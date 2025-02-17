Pazar İstihbaratı Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Suriye

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Pazar istihbaratı yazılımı, müşteri davranışının anlaşılmasını geliştirmek için kamuya açık ve/veya müşteri odaklı pazar verilerini bir araya getirir. Bu veriler, bireysel işletmeleri hedeflemek yerine, bir pazar veya tüketici sektörü içindeki genel eğilimleri veya öngörüleri ayırt etme konusunda uzmanlaşmış platformlardan elde edilmektedir. Tipik olarak çeşitli pazarlama veya satış rolleri tarafından kullanılan pazar istihbaratı çözümleri, kapsamlı veri kümelerini ve içgörüleri derleyerek şirket stratejilerinin iyileştirilmesine yardımcı olur. Pazar istihbaratı yazılımı ile rekabetçi istihbarat yazılımı arasında ayrım yapmak önemlidir. Pazar istihbaratı tüketici davranışına odaklanırken rekabetçi istihbarat, rakipleri anlamaya ve değerlendirmeye odaklanan iş analizine göre uyarlanır. Bu iki tür istihbarat yazılımı, genellikle müşteri adayına yardımcı olan ve sıklıkla pazar veya rakip istihbarat araçlarıyla entegre olan satış istihbaratı yazılımıyla birlikte birbirini tamamlayabilir.
Yeni Uygulama Gönder
BoardEx
boardex.com
BoardEx, iş geliştirmeyi ilerletmek ve ilişki sermayesi yönetimini geliştirmek için kurumsal çözümler sunan, yönetici zekası ve ilişki haritalama çözümlerinin lider sağlayıcısıdır. 350.000'den fazla kullanıcının güvendiği BoardEx, kamu, özel ve kar amacı gütmeyen kuruluşların 2,1 milyon profilindeki 1,6 milyon yöneticiyle ilişki yolunuzu haritalandırmanıza olanak tanır. BoardEx size şunları yapmanızı sağlar: - Benzersiz yönetici içgörüleriyle daha fazla anlaşma yapın. - Eyleme geçirilebilir zekadan yararlanarak daha yüksek kaliteli veriler elde edin. - Manuel veri girişini ortadan kaldırarak çalışan verimliliğini artırın. BoardEx, Euromoney PLC'nin bir parçası olan bir Altrata şirketidir. Altrata beş farklı tekliften oluşur: BoardEx, Boardroom Insiders, RelSci, WealthEngine ve Wealth-X. Birlikte müşterilerimizin başarısı üzerinde en etkili kişiler hakkında veri ve istihbarat sağlıyoruz.
Connectbase
connectbase.com
Connectbase, Bağlantı için Endüstri Bulutudur. Connectbase, otomatik fiyat teklifi dahil olmak üzere yeni nesil bağlantı alım ve satımına olanak tanıyan ve derin, güvenilir bilgiler sağlayan sektörün bir ortağıdır. Connectbase'in sektör lideri platformu The Connected World, dünya çapında neredeyse 300 sağlayıcıya hizmet veriyor ve 150'den fazla ülkede 2,7 milyar konumu yönetiyor. Connectbase ekibi, ağ satın alma ve satış süreçlerini dönüştüren bağlantılı bir ekosistem oluşturdu. Connectbase.com adresinden Connectbase'i ziyaret edin ve bizi linkedin.com/company/connectbase-us/ adresinden LinkedIn'de takip edin
OceanFrogs
oceanfrogs.com
OceanFrogs, bir hafta veya daha kısa sürede pazara çıkmanıza olanak tanıyan bir satış zekası platformudur. Niyet verileri, Teknoloji kullanımı izleyicisi, B2B pazarlamacıların/satışçıların adreslenebilir pazarlarını anlamalarına olanak tanıyan lider puanlama. OceanFrogs uluslararası veriler (APAC, Japonya, Hindistan ve ABD) sağlamaktan gurur duymaktadır. Dünya çapında 9000'den fazla teknolojiyi, 1000 amaç konusunu ve 10 milyondan fazla şirketi takip ediyoruz. OceanFrogs, odak noktasını istediğiniz şirketlerin ayrıntılı listesine getirecek şekilde ekiplere, ürünlere ve hizmetlere göre arama sağlar. OceanFrogs platformu, doğru müşterileri ve doğru ortakları belirlemek için (aynı zamanda) kullanılıyor. Hem kanal ortaklarını hem de müşteri hattını oluşturabilirsiniz. Automation Anywhere, Wipro, Palo Alto, Enate, 42Gears, MontyCloud müşterilerimizden bazılarıdır. Küçük şirketlerin yanı sıra büyük şirketlerle de çalışıyoruz. 2017 yılında başladık. Bulut, RPA, bilgi güvenliği, yetenek yönetimi, analitik gibi birçok dikey alanda pazarlama/satış hizmeti verdik. Müşterilerimiz ürün ve hizmet şirketlerine odaklanmaktadır. Birincil müşterilerimiz, uluslararası müşterileri hedefleyen ve kişiselleştirilmiş desteğe odaklanmak isteyen müşterilerimizdir.
ExactBuyer
exactbuyer.com
ExactBuyer, B2B müşteri ve aday edinme çözümleri sağlayan yapay zeka tabanlı bir platformdur. Hedef kitleyi belirlemek, verileri gerçek zamanlı olarak doğrulamak ve kişiselleştirilmiş uçtan uca erişimi saniyeler içinde tasarlamak için işletmenizin hedeflerine ve stratejilerine göre uyarlanmış özel yapay zeka modelleri oluşturur. Platform, her etkileşime dinamik olarak uyum sağlayarak stratejiden potansiyel müşteri yaratmaya hızlı geçişi teşvik eder ve böylece geleneksel satış veya işe alım ekiplerine olan bağımlılığı azaltır. ExactBuyer, satış, işe alım, pazarlama ve geliştirici iş akışları için idealdir; potansiyel müşteri bulma, aday keşfi, ücretli reklam için hedef kitle oluşturma ve gerçek zamanlı B2B verilerini mevcut iş akışlarına entegre etme araçları sağlar. Ek olarak, gerçek zamanlı olarak hedef kitle oluşturmak ve belirli kriterleri karşılayan şirketleri ve kişileri desteklemek için yapay zeka destekli bir arama ve API'ler sunar. ExactBuyer, CRM'nizi güncel tutmak için onu zenginleştirilmiş kişiler ve şirketlerle otomatik olarak doldurur, böylece yeni potansiyel müşteriler arama ihtiyacını ortadan kaldırır. Platform ayrıca veri girişi görevlerini kolaylaştırmak için her potansiyel müşteri için kişiselleştirilmiş e-postalar ve yerel CRM ve ATS entegrasyonları sağlar.
