Pazarlama Analitiği Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Özbekistan

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Pazarlama analitiği yazılımı, kuruluşların performansı ölçerek pazarlama girişimlerini değerlendirmesine ve denetlemesine olanak tanıyan araç ve süreçlerden oluşur. Temelde bu çözümler bir işletmenin pazarlama stratejilerini ve faaliyetlerini kolaylaştırır ve geliştirir. İşletmeler, pazarlama analitiği yazılımından yararlanarak, etkili pazarlama yöntemlerinin belirlenmesi yoluyla yatırım getirilerini (ROI) artırabilir ve dönüşümleri ve satışları en üst düzeye çıkarmak için kampanyalarda ayarlamalar yapılmasına olanak tanıyabilir. Bu tür yazılımlar, e-posta pazarlamasını, sosyal medyayı, dijital reklamcılığı ve web analitiğini kapsayan çeşitli kanallar ve hedef kitleler arasındaki pazarlama çabalarını dikkate alır. Genellikle bağımsız bir çözüm olarak sunulan pazarlama analitiği yazılımı, kampanya verilerini pazarlama otomasyon yazılımı, CRM yazılımı, dijital reklam yazılımı ve dijital analiz yazılımı da dahil olmak üzere bir şirketin pazarlama teknolojisi yığınıyla bağlantılar yoluyla entegre eder. Ancak bazı pazarlama otomasyonu ürünleri gibi bazı hepsi bir arada pazarlama platformları yerleşik raporlama özellikleriyle donatılmıştır.
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CallRail
callrail.com
CallRail, işletmelere çağrı izleme ve pazarlama analizi sağlayarak olası satışları daha iyi müşteri dönüşümüne dönüştürmelerini kolaylaştırır.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce, işletmelerin müşteri ilişkilerini yönetmelerine, satış, pazarlama ve hizmet süreçlerini kolaylaştırmalarına yardımcı olan bir bulut tabanlı CRM platformudur.
ThoughtMetric
thoughtmetric.io
ThinkMetric, e-ticaret şirketlerinin pazarlama ilişkilendirmesini çözmesine ve veriye dayalı kararlar almasına yardımcı olur. E-ticaret pazarlamacılarını güçlendirmek için tasarlanan ThinkMetric, en büyük e-ticaret ve pazarlama platformlarıyla entegre olur, böylece kolayca veri toplayabilir, reklamları izleyebilir ve performansı analiz edebilirsiniz. ThinkMetric'in yapay zeka destekli ilişkilendirmesiyle tüm pazarlama kanallarınızın performansını takip edin ve müşterilerinizin gerçekte nereden geldiğini anlayın.
Favikon
favikon.com
Sosyal Medya Stratejinizi Favikon ile Dönüştürün: Yapay Zekayla Desteklenen Yaratıcı Pazarlama Platformu. - Mükemmel yaratıcıları keşfetmek için sosyal medyanın potansiyelini kolayca ortaya çıkarın. Filtrelerimiz, sizin veya müşterilerinizin ihtiyaçlarına göre uyarlanmış belirli nişleri hedeflemenize olanak sağlar. - Hassas analiz ve kampanyanız üzerinde maksimum etki için YG'nizi optimize etmek için yapay zeka tarafından zenginleştirilen içerik oluşturucu profillerinden yararlanın. - İçerik Üretici Takibi (AI) aracılığıyla otomatik sektör izleme özelliğimizle bir adım önde olun, trendleri ve yeni ortaya çıkan yaratıcıları ilk keşfeden siz olun. Artık güncellemeler için ağları tarayarak saatler harcamanıza gerek yok; artık tüm gönderiler rahatlıkla takibinizde.
Magnetiq
magnetiq.io
Magnetiq - dünyanın en iyi başlatma yönetimi yazılımı. Kişileri, etkinlikleri, defileleri, e-posta kampanyalarını, dijital showroomları, çevrimiçi haber odalarını yönetin.
WebEngage
webengage.com
WebEngage, dünya çapında 800'den fazla marka için müşteri katılımını kolaylaştıran tam kapsamlı bir Saklama İşletim Sistemidir. Platform, işletmelerin çeşitli dijital kanallar üzerinden kullanıcılarıyla kişiselleştirilmiş ve anlamlı ilişkiler kurmasına olanak tanır. Kapsamlı araç ve çözüm paketiyle WebEngage, işletmelerin müşterileri etkili bir şekilde anlamasını, etkileşime geçmesini ve elde tutmasını sağlar. - MÜŞTERİ VERİLERİNİ BİRLEŞTİRİN: WebEngage, işletmelerin çeşitli kaynaklardan gelen müşteri verilerini birleştirmesine olanak tanır, gerçek zamanlı bilgiler sağlar ve belirli müşteri özelliklerine ve davranışlarına dayalı olarak hedeflenen kampanyalar için dinamik mikro segmentasyona olanak tanır. - ÇOK KANALLI YOLCULUKLAR: WebEngage'in sezgisel sürükle ve bırak iş akışı oluşturucusu ile işletmeler, çok kanallı müşteri yolculuklarını sorunsuz bir şekilde tasarlayabilir ve otomatikleştirebilir, böylece e-posta, SMS, anlık bildirimler ve daha fazlası gibi kanallar arasında tutarlı ve kişiselleştirilmiş deneyimler sağlayabilir. - HEDEFLENMİŞ KAMPANYALAR: WebEngage, işletmelere, müşteri eylemleri ve önceden tanımlanmış iş etkinlikleri tarafından tetiklenen kişiselleştirilmiş kampanyaları otomatikleştirme yetkisi verir. Bu, müşteri katılımını ve dönüşüm oranlarını artırmak için zamanında ve ilgili iletişimi sağlar. - YAPAY DESTEKLİ ÖNGÖRÜCÜ MODELLER: WebEngage Analytics panosu, öncelikli müşterileri segmentlere ayırmak, onlarla etkileşime geçmek ve elde tutmak, pencereleri dönüştürmek ve yatırım getirisi optimizasyonu için gerekli tüm ölçümleri güçlendirir. Bu, işletmelerin müdahalelerine ve kampanyalarına maksimum etki ve daha iyi yatırım getirisi için odaklanmalarına olanak tanır. - 1:1 KİŞİSELLEŞTİRME: WebEngage, işletmelerin geniş ölçekte kişiselleştirilmiş deneyimler sunmasına olanak tanır. İşletmeler, kullanıcının amacını, tercihlerini ve diğer ilgili verileri birleştirerek iletişimlerini her bir müşteriye özel hale getirebilir ve çok kanallı müşteri katılımını teşvik edebilir. Dahası ne? WebEngage platformunun entegrasyonu hızlı ve kolaydır. ESP ve MSP serisiyle uyumludur, teknik ekibin birkaç saat içinde müdahale etmesi yeterlidir. Dünya genelinde varlık: Genel merkezi Hindistan'da bulunan WebEngage, Orta Doğu ve Afrika bölgesi, Güneydoğu Asya ve Güney Amerika'daki ofisleri ve varlığıyla operasyonlarını küresel olarak genişletti.
