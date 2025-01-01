Pazarlama Hesabı İstihbarat Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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Pazarlamaya yönelik hesap istihbarat yazılımı, değerli potansiyel verileri derleyerek pazarlamacılara, kullanıcının ideal müşteri profiliyle uyumlu, hedeflenen bir hesap listesi oluşturmada yardımcı olur. Pazarlama hesabı istihbarat sistemlerinin uygulanması, geleneksel "püskürt ve dua et" pazarlama stratejisinin eksikliklerini giderir. Pazarlama kuruluşları, bu yazılımın kullanımıyla, dönüşüm potansiyeli yüksek olan hesaplara odaklanmalarını optimize edebilir, böylece daha düşük dönüşüm potansiyeline sahip potansiyel müşterilere ayrılan zaman ve mali kaynakları azaltabilirler. Ayrıca bu araçlar, potansiyel müşterinin şirket hiyerarşisindeki rolü veya potansiyel müşterinin şirket segmenti dahil olmak üzere kapsamlı bilgiler sağlayarak satış ekiplerini destekler.
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Apollo.io
apollo.io
Apollo.io, satış ekiplerinin süreçlerini yönetmelerine ve analiz etmelerine yardımcı olan kapsamlı bir satış katılım platformudur.
Crunchbase
crunchbase.com
Crunchbase, özel ve kamu şirketleri hakkında yatırım, kurucu ve sektör bilgileri sunan bir iş bilgi platformudur.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo, işletmelere potansiyel müşterileri bulma, edinme ve büyütme konusunda yardımcı olan bir B2B veri ve istihbarat platformudur.
Factors.AI
factors.ai
Factors.AI, B2B SaaS pazarlamacılarına veri entegrasyonu ve analiz ederek pazarlama ROI'sini artırmalarına yardımcı olan bir platformdur.
AroundDeal
arounddeal.com
AroundDeal, B2B satış ve pazarlama için veri sağlayan bir platformdur. 120 milyon kişi ve 30 milyon şirket verisi sunar.
RocketReach
rocketreach.co
RocketReach, e-posta, telefon numarası ve sosyal medya profilleri gibi iletişim bilgilerini bulup doğrulamaya yarayan bir araçtır.
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch Tüketici İstihbaratı, sosyal medya verilerini analiz ederek markaların çevrimiçi varlıklarını anlamalarına ve izlemelerine yardımcı olan bir platformdur.
WASK
wask.co
WASK, dijital reklamcıların kampanya yönetimini kolaylaştıran, otomatik optimizasyon sağlayan ve büyük veri analizi ile hedef kitle oluşturan bir AI tabanlı yazılımdır.
Octane11
octane11.com
Octane11, B2B şirketler için veri analizi ve işbirliği platformudur. Pazarlama, satış ve ürün verilerini entegre ederek performansı artırır.
Immagnify
immagnify.com
Immagnify, potansiyel müşteri listeleri oluşturmanızı sağlayan bir satış istihbarat aracıdır. İletişim bilgilerine kolayca ulaşmanızı sağlar.
Terminus
terminusplatform.com
Terminus, B2B satış süreçlerini optimize eden, veriye dayalı dijital deneyimler sunan bir platformdur.
Clearbit
clearbit.com
Clearbit, şirketler ve çalışanlar hakkında 100'den fazla veri noktası sağlayarak satış ve pazarlama süreçlerini optimize eden bir veri zenginleştirme platformudur.
Act-On
act-on.com
ACT-on, pazarlamacıların müşteri etkileşimlerini optimize etmelerine yardımcı olan bir pazarlama otomasyon platformudur.
Selling.com
infotelligent.com
Selling.com, makine öğrenimi ve yapay zeka ile desteklenen B2B iletişim platformudur. Satış ve pazarlama için karar vericilere doğru iletişim bilgileri sağlar.
Demandbase
demandbase.com
Demandbase, hesap tabanlı pazarlama ve satış stratejileri için hesap zekası sunan bir platformdur. Kullanıcılar hedef kitlelerini belirleyip, etkileşimleri optimize eder.
Metadata
metadata.io
Metadata, B2B pazarlamacıların strateji, yaratıcılık ve gelir artırmaya odaklanmasını sağlayarak manuel ve tekrarlayıcı işleri ortadan kaldırır.
