veya Kizen'i işletmenizin kalbi olarak kullanarak tüm verilerinizi, satış, pazarlama, İK ve operasyon girişimlerinizi güçlendirin. SKYROCKET SATIŞ VERİMLİLİĞİ VE ÖNGÖRÜLEBİLİRLİĞİ. Önerilen sonraki en iyi eylemler, tahmine dayalı tahminler ve düşük performans uyarılarıyla daha fazla anlaşmayı daha hızlı tamamlayın. YAPAY GÜÇLÜ, OTOMATİK AÇILAN 1'E 1 YOLCULUKLAR. İşletmenizdeki her veri noktasından öğrenen hiper-otomatik müşteri yolculukları. YILDIZ YETENEKLERİNİ WARP HIZINDA BELİRTİN VE İŞE ALIN. Hızlı bir şekilde işe alım yapmak, iş akışlarını otomatikleştirmek ve uyarlamak ve MVP'lerinizi korumak için yapay zeka destekli İK yönetimi. AI İLE HIZLANDIRILMIŞ BT DESTEĞİ, VERİ OPS'U VE UYGULAMA OLUŞTURMA. Birleştirilmiş, merkezi veriler ve kodsuz bir arayüz, eskiden haftalar süren işleri birkaç saatte başlatmanıza olanak tanır. OTOMASYONU KULLANARAK DENEYİMLERİ VE VERİMLİLİĞİ EN ÜST DÜZEYE ÇIKARIN. Kod gerektirmeyen tek bir uygulama kullanarak iş akışlarını kolaylaştırın ve girişimleri gerçek zamanlı olarak yönetin, otomatikleştirin ve destekleyin.
Keap
keap.com
Keap, işinizi büyütmek için tasarlanmış, hepsi bir arada bir CRM ve satış ve pazarlama otomasyon platformudur. Keap ile satışları ve geliri artırmak için tüm potansiyel müşterilerinizi kolayca yakalayacak, organize edecek, takip edecek ve besleyeceksiniz. Başarınızı garantilemek için Keap ayrıca uzman koçluğu, derinlemesine eğitim, olağanüstü destek ve girişimcilerden oluşan özel bir topluluk sunar.
Marsello
marsello.com
Marsello, kârlı müşteri ilişkileri kurmak için ihtiyacınız olan her şeye sahip olan eksiksiz pazarlama çözümünüzdür. Sadakat, e-posta, SMS, pazarlama otomasyonu, sosyal planlama, incelemeler, müşteri geri bildirimleri ve daha fazlası. Satışları pazarlama çalışmalarına göre izlemek için POS ve e-Ticaret verilerinizi tek bir kontrol panelinde bağlayın.
Kartra
home.kartra.com
Kartra bir platformdan daha fazlasıdır; yüksek dönüşüm sağlayan açılış sayfaları ve web sitelerinden gelişmiş e-posta pazarlama çözümlerine, üyelik sitelerine ve ötesine kadar her şeyi sağlayan, girişimcilik yolculuğunuzda bir ortaktır. Kartra platformu satışları artırmak için tasarlandı ve dijital pazarlama ve satış süreçlerini basitleştiren güçlü bir hepsi bir arada çözüm sunarak en iyi yaptığınız işe, yani hedef kitlenize değer yaratıp sunmaya odaklanmanıza olanak tanıyor. * Kolaylıkla Oluşturun: Büyüleyici web siteleri, videolar ve web seminerleriyle hedef kitlenizin ilgisini çekin. Dönüştürücü üyelikler veya çevrimiçi kurslar sunun ve entegre araçlar aracılığıyla programınızı ve faturalarınızı yönetin. * Hassas Pazar: Gelişmiş potansiyel müşteri yakalama tekniklerini kullanarak erişiminizi genişletin ve hedefli kampanyalar ve dönüşüm hunileriyle potansiyel müşterilerinizi besleyin. Tekliflerinizi e-posta veya SMS yoluyla etkili bir şekilde iletin ve özelleştirilebilir ödemeler aracılığıyla ödemeleri işleyin. * Vizyonunuzu Ölçeklendirin: Pazarlama stratejilerinizi geliştirmek için gelişmiş etiketleme ve davranış temelli mesajlaşmadan yararlanın. Derinlemesine analizlerle büyümenizi otomatikleştirin ve bilinçli kararlar alın.
leadlovers
leadlovers.com
Leadlovers dijital pazarlama otomasyonu ile çevrimiçi satışlarınızı artırın. Platformumuzda stratejinizi sıfırdan oluşturmak için gereken tüm kaynakları bulacaksınız.
Inflection.io
inflection.io
Yeni nesil B2B pazarlama ve müşteri iletişim platformu. Ürün veya veri ekiplerini beklemeden, kullanıcı etkileşimi verilerini içeren son derece kişiselleştirilmiş mesajlar gönderin. Kullanıcılarınızı daha hızlı katılıma, daha iyi benimsemeye ve daha fazla gelir ve satış hattı elde etmeye yönlendirin. Marketo'nun gücü, Intercom'un kullanım kolaylığı, Snowflake'in verileri.
EQUP
equp.com
EQUP, işletme sahiplerinin pazarlama, satış, faturalandırma, iletişim vb. iş süreçlerini kolaylaştırmalarına yardımcı olan hepsi bir arada bir yazılımdır. EQUP ile işletme sahiplerinin genel çözümlerle yetinmesi gerekmez; Hizmet, SAAS veya E-ticaret sektörlerinde olsun, iş sorunlarına sektöre özel çözümler sunar. EQUP, size tek bir hesap ve tek bir abonelikle birden fazla şirketi yönetme seçeneğini sunan, piyasada bulunan tek CRM+Pazarlama Otomasyonu yazılımıdır. Diğer işletmelerinizi yönetmek için yeni bir plan satın almanıza gerek yok. EQUP'un envanter havuzu özelliği, hiçbir özelliğin kullanılmadan kalmaması için E-postalarınızı, Kullanıcılarınızı, Anlaşmalarınızı, Etiketlerinizi, Görevlerinizi, Randevularınızı vb. şirketleriniz arasında bir havuzda toplamanıza olanak tanır. EQUP'ta işinizi yönetmek ve büyütmek için ihtiyacınız olan tüm araçlar tek bir yerde mevcuttur; birden fazla program öğrenmenize ve gerekli bilgiler için bunlar arasında geçiş yapmanıza gerek kalmadan işinizi yönetmenizi kolaylaştırır. Ayrıca, yalnızca işe alım konusunda size yardımcı olmakla kalmayacak, aynı zamanda yazılım ihtiyaçlarınızda da size yardımcı olacak özel bir hesap yöneticisine erişiminiz olacak.
