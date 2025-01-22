Pazarlama Analitiği Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Rusya

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Pazarlama analitiği yazılımı, kuruluşların performansı ölçerek pazarlama girişimlerini değerlendirmesine ve denetlemesine olanak tanıyan araç ve süreçlerden oluşur. Temelde bu çözümler bir işletmenin pazarlama stratejilerini ve faaliyetlerini kolaylaştırır ve geliştirir. İşletmeler, pazarlama analitiği yazılımından yararlanarak, etkili pazarlama yöntemlerinin belirlenmesi yoluyla yatırım getirilerini (ROI) artırabilir ve dönüşümleri ve satışları en üst düzeye çıkarmak için kampanyalarda ayarlamalar yapılmasına olanak tanıyabilir. Bu tür yazılımlar, e-posta pazarlamasını, sosyal medyayı, dijital reklamcılığı ve web analitiğini kapsayan çeşitli kanallar ve hedef kitleler arasındaki pazarlama çabalarını dikkate alır. Genellikle bağımsız bir çözüm olarak sunulan pazarlama analitiği yazılımı, kampanya verilerini pazarlama otomasyon yazılımı, CRM yazılımı, dijital reklam yazılımı ve dijital analiz yazılımı da dahil olmak üzere bir şirketin pazarlama teknolojisi yığınıyla bağlantılar yoluyla entegre eder. Ancak bazı pazarlama otomasyonu ürünleri gibi bazı hepsi bir arada pazarlama platformları yerleşik raporlama özellikleriyle donatılmıştır.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için eksiksiz bir pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM yazılımı platformunun yanı sıra metodoloji, kaynaklar ve destek sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin. Marketing Hub ile tüm pazarlama araçlarınız ve verileriniz kullanımı kolay, güçlü tek bir platformda. Değerli zamanınızdan tasarruf edecek ve doğru müşterileri geniş ölçekte çekip dönüştürecek kişiselleştirilmiş bir deneyim sağlamak için ihtiyacınız olan tüm içeriğe sahip olacaksınız. Ayrıca Marketing Hub, HubSpot CRM platformunun bir parçası olarak oluşturulduğu için pazarlamacılar verileri yaptıkları her şeyin merkezinde tutabilirler. Pazarlamacılar, CRM platformunun tamamını kullanırken yatırım getirisini kanıtlamak ve yatırımları doğrulamak için satışlarda benzersiz bir uyum elde edebilir. İster stratejiler, hizmetler veya yazılım olsun - HubSpot karmaşıklığı değil şirketinizi ölçeklendirmenize olanak tanır. HubSpot daha iyi büyümeniz için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir.
SEMrush
semrush.com
Semrush, işletmelerin dünya çapında arama motoru optimizasyonu, tıklama başına ödeme, içerik, sosyal medya ve rekabetçi araştırma kampanyaları yürütmesine ve çevrimiçi pazarlamadan ölçülebilir sonuçlar elde etmesine olanak tanıyan lider bir çevrimiçi görünürlük yönetimi SaaS platformudur. Semrush, şirketlerin çeşitli pazarlama kanallarında kampanyalar oluşturması, yönetmesi ve ölçmesi için öngörüler ve çözümler sunar. Semrush, 87.000'den fazla ödeme yapan müşterisiyle. Sayılarla Semrush: - 808 milyon masaüstü etki alanı profili ve 32,1 milyon mobil etki alanı profili - Günde ortalama 43 trilyondan fazla geri bağlantı ve 25 milyardan fazla URL tarandı - Tek bir anahtar kelime için 24,3 milyardan fazla anahtar kelime ve 20 milyondan fazla fikir - Fortune 500 şirketlerinin %30'u kullanıyor Semrush'u pazarlama aracı olarak tercih ediyorlar
Looker
looker.com
Looker, modern şirketler için iş zekasını yeniden keşfediyor. Looker, web'in yaptığı gibi çalışır: tarayıcı tabanlı, benzersiz modelleme dili, herhangi bir çalışanın en iyi veri analistlerinizin çalışmalarından yararlanmasına olanak tanır. %100 veritabanı içinde çalışan Looker, gerçek zamanlı, gerçek sonuçlar elde etmek için en yeni, en hızlı analitik veritabanlarından yararlanır.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp, küçük işletmeler için oluşturulmuş Hepsi Bir Arada Pazarlama Platformudur. Raporlama ve analiz, Pazarlama CRM'si, e-posta kampanyaları, haber bültenleri ve içerik yönetimi gibi araçlarla müşterilerinizi merkeze koyabilir, böylece daha akıllıca pazarlama yapabilir ve işinizi daha hızlı büyütebilirsiniz. Mailchimp'in Pazarlama ve CRM mobil uygulaması, ilk günden itibaren daha akıllıca pazarlamanıza ve işinizi daha hızlı büyütmenize yardımcı olur. İşiniz sizi nereye götürürse götürsün, ihtiyacınız olan araçlara erişin ve dakikalar içinde çalışmaya başlayın; deneyime gerek yok. Mailchimp ile satış yapma, müşterileri geri getirme, yeni aboneler bulma veya markanızın misyonunu paylaşma fırsatını asla kaçırmazsınız. Mailchimp'i şunlar için kullanın: * Pazarlama CRM'si - Mailchimp'in Pazarlama CRM'si ile kişilerinizi takip edin. Kartvizit tarayıcı gibi kişileri içe aktarma araçlarıyla yeni müşteriler bulun ve ekleyin. Hedef kitlenin büyümesini takip edin ve kontrol panelinde bireysel kişiler hakkındaki bilgileri görüntüleyin. Hepsini tek bir yerde yapın; doğrudan uygulamadan çağrı yapın, mesaj gönderin ve e-posta gönderin. Önemli ayrıntıları hatırlamak için her etkileşimden sonra notlar kaydedin ve etiketler ekleyin. * Raporlar ve Analizler - Satış ve pazarlama performansınıza daha derinlemesine bakın. Tüm kampanyalarınızın sonuçlarını izleyin ve nasıl iyileştirilebileceğine dair uygulanabilir öneriler alın. E-posta kampanyaları, açılış sayfaları, Facebook ve Instagram reklamları, sosyal medya gönderileri ve kartpostallara ilişkin raporları ve analizleri görüntüleyin. * E-postalar ve Otomasyonlar - E-posta pazarlama kampanyaları, haber bültenleri ve otomasyonlar oluşturun, düzenleyin ve gönderin. Açmayanlara Tek Tıklamayla Yeniden Gönderme ve Ürün Yeniden Hedefleme e-postalarıyla, müşterilerinizle yeniden etkileşim kurabilecek ve kısa sürede satışlarınızı artırabileceksiniz. * Facebook ve Instagram Reklamları - Reklam taslakları oluşturun ve yayınlayın, bir bütçe belirleyin ve belirli bir grubu hedefleyin. Yeni insanlara ulaşın, mevcut kişilerle etkileşime geçin, özel hedef kitleler oluşturun veya web sitesi ziyaretçilerini geri getirin. * Pazarlama Önerileri - Pazarlamanızı geliştirmenize yardımcı olacak uygulanabilir öneriler alın. Terk Edilmiş Sepet e-postası oluşturmanın veya markanızın logosunu ayarlamanız için bir hatırlatma almanın zamanı geldiğini bilin. * Marka Yönetimi - Cihazınızdaki görselleri doğrudan Mailchimp'e yükleyin ve bunları tüm kampanyalarınızda kullanın.
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo, tüm müşterilerinizin desteklediği ve ilk günden itibaren ölçeğe göre tasarlanan akıllı bir pazarlama otomasyon platformuyla daha akıllı dijital ilişkilere güç verir. Tüm teknoloji yığınınızdan, herhangi bir süre boyunca, tam ayrıntılı ayrıntılarla tüm müşteri verilerinizi merkezileştiren esnek, gerçek zamanlı bir veritabanı üzerine kurulu olan Klaviyo, dünya çapında inanılmaz derecede karmaşık ve kişiselleştirilmiş deneyimler oluşturmayı, sunmayı ve optimize etmeyi kolaylaştırır. e-posta, SMS, mobil uygulamalar, incelemeler, web, ücretli reklamlar ve daha fazlası. Dönüşümleri ve müşteri yaşam boyu değerini artırmak ve kendi şartlarına göre büyümek için Klaviyo'yu kullanan 130.000'den fazla ödeme yapan müşteriye katılın. Daha fazlasını klaviyo.com'da öğrenin.
