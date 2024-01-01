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Pazarlama Hesabı İstihbarat Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Aruba
Pazarlamaya yönelik hesap istihbarat yazılımı, değerli potansiyel verileri derleyerek pazarlamacılara, kullanıcının ideal müşteri profiliyle uyumlu, hedeflenen bir hesap listesi oluşturmada yardımcı olur. Pazarlama hesabı istihbarat sistemlerinin uygulanması, geleneksel "püskürt ve dua et" pazarlama stratejisinin eksikliklerini giderir. Pazarlama kuruluşları, bu yazılımın kullanımıyla, dönüşüm potansiyeli yüksek olan hesaplara odaklanmalarını optimize edebilir, böylece daha düşük dönüşüm potansiyeline sahip potansiyel müşterilere ayrılan zaman ve mali kaynakları azaltabilirler. Ayrıca bu araçlar, potansiyel müşterinin şirket hiyerarşisindeki rolü veya potansiyel müşterinin şirket segmenti dahil olmak üzere kapsamlı bilgiler sağlayarak satış ekiplerini destekler.
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Apollo.io
apollo.io
Apollo, büyüme stratejinizi uygulamanıza, analiz etmenize ve geliştirmenize yardımcı olmak için iş akışlarınıza zekayı yerleştiren, veriye öncelik veren bir etkileşim platformudur.
Crunchbase
crunchbase.com
Crunchbase, özel ve halka açık şirketler hakkında ticari bilgiler bulmaya yönelik bir platformdur. Crunchbase bilgileri, yatırımları ve finansman bilgilerini, kurucu üyeleri ve liderlik pozisyonlarındaki bireyleri, birleşme ve satın almaları, haberleri ve sektör trendlerini içerir. Başlangıçta star...
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo, iş adamları ve şirketler hakkındaki bilgi veritabanına erişimi satış, pazarlama ve işe alım profesyonellerine satan, Vancouver, Washington merkezli bir Amerikan abonelik tabanlı hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir. Şirket ilk olarak 2000 yılında kurucular Yonatan Stern ve Michel Decary...
Factors.AI
factors.ai
Factors.ai, eyleme geçirilebilir, gizlilikle uyumlu, yapay zeka destekli içgörüler sunmak için veri silolarına entegre edilen uçtan uca bir pazarlama analitiği ve ilişkilendirme platformudur. Şimdi dene!
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch, merkezi İngiltere'nin Brighton şehrinde bulunan bir dijital tüketici istihbarat şirketidir. Brandwatch altı farklı ürün satıyor: Tüketici Araştırması, Kitleler, Vizia, Qrously, Reviews ve BuzzSumo. Brandwatch Tüketici Araştırması, şirketlere bilgi sağlamak ve markalarının çevrimiçi varlı...
RocketReach
rocketreach.co
Herhangi bir profesyonelle birinci derece bağlantınız. Dünyanın en büyük ve en doğru e-posta ve doğrudan arama veritabanını kullanarak doğru karar vericilerle doğrudan bağlantı kurun.
WASK
wask.co
WASK, Facebook, Instagram ve Google reklamlarını akıllı özelliklerle tek bir yerden yönetmenizi sağlayan dijital pazarlama aracıdır.
AroundDeal
arounddeal.com
Daha Az Çalışın, Daha Fazla Başarıya Ulaşın, Daha Yüksek Satışlar. EtrafındaDeal platformunda daha fazla B2B kişisi bulun, kayıtları zenginleştirin ve doğrulayın, otomatik iş akışlarıyla etkileşime geçin ve daha fazla anlaşma yapın. Dünya çapında işletmenizin büyümesini hızlandırın.
Terminus
terminusplatform.com
Terminus, nerede olurlarsa olsunlar doğru hedef kitleye kişiselleştirilmiş mesajlar iletmenizi sağlar.
Clearbit
clearbit.com
Clearbit, tüm müşteri etkileşimleriniz için pazarlama veri motorudur. Müşterilerinizi derinlemesine anlayın, gelecekteki potansiyel müşterileri belirleyin ve her bir pazarlama ve satış etkileşimini kişiselleştirin.
FullContact
fullcontact.com
FullContact Inc., işletmeler, geliştiriciler ve markalar için bulut tabanlı yazılım ürünleri paketi sağlayan özel bir teknoloji şirketidir. Ana odak noktaları gizlilik açısından güvenli Kimlik Çözümlemesi ve gerçek zamanlı API entegrasyonudur. Teklif paketleri, müşteri verilerini artırmak için tekno...