Owler
owler.com
Owler, 15 milyon şirket hakkında gerçek zamanlı bilgiler sunan bir iş zekası platformudur. Kullanıcılar, rakip analizi ve sektörel güncellemeler yapabilir.
SpotlerUK
spotler.co.uk
SpotlerUK, B2B pazarlama için kullanıcı etkileşimini izleyen ve içerik optimizasyonu sağlayan bir e-posta pazarlama platformudur.
Common Room
commonroom.io
Ortak Oda, topluluk katılımını kolaylaştırarak kullanıcıların etkileşimde bulunmasını ve bilgi paylaşmasını sağlar.
xiQ
xiqinc.com
xiQ, alıcıların zihin yapısını anlamak için yapay zeka ve psikolojiyi birleştiren bir satış ve pazarlama platformudur. Yapılandırılmış içerik ve analizler sunar.
Sopro
sopro.io
Sopro, işletmelerin nitelikli potansiyel müşterileri belirlemesine ve onlarla birebir kişisel tanıtımlarla etkileşim kurmasına yardımcı olur.
Keyplay
keyplay.io
Keyplay, ideal hesapları bulup seçmenize ve takip etmenize yardımcı olan ücretsiz bir B2B hesap yönetim ve analiz platformudur.
Foundry
foundryco.com
Foundry, pazarlama ve satış kampanyalarını yönetmek için kullanıcı dostu, merkezi bir platform sunan bir hesap bazlı pazarlama uygulamasıdır.
SalesIntel
salesintel.io
SalesIntel, satış ve pazarlama ekiplerine veri sağlamak için tasarlanmış bir B2B istihbarat platformudur. Müşteri hedefleme ve iletişim bilgileri sunar.
Influ2
influ2.com
Influ2, B2B pazarlamacılar ve satış ekipleri için hedefli reklamlar sunan bir platformdur. Belirli karar vericilere ulaşarak etkileşimi ve dönüşümü artırır.
FullContact
fullcontact.com
FullContact, kullanıcıların iletişim bilgilerini yönetmelerini sağlayan bir platformdur. Verileri birleştirir ve senkronize eder.
Lead Forensics
leadforensics.com
Lider Forensics, işletmelerin anonim web sitesi ziyaretçilerini tanımlayıp iletişim bilgileri sağlayarak olası satışları artırmalarına yardımcı olur.
Red Flag Alert
redflagalert.com
Red Flag Alert, iş riski ve kredi referans verileri sunan bir platformdur. Gerçek zamanlı verilerle işletme iflas riskini belirlemeye yardımcı olur.
Enlyft
enlyft.com
Enlyft, B2B satış ve pazarlama ekiplerinin hedef şirketleri bulmasına, önceliklendirmesine, etkileşim sağlamasına ve dönüştürmesine yardımcı olan bir yapay zeka uygulamasıdır.
Ocean.io
ocean.io
Ocean.io, B2B satış ve pazarlama ekiplerine doğru şirketlerdeki doğru kişilerin e-posta ve telefon numaralarını sağlayan bir veri platformudur.
Versium
versium.com
Versium, pazarlama verilerini toplar ve analiz eder, potansiyel müşterilerin belirlenmesine ve etkili kampanyalar oluşturulmasına yardımcı olur.
Visitor Queue
visitorqueue.com
Ziyaretçi Kuyruğu, web sitesi ziyaretçilerini izleyerek işletmelere potansiyel müşteri bilgileri sunan bir B2B yazılımıdır.
AdDaptive Intelligence
addaptive.com
AdDaptive Intelligence, B2B pazarlama için hesap bazlı pazarlama ve veri analizi sunarak, hedef kitleyle etkileşimde bulunmayı sağlar.
UpLead
uplead.com
UpLead, işletmelere B2B iletişim ve şirket verileri sunan bir platformdur. Gerçek zamanlı e-posta doğrulama ve CRM entegrasyonu özellikleri ile potansiyel müşteri bulmayı kolaylaştırır.
OceanFrogs
oceanfrogs.com
OceanFrogs, B2B pazarlamacılara piyasa analizi ve hedef hesap belirleme konusunda yardımcı olan bir satış zekası platformudur.
Ramper
ramper.com.br
Ramper, B2B pazarlama ve satış süreçlerini entegre eden, potansiyel müşteri oluşturma, pazarlama ve satış yönetimi sunan bir platformdur.