Nielsen
nielsen.com
Kendi kendine referans olarak The Nielsen Company olarak bilinen ve daha önce ACNielsen veya AC Nielsen olarak bilinen Nielsen Corporation, dünya çapındaki genel merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde bulunan küresel bir pazarlama araştırma firmasıdır. Kuzey Amerika'nın bölgesel merkezi Chicago'da bulunmaktadır.
AgencyAnalytics
agencyanalytics.com
AgencyAnalytics, pazarlama ajansları için özel olarak tasarlanmış tek raporlama platformudur. Kullanımı kolay platform size zaman kazandırır, raporlama süreçlerini iyileştirir ve müşterilerinizi kapsamlı raporlar ve tüm pazarlama etkinizi sergileyen canlı, özelleştirilebilir pazarlama kontrol panelleriyle etkiler. Müşterilerinizin pazarlama kanallarının her birini tek, kusursuz kontrol panellerine bağlayın ve izleyin. AgencyAnalytics, SEO, PPC, Çağrı İzleme, Sosyal medya, E-posta pazarlama, E-ticaret, Yerel ve daha fazlasını takip etmek ve raporlamak için 80'den fazla platformla entegre olur; bunların tümü ajansınız için tamamen beyaz etiketlidir. AgencyAnalytics ayrıca ajansınızı kolaylaştırmak ve otomatikleştirmek için tasarlanmış eksiksiz bir SEO araçları paketi içerir. Sıralamaları günlük olarak takip edin, geri bağlantıları izleyin, teknik SEO denetimleri gerçekleştirin ve eksiksiz yerleşik SEO araçları paketiyle rekabete ayak uydurun. İster köklü bir ajans olun ister yeni başlıyor olun, AgencyAnalytics ajansınızın büyümesinin her aşaması için müşteri kampanyası başına ayda yalnızca 12 ABD dolarından başlayan basit ve esnek fiyatlandırma sunar. 14 gün boyunca risksiz deneyin, kredi kartına gerek yok.
Sweet Analytics
sweetanalytics.com
Sweet Analytics, tüm verilerinizin merkezinde. Sweet, bildiğiniz ve sevdiğiniz tüm pazarlama platformlarıyla bağlantı kurar ve hepsini tek bir çatı altında toplar. İşletmenizi ileriye taşımak için müşteri tutma ve kazanmayı anlamanıza yardımcı oluyoruz. Ne yapıyoruz... Müşteri Verileri Müşterilerinizi anlamak için öncelikle onların tüm etkileşimlerini anlamanız gerekir. Müşterilerimizin her birini derinlemesine anlayan Sweet Analytics, benzersiz kişiselleştirme araçlarımızla onlara daha etkili bir şekilde ulaşmanıza yardımcı olabilir. Tek Müşteri Görünümü Sweet Analytics'in kalbinde pazardaki en gelişmiş Tek Müşteri Görünümlerinden biri yer alır. Mevcut tüm entegrasyonları kullanarak, markanızla olan tüm etkileşimler için gösterge tablolarımız aracılığıyla kolayca erişilebilen eksiksiz bir müşteri profili oluşturuyoruz. Sweet Tracker™ Tescilli teknolojimiz, tarafsız ilişkilendirme sağlayarak ve satışları web etkileşimlerine bağlayarak gezinme davranışını Tek Müşteri Görünümü ile birleştirmemize olanak tanır. Gerçek zamanlı müdahaleler ve cihazlar arası takip yeteneği sayesinde kişiselleştirilmiş müşteri yolculukları sunabiliyoruz. İlişkilendirme Pazarlamanın Kutsal Kasesini Ele Almak Sweet, satışların gerçekliği ile pazarlama platformlarının yalanları arasındaki tek gerçek noktasını sağlar. Pazarlama yatırımınızın yatırım getirisini daha doğru bir şekilde değerlendirmenize yardımcı oluyoruz.
Attribution
attributionapp.com
İlişkilendirme, en eksiksiz ve uygulaması kolay çoklu dokunmatik ilişkilendirme çözümüdür. Harcamalarınızı, ziyaretlerinizi, dönüşümlerinizi, gelirinizi ve reklam harcamalarından elde ettiğiniz geliri (ROAS) tek bir basit görünümde görün. Maliyeti entegre eder ve Facebook, Google, Quora, Linkedin ve Adroll dahil olmak üzere çoğu büyük reklam platformunu otomatik olarak etiketler. Segment, Stripe, Salesforce, Hubspot, Marketo ve daha fazlasıyla dönüşüm entegrasyonları! Kullanıcı düzeyinde ilişkilendirme VE hesap tabanlı ilişkilendirme. Uygulanabilir bilgiler için ROAS'ı kanala göre güne, haftaya veya aya göre gösteren kohort tabanlı raporlama. Aradığınız sistem budur.
CallRail
callrail.com
CallRail, her büyüklükteki işletmenin daha fazla potansiyel müşteriyi daha iyi müşterilere dönüştürmesini kolaylaştırır. CallRail, her büyüklükteki işletmenin güvenle pazarlamasını kolaylaştıran öncü istihbarat platformudur. Dünya çapında 200.000'den fazla şirkete hizmet veren CallRail'in çözümleri, işletmelerin her bir müşteri adayını pazarlama yolculuklarıyla takip etmesine ve ilişkilendirmesine, her çağrıyı, mesajı, sohbeti ve formu yakalayıp yönetmesine ve pazarlamalarını optimize etmek için gerçek zamanlı bilgileri kullanmasına yardımcı olur.
Terminus
terminusplatform.com
İşleri yapmanın eski yolu artık işe yaramıyor. Ve geride kalmayı göze alamazsınız. B2B stratejileri gelişti ve oyunun kuralları değişti. Özellikle her dolar ile daha verimli olma yönündeki artan baskı göz önüne alındığında, işletmenizin olması gereken yere sizi ulaştırmak için platforma, uzmanlara ve taktiksel taktik kitaplarına ihtiyacınız var. Terminus, başarınız için oluşturulmuş bir platformdur. Ekibinizin tüm yaşam döngüleri boyunca hesaplarla tanışmasına yardımcı olur; alıcıları hesap edinmeden genişletme ve yenilemeye kadar ilgi çekici dijital deneyimlerle çevreleyen, birinci taraf verilere dayanan bir platforma ihtiyacınız vardır. Motorumuz yatırım getirisini artırmak, dolandırıcılığı en aza indirmek, marka güvenliğine öncelik vermek ve amacı GTM ekipleri için ilgili, eyleme geçirilebilir içgörüye dönüştürmek için tasarlandı.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, Kaliforniya'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paketi satar. 2020 yılında Fortune dergisi, çalışanların memnuniyet anketine göre Salesforce'u 'Çalışılacak En İyi 100 Şirket Listesi'nde altıncı sıraya koydu.
Trackdesk
trackdesk.com
Ücretsiz Ortaklık Takip Yazılımı 0$ başlangıç yatırımıyla ortaklık gelir akışınızı büyütün.
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
Ruler Analytics, silolanmış pazarlama, satış, gelir ve müşteri verilerini aşağıdakilere bağlayan bir pazarlama ölçüm ve ilişkilendirme platformudur: - Müşteri yolculuğunuzun tam bir dönüşüm hunisi görünümünü sağlayın - Geliri kanal, kampanya, içerik ve anahtar kelime düzeyinde doğru bir şekilde ilişkilendirin - Çoklu dokunuş oluşturun 6 farklı ilişkilendirme modeli (ilk tıklama, son tıklama, doğrusal, konum tabanlı, zamana bağlı azalma ve veriye dayalı ilişkilendirme) kullanan ilişkilendirme raporları - Reklam platformlarınızı, CRM ve BI araçlarınızı maliyet, fırsat, gelir ve yatırım getirisi ile zenginleştirin veriler - 'Karanlık sosyal' aktivite ve sıfır tıklama kanallarından gelen çevrimdışı ve/veya görünmez temas noktalarının etkisini ölçün ve tahmin edin - Başarıyı 1. taraf verileriyle ölçerek, geleneksel analiz sistemlerinde 'çerezin ölümü'nden kaynaklanan doğruluk sorunlarının üstesinden gelin Pazarlama stratejinizi yalnızca dönüşümlere değil, gelire ve yatırım getirisine dayalı olarak optimize etmeye başlamak için Ruler Analytics ile bir demo rezervasyonu yapın.
