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Pazarlama Analitiği Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Endonezya
Pazarlama analitiği yazılımı, kuruluşların performansı ölçerek pazarlama girişimlerini değerlendirmesine ve denetlemesine olanak tanıyan araç ve süreçlerden oluşur. Temelde bu çözümler bir işletmenin pazarlama stratejilerini ve faaliyetlerini kolaylaştırır ve geliştirir. İşletmeler, pazarlama analitiği yazılımından yararlanarak, etkili pazarlama yöntemlerinin belirlenmesi yoluyla yatırım getirilerini (ROI) artırabilir ve dönüşümleri ve satışları en üst düzeye çıkarmak için kampanyalarda ayarlamalar yapılmasına olanak tanıyabilir. Bu tür yazılımlar, e-posta pazarlamasını, sosyal medyayı, dijital reklamcılığı ve web analitiğini kapsayan çeşitli kanallar ve hedef kitleler arasındaki pazarlama çabalarını dikkate alır. Genellikle bağımsız bir çözüm olarak sunulan pazarlama analitiği yazılımı, kampanya verilerini pazarlama otomasyon yazılımı, CRM yazılımı, dijital reklam yazılımı ve dijital analiz yazılımı da dahil olmak üzere bir şirketin pazarlama teknolojisi yığınıyla bağlantılar yoluyla entegre eder. Ancak bazı pazarlama otomasyonu ürünleri gibi bazı hepsi bir arada pazarlama platformları yerleşik raporlama özellikleriyle donatılmıştır.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için eksiksiz bir pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM yazılımı platformunun yanı sıra metodoloji, kaynaklar ve destek sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin. Marketing Hub ile tüm pazarlama araçlarınız ve verilerini...
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paket...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp, küçük işletmeler için oluşturulmuş Hepsi Bir Arada Pazarlama Platformudur. Raporlama ve analiz, Pazarlama CRM'si, e-posta kampanyaları, haber bültenleri ve içerik yönetimi gibi araçlarla müşterilerinizi merkeze koyabilir, böylece daha akıllıca pazarlama yapabilir ve işinizi daha hızlı büy...
Terminus
terminusplatform.com
İşleri yapmanın eski yolu artık işe yaramıyor. Ve geride kalmayı göze alamazsınız. B2B stratejileri gelişti ve oyunun kuralları değişti. Özellikle her dolar ile daha verimli olma yönündeki artan baskı göz önüne alındığında, işletmenizin olması gereken yere sizi ulaştırmak için platforma, uzmanlara v...
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
Herkese uyum sağlama ve yenilik yapma gücü veren tek akıllı iş uygulamaları portföyü olan Dynamics 365 ile nasıl daha çevik olabileceğinizi öğrenin.
Looker
looker.com
Looker, modern şirketler için iş zekasını yeniden keşfediyor. Looker, web'in yaptığı gibi çalışır: tarayıcı tabanlı, benzersiz modelleme dili, herhangi bir çalışanın en iyi veri analistlerinizin çalışmalarından yararlanmasına olanak tanır. %100 veritabanı içinde çalışan Looker, gerçek zamanlı, gerçe...
Vaizle
vaizle.com
Vaizle, pazarlama yöneticilerini ve pazarlama ajanslarını güçlendirmek için tasarlanmış bir pazarlama analitiği paketidir. Şirketlerin karmaşık pazarlama analitiği verilerini görselleştirmesine ve veriye dayalı, bilinçli kararlar almasına yardımcı olur. Paket, sosyal medya ve reklam analizleri için ...
SEMrush
semrush.com
Semrush, işletmelerin dünya çapında arama motoru optimizasyonu, tıklama başına ödeme, içerik, sosyal medya ve rekabetçi araştırma kampanyaları yürütmesine ve çevrimiçi pazarlamadan ölçülebilir sonuçlar elde etmesine olanak tanıyan lider bir çevrimiçi görünürlük yönetimi SaaS platformudur. Semrush, ş...