42matters
42matters.com
42matters, mobil ve bağlantılı TV (CTV) uygulama zekasının lider sağlayıcısıdır. Son teknoloji ürünü makine öğrenimi algoritmalarımız, uygulama pazarına ilişkin kapsamlı bilgiler sunarak kuruluşların daha güçlü, daha bilgili işletmeler kurmasına olanak tanır. Google Play, Apple App Store, Amazon Appstore, Huawei AppGallery, Tencent MyApp, Roku Channel Store, Apple TV tvOS App Store, Amazon Fire TV, Google TV dahil olmak üzere 12 önde gelen uygulama mağazasında 17 milyondan fazla yayınlanmış ve yayınlanmamış uygulamayı takip ediyoruz. Samsung Smart TV Uygulamaları, LG İçerik Mağazası ve Vizio SmartCast Uygulamaları. 42matters olarak çok çeşitli uygulama pazarı araştırma araçları sunuyoruz. API'lerimiz, dosya dökümlerimiz (veri kümeleri) ve 42matters Explorer, 42matters SDK Explorer ve 42matters Uygulama İzleme Listesi dahil olmak üzere web tabanlı araştırma platformları paketimiz, işletmelerin pazar trendlerini belirlemesine, sektör bilgisine sahip ürün ve hizmetler oluşturmasına, daha verimli uygulama yapmasına olanak tanır iş uygulamaları ve daha fazlası. Birçok sektörde faaliyet gösteren şirketlere kritik görev istihbaratı sağlıyoruz. Örneğin, biz yardımcı oluyoruz… – Reklam Teknolojisi işletmeleri reklam hedeflemeyi artırır, reklam gösterimlerini en üst düzeye çıkarır ve reklam sahtekarlığıyla mücadele eder. – Satış ve pazarlama ekipleri boru hatlarını büyütüyor, CRM sistemlerinde depolanan verileri zenginleştiriyor ve mevcut hesapları geliştiriyor. – Uygulama, oyun ve SDK geliştiricileri rakiplerle kıyaslama yapar ve pazara dayalı yol haritaları oluşturur. – Siber güvenlik uzmanları MAM ve MDM uygulamalarını iyileştirir, kötü amaçlı yazılım tespitini optimize eder ve kötü amaçlı izinleri ve entegre teknolojileri belirler. 2011 yılında kurulan 42matters, merkezi İsviçre'nin Zürih şehrinde bulunan özel bir şirkettir. Gamma Capital Partners ve Project A Ventures tarafından destekleniyoruz.
Resonate
resonate.com
Resonate Ignite Platformu, içgörüleri sorunsuz bir şekilde eyleme dönüştürmeyi hızlandıran yapay zeka destekli tek tüketici verileri ve analiz platformudur. Günümüz tüketicisine ilişkin son derece alakalı, taze tüketici pazarı araştırmasına anında erişim için oturum açın. Ignite, 230 milyon bireysel tüketiciye 14.000'den fazla gerçek zamanlı, özel, değer odaklı bilgi sunuyor. Müşterilerinize ilişkin anlayışınızı zenginleştirmek için birinci taraf verilerinizi ekleyin. Segmentasyon stratejinizi geliştirmek için son derece alakalı, hedefli mikro segmentleri hızla oluşturun ve analiz edin. Ignite, pazarlama ekosisteminize doğrudan bağlanarak gelişen pazar koşullarına göre harekete geçmenizi sağlar.
People Data Labs
peopledatalabs.com
People Data Labs'da, insan verilerinin en büyük ve en doğru doğruluk kaynağını oluşturuyoruz. 1,5 Milyardan fazla benzersiz kişiye ait özgeçmiş, iletişim, sosyal ve demografik bilgilerden oluşan bir veri kümesini size ihtiyacınız olan ölçekte sunuyoruz. Ücretsiz API Anahtarı için kaydolun ve profilleri ücretsiz olarak zenginleştirmeye başlayın, kredi kartı gerekmez.
Nexoya
nexoya.com
Artık statik bütçe planlamasına gerek yok. Çevik bir portföy yönetiminin gücünden yararlanın. Yapay zeka teknolojilerini kullanarak reklam bütçenizi daha verimli bir şekilde tahsis edin ve reklam harcamalarından %70'e kadar daha yüksek getiri elde edin.
Databook
databook.com
Databook, Stratejik İlişkiler Yönetimi (SRM) için sektörün ilk platformudur. Henüz SRM'yi duymadıysanız endişelenmeyin; bu yeni bir şey. SRM, müşteri ihtiyaçlarını net bir şekilde anlayarak satıcıların müşterilerle olan bağlantılarını derinleştirmeye ve genişletmeye yönelik bir pazara açılma sürecidir. Databook'un SRM'yi nasıl yaptığı aşağıda açıklanmıştır: • Databook, alıcıların mevcut önceliklerini ve mali sıkıntılarını keşfetmek için sürekli olarak alıcılardan gelen dinamik veri sinyallerini araştırır ve yakalar. • Platformun imza uygulaması Strateji Oluşturucu daha sonra bu bilgiyi her müşteri için en uygun pazara açılma stratejilerini otomatik olarak tanımlamak için kullanır. • Strateji ve alıcı verileri de GTM ekosisteminin tamamına aktarılır; böylece kritik hesap ve tahmin süreçleri her zaman güncel bilgilerle yenilenir. En iyi kısım? Databook'un platformu SRM'yi ölçeklenebilir hale getirerek her hesap için stratejik satış hikayesinin keşfedilmesine ve yönetilmesine olanak tanır. Sonuç olarak platformumuz GTM ekiplerine yalnızca daha verimli değil aynı zamanda daha etkili olmaları konusunda rehberlik ediyor. Salesforce, Microsoft ve Databricks gibi önde gelen kurumsal şirketler, daha büyük, daha iyi anlaşmalara yol açacak türden derin müşteri bağlantıları oluşturmak için Databook'un SRM platformunu kullanıyor.
