Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Pazar istihbaratı yazılımı, müşteri davranışının anlaşılmasını geliştirmek için kamuya açık ve/veya müşteri odaklı pazar verilerini bir araya getirir. Bu veriler, bireysel işletmeleri hedeflemek yerine, bir pazar veya tüketici sektörü içindeki genel eğilimleri veya öngörüleri ayırt etme konusunda uzmanlaşmış platformlardan elde edilmektedir. Tipik olarak çeşitli pazarlama veya satış rolleri tarafından kullanılan pazar istihbaratı çözümleri, kapsamlı veri kümelerini ve içgörüleri derleyerek şirket stratejilerinin iyileştirilmesine yardımcı olur. Pazar istihbaratı yazılımı ile rekabetçi istihbarat yazılımı arasında ayrım yapmak önemlidir. Pazar istihbaratı tüketici davranışına odaklanırken rekabetçi istihbarat, rakipleri anlamaya ve değerlendirmeye odaklanan iş analizine göre uyarlanır. Bu iki tür istihbarat yazılımı, genellikle müşteri adayına yardımcı olan ve sıklıkla pazar veya rakip istihbarat araçlarıyla entegre olan satış istihbaratı yazılımıyla birlikte birbirini tamamlayabilir.
Yeni Uygulama Gönder
Cypris
cypris.ai
Cypris, Ar-Ge ve inovasyon ekipleri için veri analizi ve izleme yapan bir pazar istihbarat platformudur.
OceanFrogs
oceanfrogs.com
OceanFrogs, B2B pazarlamacılara piyasa analizi ve hedef hesap belirleme konusunda yardımcı olan bir satış zekası platformudur.
ExactBuyer
exactbuyer.com
ExactBuyer, B2B müşteri ve aday edinme çözümleri sağlayan yapay zeka tabanlı bir platformdur. Hedef kitleyi belirlemek, verileri gerçek zamanlı olarak doğrulamak ve kişiselleştirilmiş uçtan uca erişimi saniyeler içinde tasarlamak için işletmenizin hedeflerine ve stratejilerine göre uyarlanmış özel yapay zeka modelleri oluşturur. Platform, her etkileşime dinamik olarak uyum sağlayarak stratejiden potansiyel müşteri yaratmaya hızlı geçişi teşvik eder ve böylece geleneksel satış veya işe alım ekiplerine olan bağımlılığı azaltır. ExactBuyer, satış, işe alım, pazarlama ve geliştirici iş akışları için idealdir; potansiyel müşteri bulma, aday keşfi, ücretli reklam için hedef kitle oluşturma ve gerçek zamanlı B2B verilerini mevcut iş akışlarına entegre etme araçları sağlar. Ek olarak, gerçek zamanlı olarak hedef kitle oluşturmak ve belirli kriterleri karşılayan şirketleri ve kişileri desteklemek için yapay zeka destekli bir arama ve API'ler sunar. ExactBuyer, CRM'nizi güncel tutmak için onu zenginleştirilmiş kişiler ve şirketlerle otomatik olarak doldurur, böylece yeni potansiyel müşteriler arama ihtiyacını ortadan kaldırır. Platform ayrıca veri girişi görevlerini kolaylaştırmak için her potansiyel müşteri için kişiselleştirilmiş e-postalar ve yerel CRM ve ATS entegrasyonları sağlar.
42matters
42matters.com
42matters, mobil ve bağlı TV uygulamalarını analiz eden bir platformdur. Uygulama verileri, performans metrikleri ve SDK entegrasyonları sunar.
