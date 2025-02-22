Pazarlama Analitiği Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Tayland

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WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Pazarlama analitiği yazılımı, kuruluşların performansı ölçerek pazarlama girişimlerini değerlendirmesine ve denetlemesine olanak tanıyan araç ve süreçlerden oluşur. Temelde bu çözümler bir işletmenin pazarlama stratejilerini ve faaliyetlerini kolaylaştırır ve geliştirir. İşletmeler, pazarlama analitiği yazılımından yararlanarak, etkili pazarlama yöntemlerinin belirlenmesi yoluyla yatırım getirilerini (ROI) artırabilir ve dönüşümleri ve satışları en üst düzeye çıkarmak için kampanyalarda ayarlamalar yapılmasına olanak tanıyabilir. Bu tür yazılımlar, e-posta pazarlamasını, sosyal medyayı, dijital reklamcılığı ve web analitiğini kapsayan çeşitli kanallar ve hedef kitleler arasındaki pazarlama çabalarını dikkate alır. Genellikle bağımsız bir çözüm olarak sunulan pazarlama analitiği yazılımı, kampanya verilerini pazarlama otomasyon yazılımı, CRM yazılımı, dijital reklam yazılımı ve dijital analiz yazılımı da dahil olmak üzere bir şirketin pazarlama teknolojisi yığınıyla bağlantılar yoluyla entegre eder. Ancak bazı pazarlama otomasyonu ürünleri gibi bazı hepsi bir arada pazarlama platformları yerleşik raporlama özellikleriyle donatılmıştır.
Yeni Uygulama Gönder
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) Müşteri İlişkileri Yönetimi Hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar sunar. 2020'de Fortune Magazine, bir çalışan memnuniyet anketine dayanarak, Salesforce'u altı numaralı 'çalışmak için en iyi 100 şirket listesinde' sıraladı.
Hubspot
hubspot.com
HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için tam bir pazarlama, satış, müşteri hizmeti ve CRM yazılımı - ayrıca metodoloji, kaynaklar ve destek - sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin. Pazarlama merkezi ile tüm pazarlama araçlarınız ve verileriniz kullanımı kolay, güçlü bir platformda. Değerli zaman kazandıracak ve doğru müşterileri ölçekte çeken ve dönüştüren kişiselleştirilmiş bir deneyim sağlamak için ihtiyacınız olan tüm bağlamı elde edersiniz. Ayrıca, pazarlamacılar verileri yaptıkları her şeyin merkezinde tutabilir, çünkü pazarlama merkezi HubSpot CRM platformunun bir parçası olarak oluşturulur. Tam CRM platformunu kullanırken, pazarlamacılar YG'yi kanıtlamak ve yatırımları doğrulamak için satışlarla benzersiz bir uyum sağlayabilirler. Stratejiler, hizmetler veya yazılım olsun - HubSpot, karmaşıklığı değil şirketinizi ölçeklendirmenizi sağlar. HubSpot, daha iyi büyümek için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir.
AgencyAnalytics
agencyanalytics.com
AgencyAnalytics, pazarlama ajansları için özel olarak tasarlanmış tek raporlama platformudur. Kullanımı kolay platform size zaman kazandırır, raporlama süreçlerini iyileştirir ve müşterilerinizi kapsamlı raporlar ve tüm pazarlama etkinizi sergileyen canlı, özelleştirilebilir pazarlama kontrol panelleriyle etkiler. Müşterilerinizin pazarlama kanallarının her birini tek, kusursuz kontrol panellerine bağlayın ve izleyin. AgencyAnalytics, SEO, PPC, Çağrı İzleme, Sosyal medya, E-posta pazarlama, E-ticaret, Yerel ve daha fazlasını takip etmek ve raporlamak için 80'den fazla platformla entegre olur; bunların tümü ajansınız için tamamen beyaz etiketlidir. AgencyAnalytics ayrıca ajansınızı kolaylaştırmak ve otomatikleştirmek için tasarlanmış eksiksiz bir SEO araçları paketi içerir. Sıralamaları günlük olarak takip edin, geri bağlantıları izleyin, teknik SEO denetimleri gerçekleştirin ve eksiksiz yerleşik SEO araçları paketiyle rekabete ayak uydurun. İster köklü bir ajans olun ister yeni başlıyor olun, AgencyAnalytics ajansınızın büyümesinin her aşaması için müşteri kampanyası başına ayda yalnızca 12 ABD dolarından başlayan basit ve esnek fiyatlandırma sunar. 14 gün boyunca risksiz deneyin, kredi kartına gerek yok.
Factors.AI
factors.ai
Factors.AI, B2B SaaS pazarlamacılarının pazarlama yatırım getirisini artırmasına, rutin analizlerde zamandan ve emekten tasarruf etmesine ve satış hattını/gelirini etkileyen pazarlama faaliyetlerine ilişkin kritik bilgiler vermesine yardımcı olur. Factors öncelikle web sitesi ziyaretçi verileri, CRM, Ads platformu, Clearbit ve Search Console verileri olmak üzere tüm veri silolarını kodsuz entegrasyonlarla bir araya getiriyor. Factors, web sitesinden gelen anonim ziyaretçileri CRM kişileri/potansiyel müşterilerle belirledikten sonra, tüm pazarlama ölçümlerinizin birleşik bir görünümünü, yatırım getirisi analizi ile çoklu dokunuşlu ilişkilendirmeyi, pazarlama ve satış hunisi analizini ve B2B pazarlamacıları için özel olarak hazırlanmış otomatik içgörüleri sağlar.
Funnel
funnel.io
Funnel, pazarlama ekiplerinin performanslarını kontrol etmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış lider pazarlama veri merkezidir. Funnel sıkıcı işlerle ve ağır kaldırma işleriyle ilgilenir, böylece siz de işin ilginç kısımlarına odaklanabilirsiniz: pazarlamanızın nasıl gelişebileceğini keşfedebilirsiniz. Funnel ile herhangi bir pazarlama platformundaki verileri bağlayabilir, saklayabilir, düzenleyebilir ve herhangi bir görselleştirme aracı veya veri ambarıyla paylaşabilirsiniz; üstelik tüm bunları tek bir satır kod yazmanıza gerek kalmadan yapabilirsiniz. Pazarlama performansınız için tek gerçek kaynak olan bir pazarlama veri merkezi. Tüm pazarlama verilerinizi bağlayın Huni, birkaç tıklamayla 500'den fazla pazarlama ve satış platformundan veri toplamanıza olanak tanır. Hızlı, güvenilir, bakım gerektirmeyen ve sağlam çözümümüz ekipler, bölgeler veya markalar arasında ölçeklendirmeyi kolaylaştırır Verilerinizi saklayın Funnel, oluşturduğunuz tüm özel alanların yanı sıra tüm orijinal verileriniz için merkezi bir depo sunar. Üstelik yönetişim, güvenlik ve kontrol için en zorlu standartları karşılarken. Verileriniz her zaman güncel, eksiksiz, doğru ve raporlamaya ve analize hazırdır. Verilerinizi düzenleyin Önceden oluşturulmuş ve özel kurallarla verilerinizi kolayca ve otomatik olarak analize hazırlayabilirsiniz. Temel verileri etkilemeden oyunun kurallarını değiştiren dönüşümler uygulayın; bu da size benzersiz analitik esneklik sağlar. Her yerde zahmetsizce paylaşın Pazarlama verilerinizin herhangi bir hedefe, raporlama aracına veya veri ambarına ulaşmasını sağlayın. Bu, raporlama, gösterge tabloları oluşturma, analiz ve daha fazlasına yönelik araçlarınızı içerir. Üstelik merkezi pazarlama veri merkezinden tam kontrol sağlarken. Misyonumuz, sizin gibi pazarlamacıların daha fazla veri odaklı olmalarına yardımcı olmaktır. Funnel, Home Depot, Havas Media ve Samsung gibi dijital liderler de dahil olmak üzere 1000'den fazla müşterinin işlerini büyütmesine yardımcı oluyor. Funnel'a kaydolun ve bugün başlayın!