ProQuo AI
proquoai.com
ProQuo AI, pazarlamacıların marka stratejilerini oluşturabilecekleri, yaratıcı varlıkları test edebilecekleri ve marka performansını gerçek zamanlı olarak izleyebilecekleri, yapay zeka destekli bir marka yönetimi platformudur. ProQuo tüketicilerle günlük olarak etkileşime girer ve markanız, rakipleriniz ve kategoriniz hakkında gerçekte ne hissettiklerini ölçer. ProQuo'nun yapay zekası, bu etkileşimlerin her birinden elde edilen verileri analiz ederek markanızın hedefine ulaşmanızı sağlayan özelleştirilmiş bir eylem planı oluşturur - ister kullanıcı olmayanları dönüştürmek, ister boş alanınızı bulmak veya pazar payınızı büyütmek olsun. Clorox, Harry's, Expedia, Tatcha ve Keurig Dr Pepper'ın da aralarında bulunduğu yüzlerce marka, kesin bir şekilde büyümek için ProQuo'yu kullanıyor.
WebEngage
webengage.com
WebEngage, dünya çapında 800'den fazla marka için müşteri katılımını kolaylaştıran tam kapsamlı bir Saklama İşletim Sistemidir. Platform, işletmelerin çeşitli dijital kanallar üzerinden kullanıcılarıyla kişiselleştirilmiş ve anlamlı ilişkiler kurmasına olanak tanır. Kapsamlı araç ve çözüm paketiyle WebEngage, işletmelerin müşterileri etkili bir şekilde anlamasını, etkileşime geçmesini ve elde tutmasını sağlar. - MÜŞTERİ VERİLERİNİ BİRLEŞTİRİN: WebEngage, işletmelerin çeşitli kaynaklardan gelen müşteri verilerini birleştirmesine olanak tanır, gerçek zamanlı bilgiler sağlar ve belirli müşteri özelliklerine ve davranışlarına dayalı olarak hedeflenen kampanyalar için dinamik mikro segmentasyona olanak tanır. - ÇOK KANALLI YOLCULUKLAR: WebEngage'in sezgisel sürükle ve bırak iş akışı oluşturucusu ile işletmeler, çok kanallı müşteri yolculuklarını sorunsuz bir şekilde tasarlayabilir ve otomatikleştirebilir, böylece e-posta, SMS, anlık bildirimler ve daha fazlası gibi kanallar arasında tutarlı ve kişiselleştirilmiş deneyimler sağlayabilir. - HEDEFLENMİŞ KAMPANYALAR: WebEngage, işletmelere, müşteri eylemleri ve önceden tanımlanmış iş etkinlikleri tarafından tetiklenen kişiselleştirilmiş kampanyaları otomatikleştirme yetkisi verir. Bu, müşteri katılımını ve dönüşüm oranlarını artırmak için zamanında ve ilgili iletişimi sağlar. - YAPAY DESTEKLİ ÖNGÖRÜCÜ MODELLER: WebEngage Analytics panosu, öncelikli müşterileri segmentlere ayırmak, onlarla etkileşime geçmek ve elde tutmak, pencereleri dönüştürmek ve yatırım getirisi optimizasyonu için gerekli tüm ölçümleri güçlendirir. Bu, işletmelerin müdahalelerine ve kampanyalarına maksimum etki ve daha iyi yatırım getirisi için odaklanmalarına olanak tanır. - 1:1 KİŞİSELLEŞTİRME: WebEngage, işletmelerin geniş ölçekte kişiselleştirilmiş deneyimler sunmasına olanak tanır. İşletmeler, kullanıcının amacını, tercihlerini ve diğer ilgili verileri birleştirerek iletişimlerini her bir müşteriye özel hale getirebilir ve çok kanallı müşteri katılımını teşvik edebilir. Dahası ne? WebEngage platformunun entegrasyonu hızlı ve kolaydır. ESP ve MSP serisiyle uyumludur, teknik ekibin birkaç saat içinde müdahale etmesi yeterlidir. Dünya genelinde varlık: Genel merkezi Hindistan'da bulunan WebEngage, Orta Doğu ve Afrika bölgesi, Güneydoğu Asya ve Güney Amerika'daki ofisleri ve varlığıyla operasyonlarını küresel olarak genişletti.
Roistat
roistat.com
Roistat, tüm reklam kampanyalarınızı kâra kadar analiz eden, yapay zeka tarafından desteklenen bir pazarlama analitiği sistemidir. Roistat, müşterilerin CRM sisteminden, reklam kanallarından ve sitelerinden veri toplar. Roistat, saniyeler içinde, her anahtar kelimeden nihai satışa kadar pazarlama analitiği sağlayan 40'tan fazla iş ölçümüne göre raporlar oluşturur. Roistat, bir şirketin ücretli reklam kampanyalarından para kazanıp kazanmadığını belirler ve bu da Roistat kullanan şirketlerin reklam bütçelerini daha verimli bir şekilde tahsis etmesine ve gelirlerini artırmasına yardımcı olur. Roistat şunları belirlemenize olanak tanır: - müşterilerinizin hangi reklam kanallarından geldiğini; - anahtar kelimeye kadar reklam kanalı istatistiklerini tamamlayın; - bütçenizi etkili bir şekilde nasıl tahsis edeceğiniz; - daha fazla satış alırken reklamlardan nasıl tasarruf edilir; - satış hunisinin tüm aşamaları.
Calltouch
calltouch.ru
Calltouch çok kanallı bir pazarlama platformudur. Müşterilerinizin ilgisini çekmenize, dönüştürmenize ve analiz etmenize yardımcı oluyoruz. Calltouch, reklamların verimliliğine ilişkin tüm bilgileri veren bir çağrı izleme hizmeti sağlar. Çağrı takip hizmeti sayesinde tüm reklamları satış yapanlara ve bütçe harcayanlara bölebilirsiniz. Çağrı izleme, ölçeklenmeye değer kanalların ve reklamların ve devre dışı bırakılması gereken diğerlerinin değerlendirilmesine yardımcı olur. Aylık 60,00$'dan başlayan fiyatlar Standart - KOBİ'ler için uçtan uca analiz - Dinamik ve statik çağrı takibi Çağrı günlüğü Çağrı etiketleme - Anahtar kelime spesifikasyonu - Web sitesi hedefleri ve sipariş takibi - Ayrıntılı raporlar, satış hunisi ve yatırım getirisi - Reklam platformları ve CRM sistemleri entegrasyonu - Tam müşteri desteği
RedTrack
redtrack.io
RedTrack, çerezsiz dünya için gelişmiş bir analiz ve otomasyon platformudur. RedTrack ile pazarlama kanallarınızdan gerçek zamanlı, doğru dönüşüm verilerini alabilirsiniz. Bir pazarlamacı veya yönetici olarak tarafsız performans analizleri alabilir, reklam israfını önleyebilir ve şirketin gelirini ölçeklendirebilirsiniz. RedTrack, bağlı kuruluş pazarlamacıları, e-ticaret işletmeleri ve pazarlama ajansları için çözüm yaratır.