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo, tüm müşterilerinizin desteklediği ve ilk günden itibaren ölçeğe göre tasarlanan akıllı bir pazarlama otomasyon platformuyla daha akıllı dijital ilişkilere güç verir. Tüm teknoloji yığınınızdan, herhangi bir süre boyunca, tam ayrıntılı ayrıntılarla tüm müşteri verilerinizi merkezileştiren es...
CallRail
callrail.com
CallRail, her büyüklükteki işletmenin daha fazla potansiyel müşteriyi daha iyi müşterilere dönüştürmesini kolaylaştırır. 200.000'den fazla işletmeye hizmet veren ve önde gelen pazarlama ve satış yazılımlarıyla entegre olan pazarlama analitiği ve iş iletişimi çözümlerimiz, müşterilerimizin güvenle pa...
AgencyAnalytics
agencyanalytics.com
AgencyAnalytics, pazarlama ajansları için özel olarak tasarlanmış tek raporlama platformudur. Kullanımı kolay platform size zaman kazandırır, raporlama süreçlerini iyileştirir ve müşterilerinizi kapsamlı raporlar ve tüm pazarlama etkinizi sergileyen canlı, özelleştirilebilir pazarlama kontrol panell...
Factors.AI
factors.ai
Factors.AI, B2B SaaS pazarlamacılarının pazarlama yatırım getirisini artırmasına, rutin analizlerde zamandan ve emekten tasarruf etmesine ve satış hattını/gelirini etkileyen pazarlama faaliyetlerine ilişkin kritik bilgiler vermesine yardımcı olur. Factors öncelikle web sitesi ziyaretçi verileri, CRM...
SALESmanago
salesmanago.com
SALESmanago, CEO'lar için yalın ancak güçlü, güvenilir gelir artırma ortakları olmak isteyen, etki yaratmaya aç e-Ticaret pazarlama ekiplerine yönelik bir Müşteri Etkileşim Platformudur. Yapay zeka odaklı çözümlerimiz halihazırda 50 ülkede 2000'den fazla orta ölçekli işletmenin yanı sıra Vodafone, L...
Reportei
reportei.com
Sadece 3 saniyede Sosyal Medya ve Dijital Pazarlama Raporları ve Kontrol Panelleri oluşturun. Instagram, Facebook, Meta Reklamlar, YouTube, TikTok, LinkedIn, Google Analytics, Google Ads, Mailchimp, Hotmart, RD İstasyonu, Aktif Kampanya, PhoneTrack, Search Console, Google Benim İşletmem, Twitter, P...
DashThis
dashthis.com
SADECE ihtiyacınız olan özelliklere sahip ve karmaşık "ekstra" şeyler içermeyen bir dijital pazarlama raporlama aracı arıyorsanız, DashThis tam size göre! 30'dan fazla veri kaynağıyla entegrasyon sağlıyoruz ve diğer her şey için, kontrol panellerinizde olmasını isteyebileceğiniz diğer verileri eklem...
Supermetrics
supermetrics.com
Tüm pazarlama verileriniz ihtiyaç duyduğunuz her yerde. Supermetrics, 100'den fazla satış ve pazarlama platformundan gelen verilerin, pazarlamacıların daha iyi kararlar almak için kullandığı analiz ve raporlama araçlarına iletilmesini kolaylaştırıyor. Supermetrics ile işletmeler, Facebook Ads, Googl...
HoneyStack
hockeystack.com
HockeyStack, B2B için önde gelen analiz ve ilişkilendirme platformudur. HockeyStack tüm platformlarınıza bağlanır, verilerinizi temizler ve satış hattını neyin yönlendirdiğini ölçmenize ve alıcı yolculuklarını görselleştirmenize olanak tanır. Uçtan Uca SaaS Analizi. HockeyStack, bir kampanyanın LTV'...
Dataslayer
dataslayer.ai
DİJİTAL PAZARLAMA RAPORLAMASI KOLAYLAŞTI. Tüm Digital MK verilerinizi Google E-Tablolar, Data Studio, İş Zekası platformlarına (Power BI, Tableau, Qlik, JSON) ve BigQuery'ye saniyeler içinde aktarın. En iyi Supermetrics alternatifi.
