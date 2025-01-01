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Pazarlama analitiği yazılımı, kuruluşların performansı ölçerek pazarlama girişimlerini değerlendirmesine ve denetlemesine olanak tanıyan araç ve süreçlerden oluşur. Temelde bu çözümler bir işletmenin pazarlama stratejilerini ve faaliyetlerini kolaylaştırır ve geliştirir. İşletmeler, pazarlama analitiği yazılımından yararlanarak, etkili pazarlama yöntemlerinin belirlenmesi yoluyla yatırım getirilerini (ROI) artırabilir ve dönüşümleri ve satışları en üst düzeye çıkarmak için kampanyalarda ayarlamalar yapılmasına olanak tanıyabilir. Bu tür yazılımlar, e-posta pazarlamasını, sosyal medyayı, dijital reklamcılığı ve web analitiğini kapsayan çeşitli kanallar ve hedef kitleler arasındaki pazarlama çabalarını dikkate alır. Genellikle bağımsız bir çözüm olarak sunulan pazarlama analitiği yazılımı, kampanya verilerini pazarlama otomasyon yazılımı, CRM yazılımı, dijital reklam yazılımı ve dijital analiz yazılımı da dahil olmak üzere bir şirketin pazarlama teknolojisi yığınıyla bağlantılar yoluyla entegre eder. Ancak bazı pazarlama otomasyonu ürünleri gibi bazı hepsi bir arada pazarlama platformları yerleşik raporlama özellikleriyle donatılmıştır.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot, pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM süreçlerini yönetmek için tasarlanmış kapsamlı bir yazılımdır.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce, işletmelerin müşteri ilişkilerini yönetmelerine, satış, pazarlama ve hizmet süreçlerini kolaylaştırmalarına yardımcı olan bir bulut tabanlı CRM platformudur.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp, küçük işletmeler için pazarlama ve e-posta gönderimi yapan, raporlama ve analiz araçları sunan kapsamlı bir platformdur.
SEMrush
semrush.com
Semrush, işletmelere SEO, reklam, sosyal medya ve içerik pazarlamasında çevrimiçi görünürlüklerini yönetmeleri için araçlar sunan bir dijital pazarlama platformudur.
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
Microsoft Dynamics 365, bulut tabanlı bir iş çözümü olup, ERP ve CRM işlevlerini entegre ederek işletmelerin süreçlerini geliştirmesine yardımcı olur.
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo, müşteri verilerini kullanarak pazarlama otomasyonu yapmanızı sağlayan bir platformdur. E-posta, SMS ve diğer kanallarda kişiselleştirilmiş deneyimler sunar.
CallRail
callrail.com
CallRail, işletmelere çağrı izleme ve pazarlama analizi sağlayarak olası satışları daha iyi müşteri dönüşümüne dönüştürmelerini kolaylaştırır.
Looker
looker.com
Looker, veri analizi ve iş zekasını uygulamalara entegre eden, kullanıcıların özel analiz deneyimleri oluşturmasını sağlayan bir araçtır.
Constant Contact
constantcontact.com
Sabit İletişim, e-posta pazarlama, sosyal medya ve etkinlik yönetimi araçları sunarak küçük işletmelerin müşteri tabanlarını büyütmelerine yardımcı olan bir platformdur.
AgencyAnalytics
agencyanalytics.com
AgencyAnalytics, pazarlama ajansları için tasarlanmış bir raporlama platformudur. Birden fazla kanaldan veri toplayarak özelleştirilebilir raporlar oluşturur.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr, işletmelere 30'dan fazla dijital kanalda müşteri hizmetlerini yönetme ve müşteri etkileşimlerini geliştirme imkanı sunan bir platformdur.
Nielsen
nielsen.com
Nielsen uygulaması, tüketici davranışı ve pazar trendleri hakkında veri analizi yaparak işletmelere stratejik kararlar almasına destek sağlar.
SALESmanago
salesmanago.com
Salesmanago, işletmelerin pazarlama otomasyonunu sağlamasına, müşteri etkileşimlerini kişiselleştirmesine ve kampanyalarını optimize etmesine yardımcı olan bir platformdur.
Funnel
funnel.io
Funnel, pazarlama ekiplerinin verilerini birleştirip analiz etmelerini sağlayan bir veri merkezi uygulamasıdır.
ROI Hunter
roihunter.com
ROI Hunter, perakendecilerin ürün performansını yönetmelerine olanak tanıyan bir platformdur ve pazarlama ile iş verilerini birleştirir.
