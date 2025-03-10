Pazarlama Analitiği Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Vatikan

Cervinodata

cervinodata.com

Cervino Marketing, pazarlamacıların ve ajansların, bağırsak duygularını doğru sayılarla birleştirdikten sonra sonuçlarını önemli ölçüde artırabileceğine inanmaktadır. Cervinodata, kampanya performans verilerinizi Klipfolio, Google Data Studio ve diğerlerinde sunmayı çok kolay hale getirir. Ücretsiz plan mevcut. Cervinodata ile çevrimiçi ajanslar ve çevrimiçi ekipler veri hazırlama ve raporlama konusunda haftada bir güne kadar tasarruf sağlar. Cervinodata, tüm reklam performans verilerinizi + Google Analytics'inizi tek bir merkezi veritabanında bir araya getirir ve güncel tutar. Cervinodata vaat ediyor: 1. Veri dağıtımının beklenmedik kesintileri yok. Artık eksik veri yok 2. Piyasadaki en hızlı yanıt süresi ve problem çözme 3. Gelişmiş özelliklerin kullanımı çok kolay Takımlar 3 nedenden dolayı Cervinodata'ya taşındı: 1. Google sayfalarından merkezi bir veritabanına geçin >> daha büyük hacimler için, >> Daha fazla veri kontrolü için >> Müşteriler, reklam platformu ve ülke/marka arasında daha fazla bilgi edinmek için >> Platformlar arası kampanya performansına ve Bütçe ve Hedeflere karşı daha fazla bilgi edinmek için 2. Daha az ödeyin >> Ekipler, Senkronize Hesap sayısına göre harcanan reklamın yüzdesine göre bir ücretten geçiyor 3. Daha iyi hizmet ve kalite alın >> ekipler büyük müşteri desteği talep ediyor. Cervinodata olağanüstü müşteri desteği ve süper hızlı yanıt süreleri sunar. >> ekiplerin doğru, eksiksiz verilere ihtiyacı vardır. Cervinodata motoru bunun için inşa edilmiştir.