RollWorks
rollworks.com
RollWorks, işletmelere hedef hesaplarını belirleme, etkileşim kurma ve kampanya etkinliğini ölçme konusunda yardım eden hesap tabanlı pazarlama platformudur.
Leadspace
leadspace.com
Leadspace, işletmelere B2B müşteri verisi sağlar. Çoklu veri kaynaklarını birleştirerek hedefli veriler sunar ve pazarlama ile satış süreçlerini optimize eder.
LeadGenius
leadgenius.com
LeadGenius, B2B satış takımlarının müşteri bulma süreçlerini optimize etmek için makine öğrenimi ve araştırmacılar kullanarak pazarlama ve satış hizmetleri sunar.
Cognism
cognism.com
Cognizm, işletmelerin doğrulanmış iletişim verileri ile potansiyel müşterilere ulaşmasını sağlayan bir B2B araştırma platformudur.
LoneScale
lonescale.com
LoneScale, satış ve pazarlama ekiplerine potansiyel alıcıları otomatik olarak sunarak toplantı ayarlamalarını ve gelirlerini artırmalarına yardımcı olur.
Bombora
bombora.com
Bombora, işletmelerin araştırma yapan potansiyel müşterilerini belirlemelerine ve hedef hesapları önceliklendirmelerine yardımcı olan bir B2B niyet veri platformudur.
Bookyourdata
bookyourdata.com
Bookyourdata, 95% doğruluk garantisi ile 100 milyondan fazla B2B iletişim sunan bir veritabanı platformudur. 200+ ülkede, 50+ arama kriteriyle hizmet verir.
Intentsify
intentsify.io
Intentsify, B2B organizasyonlara alıcı niyeti analizi ve bu verileri etkinleştirme çözümleri sunan bir platformdur.
Toplyne
toplyne.io
Toplyne, satış ve pazarlama ekipleri için müşteri verilerini kullanarak tahmin modelleri oluşturan bir yapay zeka platformudur. Müşteri potansiyelini belirler.
Brandwatch Influence
brandwatch.com
Brandwatch Etkisi, etkileyici pazarlama stratejilerini yönetmek için etkileyicileri keşfetme, ilişkileri sürdürme ve kampanyaları yönetme imkanı sunan bir platformdur.
6sense
6sense.com
6Sense, B2B hesap tabanlı pazarlama stratejileri geliştirmek için niyet analizi ve veri entegrasyonu sunan bir platformdur.
HG Insights
hginsights.com
HG Insights, şirketlere teknoloji yığınları hakkında detaylı bilgiler sunan bir veri platformudur. Analizler ve AI ile satış ve pazarlama stratejilerini optimize eder.
SmallWorld
smallworld.ai
SmallWorld, şirketlerin hedef müşterilere hızlı tanıtımlar sayesinde gelirlerini artırmalarına ve müşteri edinim maliyetlerini düşürmelerine yardımcı olur.
MadKudu
madkudu.com
MadKudu, B2B organizasyonlarının potansiyel müşterileri puanlamasını ve yönetimini geliştirerek satış süreçlerini optimize eden bir araçtır.
RelPro
relpro.com
RelPro, profesyonellerin iş ilişkilerini yönetmesine ve ağ oluşturarak fırsatlar keşfetmesine yardımcı olan bir platformdur. Gelişmiş arama ve iletişim bilgileri sunar.
BuzzBoard
buzzboard.ai
BuzzBoard, satış temsilcilerine özel içerik sağlayarak, hedeflenmiş müşteri tespiti ve satış stratejileri geliştiren bir dijital satış asistanı platformudur.
Recotap
recotap.com
Recotap, B2B pazarlama için hedeflenmiş ve kişiselleştirilmiş hesap bazlı kampanyalar yönetmeyi sağlayan bir AI destekli platformdur.
Revmonk
revmonk.io
Revmonk, B2B pazarlama otomasyonu için bir platformdur. Web trafiğini analiz eder, potansiyel müşterilerin bilgilerini zenginleştirir ve CRM ile entegrasyon sağlar.
Madison Logic
madisonlogic.com
Madison Logic, markaların potansiyel müşteri hesaplarını tanımlayıp etkileşimde bulunmalarını sağlayan, veri odaklı bir pazarlama platformudur.
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