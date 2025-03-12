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Pazar İstihbaratı Yazılımı
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Pazar İstihbaratı Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Pazar istihbaratı yazılımı, müşteri davranışının anlaşılmasını geliştirmek için kamuya açık ve/veya müşteri odaklı pazar verilerini bir araya getirir. Bu veriler, bireysel işletmeleri hedeflemek yerine, bir pazar veya tüketici sektörü içindeki genel eğilimleri veya öngörüleri ayırt etme konusunda uzmanlaşmış platformlardan elde edilmektedir. Tipik olarak çeşitli pazarlama veya satış rolleri tarafından kullanılan pazar istihbaratı çözümleri, kapsamlı veri kümelerini ve içgörüleri derleyerek şirket stratejilerinin iyileştirilmesine yardımcı olur. Pazar istihbaratı yazılımı ile rekabetçi istihbarat yazılımı arasında ayrım yapmak önemlidir. Pazar istihbaratı tüketici davranışına odaklanırken rekabetçi istihbarat, rakipleri anlamaya ve değerlendirmeye odaklanan iş analizine göre uyarlanır. Bu iki tür istihbarat yazılımı, genellikle müşteri adayına yardımcı olan ve sıklıkla pazar veya rakip istihbarat araçlarıyla entegre olan satış istihbaratı yazılımıyla birlikte birbirini tamamlayabilir.

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SEMrush

SEMrush

semrush.com

Semrush, işletmelere SEO, reklam, sosyal medya ve içerik pazarlamasında çevrimiçi görünürlüklerini yönetmeleri için araçlar sunan bir dijital pazarlama platformudur.

Crunchbase

Crunchbase

crunchbase.com

Crunchbase, özel ve kamu şirketleri hakkında yatırım, kurucu ve sektör bilgileri sunan bir iş bilgi platformudur.

ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

ZoomInfo, işletmelere potansiyel müşterileri bulma, edinme ve büyütme konusunda yardımcı olan bir B2B veri ve istihbarat platformudur.

Similarweb

Similarweb

similarweb.com

Similarweb, dijital stratejileri analiz ederek e-ticaret ve reklam fırsatlarını keşfetmenizi sağlar.

Qualtrics

Qualtrics

qualtrics.com

Qualtrics, deneyim verilerini toplamak, analiz etmek ve eyleme geçirmek için kapsamlı bir platform sunar. Müşteri, çalışan, ürün ve marka deneyimlerini yönetir.

G2

G2

g2.com

G2, kullanıcıların yazılım seçimlerini gerçek incelemelere dayanarak yapmalarına yardımcı olan kapsamlı bir yazılım pazarı platformudur.

Serpstat

Serpstat

serpstat.com

Serpstat, SEO optimizasyonu için kapsamlı araçlar sunan bir platformdur. Rakip analizi, içerik oluşturma ve anahtar kelime araştırması gibi özellikler içerir.

Nielsen

Nielsen

nielsen.com

Nielsen uygulaması, tüketici davranışı ve pazar trendleri hakkında veri analizi yaparak işletmelere stratejik kararlar almasına destek sağlar.

WebCatalog

WebCatalog

webcatalog.io

WebCatalog, web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürerek kullanıcıların birden fazla hesabı ve uygulamayı yönetmesini sağlar.

Data.ai

Data.ai

data.ai

Data.ai, mobil uygulama performansını analiz eden ve geliştiren bir veri analitiği platformudur.

Bright Data

Bright Data

brightdata.com

Bright Data, web verilerini toplamak ve analiz etmek için araçlar sunan bir platformdur. E-ticaret için rekabetçi analiz ve veri erişimi sağlar.

AroundDeal

AroundDeal

arounddeal.com

AroundDeal, B2B satış ve pazarlama için veri sağlayan bir platformdur. 120 milyon kişi ve 30 milyon şirket verisi sunar.

AlphaSense

AlphaSense

alpha-sense.com

Alphasense, iş kararlarını desteklemek için piyasa istihbaratı sunan, içerik ve verileri hızlıca analiz eden bir platformdur.

AppstoreSpy

AppstoreSpy

appstorespy.com

AppstoreSpy, uygulama verilerini analiz ederek görünürlüğü artırma ve strateji geliştirme imkanı sunan bir araçtır.

Sensor Tower

Sensor Tower

sensortower.com

Sensor Tower, mobil uygulama ekosistemine yönelik derinlemesine veri ve analiz sağlayan bir platformdur.

People Data Labs

People Data Labs

peopledatalabs.com

People Data Labs, 1.5 milyardan fazla kişi ile ilgili veri sunarak, kullanıcıların profilleri zenginleştirmesine ve verileri yönetmesine yardımcı olan bir platformdur.