Dataslayer
dataslayer.ai
Dijital pazarlama raporlaması kolaylaştı. Tüm dijital MK verilerinizi google sayfalarına, veri stüdyosuna, iş zekası platformlarına (Power BI, Tableau, Qlik, JSON) ve BigQuery'ye saniyeler içinde aktarın. En iyi süper metric alternatifi. DataSlayer.ai, pazarlama veri yönetiminizi kolaylaştırmak ve optimize etmek için tasarlanmış, tüm dijital kampanyalarınızın performansını toplamanıza, analiz etmenize ve izlemenize yardımcı olmak için tasarlanmış bir araçtır. Pazarlama verilerinizi birden fazla kaynaktan birleştirir ve raporlama, analiz veya depolama için tercih ettiğiniz platformda kanallar. Looker Studio veya Power BI'da dinamik gösterge tabloları oluşturmaktan, Google sayfalarında derinlemesine analiz yapmaya veya verilerinizi BigQuery veya Amazon Redshift gibi bir depoda düzenlemeye kadar veri ihtiyaçlarınızı destekler. Sadece hedefinizi seçin ve gerisini hallediyoruz.
DashThis
dashthis.com
SADECE ihtiyacınız olan özelliklere sahip ve karmaşık "ekstra" şeyler içermeyen bir dijital pazarlama raporlama aracı arıyorsanız, DashThis tam size göre! 30'dan fazla veri kaynağıyla entegrasyon sağlıyoruz ve diğer her şey için, kontrol panellerinizde olmasını isteyebileceğiniz diğer verileri eklemenize yardımcı olan şık CSV Dosya Yöneticimiz var. Ve hepsinden önemlisi, akıllara durgunluk veren müşteri desteğimizle tanınıyoruz. Bir araç ve birkaç Yardım Merkezi makalesiyle yalnız kalmayacaksınız (ancak, eğer tercihiniz buysa, bu da sorun değil!). İhtiyacınız olan şey, kısa sürede çalışır duruma gelmenizi sağlayacak ve ihtiyaç duyduğunuz anda sorularınızı yanıtlamaya hazır, ekibimizin özel bir üyesiyse, tam olarak bunu elde edeceksiniz!
InfiniGrow
infinigrow.com
InfiniGrow, B2B pazarlamacıların gelir lideri olmalarına yardımcı olmak için birleşik bir ilişkilendirme, tahmin ve planlama çözümü sağlayan, yapay zeka odaklı bir gelir pazarlama platformudur. InfiniGrow'un platformu, B2B SaaS pazarlama ekiplerinin, herhangi bir pazarlama faaliyetinin iş etkisini ortaya çıkarmasına, herhangi bir bütçe senaryosunun sonuçlarını tahmin etmesine ve bütçe tahsislerini en iyi performans gösteren kanallara doğru optimize ederek KPI'larını sürekli olarak tutturmasına yardımcı olur. Günümüzün çevik pazarlama ortamında B2B pazarlamacıları, pazarlamalarını daha öngörülebilir, ölçülebilir ve gelir odaklı hale getirmeye çalıştıkça artan zorluklarla karşı karşıya kalıyor. InfiniGrow, faaliyetlerinizin tam iş etkisini ortaya çıkarmak için canlı Pazarlama, Satış ve finansal verilerinizi otomatik olarak birleştirir ve analiz eder ve KPI'larınıza sürekli olarak ulaşabilmeniz için bütçenizi daha iyi tahsis etmek amacıyla net görünürlük ve yapay zeka odaklı öneriler sunar.
Vertify
vertify.com
Üç temel gelir ekibinin (satış, pazarlama ve müşteri başarısı) süreç ve teknolojiyle uyumlu hale getirilmesi gerektiği felsefesinden yola çıkan Vertify, mevcut gelir teknolojisi yığınları içindeki müşteri verilerini kolayca senkronize eden, temizleyen ve düzenleyen iş otomasyon yazılımı sağlar. - Ekipler arasındaki darboğazları belirleyin - Müşteri yolculuğunuzu ve ekibinizin üretkenliğini birleştirin - Yeni gelir potansiyelinin kilidini açın - Mevcut RevTech yatırım getirinizi en üst düzeye çıkarın - Müşterilere daha hızlı yanıt verin - Daha iyi öngörüler, daha sorunsuz müşteri adayı ve müşteri yönetimi ve daha iyi kampanyalar elde edin - Daha hızlı sonuçlar elde etmek için operasyonları ölçeklendirin Satış, pazarlama ve müşteri başarısı sistemlerinizi hizalamak ve entegre etmek, herkesin aynı verilerle birlikte çalışabileceği anlamına gelir. Neden birbirinden kopuk uygulamalara ve süreçlere sahip olmak isteyesiniz ki? Siz ve müşterileriniz daha iyisini hak ediyorsunuz. Ekiplere yön, güven ve ortak görüş sağlayan eyleme geçirilebilir verileri hak ediyorsunuz. - Sınıfının en iyisi kullanıcı arayüzü, API ve iş akışı otomasyonu - Kanıtlanmış ölçeklendirme yeteneği - Sağlam yönetişim ve güvenlik - Bulutta yerel, esnek teslimat
Arena Calibrate
calibrate.thearena.ai
Arena Calibrate, uzman beyaz eldiven verileri ve İş Zekası desteğiyle eşleştirilmiş kapsamlı platformlar arası raporlama yazılımı sağlar. İşletmelerin, pazarlama ekiplerinin ve ajansların Reklam, Satış, E-posta, CRM, Web ve Analytics verilerinin tam içgörü potansiyeline ulaşmalarına yardımcı oluyoruz. Çözüm, kurumsal düzeyde ETL veri entegrasyonu, ölçeklenebilir veri depolama ve herhangi bir iş veya müşteri veri senaryosuna ve dahili/harici raporlama yapılandırmasına uyum sağlayacak şekilde tasarlanmış iş uyumlu veri görselleştirmesi sağlar. İş ortaklarımız, ekiplerinin ortak analiz uzantısı olarak çalışan özel hesap yöneticileri ve isteğe bağlı BI yapılandırma uzmanlarıyla içlerinin rahat olmasını sağlar. Basitçe söylemek gerekirse, ideal raporlama vizyonunuza sürekli olarak ulaşılmasını sağlıyoruz. Arena Calibrate, Amex, Gentle Dental, National Golf Foundation, Proud Moments ABA, RFPIO, Entrust, Hyster-Yale, Airgap ve Fourth gibi markalar ve ajanslar tarafından güvenilmektedir. Aşağıda Arena Calibrate hakkında daha fazla bilgi edinin: - Kapsamlı tam yığın BI yazılımı, Çevrimiçi ve Çevrimdışı Reklamcılık, E-posta Pazarlama, Web Sitesi Analitiği, Talep Oluşturma, e-Ticaret, CRM/Satış ve diğer veri alanlarında tek bir gerçek raporlama kaynağı sağlar. - İşletmeniz veya müşterileriniz için ölçeklenebilir veri depolama. - 40'tan fazla tak ve çalıştır konektörü + otomatik veri hatları. - Çevrimdışı veya bağlayıcı bulunmayan diğer verileri sorunsuz bir şekilde entegre eder. - Raporlama doğruluğunu sağlamak için değerli veri temizleme ve hijyen desteğiyle birlikte gelişmiş platformlar arası veri harmanlama ve hizalama. - Pazarlama huninizin genel durumunu hızlı bir şekilde anlamanıza ve müşteri adayı oluşturma, MQL'ler, SQL'ler, CAC ve ROAS üzerindeki etkiyi artırmanıza olanak tanır. - Ekibiniz veya ajansınız için ortak bir BI uzantısı olarak çalışan, bütçe dostu hesap yöneticileri ve isteğe bağlı BI yapılandırma uzmanları. Web sitesini ziyaret edin: https://www.calibrate.thearena.ai
