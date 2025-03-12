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Pazarlama Analitiği Yazılımı
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Pazarlama Analitiği Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Pazarlama analitiği yazılımı, kuruluşların performansı ölçerek pazarlama girişimlerini değerlendirmesine ve denetlemesine olanak tanıyan araç ve süreçlerden oluşur. Temelde bu çözümler bir işletmenin pazarlama stratejilerini ve faaliyetlerini kolaylaştırır ve geliştirir. İşletmeler, pazarlama analitiği yazılımından yararlanarak, etkili pazarlama yöntemlerinin belirlenmesi yoluyla yatırım getirilerini (ROI) artırabilir ve dönüşümleri ve satışları en üst düzeye çıkarmak için kampanyalarda ayarlamalar yapılmasına olanak tanıyabilir. Bu tür yazılımlar, e-posta pazarlamasını, sosyal medyayı, dijital reklamcılığı ve web analitiğini kapsayan çeşitli kanallar ve hedef kitleler arasındaki pazarlama çabalarını dikkate alır. Genellikle bağımsız bir çözüm olarak sunulan pazarlama analitiği yazılımı, kampanya verilerini pazarlama otomasyon yazılımı, CRM yazılımı, dijital reklam yazılımı ve dijital analiz yazılımı da dahil olmak üzere bir şirketin pazarlama teknolojisi yığınıyla bağlantılar yoluyla entegre eder. Ancak bazı pazarlama otomasyonu ürünleri gibi bazı hepsi bir arada pazarlama platformları yerleşik raporlama özellikleriyle donatılmıştır.

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Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot, pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM süreçlerini yönetmek için tasarlanmış kapsamlı bir yazılımdır.

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce, işletmelerin müşteri ilişkilerini yönetmelerine, satış, pazarlama ve hizmet süreçlerini kolaylaştırmalarına yardımcı olan bir bulut tabanlı CRM platformudur.

Mailchimp

Mailchimp

mailchimp.com

Mailchimp, küçük işletmeler için pazarlama ve e-posta gönderimi yapan, raporlama ve analiz araçları sunan kapsamlı bir platformdur.

SEMrush

SEMrush

semrush.com

Semrush, işletmelere SEO, reklam, sosyal medya ve içerik pazarlamasında çevrimiçi görünürlüklerini yönetmeleri için araçlar sunan bir dijital pazarlama platformudur.

Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365

microsoft.com

Microsoft Dynamics 365, bulut tabanlı bir iş çözümü olup, ERP ve CRM işlevlerini entegre ederek işletmelerin süreçlerini geliştirmesine yardımcı olur.

Klaviyo

Klaviyo

klaviyo.com

Klaviyo, müşteri verilerini kullanarak pazarlama otomasyonu yapmanızı sağlayan bir platformdur. E-posta, SMS ve diğer kanallarda kişiselleştirilmiş deneyimler sunar.

CallRail

CallRail

callrail.com

CallRail, işletmelere çağrı izleme ve pazarlama analizi sağlayarak olası satışları daha iyi müşteri dönüşümüne dönüştürmelerini kolaylaştırır.

Looker

Looker

looker.com

Looker, veri analizi ve iş zekasını uygulamalara entegre eden, kullanıcıların özel analiz deneyimleri oluşturmasını sağlayan bir araçtır.

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

Sabit İletişim, e-posta pazarlama, sosyal medya ve etkinlik yönetimi araçları sunarak küçük işletmelerin müşteri tabanlarını büyütmelerine yardımcı olan bir platformdur.

AgencyAnalytics

AgencyAnalytics

agencyanalytics.com

AgencyAnalytics, pazarlama ajansları için tasarlanmış bir raporlama platformudur. Birden fazla kanaldan veri toplayarak özelleştirilebilir raporlar oluşturur.

Sprinklr

Sprinklr

sprinklr.com

Sprinklr, işletmelere 30'dan fazla dijital kanalda müşteri hizmetlerini yönetme ve müşteri etkileşimlerini geliştirme imkanı sunan bir platformdur.

Nielsen

Nielsen

nielsen.com

Nielsen uygulaması, tüketici davranışı ve pazar trendleri hakkında veri analizi yaparak işletmelere stratejik kararlar almasına destek sağlar.

SALESmanago

SALESmanago

salesmanago.com

Salesmanago, işletmelerin pazarlama otomasyonunu sağlamasına, müşteri etkileşimlerini kişiselleştirmesine ve kampanyalarını optimize etmesine yardımcı olan bir platformdur.

Funnel

Funnel

funnel.io

Funnel, pazarlama ekiplerinin verilerini birleştirip analiz etmelerini sağlayan bir veri merkezi uygulamasıdır.

ROI Hunter

ROI Hunter

roihunter.com

ROI Hunter, perakendecilerin ürün performansını yönetmelerine olanak tanıyan bir platformdur ve pazarlama ile iş verilerini birleştirir.