Resonate
resonate.com
Resonate Ignite Platformu, içgörüleri sorunsuz bir şekilde eyleme dönüştürmeyi hızlandıran yapay zeka destekli tek tüketici verileri ve analiz platformudur. Günümüz tüketicisine ilişkin son derece alakalı, taze tüketici pazarı araştırmasına anında erişim için oturum açın. Ignite, 230 milyon bireysel tüketiciye 14.000'den fazla gerçek zamanlı, özel, değer odaklı bilgi sunuyor. Müşterilerinize ilişkin anlayışınızı zenginleştirmek için birinci taraf verilerinizi ekleyin. Segmentasyon stratejinizi geliştirmek için son derece alakalı, hedefli mikro segmentleri hızla oluşturun ve analiz edin. Ignite, pazarlama ekosisteminize doğrudan bağlanarak gelişen pazar koşullarına göre harekete geçmenizi sağlar.
People Data Labs
peopledatalabs.com
People Data Labs, 1.5 milyardan fazla kişi ile ilgili veri sunarak, kullanıcıların profilleri zenginleştirmesine ve verileri yönetmesine yardımcı olan bir platformdur.
Nexoya
nexoya.com
Artık statik bütçe planlamasına gerek yok. Çevik bir portföy yönetiminin gücünden yararlanın. Yapay zeka teknolojilerini kullanarak reklam bütçenizi daha verimli bir şekilde tahsis edin ve reklam harcamalarından %70'e kadar daha yüksek getiri elde edin.
Databook
databook.com
Databook, Stratejik İlişkiler Yönetimi (SRM) için sektörün ilk platformudur. Henüz SRM'yi duymadıysanız endişelenmeyin; bu yeni bir şey. SRM, müşteri ihtiyaçlarını net bir şekilde anlayarak satıcıların müşterilerle olan bağlantılarını derinleştirmeye ve genişletmeye yönelik bir pazara açılma sürecidir. Databook'un SRM'yi nasıl yaptığı aşağıda açıklanmıştır: • Databook, alıcıların mevcut önceliklerini ve mali sıkıntılarını keşfetmek için sürekli olarak alıcılardan gelen dinamik veri sinyallerini araştırır ve yakalar. • Platformun imza uygulaması Strateji Oluşturucu daha sonra bu bilgiyi her müşteri için en uygun pazara açılma stratejilerini otomatik olarak tanımlamak için kullanır. • Strateji ve alıcı verileri de GTM ekosisteminin tamamına aktarılır; böylece kritik hesap ve tahmin süreçleri her zaman güncel bilgilerle yenilenir. En iyi kısım? Databook'un platformu SRM'yi ölçeklenebilir hale getirerek her hesap için stratejik satış hikayesinin keşfedilmesine ve yönetilmesine olanak tanır. Sonuç olarak platformumuz GTM ekiplerine yalnızca daha verimli değil aynı zamanda daha etkili olmaları konusunda rehberlik ediyor. Salesforce, Microsoft ve Databricks gibi önde gelen kurumsal şirketler, daha büyük, daha iyi anlaşmalara yol açacak türden derin müşteri bağlantıları oluşturmak için Databook'un SRM platformunu kullanıyor.
Stackline
stackline.com
Stackline, perakende istihbarat ve analitik platformu olup e-ticaret performansını artırmak için verileri analiz eder ve pazarlama stratejileri sunar.
Gain.pro
gain.pro
Gain.pro, özel piyasalara yönelik derinlemesine bilgi sunan, kullanıcı dostu bir platformdur. Özel şirketler, yatırımcılar ve sektörler hakkında veri sağlar.
WatchMyCompetitor
watchmycompetitor.com
WatchMyCompetitor (WMC), kuruluşların daha akıllı kararları daha hızlı almasını sağlayan lider bir rakip istihbarat platformudur. Bir kuruluşun rakiplerinin küresel dijital ayak izini gerçek zamanlı olarak izlemek için yapay zekayı ve verileri düzenlemek için pazar analistlerini kullanıyor. Müşteriler, kuruluşlarıyla ilgili en alakalı, eyleme dönüştürülebilir içgörülerin sürekli akışını elde eder. Bu bilgileri stratejileri doğrulamak ve optimize etmek, rekabet avantajı elde etmek ve geliri korumak ve artırmak için kullanırlar.