Stackline
stackline.com
Markaları ve müşterileri birbirine yakınlaştırarak ticaretin geleceğini destekleme misyonuyla yola çıkan Stackline, dünyanın en yenilikçi markaları için tam dönüşüm hunisine bağlı ilk ticaret platformudur. Stackline'ın tescilli sinir ağları ve derin öğrenme sistemleri, dönüşümsel çok kanallı öngörüleri ortaya çıkarır ve görselleştirir, pazar lideri reklam performansını güçlendirir ve alışveriş yolculuğunun her adımını etkinleştirir. Marka liderleri, ürün yenilikçileri ve performans pazarlamacıları, giderek daha karmaşık hale gelen perakende ekosisteminde karlı büyümeyi desteklemek için Stackline'a güveniyor. 2014 yılında Seattle'da kurulan Stackline, 7.000 küresel marka için değer yaratan 250'den fazla bağlantılı ticaret profesyonelini istihdam ediyor.
Gain.pro
gain.pro
Dünyadaki büyük işletmelerin ~%75'i özeldir ancak bunların görünürlüğünü kazanmak kolay değildir. Gain.pro, "yüksek teknoloji ve yüksek dokunuş" yaklaşımını kullanarak özel pazarlara daha fazla görünürlük sağlama misyonundadır. Bunu, gelişmiş kaynak bulma teknolojisini en yüksek kalitede yerelden yerele araştırmayla harmanlayarak başarıyoruz. Kullanıcı dostu özel piyasa istihbarat platformumuz aracılığıyla size sunulan şirketler, yatırımcılar, sektörler ve yatırım faaliyetleri hakkında daha derin bilgiler edinin. Müşterilerimiz arasında şunlar bulunmaktadır: - Özel sermaye şirketleri - Risk sermayesi firmaları - Kurumsal strateji ve birleşme ve satın alma firmaları - Birleşme ve satın alma danışmanları - Danışmanlıklar - Hukuk firmaları - B2B satış firmaları
WatchMyCompetitor
watchmycompetitor.com
WatchMyCompetitor (WMC), kuruluşların daha akıllı kararları daha hızlı almasını sağlayan lider bir rakip istihbarat platformudur. Bir kuruluşun rakiplerinin küresel dijital ayak izini gerçek zamanlı olarak izlemek için yapay zekayı ve verileri düzenlemek için pazar analistlerini kullanıyor. Müşteriler, kuruluşlarıyla ilgili en alakalı, eyleme dönüştürülebilir içgörülerin sürekli akışını elde eder. Bu bilgileri stratejileri doğrulamak ve optimize etmek, rekabet avantajı elde etmek ve geliri korumak ve artırmak için kullanırlar.
Zartico
zartico.com
Zartico Destination Operating System® (ZDOS®), hem bölge sakinleri hem de ziyaretçiler için en yüksek frekans ve en yüksek çözünürlüklü coğrafi konum, harcama ve etkinlik verilerini ve tüm etkinlik türlerini içeren tescilli Integrated Data Model™ özelliğine sahiptir. Destinasyon doluluğu, pazarlama performansı ve stratejik danışmanlardan oluşan ekibimizle birlikte ülke genelinde 200'den fazla destinasyon, daha iyi sonuçlar yaratacak net bilgiler sunması konusunda Zartico'ya güveniyor. 2019 yılında kurulan Zartico, turizm endüstrisindeki organizasyonel değişimi kolaylaştırırken, bölge sakinlerinin yaşam kalitesini ve ziyaretçi deneyimini iyileştirerek topluluklara fayda sağlamak amacıyla turizmin karşılaştığı dünyadaki en zorlu zorlukları çözmek için kuruldu. Gelişmiş veri zekası ve karar verme yoluyla, kuruluşların dünyanın destinasyonlarını daha iyi yönetebilmelerini sağlama misyonundayız. ZDOS®, DMO'ların başarılarını ölçebilecekleri ve paydaşlarına ve topluluklarına fayda sağlayacak sonuçlar sağlayabilecekleri benzersiz bilgiler, temeller, kıyaslamalar ve endeksler sağlar. Ortaklarımızın destinasyonlarını başarılı bir şekilde yönetmelerine yardımcı olmak amacıyla, ziyaretçi ekonomisinin modası geçmiş pazarlama odaklı KPI'ların ötesindeki gerçek etkisini ölçmek ve anlamak amacıyla Çağdaş Destinasyon Organizasyonunun Beş Temelini tanıttık. 200'den fazla Zartico ortağı, stratejik planlamayı, operasyonel mükemmelliği, paydaş katılımını ve uyumu geliştirmek ve sonuçta ziyaretçi ekonomilerini daha yüksek başarı seviyelerine taşımak için şu anda bu entegre en iyi uygulamalar dizisini kullanıyor.
