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Pazarlamaya yönelik hesap istihbarat yazılımı, değerli potansiyel verileri derleyerek pazarlamacılara, kullanıcının ideal müşteri profiliyle uyumlu, hedeflenen bir hesap listesi oluşturmada yardımcı olur. Pazarlama hesabı istihbarat sistemlerinin uygulanması, geleneksel "püskürt ve dua et" pazarlama stratejisinin eksikliklerini giderir. Pazarlama kuruluşları, bu yazılımın kullanımıyla, dönüşüm potansiyeli yüksek olan hesaplara odaklanmalarını optimize edebilir, böylece daha düşük dönüşüm potansiyeline sahip potansiyel müşterilere ayrılan zaman ve mali kaynakları azaltabilirler. Ayrıca bu araçlar, potansiyel müşterinin şirket hiyerarşisindeki rolü veya potansiyel müşterinin şirket segmenti dahil olmak üzere kapsamlı bilgiler sağlayarak satış ekiplerini destekler.
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RelPro
relpro.com
RelPro, satış, pazarlama ve iş geliştirme profesyonelleri için akıllı potansiyel müşteriler, kaliteli potansiyel müşteriler ve hedefe yönelik istihbaratın benzersiz bir kombinasyonunu sunar. Güvenilir kaynaklardan, sosyal ağlardan ve web'den 150 milyondan fazla karar vericiye ve 7 milyon şirkete ilişkin verileri analiz ediyoruz. SaaS ve Veri Hizmetleri çözümleri aracılığıyla RelPro, kuruluşların yönetici düzeyindeki ilişkilere ilişkin verimli ve sistematik bir şekilde potansiyel müşteriler bulmasını ve eyleme dönüştürülebilir istihbarat oluşturmasını sağlar. RelPro, önde gelen şirketlerin, kar amacı gütmeyen kuruluşların ve üniversitelerin güvenilir bir ortağıdır.
Keyplay
keyplay.io
Keyplay, ideal hesapları bulup seçmenize ve takip etmenize yardımcı olan ücretsiz bir B2B hesap yönetim ve analiz platformudur.
Revmonk
revmonk.io
Revmonk, yapay zeka destekli B2B pazarlama otomasyon platformudur. Pazarlama ve satış ekipleri için çok yararlı olabilecek bir dizi özelliğe sahiptir; bunlar arasında: -Organik ve ücretli web trafiğini belirleme: Bu, ekiplerin web sitelerine en fazla trafiği hangi kanalların çektiğini anlamalarına ve bu web sitelerini ziyaret eden potansiyel müşterileri belirlemelerine yardımcı olabilir. ürünlerine veya hizmetlerine ilgi duyduklarını zaten belirtmişlerdir. -Potansiyel potansiyel müşterilerin iletişim bilgilerinin zenginleştirilmesi: Bu, ekiplerin potansiyel müşterileri daha etkili bir şekilde nitelendirmesine ve daha kişiselleştirilmiş pazarlama kampanyaları oluşturmasına yardımcı olabilir. -İdeal Müşteri Profili (ICP) parametrelerini yapılandırmak ve Hedef Hesap listesi oluşturmak: Bu, ekiplerin çabalarını en umut verici potansiyel müşterilere odaklamasına ve dönüşüm oranlarını artırmasına yardımcı olabilir. -Listeler Oluşturma ve Hesapları/Kişileri CRM ile gerçek zamanlı olarak senkronize etme: Bu, ekiplerin CRM verilerini güncel tutmalarına ve her zaman en alakalı potansiyel müşteriler üzerinde çalıştıklarından emin olmalarına yardımcı olabilir. -Özel LLM ile son derece kişiselleştirilmiş e-posta gönderme: Bu, ekiplerin daha ilgi çekici ve etkili e-posta kampanyaları oluşturmasına yardımcı olabilir. -Önemli Müşteriler/Kişiler web sitenizi ziyaret ettiğinde Slack Uyarılarının ayarlanması: Bu, ekiplerin potansiyel müşterileri hızlı bir şekilde takip etmelerine ve anlaşmaları tamamlama şanslarını artırmalarına yardımcı olabilir. -Genel olarak Revmonk, ekiplerin iş akışlarını otomatikleştirmelerine, verimliliklerini artırmalarına ve daha fazla potansiyel müşteri ve satış elde etmelerine yardımcı olabilecek çok sayıda özelliğe sahiptir.