Zartico
zartico.com
Zartico Destination Operating System® (ZDOS®), hem bölge sakinleri hem de ziyaretçiler için en yüksek frekans ve en yüksek çözünürlüklü coğrafi konum, harcama ve etkinlik verilerini ve tüm etkinlik türlerini içeren tescilli Integrated Data Model™ özelliğine sahiptir. Destinasyon doluluğu, pazarlama performansı ve stratejik danışmanlardan oluşan ekibimizle birlikte ülke genelinde 200'den fazla destinasyon, daha iyi sonuçlar yaratacak net bilgiler sunması konusunda Zartico'ya güveniyor. 2019 yılında kurulan Zartico, turizm endüstrisindeki organizasyonel değişimi kolaylaştırırken, bölge sakinlerinin yaşam kalitesini ve ziyaretçi deneyimini iyileştirerek topluluklara fayda sağlamak amacıyla turizmin karşılaştığı dünyadaki en zorlu zorlukları çözmek için kuruldu. Gelişmiş veri zekası ve karar verme yoluyla, kuruluşların dünyanın destinasyonlarını daha iyi yönetebilmelerini sağlama misyonundayız. ZDOS®, DMO'ların başarılarını ölçebilecekleri ve paydaşlarına ve topluluklarına fayda sağlayacak sonuçlar sağlayabilecekleri benzersiz bilgiler, temeller, kıyaslamalar ve endeksler sağlar. Ortaklarımızın destinasyonlarını başarılı bir şekilde yönetmelerine yardımcı olmak amacıyla, ziyaretçi ekonomisinin modası geçmiş pazarlama odaklı KPI'ların ötesindeki gerçek etkisini ölçmek ve anlamak amacıyla Çağdaş Destinasyon Organizasyonunun Beş Temelini tanıttık. 200'den fazla Zartico ortağı, stratejik planlamayı, operasyonel mükemmelliği, paydaş katılımını ve uyumu geliştirmek ve sonuçta ziyaretçi ekonomilerini daha yüksek başarı seviyelerine taşımak için şu anda bu entegre en iyi uygulamalar dizisini kullanıyor.
IQBlade
iqblade.com
IQBlade, işletmelerin günümüzün son derece rekabetçi pazarlarında başarılı olmasına yardımcı olan bir yazılım platformudur. B2B ortamında size somut rekabet avantajı sağlamak için rakipleriniz, iş ortaklarınız ve müşterileriniz hakkında gerçek zamanlı bilgiler edinin
AppstoreSpy
appstorespy.com
AppstoreSpy, uygulama verilerini analiz ederek görünürlüğü artırma ve strateji geliştirme imkanı sunan bir araçtır.
BoardEx
boardex.com
BoardEx, iş geliştirmeyi ilerletmek ve ilişki sermayesi yönetimini geliştirmek için kurumsal çözümler sunan, yönetici zekası ve ilişki haritalama çözümlerinin lider sağlayıcısıdır. 350.000'den fazla kullanıcının güvendiği BoardEx, kamu, özel ve kar amacı gütmeyen kuruluşların 2,1 milyon profilindeki 1,6 milyon yöneticiyle ilişki yolunuzu haritalandırmanıza olanak tanır. BoardEx size şunları yapmanızı sağlar: - Benzersiz yönetici içgörüleriyle daha fazla anlaşma yapın. - Eyleme geçirilebilir zekadan yararlanarak daha yüksek kaliteli veriler elde edin. - Manuel veri girişini ortadan kaldırarak çalışan verimliliğini artırın. BoardEx, Euromoney PLC'nin bir parçası olan bir Altrata şirketidir. Altrata beş farklı tekliften oluşur: BoardEx, Boardroom Insiders, RelSci, WealthEngine ve Wealth-X. Birlikte müşterilerimizin başarısı üzerinde en etkili kişiler hakkında veri ve istihbarat sağlıyoruz.