SalesNexus
salesnexus.com
Orta Ölçekli İşletmeler için CRM ve Pazarlama Otomasyonu için Hepsi Bir Arada Platform Kullanımı kolay CRM, SMS ve E-posta Pazarlama Otomasyonları ile satış sürecinizi basitleştirin. Tek ekranda hızlı ve kolay: satış ekiplerinin iş süreçlerinizi programcılar olmadan yönetmesi için tasarlanmıştır.
PursueApp
getpursueapp.in
PursueApp, etkili soğuk e-posta pazarlaması yoluyla daha fazla satış elde etmenize yardımcı olan güçlü bir SAAS'tır. Ajanslar ve B2B işletmeleri için eksiksiz bir soğuk e-posta pazarlama paketidir. Pazarlamacılar, PursueApp'in yanı sıra, etkili soğuk e-posta yoluyla nasıl daha fazla potansiyel müşteri elde edebileceklerine dair ayrıntılı bir yol haritası da alacaklar. PursueApp, etkili soğuk e-posta pazarlaması yoluyla daha fazla satış elde etmenize yardımcı olan güçlü bir SAAS'tır. Ajanslar ve B2B işletmeleri için eksiksiz bir soğuk e-posta pazarlama paketidir. PursueApp'in yanı sıra pazarlamacılar, etkili soğuk e-posta yoluyla nasıl daha fazla potansiyel müşteri elde edebileceklerine dair ayrıntılı bir yol haritası da alacaklar.
User.com
user.com
User.com, müşterileriniz için tek bir veri kaynağı kullanarak etkileşimi artırmayı ve dönüşümü iyileştirmeyi amaçlayan hepsi bir arada Pazarlama Otomasyonu platformudur. Müşterilere çok çeşitli iletişim kanalları aracılığıyla ulaşın: e-posta, canlı sohbet, sohbet robotu, anında bildirimler, dinamik sayfa içeriği ve çok daha fazlası; hepsi tek bir yerde mevcut. Pazarlama Otomasyonu ile ilgileniyor musunuz? Ön ödeme olmadan 14 günlük ücretsiz denememizi kullanın: http://bit.ly/2wrc3Ax Çeşitli entegrasyonlar sunuyoruz - Google Etiket Yöneticisi, Zapier, Segment, Google Analytics, Wordpress, Magento, PrestaShop, JavaScript, CSV'ye kolayca bağlanın, Gmail, Freshmail, Email Labs ve çok daha fazlası! Tam liste için buradaki entegrasyon sayfamıza bakın: http://bit.ly/38Dsxn2 Hem küçük hem de büyük işletmeler için gerçek zamanlı bir müşteri ve etkileşim aracı olan User.com, dönüşüm oranlarını en üst düzeye çıkarmak ve kullanıcı memnuniyetini artırmak için tasarlanmıştır. Sezgisel sürükle ve bırak araçlarıyla pazarlama otomasyon süreçleri, pazarlama kampanyaları oluşturabilir ve müşterilerinizin sürekli ilgisini çekecek otomatik eylem yolları oluşturabilirsiniz. Kullanıcılarınıza kişiselleştirilmiş mesajları doğru zamanda iletmek için Tetikleyicileri, Koşulları ve Eylemleri kullanın. Kullanıcılarınızla gerçek zamanlı olarak sürekli etkileşimde bulunmanın ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz - Canlı sohbet aracımızın entegrasyonuyla gerçek zamanlı ve dünya çapında bağlantı kurabilirsiniz. Tüm konuşmalar saklanır ve bağlanır. En son mesajları istediğiniz zaman arayın ve aralarında basit bağlantılarla güncellemeleri e-posta yoluyla kullanıcılara gönderin.
GoCRM
gocrm.io
GoCRM, tam dönüşüm hunisi pazarlama yaklaşımı sunan tek CRM olarak tamamen şirket içinde tasarlanmış ve geliştirilmiş bir CRM platformudur. GoCRM, güçlü pazarlama ve satış özelliklerini özelleştirilebilir ve tamamen entegre bir platformda birleştirir. Platformumuzun kullanımı kolay ve küçük işletmeler için uygun fiyatlıdır. Bu, ölçeklenebilir iş büyümesini destekleyen, satış süreçlerini kolaylaştıran ve genel müşteri deneyimini geliştiren sağlam bir platforma sahip olacağınız anlamına gelir.
SpotlerUK
spotler.co.uk
B2B gelen ve giden pazarlama yazılımını tamamlayın. Pazarlama ve satış ekiplerinizin web sitesi trafiğinden daha fazla potansiyel müşteri elde etmesini, daha fazla ziyaretçiyi MQL'lere dönüştürmesini ve eksiksiz pazarlama kampanyaları yürütmesini sağlamak.