Fospha
fospha.com
Fospha, kârlı e-ticaret büyümesine güç veren sektör lideri çözümdür. Kötü pazarlama ölçümü, gelirin %60'ının GA gibi uygun olmayan platformlar ve kanalların Reklam Yöneticileri tarafından yanlışlıkla atfedildiği 589 milyar dolarlık bir sorundur. Fospha ile değerli bütçenizi yanlış reklamlara harcamak artık geçmişte kaldı. Fospha, son derece hassas tek bir modelle pazarlama hunisinin tamamındaki tıklamalar ve gösterimler gibi her şeyi ölçer. Fospha kullanan pazarlamacılar hangi reklamların gerçekten işe yaradığını tam olarak biliyor. Fospha kullanan markalar hızlı ve kârlı bir büyüme sağlıyor. Kötü veriyi dünün sorunu haline getirin ve sadece 15 dakika içinde Fospha ile canlı yayına geçin.
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
Ruler Analytics, silolanmış pazarlama, satış, gelir ve müşteri verilerini aşağıdakilere bağlayan bir pazarlama ölçüm ve ilişkilendirme platformudur: - Müşteri yolculuğunuzun tam bir dönüşüm hunisi görünümünü sağlayın - Geliri kanal, kampanya, içerik ve anahtar kelime düzeyinde doğru bir şekilde ilişkilendirin - Çoklu dokunuş oluşturun 6 farklı ilişkilendirme modeli (ilk tıklama, son tıklama, doğrusal, konum tabanlı, zamana bağlı azalma ve veriye dayalı ilişkilendirme) kullanan ilişkilendirme raporları - Reklam platformlarınızı, CRM ve BI araçlarınızı maliyet, fırsat, gelir ve yatırım getirisi ile zenginleştirin veriler - 'Karanlık sosyal' aktivite ve sıfır tıklama kanallarından gelen çevrimdışı ve/veya görünmez temas noktalarının etkisini ölçün ve tahmin edin - Başarıyı 1. taraf verileriyle ölçerek, geleneksel analiz sistemlerinde 'çerezin ölümü'nden kaynaklanan doğruluk sorunlarının üstesinden gelin Pazarlama stratejinizi yalnızca dönüşümlere değil, gelire ve yatırım getirisine dayalı olarak optimize etmeye başlamak için Ruler Analytics ile bir demo rezervasyonu yapın.
OptiMine
optimine.com
OptiMine Insight, tüm kanallarınızın ve reklamlarınızın çevrimdışı ve çevrimiçi kanallar arası performansını ölçen bulut tabanlı çevik pazarlama ölçüm platformu.
ProQuo AI
proquoai.com
ProQuo AI, yapay zeka ile marka stratejisi geliştirme, yaratıcı varlık testi ve gerçek zamanlı performans izleme imkanı sunan bir marka yönetim platformudur.
Upwave
upwave.com
Marka Reklamcılığına Yönelik Analitik Platformu Kısa vadeli ölçümlerinizin marka yatırımınızın değerini kanıtlamadığını biliyoruz. Upwave, dönüşüm hunisinin en üstünde, uzun vadeli marka reklamlarını bugün ölçmek için birleşik, çapraz medya çözümü sunar. Dijital, Doğrusal, Adreslenebilir ve CTV için günlük olarak güncellenen Gerçek Zamanlı kontrol panelleri.
Magnews
magnews.it
Magnews, Müşteri Yolculuğunu yönetmek ve Müşteri Değerini geliştirmek için genel Strateji tanımından tekli faaliyetlere ve kampanya Yürütülmesine, Yolculuk Tasarımından sürekli bir ölçüm ve iyileştirme döngüsüne geçerek tek duraklı çözümdür. Magnews, Müşterileri kazanmak, dönüştürmek, büyütmek, etkileşime geçirmek ve yeniden etkinleştirmek ve onların Marka için değerini artırmak amacıyla pazarlama ve satış ekiplerine birlikte çalışma gücü verir.
Growth Channel
growthchannel.com
Growth Channel, net kişiler, huniler ve veriye dayalı büyüme stratejileriyle kişiselleştirilmiş büyüme pazarlama planları oluşturur. GPT-3 teknolojisiyle güçlendirilmiştir.
SuprSend
suprsend.com
SuprSend, ürün bildirimlerinizi API öncelikli bir yaklaşımla kolaylaştıran güçlü bir bildirim altyapısıdır. Tek bir bildirim API'si ile birden fazla kanalda işlem, cron ve etkileşim bildirimleri oluşturun ve iletin. SuprSend ile neler elde edersiniz? - Kolay istemci yönetimi için çoklu kiracı desteği - Sürüm kontrolleriyle şablon yönetimi - Web sitesi ve uygulama için Uygulama İçi Gelen Kutusu (React, Angular, JS, Flutter) - gömülü ve Başsız bileşenler) - SMS, E-posta, Slack, Teams, WhatsApp, Mobil ve web push entegrasyonu - Bildirimleri ve Özetleri toplu olarak işleme - Bildirimleri birden fazla kanal arasında yönlendirme - Müşterinin son kullanıcılarına bildirim göndermek için marka yönetimi - Kullanıma hazır kullanıcı tercihi yönetimi - Satıcı geri dönüşü, otomatik akıllı yönlendirmeyle geçiş - Veri ambarının üstünde kampanyalar yürütün - Gerçek zamanlı günlükler, analizler ve arıza uyarıları
Xeno
getxeno.com
Xeno, büyük perakendecilerin ve D2C markalarının, her bir müşteriyi anlayarak ve SMS, e-posta, Whatsapp, Facebook ve Instagram üzerinden daha alakalı pazarlama kampanyaları oluşturarak tekrarlı satışları %11 oranında artırmasına olanak tanıyan yapay zeka destekli bir CRM'dir. Levi's, Tommy Hilfiger, Forever New, Jack & Jones, Vero Moda, Forest Essentials, Kama Ayurveda, Taco Bell & Nando's gibi 100'lerce perakendeci, e-ticaret ve mağaza satışlarını artırmak için Xeno'yu kullanıyor.