Terminus

Terminus

terminusplatform.com

Terminus, B2B satış süreçlerini optimize eden, veriye dayalı dijital deneyimler sunan bir platformdur.

Diffbot

Diffbot

diffbot.com

Diffbot, yapılandırılmamış web verilerini yapılandırılmış veri tabanlarına dönüştüren bir veri çıkarma aracıdır.

Demandbase

Demandbase

demandbase.com

Demandbase, hesap tabanlı pazarlama ve satış stratejileri için hesap zekası sunan bir platformdur. Kullanıcılar hedef kitlelerini belirleyip, etkileşimleri optimize eder.

Gain.pro

Gain.pro

gain.pro

Gain.pro, özel piyasalara yönelik derinlemesine bilgi sunan, kullanıcı dostu bir platformdur. Özel şirketler, yatırımcılar ve sektörler hakkında veri sağlar.

Kompyte

Kompyte

kompyte.com

Kompyte, rakipleri dijital kanallarda izleyerek içgörü sağlayan AI tabanlı bir rekabetçi istihbarat platformudur.

Klue

Klue

klue.com

Klue, ürün pazarlamacılarına rekabetçi istihbarat toplayıp düzenlemelerine yardımcı olan bir platformdur.

Draup

Draup

draup.com

Draup, AI destekli bir platform olup, insan kaynakları ve satış liderleri için veri odaklı içgörüler sunarak iş gücü planlaması ve satış stratejileri geliştirmeye yardımcı olur.

Foundry

Foundry

foundryco.com

Foundry, pazarlama ve satış kampanyalarını yönetmek için kullanıcı dostu, merkezi bir platform sunan bir hesap bazlı pazarlama uygulamasıdır.

TrustStar

TrustStar

truststar.ai

TrustStar, ipotek sektörüne yönelik, piyasa verilerini toplayıp düzenleyen bir yapay zeka platformudur. Rekabetçi emlak fırsatlarını analiz eder.

Stackline

Stackline

stackline.com

Stackline, perakende istihbarat ve analitik platformu olup e-ticaret performansını artırmak için verileri analiz eder ve pazarlama stratejileri sunar.

Hermix

Hermix

hermix.com

Hermix, kamu sektörü satışlarına yönelik analiz sağlayan bir platformdur. Teklif izleme ve pazar zekası ile şirketlerin kamu ihale fırsatlarını artırmasına yardımcı olur.

Ai Palette

Ai Palette

aipalette.com

Ai Palette, FMCG şirketlerine yapay zeka kullanarak tüketici odaklı ürün geliştirme konusunda yardımcı olan bir uygulamadır.

Cypris

Cypris

cypris.ai

Cypris, Ar-Ge ve inovasyon ekipleri için veri analizi ve izleme yapan bir pazar istihbarat platformudur.

Versium

Versium

versium.com

Versium, pazarlama verilerini toplar ve analiz eder, potansiyel müşterilerin belirlenmesine ve etkili kampanyalar oluşturulmasına yardımcı olur.

MobileAction

MobileAction

mobileaction.co

Mobilyak, mobil uygulama pazarlaması için analiz ve optimizasyon araçları sunan bir platformdur. Uygulama performansını geliştirmeye yardımcı olur.

A-INSIGHTS

A-INSIGHTS

a-insights.eu

A-INSIGHTS, finansal karşılaştırma, rekabet analizi ve performans izleme için kapsamlı bir platformdur. Kullanıcıların bilinçli kararlar almasına yardımcı olur.

Crayon

Crayon

crayon.co

Crayon, rekabetçi zeka verilerini otomatik olarak toplayan ve analiz eden bir platformdur, kullanıcıların pazar değişimlerini takip etmesine yardımcı olur.

42matters

42matters

42matters.com

42matters, mobil ve bağlı TV uygulamalarını analiz eden bir platformdur. Uygulama verileri, performans metrikleri ve SDK entegrasyonları sunar.

OceanFrogs

OceanFrogs

oceanfrogs.com

OceanFrogs, B2B pazarlamacılara piyasa analizi ve hedef hesap belirleme konusunda yardımcı olan bir satış zekası platformudur.

Behavio

Behavio

behaviolabs.com

Behavio, reklamların etkinliğini ölçmek için veri analizi yapan bir platformdur. Kullanıcılar, kampanyalarını her aşamada test edebilir ve sonuçları beş gün içinde alabilir.

Native AI

Native AI

gonative.ai

Native AI, markaların veri analizi yaparak ürünlerini optimize etmelerine ve kullanıcı deneyimini geliştirmelerine yardımcı olan bir pazar zeka platformudur.

Fundz

Fundz

fundz.net

Fundz, iş tetikleyici olayları sonrası müşterileri keşfetmek ve bağlanmak için tasarlanmış bir platformdur.