Solitics
solitics.com
Solitics, Ziyaretçi aktivasyonu, Müşteri etkileşimi ve son teknoloji ürünü Aanalytics paketi konusunda uzmanlaşmış yenilikçi bir müşteri etkileşim platformudur. Platform, B2C markalarının müşteri yaşam döngülerini otomatikleştirmesine, kişiselleştirmesine ve tamamen yönetmesine, en iddialı vizyonu u...
Octane11
octane11.com
Octane11, gerçek iş sonuçlarına ulaşmak için ücretli, sahip olunan ve kazanılan pazarlama, satış ve ürün kullanım verilerini birbirine bağlayan B2B odaklı bir veri analizi ve işbirliği platformudur. Geliri 100 milyon doların üzerinde olan B2B işletmelerinin ekipler arasındaki verileri entegre etmesi...
WebEngage
webengage.com
WebEngage, dünya çapında 800'den fazla marka için müşteri katılımını kolaylaştıran tam kapsamlı bir Saklama İşletim Sistemidir. Platform, işletmelerin çeşitli dijital kanallar üzerinden kullanıcılarıyla kişiselleştirilmiş ve anlamlı ilişkiler kurmasına olanak tanır. Kapsamlı araç ve çözüm paketiyle ...
SuprSend
suprsend.com
SuprSend, ürün bildirimlerinizi API öncelikli bir yaklaşımla kolaylaştıran güçlü bir bildirim altyapısıdır. Tek bir bildirim API'si ile birden fazla kanalda işlem, cron ve etkileşim bildirimleri oluşturun ve iletin. SuprSend ile neler elde edersiniz? - Kolay istemci yönetimi için çoklu kiracı desteğ...
Act-On
act-on.com
Act-On Software, pazarlamacılara müşteri yaşam döngüsünün her adımında pazarlama hedeflerine ulaşma konusunda güç veren çözümler sağlar. Act-On, müşteri verilerini eyleme dönüştürülebilir hale getirerek pazarlamacıların büyük hayaller kurabilmesini ve işletmelerini büyütmek ve daha yüksek müşteri ya...
Octoboard Marketing Agency
octoboard.com
Pazarlama Ajansları, otomatik raporlar ve beyaz etiketli müşteri portalları oluşturarak zamandan tasarruf eder ve müşteri kazanır. Octoboard, müşterilere raporlar gönderir ve 50'den fazla pazarlama platformundan (SEO, PPC, Sosyal Medya, E-posta Pazarlama, Web analizi ve çok daha fazlası) veriler içe...
Magnews
magnews.it
Magnews, Müşteri Yolculuğunu yönetmek ve Müşteri Değerini geliştirmek için genel Strateji tanımından tekli faaliyetlere ve kampanya Yürütülmesine, Yolculuk Tasarımından sürekli bir ölçüm ve iyileştirme döngüsüne geçerek tek duraklı çözümdür. Magnews, Müşterileri kazanmak, dönüştürmek, büyütmek, etki...
xiQ
xiqinc.com
xiQ'nun Kişilik Odaklı Satış ve Pazarlama Platformu™, alıcıların zihniyetini ve satın alma kararlarını etkileyen faktörleri anlamak için sinir bilimini, psikolojiyi ve yapay zekayı birleştirir. Ödüllü, tescilli yapay zeka platformumuz, kişilik analizleri, kapsamlı hesap istihbaratı ve gerçek zamanlı...
Xeno
getxeno.com
Xeno, büyük perakendecilerin ve D2C markalarının, her bir müşteriyi anlayarak ve SMS, e-posta, Whatsapp, Facebook ve Instagram üzerinden daha alakalı pazarlama kampanyaları oluşturarak tekrarlı satışları %11 oranında artırmasına olanak tanıyan yapay zeka destekli bir CRM'dir. Levi's, Tommy Hilfiger...
Albacross
albacross.com
Dünya çapındaki gelir ekipleri, daha fazla fırsat yaratmak ve geliri daha hızlı artırmak için Albacross'un Niyet Verilerini kullanıyor. Erken aşamadaki farkındalıktan son aşamadaki karara kadar, potansiyel alıcılarınızı ortaya çıkarmak, istedikleri şeyle etkileşime geçmek ve satın almaya hazır olduk...