Force24
force24.co.uk
Anlamlı konuşmaların günün 24 saati gerçekleşmesini sağlayan güçlü pazarlama otomasyon platformu Force24 ile hedef kitlenizi besleyin ve büyütün.
Actito
actito.com
Actito, 2000 yılında kurulmuş bir SaaS pazarlama otomasyon şirketidir. O zamanlar üç kurucu, markalar ve tüketiciler arasındaki boşluğa köprü kurmak istiyordu. Böylece pazarlamacıların artık sevdiği yazılımı geliştirmeye başladılar. Actito ile dünya çapındaki yüzlerce, binlerce, hatta milyonlarca müşteriyle etkileşimlerinizi saniye saniye kişiselleştirebilirsiniz. Actito, tüm pazarlama faaliyetlerini kullanımı kolay tek bir platformdan yürütmek isteyen orta ve büyük ölçekli şirketleri hedefliyor. Topladığınız tüm müşteri verileri merkezileştirilir ve bir Müşteri Veri Platformunda birleştirilir ve e-posta, mobil ve web gibi ana pazarlama kanalları aracılığıyla doğru zamanlı mesajların uyarlanması, hedeflenmesi ve kişiselleştirilmesi için kullanıma sunulur. Actito, Avrupa'nın en son genel veri koruma düzenlemelerine (GDPR) tam uyum sunarak pazarlamacılara kalıcı ve kârlı müşteri ilişkileri kurmaya odaklanma özgürlüğü tanır. Actito, Avrupa operasyonlarını Belçika'daki genel merkezinden yürütmektedir ve ayrıca Fransa ve Hollanda'da ofisleri bulunmaktadır. Actito ayrıca Kanada'da bir ofisi ile Kuzey Amerika'da da faaliyet göstermektedir. ABB, Friesland Campina, Biocodex, ARTE, WWF ve KIA dahil olmak üzere dünya çapında 250'den fazla müşteri platformu kullanıyor.
Ascent360
ascent360.com
Ascent360, müşteri verilerini entegre ederek, şirketlerin kişiselleştirilmiş pazarlama kampanyaları oluşturmasını ve müşteri katılımını artırmasını sağlar.
CustomerLabs
customerlabs.com
CustomerLabs CDP, e-ticaret, SaaS, B2B ve Ajans pazarlamacılarının müşteri verilerini izlemesine, tanımlamasına, segmentlere ayırmasına, senkronize etmesine ve analiz etmesine yardımcı olan, kodsuz bir müşteri veri platformudur. Platform, pazarlamacıların geliştiricilerine bağlı kalmadan kanallar genelinde kişiselleştirilmiş kampanyalar düzenlemesine yardımcı oluyor. Web sitenizden, uygulamanızdan, CRM'nizden, e-postanızdan, hizmetlerinizden ve çevrimdışı kanallarınızdan istediğiniz müşteri verilerini takip edin ve birleştirin. Kimlik çözümlemeyle, anonim kullanıcıları ve onların etkinliklerini platformlar arasında eşleyebilir ve müşterilerinizin 360° görünümünü elde edebilirsiniz. Kanallar arasında mesajları zamanında tetiklemek için özel müşteri segmentleri oluşturun. Bu müşteri verilerini Google Analytics, Google Adwords, Mixpanel, Kissmetrics, Segment, Salesforce, Pipedrive, Zapier, Facebook gibi mevcut pazarlama araçlarınızla ve 180'den fazla araçla gerçek zamanlı olarak entegre edebilir ve sorunsuz bir şekilde senkronize edebilirsiniz. CustomerLabs CDP ile doğru müşteri verilerini toplayarak pazarlama kararlarınızı destekleyin.
Alpine IQ
alpineiq.com
Alpine IQ, her ölçekteki perakendecinin ve markanın büyüme zorluklarını çözmesine ve gelir elde etmesine yardımcı olmak için müşteri odaklı teknoloji sağlayarak yüksek riskli sektörleri güçlendirir. Şirket, tüm mağaza içi ve çevrimiçi operasyonları korumak, bölümlere ayırmak ve tanıtmak için müşterilere sektörün en kapsamlı araç paketini sağlıyor.
Hubalz
hubalz.com
Farklı cihazlarda ve platformlarda müşterilerinizi tam olarak anlayın. Hubalz size müşteri yolculuğunu anlamanız ve pazarlama yatırım getirisini artırmanız için araçlar sunar.
Roistat
roistat.com
Roistat, tüm reklam kampanyalarınızı kâra kadar analiz eden, yapay zeka tarafından desteklenen bir pazarlama analitiği sistemidir. Roistat, müşterilerin CRM sisteminden, reklam kanallarından ve sitelerinden veri toplar. Roistat, saniyeler içinde, her anahtar kelimeden nihai satışa kadar pazarlama analitiği sağlayan 40'tan fazla iş ölçümüne göre raporlar oluşturur. Roistat, bir şirketin ücretli reklam kampanyalarından para kazanıp kazanmadığını belirler ve bu da Roistat kullanan şirketlerin reklam bütçelerini daha verimli bir şekilde tahsis etmesine ve gelirlerini artırmasına yardımcı olur. Roistat şunları belirlemenize olanak tanır: - müşterilerinizin hangi reklam kanallarından geldiğini; - anahtar kelimeye kadar reklam kanalı istatistiklerini tamamlayın; - bütçenizi etkili bir şekilde nasıl tahsis edeceğiniz; - daha fazla satış alırken reklamlardan nasıl tasarruf edilir; - satış hunisinin tüm aşamaları.
StoneShot
stoneshot.com
Stoneshot, finansal hizmetlerde uzmanlaşmış bir dijital pazarlama teknolojisi ve hizmet sağlayıcısıdır. Stoneshot, yoğun finansal hizmetler pazarlama ekiplerinin etkileşimi artırmasına ve operasyonel verimsizlikleri en aza indirirken müşteri deneyimini artırmasına yardımcı olur. Teknolojileri pazarlama otomasyonu, e -posta pazarlaması, etkinlik tanıtımı, içerik otomasyonu ve fon belge dağıtımını kapsar. Stoneshot, butik, hızlı büyüyen firmalardan küresel önde gelen markalara kadar perakende, kurumsal ve özel bankalarla çalışır. 2001 yılında Londra'da kurulan Stoneshot, 25'den fazla ülkede Londra, New York ve Singapur'da ofisleri ve müşterileri var.