Whatagraph
whatagraph.com
Pazarlamacıların yönetmeleri ve rapor vermeleri gereken birden fazla pazarlama kaynağı, yüzlerce kampanya ve müşterileri veya paydaşları vardır. Tüm verileri birbirine bağlamak, işlemek, içgörüleri keşfetmek ve yatırım getirilerini göstermek zorlu bir iştir. Whatagraph, pazarlamacının günlük işindeki veriyle ilgili manuel işleri ve zorlukları kolayca ortadan kaldıran sezgisel, hepsi bir arada pazarlama veri platformudur. Birden fazla yavaş ve karmaşık aracı tek bir platformla değiştirebilirsiniz. Ve piyasadaki diğerlerinden farklı olarak Whatagraph'ın kullanımı kolay, güvenilirdir ve ekipteki herkes için verilerle çalışmayı (kanallar arası verileri yönetme, birleştirme ve görselleştirme) hızlı ve kolay hale getirir: Tüm pazarlama verilerinizi bir arada bağlayın üçüncü taraf araçları ve konektörleri olmayan tek hub. Yapılandırılmamış, dağınık kanallar arası verileri kod gerektirmeyen dönüşümlerle yönetin ve düzenleyin. Bir pazarlama ekibindeki herkesin gelişmiş veri yönetimi görevlerini analitik beceri seti, kodlama veya teknoloji bilgisi olmadan yürütmesi yeterince kolaydır. Birkaç tıklamayla bağlantılı ve hazırlanmış kanallar arası verilerinizin çarpıcı görselleştirmelerini oluşturun. Bunu hızlı bir şekilde analize veya sunuma hazır raporlara, kontrol panellerine veya bağımsız grafiklere, çizelgelere, hunilere veya tablolara dönüştürün. Son olarak, bu verileri herhangi bir hedefe (müşterilere, paydaşlara, ekip arkadaşlarına veya diğer araçlara ve platformlara) nasıl paylaştığınızı veya ilettiğinizi otomatikleştirin. İster bir toplantı odasına veya müşterilerinize sunum yapıyor olun, ister kampanyaları iyileştirmek için içgörüler arıyor olun, tüm güncel verilerin tek bir yerde net ve görsel bir şekilde sunulduğu güvenilir ve hızlı bir platforma sahip olduğunuzdan emin olabilirsiniz. Hazırlanmak saatler yerine dakikalar alacak, yeni müşteriler veya veri kaynaklarına göre ölçeklendirmek ise saatler yerine dakikalar alacak.
Reportei
reportei.com
Sadece 3 saniyede Sosyal Medya ve Dijital Pazarlama Raporları ve Kontrol Panelleri oluşturun. Instagram, Facebook, Meta Reklamlar, YouTube, TikTok, LinkedIn, Google Analytics, Google Ads, Mailchimp, Hotmart, RD İstasyonu, Aktif Kampanya, PhoneTrack, Search Console, Google Benim İşletmem, Twitter, Pinterest ve diğerlerinden tüm ana göstergelerinizi görün tüm kanallar tek ekranda. Manuel işlerle zaman kaybetmeyin, dijital pazarlamayla verimliliğinizi ve sonuçlarınızı artırın. Şimdi deneyin ve Reportei'nin çalışma şeklinizi nasıl optimize edeceğini görün. --- Sadece 3 saniyede Sosyal Medya ve Dijital Pazarlama Raporları ve Kontrol Panelleri oluşturun Aşağıdakilerin ana göstergelerini tek ekranda görün: Instagram, Facebook, Meta Reklamlar, YouTube, TikTok, LinkedIn, Google Analytics, Google Ads, Mailchimp, Hotmart, RD İstasyonu, Aktif Kampanya, PhoneTrack, Search Console, Google Benim İşletmem, Twitter, Pinterest ve diğer kanallar. Manuel işlerle zaman kaybetmeyin, dijital pazarlamayla verimliliğinizi ve sonuçlarınızı artırın. Şimdi basit bir test gerçekleştirin ve Reportei'nin çalışma şeklinizi nasıl optimize edeceğini görün.
DashThis
dashthis.com
SADECE ihtiyacınız olan özelliklere sahip ve karmaşık "ekstra" şeyler içermeyen bir dijital pazarlama raporlama aracı arıyorsanız, DashThis tam size göre! 30'dan fazla veri kaynağıyla entegrasyon sağlıyoruz ve diğer her şey için, kontrol panellerinizde olmasını isteyebileceğiniz diğer verileri eklemenize yardımcı olan şık CSV Dosya Yöneticimiz var. Ve hepsinden önemlisi, akıllara durgunluk veren müşteri desteğimizle tanınıyoruz. Bir araç ve birkaç Yardım Merkezi makalesiyle yalnız kalmayacaksınız (ancak, eğer tercihiniz buysa, bu da sorun değil!). İhtiyacınız olan şey, kısa sürede çalışır duruma gelmenizi sağlayacak ve ihtiyaç duyduğunuz anda sorularınızı yanıtlamaya hazır, ekibimizin özel bir üyesiyse, tam olarak bunu elde edeceksiniz!
Magnetiq
magnetiq.io
Magnetiq - dünyanın en iyi başlatma yönetimi yazılımı. Kişileri, etkinlikleri, defileleri, e-posta kampanyalarını, dijital showroomları, çevrimiçi haber odalarını yönetin.
Otterfish
otterfish.com
Otterfish, Facebook Reklamları ve Instagram Reklamları oluşturmanın ve yayınlamanın en kolay yoludur. Bunu özellikle Dijital Pazarlama için zaman veya beceri bulmakta zorlanan KOBİ'ler için geliştirdik. Otterfish, ekibinizdeki herkesin yüksek performanslı Reklamlar yayınlamasını o kadar kolaylaştırıyor ki! Yazılım, reklam oluşturma, yayınlama, kitle testi, performans takibi ve daha fazlası gibi özellikler sunar. Ücretsiz plan mevcut, bugün deneyin.