Paragone
paragone.ai
Paragone, sürekli büyüyen ücretli sosyal medya alanına odaklanan bir performans pazarlama platformudur. Hem B2C hem de B2B şirketlerinde gerçek bir kanallar arası reklam stratejisini benimsemek ve optimize etmek, yeni nesil dijital pazarlamacılar için başarının anahtarıdır. Kullanıcıların şunları yapmasına olanak tanıyan eyleme dönüştürülebilir analizler ve kampanya otomasyon araçları aracılığıyla şirketlerin erişimi verimli bir şekilde en üst düzeye çıkarmasına ve geliri optimize etmesine yardımcı oluyoruz: - Tüm sosyal reklamcılık ağlarını ve ilişkilendirme araçlarını, birleşik bir gerçek zamanlı görünüm için bağlayın ve birleştirin - Yüksek trafikli, çok ağlı kampanyaları, hiçbir zaman bir e-tabloya dokunma - Kampanya performansını izleyin ve darboğazları hızlı bir şekilde tespit edin - Anlamlı ağları, hedef kitleleri, reklam öğelerini ve fark yaratan mesajları keşfedin - CDP Pazarlamanızın gücünü açığa çıkarın - Sosyal reklamcılık yoluyla CRM verilerini otomatikleştirin - Bütçenizin tamamını kullanın bilgilendirici bir şekilde çalışmak - Entegre ilişkilendirme modellerine dayalı olarak e-ticaret gelirini optimize edin - İşbirliğine dayalı performans raporlaması ile ekipleri plan dahilinde tutun - Olağanüstü performans sonuçlarıyla yönetiminizi ve müşterilerinizi şaşırtın
Screenful
screenful.com
Screenful, her paydaşın bir projenin durumu hakkında güncel kalmasını sağlamak için görsel kontrol paneli ve otomatik ekip durum raporları almanın en kolay yoludur. Screenful, Jira veya Trello, GitLab ve Asana gibi en yaygın görev yönetimi araçlarıyla entegre olur ve projelerinize ve görevlerinize dayalı olarak raporlar ve öngörüler oluşturur. Kullanıcının minimum kurulum gereksinimine sahip, kullanıma hazır bir kontrol panelidir. Kullanıcılar, Screenful kontrol panelleriyle ekip hızı, görev/sorun teslim ve döngü süreleri, mevcut darboğazlar gibi şeyleri takip edebilir ve tüm projeleri genelinde üst düzey bir görünüm elde edebilir. Bunu favori görev yönetimi aracınızın steroidlerindeki gösterge tabloları olarak düşünün!
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Hizmeti, 30'dan fazla dijital, sosyal ve sesli kanalda kesintisiz müşteri ve temsilci deneyimi sağlayan ve gerçek zamanlı eyleme geçirilebilir ve ölçeklenebilir bilgiler sunan, başka herhangi bir nokta çözümüne olan ihtiyacı ortadan kaldıran, yapay zeka tarafından desteklenen, bulutta yerel birleştirilmiş bir müşteri hizmetleri platformudur. * Müşteri memnuniyetine yol açan tutarlı bir marka deneyimi için müşterilerin tercih ettikleri kanalda markanızla etkileşime girmesine olanak tanır. * Temsilcileri birleştirilmiş/360 derece müşteri görünümüyle güçlendirir ve temsilci üretkenliğini ve deneyimini geliştirmek için yapay zekanın gücüyle en alakalı yanıtları önerir. * Büyümeyi ve operasyonel mükemmelliği teşvik etmek için denetçilere anlamlı ve eyleme dönüştürülebilir bilgiler sağlar * Kurum genelinde ölçeklendirilebilen gerçek zamanlı iletişim merkezi bilgileri aracılığıyla liderlerin büyüme, dönüşüm ve yenilik fırsatlarını ortaya çıkarmalarına yardımcı olur.
Mouseflow
mouseflow.com
Mouseflow, 210.000'den fazla dijital pazarlama, UX, Ürün, Startup ve Kurumsal müşteri tarafından web sitesi deneyimlerini optimize etmek için kullanılan bir davranış analizi aracıdır. Mouseflow ile şunları yapabilirsiniz: • Ziyaretçilerinizin oturumlarının video kayıtlarını izleyerek tıklamaları arasında neler olduğunu öğrenin. • Nelerin dikkatini çektiğini anlamak için tüm sayfalarınız için otomatik olarak 6 tür ısı haritası oluşturun. • Ziyaretçilerinizin nereye ve neden düştüğünü izlemek için dönüşüm hunileri oluşturun. • Potansiyel müşteri yaratmanızı geliştirmek için form analitiğini kullanın. • Ziyaretçileriniz hakkında daha fazla bilgi edinmek için geri bildirim kampanyaları başlatın. • Tüm planlarda bulunan güçlü filtreleme seçenekleriyle verilerinizi ihtiyaç duyduğunuz şekilde analiz edin. • Ziyaretlerinizi sürtünme puanına göre filtreleyerek web sitenizdeki sorunları bulmak yerine çözmeye zaman ayırın; makine öğrenimi aracımız hiçbir ekstra ücret ödemeden ve tüm planlarda mevcuttur.
Singular
singular.net
Günümüz pazarlamacıları için başarının anahtarı, bir sonraki reklam paralarını tam olarak nereye ve nasıl yatıracaklarını anlamaktır. Singular, yeni nesil ilişkilendirme, tam dönüşüm hunisi pazarlama verileri ve sınıfının en iyisi dolandırıcılık önleme özellikleriyle pazarlama ROI'sinin eksiksiz bir görünümünü sunarak pazarlamacılara tam da bunu yapma gücü veriyor. Singular ile şunları yapabilirsiniz: - Birlikte çalıştığınız tüm kanalları ölçün ve raporlayın: Singular'ın açık entegrasyon çerçevesiyle uygulamalar, web, SMS, yönlendirmeler, e-posta ve TV genelinde platformlar arası performansı ölçün. - İlişkilendirmeyi önde gelen maliyet toplamayla birleştirerek yatırım getirisini analiz edin: Güçlü veri bağlayıcılar, her kampanya, yayıncı, reklam öğesi ve anahtar kelime için pazarlama performansının kilidini açmak üzere ilişkilendirmeyle buluşuyor. - Kullanıcı yaşam döngüsünün tamamını takip edin ve analiz edin: Derin bağlantılar, web'den uygulamaya ve cihazlar arası ilişkilendirme ile platformlar genelinde edinme ve yeniden etkileşim hakkında rapor oluşturmak için kullanıcı yolculuğunuzun tamamını yakalayın. - Sınıfının en iyisi sahtekarlık önlemeyle daha fazla sahtekarlığı engelleyin: Reklam bütçelerinizi gerçek kullanıcılara odaklayın ve daha fazla algılama yöntemi ve atıf öncesi sahtekarlığı reddetme sayesinde yanlış raporlamayı önleyin. - Analize hazır pazarlama verileri için tek bir yönetilen ardışık düzeni izleyin: İlişkilendirmeyi, reklam harcamasını, reklam öğelerini, teklifleri ve reklamdan para kazanma verilerini doğrudan Redshift, Snowflake, BigQuery ve daha fazlasına yükleyin. Singular, aralarında Lyft, Twitter, Rovio, King ve LinkedIn'in de bulunduğu dünyanın en büyük mobil uygulama yayıncılarından bazılarıyla çalışır.
OWOX
owox.com
OWOX BI lider bir veri demokratikleştirme platformudur. * Demokratikleşme sıfır öğrenme eğrisiyle ilgilidir: denetlenebilir erişim, iyi bilinen arayüz ve karar verme kültürü. +150 bin dijital analist, veri silolarını parçalamak ve iş kullanıcılarına ihtiyaç duydukları raporları sağlamak için OWOX BI'ı kullanıyor. Tescilli teknolojimiz, e-Ticaret, SaaS, Finans ve ABD ve AB genelindeki diğer sektörlerdeki markalar için kesintisiz veri toplama, hazırlama ve etkinleştirme sağlar. Şirket Web Sitesi www.owox.com
Whatagraph
whatagraph.com
Pazarlamacıların yönetmeleri ve rapor vermeleri gereken birden fazla pazarlama kaynağı, yüzlerce kampanya ve müşterileri veya paydaşları vardır. Tüm verileri birbirine bağlamak, işlemek, içgörüleri keşfetmek ve yatırım getirilerini göstermek zorlu bir iştir. Whatagraph, pazarlamacının günlük işindeki veriyle ilgili manuel işleri ve zorlukları kolayca ortadan kaldıran sezgisel, hepsi bir arada pazarlama veri platformudur. Birden fazla yavaş ve karmaşık aracı tek bir platformla değiştirebilirsiniz. Ve piyasadaki diğerlerinden farklı olarak Whatagraph'ın kullanımı kolay, güvenilirdir ve ekipteki herkes için verilerle çalışmayı (kanallar arası verileri yönetme, birleştirme ve görselleştirme) hızlı ve kolay hale getirir: Tüm pazarlama verilerinizi bir arada bağlayın üçüncü taraf araçları ve konektörleri olmayan tek hub. Yapılandırılmamış, dağınık kanallar arası verileri kod gerektirmeyen dönüşümlerle yönetin ve düzenleyin. Bir pazarlama ekibindeki herkesin gelişmiş veri yönetimi görevlerini analitik beceri seti, kodlama veya teknoloji bilgisi olmadan yürütmesi yeterince kolaydır. Birkaç tıklamayla bağlantılı ve hazırlanmış kanallar arası verilerinizin çarpıcı görselleştirmelerini oluşturun. Bunu hızlı bir şekilde analize veya sunuma hazır raporlara, kontrol panellerine veya bağımsız grafiklere, çizelgelere, hunilere veya tablolara dönüştürün. Son olarak, bu verileri herhangi bir hedefe (müşterilere, paydaşlara, ekip arkadaşlarına veya diğer araçlara ve platformlara) nasıl paylaştığınızı veya ilettiğinizi otomatikleştirin. İster bir toplantı odasına veya müşterilerinize sunum yapıyor olun, ister kampanyaları iyileştirmek için içgörüler arıyor olun, tüm güncel verilerin tek bir yerde net ve görsel bir şekilde sunulduğu güvenilir ve hızlı bir platforma sahip olduğunuzdan emin olabilirsiniz. Hazırlanmak saatler yerine dakikalar alacak, yeni müşteriler veya veri kaynaklarına göre ölçeklendirmek ise saatler yerine dakikalar alacak.