Slingshot
slingshotapp.io
Slingshot, proje yönetimi ve işbirliği özelliklerine sorunsuz bir şekilde entegre edilmiş gerçek zamanlı analiz yoluyla veri odaklı karar vermeyi güçlendirir. Temelde kapsamlı bir iş zekası motoru ile Slingshot, kullanıcılara veri kaynaklarına ve platformlarına doğrudan bağlantı sunar, bu da değerli bilgiler çıkarmalarını ve bunları ekipler arasında zahmetsizce paylaşılabilen görsel olarak ilgi çekici gösterge tablolarına dönüştürmelerini sağlar. İçgörülerinizi eyleme dönüştürün ve sağlam proje yönetimi yetenekleri aracılığıyla görevleri önemli girişimlerle sorunsuz bir şekilde hizalayın, bu da herkesin son teslim tarihlerini şeffaflık ve netlikle karşılamasını sağlayın. Slingshot, günlük operasyonlarını kolaylaştıran her boyutta, endüstri ve departmana sahip ekipler için tasarlanmış 75'den fazla önceden inşa edilmiş, özelleştirilebilir proje, çalışma alanı ve kontrol paneli şablonlarından oluşan geniş bir kütüphaneye erişim sağlar. Bugün Slingshot ile başlayın!
Calltouch
calltouch.ru
Calltouch çok kanallı bir pazarlama platformudur. Müşterilerinizin ilgisini çekmenize, dönüştürmenize ve analiz etmenize yardımcı oluyoruz. Calltouch, reklamların verimliliğine ilişkin tüm bilgileri veren bir çağrı izleme hizmeti sağlar. Çağrı takip hizmeti sayesinde tüm reklamları satış yapanlara ve bütçe harcayanlara bölebilirsiniz. Çağrı izleme, ölçeklenmeye değer kanalların ve reklamların ve devre dışı bırakılması gereken diğerlerinin değerlendirilmesine yardımcı olur. Aylık 60,00$'dan başlayan fiyatlar Standart - KOBİ'ler için uçtan uca analiz - Dinamik ve statik çağrı takibi Çağrı günlüğü Çağrı etiketleme - Anahtar kelime spesifikasyonu - Web sitesi hedefleri ve sipariş takibi - Ayrıntılı raporlar, satış hunisi ve yatırım getirisi - Reklam platformları ve CRM sistemleri entegrasyonu - Tam müşteri desteği
Neustar Localeze
neustarlocaleze.biz
Neustar Localeze, yerel arama için güvenilir işletme listeleri kimlik yönetimi sağlayıcısıdır; ulusal markaların ve yerel işletmelerin kontrolü ele almasına ve çevrimiçi işletme listelerinin görünürlüğünü artırmasına yardımcı olur ve güvenilir, doğrulanmış yerel işletme bilgilerini geniş bir yerel arama platformları ağına sunar.
PowerChord
powerchord.com
PowerChord, bayi ağları aracılığıyla satış yapan markalara ve üreticilere, pazarlama harcamalarını optimize etmek için koordineli mesajlaşma ve veriye dayalı bilgilerle müşteri yolculuğunu geliştirmelerine yardımcı olur. PowerChord'un yazılımı, müşterilerle yerel düzeyde bağlantı kurmak ve bu süreçte marka sadakati oluşturmak için mevcut pazarlama teknoloji paketinize kolayca entegre olur. Üreticilerle ve onların binlerce bayiden oluşan ağlarıyla çalışma deneyimine sahip olan PowerChord, yerel pazarları hayata geçirecek inovasyona, çözümlere ve desteğe sahiptir. PowerChord ekibi, platform entegrasyonları ve özel çözümlerden eğitim ve katılıma kadar başarıyı en üst düzeye çıkarmak için ne gerektiğini biliyor.
Xtremepush EU
xtremepush.com
Xtremepush, iGaming şirketlerinin gerçek zamanlı verilerden, yapay zekadan ve oyunlaştırmadan yararlanarak yaşam döngüsüne özel geniş ölçekte dönüşüm ve sadakati artıran güçlü oyuncu ilişkileri kurmasına, büyütmesine ve sürdürmesine olanak tanıyan, piyasadaki en eksiksiz CRM çözümüdür. Hepsi tek bir birleşik çözümde. Merkezi Dublin'de bulunan, Londra ve New York'ta ek ofisleri bulunan şirketimiz, dünya çapındaki operatörlere oyuncu tabanlarını kapsamlı bir şekilde anlama, oyuncu deneyimlerini geliştirme ve elde tutma oranını artırma konusunda yardımcı olmaya kendini adamıştır.
Xtremepush US
xtremepush.com
Xtremepush, iGaming şirketlerinin gerçek zamanlı verilerden, yapay zekadan ve oyunlaştırmadan yararlanarak yaşam döngüsüne özel geniş ölçekte dönüşüm ve sadakati artıran güçlü oyuncu ilişkileri kurmasına, büyütmesine ve sürdürmesine olanak tanıyan, piyasadaki en eksiksiz CRM çözümüdür. Hepsi tek bir birleşik çözümde. Merkezi Dublin'de bulunan, Londra ve New York'ta ek ofisleri bulunan şirketimiz, dünya çapındaki operatörlere oyuncu tabanlarını kapsamlı bir şekilde anlama, oyuncu deneyimlerini geliştirme ve elde tutma oranını artırma konusunda yardımcı olmaya kendini adamıştır.
ROI Hunter
roihunter.com
ROI Hunter, bir ürün performans yönetimi (PPM) platformudur. Platform, perakendecilerin, bireysel ürünlerinin ürün yaşam döngüsü boyunca nasıl performans gösterdiğini anlamalarına olanak tanıyarak, daha iyi, daha bilinçli kararlar alarak marjlarını en üst düzeye çıkarmalarına olanak tanıyor. Ortak perakende operasyon yapılarının (satın alma, tedarik, satış, pazarlama ve dağıtım) tümü ürünleri farklı şekilde algılar ve faaliyetlerini yönetmek için farklı ölçümler kullanır. Pazarlama çabalarını SKU düzeyine indirmenin ve SKU düzeyindeki verileri pazarlamada eyleme geçirilebilir hale getirmenin zor olması nedeniyle, en fazla sürtüşmenin pazarlama ile kuruluşun geri kalanı arasında olduğunu görüyoruz. Bu, promosyonun gerçek maliyetinin ürün marjında hesaplanmamasına neden olur; bu da kötü ürünlere aşırı yatırım yapılmasına ve potansiyel olarak iyi ürünlere yetersiz yatırım yapılmasına yol açar. Ürün performansı yönetimi, gerçek ürün performansının birleşik bir görünümünü oluşturmak için pazarlama kanalları genelindeki ürün verilerini SKU'larla ilgili iş verileriyle birleştirerek yukarıda açıklanan zorlukların üstesinden gelir. Bu, pazarlama çabalarını yönlendirmek veya kritik iş kararlarını (örneğin, ürünlerin fiyatlandırılması veya satın alınması) desteklemek için kullanılabilir. PPM platformu aynı zamanda doğrudan reklam ağlarına da bağlanır. ROI Hunter ile e-ticaret pazarlamacıları aynı platformdan daha karlı kampanyalar oluşturup başlatabilirler.