IQBlade
iqblade.com
IQBlade, işletmelerin günümüzün son derece rekabetçi pazarlarında başarılı olmasına yardımcı olan bir yazılım platformudur. B2B ortamında size somut rekabet avantajı sağlamak için rakipleriniz, iş ortaklarınız ve müşterileriniz hakkında gerçek zamanlı bilgiler edinin
AppstoreSpy
appstorespy.com
Birkaç tıklamayla verileri içgörülere dönüştürün — AppstoreSpy, mobil alanda çığır açmanıza yardımcı olacak karmaşık görevler için kullanımı kolay araçlar sunar. Araçlarımız, kullanıcıların hangi uygulamanın bir sonraki büyük gelişme olabileceğini, piyasadaki rakipleri yenebileceğini veya en iyi yatırım fırsatlarını bulabileceğini anlamalarına yardımcı olan bilgiler sağlar. Uygulama verilerini doğrudan Play Store'da izlemenize ve takip etmenize olanak tanıyan Chrome Uzantısından gelişmiş API özelliklerine kadar geniş bir ürün yelpazemiz var. İster klasik Market Explorer ister benzersiz Niş Bulucumuz olsun, sizin için neyin işe yaradığını seçin — AppstoreSpy her kullanıcıya uyacak özelleştirilebilir araçlara odaklanmıştır. Verileri birkaç tıklamayla içgörülere dönüştürün — AppstoreSpy karmaşık görevler için kullanımı kolay araçlar sunar Mobil alanda bir atılım yapmanıza yardımcı olmak için. Araçlarımız, kullanıcıların hangi uygulamanın bir sonraki büyük gelişme olabileceğini, piyasadaki rakipleri yenebileceğini veya en iyi yatırım fırsatlarını bulabileceğini anlamalarına yardımcı olan bilgiler sağlar. Uygulama verilerini doğrudan Play Store'da izlemenize ve takip etmenize olanak tanıyan Chrome Uzantısından gelişmiş API özelliklerine kadar geniş bir ürün yelpazemiz var. İster klasik Market Explorer ister benzersiz Niş Bulucumuz olsun, sizin için neyin işe yaradığını seçin — AppstoreSpy her kullanıcıya uyacak özelleştirilebilir araçlara odaklanmıştır.
Native AI
gonative.ai
Native Ai, markaların ve kuruluşların takip etmesine, yönetmesine, optimize etmesine ve yenilik yapmasına yardımcı olan, her zaman açık bir pazar istihbaratı platformudur. Büyük veri kümeleri arasında keşifler yapmak için en gelişmiş NLP ve AI teknolojilerini kullanarak markaların ürünleri kolaylaştırmasına ve tüketicileri daha iyi anlamasına olanak tanır.
Cypris
cypris.ai
Cypris, araştırma-geliştirme ve inovasyon ekipleri için oluşturulmuş bir pazar istihbarat platformudur. Her gün 150'den fazla ülkeden, yeni girişimler, patentler, araştırma makaleleri, startup'lar ve daha fazlası dahil 500 milyondan fazla veri noktasını analiz ediyor ve takip ediyoruz. Bloomberg Terminal'in finans dünyası için ve Pitchbook'un risk sermayesi için yaptığı gibi, Ar-Ge ekiplerini küresel inovasyon ortamına bağlıyoruz.
EQI Data
eqidata.com
G-data, Çin'deki çevrimiçi işletmeler için gerçek zamanlı, çok platformlu entegre, gelişmiş analitik SaaS çözümü sunan, yapay zeka destekli, tescilli bir iş zekası modeli yazılımıdır. G-data, canlı, dinamik, çok platformlu veri analizi, tahminler ve öneriler sunmak için tüm e-Ticaret ve sosyal medya platformlarından, sCRM'den, pazardan ve rakiplerden veri toplar.
Behavio
behaviolabs.com
Yaratıcı reklamcılığa yönelik otomatik analiz platformu Behavio, veriye dayalı kararlar vermek ve reklam kampanyalarını maksimum etki için optimize etmek isteyen her marka yöneticisi, pazarlamacı, stratejist, araştırmacı veya CEO için değerli bir kaynaktır. Web tabanlı ortam, kullanıcıların reklamlarını geliştirme sürecinin herhangi bir aşamasında (tamamlanmış kampanyalar, storyboard'lar, videolar, görseller ve hatta devam eden konseptler) test etmelerine olanak tanır. Kullanıcılar, mesajlarının etkililiği hakkında veriye dayalı kararlar almak için reklam kampanyalarını ön test ve son testten geçirebilirler. Özellikler arasında saniye saniye video analizi, kavram karşılaştırmaları, duygusal kelime bulutları ve çok daha fazlası yer alır. Sonuçlar beş günden kısa sürede elde edilir.
Fundz
fundz.net
Fundz, satış tetikleyici etkinlik platformu™ olup, yeni finansman turları, yeni yönetici işe almaları ve satın almaları gibi önemli iş tetikleyici olaylardan sonra insanların daha fazla müşteri keşfetmesine, bağlantı kurmasına ve kapatmasına yardımcı olmak için sıfırdan oluşturulmuş türünün ilk çözümüdür. Verilerimiz sektör lideri platformlar tarafından lisanslanmıştır ve dünyanın her yerinden, her büyüklükteki müşterilerimizin, anlaşmaları bulup sonuçlandırmaları için daha etkili ve verimli bir platformla işlerini büyütmelerine yardımcı olmaktan onur duyuyoruz.
Ubico
ubico.io
Ubico, satış ve pazarlama organizasyonları için yapay zeka destekli bir müşteri adayı etkileşim platformu sağlar. Ubico, Hitachi Vantara, AccedoTV, Freshbooks gibi önde gelen küresel şirketlerle çalışmaktadır. Otomasyonun gücüyle lider etkileşimini dönüştürün. Ubico, yaygın e-postalar oluşturan ve tekrarlanan görevleri otomatikleştiren makine öğrenimi modelleri oluşturmak için mevcut sistemlerinizle entegre olarak her satış temsilcisini daha üretken hale getirir.
Ai Palette
aipalette.com
Ai Palette, FMCG şirketlerinin Yapay Zeka ve Makine Öğrenimini kullanarak tüketiciyi kazanan ürünler yaratmasına yardımcı oluyor. Ai Palette'in patentli teknolojisi, tüketici eğilimlerini gerçek zamanlı olarak belirliyor, tüketici etkenlerini ve motivasyonlarını ortaya çıkarıyor ve karşılanmamış tüketici ihtiyaçlarını karşılayan ürün konseptleri oluşturmaya yardımcı oluyor. Ai Palette şu anda Fortune 500 devleri de dahil olmak üzere dünyanın en büyük gıda şirketlerinden bazılarıyla yakın işbirliği içinde çalışıyor. Ai Palette, Tracxn tarafından En İyi 10 CPG analiz şirketi, StartUs Ranking tarafından 2021'de En İyi 5 AI FMCG girişimi, Slingshot 2019'da dünya çapında en iyi 15 gıda teknolojisi girişimi arasında seçildi; Kickstart inovasyon İsviçre 2020'de en iyi 10 Gıda ve Perakende teknoloji girişimi.