VWO
vwo.com
Bir deney programını çalıştırmak zordur. Amacınız ister web sitesi dönüşümünü artırmak ister kullanıcı deneyimini geliştirmek olsun, işleri doğru yapmak için yapmanız gereken çok şey var. Bu nedenle WMG, eBay, Ubisoft, Qualicorp ve diğerleri gibi dünyanın önde gelen binlerce kurumsal markası, dijital deneylerini yürütmek ve ölçeklendirmek için VWO'ya güveniyor. VWO, benzersiz bir deneyim sunmak için büyüyen işletmelerin web deneyimlerini masaüstü, mobil ve diğer cihazlarda optimize etmelerine olanak tanıyan, dünyanın önde gelen web test ve dönüşüm optimizasyon platformudur. Kullanıcı içgörülerini toplamak, hipotezleri önceliklendirmek, bir yol haritası planlamak, testler yapmak, sonuçları analiz etmek - VWO, 9 metrenin tamamını kapsamanıza olanak tanır. VWO, deney kolaylığı sağlayacak şekilde özenle tasarlanmıştır. BT'den herhangi bir yardım almadan birkaç dakika içinde bir test başlatabilirsiniz. BS ve ISO gibi sertifikalara sahip VWO, tamamen GDPR uyumludur ve tasarımı ve varsayılanı itibarıyla sağlam bir güvenlik sağlar. Sektör lideri 7/24 destek ve %98 müşteri memnuniyeti oranıyla, günde bir milyar talebe hizmet verirken %100 çalışma süresi sağlayan VWO, İşletmeler için tasarlandı! VWO'nun küresel müşteri tabanı Vodafone, Samsung, Toyota ve eBay gibi markaları içeriyor ve bugüne kadar dünya çapında 4.500'den fazla markanın 600.000'den fazla deney gerçekleştirmesine yardımcı oldu.
Reeport
reeport.io
Reeport, akıllı veri raporları oluşturmaya ve bunları Excel, Power Point, PDF ve daha fazlası aracılığıyla paylaşmaya yardımcı olur.
Platformly
platform.ly
Platformly, büyümeye odaklanan meşgul işletme sahipleri için güçlü ancak kullanımı kolay bir işletme yönetimi ve pazarlama otomasyon aracıdır. Platformly, tüm pazarlama dönüşüm huniniz boyunca farklı kampanyalar ve kanallar arasındaki etkileşimleri hassas bir şekilde izleyerek pazarlama ilişkilendirmesini kolaylaştırır. Hangi pazarlama faaliyetlerinin en fazla satışı sağladığını, en sadık müşterilerinizin kim olduğunu ve büyümeyi neyin tetiklediğini benzersiz ayrıntılarla anlamanıza yardımcı olur. İŞ GÖSTERGE TABLOLARI Gösterge Tabloları, en önemli iş ölçümlerinizin tamamen özelleştirilebilir tek bir gösterge panosunda bir araya getirilmesini sağlar. Herhangi bir zamanda ihtiyaç duyduğunuz kesin verileri elde etme ve detaylandırma yeteneğiyle, işletmenizde olup bitenlere ilişkin gerçek zamanlı bir genel bakış sunarlar. BAĞLANTI TAKİP Platformly, kampanya yönetimi komuta merkezinizdir. Kampanya performansını, kullanıcı etkileşimlerini, satışları ve aradaki ve sonraki her şeyi sorunsuz bir şekilde izleyin. CRM Müşteri ilişkilerini yönetmek ve güçlendirmek için tek merkezi konum. Markanızla olan tüm geçmiş etkileşimlerinizi görmek için genel bakışa bakın veya bir kişi seçin. Tüm veriler gerçek zamanlı olarak otomatik olarak güncellenir. LİDERLİK YAKALAMA Davranış odaklı katılım formlarından eksiksiz, piksel mükemmel açılış sayfalarına kadar sezgisel müşteri edinme araçları. Hepsi, etkili kampanyaları hızlı bir şekilde başlatmanıza yardımcı olacak kolay bir sürükle ve bırak arayüzüne sahiptir.
Geckoboard
geckoboard.com
Geckoboard, gerçek zamanlı iş gösterge tabloları oluşturmak ve paylaşmak için sorunsuz bir araçtır. Ekip liderlerinin ekipleri ve organizasyonları için canlı verileri ortaya çıkarmasına yardımcı olmak üzere tasarlanan Geckoboard, birkaç dakika içinde verilerinizi almanıza ve diğerlerinin önünde profesyonel görünümlü bir gösterge panosuna sahip olmanıza yardımcı olmak için 80'den fazla farklı araç ve hizmetle doğrudan entegre olur. Kodlama veya eğitim gerekmez. Basit, sürükle ve bırak arayüzüyle doğrudan tarayıcınızda gösterge tabloları oluşturun ve cansız raporlardan ve e-tablolardan önemli sayıları, ölçümleri ve KPI'ları çıkarın. Geckoboard, herkesin bir bakışta anlayabileceği ve her zaman güncel kalmak için otomatik olarak güncellenen görselleştirmelerle önemli verilerinizi herkes için daha ilgi çekici hale getirir. Beklentilerin üzerinde veya altında performans gösteren sayılara dikkat çeken ve tek tıklamayla üzerinde çalıştığınız hedefleri görsel olarak gösteren durum göstergelerini kullanarak belirli metriklerdeki kayda değer değişiklikleri vurgulayın. Ekibiniz nasıl çalışıyorsa çalışıyor olsun, Geckoboard kontrol panellerinizi paylaşmayı basitleştirir. Herhangi bir web tarayıcısında görüntülenebilen canlı bir kontrol panelinin bağlantısını kopyalayıp yapıştırın veya ekip arkadaşlarınızı oturum açmaya, görüntülemeye ve hatta kendi kontrol panellerini oluşturmaya davet edin. Düzenli güncellemeler için, bir kontrol panelinin ekran görüntülerinin e-postayla gönderilmesini veya düzenli aralıklarla bir Slack kanalına gönderilmesini planlayabilirsiniz. Maksimum görünürlük için Geckoboard, hesabınızı geniş ekrandaki veya TV'deki bir tarayıcıyla eşleştirmenize ve orada hangi kontrol panellerinin görüntülenmesini istediğinizi seçmenize olanak tanıyan 'TV'ye Gönder' özelliğine sahiptir. Hatta tek bir ekranda birden fazla kontrol paneli arasında geçiş bile yapabilir. Bunu bir öğleden sonra uygun fiyatlı hazır donanım kullanarak nasıl başaracağınıza dair takip edilmesi kolay talimatlarımız var. Son olarak, daha küçük ekranlar için mükemmel şekilde biçimlendirilmiş kontrol panellerinize erişebileceğiniz bir mobil cihaz tarayıcısından hesabınıza giriş yaparak, hareket halindeyken önemli sayıları takip edebilirsiniz. İlk kontrol panelinizi 14 gün boyunca ücretsiz oluşturun; ödeme ayrıntılarına gerek yok.
