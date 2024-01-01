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Pazarlama Otomasyon Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Saint Barthelemy

Pazarlama otomasyon yazılımı, pazarlama görevlerini otomatikleştirmek, iş akışlarını kolaylaştırmak ve pazarlama kampanyalarının etkinliğini ölçmek için tasarlanmıştır. Bu araçlar, pazarlama bilgilerini ve etkileşimlerini depolamak için merkezi bir veritabanı sunarak pazarlamacıların müşteriler veya potansiyel müşteriler için kişiselleştirilmiş ve zamanında deneyimler oluşturmasına olanak tanır. E-posta, sosyal medya, potansiyel müşteri yaratma, doğrudan posta ve dijital reklamcılık gibi çeşitli pazarlama yönlerine yönelik otomasyon özellikleriyle bu platformlar, pazarlama verimliliğini artırır. Pazarlama otomasyon araçlarının en önemli yönlerinden biri, kullanıcıların farklı segment ve kanallardaki kampanyaların başarısını değerlendirmesine olanak tanıyan analitik yetenekleridir. Bu özellikler, kampanyaların temel performans göstergeleri (KPI'ler) ve yatırım getirisi (ROI) üzerindeki etkisinin yanı sıra bunların genel şirket gelirine katkısını ölçer. Pazarlama otomasyonu ürünleri genellikle CRM yazılımı, sosyal medya yönetim araçları, içerik yönetim sistemleri (CMS) ve hesap tabanlı düzenleme platformlarıyla entegre olur. E-posta pazarlama özellikleri genellikle pazarlama otomasyon araçlarına dahil olsa da, G2'deki Pazarlama Otomasyonu kategorisindeki ürünlerin, yalnızca e-posta kanalı içindeki otomasyona odaklanan E-posta Pazarlama yazılımı kategorisindeki ürünlerden farklı olduğunu unutmamak önemlidir.

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Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için eksiksiz bir pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM yazılımı platformunun yanı sıra metodoloji, kaynaklar ve destek sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin.

Mailchimp

Mailchimp

mailchimp.com

Mailchimp bir Amerikan pazarlama otomasyon platformu ve e-posta pazarlama hizmetidir. Platform, 2001 yılında Ben Chestnut ve Mark Armstrong tarafından kurulan ve daha sonraki bir tarihte Dan Kurzius'un da katılacağı bir Amerikan şirketi olan işletmecisi Rocket Science Group'un ticari adıdır. "Adını ...

HighLevel

HighLevel

gohighlevel.com

Dijital pazarlama ajansları için en hızlı büyüyen beyaz etiketli platform. CRM, E-posta, 2 yönlü SMS, Huni Oluşturucu ve daha fazlası!

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo, CRM, e-ticaret, faturalama, muhasebe, üretim, depo, proje yönetimi ve envanter yönetimini içeren bir işletme yönetimi yazılımıdır. Topluluk sürümü, GNU LGPLv3 kapsamında lisanslanan özgür bir yazılımdır. Ayrıca ekstra özelliklere ve hizmetlere sahip olan tescilli bir "Kurumsal" sürümü de bulun...

ConnectWise Manage

ConnectWise Manage

connectwise.com

ConnectWise Manage: MSP İşinizi Yönetmek için Profesyonel Hizmet Otomasyonu (PSA) Yazılımı. Kanıtlanmış bir PSA çözümüyle operasyonlarınızı kolaylaştırın.

Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365

microsoft.com

Herkese uyum sağlama ve yenilik yapma gücü veren tek akıllı iş uygulamaları portföyü olan Dynamics 365 ile nasıl daha çevik olabileceğinizi öğrenin.

ManyChat

ManyChat

manychat.com

Müşterilerinizle bağlantı kurma şeklinizi yeniden keşfedin. ManyChat, müşterinizle 7/24 etkileşim kurmanıza olanak tanır; pazarlama otomasyonunun gücünden bugün yararlanın!

Klaviyo

Klaviyo

klaviyo.com

Klaviyo, çevrimiçi işletmeler için oluşturulmuş, güçlü e-posta ve SMS pazarlama otomasyonuna sahip bir e-posta pazarlama platformudur.