Growth Channel
growthchannel.com
Growth Channel, net kişiler, huniler ve veriye dayalı büyüme stratejileriyle kişiselleştirilmiş büyüme pazarlama planları oluşturur. GPT-3 teknolojisiyle güçlendirilmiştir.
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
Ruler Analytics, silolanmış pazarlama, satış, gelir ve müşteri verilerini aşağıdakilere bağlayan bir pazarlama ölçüm ve ilişkilendirme platformudur: - Müşteri yolculuğunuzun tam bir dönüşüm hunisi görünümünü sağlayın - Geliri kanal, kampanya, içerik ve anahtar kelime düzeyinde doğru bir şekilde iliş...
RollWorks
rollworks.com
NextRoll'un bir bölümü olan RollWorks, her büyüklükteki iddialı B2B şirketlerine, pazarlama ve satış ekiplerini uyumlu hale getirip gelirlerini güvenle artırmaları için hesap tabanlı bir platform sunuyor. Makine öğrenimi ve kapsamlı hesap verileri temeli ile desteklenen RollWorks platformu, hedef he...
Ortto
ortto.com
Ortto, pazarlama sürecini kolaylaştırmak ve sonuçları optimize etmek için tasarlanmış yapay zeka destekli bir pazarlama otomasyon yazılımıdır. E-posta ve SMS pazarlaması, anlık bildirimler, canlı sohbetler, potansiyel müşteri puanlaması ve daha fazlası dahil olmak üzere pazarlamanın farklı yönlerini...
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Netcore Cloud'un Müşteri Etkileşimi ve Deneyimi platformu (eski adıyla Netcore Smartech), pazarlamacıların, büyümenin ve ürün yöneticilerinin müşterilerle birden fazla temas noktasında güçlü görüşmeler yürütmesine olanak tanıyan tek noktadan büyüme platformudur. AI/ML'nin gücüyle desteklenen Netcore...
Visitor Queue
visitorqueue.com
Ziyaretçi Kuyruğu, satış ekibinize web sitenizin ziyaretçileri hakkında bilgi verirken aynı zamanda onlara benzersiz bir web sitesi deneyimi sunmayı amaçlayan bir B2B potansiyel müşteri oluşturma ve web sitesi kişiselleştirme yazılımıdır. Potansiyel müşteri yaratma hizmetlerimizle, web sitenizi ziya...
Lifesight
lifesight.io
Pazarlamada Her Dolarınızın Değerini Artırın - Optimum pazarlama kararları almak için yapay zeka destekli ölçümlerle kendi verilerinizden yararlanın. Veri analistlerine veya bilim insanlarına gerek yok. Lifesight'ın platformu, modern pazarlamacıların müşteri verilerinin sahipliğini alarak, kimlik k...
ChannelMix
channelmix.com
Uçtan uca bir platform ve kapsamlı analiz ürünleri paketiyle ChannelMix, önde gelen markalara ve ajanslara pazarlama yatırım getirisini ölçmek ve büyütmek için net bir yol sağlar. ChannelMix, işletme için daha doğru, sürdürülebilir ve etkili öngörüler sunan birinci taraf analitik izleme ve veri mode...
CaliberMind
calibermind.com
Stratejik bir B2B lideri olarak pazarın nabzını tutmanız gerekir. Ancak ekiplerinizin kullandığı tüm araçlar nedeniyle noktaları birleştirmek ve mesajınızın doğru hedef kitlede mükemmel zamanda yankı uyandırıp uyandırmadığını anlamak zordur. CaliberMind platformu, içgörülerinizin daha net olması içi...
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc., merkezi Waltham, Massachusetts'te bulunan ve Loveland, Colorado'da ek ofisleri bulunan bir çevrimiçi pazarlama şirketidir; ve New York, New York. Constant Contact, küçük işletmelerin müşteri tabanlarını büyütmelerine yardımcı olacak e-posta, sosyal medya ve etkinlik pazarlam...