Cikisi
en.cikisi.com
Cikisi, B2B şirketlerine karar verme süreçlerini hızlandırmak için gerçek zamanlı içgörüler, bilgiler ve verilerin bir karışımını sağlayan yapay zeka teknolojisini kullanan bir Pazar İstihbaratı Çözümüdür.
Firmable
firmable.com
Firmable, işletmelerin daha akıllı kararlar almalarına ve potansiyel müşterileri, müşterileri ve adayları hakkında her zamankinden daha fazla bilgi sahibi olarak daha iyi performans göstermelerine yardımcı olan Avustralya'nın tercih edilen B2B veritabanıdır. Satış ve pazarlama ekiplerinin büyümeyi hızlandırmasına ve katılımı artırmasına olanak tanır; işe alım görevlilerinin doğru adayları belirlemesine ve çekmesine yardımcı olur; ve güvenilir pazar bilgisi arayan herkes için zaman tasarrufu sağlar. Firmable, B2B veritabanı platformunda şunlar bulunur: 👉1 milyondan fazla Avustralyalı B2B şirketi ve 10 milyon kişi. 👉ABN, sektör segmentleri, teknoloji yığınları ve daha fazlasını içeren yerelleştirilmiş bilgiler içeren doğru ve ayrıntılı profiller. 👉Geniş mobil ve e-posta kapsamı 👉Yerel destek Firmable, sizin ve satış ekibinizin 2024 büyüme hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olmaya odaklanmıştır.
Hermix
hermix.com
Hermix, kamu sektörü satışlarına yönelik ilk pazar analitiği platformudur. İhale takibi ve piyasa istihbaratı ile şirketlerin kamu ihalelerini kazanmalarına yardımcı oluyoruz. Büyük veri halihazırda perakende, tüketici ve B2C/B2B'de yoğun olarak kullanılıyor. Hermix ile modern analizler B2G (İşletmeler arası) için de mevcuttur. B2G'yi 21. yüzyıla taşıyoruz. Günlük satışları, teklifleri ve ön satışları destekliyoruz: • İhale izleme, e-posta bildirimleri. • Fırsat yeterliliği: bütçeler, rekabet, boşluklar. • Derin piyasa istihbaratı: para nerede, kim alıp satıyor, ne, ne zaman, nerede, nasıl. İşletmenizi şaşırtıcı, devasa ve istikrarlı bir pazar olan kamu sektöründe büyütmenize yardımcı oluyoruz. • Kamu sektörü AB'nin GSYH'sinin %53'ünü oluşturmaktadır. • Kamu ihaleleri GSYH'nin %14'üdür: AB'de 2 trilyon Euro, dünya çapında 14 trilyon Euro. www.hermix.com şunları sunar: • Ayrıntılı B2G pazar analizi, segmentasyon, tahmin, hükümet grafiklerini kullanma. • Piyasayı anlamak: gelecekteki fırsatlar, ortaklıklar. • İşlem yapılabilir veriler ve infografikler. • Detaya inme ve detaya gitme. • Akıllı piyasa izleme. Anlık avantajlar: Maliyet: Ekibinizi veri girişinden veri analizine yükseltin. Verimlilik, odaklanma. Teklif başarı oranlarını %60-70'e çıkarın. Teslimat kalitesi: En iyi teknolojiyi ve ortakları seçin. Sürdürülebilir, tekrarlanabilir satışlar. BT, AI/ML, büyük veri, derin teknoloji, ürün geliştirme, kamu satın alma ve yönetişim alanlarında önemli uzmanlığa sahip uzmanlardan oluşan bir ekibiz. Biz tutkuluyuz. Fark yaratmak için çalışıyoruz. İşinizi ve günlük ihtiyaçlarınızı Hermix ile desteklemeyi ve ilgili, özelleştirilmiş bir hizmet sunmayı taahhüt ediyoruz. Bizimle uygulama içi sohbetimizde, telefonumuzda, e-postamızda veya WhatsApp'ımızda konuşun. LinkedIn'de bize bağlanın. Kamu sektörü satış verilerini anlamlandırıyoruz.
Leadbright
leadbright.com
Leadbright'ın LOOP'u, web sitesi talebi oluşturma, dönüşümler ve gelir artışı için kodsuz bir OBM (Organik Tabanlı Pazarlama) platformudur. LOOP, rakiplerinizi geride bırakacak iş zekası sağlamak için büyük veriyi, makine öğrenimini ve yapay zekayı kullanır. Karmaşık verileri basitleştirerek haftalarca sürecek manuel çalışmalardan tasarruf ediyoruz. Bu maliyetleri azaltır ve pazarlamayı artırır. Platformumuz sürekli olarak uyum sağlıyor ve sektör trendlerinin ilerisinde kalmayı öğreniyor. Kendi web sitenizden ve aynı zamanda en iyi rakiplerden 1.000.000'un üzerinde veri noktası topluyoruz. Çok kısa bir sürede güvenli bir şekilde analiz ediyoruz. Potansiyel müşteri oluşturma sürecinizi bizimle basitleştirin.
TrustStar
truststar.ai
TrustStar AI, ipotek sektörünün içgörüleri toplamasına ve organize etmesine yardımcı olmak için yapay zekayı kullanan gerçek zamanlı bir piyasa istihbaratı içgörü platformudur. TrustStar, rekabetçi gayrimenkul fırsatları hakkında eyleme dönüştürülebilir bilgiler arayan kredi görevlileri ve satış yöneticileri için özel olarak tasarlanmış, seçilmiş ve doğrulanmış pazar istihbaratını toplayan bir platformdur. TrustStar, yerel trendler, son satış faaliyetleri, bekleyen satışlar, fiyat hareketleri, ipotek işlemleri ve borç verme faaliyetleri de dahil olmak üzere 40'tan fazla veri noktasını izler.