Brevo

Brevo

brevo.com

Brevo (eski adıyla Sendinblue) işinizi büyütmenize yardımcı olur. E-posta, SMS, sohbet ve daha fazlasını kullanarak müşteri ilişkileri oluşturun. İhtiyaç duyduğunuz araçları, ihtiyaç duyduğunuz anda kullanın. Bedavaya deneyin.

LeadSquared

LeadSquared

leadsquared.com

İşletmeler için eksiksiz Pazarlama Otomasyonu ve CRM yazılımı. Potansiyel müşteri yakalamanızı, müşteri adayı yönetiminizi, satış yönetiminizi ve analitiğinizi tek bir platformda düzenleyin.

ActiveCampaign

ActiveCampaign

activecampaign.com

ActiveCampaign, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik bir bulut yazılım platformudur ve merkezi Chicago, Illinois'de bulunmaktadır. Şirket, e-posta pazarlamasını, pazarlama otomasyonunu, satış otomasyonunu ve CRM kategorilerini birleştiren müşteri deneyimi otomasyonu (CXA) için yazılım sunmaktad...

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

Constant Contact, Inc., merkezi Waltham, Massachusetts'te bulunan ve Loveland, Colorado'da ek ofisleri bulunan bir çevrimiçi pazarlama şirketidir; ve New York, New York. Şirket 1995 yılında kuruldu ve daha sonra 2015 yılında Endurance International'a satıldı.

Keap

Keap

keap.com

Keap, işinizi büyütmenize, müşteri hizmetlerini geliştirmenize ve satışları artırmanıza yardımcı olur. İş gereksinimlerinize uyacak şekilde Keap Grow, Keap Pro veya Infusionsoft by Keap'i seçin. Ücretsiz deneme başlatın.

ConnectWise Home

ConnectWise Home

connectwise.com

ConnectWise, ödüllü MSP teknolojisi ve BT yönetimi yazılım paketiyle teknoloji hizmet sağlayıcılarının hedeflerine daha hızlı ulaşmasını sağlar.

Zoho Marketing Automation

Zoho Marketing Automation

zoho.com

Daha hızlı iş büyümesi için pazarlama otomasyon yazılımı. Zoho MarketingHub, birden fazla kanaldaki pazarlama faaliyetlerinizi başarıyla yönetmenize yardımcı olan hepsi bir arada bir pazarlama otomasyon yazılımıdır. Daha fazla potansiyel müşteri oluşturun, bunları müşterilere dönüştürün ve onları d...

Nielsen

Nielsen

nielsen.com

Kendi kendine referans olarak The Nielsen Company olarak bilinen ve daha önce ACNielsen veya AC Nielsen olarak bilinen Nielsen Corporation, dünya çapındaki genel merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde bulunan küresel bir pazarlama araştırma firmasıdır. Kuzey Amerika'nın bölgesel m...

GetResponse

GetResponse

getresponse.com

GetResponse, e-posta pazarlama yazılımı, açılış sayfası oluşturucu, web semineri barındırma ve çok daha fazlası için çevrimiçi bir platform sunar. Kredi kartı olmadan 30 gün ücretsiz deneyin!

EngageBay

EngageBay

engagebay.com

EngageBay, büyüyen şirketlerin web ziyaretçilerinin ilgisini çekmesi ve mutlu müşterilere dönüşmesi için uygun fiyatlı, hepsi bir arada bir pazarlama, satış, destek ve ücretsiz CRM yazılımıdır

OneSignal

OneSignal

onesignal.com

Mobil Anlık Bildirimler, Web Push ve Uygulama İçi Mesajlaşma alanında dünya lideri. Günde 5 milyar Anlık Bildirim göndermek için 800 bin işletmenin güvendiği.

Simplero

Simplero

simplero.com

Çevrimiçi İşiniz Kolaylaştı Simplero, başarılı bir çevrimiçi eğitim işi kurmak ve büyütmek için ihtiyacınız olan tüm araçları tek bir yerde sunar.

Insightly

Insightly

insightly.com

Insightly, Inc., merkezi San Francisco, Kaliforniya'da bulunan özel bir bilgisayar teknolojisi şirketidir.

Agile CRM

Agile CRM

agilecrm.com

Çevik CRM Yazılımı, küçük işletmeler için satış ve pazarlama otomasyonuna sahip en iyi, kolay, güçlü ve aynı zamanda uygun fiyatlı Müşteri İlişkileri Yönetimidir (CRM).

