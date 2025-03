Databook

Databook, Stratejik İlişkiler Yönetimi (SRM) için sektörün ilk platformudur. Henüz SRM'yi duymadıysanız endişelenmeyin; bu yeni bir şey. SRM, müşteri ihtiyaçlarını net bir şekilde anlayarak satıcıların müşterilerle olan bağlantılarını derinleştirmeye ve genişletmeye yönelik bir pazara açılma sürecidir. Databook'un SRM'yi nasıl yaptığı aşağıda açıklanmıştır: • Databook, alıcıların mevcut önceliklerini ve mali sıkıntılarını keşfetmek için sürekli olarak alıcılardan gelen dinamik veri sinyallerini araştırır ve yakalar. • Platformun imza uygulaması Strateji Oluşturucu daha sonra bu bilgiyi her müşteri için en uygun pazara açılma stratejilerini otomatik olarak tanımlamak için kullanır. • Strateji ve alıcı verileri de GTM ekosisteminin tamamına aktarılır; böylece kritik hesap ve tahmin süreçleri her zaman güncel bilgilerle yenilenir. En iyi kısım? Databook'un platformu SRM'yi ölçeklenebilir hale getirerek her hesap için stratejik satış hikayesinin keşfedilmesine ve yönetilmesine olanak tanır. Sonuç olarak platformumuz GTM ekiplerine yalnızca daha verimli değil aynı zamanda daha etkili olmaları konusunda rehberlik ediyor. Salesforce, Microsoft ve Databricks gibi önde gelen kurumsal şirketler, daha büyük, daha iyi anlaşmalara yol açacak türden derin müşteri bağlantıları oluşturmak için Databook'un SRM platformunu kullanıyor.