Venture IQ
ventureiq.nl
Venture IQ, proaktif pazar ve teknoloji taramasıyla ilişkili kaynak ve veri kısıtlamalarını çözerek şirketler arasında daha iyi ve daha sürdürülebilir eşleşmeler sağlamak amacıyla kuruldu. İlk elden deneyimlerimizden biliyoruz ki, dış etkileşimleri başlatmaktan sorumlu ekipler sıklıkla veri, araç ve zaman açısından kaynak kısıtlamalarıyla karşı karşıya kalıyor ve bunun sonucunda sıklıkla reaktif bir yaklaşıma geri dönüyorlar. Ortaklık sürecinin başlarında iyi verilere sahip olmak size rekabet avantajı sağlar ve daha hızlı ve daha iyi karar vermenizi sağlar. Venture IQ bunu başarmanıza yardımcı olur.
Zulu5
zulu5.com
Zulu5'in reklam zekası araçlarıyla reklamcılık risklerinizi ve fırsatlarınızı keşfedin. Reklamverenler, yayıncılar ve ajanslar için tasarlanan platformumuz, geçmiş başarıları belirlemenize, mevcut kampanyaları uyarlamanıza ve kampanya başarısını artırmak ve potansiyel müşteriler oluşturmak için yeni fırsatlar keşfetmenize olanak tanır. zBoost, reklam kampanyaları için güçlü arama ve analiz araçları sunarak şirketinizin ticari stratejisini hassaslaştırmanıza ve yeni pazar fırsatlarını belirlemenize olanak tanır. zGuard, dijital reklamcılıkta marka güvenliğini sağlamaya kendini adamıştır. Platformumuz, markanızın itibarını korumak ve tüketiciler için olumlu bir deneyim yaratmak için riskleri denetler ve zararlı maruziyetleri hızla giderir. Marka güvenliği, reklamların uygun bağlamlara yerleştirilmesini ve sektör düzenlemelerine uygun olmasını sağlamak açısından kritik öneme sahiptir. Reklamcılık hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacak en iyi reklam zekası araçları seti için Zulu5'i seçin.
Diffbot
diffbot.com
Diffbot, web üzerindeki yapılandırılmamış verileri yapılandırılmış, bağlamsal veritabanlarına dönüştürmek için oluşturulmuş bir ürün paketi sağlar. Diffbot'un ürünleri, her gün milyarlarca belgeyi okuyabilen son teknoloji makine görüşü ve doğal dil işleme yazılımından oluşturulmuştur. Diffbot Bilgi Grafiği Diffbot'un Bilgi Grafiği ürünü, kuruluşlar, ürünler, makaleler, etkinlikler ve daha fazlasını içeren 10 milyardan fazla varlıktan oluşan dünyanın en büyük bağlamsal veritabanıdır. Knowledge Graph'ın yenilikçi NLP ve olgu ayrıştırma teknolojileri, varlıkları 1 trilyondan fazla veriyi içeren bağlamsal veritabanlarına bağlar
Contify
contify.com
Contify, kapsamlı bir Pazar ve Rekabet İstihbaratı platformu ve Haber API'leri sunarak işletmelerin rakipler, müşteriler, sektörler ve kuruluş çapındaki önemli istihbarat konuları hakkında eyleme geçirilebilir bilgiler toplamasına, düzenlemesine ve paylaşmasına olanak tanır.
Crunchbase
crunchbase.com
Crunchbase, özel ve halka açık şirketler hakkında ticari bilgiler bulmaya yönelik bir platformdur. Crunchbase bilgileri, yatırımları ve finansman bilgilerini, kurucu üyeleri ve liderlik pozisyonlarındaki bireyleri, birleşme ve satın almaları, haberleri ve sektör trendlerini içerir. Başlangıçta startupları takip etmek için tasarlanan Crunchbase web sitesi, küresel ölçekte kamu ve özel şirketler hakkında bilgiler içeriyor. Crunchbase verilerini dört yoldan sağlar: girişim programı, makine öğrenimi, kurum içi veri ekibi ve Crunchbase topluluğu. Halkın üyeleri Crunchbase veritabanına bilgi gönderebilir. Bu gönderimler kayıt ve sosyal doğrulamaya tabidir ve genellikle yayına kabul edilmeden önce bir moderatör tarafından incelenir. Vikipedi topluluğu Mart 2019'da onun kaynak olarak kullanımını kaldırdı.
Demandbase
demandbase.com
Demandbase One Smarter GTM™ platformu, ekiplerin gelir hedeflerine daha az kaynakla ulaşmalarına yardımcı olur. Satış ve pazarlama hareketlerini düzenlemenize ve B2B satın alma yolculuğunun her aşamasına alaka düzeyi katmanıza yardımcı olmak için hesap düzeyinde zengin ve güvenilir içgörü olan Hesap İstihbaratını kullanır. Her istihbarat ve içgörü kaynağını ve her satış ve pazarlama oyununu birbirine bağlayan tek bir pencereye sahip olacaksınız, böylece fırsatları daha erken tespit edebilir, onlarla daha akıllıca etkileşime geçebilir ve anlaşmaları daha hızlı tamamlayabilirsiniz. Hesap İstihbaratımızı, CRM ve MAP verilerinizi, amaç sinyallerinizi, teknografik özelliklerimizi ve daha fazlasını kullanarak kesin hedef kitleler oluşturun. Daha sonra daha fazla hassasiyet ve kontrol için ek özelliklerden yararlanın: tüm satın alma ekiplerine ulaşmak, kişiselleştirmeyle web sitesi dönüşümlerini artırmak, ekosisteminiz ve kanallarınız genelinde anlamlı müşteri etkileşimlerini koordine etmek ve pazarlama ve satış faaliyetlerinin satış hattını ve geliri nasıl artırdığını ölçmek için optimize edilmiş tek B2B reklam platformu. Satıcılar, kişiler ve şirketler hakkında akıllı bilgiler edinmek ve Demandbase katılımını ve amaç etkinliğini görmek için CRM uygulamalarından bile yararlanabilir. Demandbase One ABM/ABX/Sales Intelligence ile düşük sürtünmeli satın alma için tüm GTM dokunuşlarını koordine edebilirsiniz.