Databox
databox.com
Databox, büyüyen işletmeler için kullanımı kolay bir iş analitiği platformudur. Tüm şirketinizin durumunu tek bir yerde görüntüleyebilmeniz için verilerinizi kolayca merkezileştirmenize olanak tanır. Daha sonra, daha iyi kararlar almak ve şirketinizin performansını artırmak için verilerinizi kullanmanıza yardımcı olur. Normalde karmaşık kurumsal araçlarda bulunan tüm güçlü analiz özelliklerini aldık ve bunları büyüyen işletmelerin kullanımına sunduk. Kod gerektirmeden güzel özel kontrol panelleri oluşturun, böylece nasıl performans gösterdiğinizi her zaman bilirsiniz. Güncellemeleri, kontrol panellerini ve bağlamı ekibinizle veya müşterilerinizle paylaşmak için otomatik raporlar oluşturun. Her takım için hedefler belirleyin ve ilerlemelerini otomatik olarak takip edin. Sizinki gibi şirketlerle nasıl karşılaştırıldığınızı görmek ve iyileştirme fırsatlarını bulmak için Karşılaştırmaları kullanın. Gelecekteki performansı tahmin etmek ve şimdi daha iyi planlama yapmak için Tahminleri kullanın. Ayrıca özel e-posta ve Slack güncellemeleriyle şirketinizin performansını otomatik olarak izleyin.
RescueMetrics
rescuemetrics.com
Dijital medya yatırımlarının %16'sı, pazarlama etiketleri ve piksellerin engellenmesi nedeniyle bugün ortalama olarak dönüşüm sağlayamıyor. RescueMetrics, 2 adımlı kurulumla izin verilen tüm pazarlama verilerini gizlilik dostu bir şekilde koruyacaktır. Reklam teknolojisine doğru müşteriye optimizasyon yapmak için gereken verileri verirken dönüşümleriniz, ilişkilendirmeleriniz ve kampanya performansınız üzerinde tam görünürlük elde edin. Facebook ve TikTok Dönüşüm API'si RescueMetrics aracılığıyla ücretsiz olarak etkinleştirilebilir!
Orphex
orphex.co
Orphex, işletmeleri çeşitli pazarlama kanalları ve veri platformlarında veriye dayalı içgörüler ve eyleme dönüştürülebilir önerilerle güçlendirmek için tasarlanmış yenilikçi bir dijital pazarlama ve kullanıcı davranışı analitiği platformudur. Orphex olarak misyonumuz, işletmelere dijital ortamda güvenle gezinmek için ihtiyaç duydukları netliği sağlamaktır. Çeşitli platformlardan gelen karmaşık verileri sorunsuz bir şekilde entegre edip yorumlayarak net, eyleme geçirilebilir bilgiler sunuyoruz. Bu, alınan her kararın hem kasıtlı hem de etkili olmasını sağlar.
Gamooga
gamooga.com
Gamooga, e-işletmelerin müşterilerine e-posta, web, mobil, sosyal medya ve görüntülü reklam gibi çeşitli kanallar aracılığıyla kişiselleştirilmiş eylemler sunmasına yardımcı olan bir pazarlama otomasyon çözümüdür.
DataMyth
datamyth.com
DataMyth, dijital pazarlamacıların yazılı olarak OTOMATİK ANALİZ VE PERFORMANS ANALİZLERİ içeren raporlar oluşturmasına yardımcı olan ve pazarlamacıların neyin işe yarayıp neyin yaramadığını anlamalarına yardımcı olan SaaS tabanlı bir raporlama çözümüdür. Pazarlamacılar rapor oluşturmak ve verileri analiz etmek için harcadıkları zamandan tasarruf edebilir ve raporları birkaç saniye içinde alabilirler. Kazanılan zaman sayesinde dijital pazarlamacılar optimizasyon ve stratejiye odaklanabilirken, biz de tüm raporlama ihtiyaçlarını karşılıyoruz. DataMyth, küçük ve orta ölçekli dijital ajanslar ile zamandan ve paradan tasarruf etmek isteyen markalar için mükemmeldir.
Clickx
clickx.io
Clickx işletmenizin tüm potansiyelini açığa çıkarır. Hangi pazarlama çabalarının işe yaradığını belirleyin, rakiplerinizi derinlemesine anlayın ve hedef kitlenizi neyin dönüştürdüğünü ortaya çıkarın. Trafiği ve potansiyel müşteri akışını iyileştirin; üstelik hepsi tek bir platformdan. Tüm baş ağrılarını ve tahminleri ortadan kaldırın. Yazılımımız, pazarlama zekanızı kolaylaştırarak zamandan ve zahmetten tasarruf sağlar. En iyi yaptığınız şeye odaklanın: işinizi yürütmek.
Lunio
lunio.ai
Her edinme kanalını kapsayan tek tıklama sahtekarlığına karşı koruma platformu. Gelişmiş tıklama sahtekarlığı verilerini gerçek zamanlı olarak durdurun. Bir siber güvenlik motoruyla desteklenen Lunio, tüm kanallarda otomatik bir koruma katmanı oluşturmak için tüm kaynaklardan gelen reklam sahtekarlığı verilerinden yararlanmanıza olanak tanır. Nike, eBay, Hugo Boss, Europcar ve M&S gibi binlerce lider marka, güvenle reklam yapmalarına yardımcı olmak için Lunio'yu seçiyor. • Tüm kanallarda otomatik, gerçek zamanlı koruma • En doğru IVT algılama teknolojisi • Temelimizde gizlilik - Tamamen GDPR ve CCPA uyumlu • 5 dakikada hızlı ve kolay uygulama Şimdi ücretsiz deneyin!
Swydo
swydo.com
Swydo'nun kullanımı kolay raporlama ve izleme platformu, birden fazla kaynaktan veri alır ve profesyonel, özelleştirilebilir pazarlama raporları oluşturur. Kullanıcı dostu araç, pazarlamacıların harici veri kaynaklarını tek bir raporda birleştirerek (müşteri) raporları ve gösterge tabloları oluşturmasına olanak tanır. Dijital ajanslar, Markalar ve Franchise Verenler, profesyonel görünümlü raporlar oluşturarak zamandan tasarruf sağlarken, verilerin analizine ve eyleme geçirilebilir içgörüler elde etmeye daha fazla değer katarlar.
GreyMetrics
greymetrics.com
GreyMetrics, ajansların veri paylaşırken zamandan tasarruf etmesine yardımcı olur. Tüm pazarlama verilerinizi tek bir konuma toplayın ve her saat başı otomatik olarak güncellenen güzel raporlar ve gösterge tabloları oluşturun. GreyMetrics 20'den fazla platformla entegre olur ve düzinelerce yerleşik şablona sahiptir, böylece raporlarınız ilk günden itibaren harika görünür ve müşterilerle ve paydaşlarla paylaşmak üzere tamamen beyaz etiketlidir.
Accutics
accutics.com
Accutics nedir? Accutics, kuruluşların kampanya takibini kolaylaştırmasına, kampanya verilerini birleştirmesine ve Adobe Analytics ve Google Analytics kaynakları genelinde kampanya performansını değerlendirmesine yardımcı olan bir SaaS pazarlama veri yönetimi platformudur. Temel hizmetler: Accutics Standardize Tek bir platformdan her ekip ve kanaldaki kampanya meta verilerini standartlaştırın, yönetin ve bağlayın. Accutics Connect Kampanya maliyetlerine ve gösterimlerine ilişkin benzersiz görünürlük sayesinde gerçek pazarlama yatırım getirinizi öğrenin; otomatik olarak çıkarılır, dönüştürülür ve tercih ettiğiniz raporlama, analiz veya depolama platformunuza iletilir. Veri dökümleriyle zenginleştirilmiş içgörüler için tüm kampanya verileriniz Adobe Analytics'te otomatik olarak sınıflandırılır. Accutics Doğrulama Tüm pazarlama kampanyalarınızın, her zaman spesifikasyonlarınıza göre takip edildiğinden emin olmak için, tanımladığınız geleneklere ve formatlara göre doğrulanmasını sağlayın.