Toplyne
toplyne.io
Toplyne, satış ve pazarlama ekipleri için tasarlanmış tahmine dayalı bir yapay zeka platformudur. Platform, işletmelerin yeni müşteriler için potansiyel müşterileri belirlemesine, satışları genişletmesine, çapraz satışlara ve risk altındaki müşterileri tespit etmesine yardımcı olan tahmine dayalı modeller oluşturmak için müşteri verilerinden yararlanıyor. Temel özellikler arasında yapay zeka öncü puanlaması, gerçek zamanlı MQL puanlaması, kimlik grafiği filtreleri ve canlı zenginleştirme yer alır. Ayrıca müşteri verilerinin otomatik olarak birleştirilmesi ve kayıp önleme mekanizmaları gibi işlevler de sağlar. Toplyne Sync ve CRM Copilot entegrasyonları, CRM sistemleriyle kesintisiz veri senkronizasyonuna olanak tanıyarak önemli ekonomik karar vericilerin CRM veritabanına dahil edilmesini sağlar. Toplyne'nin tahmine dayalı modelleri, kısa sürede kurulacak şekilde tasarlanmıştır ve şirket içi tahmine dayalı modellerle karşılaştırıldığında iş üzerinde daha hızlı bir etki sağlar. Platform, kullanıcıların etkileşimleri kişiselleştirmesine, satışları ve pazarlama iş akışlarını otomatikleştirmesine olanak tanır. Toplyne, potansiyel müşterileri ve satışları tahmin etmenin yanı sıra, satış ve pazarlama kampanyalarında etkili bir şekilde kullanılabilecek, müşteri amacını yönlendiren kullanım kalıpları ve sinyallere ilişkin bilgiler de sağlar. Platform, B2B SaaS, Bankacılık ve Finansal hizmetler, Tüketici interneti, Sigorta, Satış, Gelir operasyonları, Pazarlama, Hesap Yönetimi ve Müşteri Başarısı dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde ve ekiplerde kullanım alanı buldu.
Recotap
recotap.com
Recotap, B2B Pazarlamacıların Hedefli ve Kişiselleştirilmiş Hesap Tabanlı etkileşim kampanyalarını geniş ölçekte yürütmesine yardımcı olan yeni nesil yapay zeka destekli bir ABM Platformudur. Recotap, pazarlama performanslarını iyileştirmek isteyen büyüyen girişimler ve işletmeler için en uygun çözümdür. Recotap Hesap Tabanlı Reklamcılık çözümü ile daha fazla karar vericiye ulaşır ve dönüşüm gerçekleştirene kadar etkileşimde kalır.
Octane11
octane11.com
Octane11, B2B şirketler için veri analizi ve işbirliği platformudur. Pazarlama, satış ve ürün verilerini entegre ederek performansı artırır.
AdDaptive Intelligence
addaptive.com
AdDaptive Intelligence, Hesap Tabanlı Pazarlama ve B2B istihbaratının lider sağlayıcısıdır. Teknoloji platformumuz, B2B pazarlamacıların ideal müşterilerini tanımlamasına, onlara ulaşmasına ve onlarla etkileşime geçmesine yardımcı olmak için büyük verinin ve reklam otomasyonunun gücünü birleştirir. Milyarlarca veri noktasını gerçek zamanlı olarak analiz ederek, doğrulanmış çevrimdışı iş verilerini çevrimiçi dünyaya doğru bir şekilde bağlayabiliyor ve pazarlamacılara dijital reklamcılık çalışmalarında B2B hedefleme ve Hesap Tabanlı Pazarlama için birinci sınıf çözümler sunabiliyoruz.
RollWorks
rollworks.com
NextRoll'un bir bölümü olan RollWorks, her büyüklükteki iddialı B2B şirketlerine, pazarlama ve satış ekiplerini uyumlu hale getirip gelirlerini güvenle artırmaları için hesap tabanlı bir platform sunuyor. Makine öğrenimi ve kapsamlı hesap verileri temeli ile desteklenen RollWorks platformu, hedef hesaplarınızı tanımlamanıza, dijital reklamlar, web kişiselleştirme, e-posta imzaları ve satış otomasyonu ile onlarla etkileşime geçmenize ve son olarak programlarınızın etkinliğini ölçmenize yardımcı olur. RollWorks, hesap tabanlı yaklaşımın iyi bir B2B pazarlama olduğuna inanan büyük ve küçük pazarlama ve satış ekipleri için vazgeçilmez bir platformdur. www.rollworks.com adresinden bugün başlayın.