Connectbase
connectbase.com
Connectbase, Bağlantı için Endüstri Bulutudur. Connectbase, otomatik fiyat teklifi dahil olmak üzere yeni nesil bağlantı alım ve satımına olanak tanıyan ve derin, güvenilir bilgiler sağlayan sektörün bir ortağıdır. Connectbase'in sektör lideri platformu The Connected World, dünya çapında neredeyse 300 sağlayıcıya hizmet veriyor ve 150'den fazla ülkede 2,7 milyar konumu yönetiyor. Connectbase ekibi, ağ satın alma ve satış süreçlerini dönüştüren bağlantılı bir ekosistem oluşturdu. Connectbase.com adresinden Connectbase'i ziyaret edin ve bizi linkedin.com/company/connectbase-us/ adresinden LinkedIn'de takip edin
EQI Data
eqidata.com
G-data, Çin'deki çevrimiçi işletmeler için gerçek zamanlı, çok platformlu entegre, gelişmiş analitik SaaS çözümü sunan, yapay zeka destekli, tescilli bir iş zekası modeli yazılımıdır. G-data, canlı, dinamik, çok platformlu veri analizi, tahminler ve öneriler sunmak için tüm e-Ticaret ve sosyal medya platformlarından, sCRM'den, pazardan ve rakiplerden veri toplar.
Behavio
behaviolabs.com
Yaratıcı reklamcılığa yönelik otomatik analiz platformu Behavio, veriye dayalı kararlar vermek ve reklam kampanyalarını maksimum etki için optimize etmek isteyen her marka yöneticisi, pazarlamacı, stratejist, araştırmacı veya CEO için değerli bir kaynaktır. Web tabanlı ortam, kullanıcıların reklamlarını geliştirme sürecinin herhangi bir aşamasında (tamamlanmış kampanyalar, storyboard'lar, videolar, görseller ve hatta devam eden konseptler) test etmelerine olanak tanır. Kullanıcılar, mesajlarının etkililiği hakkında veriye dayalı kararlar almak için reklam kampanyalarını ön test ve son testten geçirebilirler. Özellikler arasında saniye saniye video analizi, kavram karşılaştırmaları, duygusal kelime bulutları ve çok daha fazlası yer alır. Sonuçlar beş günden kısa sürede elde edilir.
Fundz
fundz.net
Fundz, satış tetikleyici etkinlik platformu™ olup, yeni finansman turları, yeni yönetici işe almaları ve satın almaları gibi önemli iş tetikleyici olaylardan sonra insanların daha fazla müşteri keşfetmesine, bağlantı kurmasına ve kapatmasına yardımcı olmak için sıfırdan oluşturulmuş türünün ilk çözümüdür. Verilerimiz sektör lideri platformlar tarafından lisanslanmıştır ve dünyanın her yerinden, her büyüklükteki müşterilerimizin, anlaşmaları bulup sonuçlandırmaları için daha etkili ve verimli bir platformla işlerini büyütmelerine yardımcı olmaktan onur duyuyoruz.
Ubico
ubico.io
Ubico, satış ve pazarlama organizasyonları için yapay zeka destekli bir müşteri adayı etkileşim platformu sağlar. Ubico, Hitachi Vantara, AccedoTV, Freshbooks gibi önde gelen küresel şirketlerle çalışmaktadır. Otomasyonun gücüyle lider etkileşimini dönüştürün. Ubico, yaygın e-postalar oluşturan ve tekrarlanan görevleri otomatikleştiren makine öğrenimi modelleri oluşturmak için mevcut sistemlerinizle entegre olarak her satış temsilcisini daha üretken hale getirir.