Octane11
octane11.com
Octane11, gerçek iş sonuçlarına ulaşmak için ücretli, sahip olunan ve kazanılan pazarlama, satış ve ürün kullanım verilerini birbirine bağlayan B2B odaklı bir veri analizi ve işbirliği platformudur. Geliri 100 milyon dolardan fazla olan B2B işletmelerinin ekipler arasındaki verileri entegre etmesine...
Immagnify
immagnify.com
Immagnify, şirketinizin daha hızlı büyümesine yardımcı olmak için milyonlarca şirkete ve profesyonele e-posta, telefon ve sosyal medya kanalları aracılığıyla kolay erişim sağlar.
Demandbase
demandbase.com
Orta Ölçekli ve Kurumsal B2B Şirketleri için Lider ABM Yazılımı. Gerçek uçtan uca hesap tabanlı pazarlama şirketi hakkında daha fazla bilgi edinin.
Metadata
metadata.io
Meta veriler, manuel ve tekrarlanan çalışmaları ortadan kaldırır, böylece B2B pazarlamacıları nihayet stratejiye, yaratıcılığa ve geliri artırmaya odaklanabilir.
SalesIntel
salesintel.io
İdeal müşterilerinizi bulun, onlara ulaşın ve kazanın. Daha fazla geliri daha hızlı elde etmek için doğru B2B şirketi ve iletişim verilerini edinin.
Leadspace
leadspace.com
Leadspace, B2B Müşteri Veri Platformu sağlayan bir hizmet olarak yazılım (SaaS) Veri Bilimi Şirketidir. Şirketin ürünleri, birden fazla veri kaynağını, sosyal medyadaki 1. taraf ve 3. taraf kaynaklarını, iletişim veritabanlarını ve müşteri ilişkileri yönetimi sistemlerini ve Pazarlama Otomasyonu pla...
Owler
owler.com
Owler, önemli potansiyel müşterileriniz, hesaplarınız ve müşterileriniz hakkında bilgi sağlayan 5 milyondan fazla kullanıcıya sahip bir iş zekası platformudur. 15 milyondan fazla özel ve kamu şirketinin gerçek zamanlı verilerine kolayca erişin, böylece tüm sektörlerdeki şirketlere ilişkin anlık günc...
Keyplay
keyplay.io
İddialı GTM ekipleri için hesap seçimi. Hesap tabanlı herhangi bir şey yapıyorsanız doğru hesaplara ihtiyacınız vardır. Keyplay ideal hesaplarınızı hassas bir şekilde bulmanıza, seçmenize ve izlemenize yardımcı olur. Karmaşık ve pahalı ABM platformlarının aksine, Keyplay'i ücretsiz olarak kullanmaya...
Sopro
sopro.io
Sopro, işletmelerin nitelikli potansiyel müşterileri belirlemesine ve onlarla etkileşime geçmesine yardımcı olur. Uzmanlarımız, satış ekibiniz adına potansiyel müşterileri hedefler, araştırır ve onlarla etkileşime geçer. Potansiyel müşteriler, satış hattınıza doğal bir şekilde akacak şekilde tasarla...
Infotelligent
infotelligent.com
Infotelligent, tek bir arayüzden potansiyel müşterileri gerçek zamanlı olarak doğrulamanıza, alıcı verilerini zenginleştirmenize, e-posta ve çağrı iş akışlarını çalıştırmanıza ve anlaşmaları daha hızlı kapatmanıza olanak tanır.
xiQ
xiqinc.com
xiQ'nun kişiliğe dayalı satış ve pazarlama platformu, satıcıların, yapay zeka destekli kişilik öngörüleri aracılığıyla alıcıların zihniyetini anlamalarını sağlar.
Cognism
cognism.com
Mükemmel eşinizle bağlantı kurun. Piyasadaki en üstün satış zekasına sahip hedef müşteriler ve kişilerle anlamlı görüşmeler başlatın.
Lead Forensics
leadforensics.com
Lead Forensics, turboşarjlı potansiyel müşteri üretimine yönelik bir B2B yazılımıdır. Anonim web sitesi ziyaretçilerinizi, iletişim bilgilerinizi tanımlayın ve satış hattınızı artırın."
SpotlerUK
spotler.co.uk
B2B gelen ve giden pazarlama yazılımını tamamlayın. Pazarlama ve satış ekiplerinizin web sitesi trafiğinden daha fazla potansiyel müşteri elde etmesini, daha fazla ziyaretçiyi MQL'lere dönüştürmesini ve eksiksiz pazarlama kampanyaları yürütmesini sağlamak.
OceanFrogs
oceanfrogs.com
OceanFrogs, bir hafta veya daha kısa sürede pazara çıkmanıza olanak tanıyan bir satış zekası platformudur. Niyet verileri, Teknoloji kullanımı izleyicisi, B2B pazarlamacıların/satışçıların adreslenebilir pazarlarını anlamalarına olanak tanıyan lider puanlama. OceanFrogs uluslararası veriler (APAC, J...