NinjaCat
ninjacat.io
NinjaCat, pazarlamacıların kampanya verilerini birleştirmesine ve raporlamayı otomatikleştirmesine yardımcı olan bir dijital pazarlama performansı yönetimi platformudur. Ajanslar, medya şirketleri ve markalarla çalışıyoruz; müşteriler veya paydaşlar için kapsamlı ve tutarlı rapor sunumları hazırlaması gereken herhangi bir pazarlama ekibi. NinjaCat, 150'den fazla dijital pazarlama kanalıyla entegre olduğundan, birden fazla veri kaynağından gelen ölçümleri tek bir gerçek kaynakta birleştirebilirsiniz. NinjaCat ile veri kaosunu dizginlemek ve martech Frankenstack'tan kurtulmak artık mümkün. Temel özellikler şunları içerir: - 150'den fazla pazarlama kanalına giden Veri Hattı - Tümüyle yönetilen Veri Ambarı - ETL - Otomatik raporlama şablonları - Etkileşimli veri paylaşımı için kontrol panelleri - Bütçeleri, kampanyaları ve KPI'leri izleyin - Kurumsal düzeyde ölçeklenebilirlik ve güvenlik NinjaCat, bir demo oluşturmak için web sitemiz ninjacat.io'ya gidin.
deepdivr
deepdivr.io
Kompleksi basitleştiren güçlü ama kusursuz bir sosyal medya pazarlama analitiği platformu sunuyoruz. Günümüzün etki odaklı pazarlamacılarının ihtiyaçlarına uyacak şekilde deneyimli pazarlamacılar tarafından oluşturuldu. Müşterilerimiz platformu, platformlar, pazarlar ve markalar genelindeki tüm sosyal medya kampanyalarına genel bir bakış sağlamak için kullanıyor. Genel bakış, kullanıcıların kampanyaları izlemesine, optimize etmesine ve paydaşlara kısa sürede rapor vermesine olanak tanır. Durun, dahası da var. Tüm veriler özelleştirilebilir kontrol panellerinde güzel bir şekilde görselleştirilir, böylece SİZİN ihtiyacınıza uyar. Hiçbir geliştirmeye gerek yok, yalnızca birkaç tıklamayla favori platformlarınızla entegre olun. Mevcut entegrasyonlar: Facebook, Instagram, LinkedIn, Snapchat ve Google Analytics. Entegrasyonlar yaklaşıyor: Google Ads, Pinterest, TikTok ve Twitter.
Cervinodata
cervinodata.com
Cervinodata ile çevrimiçi ajanslar ve çevrimiçi ekipler, veri hazırlama ve raporlama konusunda haftada bir güne kadar tasarruf sağlar. Cervinodata, tüm reklam performansı verilerinizi + Google Analytics'i tek bir merkezi veritabanında bir araya getirir ve güncel tutar. Cervinodata şunları vaat ediyor: 1. Veri dağıtımında artık beklenmedik kesintiler olmayacak. Artık eksik veri yok 2. Piyasadaki en hızlı yanıt süresi ve sorun çözme 3. Kullanımı çok kolay gelişmiş özellikler Ekipler 3 nedenden dolayı Cervinodata'ya geçiyor: 1. Google E-Tablolar'dan Merkezi veritabanına geçiş >> Daha büyük hacimler için, >> Daha fazlası için veri kontrolü >> Müşteriler, reklam platformu ve ülke/marka hakkında daha fazla bilgi edinmek için >> Platformlar arası kampanya performansı ile bütçe ve hedefler arasında daha fazla bilgi edinmek için 2. Daha az ödeyin >> Ekipler, reklamın yüzdesine dayalı bir ücretten geçer Senkronize edilen hesapların sayısına bağlı olarak bir ücret karşılığında harcanır 3. Daha iyi hizmet ve kalite elde edin >> Ekipler mükemmel müşteri desteği talep eder. Olağanüstü müşteri desteği ve süper hızlı yanıt süreleri sunuyoruz. >> Ekiplerin doğru ve eksiksiz verilere ihtiyacı vardır. Cervinodata Motorumuz bunun için tasarlandı.
ROI Hunter
roihunter.com
ROI Hunter, bir ürün performans yönetimi (PPM) platformudur. Platform, perakendecilerin, bireysel ürünlerinin ürün yaşam döngüsü boyunca nasıl performans gösterdiğini anlamalarına olanak tanıyarak, daha iyi, daha bilinçli kararlar alarak marjlarını en üst düzeye çıkarmalarına olanak tanıyor. Ortak perakende operasyon yapılarının (satın alma, tedarik, satış, pazarlama ve dağıtım) tümü ürünleri farklı şekilde algılar ve faaliyetlerini yönetmek için farklı ölçümler kullanır. Pazarlama çabalarını SKU düzeyine indirmenin ve SKU düzeyindeki verileri pazarlamada eyleme geçirilebilir hale getirmenin zor olması nedeniyle, en fazla sürtüşmenin pazarlama ile kuruluşun geri kalanı arasında olduğunu görüyoruz. Bu, promosyonun gerçek maliyetinin ürün marjında hesaplanmamasına neden olur; bu da kötü ürünlere aşırı yatırım yapılmasına ve potansiyel olarak iyi ürünlere yetersiz yatırım yapılmasına yol açar. Ürün performansı yönetimi, gerçek ürün performansının birleşik bir görünümünü oluşturmak için pazarlama kanalları genelindeki ürün verilerini SKU'larla ilgili iş verileriyle birleştirerek yukarıda açıklanan zorlukların üstesinden gelir. Bu, pazarlama çabalarını yönlendirmek veya kritik iş kararlarını (örneğin, ürünlerin fiyatlandırılması veya satın alınması) desteklemek için kullanılabilir. PPM platformu aynı zamanda doğrudan reklam ağlarına da bağlanır. ROI Hunter ile e-ticaret pazarlamacıları aynı platformdan daha karlı kampanyalar oluşturup başlatabilirler.
Xtremepush US
xtremepush.com
Xtremepush, iGaming şirketlerinin gerçek zamanlı verilerden, yapay zekadan ve oyunlaştırmadan yararlanarak yaşam döngüsüne özel geniş ölçekte dönüşüm ve sadakati artıran güçlü oyuncu ilişkileri kurmasına, büyütmesine ve sürdürmesine olanak tanıyan, piyasadaki en eksiksiz CRM çözümüdür. Hepsi tek bir birleşik çözümde. Merkezi Dublin'de bulunan, Londra ve New York'ta ek ofisleri bulunan şirketimiz, dünya çapındaki operatörlere oyuncu tabanlarını kapsamlı bir şekilde anlama, oyuncu deneyimlerini geliştirme ve elde tutma oranını artırma konusunda yardımcı olmaya kendini adamıştır.
Xtremepush EU
xtremepush.com
Xtremepush, iGaming şirketlerinin gerçek zamanlı verilerden, yapay zekadan ve oyunlaştırmadan yararlanarak yaşam döngüsüne özel geniş ölçekte dönüşüm ve sadakati artıran güçlü oyuncu ilişkileri kurmasına, büyütmesine ve sürdürmesine olanak tanıyan, piyasadaki en eksiksiz CRM çözümüdür. Hepsi tek bir birleşik çözümde. Merkezi Dublin'de bulunan, Londra ve New York'ta ek ofisleri bulunan şirketimiz, dünya çapındaki operatörlere oyuncu tabanlarını kapsamlı bir şekilde anlama, oyuncu deneyimlerini geliştirme ve elde tutma oranını artırma konusunda yardımcı olmaya kendini adamıştır.
PowerChord
powerchord.com
PowerChord, bayi ağları aracılığıyla satış yapan markalara ve üreticilere, pazarlama harcamalarını optimize etmek için koordineli mesajlaşma ve veriye dayalı bilgilerle müşteri yolculuğunu geliştirmelerine yardımcı olur. PowerChord'un yazılımı, müşterilerle yerel düzeyde bağlantı kurmak ve bu süreçte marka sadakati oluşturmak için mevcut pazarlama teknoloji paketinize kolayca entegre olur. Üreticilerle ve onların binlerce bayiden oluşan ağlarıyla çalışma deneyimine sahip olan PowerChord, yerel pazarları hayata geçirecek inovasyona, çözümlere ve desteğe sahiptir. PowerChord ekibi, platform entegrasyonları ve özel çözümlerden eğitim ve katılıma kadar başarıyı en üst düzeye çıkarmak için ne gerektiğini biliyor.