Vaizle
vaizle.com
Vaizle, pazarlama yöneticilerini ve pazarlama ajanslarını güçlendirmek için tasarlanmış bir pazarlama analitiği paketidir. Şirketlerin karmaşık pazarlama analitiği verilerini görselleştirmesine ve veriye dayalı, bilinçli kararlar almasına yardımcı olur. Paket, sosyal medya ve reklam analizleri için pazarlamacıların günlük yaşamlarını kolaylaştıran bir dizi özellik sunuyor. Vaizle müşterileri, üretkenliği artırmak ve pazarlama operasyonlarını kârlı bir şekilde ölçeklendirmek için bu aracı şu şekilde kullanıyor: 1. Pazarlama verilerinden hızla eyleme geçirilebilir bilgiler edinin 2. Birden fazla kanaldan pazarlama verilerini tek bir canlı kontrol panelinde görselleştirin 3. Pazarlamayı otomatik olarak güncellemek için veri bağlayıcıları kullanarak zamandan tasarruf edin raporlar 4. Liderlik ve müşteriler için beyaz etiketli pazarlama raporları oluşturun 5. Kontrol ve dengeyi sağlayarak pazarlama operasyonlarını etkili bir şekilde ölçeklendirin Sosyal medya analizleri ve veri bağlayıcıları: 1. Meta: Facebook ve Instagram 2. YouTube 3. LinkedIn Reklamı platformlar Analizler ve veri bağlayıcılar: 1. Meta Reklamlar 2. Google Reklamları 3. LinkedIn Reklamları 4. Amazon Reklamları Web analizleri ve veri bağlayıcılar: 1. Google Analytics 2. Google Search Console Analizi 3. Shopify Analytics
ROI Hunter
roihunter.com
ROI Hunter, bir ürün performans yönetimi (PPM) platformudur. Platform, perakendecilerin, bireysel ürünlerinin ürün yaşam döngüsü boyunca nasıl performans gösterdiğini anlamalarına olanak tanıyarak, daha iyi, daha bilinçli kararlar alarak marjlarını en üst düzeye çıkarmalarına olanak tanıyor. Ortak perakende operasyon yapılarının (satın alma, tedarik, satış, pazarlama ve dağıtım) tümü ürünleri farklı şekilde algılar ve faaliyetlerini yönetmek için farklı ölçümler kullanır. Pazarlama çabalarını SKU düzeyine indirmenin ve SKU düzeyindeki verileri pazarlamada eyleme geçirilebilir hale getirmenin zor olması nedeniyle, en fazla sürtüşmenin pazarlama ile kuruluşun geri kalanı arasında olduğunu görüyoruz. Bu, promosyonun gerçek maliyetinin ürün marjında hesaplanmamasına neden olur; bu da kötü ürünlere aşırı yatırım yapılmasına ve potansiyel olarak iyi ürünlere yetersiz yatırım yapılmasına yol açar. Ürün performansı yönetimi, gerçek ürün performansının birleşik bir görünümünü oluşturmak için pazarlama kanalları genelindeki ürün verilerini SKU'larla ilgili iş verileriyle birleştirerek yukarıda açıklanan zorlukların üstesinden gelir. Bu, pazarlama çabalarını yönlendirmek veya kritik iş kararlarını (örneğin, ürünlerin fiyatlandırılması veya satın alınması) desteklemek için kullanılabilir. PPM platformu aynı zamanda doğrudan reklam ağlarına da bağlanır. ROI Hunter ile e-ticaret pazarlamacıları aynı platformdan daha karlı kampanyalar oluşturup başlatabilirler.
EasyInsights
easyinsights.ai
Pazarlama performansınızın tam resmini elde etmek için Reklam maliyetlerini ve tıklamalarını, uygulama analizlerini, web sitesi dönüşümlerini ve CRM verilerini birleştirin. İçgörü oluşturmak için sıkıcı veri dönüştürme görevlerini otomatikleştirerek gelir yaratmaya ve kârlılığa lazerle odaklanın. Herhangi bir BI aracına veri aktarımınızı otomatikleştirin, yalnızca veri kaynaklarını ve sütunlarını seçin ve iki dakika içinde veri akışı oluşturun. Bu, tüm dijital pazarlama ekibiniz için tek gerçek kaynak haline gelir.
Mandala AI.
mandalasystem.com
Mandala Analytics, her tür ve büyüklükteki işletme için değerli ve eyleme dönüştürülebilir bilgiler sağlamak üzere tasarlanmış, erişilebilir bir çevrimiçi dinleme ve izleme aracıdır. Sistem, günlük olarak milyonlarca kanalı sürekli olarak izliyor ve gelişmiş iş analitiği yapay zekasını kullanarak tüm kıtalardan ve dillerden milyarlarca bahsi yakalıyor. Mandala Analytics, işletmenizle ilgili önemli kararlar almanız için gerekli olan en önemli ve kaliteli verileri size sağlar. Pazarlama çabalarındaki, gelecekteki iş fırsatlarındaki, tüketici davranışındaki, rakip analizindeki ve daha birçok alandaki boşlukları belirlemenize ve analiz etmenize yardımcı olur.
Marketing Evolution
marketingevolution.com
Pazarlamacılara harekete geçme gücü veriyoruz. Marketing Evolution, tüm pazarlama programlarınızı entegre etmenize ve merkezileştirmenize yardımcı olarak, kanallar arası pazarlama yatırımlarınızı üst huni farkındalığından alt huni dönüşümlerine kadar izlemenize, artan medya etkinliğini anlamanıza ve KPI'larınızı tek bir kontrol panelinde izlemenize olanak tanır. Ardından, içgörülerden eyleme geçmeniz için size güç sağlıyoruz. Deneysel medya senaryoları çalıştırın ve yatırım, medya türü veya kanaldaki bir değişikliğin istediğiniz sonuca ulaşmanıza ve yatırım getirinizi en üst düzeye çıkarmanıza nasıl yardımcı olabileceğini keşfedin. Son olarak medya planınızı uygulamaya koyun ve zaman içindeki ilerlemenizi görmek için performansınızı takip edin.
Metrics Watch
metricswatch.com
E-posta tabanlı pazarlama raporlama aracı. Müşterilerinize e-posta yoluyla gönderilen analizler, SEO, PPC, SEM veya sosyal medya raporları ve gösterge tabloları. Ve bu bir PDF veya bağlantı DEĞİLDİR!
Mailchimp
mailchimp.com
MailChimp, küçük işletmeler için inşa edilmiş hepsi bir arada pazarlama platformudur. Raporlama ve analiz, pazarlama CRM, e -posta kampanyaları, bültenler ve içerik yönetimi gibi araçlarla, müşterilerinizi merkeze koyabilirsiniz, böylece daha akıllı pazarlayabilir ve işinizi daha hızlı büyütebilirsiniz. MailChimp'in Pazarlama ve CRM Mobil Uygulaması, ilk günden itibaren daha akıllı pazarlamanıza ve işinizi daha hızlı büyütmenize yardımcı olur. İşinizin sizi aldığı her yerde ihtiyacınız olan araçlara erişin ve dakikalar içinde çalışmaya başlayın - deneyime gerek yok. MailChimp ile bir satış yapma, müşterileri geri getirme, yeni aboneler bulma veya markanızın görevini paylaşma fırsatını asla kaçırmazsınız. Mailchimp kullanın: * Pazarlama CRM - MailChimp'ten CRM pazarlama ile olan kişilerinize ayak uydurun. Kartvizit tarayıcısı gibi iletişim içe aktarma araçlarıyla yeni müşteriler bulun ve ekleyin. İzleyici büyümesini izleyin ve gösterge tablosundaki bireysel kişilerle ilgili bilgileri görüntüleyin. Hepsini tek bir yerde yapın - doğrudan uygulamadan arayın, metin ve e -posta gönderin. Önemli ayrıntıları hatırlamak için notları kaydedin ve her etkileşimden sonra etiket ekleyin. * Raporlar ve Analytics - Satış ve pazarlama performansınıza daha derin bir bakış alın. Tüm kampanyalarınız için sonuçları izleyin ve nasıl geliştirileceğine dair eyleme geçirilebilir öneriler alın. E -posta kampanyaları, açılış sayfaları, Facebook ve Instagram reklamları, sosyal medya yayınları ve kartpostallar için raporları ve analitikleri görüntüleyin. * E -postalar ve otomasyonlar - E -posta pazarlama kampanyaları, bültenleri ve otomasyonları oluşturun, düzenleyin ve gönderin. Tek tıklamayla açılış olmayanlara ve ürün yeniden hedefleme e-postalarına yeniden katılma ile müşterileri yeniden etkiler ve satışları hemen büyütebilirsiniz. * Facebook ve Instagram Reklamları - Reklamlar taslak ve yayınlayın, bir bütçe belirleyin ve belirli bir grubu hedefleyin. Yeni insanlara ulaşın, mevcut kişilerle uğraşın, özel kitleler kurun veya web sitesi ziyaretçilerini geri getirin. * Pazarlama Önerileri - Pazarlamanızı geliştirmeye yardımcı olacak işlem yapılabilir öneriler alın. Terk edilmiş bir sepet e -postası kurmanın veya markanızın logosunu ayarlamak için bir hatırlatma almanın zamanı geldiğini bilin. * Marka Yönetimi - Cihazınızdan görüntüleri doğrudan MailChimp'e yükleyin ve bunları tüm kampanyalarınızda kullanın.