Ocean.io
ocean.io
Daha hızlı, daha verimli gelir artışı için size 5 kat daha fazla yüksek kaliteli potansiyel müşteri getiren daha akıllı bir potansiyel müşteri bulma veri platformu.
Versium
versium.com
Versium, pazarlamacıların birden fazla dijital temas noktasında ve pazarlama kanalında ideal potansiyel müşterilerini daha iyi tanımlamasına, anlamasına ve onlara ulaşmasını sağlayan bir veri teknolojisi şirketidir. Versium'un sektör lideri kimlik çözünürlüğü ve öngörü motoru, pazarlamacıların erişi...
Enlyft
enlyft.com
Enlyft, B2B satış ve pazarlama ekiplerinin, özel yapay zeka ve derin özel hesap verileri aracılığıyla ürünlerini satın alma olasılığı en yüksek olan şirketleri bulmasına, önceliklendirmesine, etkileşime geçmesine ve dönüştürmesine yardımcı olur. Teknolojiyi benimsemeyi ve yüzlerce iş özelliğini hede...
Act-On
act-on.com
B2B, B2C ve e-posta pazarlamasında uzmanlaşmış, günümüz iş dünyasının gerçek ihtiyaçlarını karşılamak üzere oluşturulmuş pazarlama otomasyon platformu.
Common Room
commonroom.io
Ortak Oda daha iyi ürünler oluşturmanıza, ilişkileri derinleştirmenize ve daha hızlı büyümenize yardımcı olur.
HG Insights
hginsights.com
Satış, pazarlama ve strateji ekiplerinin gelirlerini daha hızlı artırmasına yardımcı olmak için sınıfında lider BT Harcaması, Teknoloji Kurulumu ve Sözleşme İstihbaratı sağlıyoruz...
LeadGenius
leadgenius.com
LeadGenius, B2B satış ve pazarlama ekiplerinin giden süreçlerini ölçeklendirmelerine yardımcı olmak için makine öğrenimini ve küresel insan araştırmacı ağını kullanıyor. Dünyanın en hızlı büyüyen şirketleri kalıcı müşteriler bulmak ve onlarla bağlantı kurmak için LeadGenius'u kullanıyor. LeadGenius,...
LoneScale
lonescale.com
Niyet verilerinden ve satış tetikleyicilerinden yararlanarak daha nitelikli bir satış hattı oluşturun ve daha fazla anlaşma yapın.
RollWorks
rollworks.com
NextRoll'un bir bölümü olan RollWorks, her büyüklükteki iddialı B2B şirketlerine, pazarlama ve satış ekiplerini uyumlu hale getirip gelirlerini güvenle artırmaları için hesap tabanlı bir platform sunuyor. Makine öğrenimi ve kapsamlı hesap verileri temeli ile desteklenen RollWorks platformu, hedef he...
AdDaptive Intelligence
addaptive.com
AdDaptive Intelligence, Hesap Tabanlı Pazarlama ve B2B istihbaratının lider sağlayıcısıdır. Teknoloji platformumuz, B2B pazarlamacıların ideal müşterilerini tanımlamasına, onlara ulaşmasına ve onlarla etkileşime geçmesine yardımcı olmak için büyük verinin ve reklam otomasyonunun gücünü birleştirir. ...
Influ2
influ2.com
Hesaplar karar vermez; insanlar karar verir. Kişiye dayalı reklamcılığı satış konuşmasının önemli bir parçası haline getirin.
Ramper
ramper.com.br
Tek eksiksiz B2B pazarlama ve satış platformu Ramper, potansiyel müşteri bulma (giden), pazarlama (gelen) ve B2B satışlarını (CRM) entegre eden bir platform aracılığıyla şirketinizin daha fazla potansiyel müşteri oluşturmasına ve etkileşime geçmesine, bunları satışa dönüştürmesine ve gelirini artır...
Red Flag Alert
redflagalert.com
B2B Veri, Uyumluluk ve Kredi Riski platformumuzla sizi finansal riskten korurken şirketinizin büyümesini destekleyecek kapsamlı zeka
Intentsify
intentsify.io
NE YAPIYORUZ Intentsify, B2B kuruluşlarına günümüz pazarındaki en doğru, kapsamlı alıcı niyeti istihbaratını ve bu istihbarata göre hareket edecek çözümleri sağlar. Tescilli, yeni nesil hassas amaç verilerini sağlayan ve etkinleştiren Intentsify'ın İstihbarat Aktivasyon Platformu, doğrudan iş çözüml...