SALESmanago
salesmanago.com
SALESmanago, CEO'lar için yalın ancak güçlü, güvenilir gelir artırma ortakları olmak isteyen, etki yaratmaya aç e-Ticaret pazarlama ekiplerine yönelik bir Müşteri Etkileşim Platformudur. Yapay zeka odaklı çözümlerimiz halihazırda 50 ülkede 2000'den fazla orta ölçekli işletmenin yanı sıra Vodafone, Lacoste, New Balance ve Victoria's Secret gibi birçok tanınmış küresel marka tarafından benimsendi. SALESmanago, üç ilkeden yararlanarak gelir artışını en üst düzeye çıkarma ve e-Ticaret KPI'larını iyileştirme vaadini yerine getiriyor: (1) Sıfır ve Birinci Taraf Verilerine dayalı özgün müşteri ilişkileri oluşturmak için Müşteri Yakınlığı; (2) Hiperkişiselleştirme sayesinde üstün Omnichannel müşteri deneyimi sağlamak için Hassas Uygulama; ve (3) Maksimum etki için pragmatik ve daha hızlı karar almayı mümkün kılan insan ve yapay zeka tabanlı rehberliği birleştiren Büyüme Zekası. Daha fazla bilgi: www.salesmanago.com
Leadfwd
leadfwd.com
Leadfwd, B2B Potansiyel Araştırma Verilerini, Satış Desteğini ve Hesap Tabanlı Pazarlamayı Yapay Zeka ve Makine Öğreniminin gücüyle birleştirir. Hepsi bir arada Durdurulamaz Büyüme Platformu.
LeadSquared
leadsquared.com
İşletmeler için eksiksiz Pazarlama Otomasyonu ve CRM yazılımı. Potansiyel müşteri yakalamanızı, müşteri adayı yönetiminizi, satış yönetiminizi ve analitiğinizi tek bir platformda düzenleyin.
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo, tüm müşterilerinizin desteklediği ve ilk günden itibaren ölçeğe göre tasarlanan akıllı bir pazarlama otomasyon platformuyla daha akıllı dijital ilişkilere güç verir. Tüm teknoloji yığınınızdan, herhangi bir süre boyunca, tam ayrıntılı ayrıntılarla tüm müşteri verilerinizi merkezileştiren esnek, gerçek zamanlı bir veritabanı üzerine kurulu olan Klaviyo, dünya çapında inanılmaz derecede karmaşık ve kişiselleştirilmiş deneyimler oluşturmayı, sunmayı ve optimize etmeyi kolaylaştırır. e-posta, SMS, mobil uygulamalar, incelemeler, web, ücretli reklamlar ve daha fazlası. Dönüşümleri ve müşteri yaşam boyu değerini artırmak ve kendi şartlarına göre büyümek için Klaviyo'yu kullanan 130.000'den fazla ödeme yapan müşteriye katılın. Daha fazlasını klaviyo.com'da öğrenin.
Insightly
insightly.com
Insightly, ekiplerin sevdiği modern, uygun fiyatlı CRM'dir. Kullanımı kolay, özelleştirilmesi basit ve şirketler büyüdükçe ölçeklenebilir, eski CRM'lerin çözemediği ortak sorunları çözer. Ekiplerin satış hattını oluşturmasına ve dönüştürmesine, üretkenliği artırmasına ve kalıcı müşteri ilişkileri kurmasına içgörüyle yardımcı olur. İşletmenize göre ölçeklenen, kullanımı kolay, esnek ve güvenli tek bir CRM'de tüm müşteri, satış ve iş verilerinizi (potansiyel müşteriler, kişiler, e-postalar, etkinlikler, fiyat teklifleri, projeler, görevler, fırsatlar ve iş raporları) merkezileştirin ve yönetin . Insightly'nin kurumsal düzeydeki Ürünler, Fiyat defterleri ve Fiyat Teklifleri (PPQ) özellikleriyle satış verimliliğini ve şeffaflığı artırın. Milyonlarca farklı ürün ve hizmeti doğrudan Insightly platformunun içinden hızla arayın, takip edin ve yönetin. Ürün ve hizmetleri bireysel fırsatlara bağlayarak insan hatalarını, darboğazları ve tutarsızlıkları ortadan kaldırın. Insightly'nin PPQ'su ile saha ekipleriniz yalnızca birkaç tıklamayla fırsatlarına yönelik özel teklifler, sözleşmeler ve teklifler oluşturabilir. Neyi, kime, ne zaman ve hangi fiyata sattığınız konusunda tam kontrol ve görünürlüğün keyfini çıkarın. İş akışlarını ve süreçlerini benzersiz iş ihtiyaçlarınıza ve tercihlerinize göre uyarlamak, yüksek benimseme ve memnuniyet sağlamak için Insightly'nin özel nesnelerini ve uygulamalarını kullanın. Insightly'yi 500'den fazla popüler uygulamayla entegre etmek için AppConnect'i kullanın. Insightly'nin yerel CRM entegrasyonları şunları içerir: Gmail Google Workspace ve Google Apps Google Drive Quickbooks Çevrimiçi Xero Slack Dropbox Box MailChimp Evernote Zapier Facebook Potansiyel Müşteri Reklamları Ve daha fazlası... Hem Android hem de iOS için ödüllü mobil uygulamalarla her şeyi hareket halindeyken yönetin. Kartvizitleri tarayın ve tüm bilgileri tek tıklamayla yükleyin, projeleri ve kayıtları gerçek zamanlı olarak güncelleyin ve saha ekibinizin doğrudan müşterinin bulunduğu yerde fırsatlar oluşturmasına ve güncellemesine olanak tanıyın. Her sektörde güçlü olan Insightly CRM müşterileri, aynı platformda pazarlama otomasyonu, müşteri hizmetleri ve entegrasyonlar için tamamlayıcı ürünler ekleyebilir.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse, küçük işletmelere, solo girişimcilere, koçlara ve pazarlamacılara hedef kitlelerini büyütmek, aboneleriyle etkileşim kurmak ve aboneleri ödeme yapan müşterilere dönüştürmek için güçlü ve uygun fiyatlı araçlar sağlayan kapsamlı bir e-posta pazarlama platformudur. 25 yılı aşkın uzmanlığımızla müşterilerimiz, kullanıcı dostu çözümümüz, ödüllü 7/24 müşteri desteğimiz ve otomasyon, liste büyütme ve web seminerleri ve canlı yayın gibi ek iletişim araçlarıyla e-posta pazarlamanın ötesine geçen güçlü araçlarımız için GetResponse'u tercih ediyor. işletmelerin kişisel markalarını oluşturmalarına, ürün ve hizmetlerini satmalarına ve bir topluluk oluşturmalarına yardımcı olacak sohbetler. Daha gelişmiş bir platforma mı ihtiyacınız var? GetResponse MAX ve MAX², gelişmiş pazarlama özellikleri ve güvenilir destek arayan zorlu kullanıcılara yönelik çözümlerdir.