Looker
looker.com
Looker, modern şirketler için iş zekasını yeniden keşfediyor. Looker, web'in yaptığı gibi çalışır: tarayıcı tabanlı, benzersiz modelleme dili, herhangi bir çalışanın en iyi veri analistlerinizin çalışmalarından yararlanmasına olanak tanır. %100 veritabanı içinde çalışan Looker, gerçek zamanlı, gerçek sonuçlar elde etmek için en yeni, en hızlı analitik veritabanlarından yararlanır.
Coupler.io
coupler.io
Hepsi bir arada veri analizi ve otomasyon platformu. Verileriniz üzerinde tam kontrol sahibi olmak ve işinizde netlik elde etmek için otomasyonun gücünden ve insan dokunuşundan yararlanın. Cupler.io'nun sunduğu eksiksiz araç seti ve uzman hizmetlerle verilerinize kolayca erişin, anlayın ve bunlara göre hareket edin.
Attribution
attributionapp.com
İlişkilendirme, en eksiksiz ve uygulaması kolay çoklu dokunmatik ilişkilendirme çözümüdür. Harcamalarınızı, ziyaretlerinizi, dönüşümlerinizi, gelirinizi ve reklam harcamalarından elde ettiğiniz geliri (ROAS) tek bir basit görünümde görün. Maliyeti entegre eder ve Facebook, Google, Quora, Linkedin ve Adroll dahil olmak üzere çoğu büyük reklam platformunu otomatik olarak etiketler. Segment, Stripe, Salesforce, Hubspot, Marketo ve daha fazlasıyla dönüşüm entegrasyonları! Kullanıcı düzeyinde ilişkilendirme VE hesap tabanlı ilişkilendirme. Uygulanabilir bilgiler için ROAS'ı kanala göre güne, haftaya veya aya göre gösteren kohort tabanlı raporlama. Aradığınız sistem budur.
TapClicks
tapclicks.com
TapClicks ajanslar, medya şirketleri ve markalar için en üst düzey pazarlama otomasyon platformudur. Veri yönetimi, raporlama, analiz, iş akışı yönetimi, SEO ve daha fazlasını içeren kapsamlı araç paketimiz daha iyi verimlilik sağlar.
WebEngage
webengage.com
WebEngage, dünya çapında 800'den fazla marka için müşteri katılımını kolaylaştıran tam kapsamlı bir Saklama İşletim Sistemidir. Platform, işletmelerin çeşitli dijital kanallar üzerinden kullanıcılarıyla kişiselleştirilmiş ve anlamlı ilişkiler kurmasına olanak tanır. Kapsamlı araç ve çözüm paketiyle WebEngage, işletmelerin müşterileri etkili bir şekilde anlamasını, etkileşime geçmesini ve elde tutmasını sağlar. - MÜŞTERİ VERİLERİNİ BİRLEŞTİRİN: WebEngage, işletmelerin çeşitli kaynaklardan gelen müşteri verilerini birleştirmesine olanak tanır, gerçek zamanlı bilgiler sağlar ve belirli müşteri özelliklerine ve davranışlarına dayalı olarak hedeflenen kampanyalar için dinamik mikro segmentasyona olanak tanır. - ÇOK KANALLI YOLCULUKLAR: WebEngage'in sezgisel sürükle ve bırak iş akışı oluşturucusu ile işletmeler, çok kanallı müşteri yolculuklarını sorunsuz bir şekilde tasarlayabilir ve otomatikleştirebilir, böylece e-posta, SMS, anlık bildirimler ve daha fazlası gibi kanallar arasında tutarlı ve kişiselleştirilmiş deneyimler sağlayabilir. - HEDEFLENMİŞ KAMPANYALAR: WebEngage, işletmelere, müşteri eylemleri ve önceden tanımlanmış iş etkinlikleri tarafından tetiklenen kişiselleştirilmiş kampanyaları otomatikleştirme yetkisi verir. Bu, müşteri katılımını ve dönüşüm oranlarını artırmak için zamanında ve ilgili iletişimi sağlar. - YAPAY DESTEKLİ ÖNGÖRÜCÜ MODELLER: WebEngage Analytics panosu, öncelikli müşterileri segmentlere ayırmak, onlarla etkileşime geçmek ve elde tutmak, pencereleri dönüştürmek ve yatırım getirisi optimizasyonu için gerekli tüm ölçümleri güçlendirir. Bu, işletmelerin müdahalelerine ve kampanyalarına maksimum etki ve daha iyi yatırım getirisi için odaklanmalarına olanak tanır. - 1:1 KİŞİSELLEŞTİRME: WebEngage, işletmelerin geniş ölçekte kişiselleştirilmiş deneyimler sunmasına olanak tanır. İşletmeler, kullanıcının amacını, tercihlerini ve diğer ilgili verileri birleştirerek iletişimlerini her bir müşteriye özel hale getirebilir ve çok kanallı müşteri katılımını teşvik edebilir. Dahası ne? WebEngage platformunun entegrasyonu hızlı ve kolaydır. ESP ve MSP serisiyle uyumludur, teknik ekibin birkaç saat içinde müdahale etmesi yeterlidir. Dünya genelinde varlık: Genel merkezi Hindistan'da bulunan WebEngage, Orta Doğu ve Afrika bölgesi, Güneydoğu Asya ve Güney Amerika'daki ofisleri ve varlığıyla operasyonlarını küresel olarak genişletti.
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo, tüm müşterilerinizin desteklediği ve ilk günden itibaren ölçeğe göre tasarlanan akıllı bir pazarlama otomasyon platformuyla daha akıllı dijital ilişkilere güç verir. Tüm teknoloji yığınınızdan, herhangi bir süre boyunca, tam ayrıntılı ayrıntılarla tüm müşteri verilerinizi merkezileştiren esnek, gerçek zamanlı bir veritabanı üzerine kurulu olan Klaviyo, dünya çapında inanılmaz derecede karmaşık ve kişiselleştirilmiş deneyimler oluşturmayı, sunmayı ve optimize etmeyi kolaylaştırır. e-posta, SMS, mobil uygulamalar, incelemeler, web, ücretli reklamlar ve daha fazlası. Dönüşümleri ve müşteri yaşam boyu değerini artırmak ve kendi şartlarına göre büyümek için Klaviyo'yu kullanan 130.000'den fazla ödeme yapan müşteriye katılın. Daha fazlasını klaviyo.com'da öğrenin.
Nielsen
nielsen.com
Kendi kendine referans olarak The Nielsen Company olarak bilinen ve daha önce ACNielsen veya AC Nielsen olarak bilinen Nielsen Corporation, dünya çapındaki genel merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde bulunan küresel bir pazarlama araştırma firmasıdır. Kuzey Amerika'nın bölgesel merkezi Chicago'da bulunmaktadır.
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
CallTrackingMetrics, pazarlamacılara güvenli strateji kararları vermeleri için veriler sağlayan küresel bir konuşma analitiği sağlayıcısıdır. The Washington Post, Verizon Connect ve ServiceMaster'ın da aralarında bulunduğu 100.000'den fazla kullanıcı, verilere dayalı reklamcılık kararları almak için CTM'ye güveniyor. CTM, pazarlamacıların her gün kullandığı Google Ads ve Analytics, Hubspot, Salesforce, Zoom ve Facebook gibi temel araçlarla entegre olur. CTM, en eski çağrı izleme sağlayıcılarından biriydi ve mülkiyeti hala karı koca kurucuları Todd ve Laure Fisher'a aitti. CallTrackingMetrics, G2 ve Capterra gibi önde gelen yazılım yayınları tarafından her yıl sektör liderleri olarak adlandırılıyor ve büyümesi ve yenilikçi kültürüyle düzenli olarak takdir ediliyor.