Ai Palette
aipalette.com
Ai Palette, FMCG şirketlerinin Yapay Zeka ve Makine Öğrenimini kullanarak tüketiciyi kazanan ürünler yaratmasına yardımcı oluyor. Ai Palette'in patentli teknolojisi, tüketici eğilimlerini gerçek zamanlı olarak belirliyor, tüketici etkenlerini ve motivasyonlarını ortaya çıkarıyor ve karşılanmamış tüketici ihtiyaçlarını karşılayan ürün konseptleri oluşturmaya yardımcı oluyor. Ai Palette şu anda Fortune 500 devleri de dahil olmak üzere dünyanın en büyük gıda şirketlerinden bazılarıyla yakın işbirliği içinde çalışıyor. Ai Palette, Tracxn tarafından En İyi 10 CPG analiz şirketi, StartUs Ranking tarafından 2021'de En İyi 5 AI FMCG girişimi, Slingshot 2019'da dünya çapında en iyi 15 gıda teknolojisi girişimi arasında seçildi; Kickstart inovasyon İsviçre 2020'de en iyi 10 Gıda ve Perakende teknoloji girişimi.
Cikisi
en.cikisi.com
Cikisi, B2B şirketlerine karar verme süreçlerini hızlandırmak için gerçek zamanlı içgörüler, bilgiler ve verilerin bir karışımını sağlayan yapay zeka teknolojisini kullanan bir Pazar İstihbaratı Çözümüdür.
Firmable
firmable.com
Firmable, işletmelerin daha akıllı kararlar almalarına ve potansiyel müşterileri, müşterileri ve adayları hakkında her zamankinden daha fazla bilgi sahibi olarak daha iyi performans göstermelerine yardımcı olan Avustralya'nın tercih edilen B2B veritabanıdır. Satış ve pazarlama ekiplerinin büyümeyi hızlandırmasına ve katılımı artırmasına olanak tanır; işe alım görevlilerinin doğru adayları belirlemesine ve çekmesine yardımcı olur; ve güvenilir pazar bilgisi arayan herkes için zaman tasarrufu sağlar. Firmable, B2B veritabanı platformunda şunlar bulunur: 👉1 milyondan fazla Avustralyalı B2B şirketi ve 10 milyon kişi. 👉ABN, sektör segmentleri, teknoloji yığınları ve daha fazlasını içeren yerelleştirilmiş bilgiler içeren doğru ve ayrıntılı profiller. 👉Geniş mobil ve e-posta kapsamı 👉Yerel destek Firmable, sizin ve satış ekibinizin 2024 büyüme hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olmaya odaklanmıştır.
Hermix
hermix.com
Hermix, kamu sektörü satışlarına yönelik ilk pazar analitiği platformudur. İhale takibi ve piyasa istihbaratı ile şirketlerin kamu ihalelerini kazanmalarına yardımcı oluyoruz. Büyük veri halihazırda perakende, tüketici ve B2C/B2B'de yoğun olarak kullanılıyor. Hermix ile modern analizler B2G (İşletmeler arası) için de mevcuttur. B2G'yi 21. yüzyıla taşıyoruz. Günlük satışları, teklifleri ve ön satışları destekliyoruz: • İhale izleme, e-posta bildirimleri. • Fırsat yeterliliği: bütçeler, rekabet, boşluklar. • Derin piyasa istihbaratı: para nerede, kim alıp satıyor, ne, ne zaman, nerede, nasıl. İşletmenizi şaşırtıcı, devasa ve istikrarlı bir pazar olan kamu sektöründe büyütmenize yardımcı oluyoruz. • Kamu sektörü AB'nin GSYH'sinin %53'ünü oluşturmaktadır. • Kamu ihaleleri GSYH'nin %14'üdür: AB'de 2 trilyon Euro, dünya çapında 14 trilyon Euro. www.hermix.com şunları sunar: • Ayrıntılı B2G pazar analizi, segmentasyon, tahmin, hükümet grafiklerini kullanma. • Piyasayı anlamak: gelecekteki fırsatlar, ortaklıklar. • İşlem yapılabilir veriler ve infografikler. • Detaya inme ve detaya gitme. • Akıllı piyasa izleme. Anlık avantajlar: Maliyet: Ekibinizi veri girişinden veri analizine yükseltin. Verimlilik, odaklanma. Teklif başarı oranlarını %60-70'e çıkarın. Teslimat kalitesi: En iyi teknolojiyi ve ortakları seçin. Sürdürülebilir, tekrarlanabilir satışlar. BT, AI/ML, büyük veri, derin teknoloji, ürün geliştirme, kamu satın alma ve yönetişim alanlarında önemli uzmanlığa sahip uzmanlardan oluşan bir ekibiz. Biz tutkuluyuz. Fark yaratmak için çalışıyoruz. İşinizi ve günlük ihtiyaçlarınızı Hermix ile desteklemeyi ve ilgili, özelleştirilmiş bir hizmet sunmayı taahhüt ediyoruz. Bizimle uygulama içi sohbetimizde, telefonumuzda, e-postamızda veya WhatsApp'ımızda konuşun. LinkedIn'de bize bağlanın. Kamu sektörü satış verilerini anlamlandırıyoruz.