G2
g2.com
G2 dünyanın en büyük ve en güvenilir yazılım pazarıdır. Tüm Fortune 500 şirketlerindeki çalışanlar da dahil olmak üzere yılda 90 milyondan fazla kişi, gerçek akran incelemelerine dayanarak daha akıllı yazılım kararları vermek için G2'yi kullanıyor. Her ölçekten binlerce yazılım ve hizmet şirketi, itibarlarını artırmak, yazılım harcamalarını yönetmek ve işlerini büyütmek için G2 ile ortaklık yapıyor.
Nielsen
nielsen.com
Kendi kendine referans olarak The Nielsen Company olarak bilinen ve daha önce ACNielsen veya AC Nielsen olarak bilinen Nielsen Corporation, dünya çapındaki genel merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde bulunan küresel bir pazarlama araştırma firmasıdır. Kuzey Amerika'nın bölgesel merkezi Chicago'da bulunmaktadır.
Qualtrics
qualtrics.com
13.000'den fazla marka ve Fortune 500'ün %75'i tarafından kullanılan Qualtrics CoreXM, deneyim yönetimi için en güvenilir, akıllı ve ölçeklenebilir hepsi bir arada platformdur. Qualtrics CoreXM, anket araştırmalarını oluşturmak, başlatmak ve analiz etmek için temel araştırma aracıdır. CoreXM ile, toplamak ve üzerinde işlem yapmak istediğiniz tüm içgörüler için silolanmış veya dış kaynak operasyonlarını bütünsel, uçtan uca bir platforma getirebilirsiniz. Her departmana yönelik özellikler ve çözümler sunan CoreXM, hedef kitlenize nerede olurlarsa olsunlar ulaşmanıza yardımcı olarak içgörüleri her zamankinden daha hızlı almanızı sağlar. Hatta kendi projelerinizi oluşturabilir veya marka, müşteri içgörüleri, ürün araştırması veya çalışan deneyimi için Qualtrics uzmanları tarafından tasarlanan projeleri kullanabilir, böylece en çok ihtiyaç duyulan yerde harekete geçebilirsiniz. Qualtrics CoreXM ile herkesin eyleme dönüştürülebilir öngörüleri yakalamasına, analiz etmesine ve paylaşmasına ve bunları mevcut ürünleri, hizmetleri ve deneyimleri tanımlamak veya geliştirmek için kullanmasına olanak tanırsınız. Günümüz araştırma ve geri bildirimlerine yönelik dünyanın en esnek çözümüyle deneyim veri verimliliğinizi artırmanın zamanı geldi. 1) Doğru sonuçlara odaklanın Doğru eylemleri gerçekleştirmek ve deneyimleri iyileştirmek için her kararı tahmine dayalı içgörüler ve yapay zeka destekli önerilerle güçlendirin. Buna, açık uçlu geri bildirimleri geniş ölçekte anlamak için yapay zeka destekli metin analitiği, her paydaş için raporlama ve çok daha fazlası dahildir. 2) Gelişmiş araştırma basitleştirildi İşaretle ve tıkla kullanıcı arayüzü, doktora destekli metodolojiler ve anket bilim adamları tarafından tasarlanan 100'den fazla soru türü ve şablondan oluşan sağlam bir kitaplık ile herhangi bir araştırma projesini dakikalar içinde oluşturun, özelleştirin ve değiştirin. Hiçbir kodlama gerektirmeden, tamamı kullanıma hazır. 3) Hızı ve çevikliği artırın Amaca yönelik çözümler, iş akışları ve kolay işbirliği ile kuruluş genelinde deneyim içgörülerine erişimi ölçeklendirin. Buna, kuruluşunuzun halihazırda kullandığı sistemlerle benzersiz entegrasyonlara sahip esnek bir platform ekleyin. 4) Zamandan ve paradan tasarruf edin Tüm yanıtlayan verileriniz için kapsamlı bir kayıt sistemi oluşturmak amacıyla araştırmanızı tek bir platformda standartlaştırın. Sizin için işin zor kısmını yapan, anket kalitesini ve uyumluluğunu artırmaya yönelik öneriler sunan yapay zekaya sahip bir araştırma uzmanı olun. 5) Araştırmayı pekiştirin ve kolaylaştırın Herkesin dinleme, anlama ve geri bildirim ve deneyim fırsatlarına göre hareket etme yeteneğini birbirine bağlayan ve merkezileştiren, verileri daha derinlemesine inceleme, kişisel deneyimleri geniş ölçekte tasarlama ve araştırma verimliliğini büyük ölçüde artıran birleşik bir sistem aracılığıyla. 6) Risk maruziyetini azaltın Rakipsiz kurumsal düzeyde güvenlik, uyumluluk ve yönetişim işlevselliğine sahip Qualtrics CoreXM, GDPR, HITRUST, ISO 27001 sertifikalı ve FedRAMP uyumludur. 7) Talep üzerine uzmanlarla bant genişliğinizi genişletin Verilerinizin sizin için daha sıkı çalışmasını sağlayın. Tasarım, analiz, raporlama ve yanıtlayıcı kaynak bulma konusunda destek için Araştırma Hizmetlerimize ve ortak ağımıza kaydolun. Üstelik tamamen esnek katılım modeli sayesinde, bizden ihtiyacınız kadar çok veya az yararlanın. Temel Qualtrics CoreXM ürün özellikleri - Uzman tasarımlı şablonlar - Sürükle ve bırak anket oluşturucu - Otomatik XM Çözümleri - Özelleştirilebilir anket temaları - Tam işbirliği araçları - Gelişmiş anket mantığı - Kota yönetimi - Yerleşik, yapay zeka odaklı metodoloji ve soru kalitesi analizi (ExpertReview) - Yapay zeka destekli analiz ve zeka (Stats iQ ve Text iQ) - Çapraz tablolar - Sistem entegrasyonu için REST API erişimi - SMS dağıtımı -WCAG 2.0 uyumlu - E-posta ve sohbet desteği
SEMrush
semrush.com
Semrush, işletmelerin dünya çapında arama motoru optimizasyonu, tıklama başına ödeme, içerik, sosyal medya ve rekabetçi araştırma kampanyaları yürütmesine ve çevrimiçi pazarlamadan ölçülebilir sonuçlar elde etmesine olanak tanıyan lider bir çevrimiçi görünürlük yönetimi SaaS platformudur. Semrush, şirketlerin çeşitli pazarlama kanallarında kampanyalar oluşturması, yönetmesi ve ölçmesi için öngörüler ve çözümler sunar. Semrush, 87.000'den fazla ödeme yapan müşterisiyle. Sayılarla Semrush: - 808 milyon masaüstü etki alanı profili ve 32,1 milyon mobil etki alanı profili - Günde ortalama 43 trilyondan fazla geri bağlantı ve 25 milyardan fazla URL tarandı - Tek bir anahtar kelime için 24,3 milyardan fazla anahtar kelime ve 20 milyondan fazla fikir - Fortune 500 şirketlerinin %30'u kullanıyor Semrush'u pazarlama aracı olarak tercih ediyorlar
Sensor Tower
sensortower.com
Sensor Tower, kuruluşların temel taktik ve trendlerin en ilerisinde kalmasına yardımcı olan yeni bir pazar zekası türü olan Tüketici Yaşam Döngüsü Zekasını (CLI) icat eden bir pazar araştırma şirketidir. CLI platformumuz, markalara tüketicilerin mobil uygulamalar, sosyal medya, medya akışı, web siteleri, dijital ödemeler ve ötesini kapsayan uygulama kullanımı, satın alma işlemleri, reklam gösterimleri ve daha fazlası genelinde küresel dijital ekonomideki şirketlerle nasıl etkileşimde bulunduğunu gösterir. Sensor Tower'dan sorumlu bir şekilde elde edilen bilgiler, kurumsal verileri gerçek kişilerden gelen "dışarıdan içeriye" bakış açılarıyla tamamlayarak kurumsal verilerin veremeyeceği değerli soruları yanıtlar. Bu bilgiler dünyadaki en iyi şirketlerin stratejilerini şekillendirmeye yardımcı oluyor.
