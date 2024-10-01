Pazarlama Hesabı İstihbarat Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Nijer

Madison Logic

madisonlogic.com

Madison Logic, müşteri yolculuğu boyunca satın alma komitesinin en etkili üyelerini bulup onlarla etkileşim kurarak en büyük ve en hızlı büyüyen şirketlerin en iyi hesaplarını daha hızlı dönüştürmelerine olanak tanıyor. Küresel çok kanallı bir ABM medya etkinleştirme ve ölçüm platformu olan ML Platf...