SEMrush
semrush.com
Semrush, küresel olarak işletmelerin arama motoru optimizasyonu, tıklama başına ödeme, içerik, sosyal medya ve rekabetçi araştırma kampanyaları çalıştırmasını ve çevrimiçi pazarlamadan ölçülebilir sonuçlar almasını sağlayan önde gelen bir çevrimiçi görünürlük yönetimi SaaS platformudur. Semrush, şirketlerin çeşitli pazarlama kanallarında kampanyalar oluşturması, yönetmesi ve ölçmesi için içgörü ve çözümler sunar. Semrush, 87.000'den fazla ödeme müşterisi ile. Semrush sayılarda: - 808m masaüstü etki alanı profilleri ve 32.1m mobil etki alanı profilleri - 43 trilyondan fazla geri bağlantı ve günde ortalama 25 milyardan fazla url'ün - 24,3 milyardan fazla anahtar kelime ve tek bir anahtar kelime için 20 metreden 20 metrelik fikir - Fortune 500 şirketinin% 30'u kullanıyor Semrush onların pazarlama aracı olarak
Paragone
paragone.ai
Paragone, sürekli büyüyen ücretli sosyal medya alanına odaklanan bir performans pazarlama platformudur. Hem B2C hem de B2B şirketlerinde gerçek bir kanallar arası reklam stratejisini benimsemek ve optimize etmek, yeni nesil dijital pazarlamacılar için başarının anahtarıdır. Kullanıcıların şunları yapmasına olanak tanıyan eyleme dönüştürülebilir analizler ve kampanya otomasyon araçları aracılığıyla şirketlerin erişimi verimli bir şekilde en üst düzeye çıkarmasına ve geliri optimize etmesine yardımcı oluyoruz: - Tüm sosyal reklamcılık ağlarını ve ilişkilendirme araçlarını, birleşik bir gerçek zamanlı görünüm için bağlayın ve birleştirin - Yüksek trafikli, çok ağlı kampanyaları, hiçbir zaman bir e-tabloya dokunma - Kampanya performansını izleyin ve darboğazları hızlı bir şekilde tespit edin - Anlamlı ağları, hedef kitleleri, reklam öğelerini ve fark yaratan mesajları keşfedin - CDP Pazarlamanızın gücünü açığa çıkarın - Sosyal reklamcılık yoluyla CRM verilerini otomatikleştirin - Bütçenizin tamamını kullanın bilgilendirici bir şekilde çalışmak - Entegre ilişkilendirme modellerine dayalı olarak e-ticaret gelirini optimize edin - İşbirliğine dayalı performans raporlaması ile ekipleri plan dahilinde tutun - Olağanüstü performans sonuçlarıyla yönetiminizi ve müşterilerinizi şaşırtın
AgencyEasy
agencyeasy.com
AgencyEasy, dijital pazarlama ajanslarına yönelik güçlü bir raporlama platformudur. Otomatik raporlarla zamandan tasarruf edin, proje performansını ölçün ve Google Analytics, Facebook ve daha fazlasıyla entegre ederek SEO, PPC ve SMM kampanyalarına ilişkin ayrıntılı analizlere erişin.
Gamooga
gamooga.com
Gamooga, e-işletmelerin müşterilerine e-posta, web, mobil, sosyal medya ve görüntülü reklam gibi çeşitli kanallar aracılığıyla kişiselleştirilmiş eylemler sunmasına yardımcı olan bir pazarlama otomasyon çözümüdür.
DataMyth
datamyth.com
DataMyth, dijital pazarlamacıların yazılı olarak OTOMATİK ANALİZ VE PERFORMANS ANALİZLERİ içeren raporlar oluşturmasına yardımcı olan ve pazarlamacıların neyin işe yarayıp neyin yaramadığını anlamalarına yardımcı olan SaaS tabanlı bir raporlama çözümüdür. Pazarlamacılar rapor oluşturmak ve verileri analiz etmek için harcadıkları zamandan tasarruf edebilir ve raporları birkaç saniye içinde alabilirler. Kazanılan zaman sayesinde dijital pazarlamacılar optimizasyon ve stratejiye odaklanabilirken, biz de tüm raporlama ihtiyaçlarını karşılıyoruz. DataMyth, küçük ve orta ölçekli dijital ajanslar ile zamandan ve paradan tasarruf etmek isteyen markalar için mükemmeldir.
Clickx
clickx.io
Clickx işletmenizin tüm potansiyelini açığa çıkarır. Hangi pazarlama çabalarının işe yaradığını belirleyin, rakiplerinizi derinlemesine anlayın ve hedef kitlenizi neyin dönüştürdüğünü ortaya çıkarın. Trafiği ve potansiyel müşteri akışını iyileştirin; üstelik hepsi tek bir platformdan. Tüm baş ağrılarını ve tahminleri ortadan kaldırın. Yazılımımız, pazarlama zekanızı kolaylaştırarak zamandan ve zahmetten tasarruf sağlar. En iyi yaptığınız şeye odaklanın: işinizi yürütmek.
Lunio
lunio.ai
Her edinme kanalını kapsayan tek tıklama sahtekarlığına karşı koruma platformu. Gelişmiş tıklama sahtekarlığı verilerini gerçek zamanlı olarak durdurun. Bir siber güvenlik motoruyla desteklenen Lunio, tüm kanallarda otomatik bir koruma katmanı oluşturmak için tüm kaynaklardan gelen reklam sahtekarlığı verilerinden yararlanmanıza olanak tanır. Nike, eBay, Hugo Boss, Europcar ve M&S gibi binlerce lider marka, güvenle reklam yapmalarına yardımcı olmak için Lunio'yu seçiyor. • Tüm kanallarda otomatik, gerçek zamanlı koruma • En doğru IVT algılama teknolojisi • Temelimizde gizlilik - Tamamen GDPR ve CCPA uyumlu • 5 dakikada hızlı ve kolay uygulama Şimdi ücretsiz deneyin!
Swydo
swydo.com
Swydo'nun kullanımı kolay raporlama ve izleme platformu, birden fazla kaynaktan veri alır ve profesyonel, özelleştirilebilir pazarlama raporları oluşturur. Kullanıcı dostu araç, pazarlamacıların harici veri kaynaklarını tek bir raporda birleştirerek (müşteri) raporları ve gösterge tabloları oluşturmasına olanak tanır. Dijital ajanslar, Markalar ve Franchise Verenler, profesyonel görünümlü raporlar oluşturarak zamandan tasarruf sağlarken, verilerin analizine ve eyleme geçirilebilir içgörüler elde etmeye daha fazla değer katarlar.
GreyMetrics
greymetrics.com
GreyMetrics, ajansların veri paylaşırken zamandan tasarruf etmesine yardımcı olur. Tüm pazarlama verilerinizi tek bir konuma toplayın ve her saat başı otomatik olarak güncellenen güzel raporlar ve gösterge tabloları oluşturun. GreyMetrics 20'den fazla platformla entegre olur ve düzinelerce yerleşik şablona sahiptir, böylece raporlarınız ilk günden itibaren harika görünür ve müşterilerle ve paydaşlarla paylaşmak üzere tamamen beyaz etiketlidir.