Intentsify
intentsify.io
NE YAPIYORUZ Intentsify, B2B kuruluşlarına günümüz pazarındaki en doğru, kapsamlı alıcı niyeti istihbaratını ve bu istihbarata göre hareket edecek çözümleri sağlar. Tescilli, yeni nesil hassas amaç verilerini sağlayan ve etkinleştiren Intentsify'ın İstihbarat Aktivasyon Platformu, doğrudan iş çözümlerinizle ilgili araştırma davranışları sergileyen şirketleri tanımlar, satın alma sürecinde nerede olduklarını belirler, en çok önemsedikleri konuları ortaya çıkarır ve Tanımlanmış şirketlerle hızlı ve etkili bir şekilde iletişime geçmenizi sağlar. NEDEN YAPIYORUZ B2B kuruluşlarının amacı tüketme, yorumlama ve etkinleştirme biçimini dönüştürmek, böylece geliri artıran, tam dönüşüm hunisi boyunca olağanüstü satın alma deneyimleri sağlamak.
Visitor Queue
visitorqueue.com
Ziyaretçi Kuyruğu, web sitesi ziyaretçilerini izleyerek işletmelere potansiyel müşteri bilgileri sunan bir B2B yazılımıdır.
LoneScale
lonescale.com
LoneScale, gelir ekiplerinin en muhtemel alıcıları sunarak daha fazla satış hattı oluşturmasına ve kapatmasına yardımcı olur. Satışlar için LoneScale, her gün nitelikli satış hattı ve satış noktaları sağlamak için satış amacını CRM'ye geniş ölçekte otomatikleştirir, böylece temsilciler daha fazla toplantı rezervasyonu yapar ve daha fazla gelir elde eder. Pazarlama açısından LoneScale, yüksek performanslı ABM kampanyalarını otomatikleştirmek, CAC'yi azaltmak ve gelir katkısını artırmak için her önemli amacı ve kişiyi yakalar. Yapay zekadan yararlanan LoneScale, CRM'yi otomatik olarak en iyi müşterilerinizle eşleşen alıcılarla besler. Bu, temsilcilerin verileri araştırmak yerine satışa odaklanabileceği anlamına geliyor. Hızlı büyüyen şirketler kazanma oranlarını 3 kat artırmak, tekrar başına +10 saat tasarruf etmek ve üretim hatlarını 100 bin $ ARR artırmak için LoneScale'e güveniyor.
Enlyft
enlyft.com
Enlyft, B2B satış ve pazarlama ekiplerinin, özel yapay zeka ve derin özel hesap verileri aracılığıyla ürünlerini satın alma olasılığı en yüksek şirketleri bulmasına, önceliklendirmesine, etkileşime geçmesine ve dönüştürmesine yardımcı olur. Teknolojiyi benimsemeyi ve yüzlerce iş özelliğini hedefleyerek dünya çapındaki on milyonlarca şirket arasında en uygun hesapları keşfetmenizi sağlıyoruz. Yapay zeka platformumuz, teknoloji ürünlerinize kimin ihtiyacı olduğunu ve bu ürünlerin ne zaman satın almaya hazır olduklarını tahmin eder. Dahası - Enlyft, güvenli, hedefli ve etkili bir destek için ekiplerinizin her hesapla ilgili iş açısından kritik bilgilere saniyeler içinde erişmesini sağlar. Bunu, pazardaki en zengin, en güvenilir ve güncel potansiyel veri veritabanını oluşturmak için satış ve pazarlama için optimize edilmiş yapay zeka modellerini özel veri toplama mekanizmalarıyla birleştirerek yapıyoruz. Enlyft, kullanımı kolay web sitesi, eklenti, veri indirmeleri, LinkedIn kişileri, CRM entegrasyonları ve çok daha fazlası aracılığıyla iş akışınızın kusursuz bir parçasıdır. Fortune 100'den start-up'lara kadar dünyanın en üretken satış ve pazarlama ekipleri, bütçelerinin çok küçük bir kısmı karşılığında potansiyel satış hattını güçlendirmek ve önceliklendirmek ve daha fazla iş kazanmak için Enlyft'in yapay zeka odaklı talep oluşturma teknolojisine güveniyor.
Owler
owler.com
Owler, 15 milyon şirket hakkında gerçek zamanlı bilgiler sunan bir iş zekası platformudur. Kullanıcılar, rakip analizi ve sektörel güncellemeler yapabilir.