Blueshift
blueshift.com
Blueshift, markaların her müşteri etkileşiminde alakalı, bağlantılı deneyimler sunmasına yardımcı olur. Akıllı müşteri katılımına yönelik Smart Hub platformu, markalara, gerçek zamanlı veri birleştirme, hedef kitle segmentasyonu, tahmine dayalı zeka, 1:1 kişiselleştirme, çok kanallı dahil olmak üzere tüm çok kanallı yolculuk boyunca gerçek zamanlı olarak 1:1 deneyimleri sorunsuz bir şekilde sunmak için eksiksiz bir araç seti sağlar. orkestrasyon ve eşsiz ölçek. Esnek, kullanımı kolay platform, herhangi bir kaynaktan gelen müşteri verilerini birleştirir, özelleştirilebilir yapay zeka ile zekanın kilidini açar ve akıllı karar almayı kullanarak temas noktalarındaki verileri gerçek zamanlı olarak etkinleştirir. Geliri artıran ve sonuç sağlayan müşteri odaklı deneyimler sunmanın yolu hiç bu kadar hızlı olmamıştı. Blueshift'in Akıllı Müşteri Etkileşimi platformu, verileri birleştirerek, bilgilendirerek ve etkinleştirerek çok kanallı yolculuk boyunca ilgili, bağlantılı deneyimler sunar.
WebEngage
webengage.com
WebEngage, dünya çapında 800'den fazla marka için müşteri katılımını kolaylaştıran tam kapsamlı bir Saklama İşletim Sistemidir. Platform, işletmelerin çeşitli dijital kanallar üzerinden kullanıcılarıyla kişiselleştirilmiş ve anlamlı ilişkiler kurmasına olanak tanır. Kapsamlı araç ve çözüm paketiyle WebEngage, işletmelerin müşterileri etkili bir şekilde anlamasını, etkileşime geçmesini ve elde tutmasını sağlar. - MÜŞTERİ VERİLERİNİ BİRLEŞTİRİN: WebEngage, işletmelerin çeşitli kaynaklardan gelen müşteri verilerini birleştirmesine olanak tanır, gerçek zamanlı bilgiler sağlar ve belirli müşteri özelliklerine ve davranışlarına dayalı olarak hedeflenen kampanyalar için dinamik mikro segmentasyona olanak tanır. - ÇOK KANALLI YOLCULUKLAR: WebEngage'in sezgisel sürükle ve bırak iş akışı oluşturucusu ile işletmeler, çok kanallı müşteri yolculuklarını sorunsuz bir şekilde tasarlayabilir ve otomatikleştirebilir, böylece e-posta, SMS, anlık bildirimler ve daha fazlası gibi kanallar arasında tutarlı ve kişiselleştirilmiş deneyimler sağlayabilir. - HEDEFLENMİŞ KAMPANYALAR: WebEngage, işletmelere, müşteri eylemleri ve önceden tanımlanmış iş etkinlikleri tarafından tetiklenen kişiselleştirilmiş kampanyaları otomatikleştirme yetkisi verir. Bu, müşteri katılımını ve dönüşüm oranlarını artırmak için zamanında ve ilgili iletişimi sağlar. - YAPAY DESTEKLİ ÖNGÖRÜCÜ MODELLER: WebEngage Analytics panosu, öncelikli müşterileri segmentlere ayırmak, onlarla etkileşime geçmek ve elde tutmak, pencereleri dönüştürmek ve yatırım getirisi optimizasyonu için gerekli tüm ölçümleri güçlendirir. Bu, işletmelerin müdahalelerine ve kampanyalarına maksimum etki ve daha iyi yatırım getirisi için odaklanmalarına olanak tanır. - 1:1 KİŞİSELLEŞTİRME: WebEngage, işletmelerin geniş ölçekte kişiselleştirilmiş deneyimler sunmasına olanak tanır. İşletmeler, kullanıcının amacını, tercihlerini ve diğer ilgili verileri birleştirerek iletişimlerini her bir müşteriye özel hale getirebilir ve çok kanallı müşteri katılımını teşvik edebilir. Dahası ne? WebEngage platformunun entegrasyonu hızlı ve kolaydır. ESP ve MSP serisiyle uyumludur, teknik ekibin birkaç saat içinde müdahale etmesi yeterlidir. Dünya genelinde varlık: Genel merkezi Hindistan'da bulunan WebEngage, Orta Doğu ve Afrika bölgesi, Güneydoğu Asya ve Güney Amerika'daki ofisleri ve varlığıyla operasyonlarını küresel olarak genişletti.
Customer.io
customer.io
Customer.io, pazarlama ekiplerinin tüm mesajlaşma kanallarındaki insanlara doğru zamanda ulaşan veriye dayalı kampanyalar oluşturması için tasarlanmış bir müşteri etkileşim platformudur. Ürün paketleri arasında tüm etkileşim ihtiyaçlarına yönelik bir mesajlaşma otomasyon aracı olan Journeys ve tüm teknoloji yığınını birbirine bağlayan bir müşteri veri platformu olan Data Pipelines yer alıyor. Customer.io, gerçek zamanlı verileri ve kişiselleştirilmiş mesajları birleştirerek etkili müşteri etkileşimi için kazanan bir tarif sunuyor. Ölçeklendirmek için tasarlanan Customer.io, 5.500'den fazla şirket tarafından kullanılıyor ve yılda 29 milyardan fazla mesaj gönderiyor. 2012 yılında kurulan Customer.io, 2022 Inc. 5000 listesinde en hızlı büyüyen özel şirketlerden biri olarak adlandırılan, küresel olarak dağıtılan, uzaktan faaliyet gösteren bir şirkettir.