Zoho Marketing Automation

Zoho Marketing Automation

zoho.com

Zoho Pazarlama Otomasyonu, iş akışlarını otomatikleştirerek çoklu kanallarda pazarlama faaliyetlerini yönetmeyi kolaylaştıran kapsamlı bir yazılımdır.

Factors.AI

Factors.AI

factors.ai

Factors.AI, B2B SaaS pazarlamacılarına veri entegrasyonu ve analiz ederek pazarlama ROI'sini artırmalarına yardımcı olan bir platformdur.

Geckoboard

Geckoboard

geckoboard.com

Geckoboard, işletmelerin gerçek zamanlı gösterge tabloları oluşturarak verileri görselleştirmesine ve paylaşmasına yardımcı olan bir araçtır.

ProQuo AI

ProQuo AI

proquoai.com

ProQuo AI, yapay zeka ile marka stratejisi geliştirme, yaratıcı varlık testi ve gerçek zamanlı performans izleme imkanı sunan bir marka yönetim platformudur.

Whatagraph

Whatagraph

whatagraph.com

Whatagraph, pazarlama verilerini merkezi bir platformda toplayarak raporlamayı otomatikleştiren ve görselleştiren bir araçtır.

Ascent360

Ascent360

ascent360.com

Ascent360, müşteri verilerini entegre ederek, şirketlerin kişiselleştirilmiş pazarlama kampanyaları oluşturmasını ve müşteri katılımını artırmasını sağlar.

Reportei

Reportei

reportei.com

Reportei, sosyal medya ve dijital pazarlama verilerinizi 3 saniyede raporlar ve panolar oluşturur, farklı platformlardan verileri birleştirir.

DashThis

DashThis

dashthis.com

DashThis, pazarlama verilerini çeşitli kaynaklardan toplayarak kullanıcıların özelleştirilebilir gösterge tabloları oluşturmasına olanak tanıyan bir raporlama aracıdır.

Vaizle

Vaizle

vaizle.com

Vaizle, pazarlama yöneticileri için veri analizi, raporlama ve sosyal medya performansını bir arada sunan bir analiz platformudur.

Databox

Databox

databox.com

Databox, işletmelerin verilerini merkezi bir görünüme entegre etmelerini sağlayan bir analiz platformudur. Hedef izleme ve tahmin özellikleri sunar.

Dataslayer

Dataslayer

dataslayer.ai

Dataslayer, dijital pazarlama verilerini kolayca Google Sheets, Data Studio ve diğer platformlara aktaran bir raporlama otomasyon aracıdır.

CallTrackingMetrics

CallTrackingMetrics

calltrackingmetrics.com

CallTrackingMetrics, pazarlama stratejilerini iyileştirmek için çağrı izleme ve analiz sağlayan bir platformdur.

Mandala AI.

Mandala AI.

mandalasystem.com

Mandala AI, işletmelere yönelik çevrimiçi dinleme ve izleme aracı olarak, milyonlarca kanalı sürekli tarar ve değerli veriler sunar.

MoEngage

MoEngage

moengage.com

MoEngage, pazarlamacıların ve ürün sahiplerinin müşteri katılımını kişiselleştirilmiş içerik ve çoklu kanallar aracılığıyla yönetmesini sağlayan bir platformdur.

Magnetiq

Magnetiq

magnetiq.io

Magnetiq, etkinlikler, moda defileleri, e-posta kampanyaları ve dijital showroomlar dahil olmak üzere iletişim ve etkinlik yönetimi sağlayan bir yazılımdır.

EasyInsights

EasyInsights

easyinsights.ai

EasyInsights, reklam maliyetlerini, uygulama analitiklerini, web dönüşümlerini ve CRM verilerini birleştirerek pazarlama performansını analiz eder.

Metrics Watch

Metrics Watch

metricswatch.com

E-posta tabanlı bir pazarlama raporlama aracıdır. Müşterilere analitik, SEO, PPC, SEM ve sosyal medya raporları e-posta ile gönderir.

Lexer

Lexer

lexer.io

Lexer, müşteri verilerini bir araya getirip analiz eden, pazarlama, satış ve müşteri hizmetlerini entegre eden bir platformdur.

Otterfish

Otterfish

otterfish.com

Otterfish, KOBİ'lerin Facebook ve Instagram reklamlarını kolayca oluşturup yönetmesini sağlar. Reklam oluşturma, test etme ve performans takip özellikleri sunar.

Marketing Evolution

Marketing Evolution

marketingevolution.com

Pazarlama Evrimi, pazarlama programlarını merkezileştirerek etkinliklerini takip etmeyi ve strateji geliştirmeyi sağlayan bir uygulamadır.

Solitics

Solitics

solitics.com

Solitics, müşteri etkileşimini otomatikleştirip kişiselleştirerek veri yönetimi ve analiz sağlayan bir platformdur.

Octane11

Octane11

octane11.com

Octane11, B2B şirketler için veri analizi ve işbirliği platformudur. Pazarlama, satış ve ürün verilerini entegre ederek performansı artırır.