BuzzBoard
buzzboard.ai
BuzzBoard, medya türlerinde son derece kişiselleştirilmiş satış içeriğiyle satış temsilcilerinin daha güvenli ve daha başarılı olmasını sağlamak için üretken bir yapay zeka dijital satış asistanı platformu sağlar.
xiQ
xiqinc.com
xiQ, alıcıların zihin yapısını anlamak için yapay zeka ve psikolojiyi birleştiren bir satış ve pazarlama platformudur. Yapılandırılmış içerik ve analizler sunar.
MadKudu
madkudu.com
MadKudu'nun Gelir Otomasyon İstihbaratı, doğru gelir getirici eylemleri tahmin edip önceliklendirerek gelir ekiplerinin odaklanmasını sağlar. Temel iş akışlarını otomatikleştirerek, eyleme geçirilebilir sinyalleri önceliklendirerek ve ekiplerinizin halihazırda bulunduğu yerde çalışarak, gelir ekiplerinizin tamamen satış hattını ilerletmeye ve kapatmaya odaklanmasını sağlayabilirsiniz.
Selling.com
infotelligent.com
Selling.com, makine öğrenimi ve yapay zeka ile desteklenen B2B iletişim platformudur. Satış ve pazarlama için karar vericilere doğru iletişim bilgileri sağlar.
Red Flag Alert
redflagalert.com
Red Flag Alert, bağımsız olarak sahip olunan bir iş verileri, kredi referans ajansı ve gerçek zamanlı karar almayı mümkün kılan iş riski için canlı veriler sağlayan gelişmiş AML platformudur. Red Flag Alert, İngiltere'nin en büyük iflas şirketi Begbies Traynor bünyesinde kuruldu. Begbies tarafından, 2012'de tamamen ayrı bir ürüne ayrılmadan önce işletmelerdeki iflas riskini belirlemek için tasarlandı. Red Flag Alert, iş başarısızlıklarının erken uyarı işaretlerini tespit etme konusunda 25 yıldan fazla deneyime sahiptir ve bu deneyimi iş ve kredi verilerine benzersiz bir yaklaşım getirmek için kullanır. Bu yaklaşımda, günümüz iş dünyasında bilinçli karar vermenin gerçek zamanlı verilere ihtiyaç duyduğu inancı yer almaktadır. Verilerimiz canlı ve günceldir, bu da geleneksel kredi referans kuruluşlarıyla karşılaştırıldığında yabancı bir kavramdır. Bu amaçla Red Flag Alert, birden fazla kaynaktan gelen canlı veriler de dahil olmak üzere sektördeki en alakalı verileri sağlıyor. Red Flag Alert ayrıca geleneksel kredi referans kuruluşlarının son derece kusurlu bir sisteme sahip olduğunun bilincindedir ve iflas konusunda farklı bir bakış açısına sahip olup şu anda Birleşik Krallık'ın bir numaralı iflas puan kartıyız. İş başarısızlığı konusundaki derin anlayışımızı kullanarak, Carillion, The Arcadia Group ve Silicon Valley Bank gibi iş başarısızlıklarını ve kredi itibarını tahmin etmek için bir numaralı algoritmayı geliştirdik; bu, bu tür başarısızlıkları ilk tahmin eden olmamızı sağladı.
Sopro
sopro.io
Sopro, işletmelerin nitelikli potansiyel müşterileri belirlemesine ve onlarla birebir kişisel tanıtımlarla etkileşim kurmasına yardımcı olur.
Versium
versium.com
Versium, pazarlama verilerini toplar ve analiz eder, potansiyel müşterilerin belirlenmesine ve etkili kampanyalar oluşturulmasına yardımcı olur.
Ramper
ramper.com.br
Tek eksiksiz B2B pazarlama ve satış platformu Ramper, potansiyel müşteri bulma (giden), pazarlama (gelen) ve B2B satışlarını (CRM) entegre eden bir platform aracılığıyla şirketinizin daha fazla potansiyel müşteri oluşturmasına ve etkileşime geçmesine, bunları satışa dönüştürmesine ve geliri artırmasına yardımcı olur.
Immagnify
immagnify.com
Immagnify, potansiyel müşteri listeleri oluşturmanızı sağlayan bir satış istihbarat aracıdır. İletişim bilgilerine kolayca ulaşmanızı sağlar.