Cervinodata
cervinodata.com
Cervino Marketing, pazarlamacıların ve ajansların, bağırsak duygularını doğru sayılarla birleştirdikten sonra sonuçlarını önemli ölçüde artırabileceğine inanmaktadır. Cervinodata, kampanya performans verilerinizi Klipfolio, Google Data Studio ve diğerlerinde sunmayı çok kolay hale getirir. Ücretsiz plan mevcut. Cervinodata ile çevrimiçi ajanslar ve çevrimiçi ekipler veri hazırlama ve raporlama konusunda haftada bir güne kadar tasarruf sağlar. Cervinodata, tüm reklam performans verilerinizi + Google Analytics'inizi tek bir merkezi veritabanında bir araya getirir ve güncel tutar. Cervinodata vaat ediyor: 1. Veri dağıtımının beklenmedik kesintileri yok. Artık eksik veri yok 2. Piyasadaki en hızlı yanıt süresi ve problem çözme 3. Gelişmiş özelliklerin kullanımı çok kolay Takımlar 3 nedenden dolayı Cervinodata'ya taşındı: 1. Google sayfalarından merkezi bir veritabanına geçin >> daha büyük hacimler için, >> Daha fazla veri kontrolü için >> Müşteriler, reklam platformu ve ülke/marka arasında daha fazla bilgi edinmek için >> Platformlar arası kampanya performansına ve Bütçe ve Hedeflere karşı daha fazla bilgi edinmek için 2. Daha az ödeyin >> Ekipler, Senkronize Hesap sayısına göre harcanan reklamın yüzdesine göre bir ücretten geçiyor 3. Daha iyi hizmet ve kalite alın >> ekipler büyük müşteri desteği talep ediyor. Cervinodata olağanüstü müşteri desteği ve süper hızlı yanıt süreleri sunar. >> ekiplerin doğru, eksiksiz verilere ihtiyacı vardır. Cervinodata motoru bunun için inşa edilmiştir.
deepdivr
deepdivr.io
Kompleksi basitleştiren güçlü ama kusursuz bir sosyal medya pazarlama analitiği platformu sunuyoruz. Günümüzün etki odaklı pazarlamacılarının ihtiyaçlarına uyacak şekilde deneyimli pazarlamacılar tarafından oluşturuldu. Müşterilerimiz platformu, platformlar, pazarlar ve markalar genelindeki tüm sosyal medya kampanyalarına genel bir bakış sağlamak için kullanıyor. Genel bakış, kullanıcıların kampanyaları izlemesine, optimize etmesine ve paydaşlara kısa sürede rapor vermesine olanak tanır. Durun, dahası da var. Tüm veriler özelleştirilebilir kontrol panellerinde güzel bir şekilde görselleştirilir, böylece SİZİN ihtiyacınıza uyar. Hiçbir geliştirmeye gerek yok, yalnızca birkaç tıklamayla favori platformlarınızla entegre olun. Mevcut entegrasyonlar: Facebook, Instagram, LinkedIn, Snapchat ve Google Analytics. Entegrasyonlar yaklaşıyor: Google Ads, Pinterest, TikTok ve Twitter.
NinjaCat
ninjacat.io
NinjaCat, pazarlamacıların kampanya verilerini birleştirmesine ve raporlamayı otomatikleştirmesine yardımcı olan bir dijital pazarlama performansı yönetimi platformudur. Ajanslar, medya şirketleri ve markalarla çalışıyoruz; müşteriler veya paydaşlar için kapsamlı ve tutarlı rapor sunumları hazırlaması gereken herhangi bir pazarlama ekibi. NinjaCat, 150'den fazla dijital pazarlama kanalıyla entegre olduğundan, birden fazla veri kaynağından gelen ölçümleri tek bir gerçek kaynakta birleştirebilirsiniz. NinjaCat ile veri kaosunu dizginlemek ve martech Frankenstack'tan kurtulmak artık mümkün. Temel özellikler şunları içerir: - 150'den fazla pazarlama kanalına giden Veri Hattı - Tümüyle yönetilen Veri Ambarı - ETL - Otomatik raporlama şablonları - Etkileşimli veri paylaşımı için kontrol panelleri - Bütçeleri, kampanyaları ve KPI'leri izleyin - Kurumsal düzeyde ölçeklenebilirlik ve güvenlik NinjaCat, bir demo oluşturmak için web sitemiz ninjacat.io'ya gidin.
Accutics
accutics.com
Accutics nedir? Accutics, kuruluşların kampanya takibini kolaylaştırmasına, kampanya verilerini birleştirmesine ve Adobe Analytics ve Google Analytics kaynakları genelinde kampanya performansını değerlendirmesine yardımcı olan bir SaaS pazarlama veri yönetimi platformudur. Temel hizmetler: Accutics Standardize Tek bir platformdan her ekip ve kanaldaki kampanya meta verilerini standartlaştırın, yönetin ve bağlayın. Accutics Connect Kampanya maliyetlerine ve gösterimlerine ilişkin benzersiz görünürlük sayesinde gerçek pazarlama yatırım getirinizi öğrenin; otomatik olarak çıkarılır, dönüştürülür ve tercih ettiğiniz raporlama, analiz veya depolama platformunuza iletilir. Veri dökümleriyle zenginleştirilmiş içgörüler için tüm kampanya verileriniz Adobe Analytics'te otomatik olarak sınıflandırılır. Accutics Doğrulama Tüm pazarlama kampanyalarınızın, her zaman spesifikasyonlarınıza göre takip edildiğinden emin olmak için, tanımladığınız geleneklere ve formatlara göre doğrulanmasını sağlayın.
GreyMetrics
greymetrics.com
GreyMetrics, ajansların veri paylaşırken zamandan tasarruf etmesine yardımcı olur. Tüm pazarlama verilerinizi tek bir konuma toplayın ve her saat başı otomatik olarak güncellenen güzel raporlar ve gösterge tabloları oluşturun. GreyMetrics 20'den fazla platformla entegre olur ve düzinelerce yerleşik şablona sahiptir, böylece raporlarınız ilk günden itibaren harika görünür ve müşterilerle ve paydaşlarla paylaşmak üzere tamamen beyaz etiketlidir.
Swydo
swydo.com
Swydo'nun kullanımı kolay raporlama ve izleme platformu, birden fazla kaynaktan veri alır ve profesyonel, özelleştirilebilir pazarlama raporları oluşturur. Kullanıcı dostu araç, pazarlamacıların harici veri kaynaklarını tek bir raporda birleştirerek (müşteri) raporları ve gösterge tabloları oluşturmasına olanak tanır. Dijital ajanslar, Markalar ve Franchise Verenler, profesyonel görünümlü raporlar oluşturarak zamandan tasarruf sağlarken, verilerin analizine ve eyleme geçirilebilir içgörüler elde etmeye daha fazla değer katarlar.
