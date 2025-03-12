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Pazar istihbaratı yazılımı, müşteri davranışının anlaşılmasını geliştirmek için kamuya açık ve/veya müşteri odaklı pazar verilerini bir araya getirir. Bu veriler, bireysel işletmeleri hedeflemek yerine, bir pazar veya tüketici sektörü içindeki genel eğilimleri veya öngörüleri ayırt etme konusunda uzmanlaşmış platformlardan elde edilmektedir. Tipik olarak çeşitli pazarlama veya satış rolleri tarafından kullanılan pazar istihbaratı çözümleri, kapsamlı veri kümelerini ve içgörüleri derleyerek şirket stratejilerinin iyileştirilmesine yardımcı olur. Pazar istihbaratı yazılımı ile rekabetçi istihbarat yazılımı arasında ayrım yapmak önemlidir. Pazar istihbaratı tüketici davranışına odaklanırken rekabetçi istihbarat, rakipleri anlamaya ve değerlendirmeye odaklanan iş analizine göre uyarlanır. Bu iki tür istihbarat yazılımı, genellikle müşteri adayına yardımcı olan ve sıklıkla pazar veya rakip istihbarat araçlarıyla entegre olan satış istihbaratı yazılımıyla birlikte birbirini tamamlayabilir.
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SEMrush
semrush.com
Semrush, işletmelere SEO, reklam, sosyal medya ve içerik pazarlamasında çevrimiçi görünürlüklerini yönetmeleri için araçlar sunan bir dijital pazarlama platformudur.
Crunchbase
crunchbase.com
Crunchbase, özel ve kamu şirketleri hakkında yatırım, kurucu ve sektör bilgileri sunan bir iş bilgi platformudur.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo, işletmelere potansiyel müşterileri bulma, edinme ve büyütme konusunda yardımcı olan bir B2B veri ve istihbarat platformudur.
Similarweb
similarweb.com
Similarweb, dijital stratejileri analiz ederek e-ticaret ve reklam fırsatlarını keşfetmenizi sağlar.
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics, deneyim verilerini toplamak, analiz etmek ve eyleme geçirmek için kapsamlı bir platform sunar. Müşteri, çalışan, ürün ve marka deneyimlerini yönetir.
G2
g2.com
G2, kullanıcıların yazılım seçimlerini gerçek incelemelere dayanarak yapmalarına yardımcı olan kapsamlı bir yazılım pazarı platformudur.
Serpstat
serpstat.com
Serpstat, SEO optimizasyonu için kapsamlı araçlar sunan bir platformdur. Rakip analizi, içerik oluşturma ve anahtar kelime araştırması gibi özellikler içerir.
Nielsen
nielsen.com
Nielsen uygulaması, tüketici davranışı ve pazar trendleri hakkında veri analizi yaparak işletmelere stratejik kararlar almasına destek sağlar.
WebCatalog
webcatalog.io
WebCatalog, web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürerek kullanıcıların birden fazla hesabı ve uygulamayı yönetmesini sağlar.
Data.ai
data.ai
Data.ai, mobil uygulama performansını analiz eden ve geliştiren bir veri analitiği platformudur.
Bright Data
brightdata.com
Bright Data, web verilerini toplamak ve analiz etmek için araçlar sunan bir platformdur. E-ticaret için rekabetçi analiz ve veri erişimi sağlar.
AroundDeal
arounddeal.com
AroundDeal, B2B satış ve pazarlama için veri sağlayan bir platformdur. 120 milyon kişi ve 30 milyon şirket verisi sunar.
AlphaSense
alpha-sense.com
Alphasense, iş kararlarını desteklemek için piyasa istihbaratı sunan, içerik ve verileri hızlıca analiz eden bir platformdur.
AppstoreSpy
appstorespy.com
AppstoreSpy, uygulama verilerini analiz ederek görünürlüğü artırma ve strateji geliştirme imkanı sunan bir araçtır.
Sensor Tower
sensortower.com
Sensor Tower, mobil uygulama ekosistemine yönelik derinlemesine veri ve analiz sağlayan bir platformdur.
People Data Labs
peopledatalabs.com
People Data Labs, 1.5 milyardan fazla kişi ile ilgili veri sunarak, kullanıcıların profilleri zenginleştirmesine ve verileri yönetmesine yardımcı olan bir platformdur.