Ocean.io
ocean.io
Daha hızlı, daha verimli gelir artışı için size 5 kat daha fazla yüksek kaliteli potansiyel müşteri getiren daha akıllı bir potansiyel müşteri bulma veri platformu. Ocean.io, B2B satış ve pazarlama ekiplerine, DOĞRU şirketlerdeki DOĞRU kişilere e-posta ve telefon numaraları sağlar.
WASK
wask.co
WASK, dijital reklamcıların kampanya yönetimini kolaylaştıran, otomatik optimizasyon sağlayan ve büyük veri analizi ile hedef kitle oluşturan bir AI tabanlı yazılımdır.
LeadGenius
leadgenius.com
LeadGenius, B2B satış takımlarının müşteri bulma süreçlerini optimize etmek için makine öğrenimi ve araştırmacılar kullanarak pazarlama ve satış hizmetleri sunar.
SmallWorld
smallworld.ai
SmallWorld, sıcak tanıtımlar yoluyla hedef potansiyel müşterilere daha hızlı erişim sağlayarak şirketlerin gelirlerini artırmalarına ve müşteri edinme maliyetlerini azaltmalarına yardımcı olur.
OceanFrogs
oceanfrogs.com
OceanFrogs, B2B pazarlamacılara piyasa analizi ve hedef hesap belirleme konusunda yardımcı olan bir satış zekası platformudur.
Bookyourdata
bookyourdata.com
Bookyourdata, %95 doğruluk garantisiyle 100 milyondan fazla doğrudan B2B bağlantısıyla dünyanın ilk kullandıkça öde B2B potansiyel müşteri bulma platformudur ve 2015'ten bu yana 20.000'den fazla müşteriye hizmet vermektedir. Yenilikçi ve sağlam platformumuz iş bağlantılarına hizmet vermektedir 200'den fazla ülkeden müşterilerine 50'den fazla arama kriteri, web teknolojileri, ABM ve iş bağlantılarının yanı sıra uzmanlıklar ve emlakçılar tarafından sağlık profesyonellerine yönelik iki özel kategori daha listeliyor.
SpotlerUK
spotler.co.uk
SpotlerUK, B2B pazarlama için kullanıcı etkileşimini izleyen ve içerik optimizasyonu sağlayan bir e-posta pazarlama platformudur.
Apollo.io
apollo.io
Apollo.io, satış ekiplerinin süreçlerini yönetmelerine ve analiz etmelerine yardımcı olan kapsamlı bir satış katılım platformudur.
Bombora
bombora.com
Bombora'nın sunduğu teklifler, hangi işletmelerin şu anda hangi konuları araştırdığını ve bu çabaların yoğunluğunu belirliyor. Bu sinyalleri puanlayarak satış ve pazarlama ekiplerinin hedef hesaplara öncelik vermesine, onlarla olan görüşmelerini özelleştirmesine ve pazarlama çabalarını optimize etmesine yardımcı olur. Bombora, en büyük değerini 100'den fazla çalışanı olan kuruluşlara sunuyor.
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch Tüketici İstihbaratı, sosyal medya verilerini analiz ederek markaların çevrimiçi varlıklarını anlamalarına ve izlemelerine yardımcı olan bir platformdur.
Clearbit
clearbit.com
Clearbit, şirketler ve çalışanlar hakkında 100'den fazla veri noktası sağlayarak satış ve pazarlama süreçlerini optimize eden bir veri zenginleştirme platformudur.
Cognism
cognism.com
Cognizm, işletmelerin doğrulanmış iletişim verileri ile potansiyel müşterilere ulaşmasını sağlayan bir B2B araştırma platformudur.
Common Room
commonroom.io
Ortak Oda, topluluk katılımını kolaylaştırarak kullanıcıların etkileşimde bulunmasını ve bilgi paylaşmasını sağlar.
Crunchbase
crunchbase.com
Crunchbase, özel ve kamu şirketleri hakkında yatırım, kurucu ve sektör bilgileri sunan bir iş bilgi platformudur.
Demandbase
demandbase.com
Demandbase, hesap tabanlı pazarlama ve satış stratejileri için hesap zekası sunan bir platformdur. Kullanıcılar hedef kitlelerini belirleyip, etkileşimleri optimize eder.
FullContact
fullcontact.com
FullContact, kullanıcıların iletişim bilgilerini yönetmelerini sağlayan bir platformdur. Verileri birleştirir ve senkronize eder.