Leadbright
leadbright.com
Leadbright'ın LOOP'u, web sitesi talebi oluşturma, dönüşümler ve gelir artışı için kodsuz bir OBM (Organik Tabanlı Pazarlama) platformudur. LOOP, rakiplerinizi geride bırakacak iş zekası sağlamak için büyük veriyi, makine öğrenimini ve yapay zekayı kullanır. Karmaşık verileri basitleştirerek haftalarca sürecek manuel çalışmalardan tasarruf ediyoruz. Bu maliyetleri azaltır ve pazarlamayı artırır. Platformumuz sürekli olarak uyum sağlıyor ve sektör trendlerinin ilerisinde kalmayı öğreniyor. Kendi web sitenizden ve aynı zamanda en iyi rakiplerden 1.000.000'un üzerinde veri noktası topluyoruz. Çok kısa bir sürede güvenli bir şekilde analiz ediyoruz. Potansiyel müşteri oluşturma sürecinizi bizimle basitleştirin.
TrustStar
truststar.ai
TrustStar AI, ipotek sektörünün içgörüleri toplamasına ve organize etmesine yardımcı olmak için yapay zekayı kullanan gerçek zamanlı bir piyasa istihbaratı içgörü platformudur. TrustStar, rekabetçi gayrimenkul fırsatları hakkında eyleme dönüştürülebilir bilgiler arayan kredi görevlileri ve satış yöneticileri için özel olarak tasarlanmış, seçilmiş ve doğrulanmış pazar istihbaratını toplayan bir platformdur. TrustStar, yerel trendler, son satış faaliyetleri, bekleyen satışlar, fiyat hareketleri, ipotek işlemleri ve borç verme faaliyetleri de dahil olmak üzere 40'tan fazla veri noktasını izler.
Venture IQ
ventureiq.nl
Venture IQ, proaktif pazar ve teknoloji taramasıyla ilişkili kaynak ve veri kısıtlamalarını çözerek şirketler arasında daha iyi ve daha sürdürülebilir eşleşmeler sağlamak amacıyla kuruldu. İlk elden deneyimlerimizden biliyoruz ki, dış etkileşimleri başlatmaktan sorumlu ekipler sıklıkla veri, araç ve zaman açısından kaynak kısıtlamalarıyla karşı karşıya kalıyor ve bunun sonucunda sıklıkla reaktif bir yaklaşıma geri dönüyorlar. Ortaklık sürecinin başlarında iyi verilere sahip olmak size rekabet avantajı sağlar ve daha hızlı ve daha iyi karar vermenizi sağlar. Venture IQ bunu başarmanıza yardımcı olur.