Terminus
terminusplatform.com
Terminus, B2B satış süreçlerini optimize eden, veriye dayalı dijital deneyimler sunan bir platformdur.
Diffbot
diffbot.com
Diffbot, yapılandırılmamış web verilerini yapılandırılmış veri tabanlarına dönüştüren bir veri çıkarma aracıdır.
Demandbase
demandbase.com
Demandbase, hesap tabanlı pazarlama ve satış stratejileri için hesap zekası sunan bir platformdur. Kullanıcılar hedef kitlelerini belirleyip, etkileşimleri optimize eder.
Gain.pro
gain.pro
Gain.pro, özel piyasalara yönelik derinlemesine bilgi sunan, kullanıcı dostu bir platformdur. Özel şirketler, yatırımcılar ve sektörler hakkında veri sağlar.
Kompyte
kompyte.com
Kompyte, rakipleri dijital kanallarda izleyerek içgörü sağlayan AI tabanlı bir rekabetçi istihbarat platformudur.
Klue
klue.com
Klue, ürün pazarlamacılarına rekabetçi istihbarat toplayıp düzenlemelerine yardımcı olan bir platformdur.
Draup
draup.com
Draup, AI destekli bir platform olup, insan kaynakları ve satış liderleri için veri odaklı içgörüler sunarak iş gücü planlaması ve satış stratejileri geliştirmeye yardımcı olur.
Foundry
foundryco.com
Foundry, pazarlama ve satış kampanyalarını yönetmek için kullanıcı dostu, merkezi bir platform sunan bir hesap bazlı pazarlama uygulamasıdır.
TrustStar
truststar.ai
TrustStar, ipotek sektörüne yönelik, piyasa verilerini toplayıp düzenleyen bir yapay zeka platformudur. Rekabetçi emlak fırsatlarını analiz eder.
Stackline
stackline.com
Stackline, perakende istihbarat ve analitik platformu olup e-ticaret performansını artırmak için verileri analiz eder ve pazarlama stratejileri sunar.
Hermix
hermix.com
Hermix, kamu sektörü satışlarına yönelik analiz sağlayan bir platformdur. Teklif izleme ve pazar zekası ile şirketlerin kamu ihale fırsatlarını artırmasına yardımcı olur.
Ai Palette
aipalette.com
Ai Palette, FMCG şirketlerine yapay zeka kullanarak tüketici odaklı ürün geliştirme konusunda yardımcı olan bir uygulamadır.
Cypris
cypris.ai
Cypris, Ar-Ge ve inovasyon ekipleri için veri analizi ve izleme yapan bir pazar istihbarat platformudur.
Versium
versium.com
Versium, pazarlama verilerini toplar ve analiz eder, potansiyel müşterilerin belirlenmesine ve etkili kampanyalar oluşturulmasına yardımcı olur.
MobileAction
mobileaction.co
Mobilyak, mobil uygulama pazarlaması için analiz ve optimizasyon araçları sunan bir platformdur. Uygulama performansını geliştirmeye yardımcı olur.
A-INSIGHTS
a-insights.eu
A-INSIGHTS, finansal karşılaştırma, rekabet analizi ve performans izleme için kapsamlı bir platformdur. Kullanıcıların bilinçli kararlar almasına yardımcı olur.
Crayon
crayon.co
Crayon, rekabetçi zeka verilerini otomatik olarak toplayan ve analiz eden bir platformdur, kullanıcıların pazar değişimlerini takip etmesine yardımcı olur.
42matters
42matters.com
42matters, mobil ve bağlı TV uygulamalarını analiz eden bir platformdur. Uygulama verileri, performans metrikleri ve SDK entegrasyonları sunar.
OceanFrogs
oceanfrogs.com
OceanFrogs, B2B pazarlamacılara piyasa analizi ve hedef hesap belirleme konusunda yardımcı olan bir satış zekası platformudur.
Behavio
behaviolabs.com
Behavio, reklamların etkinliğini ölçmek için veri analizi yapan bir platformdur. Kullanıcılar, kampanyalarını her aşamada test edebilir ve sonuçları beş gün içinde alabilir.
Native AI
gonative.ai
Native AI, markaların veri analizi yaparak ürünlerini optimize etmelerine ve kullanıcı deneyimini geliştirmelerine yardımcı olan bir pazar zeka platformudur.
Fundz
fundz.net
Fundz, iş tetikleyici olayları sonrası müşterileri keşfetmek ve bağlanmak için tasarlanmış bir platformdur.