HG Insights
hginsights.com
HG Insights, şirketlere teknoloji yığınları hakkında detaylı bilgiler sunan bir veri platformudur. Analizler ve AI ile satış ve pazarlama stratejilerini optimize eder.
Lead Forensics
leadforensics.com
Lider Forensics, işletmelerin anonim web sitesi ziyaretçilerini tanımlayıp iletişim bilgileri sağlayarak olası satışları artırmalarına yardımcı olur.
Leadspace
leadspace.com
Leadspace, işletmelere B2B müşteri verisi sağlar. Çoklu veri kaynaklarını birleştirerek hedefli veriler sunar ve pazarlama ile satış süreçlerini optimize eder.
Madison Logic
madisonlogic.com
Madison Logic, müşteri yolculuğu boyunca satın alma komitesinin en etkili üyelerini bulup onlarla etkileşim kurarak en büyük ve en hızlı büyüyen şirketlerin en iyi hesaplarını daha hızlı dönüştürmelerine olanak tanıyor. Küresel çok kanallı bir ABM medya etkinleştirme ve ölçüm platformu olan ML Platformu, kurumsal kuruluşlardaki pazarlamacıların, satın alma olasılığı en yüksek hesapları belirlemek, birden fazla kanaldaki etkileşimi en üst düzeye çıkarmak ve yatırım getirisini olumlu yönde etkilemek için satış döngülerini hızlandırmak için benzersiz özel verilerden yararlanmasına olanak tanır.
Act-On
act-on.com
ACT-on, pazarlamacıların müşteri etkileşimlerini optimize etmelerine yardımcı olan bir pazarlama otomasyon platformudur.
Terminus
terminusplatform.com
Terminus, B2B satış süreçlerini optimize eden, veriye dayalı dijital deneyimler sunan bir platformdur.
UpLead
uplead.com
UpLead, işletmelere B2B iletişim ve şirket verileri sunan bir platformdur. Gerçek zamanlı e-posta doğrulama ve CRM entegrasyonu özellikleri ile potansiyel müşteri bulmayı kolaylaştırır.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo, işletmelere potansiyel müşterileri bulma, edinme ve büyütme konusunda yardımcı olan bir B2B veri ve istihbarat platformudur.
AroundDeal
arounddeal.com
AroundDeal, B2B satış ve pazarlama için veri sağlayan bir platformdur. 120 milyon kişi ve 30 milyon şirket verisi sunar.
SalesIntel
salesintel.io
SalesIntel, satış ve pazarlama ekiplerine veri sağlamak için tasarlanmış bir B2B istihbarat platformudur. Müşteri hedefleme ve iletişim bilgileri sunar.
RocketReach
rocketreach.co
RocketReach, e-posta, telefon numarası ve sosyal medya profilleri gibi iletişim bilgilerini bulup doğrulamaya yarayan bir araçtır.
Factors.AI
factors.ai
Factors.AI, B2B SaaS pazarlamacılarına veri entegrasyonu ve analiz ederek pazarlama ROI'sini artırmalarına yardımcı olan bir platformdur.
Influ2
influ2.com
Influ2, B2B pazarlamacılar ve satış ekipleri için hedefli reklamlar sunan bir platformdur. Belirli karar vericilere ulaşarak etkileşimi ve dönüşümü artırır.
6sense
6sense.com
Şirketinizin üretim hattını oluşturma, yönetme ve gelire dönüştürme yöntemini yeniden keşfedin. ABM yazılımımız, yüksek kaliteli satış hattına yol açan gelir öngörülerini ortaya çıkarır, varsayımları ortadan kaldırır ve gelir ekibinizi ihtiyaç duyduğu veriler ve görünürlükle güçlendirir.
Foundry
foundryco.com
Foundry, pazarlama ve satış kampanyalarını yönetmek için kullanıcı dostu, merkezi bir platform sunan bir hesap bazlı pazarlama uygulamasıdır.
Metadata
metadata.io
Metadata, B2B pazarlamacıların strateji, yaratıcılık ve gelir artırmaya odaklanmasını sağlayarak manuel ve tekrarlayıcı işleri ortadan kaldırır.
Brandwatch Influence
brandwatch.com
Tüm etkileyici pazarlamanızı tek bir yerden yönetin. Etkileyicileri keşfedin, ilişkileri yönetin ve kampanyaları tek bir uçtan uca çözümle yönetin.
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