Nielsen
nielsen.com
Kendi kendine referans olarak The Nielsen Company olarak bilinen ve daha önce ACNielsen veya AC Nielsen olarak bilinen Nielsen Corporation, dünya çapındaki genel merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde bulunan küresel bir pazarlama araştırma firmasıdır. Kuzey Amerika'nın bölgesel m...
Zoho Marketing Automation
zoho.com
Daha hızlı iş büyümesi için pazarlama otomasyon yazılımı. Zoho MarketingHub, birden fazla kanaldaki pazarlama faaliyetlerinizi başarıyla yönetmenize yardımcı olan hepsi bir arada bir pazarlama otomasyon yazılımıdır. Daha fazla potansiyel müşteri oluşturun, bunları müşterilere dönüştürün ve onları d...
Funnel
funnel.io
Funnel, pazarlama ekiplerinin performanslarını kontrol etmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış lider pazarlama veri merkezidir. Funnel sıkıcı işlerle ve ağır kaldırma işleriyle ilgilenir, böylece siz de işin ilginç kısımlarına, yani pazarlamanızın nasıl gelişebileceğini keşfetmeye odaklanabilirsi...
Whatagraph
whatagraph.com
Pazarlamacıların yönetmeleri ve rapor vermeleri gereken birden fazla pazarlama kaynağı, yüzlerce kampanya ve müşterileri veya paydaşları vardır. Tüm verileri birbirine bağlamak, işlemek, içgörüleri keşfetmek ve yatırım getirilerini göstermek zorlu bir iştir. Whatagraph, pazarlamacının günlük işindek...
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Hizmeti, 30'dan fazla dijital, sosyal ve sesli kanalda kesintisiz müşteri ve temsilci deneyimi sağlayan ve gerçek zamanlı eyleme dönüştürülebilir ve ölçeklenebilir bilgiler sunan, başka herhangi bir nokta çözümüne olan ihtiyacı ortadan kaldıran, yapay zeka tarafından desteklenen, bulutta ye...
Geckoboard
geckoboard.com
Geckoboard, gerçek zamanlı iş gösterge tabloları oluşturmak ve paylaşmak için sorunsuz bir araçtır. Ekip liderlerinin ekipleri ve organizasyonları için canlı verileri ortaya çıkarmasına yardımcı olmak üzere tasarlanan Geckoboard, birkaç dakika içinde verilerinizi almanıza ve diğerlerinin önünde prof...
Databox
databox.com
Databox, büyüyen işletmeler için kullanımı kolay bir iş analitiği platformudur. Tüm şirketinizin durumunu tek bir yerde görüntüleyebilmeniz için verilerinizi kolayca merkezileştirmenize olanak tanır. Daha sonra, daha iyi kararlar almak ve şirketinizin performansını artırmak için verilerinizi kullanm...
ROI Hunter
roihunter.com
ROI Hunter, bir ürün performans yönetimi (PPM) platformudur. Platform, perakendecilerin, bireysel ürünlerinin ürün yaşam döngüsü boyunca nasıl performans gösterdiğini anlamalarına olanak tanıyarak, daha iyi, daha bilinçli kararlar alarak marjlarını en üst düzeye çıkarmalarına olanak tanıyor. Ortak p...
ProQuo AI
proquoai.com
ProQuo AI, pazarlamacıların marka stratejilerini oluşturabilecekleri, yaratıcı varlıkları test edebilecekleri ve marka performansını gerçek zamanlı olarak izleyebilecekleri, yapay zeka destekli bir marka yönetimi platformudur. ProQuo tüketicilerle günlük olarak etkileşime girer ve markanız, rakipler...
Ascent360
ascent360.com
Ascent360, müşterilerinizin 360 derecelik bir görünümünü sunan ve temizlenmiş veriler, bölümlere ayrılmış hedef kitleler ve kişiselleştirilmiş, otomatik kampanyalar aracılığıyla satışlarınızı hızlandırmanıza ve müşteri tutmayı en üst düzeye çıkarmanıza olanak tanıyan Veriye Dayalı Pazarlama Otomasyo...
Magnetiq
magnetiq.io
Magnetiq - dünyanın en iyi başlatma yönetimi yazılımı. Kişileri, etkinlikleri, defileleri, e-posta kampanyalarını, dijital showroomları, çevrimiçi haber odalarını yönetin.