Accutics
accutics.com
Accutics nedir? Accutics, kuruluşların kampanya takibini kolaylaştırmasına, kampanya verilerini birleştirmesine ve Adobe Analytics ve Google Analytics kaynakları genelinde kampanya performansını değerlendirmesine yardımcı olan bir SaaS pazarlama veri yönetimi platformudur. Temel hizmetler: Accutics Standardize Tek bir platformdan her ekip ve kanaldaki kampanya meta verilerini standartlaştırın, yönetin ve bağlayın. Accutics Connect Kampanya maliyetlerine ve gösterimlerine ilişkin benzersiz görünürlük sayesinde gerçek pazarlama yatırım getirinizi öğrenin; otomatik olarak çıkarılır, dönüştürülür ve tercih ettiğiniz raporlama, analiz veya depolama platformunuza iletilir. Veri dökümleriyle zenginleştirilmiş içgörüler için tüm kampanya verileriniz Adobe Analytics'te otomatik olarak sınıflandırılır. Accutics Doğrulama Tüm pazarlama kampanyalarınızın, her zaman spesifikasyonlarınıza göre takip edildiğinden emin olmak için, tanımladığınız geleneklere ve formatlara göre doğrulanmasını sağlayın.
NinjaCat
ninjacat.io
NinjaCat, pazarlamacıların kampanya verilerini birleştirmesine ve raporlamayı otomatikleştirmesine yardımcı olan bir dijital pazarlama performansı yönetimi platformudur. Ajanslar, medya şirketleri ve markalarla çalışıyoruz; müşteriler veya paydaşlar için kapsamlı ve tutarlı rapor sunumları hazırlaması gereken herhangi bir pazarlama ekibi. NinjaCat, 150'den fazla dijital pazarlama kanalıyla entegre olduğundan, birden fazla veri kaynağından gelen ölçümleri tek bir gerçek kaynakta birleştirebilirsiniz. NinjaCat ile veri kaosunu dizginlemek ve martech Frankenstack'tan kurtulmak artık mümkün. Temel özellikler şunları içerir: - 150'den fazla pazarlama kanalına giden Veri Hattı - Tümüyle yönetilen Veri Ambarı - ETL - Otomatik raporlama şablonları - Etkileşimli veri paylaşımı için kontrol panelleri - Bütçeleri, kampanyaları ve KPI'leri izleyin - Kurumsal düzeyde ölçeklenebilirlik ve güvenlik NinjaCat, bir demo oluşturmak için web sitemiz ninjacat.io'ya gidin.
deepdivr
deepdivr.io
Kompleksi basitleştiren güçlü ama kusursuz bir sosyal medya pazarlama analitiği platformu sunuyoruz. Günümüzün etki odaklı pazarlamacılarının ihtiyaçlarına uyacak şekilde deneyimli pazarlamacılar tarafından oluşturuldu. Müşterilerimiz platformu, platformlar, pazarlar ve markalar genelindeki tüm sosyal medya kampanyalarına genel bir bakış sağlamak için kullanıyor. Genel bakış, kullanıcıların kampanyaları izlemesine, optimize etmesine ve paydaşlara kısa sürede rapor vermesine olanak tanır. Durun, dahası da var. Tüm veriler özelleştirilebilir kontrol panellerinde güzel bir şekilde görselleştirilir, böylece SİZİN ihtiyacınıza uyar. Hiçbir geliştirmeye gerek yok, yalnızca birkaç tıklamayla favori platformlarınızla entegre olun. Mevcut entegrasyonlar: Facebook, Instagram, LinkedIn, Snapchat ve Google Analytics. Entegrasyonlar yaklaşıyor: Google Ads, Pinterest, TikTok ve Twitter.
Cervinodata
cervinodata.com
Cervino Marketing, pazarlamacıların ve ajansların, bağırsak duygularını doğru sayılarla birleştirdikten sonra sonuçlarını önemli ölçüde artırabileceğine inanmaktadır. Cervinodata, kampanya performans verilerinizi Klipfolio, Google Data Studio ve diğerlerinde sunmayı çok kolay hale getirir. Ücretsiz plan mevcut. Cervinodata ile çevrimiçi ajanslar ve çevrimiçi ekipler veri hazırlama ve raporlama konusunda haftada bir güne kadar tasarruf sağlar. Cervinodata, tüm reklam performans verilerinizi + Google Analytics'inizi tek bir merkezi veritabanında bir araya getirir ve güncel tutar. Cervinodata vaat ediyor: 1. Veri dağıtımının beklenmedik kesintileri yok. Artık eksik veri yok 2. Piyasadaki en hızlı yanıt süresi ve problem çözme 3. Gelişmiş özelliklerin kullanımı çok kolay Takımlar 3 nedenden dolayı Cervinodata'ya taşındı: 1. Google sayfalarından merkezi bir veritabanına geçin >> daha büyük hacimler için, >> Daha fazla veri kontrolü için >> Müşteriler, reklam platformu ve ülke/marka arasında daha fazla bilgi edinmek için >> Platformlar arası kampanya performansına ve Bütçe ve Hedeflere karşı daha fazla bilgi edinmek için 2. Daha az ödeyin >> Ekipler, Senkronize Hesap sayısına göre harcanan reklamın yüzdesine göre bir ücretten geçiyor 3. Daha iyi hizmet ve kalite alın >> ekipler büyük müşteri desteği talep ediyor. Cervinodata olağanüstü müşteri desteği ve süper hızlı yanıt süreleri sunar. >> ekiplerin doğru, eksiksiz verilere ihtiyacı vardır. Cervinodata motoru bunun için inşa edilmiştir.
Xtremepush US
xtremepush.com
Xtremepush, iGaming şirketlerinin gerçek zamanlı verilerden, yapay zekadan ve oyunlaştırmadan yararlanarak yaşam döngüsüne özel geniş ölçekte dönüşüm ve sadakati artıran güçlü oyuncu ilişkileri kurmasına, büyütmesine ve sürdürmesine olanak tanıyan, piyasadaki en eksiksiz CRM çözümüdür. Hepsi tek bir birleşik çözümde. Merkezi Dublin'de bulunan, Londra ve New York'ta ek ofisleri bulunan şirketimiz, dünya çapındaki operatörlere oyuncu tabanlarını kapsamlı bir şekilde anlama, oyuncu deneyimlerini geliştirme ve elde tutma oranını artırma konusunda yardımcı olmaya kendini adamıştır.
Xtremepush EU
xtremepush.com
Xtremepush, iGaming şirketlerinin gerçek zamanlı verilerden, yapay zekadan ve oyunlaştırmadan yararlanarak yaşam döngüsüne özel geniş ölçekte dönüşüm ve sadakati artıran güçlü oyuncu ilişkileri kurmasına, büyütmesine ve sürdürmesine olanak tanıyan, piyasadaki en eksiksiz CRM çözümüdür. Hepsi tek bir birleşik çözümde. Merkezi Dublin'de bulunan, Londra ve New York'ta ek ofisleri bulunan şirketimiz, dünya çapındaki operatörlere oyuncu tabanlarını kapsamlı bir şekilde anlama, oyuncu deneyimlerini geliştirme ve elde tutma oranını artırma konusunda yardımcı olmaya kendini adamıştır.