Thryv

Thryv

thryv.com

Thryv'in küçük işletme yazılımıyla müşterileri her zaman, her yerde ve her cihazdan yönetin: CRM, Metin ve E-posta Pazarlama, Sosyal Medya, Web Siteleri ve daha fazlası.

Omnisend

Omnisend

omnisend.com

E-ticaret e-posta pazarlaması, otomatik e-postalar ve SMS - Omnisend'e geçin ve iş yükünüzü artırmadan satışlarınızı artırın.

Sendcloud

Sendcloud

sendcloud.com

En iyi teslimat deneyimini sunarken gönderim sürecinizi otomatikleştirin. Önde gelen gönderim yazılımı aracılığıyla 80'den fazla taşıyıcıya kolayca bağlanın.

Contlo

Contlo

contlo.com

Otonom Üretken Pazarlamaya Merhaba Deyin. Contlo, yapay zekanın birinci dünyası için oluşturulmuş Yeni Nesil bir pazarlama platformudur. Markanızın Yapay Zeka modeli ve Otonom Yapay Zeka Temsilcileri tarafından desteklenmektedir.

Drip

Drip

drip.com

Drip ile kişiselleştirilmiş müşteri deneyimleri oluşturun, daha fazla gelir elde edin ve pazarlama stratejinizi bir sonraki seviyeye taşıyın.

Customer.io

Customer.io

customer.io

Customer.io ile e-postayı, push'u, SMS'i, web kancalarını ve daha fazlasını tetikleyin. Müşteri iletişimini kişiselleştirmek ve etkileşimi artırmak için davranışsal veriler üzerinde kontrol sahibi olun. Ücretsiz başlayın.

SALESmanago

SALESmanago

salesmanago.com

Yerel olarak oluşturulmuş ve entegre hiper kişiselleştirilmiş pazarlama yürütme kanallarına sahip, kodsuz, yapay zeka destekli tek CDXP.

vcita

vcita

vcita.com

Küçük işletmelere yönelik hepsi bir arada işletme yönetimi uygulamasıyla daha fazla iş yapın ve mükemmel hizmet sunun |

Regal.io

Regal.io

regal.io

Regal.io, B2C markalarının büyüme hedeflerine çok daha hızlı ulaşabilmesi için daha fazla konuşmayı teşvik etmek üzere tasarlanmış giden telefon ve sms satış çözümüdür. SoFi, Ro, Angi, The Farmer's Dog, Fidelity Life, Career Karma ve AAA dahil 100'den fazla lider marka, olay odaklı çağrılar ve kısa ...

MoEngage

MoEngage

moengage.com

MoEngage, güçlü müşteri analitiği, otomatik kanallar arası etkileşim ve yapay zeka odaklı kişiselleştirmeden oluşan tam kapsamlı bir çözümdür.

Ascent360

Ascent360

ascent360.com

Ascent360, müşterilerinizin 360 derecelik bir görünümünü sunan ve temizlenmiş veriler, bölümlere ayrılmış hedef kitleler ve kişiselleştirilmiş, otomatik kampanyalar aracılığıyla satışlarınızı hızlandırmanıza ve müşteri tutmayı en üst düzeye çıkarmanıza olanak tanıyan Veriye Dayalı Pazarlama Otomasyo...

SalesBoss

SalesBoss

salesboss.ai

SalesBoss, ev hizmetleri, perakende, otomotiv, emlak, profesyonel hizmetler ve daha fazlasını içeren sektörlerdeki yerel işletmelere yönelik hepsi bir arada bir satış, pazarlama, iletişim ve otomasyon yazılım platformudur. SalesBoss, Satış, Pazarlama, SMS, E-posta, Aramalar, Takvim, Web Sohbeti, Gel...