EQI Data
eqidata.com
EQI Data, çevrimiçi işletmeler için e-ticaret ve sosyal medya verilerini toplayarak gerçek zamanlı veri analizi ve öneriler sunan bir yazılımdır.
Resonate
resonate.com
Rezonate, tüketici verilerini analiz eden ve pazarlama stratejileri geliştiren AI destekli bir platformdur. Gerçek zamanlı verilere erişim sağlar.
ExactBuyer
exactbuyer.com
ExactBuyer, B2B müşteri ve aday edinimi sağlamak için AI tabanlı çözümler sunan bir platformdur. Hedef kitleyi belirler, veri doğrulaması yapar ve özelleştirilmiş erişim sağlar.
Intellizence
intellizence.com
Intellizence uygulaması, gelir artışı ve risk izleme için müşteri istihbaratı, satış istihbaratı ve risk istihbaratı sinyalleri sunar.
Contify
contify.com
Contify, şirketlerin rakipler, müşteriler ve endüstri hakkında gerçek zamanlı, küratörlü haberler ve veriler toplayarak analiz etmelerini sağlayan bir iş zekası platformudur.
Zulu5
zulu5.com
Zulu5, reklam verenler ve ajanslar için reklam risklerini ve fırsatlarını analiz eden araçlar sunan bir platformdur.
Leadbright
leadbright.com
Leadbright, potansiyel müşteri yönetimi ve optimizasyonu için tasarlanmış bir dijital platformdur. Kullanıcıların satışları izlemesini ve analiz etmesini kolaylaştırır.
Ubico
ubico.io
Ubico, satış ve pazarlama ekipleri için AI destekli bir araçtır. Sosyal yardım süreçlerini otomatikleştirir ve katılımı artırmak için içgörüler sunar.
Databook
databook.com
Databook, satıcıların müşteri ihtiyaçlarını anlamalarına yardımcı olan bir Stratejik İlişki Yönetimi platformudur. İş akışlarını geliştirir ve kritik bilgileri sağlar.
ReportLinker
reportlinker.com
ReportLinker, piyasa verileri ve tahminleri sunarak araştırma ve iş geliştirme ekiplerine sektörü analiz etmelerinde yardımcı olan bir yapay zeka platformudur.
Venture IQ
ventureiq.nl
Venture IQ, yatırım uzmanlarına pazar verileri ve analizler sunarak daha iyi ve sürdürülebilir yatırım kararları almalarını sağlar.
Firmable
firmable.com
Firmable, Avustralya'da işletmelere B2B veri sağlayarak satış ve pazarlama süreçlerini iyileştiren bir iş zekası platformudur.
Cikisi
en.cikisi.com
Cikisi, B2B şirketlere karar verme süreçlerini hızlandırmak için gerçek zamanlı analiz, bilgi ve veriler sunan bir Pazar Zeka çözümüdür.
BoardEx
boardex.com
BoardEx, 1.6 milyon yönetici profili ile ilişkileri haritalamak ve iş geliştirmeyi desteklemek için bilgi sağlayan bir platformdur.
IQBlade
iqblade.com
IQBlade, işletmelere kanal ekosistemlerinde operasyon yönetimi, ortaklık geliştirme ve veri analizi hizmetleri sunan bir yazılım platformudur.
Zartico
zartico.com
Zartico, destinasyonların verilerini analiz ederek pazarlama stratejilerini optimize eden bir uygulamadır. Seyahat ve eğlence sektörü için içgörüler sunar.
WatchMyCompetitor
watchmycompetitor.com
WatchMyCompetitor, işletmelere rakip analizleri yaparak daha bilinçli kararlar almalarını sağlayan bir iş zekası platformudur.
Nexoya
nexoya.com
Nexoya, yapay zeka kullanarak reklam bütçesini daha verimli bir şekilde yönetmeyi ve reklam harcamalarından %70'e kadar daha yüksek geri dönüş sağlamayı amaçlayan bir uygulamadır.
Connectbase
connectbase.com
Connectbase, bağlantı hizmetlerinin alıcı ve satıcıları için ağ planlaması, otomatik fiyatlandırma ve veri yönetimi sağlayan bir platformdur.
Event Registry
eventregistry.org
Event Registry, dünya genelindeki olayları takip etmek ve etkilerini analiz etmek için haber içeriğini yapay zeka ile içgörülere dönüştüren bir platformdur.
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