EQI Data

EQI Data

eqidata.com

EQI Data, çevrimiçi işletmeler için e-ticaret ve sosyal medya verilerini toplayarak gerçek zamanlı veri analizi ve öneriler sunan bir yazılımdır.

Resonate

Resonate

resonate.com

Rezonate, tüketici verilerini analiz eden ve pazarlama stratejileri geliştiren AI destekli bir platformdur. Gerçek zamanlı verilere erişim sağlar.

ExactBuyer

ExactBuyer

exactbuyer.com

ExactBuyer, B2B müşteri ve aday edinimi sağlamak için AI tabanlı çözümler sunan bir platformdur. Hedef kitleyi belirler, veri doğrulaması yapar ve özelleştirilmiş erişim sağlar.

Intellizence

Intellizence

intellizence.com

Intellizence uygulaması, gelir artışı ve risk izleme için müşteri istihbaratı, satış istihbaratı ve risk istihbaratı sinyalleri sunar.

Contify

Contify

contify.com

Contify, şirketlerin rakipler, müşteriler ve endüstri hakkında gerçek zamanlı, küratörlü haberler ve veriler toplayarak analiz etmelerini sağlayan bir iş zekası platformudur.

Zulu5

Zulu5

zulu5.com

Zulu5, reklam verenler ve ajanslar için reklam risklerini ve fırsatlarını analiz eden araçlar sunan bir platformdur.

Leadbright

Leadbright

leadbright.com

Leadbright, potansiyel müşteri yönetimi ve optimizasyonu için tasarlanmış bir dijital platformdur. Kullanıcıların satışları izlemesini ve analiz etmesini kolaylaştırır.

Ubico

Ubico

ubico.io

Ubico, satış ve pazarlama ekipleri için AI destekli bir araçtır. Sosyal yardım süreçlerini otomatikleştirir ve katılımı artırmak için içgörüler sunar.

Databook

Databook

databook.com

Databook, satıcıların müşteri ihtiyaçlarını anlamalarına yardımcı olan bir Stratejik İlişki Yönetimi platformudur. İş akışlarını geliştirir ve kritik bilgileri sağlar.

ReportLinker

ReportLinker

reportlinker.com

ReportLinker, piyasa verileri ve tahminleri sunarak araştırma ve iş geliştirme ekiplerine sektörü analiz etmelerinde yardımcı olan bir yapay zeka platformudur.

Venture IQ

Venture IQ

ventureiq.nl

Venture IQ, yatırım uzmanlarına pazar verileri ve analizler sunarak daha iyi ve sürdürülebilir yatırım kararları almalarını sağlar.

Firmable

Firmable

firmable.com

Firmable, Avustralya'da işletmelere B2B veri sağlayarak satış ve pazarlama süreçlerini iyileştiren bir iş zekası platformudur.

Cikisi

Cikisi

en.cikisi.com

Cikisi, B2B şirketlere karar verme süreçlerini hızlandırmak için gerçek zamanlı analiz, bilgi ve veriler sunan bir Pazar Zeka çözümüdür.

BoardEx

BoardEx

boardex.com

BoardEx, 1.6 milyon yönetici profili ile ilişkileri haritalamak ve iş geliştirmeyi desteklemek için bilgi sağlayan bir platformdur.

IQBlade

IQBlade

iqblade.com

IQBlade, işletmelere kanal ekosistemlerinde operasyon yönetimi, ortaklık geliştirme ve veri analizi hizmetleri sunan bir yazılım platformudur.

Zartico

Zartico

zartico.com

Zartico, destinasyonların verilerini analiz ederek pazarlama stratejilerini optimize eden bir uygulamadır. Seyahat ve eğlence sektörü için içgörüler sunar.

WatchMyCompetitor

WatchMyCompetitor

watchmycompetitor.com

WatchMyCompetitor, işletmelere rakip analizleri yaparak daha bilinçli kararlar almalarını sağlayan bir iş zekası platformudur.

Nexoya

Nexoya

nexoya.com

Nexoya, yapay zeka kullanarak reklam bütçesini daha verimli bir şekilde yönetmeyi ve reklam harcamalarından %70'e kadar daha yüksek geri dönüş sağlamayı amaçlayan bir uygulamadır.

Connectbase

Connectbase

connectbase.com

Connectbase, bağlantı hizmetlerinin alıcı ve satıcıları için ağ planlaması, otomatik fiyatlandırma ve veri yönetimi sağlayan bir platformdur.

Event Registry

Event Registry

eventregistry.org

Event Registry, dünya genelindeki olayları takip etmek ve etkilerini analiz etmek için haber içeriğini yapay zeka ile içgörülere dönüştüren bir platformdur.

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Pazar İstihbaratı Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - WebCatalog