Lunio
lunio.ai
Her edinme kanalını kapsayan tek tıklama sahtekarlığına karşı koruma platformu. Gelişmiş tıklama sahtekarlığı verilerini gerçek zamanlı olarak durdurun. Bir siber güvenlik motoruyla desteklenen Lunio, tüm kanallarda otomatik bir koruma katmanı oluşturmak için tüm kaynaklardan gelen reklam sahtekarlığı verilerinden yararlanmanıza olanak tanır. Nike, eBay, Hugo Boss, Europcar ve M&S gibi binlerce lider marka, güvenle reklam yapmalarına yardımcı olmak için Lunio'yu seçiyor. • Tüm kanallarda otomatik, gerçek zamanlı koruma • En doğru IVT algılama teknolojisi • Temelimizde gizlilik - Tamamen GDPR ve CCPA uyumlu • 5 dakikada hızlı ve kolay uygulama Şimdi ücretsiz deneyin!
Clickx
clickx.io
Clickx işletmenizin tüm potansiyelini açığa çıkarır. Hangi pazarlama çabalarının işe yaradığını belirleyin, rakiplerinizi derinlemesine anlayın ve hedef kitlenizi neyin dönüştürdüğünü ortaya çıkarın. Trafiği ve potansiyel müşteri akışını iyileştirin; üstelik hepsi tek bir platformdan. Tüm baş ağrılarını ve tahminleri ortadan kaldırın. Yazılımımız, pazarlama zekanızı kolaylaştırarak zamandan ve zahmetten tasarruf sağlar. En iyi yaptığınız şeye odaklanın: işinizi yürütmek.
DataMyth
datamyth.com
DataMyth, dijital pazarlamacıların yazılı olarak OTOMATİK ANALİZ VE PERFORMANS ANALİZLERİ içeren raporlar oluşturmasına yardımcı olan ve pazarlamacıların neyin işe yarayıp neyin yaramadığını anlamalarına yardımcı olan SaaS tabanlı bir raporlama çözümüdür. Pazarlamacılar rapor oluşturmak ve verileri analiz etmek için harcadıkları zamandan tasarruf edebilir ve raporları birkaç saniye içinde alabilirler. Kazanılan zaman sayesinde dijital pazarlamacılar optimizasyon ve stratejiye odaklanabilirken, biz de tüm raporlama ihtiyaçlarını karşılıyoruz. DataMyth, küçük ve orta ölçekli dijital ajanslar ile zamandan ve paradan tasarruf etmek isteyen markalar için mükemmeldir.
Gamooga
gamooga.com
Gamooga, e-işletmelerin müşterilerine e-posta, web, mobil, sosyal medya ve görüntülü reklam gibi çeşitli kanallar aracılığıyla kişiselleştirilmiş eylemler sunmasına yardımcı olan bir pazarlama otomasyon çözümüdür.
Paragone
paragone.ai
Paragone, sürekli büyüyen ücretli sosyal medya alanına odaklanan bir performans pazarlama platformudur. Hem B2C hem de B2B şirketlerinde gerçek bir kanallar arası reklam stratejisini benimsemek ve optimize etmek, yeni nesil dijital pazarlamacılar için başarının anahtarıdır. Kullanıcıların şunları yapmasına olanak tanıyan eyleme dönüştürülebilir analizler ve kampanya otomasyon araçları aracılığıyla şirketlerin erişimi verimli bir şekilde en üst düzeye çıkarmasına ve geliri optimize etmesine yardımcı oluyoruz: - Tüm sosyal reklamcılık ağlarını ve ilişkilendirme araçlarını, birleşik bir gerçek zamanlı görünüm için bağlayın ve birleştirin - Yüksek trafikli, çok ağlı kampanyaları, hiçbir zaman bir e-tabloya dokunma - Kampanya performansını izleyin ve darboğazları hızlı bir şekilde tespit edin - Anlamlı ağları, hedef kitleleri, reklam öğelerini ve fark yaratan mesajları keşfedin - CDP Pazarlamanızın gücünü açığa çıkarın - Sosyal reklamcılık yoluyla CRM verilerini otomatikleştirin - Bütçenizin tamamını kullanın bilgilendirici bir şekilde çalışmak - Entegre ilişkilendirme modellerine dayalı olarak e-ticaret gelirini optimize edin - İşbirliğine dayalı performans raporlaması ile ekipleri plan dahilinde tutun - Olağanüstü performans sonuçlarıyla yönetiminizi ve müşterilerinizi şaşırtın
Iron Funnel
ironfunnel.com
Iron Funnel, pazarlama ve satış çalışmalarınızı basitleştirmek ve geliştirmek için tasarlanmış kapsamlı bir pazarlama otomasyon araçları paketidir. Veriye dayalı içgörülere odaklanan platformumuz üç ana araç içerir: Trafik Kaynağı Puanlaması, Ürün İlgi Puanı ve Web Dönüşüm Hunisi Ölçümü. Trafik Kaynağı Puanlaması, ücretli ve organik trafik kaynaklarınızın performansını değerlendirerek pazarlama bütçenizi etkili bir şekilde tahsis etmenize ve yatırım getirinizi en üst düzeye çıkarmanıza olanak tanır. Ürün İlgi Puanı, e-ticaret mağazanızdaki kullanıcı davranışını analiz eder ve her ürüne ilgi puanı atayarak en çok talep edilen ürünlere odaklanabilmenizi sağlar. Son olarak, Web Dönüşüm Hunisi Ölçümü aracımız, web sitenizi ziyaret edenlerin davranışlarına ve satış hunisindeki konumlarına ilişkin değerli bilgiler sağlayarak, dönüşümleri ve geliri artıran veriye dayalı kararlar vermenizi sağlar. Iron Funnel, pazarlama ve satış süreçlerinizi düzene sokarak otomasyonun gücünden yararlanmanıza ve işletmenizin tüm potansiyelini ortaya çıkarmanıza olanak tanır.
KnoCommerce
knocommerce.com
KNO, reklam alıcılarının müşterilerinin kim olduğunu ve nereden geldiklerini daha iyi anlamalarına yardımcı olur. iOS 14 sonrası ilişkilendirmenizi girin, daha doğru kişiler oluşturun ve önceden oluşturulmuş satın alma sonrası anket şablonlarımızla eylemi teşvik edin. Ücretli reklamlara ayda 100.000.000 ABD Doları harcayan 1.800'den fazla markanın güvendiği.
Measureful
measureful.com
Measureful ajanslar, serbest çalışanlar ve pazarlamacılar için özelleştirilebilir pazarlama raporları için çözümler sunar.