Zulu5
zulu5.com
Zulu5'in reklam zekası araçlarıyla reklamcılık risklerinizi ve fırsatlarınızı keşfedin. Reklamverenler, yayıncılar ve ajanslar için tasarlanan platformumuz, geçmiş başarıları belirlemenize, mevcut kampanyaları uyarlamanıza ve kampanya başarısını artırmak ve potansiyel müşteriler oluşturmak için yeni fırsatlar keşfetmenize olanak tanır. zBoost, reklam kampanyaları için güçlü arama ve analiz araçları sunarak şirketinizin ticari stratejisini hassaslaştırmanıza ve yeni pazar fırsatlarını belirlemenize olanak tanır. zGuard, dijital reklamcılıkta marka güvenliğini sağlamaya kendini adamıştır. Platformumuz, markanızın itibarını korumak ve tüketiciler için olumlu bir deneyim yaratmak için riskleri denetler ve zararlı maruziyetleri hızla giderir. Marka güvenliği, reklamların uygun bağlamlara yerleştirilmesini ve sektör düzenlemelerine uygun olmasını sağlamak açısından kritik öneme sahiptir. Reklamcılık hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacak en iyi reklam zekası araçları seti için Zulu5'i seçin.
WebCatalog
webcatalog.io
WebCatalog, web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürerek kullanıcıların birden fazla hesabı ve uygulamayı yönetmesini sağlar.
Crayon
crayon.co
Crayon, rekabetçi zeka verilerini otomatik olarak toplayan ve analiz eden bir platformdur, kullanıcıların pazar değişimlerini takip etmesine yardımcı olur.
Contify
contify.com
Contify, şirketlerin rakipler, müşteriler ve endüstri hakkında gerçek zamanlı, küratörlü haberler ve veriler toplayarak analiz etmelerini sağlayan bir iş zekası platformudur.
Crunchbase
crunchbase.com
Crunchbase, özel ve kamu şirketleri hakkında yatırım, kurucu ve sektör bilgileri sunan bir iş bilgi platformudur.
Demandbase
demandbase.com
Demandbase, hesap tabanlı pazarlama ve satış stratejileri için hesap zekası sunan bir platformdur. Kullanıcılar hedef kitlelerini belirleyip, etkileşimleri optimize eder.
G2
g2.com
G2, kullanıcıların yazılım seçimlerini gerçek incelemelere dayanarak yapmalarına yardımcı olan kapsamlı bir yazılım pazarı platformudur.
Nielsen
nielsen.com
Nielsen uygulaması, tüketici davranışı ve pazar trendleri hakkında veri analizi yaparak işletmelere stratejik kararlar almasına destek sağlar.
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics, deneyim verilerini toplamak, analiz etmek ve eyleme geçirmek için kapsamlı bir platform sunar. Müşteri, çalışan, ürün ve marka deneyimlerini yönetir.
SEMrush
semrush.com
Semrush, işletmelere SEO, reklam, sosyal medya ve içerik pazarlamasında çevrimiçi görünürlüklerini yönetmeleri için araçlar sunan bir dijital pazarlama platformudur.
Sensor Tower
sensortower.com
Sensor Tower, mobil uygulama ekosistemine yönelik derinlemesine veri ve analiz sağlayan bir platformdur.
Serpstat
serpstat.com
Serpstat, SEO optimizasyonu için kapsamlı araçlar sunan bir platformdur. Rakip analizi, içerik oluşturma ve anahtar kelime araştırması gibi özellikler içerir.
Similarweb
similarweb.com
Similarweb, dijital stratejileri analiz ederek e-ticaret ve reklam fırsatlarını keşfetmenizi sağlar.
Terminus
terminusplatform.com
Terminus, B2B satış süreçlerini optimize eden, veriye dayalı dijital deneyimler sunan bir platformdur.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo, işletmelere potansiyel müşterileri bulma, edinme ve büyütme konusunda yardımcı olan bir B2B veri ve istihbarat platformudur.