MoEngage
moengage.com
MoEngage, Ally Financial, McAfee, 7-Eleven, Samsung, Flipkart, Domino's, Nestle, Deutsche Telekom, Airtel ve daha fazlası gibi 1.200'den fazla küresel tüketici markasının güvendiği, içgörü odaklı bir müşteri etkileşimi platformudur. 35'ten fazla ülkedeki dijital öncelikli ve Kurumsal markalar, ayda ...
Otterfish
otterfish.com
Otterfish, Facebook Reklamları ve Instagram Reklamları oluşturmanın ve yayınlamanın en kolay yoludur. Bunu özellikle Dijital Pazarlama için zaman veya beceri bulmakta zorlanan KOBİ'ler için geliştirdik. Otterfish, ekibinizdeki herkesin yüksek performanslı Reklamlar yayınlamasını o kadar kolay hale g...
Mandala AI.
mandalasystem.com
Mandala Analytics, her tür ve büyüklükteki işletme için değerli ve eyleme dönüştürülebilir bilgiler sağlamak üzere tasarlanmış, erişilebilir bir çevrimiçi dinleme ve izleme aracıdır. Sistem, günlük olarak milyonlarca kanalı sürekli olarak izliyor ve gelişmiş iş analitiği yapay zekasını kullanarak tü...
EasyInsights
easyinsights.ai
Pazarlama performansınızın tam resmini elde etmek için Reklam maliyetlerini ve tıklamalarını, uygulama analizlerini, web sitesi dönüşümlerini ve CRM verilerini birleştirin. İçgörü oluşturmak için sıkıcı veri dönüştürme görevlerini otomatikleştirerek gelir yaratmaya ve kârlılığa lazerle odaklanın. He...
Metrics Watch
metricswatch.com
E-posta tabanlı pazarlama raporlama aracı. Müşterilerinize e-posta yoluyla gönderilen analizler, SEO, PPC, SEM veya sosyal medya raporları ve gösterge tabloları. Ve bu bir PDF veya bağlantı DEĞİLDİR!
Marketing Evolution
marketingevolution.com
Pazarlamacılara harekete geçme gücü veriyoruz. Marketing Evolution, tüm pazarlama programlarınızı entegre etmenize ve merkezileştirmenize yardımcı olarak, kanallar arası pazarlama yatırımlarınızı üst huni farkındalığından alt huni dönüşümlerine kadar izlemenize, artan medya etkinliğini anlamanıza ve...
Lexer
lexer.io
Lexer Müşteri Verileri ve Deneyim Platformu (CDXP), içgörü odaklı pazarlama, satış ve müşteri hizmetleri için hepsi bir arada merkeziniz olarak hizmet eder. Gerçek zamanlı olarak tutulan ve tüm platformlarda erişilebilen zenginleştirilmiş tek müşteri görünümüyle, kârlı bir büyüme sağlamak için müşte...
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
CallTrackingMetrics, pazarlamacılara güvenli strateji kararları vermeleri için veriler sağlayan küresel bir konuşma analitiği sağlayıcısıdır. The Washington Post, Verizon Connect ve ServiceMaster'ın da aralarında bulunduğu 100.000'den fazla kullanıcı, verilere dayalı reklamcılık kararları almak için...
GAannotations
gaannotations.com
Google Analytics Ek Açıklamalarınızı GA ek açıklamalarıyla otomatikleştirin ve eksik parçaları manuel ek açıklamalarla bulmacanın içine ekleyin veya API, CSV ve Otomasyonlar aracılığıyla toplu ek açıklamalar yükleyin. GA4 ve Universal Analytics için ek açıklamalar desteklenir!
Oviond
oviond.com
Müşterilerinizin 5 dakikadan kısa sürede seveceği Dijital Pazarlama panoları ve raporlama. Otomatik, tamamen özelleştirilebilir çapraz kanal dijital pazarlama kontrol panelleri ve raporlarıyla müşteri yatırım getirisini optimize ederken pazarlama ajansınızın değerini sergileyin.