Prescient AI
prescient-ai.io
Prescient AI, çok kanallı markalar için yapay zekadan yararlanan gelişmiş bir pazarlama karması modelleme (MMM) çözümüdür. Benzersiz verilerinizi ve onlarca yıllık makine öğrenimi ve istatistiksel uzmanlığımızı birleştirerek markanıza özel olarak tasarlanmış kanallar arası gelir ilişkilendirme ve bütçe optimizasyonundan yararlanın. Bütçe kararları verirken markalara güven ve çeviklik sağlamaya odaklanmış uzman mühendislerden, araştırmacılardan ve e-ticaret pazarlamacılarından oluşan bir ekibiz. İleri görüşlü yapay zeka, Pazarlamacılara şunları yapma yetkisi verir: - Daha fazla veri kısıtlamasına karşı geleceğe hazır medya ölçümüyle güvenle çalışın - piksel veya çerez gerekmez. - Entegrasyon sıkıntılarını önlemek için sıfırdan oluşturulmuş bir pazarlama platformuna erişin. - Tüm medya kanallarını günlerce değil dakikalar içinde bağlamak için önceden oluşturulmuş API'leri kullanın. - 36 saatten kısa sürede eyleme geçirilebilir bilgiler edinin. - Yeni bilgilerle tüm geçmiş verileri tek bir yerde görün. Büyüme planlarınızı güvenle simüle edip uygulayın ve Prescient AI aracılığıyla karlılık için optimize edin.
Reeport
reeport.io
Reeport, akıllı veri raporları oluşturmaya ve bunları Excel, Power Point, PDF ve daha fazlası aracılığıyla paylaşmaya yardımcı olur.
Shopstory
shopstory.ai
Shopstory, pazarlamayı sizin yerinize devralarak çevrimiçi mağazaları daha karlı hale getirir. Maliyetlerinizi düşürür, çevrimiçi mağazanızın SEA ve SEO performansını artırır ve anahtar kelime araştırmanızı otomatikleştirir.
Adzviser
adzviser.com
Adzviser sezgisel, esnek ve uygun maliyetli bir veri bağlayıcıdır. Zamandan ve paradan tasarruf edin ve Google Ads, Facebook Ads verileri, ChatGPT ve Google E-Tablolar gibi platformlar arası bilgilerden zahmetsizce bilgi edinin.
Datapoem
datapoem.com
DataPOEM dünyanın ilk Çevik Pazarlama ROI ölçümü (AI tabanlı) ve planlama platformudur. Bu platform, pazarlamacıların iş KPI'sını en üst düzeye çıkarmak için çevrimdışı medya, çevrimiçi medya, promosyonlar, halkla ilişkiler, dağıtım ve etkinlikler genelinde pazarlama yatırımlarını ölçmesine yardımcı olur.
DiGGrowth
diggrowth.com
DiGGrowth, CMO'lara, performans pazarlamacılarına ve tüm pazarlama ekibine veri bütünlüğü, hijyen ve yönetim zorluklarını çözme konusunda süper güç sağlayan, yapay zeka odaklı, kodsuz bir pazarlama analitiği platformudur. DiGGrowths'un analizleri ve ilişkilendirmeleri, pazarlamacılara, gelir tahminlerini daha kolay ve daha doğru hale getiren pazarlama ölçümlerini derinlemesine inceleyerek satışları ve geliri artırma konusunda güç verir.
Growify
growify.ai
Growify'ın pazarlama otomasyonu özelliği, kampanya yönetimini kolaylaştıran bir dizi gelişmiş araç sunarak pazarlama stratejinizi dönüştürmek için tasarlanmıştır. Sezgisel otomasyon yetenekleriyle Growify, işletmelerin pazarlama kampanyalarını verimli bir şekilde planlamasını ve dağıtmasını sağlayarak zamanında ve ilgili müşteri katılımını sağlar. Bu özellik, e-posta pazarlamasından sosyal medya gönderilerine kadar karmaşık pazarlama görevlerini basitleştirerek hedef kitlenizle tutarlı ve kişiselleştirilmiş iletişim kurmanıza olanak tanır. Tekrarlanan görevlerin otomasyonu yalnızca değerli zamandan tasarruf etmekle kalmaz, aynı zamanda pazarlama çalışmalarınızın doğruluğunu ve tutarlılığını da sağlar. Ayrıca Growify'ın otomasyon araçları, veri analitiği yoluyla eyleme dönüştürülebilir bilgiler sağlayarak stratejinizi maksimum etki için hassaslaştırmanıza yardımcı olur. Bu kapsamlı otomasyon çözümü, işletmelerin daha az manuel çabayla müşteri deneyimlerini geliştirmesine, etkileşimi artırmasına ve sonuçta daha yüksek yatırım getirisi elde etmesine olanak tanır.
heyBooster
heybooster.ai
heybooster, Shopify mağazalarından ünlü e-Ticaret markalarına kadar e-Ticaret işletmeleri için bir hizmet olarak veri analizidir. heybooster, e-Ticaret pazarlama ekipleri için gelir artışı fırsatlarını tanımlar. heybooster'ın gelişmiş yapay zeka destekli teknolojisi, e-Ticaret yöneticilerinin pazarlama sorunlarını tespit etmesine ve gelir artışı ve maliyet optimizasyonu fırsatlarını belirlemesine olanak tanır. Heybooster'ı kullanmak, işletmenizin benzersiz ihtiyaçlarına göre uyarlanmış kapsamlı veri odaklı pazarlama çözümlerine erişmenizi sağlar. Analiz etmeye başlayın ve bir daha asla parayı masada bırakmayın!
fullthrottle.ai
fullthrottle.ai
ShopperSuite, ulaşılamayan web sitesi ziyaretçilerini adreslenebilir ev hedef kitlelerine dönüştürür. Çoğu analitik program yalnızca web trafiğinizin nereden geldiğini tahmin eder. ShopperSuite, tamamen kapsamlı bir dijital profil için Patent Bekleyen Teknoloji tarafından desteklenen çerezsiz teknolojiden yararlanır. Hane halkını anlamlı pazarlama mesajlarıyla buluşturan, onları huniden bir ticari işleme yönlendiren, her zaman açık, anında ev tabanlı bir pazarlama motorudur. ShopperSuite, ticari işlemlere ve artan değere kadar her şeyi ölçmek için gerçek anlamda eksiksiz bir döngü çözümüdür.
RescueMetrics
rescuemetrics.com
Dijital medya yatırımlarının %16'sı, pazarlama etiketleri ve piksellerin engellenmesi nedeniyle bugün ortalama olarak dönüşüm sağlayamıyor. RescueMetrics, 2 adımlı kurulumla izin verilen tüm pazarlama verilerini gizlilik dostu bir şekilde koruyacaktır. Reklam teknolojisine doğru müşteriye optimizasyon yapmak için gereken verileri verirken dönüşümleriniz, ilişkilendirmeleriniz ve kampanya performansınız üzerinde tam görünürlük elde edin. Facebook ve TikTok Dönüşüm API'si RescueMetrics aracılığıyla ücretsiz olarak etkinleştirilebilir!
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