Actito
actito.com
Actito, 2000 yılında kurulmuş bir SaaS pazarlama otomasyon şirketidir. O zamanlar üç kurucu, markalar ve tüketiciler arasındaki boşluğa köprü kurmak istiyordu. Böylece pazarlamacıların artık sevdiği yazılımı geliştirmeye başladılar. Actito ile dünya çapındaki yüzlerce, binlerce, hatta milyonlarca müşteriyle etkileşimlerinizi saniye saniye kişiselleştirebilirsiniz. Actito, tüm pazarlama faaliyetlerini kullanımı kolay tek bir platformdan yürütmek isteyen orta ve büyük ölçekli şirketleri hedefliyor. Topladığınız tüm müşteri verileri merkezileştirilir ve bir Müşteri Veri Platformunda birleştirilir ve e-posta, mobil ve web gibi ana pazarlama kanalları aracılığıyla doğru zamanlı mesajların uyarlanması, hedeflenmesi ve kişiselleştirilmesi için kullanıma sunulur. Actito, Avrupa'nın en son genel veri koruma düzenlemelerine (GDPR) tam uyum sunarak pazarlamacılara kalıcı ve kârlı müşteri ilişkileri kurmaya odaklanma özgürlüğü tanır. Actito, Avrupa operasyonlarını Belçika'daki genel merkezinden yürütmektedir ve ayrıca Fransa ve Hollanda'da ofisleri bulunmaktadır. Actito ayrıca Kanada'da bir ofisi ile Kuzey Amerika'da da faaliyet göstermektedir. ABB, Friesland Campina, Biocodex, ARTE, WWF ve KIA dahil olmak üzere dünya çapında 250'den fazla müşteri platformu kullanıyor.
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
Ruler Analytics, silolanmış pazarlama, satış, gelir ve müşteri verilerini aşağıdakilere bağlayan bir pazarlama ölçüm ve ilişkilendirme platformudur: - Müşteri yolculuğunuzun tam bir dönüşüm hunisi görünümünü sağlayın - Geliri kanal, kampanya, içerik ve anahtar kelime düzeyinde doğru bir şekilde ilişkilendirin - Çoklu dokunuş oluşturun 6 farklı ilişkilendirme modeli (ilk tıklama, son tıklama, doğrusal, konum tabanlı, zamana bağlı azalma ve veriye dayalı ilişkilendirme) kullanan ilişkilendirme raporları - Reklam platformlarınızı, CRM ve BI araçlarınızı maliyet, fırsat, gelir ve yatırım getirisi ile zenginleştirin veriler - 'Karanlık sosyal' aktivite ve sıfır tıklama kanallarından gelen çevrimdışı ve/veya görünmez temas noktalarının etkisini ölçün ve tahmin edin - Başarıyı 1. taraf verileriyle ölçerek, geleneksel analiz sistemlerinde 'çerezin ölümü'nden kaynaklanan doğruluk sorunlarının üstesinden gelin Pazarlama stratejinizi yalnızca dönüşümlere değil, gelire ve yatırım getirisine dayalı olarak optimize etmeye başlamak için Ruler Analytics ile bir demo rezervasyonu yapın.
OptiMine
optimine.com
OptiMine Insight, tüm kanallarınızın ve reklamlarınızın çevrimdışı ve çevrimiçi kanallar arası performansını ölçen bulut tabanlı çevik pazarlama ölçüm platformu.
ProQuo AI
proquoai.com
ProQuo AI, pazarlamacıların marka stratejilerini oluşturabilecekleri, yaratıcı varlıkları test edebilecekleri ve marka performansını gerçek zamanlı olarak izleyebilecekleri, yapay zeka destekli bir marka yönetimi platformudur. ProQuo tüketicilerle günlük olarak etkileşime girer ve markanız, rakipleriniz ve kategoriniz hakkında gerçekte ne hissettiklerini ölçer. ProQuo'nun yapay zekası, bu etkileşimlerin her birinden elde edilen verileri analiz ederek markanızın hedefine ulaşmanızı sağlayan özelleştirilmiş bir eylem planı oluşturur - ister kullanıcı olmayanları dönüştürmek, ister boş alanınızı bulmak veya pazar payınızı büyütmek olsun. Clorox, Harry's, Expedia, Tatcha ve Keurig Dr Pepper'ın da aralarında bulunduğu yüzlerce marka, kesin bir şekilde büyümek için ProQuo'yu kullanıyor.
Upwave
upwave.com
Marka Reklamcılığına Yönelik Analitik Platformu Kısa vadeli ölçümlerinizin marka yatırımınızın değerini kanıtlamadığını biliyoruz. Upwave, dönüşüm hunisinin en üstünde, uzun vadeli marka reklamlarını bugün ölçmek için birleşik, çapraz medya çözümü sunar. Dijital, Doğrusal, Adreslenebilir ve CTV için günlük olarak güncellenen Gerçek Zamanlı kontrol panelleri.
Magnews
magnews.it
Magnews, Müşteri Yolculuğunu yönetmek ve Müşteri Değerini geliştirmek için genel Strateji tanımından tekli faaliyetlere ve kampanya Yürütülmesine, Yolculuk Tasarımından sürekli bir ölçüm ve iyileştirme döngüsüne geçerek tek duraklı çözümdür. Magnews, Müşterileri kazanmak, dönüştürmek, büyütmek, etkileşime geçirmek ve yeniden etkinleştirmek ve onların Marka için değerini artırmak amacıyla pazarlama ve satış ekiplerine birlikte çalışma gücü verir.
Growth Channel
growthchannel.com
Growth Channel, net kişiler, huniler ve veriye dayalı büyüme stratejileriyle kişiselleştirilmiş büyüme pazarlama planları oluşturur. GPT-3 teknolojisiyle güçlendirilmiştir.
SuprSend
suprsend.com
SuprSend, ürün bildirimlerinizi API öncelikli bir yaklaşımla kolaylaştıran güçlü bir bildirim altyapısıdır. Tek bir bildirim API'si ile birden fazla kanalda işlem, cron ve etkileşim bildirimleri oluşturun ve iletin. SuprSend ile neler elde edersiniz? - Kolay istemci yönetimi için çoklu kiracı desteği - Sürüm kontrolleriyle şablon yönetimi - Web sitesi ve uygulama için Uygulama İçi Gelen Kutusu (React, Angular, JS, Flutter) - gömülü ve Başsız bileşenler) - SMS, E-posta, Slack, Teams, WhatsApp, Mobil ve web push entegrasyonu - Bildirimleri ve Özetleri toplu olarak işleme - Bildirimleri birden fazla kanal arasında yönlendirme - Müşterinin son kullanıcılarına bildirim göndermek için marka yönetimi - Kullanıma hazır kullanıcı tercihi yönetimi - Satıcı geri dönüşü, otomatik akıllı yönlendirmeyle geçiş - Veri ambarının üstünde kampanyalar yürütün - Gerçek zamanlı günlükler, analizler ve arıza uyarıları
Xeno
getxeno.com
Xeno, büyük perakendecilerin ve D2C markalarının, her bir müşteriyi anlayarak ve SMS, e-posta, Whatsapp, Facebook ve Instagram üzerinden daha alakalı pazarlama kampanyaları oluşturarak tekrarlı satışları %11 oranında artırmasına olanak tanıyan yapay zeka destekli bir CRM'dir. Levi's, Tommy Hilfiger, Forever New, Jack & Jones, Vero Moda, Forest Essentials, Kama Ayurveda, Taco Bell & Nando's gibi 100'lerce perakendeci, e-ticaret ve mağaza satışlarını artırmak için Xeno'yu kullanıyor.
Force24
force24.co.uk
Anlamlı konuşmaların günün 24 saati gerçekleşmesini sağlayan güçlü pazarlama otomasyon platformu Force24 ile hedef kitlenizi besleyin ve büyütün.
Roistat
roistat.com
Roistat, tüm reklam kampanyalarınızı kâra kadar analiz eden, yapay zeka tarafından desteklenen bir pazarlama analitiği sistemidir. Roistat, müşterilerin CRM sisteminden, reklam kanallarından ve sitelerinden veri toplar. Roistat, saniyeler içinde, her anahtar kelimeden nihai satışa kadar pazarlama analitiği sağlayan 40'tan fazla iş ölçümüne göre raporlar oluşturur. Roistat, bir şirketin ücretli reklam kampanyalarından para kazanıp kazanmadığını belirler ve bu da Roistat kullanan şirketlerin reklam bütçelerini daha verimli bir şekilde tahsis etmesine ve gelirlerini artırmasına yardımcı olur. Roistat şunları belirlemenize olanak tanır: - müşterilerinizin hangi reklam kanallarından geldiğini; - anahtar kelimeye kadar reklam kanalı istatistiklerini tamamlayın; - bütçenizi etkili bir şekilde nasıl tahsis edeceğiniz; - daha fazla satış alırken reklamlardan nasıl tasarruf edilir; - satış hunisinin tüm aşamaları.