Intellizence
intellizence.com
Intellizence AI platformu, gelir artışı ve risk izleme için istihbarat sinyalleri sunar - müşteri istihbaratı, satış istihbaratı ve risk istihbaratı
Diffbot
diffbot.com
Diffbot, yapılandırılmamış web verilerini yapılandırılmış veri tabanlarına dönüştüren bir veri çıkarma aracıdır.
Bright Data
brightdata.com
Bright Data, web verilerini toplamak ve analiz etmek için araçlar sunan bir platformdur. E-ticaret için rekabetçi analiz ve veri erişimi sağlar.
AroundDeal
arounddeal.com
AroundDeal, B2B satış ve pazarlama için veri sağlayan bir platformdur. 120 milyon kişi ve 30 milyon şirket verisi sunar.
Data.ai
data.ai
Data.ai, mobil uygulama performansını analiz eden ve geliştiren bir veri analitiği platformudur.
AlphaSense
alpha-sense.com
Alphasense, iş kararlarını desteklemek için piyasa istihbaratı sunan, içerik ve verileri hızlıca analiz eden bir platformdur.
Foundry
foundryco.com
Foundry, pazarlama ve satış kampanyalarını yönetmek için kullanıcı dostu, merkezi bir platform sunan bir hesap bazlı pazarlama uygulamasıdır.
ReportLinker
reportlinker.com
ReportLinker, pazar verilerini ve tahminlerini sunmak için yapay zekayı kullanan ve böylece araştırma, iş geliştirme veya pazarlama ekiplerinin bir sektörü daha iyi anlamalarına ve analiz etmelerine yardımcı olan bir teknoloji şirketidir. Şirketin platformu, müşterilerine küresel sektör içgörülerine erişimlerini hızlandıran yapay zeka odaklı bir pazar istihbaratı platformu sağlamak için makine öğrenimi ve doğal dil işlemeyi (NLP) kullanıyor.
Draup
draup.com
Draup, AI destekli bir platform olup, insan kaynakları ve satış liderleri için veri odaklı içgörüler sunarak iş gücü planlaması ve satış stratejileri geliştirmeye yardımcı olur.
Klue
klue.com
Klue, ürün pazarlamacılarına rekabetçi istihbarat toplayıp düzenlemelerine yardımcı olan bir platformdur.
Kompyte
kompyte.com
Kompyte, rakipleri dijital kanallarda izleyerek içgörü sağlayan AI tabanlı bir rekabetçi istihbarat platformudur.
MobileAction
mobileaction.co
Mobilyak, mobil uygulama pazarlaması için analiz ve optimizasyon araçları sunan bir platformdur. Uygulama performansını geliştirmeye yardımcı olur.
A-INSIGHTS
a-insights.eu
A-INSIGHTS, finansal karşılaştırma, rekabet analizi ve performans izleme için kapsamlı bir platformdur. Kullanıcıların bilinçli kararlar almasına yardımcı olur.
Versium
versium.com
Versium, pazarlama verilerini toplar ve analiz eder, potansiyel müşterilerin belirlenmesine ve etkili kampanyalar oluşturulmasına yardımcı olur.
Event Registry
eventregistry.org
Haber içeriğini eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürmek için yapay zekanın gücünden yararlanın Event Registry, kuruluşların dünyadaki olayları takip etmelerine ve etkilerini analiz etmelerine olanak tanıyan, dünyanın önde gelen haber istihbarat platformudur.
Native AI
gonative.ai
Native Ai, markaların ve kuruluşların takip etmesine, yönetmesine, optimize etmesine ve yenilik yapmasına yardımcı olan, her zaman açık bir pazar istihbaratı platformudur. Büyük veri kümeleri arasında keşifler yapmak için en gelişmiş NLP ve AI teknolojilerini kullanarak markaların ürünleri kolaylaştırmasına ve tüketicileri daha iyi anlamasına olanak tanır.
© 2025 WebCatalog, Inc.