Force24
force24.co.uk
Anlamlı konuşmaların günün 24 saati gerçekleşmesini sağlayan güçlü pazarlama otomasyon platformu Force24 ile hedef kitlenizi besleyin ve büyütün.
Tactycs
tactycs.io
Bir adım önde olmanıza yardımcı olacak bir sanal pazarlama direktörü yazılımı. Tactycs'e ekibiniz, organizasyonunuz, hedefiniz ve kaynaklarınız hakkında bazı temel bilgiler verin ve tam bir pazarlama planı ve sürekli pazarlama takvimi alın. Tam olarak hangi platformları kullanmanız gerektiği ve bunları ne sıklıkla kullanmanız gerektiği. Ardından, pazarlama performansınızı sürekli olarak iyileştirmek için eksiksiz bir sosyal medya planlayıcıya, yapay zeka içeriğine ve analizlere erişin. Bugün ücretsiz deneyin!
fullthrottle.ai
fullthrottle.ai
ShopperSuite, ulaşılamayan web sitesi ziyaretçilerini adreslenebilir ev hedef kitlelerine dönüştürür. Çoğu analitik program yalnızca web trafiğinizin nereden geldiğini tahmin eder. ShopperSuite, tamamen kapsamlı bir dijital profil için Patent Bekleyen Teknoloji tarafından desteklenen çerezsiz teknolojiden yararlanır. Hane halkını anlamlı pazarlama mesajlarıyla buluşturan, onları huniden bir ticari işleme yönlendiren, her zaman açık, anında ev tabanlı bir pazarlama motorudur. ShopperSuite, ticari işlemlere ve artan değere kadar her şeyi ölçmek için gerçek anlamda eksiksiz bir döngü çözümüdür.
Upwave
upwave.com
Marka Reklamcılığına Yönelik Analitik Platformu Kısa vadeli ölçümlerinizin marka yatırımınızın değerini kanıtlamadığını biliyoruz. Upwave, dönüşüm hunisinin en üstünde, uzun vadeli marka reklamlarını bugün ölçmek için birleşik, çapraz medya çözümü sunar. Dijital, Doğrusal, Adreslenebilir ve CTV için günlük olarak güncellenen Gerçek Zamanlı kontrol panelleri.
Magnews
magnews.it
Magnews, Müşteri Yolculuğunu yönetmek ve Müşteri Değerini geliştirmek için genel Strateji tanımından tekli faaliyetlere ve kampanya Yürütülmesine, Yolculuk Tasarımından sürekli bir ölçüm ve iyileştirme döngüsüne geçerek tek duraklı çözümdür. Magnews, Müşterileri kazanmak, dönüştürmek, büyütmek, etkileşime geçirmek ve yeniden etkinleştirmek ve onların Marka için değerini artırmak amacıyla pazarlama ve satış ekiplerine birlikte çalışma gücü verir.
Growth Channel
growthchannel.com
Growth Channel, net kişiler, huniler ve veriye dayalı büyüme stratejileriyle kişiselleştirilmiş büyüme pazarlama planları oluşturur. GPT-3 teknolojisiyle güçlendirilmiştir.
SuprSend
suprsend.com
SuprSend, ürün bildirimlerinizi API öncelikli bir yaklaşımla kolaylaştıran güçlü bir bildirim altyapısıdır. Tek bir bildirim API'si ile birden fazla kanalda işlem, cron ve etkileşim bildirimleri oluşturun ve iletin. SuprSend ile neler elde edersiniz? - Kolay istemci yönetimi için çoklu kiracı desteği - Sürüm kontrolleriyle şablon yönetimi - Web sitesi ve uygulama için Uygulama İçi Gelen Kutusu (React, Angular, JS, Flutter) - gömülü ve Başsız bileşenler) - SMS, E-posta, Slack, Teams, WhatsApp, Mobil ve web push entegrasyonu - Bildirimleri ve Özetleri toplu olarak işleme - Bildirimleri birden fazla kanal arasında yönlendirme - Müşterinin son kullanıcılarına bildirim göndermek için marka yönetimi - Kullanıma hazır kullanıcı tercihi yönetimi - Satıcı geri dönüşü, otomatik akıllı yönlendirmeyle geçiş - Veri ambarının üstünde kampanyalar yürütün - Gerçek zamanlı günlükler, analizler ve arıza uyarıları
Xeno
getxeno.com
Xeno, büyük perakendecilerin ve D2C markalarının, her bir müşteriyi anlayarak ve SMS, e-posta, Whatsapp, Facebook ve Instagram üzerinden daha alakalı pazarlama kampanyaları oluşturarak tekrarlı satışları %11 oranında artırmasına olanak tanıyan yapay zeka destekli bir CRM'dir. Levi's, Tommy Hilfiger, Forever New, Jack & Jones, Vero Moda, Forest Essentials, Kama Ayurveda, Taco Bell & Nando's gibi 100'lerce perakendeci, e-ticaret ve mağaza satışlarını artırmak için Xeno'yu kullanıyor.
Seenka
seenka.com
Meksika, Kolombiya, Brezilya, Ekvador, Peru, Şili, Arjantin ve Uruguay'dan veri kümeleri. Pazarlama ve araştırma ekiplerine yönelik hepsi bir arada veri kümelerimiz sayesinde müşterilerinizin hedef kitlesine yönelik ilgili medya verilerini gerçek zamanlı olarak elde edin. Markaların ve anahtar kelimelerin TV, Radyo, Etkileyiciler ve Çevrimiçi medyadaki ilgili içerik ve reklamlardaki çapraz medya görünürlüğünü analiz edip entegre ediyoruz; böylece fırsatları tespit etmeye ve maliyet ve zaman tasarrufu sağlarken daha yüksek kampanya performansı elde eden otomasyonlar oluşturmaya olanak sağlıyoruz.
Slingshot
slingshotapp.io
Slingshot, proje yönetimi ve işbirliği özellikleriyle kusursuz bir şekilde entegre edilmiş gerçek zamanlı analitik yoluyla veriye dayalı karar almayı güçlendirir. Özünde kapsamlı bir iş zekası motoru bulunan Slingshot, kullanıcılara veri kaynaklarına ve platformlarına doğrudan bağlantı sunarak değerli bilgiler elde etmelerine ve bunları ekipler arasında zahmetsizce paylaşılabilecek görsel olarak ilgi çekici gösterge tablolarına dönüştürmelerine olanak tanır. İçgörülerinizi eyleme dönüştürün ve güçlü proje yönetimi yetenekleri aracılığıyla görevleri önemli girişimlerle sorunsuz bir şekilde hizalayarak herkesin son teslim tarihlerini şeffaf ve net bir şekilde karşılamasını sağlayın. Slingshot, her büyüklükteki, sektördeki ve departmandaki ekipler için tasarlanmış, günlük operasyonlarını kolaylaştıran 75'ten fazla önceden oluşturulmuş, özelleştirilebilir proje, çalışma alanı ve gösterge panosu şablonundan oluşan kapsamlı bir kitaplığa erişim sağlar. Slingshot'ı bugün kullanmaya başlayın!
Hubalz
hubalz.com
Farklı cihazlarda ve platformlarda müşterilerinizi tam olarak anlayın. Hubalz size müşteri yolculuğunu anlamanız ve pazarlama yatırım getirisini artırmanız için araçlar sunar.
StoneShot
stoneshot.com
StoneShot, finansal hizmetlerde uzmanlaşmış bir dijital pazarlama teknolojisi ve hizmet sağlayıcısıdır. StoneShot, yoğun finansal hizmetler pazarlama ekiplerinin katılımı artırmasına ve müşteri deneyimini yükseltirken operasyonel verimsizlikleri en aza indirmesine yardımcı olur. Teknolojileri pazarlama otomasyonunu, e-posta pazarlamasını, etkinlik tanıtımını, içerik otomasyonunu ve fon belge dağıtımını kapsar. StoneShot butik, hızlı büyüyen firmalardan küresel lider markalara kadar perakende, kurumsal ve özel bankalarla çalışmaktadır. 2001 yılında Londra'da kurulan StoneShot'un Londra, New York ve Singapur'da ofisleri ve 25'ten fazla ülkede müşterileri bulunmaktadır.
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