Neustar Localeze
neustarlocaleze.biz
Neustar Localeze, yerel arama için güvenilir işletme listeleri kimlik yönetimi sağlayıcısıdır; ulusal markaların ve yerel işletmelerin kontrolü ele almasına ve çevrimiçi işletme listelerinin görünürlüğünü artırmasına yardımcı olur ve güvenilir, doğrulanmış yerel işletme bilgilerini geniş bir yerel arama platformları ağına sunar.
Calltouch
calltouch.ru
Calltouch çok kanallı bir pazarlama platformudur. Müşterilerinizin ilgisini çekmenize, dönüştürmenize ve analiz etmenize yardımcı oluyoruz. Calltouch, reklamların verimliliğine ilişkin tüm bilgileri veren bir çağrı izleme hizmeti sağlar. Çağrı takip hizmeti sayesinde tüm reklamları satış yapanlara ve bütçe harcayanlara bölebilirsiniz. Çağrı izleme, ölçeklenmeye değer kanalların ve reklamların ve devre dışı bırakılması gereken diğerlerinin değerlendirilmesine yardımcı olur. Aylık 60,00$'dan başlayan fiyatlar Standart - KOBİ'ler için uçtan uca analiz - Dinamik ve statik çağrı takibi Çağrı günlüğü Çağrı etiketleme - Anahtar kelime spesifikasyonu - Web sitesi hedefleri ve sipariş takibi - Ayrıntılı raporlar, satış hunisi ve yatırım getirisi - Reklam platformları ve CRM sistemleri entegrasyonu - Tam müşteri desteği
Slingshot
slingshotapp.io
Slingshot, proje yönetimi ve işbirliği özellikleriyle kusursuz bir şekilde entegre edilmiş gerçek zamanlı analitik yoluyla veriye dayalı karar almayı güçlendirir. Özünde kapsamlı bir iş zekası motoru bulunan Slingshot, kullanıcılara veri kaynaklarına ve platformlarına doğrudan bağlantı sunarak değerli bilgiler elde etmelerine ve bunları ekipler arasında zahmetsizce paylaşılabilecek görsel olarak ilgi çekici gösterge tablolarına dönüştürmelerine olanak tanır. İçgörülerinizi eyleme dönüştürün ve güçlü proje yönetimi yetenekleri aracılığıyla görevleri önemli girişimlerle sorunsuz bir şekilde hizalayarak herkesin son teslim tarihlerini şeffaf ve net bir şekilde karşılamasını sağlayın. Slingshot, her büyüklükteki, sektördeki ve departmandaki ekipler için tasarlanmış, günlük operasyonlarını kolaylaştıran 75'ten fazla önceden oluşturulmuş, özelleştirilebilir proje, çalışma alanı ve gösterge panosu şablonundan oluşan kapsamlı bir kitaplığa erişim sağlar. Slingshot'ı bugün kullanmaya başlayın!
StoneShot
stoneshot.com
StoneShot, finansal hizmetlerde uzmanlaşmış bir dijital pazarlama teknolojisi ve hizmet sağlayıcısıdır. StoneShot, yoğun finansal hizmetler pazarlama ekiplerinin katılımı artırmasına ve müşteri deneyimini yükseltirken operasyonel verimsizlikleri en aza indirmesine yardımcı olur. Teknolojileri pazarlama otomasyonunu, e-posta pazarlamasını, etkinlik tanıtımını, içerik otomasyonunu ve fon belge dağıtımını kapsar. StoneShot butik, hızlı büyüyen firmalardan küresel lider markalara kadar perakende, kurumsal ve özel bankalarla çalışmaktadır. 2001 yılında Londra'da kurulan StoneShot'un Londra, New York ve Singapur'da ofisleri ve 25'ten fazla ülkede müşterileri bulunmaktadır.
Alpine IQ
alpineiq.com
Alpine IQ, her ölçekteki perakendecinin ve markanın büyüme zorluklarını çözmesine ve gelir elde etmesine yardımcı olmak için müşteri odaklı teknoloji sağlayarak yüksek riskli sektörleri güçlendirir. Şirket, tüm mağaza içi ve çevrimiçi operasyonları korumak, bölümlere ayırmak ve tanıtmak için müşterilere sektörün en kapsamlı araç paketini sağlıyor.
Ascent360
ascent360.com
Ascent360, müşterilerinizin 360 derecelik bir görünümünü sunan ve temizlenmiş veriler, bölümlere ayrılmış hedef kitleler ve kişiselleştirilmiş, otomatik kampanyalar aracılığıyla satışlarınızı hızlandırmanıza ve müşteri tutmayı en üst düzeye çıkarmanıza olanak tanıyan Veriye Dayalı Pazarlama Otomasyon Platformudur. Müşteri verilerinizi satışa dönüştürmek hiç bu kadar kolay olmamıştı.
CustomerLabs
customerlabs.com
CustomerLabs CDP, e-ticaret, SaaS, B2B ve Ajans pazarlamacılarının müşteri verilerini izlemesine, tanımlamasına, segmentlere ayırmasına, senkronize etmesine ve analiz etmesine yardımcı olan, kodsuz bir müşteri veri platformudur. Platform, pazarlamacıların geliştiricilerine bağlı kalmadan kanallar genelinde kişiselleştirilmiş kampanyalar düzenlemesine yardımcı oluyor. Web sitenizden, uygulamanızdan, CRM'nizden, e-postanızdan, hizmetlerinizden ve çevrimdışı kanallarınızdan istediğiniz müşteri verilerini takip edin ve birleştirin. Kimlik çözümlemeyle, anonim kullanıcıları ve onların etkinliklerini platformlar arasında eşleyebilir ve müşterilerinizin 360° görünümünü elde edebilirsiniz. Kanallar arasında mesajları zamanında tetiklemek için özel müşteri segmentleri oluşturun. Bu müşteri verilerini Google Analytics, Google Adwords, Mixpanel, Kissmetrics, Segment, Salesforce, Pipedrive, Zapier, Facebook gibi mevcut pazarlama araçlarınızla ve 180'den fazla araçla gerçek zamanlı olarak entegre edebilir ve sorunsuz bir şekilde senkronize edebilirsiniz. CustomerLabs CDP ile doğru müşteri verilerini toplayarak pazarlama kararlarınızı destekleyin.
PowerChord
powerchord.com
PowerChord, bayi ağları aracılığıyla satış yapan markalara ve üreticilere, pazarlama harcamalarını optimize etmek için koordineli mesajlaşma ve veriye dayalı bilgilerle müşteri yolculuğunu geliştirmelerine yardımcı olur. PowerChord'un yazılımı, müşterilerle yerel düzeyde bağlantı kurmak ve bu süreçte marka sadakati oluşturmak için mevcut pazarlama teknoloji paketinize kolayca entegre olur. Üreticilerle ve onların binlerce bayiden oluşan ağlarıyla çalışma deneyimine sahip olan PowerChord, yerel pazarları hayata geçirecek inovasyona, çözümlere ve desteğe sahiptir. PowerChord ekibi, platform entegrasyonları ve özel çözümlerden eğitim ve katılıma kadar başarıyı en üst düzeye çıkarmak için ne gerektiğini biliyor.
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