Toplyne
toplyne.io
Birinci taraf ürün kullanımı, CRM, faturalandırma ve üçüncü taraf zenginleştirme verileri üzerine kurulu, self servis huninizde satış hattını bulan davranışsal müşteri adayı puanlama platformu.
Foundry
foundryco.com
En iyi hesaplarınızı Foundry'nin amaç odaklı ABM orkestrasyonu aracılığıyla dönüştürün; böylece daha büyük, daha iyi bir üretim hattı elde edilir.
UpLead
uplead.com
Büyümeyi desteklemek için doğru ve gerçek zamanlı doğrulanmış B2B veri tabanımıza erişin. Yerleşik e-posta doğrulamasıyla UpLead, yüksek kaliteli iş iletişim verilerinde liderdir. 7 günlük ücretsiz denemenizi bugün başlatın!
Bombora
bombora.com
Satın almaya hazır işletmeleri rakiplerinizden önce bulun. Sektörün en kapsamlı ve gizlilikle uyumlu Intent verilerini kullanarak bağlanın ve satış yapın.
Bookyourdata
bookyourdata.com
Bookyourdata, %95 doğruluk garantisiyle 100 milyonu aşkın doğrudan B2B bağlantısıyla dünyanın ilk kullandıkça öde B2B potansiyel müşteri bulma platformudur ve 2015'ten bu yana 20.000'den fazla müşteriye hizmet vermektedir. Yenilikçi ve sağlam platformumuz iş bağlantılarına hizmet vermektedir. 200'de...
MadKudu
madkudu.com
MadKudu, gelir getirici eylemleri öngörür ve önceliklendirir. MadKudu'nun gelir otomasyonu istihbarat motoruyla geliri hızlandırın ve yatırım getirisini artırın.
RelPro
relpro.com
Özelleştirilebilir, uyarlanabilir ve iş akışınızla entegre olabilen RelPro'nun iş geliştirme çözümleri, değerli zamanınızdan tasarruf etmenizi sağlar, büyüme girişimlerini hızlandırır ve sonuçlar sunar.
BuzzBoard
buzzboard.ai
BuzzBoard, medya türlerinde son derece kişiselleştirilmiş satış içeriğiyle satış temsilcilerinin daha güvenli ve daha başarılı olmasını sağlamak için üretken bir yapay zeka dijital satış asistanı platformu sağlar.
Visitor Queue
visitorqueue.com
Ziyaretçi Kuyruğu, satış ekibinize web sitenizin ziyaretçileri hakkında bilgi verirken aynı zamanda onlara benzersiz bir web sitesi deneyimi sunmayı amaçlayan bir B2B potansiyel müşteri oluşturma ve web sitesi kişiselleştirme yazılımıdır. Potansiyel müşteri yaratma hizmetlerimizle, web sitenizi ziya...
Recotap
recotap.com
Recotap, B2B Pazarlamacıların Hedefli ve Kişiselleştirilmiş Hesap Tabanlı etkileşim kampanyalarını geniş ölçekte yürütmesine yardımcı olan yeni nesil yapay zeka destekli bir ABM Platformudur. Recotap, pazarlama performanslarını iyileştirmek isteyen büyüyen girişimler ve işletmeler için çok uygundur....
Revmonk
revmonk.io
Revmonk, yapay zeka destekli B2B pazarlama otomasyon platformudur. Pazarlama ve satış ekipleri için çok yararlı olabilecek bir dizi özelliğe sahiptir; bunlar arasında: -Organik ve ücretli web trafiğini belirleme: Bu, ekiplerin web sitelerine en fazla trafiği hangi kanalların çektiğini anlamalarına v...
6sense
6sense.com
Şirketinizin üretim hattını oluşturma, yönetme ve gelire dönüştürme yöntemini yeniden keşfedin. ABM yazılımımız, yüksek kaliteli satış hattına yol açan gelir öngörülerini ortaya çıkarır, varsayımları ortadan kaldırır ve gelir ekibinizi ihtiyaç duyduğu veriler ve görünürlükle güçlendirir.
Madison Logic
madisonlogic.com
En iyi hesaplarınızı daha hızlı dönüştürün. Madison Logic'in küresel hesap tabanlı pazarlama platformuyla satış hattını hızlandırın.
SmallWorld
smallworld.ai
SmallWorld, sıcak tanıtımlar yoluyla hedef potansiyel müşterilere daha hızlı erişim sağlayarak şirketlerin gelirlerini artırmalarına ve müşteri edinme maliyetlerini azaltmalarına yardımcı olur.
Brandwatch Influence
brandwatch.com
Tüm etkileyici pazarlamanızı tek bir yerden yönetin. Etkileyicileri keşfedin, ilişkileri yönetin ve kampanyaları tek bir uçtan uca çözümle yönetin.