ConnectWise Manage
connectwise.com
Teknoloji satan, hizmet veren ve destekleyen şirketler için tasarlanan ConnectWise PSA (eski adıyla ConnectWise Manage), dünya çapında lider iş yönetimi platformudur. Teknoloji Çözümü Sağlayıcıları (TSP'ler) daha fazla sorumluluk, operasyonel verimlilik ve karlılık elde etmek için ConnectWise PSA'ya güveniyor. Buluttan yararlanan ConnectWise PSA, bir şirketin operasyonlarını önemli ölçüde kolaylaştıran iş süreci otomasyonunu, yardım masası yönetimini ve müşteri hizmetlerini, satış, pazarlama, proje yönetimi ve iş analitiğini kolaylaştırır. ConnectWise PSA, TSP'lere işleri üzerinde uçtan uca bir görünüm ve tam kontrol sağlayan merkezi bir merkezdir. ConnectWise PSA ayrıca kullanıcılarına güçlü bir fikir, uzman ve çözüm ağına erişim olanağı sağlar. Teknoloji hizmetleri sektöründe deneyimli olan ConnectWise PSA, 15 yılı aşkın süredir teknoloji şirketleri için önde gelen iş yönetimi platformu olmuştur.
Omni.us
omni.us
Yüksek kaliteli B2B müşterileri tek bir yerden otomatik olarak bulmanıza, onlara ulaşmanıza ve kapatmanıza olanak tanıyan tek Omni Channel platformu.
BenchmarkONE
hatchbuck.com
BenchmarkONE, işletmelerin satış ve pazarlama yazılımıyla büyümesine yardımcı olur. Çalışma şeklinize göre tasarlanmış, CRM, e-posta pazarlaması ve pazarlama otomasyonu için hepsi bir arada çözümüz. Kullanımı kolay SaaS platformumuzla müşterilere ulaşın ve geliri artırın.
Bloomreach
bloomreach.com
Bloomreach, dünyanın 1 numaralı Ticaret Deneyimi Bulutu olup, markalara sihir gibi hissettirecek kadar kişiselleştirilmiş müşteri yolculukları sunma gücü vermektedir. Gerçek kişiselleştirmeyi ve dijital ticaretin büyümesini sağlayan bir ürün paketi sunar; bunlar arasında şunlar yer alır: Yapay zeka odaklı arama ve satış sunan Discovery; Başsız bir CMS sunan içerik; ve Engagement, lider bir CDP ve pazarlama otomasyonu çözümleri sunuyor. Bu çözümler, birleştirilmiş müşteri ve ürün verilerinin gücünü yapay zeka optimizasyonunun hızı ve ölçeğiyle birleştirerek her kanalda ve her yolculukta dönüşüm sağlayan gelir artırıcı dijital ticaret deneyimlerine olanak tanıyor. Bloomreach, aralarında Albertsons, Bosch, Puma, FC Bayern München ve Marks & Spencer'ın da bulunduğu 850'den fazla küresel markaya hizmet veriyor. Daha fazla bilgi için Bloomreach.com'u ziyaret edin. (Exponea, 2021 yılında Bloomreach tarafından satın alındı.)
Makesbridge
makesbridge.com
Makesbridge, dünya çapında binlerce kullanıcı tarafından kullanılan, türünün en iyisi bir çözümdür. Basit toplu e-posta çekimleri, günde milyonlarca kişiye gelişmiş B2C e-posta gönderme, satış otomasyonu veya pazarlama otomasyonu için platformu kullanın. Görüşler, birinci sınıf destekle doğru fiyata güce ihtiyacınız varsa MailChimp ve Marketo için bir gelişme olduğumuzu söylüyor. İster basit bir e-posta ister gelişmiş pazarlama otomasyonu arıyor olun, Makesbridge türünün en iyisi bir seçenektir. Makesbridge, Salesforce, Netsuite, G-Suite ve diğer binlerce bulut tabanlı CRM ile iyi çalışır.
Alpine IQ
alpineiq.com
Alpine IQ, her ölçekteki perakendecinin ve markanın büyüme zorluklarını çözmesine ve gelir elde etmesine yardımcı olmak için müşteri odaklı teknoloji sağlayarak yüksek riskli sektörleri güçlendirir. Şirket, tüm mağaza içi ve çevrimiçi operasyonları korumak, bölümlere ayırmak ve tanıtmak için müşterilere sektörün en kapsamlı araç paketini sağlıyor.
Force24
force24.co.uk
Anlamlı konuşmaların günün 24 saati gerçekleşmesini sağlayan güçlü pazarlama otomasyon platformu Force24 ile hedef kitlenizi besleyin ve büyütün.
IntelligenceBank
intelligencebank.com
IntelligenceBank, dijital içerik patlaması ile içerik onayları arasındaki boşluğu dolduran lider bir dijital varlık yönetimi, marka portalı ve pazarlama operasyonları platformudur. IntelligenceBank, dijital varlık yönetimi, çevrimiçi marka portalı ve pazarlama operasyonları yazılımıyla küresel pazarlama ekiplerine pazara daha hızlı girme, kanallar arasında marka bütünlüğünü koruma ve yasal uyumluluğu sağlama konusunda güç veriyor. IntelligenceBank, pazarlama verimliliği, uyumluluk ve performans arasındaki boşluğu doldurarak pazarlama operasyonlarını dönüştürüyor. IntelligenceBank dünya çapında pazarlama, marka, iletişim, hukuk ve uyumluluk profesyonelleri tarafından kullanılmaktadır. Havacılık, bankacılık, eğitim, hükümet, sigorta, sağlık, konaklama, perakende, spor ve daha birçok sektördekiler de dahil olmak üzere IntelligenceBank'ı kullanan yüzlerce şirket. 55 ülkedeki müşteriler tarafından sevilen IntelligenceBank, markaların hızlı bir şekilde pazara sunulmasını, marka tutarlılığını korumasını ve mevzuat uyumluluğuna bağlı kalmasını sağlamak için yapay zeka ve otomasyondan yararlanıyor. IntelligenceBank ayrıca risk yöneticileri ve şirket yönetim kurulları için çeşitli içerik uyumluluğu hizmetleri sunmaktadır.