Retainly

Retainly

retainly.app

Retainly, daha fazla müşterinizin işletmenize defalarca geri gelmesini sağlamak için tasarlanmıştır. Öğrenmesi ve üzerinde çalışması kolaydır, bu da etkili kampanyaları zorluk yaşamadan yürütebileceğiniz anlamına gelir. Retainly ile müşterilerinizin ilgisini canlı tutabilir ve daha güçlü, daha uzun ...

dotdigital

dotdigital

dotdigital.com

Dotdigital'in hepsi bir arada platformunun, kişilerinizi e-posta, SMS, sosyal, anlık bildirimler ve açılış sayfalarıyla etkileşime geçirmek için pazarlama otomasyonları oluşturmanıza nasıl olanak tanıdığını görün.

CamBuildr

CamBuildr

cambuildr.com

Farkındalığı artırmak, benzer düşüncelere sahip insanları çekmek, destekçileri harekete geçirmek: Bir hareket oluşturmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Ve yine de zor: Çok sayıda farklı araç ve uygulamayı yönetmek, verileri tüm platformlarda senkronize ederken GDPR uyumlu kalmak. Bu nedenle Avrupa'da...

SocialHub

SocialHub

socialhub.io

Cloud-Native, LLM ve Web3 gibi yenilikçi teknolojilere dayanan CRM, CDP ve MA'nın entegre tasarımı, markaların Omni-channel tüketici operasyon yetenekleri geliştirmesine yardımcı olmak için benimsenmiştir.

Solitics

Solitics

solitics.com

Solitics, Ziyaretçi aktivasyonu, Müşteri etkileşimi ve son teknoloji ürünü Aanalytics paketi konusunda uzmanlaşmış yenilikçi bir müşteri etkileşim platformudur. Platform, B2C markalarının müşteri yaşam döngülerini otomatikleştirmesine, kişiselleştirmesine ve tamamen yönetmesine, en iddialı vizyonu u...

Activepieces

Activepieces

activepieces.com

Açık kaynak, ücretsiz ve kendi kendine barındırılan kodsuz iş otomasyon aracı. Zapier'in açık kaynak alternatifi.

Insider

Insider

useinsider.com

Kişiselleştirilmiş, kanallar arası müşteri deneyimleri için tek platform. Insider, verileri kanallar arasında birbirine bağlar, AI ile gelecekteki davranışları tahmin eder ve tek bir platformdaki deneyimleri en hızlı değere dönüştürme süresiyle kişiselleştirir.

Dittofeed

Dittofeed

dittofeed.com

Dittofeed, Klaviyo ve Customer.io gibi platformlara açık kaynaklı bir alternatiftir. Pazarlama desteğini otomatikleştirmek amacıyla mesaj şablonları, müşteri segmentleri ve müşteri yolculukları oluşturmak için basitleştirilmiş bir arayüz sunan, kendi kendine barındırılabilen bir müşteri etkileşimi p...

eMarketeer

eMarketeer

emarketeer.com

eMarketeer hepsi bir arada pazarlama otomasyon platformunuzdur! Kullanımı kolay ama inanılmaz derecede güçlü. Platformumuzda Pazarlama otomasyonu E-posta pazarlaması Etkinlik yönetimi Anketler ve değerlendirmeler Açılış sayfaları Mobil uygulamalar Mobil pazarlamaya yönelik araçlar bulacaksınız

Mautic

Mautic

mautic.org

Mautik Topluluğu Dünyanın En Büyük Açık Kaynak Pazarlama Otomasyon Projesine Destek

Ontraport

Ontraport

ontraport.com

İşletmenizi harekete geçirmek için tasarlanmış CRM ve pazarlama platformu Ontraport ile pazarlamanızı otomatikleştirin, bağlayın ve optimize edin.

Iterable

Iterable

iterable.com

Müşterilerinizle sanki onları gerçekten tanıyormuşsunuz gibi bağlantı kurun. Iterable, birleşik müşteri deneyimlerine güç veren ve müşteri yolculuğunun tamamındaki her etkileşimi oluşturmanıza, optimize etmenize ve ölçmenize olanak tanıyan bir kanallar arası pazarlama platformudur.

Braze

Braze

braze.com

İlgili, kişiselleştirilmiş müşteri deneyimlerini gerçek zamanlı olarak güçlendirin.

Kizen

Kizen

kizen.com

Kizen, tüm verilerinizi akıllı otomasyon ve güçlü yapay zeka ile birbirine bağlayarak her büyüklükteki satış, pazarlama ve servis ekibine avantaj sağlar.