Zoho Marketing Automation
zoho.com
Zoho Pazarlama Otomasyonu, iş akışlarını otomatikleştirerek çoklu kanallarda pazarlama faaliyetlerini yönetmeyi kolaylaştıran kapsamlı bir yazılımdır.
Factors.AI
factors.ai
Factors.AI, B2B SaaS pazarlamacılarına veri entegrasyonu ve analiz ederek pazarlama ROI'sini artırmalarına yardımcı olan bir platformdur.
Geckoboard
geckoboard.com
Geckoboard, işletmelerin gerçek zamanlı gösterge tabloları oluşturarak verileri görselleştirmesine ve paylaşmasına yardımcı olan bir araçtır.
ProQuo AI
proquoai.com
ProQuo AI, yapay zeka ile marka stratejisi geliştirme, yaratıcı varlık testi ve gerçek zamanlı performans izleme imkanı sunan bir marka yönetim platformudur.
Whatagraph
whatagraph.com
Whatagraph, pazarlama verilerini merkezi bir platformda toplayarak raporlamayı otomatikleştiren ve görselleştiren bir araçtır.
Ascent360
ascent360.com
Ascent360, müşteri verilerini entegre ederek, şirketlerin kişiselleştirilmiş pazarlama kampanyaları oluşturmasını ve müşteri katılımını artırmasını sağlar.
Reportei
reportei.com
Reportei, sosyal medya ve dijital pazarlama verilerinizi 3 saniyede raporlar ve panolar oluşturur, farklı platformlardan verileri birleştirir.
DashThis
dashthis.com
DashThis, pazarlama verilerini çeşitli kaynaklardan toplayarak kullanıcıların özelleştirilebilir gösterge tabloları oluşturmasına olanak tanıyan bir raporlama aracıdır.
Vaizle
vaizle.com
Vaizle, pazarlama yöneticileri için veri analizi, raporlama ve sosyal medya performansını bir arada sunan bir analiz platformudur.
Databox
databox.com
Databox, işletmelerin verilerini merkezi bir görünüme entegre etmelerini sağlayan bir analiz platformudur. Hedef izleme ve tahmin özellikleri sunar.
Dataslayer
dataslayer.ai
Dataslayer, dijital pazarlama verilerini kolayca Google Sheets, Data Studio ve diğer platformlara aktaran bir raporlama otomasyon aracıdır.
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
CallTrackingMetrics, pazarlama stratejilerini iyileştirmek için çağrı izleme ve analiz sağlayan bir platformdur.
Mandala AI.
mandalasystem.com
Mandala AI, işletmelere yönelik çevrimiçi dinleme ve izleme aracı olarak, milyonlarca kanalı sürekli tarar ve değerli veriler sunar.
MoEngage
moengage.com
MoEngage, pazarlamacıların ve ürün sahiplerinin müşteri katılımını kişiselleştirilmiş içerik ve çoklu kanallar aracılığıyla yönetmesini sağlayan bir platformdur.
Magnetiq
magnetiq.io
Magnetiq, etkinlikler, moda defileleri, e-posta kampanyaları ve dijital showroomlar dahil olmak üzere iletişim ve etkinlik yönetimi sağlayan bir yazılımdır.
EasyInsights
easyinsights.ai
EasyInsights, reklam maliyetlerini, uygulama analitiklerini, web dönüşümlerini ve CRM verilerini birleştirerek pazarlama performansını analiz eder.
Metrics Watch
metricswatch.com
E-posta tabanlı bir pazarlama raporlama aracıdır. Müşterilere analitik, SEO, PPC, SEM ve sosyal medya raporları e-posta ile gönderir.
Lexer
lexer.io
Lexer, müşteri verilerini bir araya getirip analiz eden, pazarlama, satış ve müşteri hizmetlerini entegre eden bir platformdur.
Otterfish
otterfish.com
Otterfish, KOBİ'lerin Facebook ve Instagram reklamlarını kolayca oluşturup yönetmesini sağlar. Reklam oluşturma, test etme ve performans takip özellikleri sunar.
Marketing Evolution
marketingevolution.com
Pazarlama Evrimi, pazarlama programlarını merkezileştirerek etkinliklerini takip etmeyi ve strateji geliştirmeyi sağlayan bir uygulamadır.
Solitics
solitics.com
Solitics, müşteri etkileşimini otomatikleştirip kişiselleştirerek veri yönetimi ve analiz sağlayan bir platformdur.
Octane11
octane11.com
Octane11, B2B şirketler için veri analizi ve işbirliği platformudur. Pazarlama, satış ve ürün verilerini entegre ederek performansı artırır.