Supermetrics

Supermetrics

supermetrics.com

Supermetrics, pazarlama verilerini çeşitli platformlardan merkezi raporlama ve analiz araçlarına otomatik olarak aktararak kullanıcıların kampanya performansını yükseltmelerine yardımcı olur.

Oviond

Oviond

oviond.com

Oviond, dijital pazarlama verilerini entegre eden ve raporlayan bir platformdur; kullanıcıların kampanyalarını analiz etmesine ve optimizasyon yapmasına yardımcı olur.

GoSquared

GoSquared

gosquared.com

Dünyanın ilk sürdürülebilir e-posta pazarlama platformudur. MailChimp'tan geçerek daha iyi kampanyalar oluşturmanıza ve genişlemenize yardımcı olur.

GAannotations

GAannotations

gaannotations.com

GAannotations, Google Analytics için not eklemeyi otomatikleştirir; manuel notlar ekleyebilir veya toplu notları API, CSV ve otomasyon ile yükleyebilirsiniz.

HoneyStack

HoneyStack

hockeystack.com

HoneyStack, B2B için analitik ve atıf platformudur. Tüm verileri birleştirir, temizler ve kullanıcı yolculuklarını görselleştirir.

Terminus

Terminus

terminusplatform.com

Terminus, B2B satış süreçlerini optimize eden, veriye dayalı dijital deneyimler sunan bir platformdur.

VWO

VWO

vwo.com

VWO, web testi ve dönüşüm optimizasyonu için kullanıcı davranışını analiz eden, deneyler düzenlemeyi kolaylaştıran bir platformdur.

Attribution

Attribution

attributionapp.com

Atıf, reklam harcamasını ve dönüşümleri izleyen, çoklu reklam platformlarını entegre eden kullanıcı ve hesap bazlı ilişkilendirme sağlar.

Screenful

Screenful

screenful.com

Screenful, proje yönetim araçlarıyla entegre olan bir gösterge paneli uygulamasıdır. Ekiplerin performansını izlemeye ve raporlamaya yardımcı olur.

RedTrack

RedTrack

redtrack.io

RedTrack, çerez kullanılmayan dünyada dijital pazarlama kampanyalarını analiz eden ve otomatikleştiren bir platformdur.

Xeno

Xeno

getxeno.com

Xeno, AI destekli bir CRM uygulamasıdır. Perakendecilere ve D2C markalara, müşteri anlayışı ve hedefli pazarlama ile tekrar satışları artırma imkanı sunar.

Mouseflow

Mouseflow

mouseflow.com

Mouseflow, ziyaretçi etkileşimlerini video kaydı ve ısı haritaları ile analiz ederek web sitesi optimizasyonu sağlayan bir davranış analiz aracıdır.

Act-On

Act-On

act-on.com

ACT-on, pazarlamacıların müşteri etkileşimlerini optimize etmelerine yardımcı olan bir pazarlama otomasyon platformudur.

Newzoo

Newzoo

newzoo.com

Newzoo, oyun verilerini analiz eden bir platformdur. Oyuncu davranışlarını ve pazar eğilimlerini izler, detaylı içgörüler sunar.

WebEngage

WebEngage

webengage.com

WebEngage, işletmelerin müşteri verilerini birleştirip çok kanallı kampanyalar oluşturarak müşteri etkileşimini artırmalarına yardımcı olan bir platformdur.

SuprSend

SuprSend

suprsend.com

SuprSend, API tabanlı bildirim altyapısı ile çoklu kanallarda işlem, cron ve etkileşim bildirimlerini yönetmeyi sağlar.

Woopra

Woopra

woopra.com

Woopra, müşteri etkileşimlerini izleyen ve analiz eden, kullanıcı davranışını anlamak için veri sağlayan bir müşteri yolculuğu analitiği platformudur.

Reeport

Reeport

reeport.io

Reeport, Excel, PowerPoint ve PDF gibi formatlarda rapor oluşturma, yönetme ve paylaşma işlemlerini kolaylaştıran bir uygulamadır.

Nugit

Nugit

nugit.co

Nugit, insanlara karmaşık verileri anlayarak içgörü ve fırsat bulmalarında yardımcı olan otomatik bir Veri Hikaye Anlatım Platformudur.

Octoboard Marketing Agency

Octoboard Marketing Agency

octoboard.com

Octoboard, pazarlama ajanslarına rapor oluşturma ve müşteri portalları sunma imkanı sağlayan bir uygulamadır. 50'den fazla pazarlama platformu ile entegrasyon destekler.

Magnews

Magnews

magnews.it

Magnews, Müşteri Yolculuğunu yönetmek ve Müşteri Değerini artırmak için strateji belirlemeden kampanya uygulamasına kadar kapsamlı bir çözüm sunar.

xiQ

xiQ

xiqinc.com

xiQ, alıcıların zihin yapısını anlamak için yapay zeka ve psikolojiyi birleştiren bir satış ve pazarlama platformudur. Yapılandırılmış içerik ve analizler sunar.

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