Marketing Master IO
marketingmaster.io
İşletmelerin Messenger, SMS, e-posta, sosyal medya ve e-Ticaret pazarlamasını yönetmelerine yardımcı olan hepsi bir arada çok kanallı pazarlama platformu.
eMarketeer
emarketeer.com
eMarketeer hepsi bir arada pazarlama otomasyon platformunuzdur! Kullanımı kolay ama inanılmaz derecede güçlü. Platformumuzda Pazarlama otomasyonu E-posta pazarlaması Etkinlik yönetimi Anketler ve değerlendirmeler Açılış sayfaları Mobil uygulamalar Mobil pazarlama için araçlar bulacaksınız
eTrigue
etrigue.com
eTrigue yeni nesil bir pazarlama hizmetidir. Misyonumuz, platform, uzman ekip ve içerik entegrasyonu aracılığıyla iş ortağı pazarlamasını sorunsuz hale getirmektir. İş ortağı pazarlama değerini daha hızlı ve daha iyi bir şekilde gerçekleştirebilmeniz için dijital kampanyalarınızı platformumuzda yürütüyoruz. eTrigue, sizin adınıza iş ortaklarının dijital pazarlama kampanyalarını yürütmek üzere tasarlanmış, ortağa özel bir platforma sahip tek ortak pazarlama hizmetidir. Siz ve ortaklarınız için gerçek zamanlı potansiyel müşteri uyarıları ve performans kontrol panelleri ile her MQL ve satış elemanı takibini takip edebilirsiniz.
Acoustic
acoustic.com
Akustik Kampanya, müşteri odaklı markalar için oluşturulmuş çok kanallı bir pazarlama platformudur. İşletmelerin, e-posta, web, mobil push, SMS, MMS, WhatsApp, sosyal medya, baskı ve daha fazlası gibi çeşitli kanallar üzerinden gelişmiş müşteri yolculukları aracılığıyla müşterilerle bağlantı kurmasına yardımcı oluyoruz. Teklif, günlük pazarlama otomasyonu ve kampanya yürütmeden son derece gelişmiş yolculuk orkestrasyonu, yolculuk analitiği, segmentasyon, kişiselleştirme, üst düzey içerik oluşturma ve dijital deneyim analitiğine kadar çeşitli yetenekleri içerir. Açık ve esnek platformumuz sayesinde pazarlamacılar herhangi bir veri kaynağına bağlanabilir ve verilerini hiper hedefleme için segmentlere ayırabilir. Sezgisel, sıfır kodlu kullanıcı arayüzümüz ve hiper kişiselleştirme yeteneklerimiz, pazarlamacıların veri ekiplerine veya kodlamaya ihtiyaç duymadan çok kanallı, kişiselleştirilmiş kampanyaları bağımsız olarak yürütmesine olanak tanır. Karmaşık ve maliyetli kurumsal tekliflerin aksine, tüm pazarlamacılar için aynı gelişmiş kurumsal düzeyde çözümleri sunuyoruz. 'Nokta çözümleri' veya e-posta servis sağlayıcılarının aksine, tüketicilerle tek bir platformda birden fazla kanalda etkileşim kurmanıza olanak sağlıyoruz. Ölçeklemeye başladığınızda pazarlamacıların eyleme geçirilebilir içgörüleri ortaya çıkarmasına ve iletişimleri kişiselleştirmesine yardımcı oluyoruz. Akustik Pazarlama Bulutu, müşterilerin uzun vadeli müşteri etkileşimini artırmasına ve gelir artışını artırmasına yardımcı olmak için pazarlamacıyı sürücü koltuğuna oturtuyor. Müşterilerimiz arasında en iyi markalar ve Fortune 500 şirketleri yer alıyor. Daha fazla bilgi için akustik.com/products adresini ziyaret edin. Yetenekler: Yolculuk Düzenleme E-posta SMS/MMS WhatsApp Mobil push İçerik Yönetim Sistemi Müşteri Yolculuğu Öngörüleri Entegrasyonlar Segmentasyon Sosyal Hedef Kitleler Sürükle ve Bırak Formlar Oluşturucu Sürükle ve Bırak Çok Kanallı Oluşturucu İşlemsel Mesajlaşma Veri Katmanı
Genoo
genoo.com
Yapmanız gerekeni yapan pazarlama otomasyon yazılımı: e-posta pazarlaması, formlar, açılış sayfaları, müşteri adayı yetiştirme, müşteri adayı puanlaması, anketler, değerlendirmeler ve daha fazlası - iş dünyasında 1 numaralı gelen kutusu teslim edilebilirliğiyle - e-postalarınızın daha fazlasını hedeflediğiniz kişilere ulaştırın onları görmek istiyorum. Yakın zamanda Müşteri Hizmet Mükemmelliği Ödülü'nü aldığımız için onur duyuyoruz; çünkü müşterilerimizle birlikte, hayal ettikleri başarıyı elde etmek için çalışmayı seviyoruz. Sıradan pazarlamayı toz içinde bırakıp daha iyi sonuçlar almaya hazır mısınız? Farklı bir şekilde pazarlamanın zamanı geldi.
Right On Interactive
rightoninteractive.com
Teknoloji her zaman gelişecek, ancak etkileşim zamansızdır. Bağlı müşteriler daha fazla gelir elde eder ve sıklıkla sizin savunucunuz olurlar. Right On Interactive'de, kârlı büyümenin sürdürülebilir olduğunu gördük... Pazarlamacıların etkileşimi yalnızca bir kampanya değil, bir yolculuk olarak gördüğünde. Bu nedenle yazılımımızı, Müşteri Yaşam Döngüsü Pazarlaması kavramını otomatikleştirecek şekilde tasarladık; potansiyel müşteriden fanatik hayrana kadar müşteri yolculuğunun her aşamasında bir kuruluş için kimin en uygun ve en ilgili kişi olduğuna dair görünürlük sağladık. Bulut tabanlı çözümümüz, mesajlaşmadan ürün kullanımına kadar müşterinin tüm marka deneyiminin haritasını çıkarır. Pazarlamacılar ve satış ekipleri, bir potansiyel müşterinin veya müşterinin bir markayla ilişkisinde tam olarak nerede olduğunu ve yaşam boyu değeri en üst düzeye çıkarmak için onlara en iyi nasıl yaklaşmaları gerektiğini tam olarak bilebilir. Right On Interactive olarak hayata en uygun müşterileri çekmenin ve kazanmanın önemine inanıyoruz.