Supermetrics
supermetrics.com
Supermetrics, pazarlama verilerini çeşitli platformlardan merkezi raporlama ve analiz araçlarına otomatik olarak aktararak kullanıcıların kampanya performansını yükseltmelerine yardımcı olur.
Oviond
oviond.com
Oviond, dijital pazarlama verilerini entegre eden ve raporlayan bir platformdur; kullanıcıların kampanyalarını analiz etmesine ve optimizasyon yapmasına yardımcı olur.
GoSquared
gosquared.com
Dünyanın ilk sürdürülebilir e-posta pazarlama platformudur. MailChimp'tan geçerek daha iyi kampanyalar oluşturmanıza ve genişlemenize yardımcı olur.
GAannotations
gaannotations.com
GAannotations, Google Analytics için not eklemeyi otomatikleştirir; manuel notlar ekleyebilir veya toplu notları API, CSV ve otomasyon ile yükleyebilirsiniz.
HoneyStack
hockeystack.com
HoneyStack, B2B için analitik ve atıf platformudur. Tüm verileri birleştirir, temizler ve kullanıcı yolculuklarını görselleştirir.
Terminus
terminusplatform.com
Terminus, B2B satış süreçlerini optimize eden, veriye dayalı dijital deneyimler sunan bir platformdur.
VWO
vwo.com
VWO, web testi ve dönüşüm optimizasyonu için kullanıcı davranışını analiz eden, deneyler düzenlemeyi kolaylaştıran bir platformdur.
Attribution
attributionapp.com
Atıf, reklam harcamasını ve dönüşümleri izleyen, çoklu reklam platformlarını entegre eden kullanıcı ve hesap bazlı ilişkilendirme sağlar.
Screenful
screenful.com
Screenful, proje yönetim araçlarıyla entegre olan bir gösterge paneli uygulamasıdır. Ekiplerin performansını izlemeye ve raporlamaya yardımcı olur.
RedTrack
redtrack.io
RedTrack, çerez kullanılmayan dünyada dijital pazarlama kampanyalarını analiz eden ve otomatikleştiren bir platformdur.
Xeno
getxeno.com
Xeno, AI destekli bir CRM uygulamasıdır. Perakendecilere ve D2C markalara, müşteri anlayışı ve hedefli pazarlama ile tekrar satışları artırma imkanı sunar.
Mouseflow
mouseflow.com
Mouseflow, ziyaretçi etkileşimlerini video kaydı ve ısı haritaları ile analiz ederek web sitesi optimizasyonu sağlayan bir davranış analiz aracıdır.
Act-On
act-on.com
ACT-on, pazarlamacıların müşteri etkileşimlerini optimize etmelerine yardımcı olan bir pazarlama otomasyon platformudur.
Newzoo
newzoo.com
Newzoo, oyun verilerini analiz eden bir platformdur. Oyuncu davranışlarını ve pazar eğilimlerini izler, detaylı içgörüler sunar.
WebEngage
webengage.com
WebEngage, işletmelerin müşteri verilerini birleştirip çok kanallı kampanyalar oluşturarak müşteri etkileşimini artırmalarına yardımcı olan bir platformdur.
SuprSend
suprsend.com
SuprSend, API tabanlı bildirim altyapısı ile çoklu kanallarda işlem, cron ve etkileşim bildirimlerini yönetmeyi sağlar.
Woopra
woopra.com
Woopra, müşteri etkileşimlerini izleyen ve analiz eden, kullanıcı davranışını anlamak için veri sağlayan bir müşteri yolculuğu analitiği platformudur.
Reeport
reeport.io
Reeport, Excel, PowerPoint ve PDF gibi formatlarda rapor oluşturma, yönetme ve paylaşma işlemlerini kolaylaştıran bir uygulamadır.
Nugit
nugit.co
Nugit, insanlara karmaşık verileri anlayarak içgörü ve fırsat bulmalarında yardımcı olan otomatik bir Veri Hikaye Anlatım Platformudur.
Octoboard Marketing Agency
octoboard.com
Octoboard, pazarlama ajanslarına rapor oluşturma ve müşteri portalları sunma imkanı sağlayan bir uygulamadır. 50'den fazla pazarlama platformu ile entegrasyon destekler.
Magnews
magnews.it
Magnews, Müşteri Yolculuğunu yönetmek ve Müşteri Değerini artırmak için strateji belirlemeden kampanya uygulamasına kadar kapsamlı bir çözüm sunar.
xiQ
xiqinc.com
xiQ, alıcıların zihin yapısını anlamak için yapay zeka ve psikolojiyi birleştiren bir satış ve pazarlama platformudur. Yapılandırılmış içerik ve analizler sunar.
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