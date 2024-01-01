Pazarlama Hesabı İstihbarat Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Bahreyn

Revmonk

revmonk.io

Revmonk, yapay zeka destekli B2B pazarlama otomasyon platformudur. Pazarlama ve satış ekipleri için çok yararlı olabilecek bir dizi özelliğe sahiptir; bunlar arasında: -Organik ve ücretli web trafiğini belirleme: Bu, ekiplerin web sitelerine en fazla trafiği hangi kanalların çektiğini anlamalarına v...