Vendasta

Vendasta

vendasta.com

Dijital çözümleri kendi markanız altında satmanın en kolay yolu. Vendasta, KOBİ'lere dijital çözümler sunan şirketlere yönelik beyaz etiketli bir platformdur.

La Growth Machine

La Growth Machine

lagrowthmachine.com

LinkedIn, E-posta ve Twitter'da potansiyel müşterilerle sohbet etmenize olanak tanıyan ilk çok kanallı potansiyel müşteri bulma platformu La Growth Machine ile tanışın. La Growth Machine ile şunları yapabilirsiniz: - Potansiyel müşteri bulma çabalarınızı kolayca yönetmek için LinkedIn'den potansiyel...

CleverTap

CleverTap

clevertap.com

CleverTap, merkezi Mountain View, Kaliforniya'da bulunan, SaaS tabanlı bir müşteri yaşam döngüsü yönetimi ve mobil pazarlama şirketidir. Mayıs 2013'te kurulan şirket, aralarında Sony, Vodafone, Carousell, DC Comics, Go-Jek, BookMyShow ve DealsPlus'ın da bulunduğu 8.000'den fazla kişiye mobil uygulam...

Referrizer

Referrizer

referrizer.com

Yerel İşletmenizi Güçlendirecek Dünyanın En Gelişmiş Pazarlama Otomasyon Platformu. ÜCRETSİZ DENEME hesabımızla daha fazla müşteri edinin, yönlendirmeleri en üst düzeye çıkarın ve müşteri tutma oranınızı artırın. Yerel işletme sahipleriyle ortaklık kurun ve sonuçları daha da artırmak için tonlarca p...

Bento

Bento

bentonow.com

Bento, güçlü e-posta ve SMS pazarlama otomasyonuna sahip, çevrimiçi işletmeler için oluşturulmuş güçlü bir mesajlaşma otomasyon platformudur.

Kartra

Kartra

home.kartra.com

Çevrimiçi İşiniz Artık Kolaylaştı - Metin yazarlarından, web geliştiricilerinden, tasarımcılardan veya sistem entegratörlerinden oluşan bir ekibi işe almadan çevrimiçi oluşturun, pazarlayın ve başlatın!

Leadfox

Leadfox

leadfox.co

Leadfox: Çevrimiçi pazarlama stratejilerinizin kontrol merkezi. [http://bit.ly/2mj2mMJ] Pazarlama otomasyon yazılımımız Leadfox ile e-postalar, reklamlar, açılış sayfaları, pop-up'lar, banner'lar, A/B testleri dahil TÜM pazarlama taktiklerinizi dağıtabilir ve en üst düzeye çıkarabilirsiniz. 100'den ...

Signpost

Signpost

signpost.com

Signpost, müşteri geri bildirimlerini toplamak, daha fazla ve daha iyi incelemeler almak, yeni müşteriler kazanmak, yönlendirmeler almak ve tekrarlanan işleri artırmak için eksiksiz ve otomatik bir çözümdür.

VBOUT

VBOUT

vbout.com

VBOUT, hedef kitlelerine ilgi çekici, kişiselleştirilmiş deneyimler sunarken pazarlama faaliyetlerini otomatikleştirmek ve merkezileştirmek için dünya çapında 1000'lerce işletmenin güvendiği yapay zeka destekli bir pazarlama platformudur. Ajanslar ve iş ortakları, özel planlar oluşturmak, alt hesapl...

Encharge

Encharge

encharge.io

Davranış e-postaları pazarlama otomasyonuyla buluşuyor. İnsanların web sitenizde yaptıklarına göre e-postalar gönderin ve kullanıcı yolculuğu boyunca pazarlama sürecinizi otomatikleştirin. Yeni başlayanlar ve dijital işletmeler için kullandığınız uygulamalarla entegre olan ilk pazarlama otomasyon pl...

BenchmarkONE

BenchmarkONE

hatchbuck.com

BenchmarkONE, işletmelerin satış ve pazarlama yazılımıyla büyümesine yardımcı olur. Çalışma şeklinize göre tasarlanmış, CRM, e-posta pazarlaması ve pazarlama otomasyonu için hepsi bir arada çözümüz. Kullanımı kolay SaaS platformumuzla müşterilere ulaşın ve geliri artırın.

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