Lucep
lucep.com
Lucep'in otomatik potansiyel müşteri yeterlilik sistemi sayıları doğrular, ilgilerini doğrulayacak potansiyel müşteriler alır ve telefon, SMS, e-posta ve WhatsApp yoluyla etkileşime devam eder.
Inboundio
inboundio.com
Inboundio, İnternet Pazarlama çabalarını organize etmek isteyen bireylere ve küçük / orta ölçekli işletmelerin yanı sıra müşterilerine / franchise sahiplerine kullanımı kolay bir beyaz etiket / bayi hizmeti sunmak isteyen Ajanslara veya franchise'lara yönelik, dünyanın en basit dijital pazarlama platformudur. Son kullanıcılar için Inboundio, temel çevrimiçi pazarlama faaliyetlerini (Sosyal Medya Paylaşımı, Açılış Sayfaları, Potansiyel Müşteri Yaratma, Temel CRM, E-posta ve Damla Pazarlama) aşırı karmaşık veya aşırı pahalı olmadan gerçekleştirmenin kolay bir yolunu sağlar. Özelliklerin ve fiyatların tam listesi olan video demoları için https://www.inboundio.com/ adresinden Inboundio'ya göz atın. Bir bayi / beyaz etiket abonesi olarak inboundio'yu kendinizinmiş gibi markalayabilir, kendi planlarınızı ve fiyatlandırmanızı oluşturabilir ve sürekli gelir elde etmeye başlayabilirsiniz. Sürekli gelire ek olarak Inboundio, ajansınızın e-posta şablonlarının grafik tasarımı, açılış sayfaları ve hatta tam sosyal medya yönetimi gibi ilişkili hizmetlerin satışını yapmasına olanak tanıyan harika bir araçtır. Müşterinin kendisini yönetmesine izin vererek kontrolü devredebilir veya kullanımı kolay tek bir kontrol panelinden tüm pazarlamanın tam kontrolünü elinize alabilirsiniz. Bayiler için Inboundio hakkında daha fazla bilgiyi https://www.inboundio.com/Reeller adresinde bulabilirsiniz.
Synerise
synerise.com
Yapay zeka tarafından desteklenen Gerçek Zamanlı Etkileşim Otomasyonu ve Yönetim Platformu. Synerise, modern veri toplama, işleme yöntemleri ve analitiğini yapay zeka odaklı iş senaryosu yürütmeyle birleştirir. Synerise, veri yönetimine yönelik modern yaklaşımı tamamen değiştirmek için yapay zekayı kullanıyor. Kapsamlı bir ekosistem, son müşteriler hakkında birden fazla kaynaktan bilgi toplama, bu verileri analiz etme ve iş süreçlerinin optimizasyonuna ilişkin sonuçlar çıkarma yeteneğini sağlar: tamamı gerçek zamanlı olarak (milisaniye). Synerise, kendine özgü, hızlı hareket eden veritabanını, hazır makine öğrenimi tabanlı iş çözümlerini ve her ihtiyacınıza uyarlanabilecek açık bir platform sunar. Synerise üç teknoloji temeline dayanmaktadır: 1. Terrarium Veri Motoru Şemasız, sütun ve satır odaklı veritabanımız, gerçekte çeşitli iş senaryoları oluşturmak için veri ağırlıklı yürütme analitiğini ve davranışsal verileri aynı anda işleyen, ölçeklenebilir, ultra hızlı bir araçtır. -zaman. Teraryum bir
Convertedin
converted.in
Convertedin, müşteri katılımını artıran ve yatırım getirisini en üst düzeye çıkaran kişiselleştirilmiş çok kanallı pazarlama oluşturmak için verilerden ve alışveriş yapanların içgörülerinden yararlanan, e-ticarete yönelik bir pazarlama işletim sistemidir. Reklam Otomasyonunu Kullanarak Kampanyalarınızı Ölçeklendirin Reklam kampanyalarınızı beş farklı platformda (Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok ve Google) çalıştırın, ölçeklendirin ve otomatikleştirin. SMS ve E-posta Otomasyonu Kullanarak Hedefli Kampanyalar Gönderin Yüksek derecede kişiselleştirilmiş kampanyalar göndermek için müşterilerinizin verilerinden yararlanın; İşletmeniz için dönüşümleri ve satışları artıran. Katalog Zekasını Kullanarak Mağazanızı Bağlayın Tüm e-ticaret mağazası ürünlerinizi içe aktarın ve bunları kullanarak dinamik kampanyalar başlatabilmek için bunları özelleştirilebilir setler halinde kategorilere ayırın. Yapay Zeka Destekli Segmentasyon Müşterilerinizi, alışveriş davranışlarına göre, pazarlama kampanyalarınızda kolayca kullanabileceğiniz son derece ayrıntılı segmentlere ayırın. 7/24 Destek Desteğe veya tavsiyeye ihtiyacınız varsa, yanınızda olacağız. Ekibimiz günün 24 saati hizmetinizdedir.
