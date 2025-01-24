Pazarlama Analitiği Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Suudi Arabistan

Whatagraph

whatagraph.com

Pazarlamacıların yönetmeleri ve rapor vermeleri gereken birden fazla pazarlama kaynağı, yüzlerce kampanya ve müşterileri veya paydaşları vardır. Tüm verileri birbirine bağlamak, işlemek, içgörüleri keşfetmek ve yatırım getirilerini göstermek zorlu bir iştir. Whatagraph, pazarlamacının günlük işindeki veriyle ilgili manuel işleri ve zorlukları kolayca ortadan kaldıran sezgisel, hepsi bir arada pazarlama veri platformudur. Birden fazla yavaş ve karmaşık aracı tek bir platformla değiştirebilirsiniz. Ve piyasadaki diğerlerinden farklı olarak Whatagraph'ın kullanımı kolay, güvenilirdir ve ekipteki herkes için verilerle çalışmayı (kanallar arası verileri yönetme, birleştirme ve görselleştirme) hızlı ve kolay hale getirir: Tüm pazarlama verilerinizi bir arada bağlayın üçüncü taraf araçları ve konektörleri olmayan tek hub. Yapılandırılmamış, dağınık kanallar arası verileri kod gerektirmeyen dönüşümlerle yönetin ve düzenleyin. Bir pazarlama ekibindeki herkesin gelişmiş veri yönetimi görevlerini analitik beceri seti, kodlama veya teknoloji bilgisi olmadan yürütmesi yeterince kolaydır. Birkaç tıklamayla bağlantılı ve hazırlanmış kanallar arası verilerinizin çarpıcı görselleştirmelerini oluşturun. Bunu hızlı bir şekilde analize veya sunuma hazır raporlara, kontrol panellerine veya bağımsız grafiklere, çizelgelere, hunilere veya tablolara dönüştürün. Son olarak, bu verileri herhangi bir hedefe (müşterilere, paydaşlara, ekip arkadaşlarına veya diğer araçlara ve platformlara) nasıl paylaştığınızı veya ilettiğinizi otomatikleştirin. İster bir toplantı odasına veya müşterilerinize sunum yapıyor olun, ister kampanyaları iyileştirmek için içgörüler arıyor olun, tüm güncel verilerin tek bir yerde net ve görsel bir şekilde sunulduğu güvenilir ve hızlı bir platforma sahip olduğunuzdan emin olabilirsiniz. Hazırlanmak saatler yerine dakikalar alacak, yeni müşteriler veya veri kaynaklarına göre ölçeklendirmek ise saatler yerine dakikalar alacak.