Actito
actito.com
Actito, 2000 yılında kurulmuş bir SaaS pazarlama otomasyon şirketidir. O zamanlar üç kurucu, markalar ve tüketiciler arasındaki boşluğa köprü kurmak istiyordu. Böylece pazarlamacıların artık sevdiği yazılımı geliştirmeye başladılar. Actito ile dünya çapındaki yüzlerce, binlerce, hatta milyonlarca müşteriyle etkileşimlerinizi saniye saniye kişiselleştirebilirsiniz. Actito, tüm pazarlama faaliyetlerini kullanımı kolay tek bir platformdan yürütmek isteyen orta ve büyük ölçekli şirketleri hedefliyor. Topladığınız tüm müşteri verileri merkezileştirilir ve bir Müşteri Veri Platformunda birleştirilir ve e-posta, mobil ve web gibi ana pazarlama kanalları aracılığıyla doğru zamanlı mesajların uyarlanması, hedeflenmesi ve kişiselleştirilmesi için kullanıma sunulur. Actito, Avrupa'nın en son genel veri koruma düzenlemelerine (GDPR) tam uyum sunarak pazarlamacılara kalıcı ve kârlı müşteri ilişkileri kurmaya odaklanma özgürlüğü tanır. Actito, Avrupa operasyonlarını Belçika'daki genel merkezinden yürütmektedir ve ayrıca Fransa ve Hollanda'da ofisleri bulunmaktadır. Actito ayrıca Kanada'da bir ofisi ile Kuzey Amerika'da da faaliyet göstermektedir. ABB, Friesland Campina, Biocodex, ARTE, WWF ve KIA dahil olmak üzere dünya çapında 250'den fazla müşteri platformu kullanıyor.
Dialog Insight
app.dialoginsight.com
Dialog Insight, işletmelerin daha fazla müşteri temas noktası oluşturmasına ve kişiselleştirme otomasyonu yoluyla marka sadakati oluşturmasına olanak tanıyan bir müşteri etkileşimi platformudur. Platform, kampanyaları oluşturmak ve dağıtmak için çeşitli araçların yanı sıra bu kampanyaların başarısını takip etmek için analiz ve raporlama yetenekleri içerir. Dialog Insight'ın temel avantajları arasında müşteri gruplarını segmentlere ayırma ve hedefleme, iletişimi otomatikleştirme ve kişiselleştirme ve maksimum performans için kampanyaları optimize etme yeteneği yer alır. Dialog Insight, tüm kanallarda doğru segmenti hedefleyerek ve maliyet ve zamanı azaltırken yatırım getirisini en üst düzeye çıkararak gerçek bir 1:1 müşteri deneyimi sunar.
theMarketer
themarketer.com
theMarketer, işin büyümesini artırmak ve gerçek müşteri ilişkileri kurmak için tasarlanmış, hepsi bir arada bir e-posta ve sadakat pazarlama platformudur. %100 kişiselleştirilmiş bültenler oluşturun, sadakat programları oluşturun, otomatik akışlar ayarlayın, SMS ve anlık bildirimler gönderin, pop-up'larla kişi listenizi büyütün, RFM analizine güvenin, geri bildirim ve incelemeleri toplayın ve müşteri etkileşimlerini anlamlı ilişkilere dönüştürmek için yönlendirmelerden yararlanın , marka bağlılığını ve müşteri yaşam boyu değerini artırın.
OptCulture
optculture.com
OptCulture, perakende odaklı bir müşteri etkileşimi ve sadakat çözümüdür. Farklı perakende sistemlerinden ve POS yazılımı, e-Ticaret motorları, bilgi web siteleri ve hatta fiziksel formlar gibi kaynaklardan gelen kayıtlı müşteri verilerini özümser. Bu tür verilerden yararlanarak perakendecilere satın alma ve davranışsal öngörülerin yanı sıra sadakat programları, çok kanallı pazarlama kampanyaları ve promosyonları yürütme, tekrar ziyaretleri ve tekrarlı satışları hedefleme yeteneği sağlar.
AiTrillion
aitrillion.com
Eyleme Geçirilebilir Yapay Zeka ile Güçlendirilmiş Pazarlama Otomasyonunu Deneyimleyin - AiTrillion'u Alın! AiTrillion, e-Ticaret satıcıları için ilk SaaS tabanlı Yapay Zeka özellikli, hepsi bir arada pazarlama platformudur. E-Ticaret sektörü için oluşturulmuş analitiklerle entegre 11'den fazla müşteri etkileşim kanalı var; biz AiTrillion olarak 175'ten fazla ülkede milyonlarca müşteri arasındaki noktaları birleştirme konusunda uzmanız. Entegre & Yenilikçi özellikleriyle aradığınız her şey tek çatı altında toplanıyor. E-posta Pazarlama Otomasyonu Sadakat Ödül Programı Ürün İncelemeleri + Soru-Cevap Web Push Bildirimleri Affiliate Marketing Düzenli Üyelikler Form Oluşturucu Yapay Zeka İş Akışı Otomasyonu Akıllı Açılır Pencereler Duyuru Çubuğu Ürün Önerisi
Leadfox
leadfox.co
Leadfox: Çevrimiçi pazarlama stratejilerinizin kontrol merkezi. [http://bit.ly/2mj2mMJ] Pazarlama otomasyon yazılımımız Leadfox ile e-postalar, reklamlar, açılış sayfaları, açılır pencereler, banner'lar, A/B testleri dahil TÜM pazarlama taktiklerinizi dağıtabilir ve en üst düzeye çıkarabilirsiniz. 100'den fazla ülkede binlerce kullanıcı tarafından kullanılan Leadfox, uygun fiyatlı, kullanımı kolay, otomatik, hepsi bir arada pazarlama platformudur. Misyonumuz KOBİ'lerin ve ajansların erişilebilir, kullanımı kolay çözümler ve eğitim yoluyla dijital pazarlama dünyasına girmelerine yardımcı olmaktır. Daha fazla bilgi web sitemizde: http://bit.ly/2mj2mMJ
BIK
bik.ai
BIK (bik.ai), E-ticaret işletmelerinin birden fazla yatırım getirisi elde etmesine yardımcı olan en akıllı etkileşimli pazarlama platformudur. Bu platform, bir markanın Chatbot'larla otomasyon işlemlerini gerçekleştirmesine, CRM ile çoklu görevleri yönetmesine, kampanyalarla özelleştirilmiş yayınlar oluşturmasına ve gerçek zamanlı büyüme öngörüleri elde etmesine olanak tanır. Müşteri odaklı bir platform yaratma vizyonuyla BIK (bik.ai), çeşitli işletme segmentlerinin 137 kat yatırım getirisi elde etmesine yardımcı oluyor ve Markaları Sınırsız Hale Getirme sloganıyla dünya çapındaki işletmeleri güçlendiriyor!