Serpstat
serpstat.com
Serpstat, çevrimiçi görünürlüğünüz üzerinde etkili bir kontrole sahip olmanızı sağlayan kapsamlı bir SEO araç seti olarak öne çıkıyor. Daha yüksek sıralamalar ve güçlendirilmiş çevrimiçi ticari ayak izi arayan kararlı kuruluşlar için çok önemli bir varlık. 50'yi aşan güçlü araç deposuyla Serpstat aşağıdaki konulara hitap ediyor: 🔍 Rakip İçgörüleri: Pazarınızdaki önemli oyuncuları tanıyın ve değerlendirin. 📊 İçerik Stratejisi: Değerlendirin ve Oluşturun - üst düzey, sıralama odaklı içerik elde edin. 🚀 Kapsamlı SEO Gözetimi: Google'da birinci sınıf bir konum elde etmek için her şey dahil araçlar. 🌐 Pazar Analizi ve İstihbarat: Alanınızı derinlemesine inceleyin ve öncülerin sektördeki en iyi uygulamalarını benimseyin. 💡 Reklamcılık ve Ücretli Arama Intel: Ücretli kampanyalarınızı hassaslaştırmak için rakiplerinizden bilgiler edinin. ✍️ Yapay Zeka Destekli İçerik Üretimi ve Analizi: Zahmetsizce makaleler oluşturun veya yeniden çalışın, meta etiketler oluşturun, dil bilgisi ve yazım kurallarını hassaslaştırın ve metinden anahtar kelimeleri çıkarın. Güçlü pazarlama genişlemesi için gerekli her şeyi kapsayan bütünsel bir SEO platformu. Sıcak Güncelleme: Serpstat ChatGPT Eklentisi ile Güçlü SEO İçgörülerinin Kilidini Açın! 🔍 Hedeflenen SEO anahtar kelimelerini keşfedin ve bunları bölgeler arasında karşılaştırın. 📊 Önemli SEO ölçümlerini ve alan adı geri bağlantı verilerini analiz edin. ✍️ Etkili içerik ve optimizasyon stratejileri oluşturmak için SEO verilerinden ve ChatGPT sinerjisinden yararlanın. SEO oyununuzu bugün ChatGPT ile yükseltin!
Similarweb
similarweb.com
E-Ticaret, yayıncı ve reklamveren adaylarına ilişkin 360° dijital bilgilerle daha akıllı satış yapın. Benzerweb'in benzersiz trafik ve etkileşim verileriyle, potansiyel müşterinin dijital stratejisinin ve performansının her aşamasına ilişkin tam görünürlük elde ederek yeni fırsatlar bulmanızı ve kazanan satış konuşmaları oluşturmanızı sağlar. - Benzerweb'in 100 milyondan fazla web sitesinden oluşan veritabanından ideal müşteri profilinizle eşleşen potansiyel müşterileri bulun - Potansiyel Müşteri Zenginleştirme ile potansiyel müşterilere daha alakalı veri noktaları ekleyerek satış hattınızın kalitesini güçlendirin ve sosyal yardıma öncelik verin - Yeni ve ek satış yapan işlerden haberdar olmak için hesaplarınızı izleyin uyarılarla birlikte fırsatlar - Çözümünüzün nasıl yardımcı olabileceğini daha iyi anlamak için potansiyel müşterilerinizin dijital performansını ve stratejisini derinlemesine inceleyin - Güvenilir verilerle desteklenen, müşterinize özel bilgilerle müşteri yanıtınızı iyileştirin - Karar vericilere doğrudan ulaşın doğrudan iletişim bilgileri
Terminus
terminusplatform.com
İşleri yapmanın eski yolu artık işe yaramıyor. Ve geride kalmayı göze alamazsınız. B2B stratejileri gelişti ve oyunun kuralları değişti. Özellikle her dolar ile daha verimli olma yönündeki artan baskı göz önüne alındığında, işletmenizin olması gereken yere sizi ulaştırmak için platforma, uzmanlara ve taktiksel taktik kitaplarına ihtiyacınız var. Terminus, başarınız için oluşturulmuş bir platformdur. Ekibinizin tüm yaşam döngüleri boyunca hesaplarla tanışmasına yardımcı olur; alıcıları hesap edinmeden genişletme ve yenilemeye kadar ilgi çekici dijital deneyimlerle çevreleyen, birinci taraf verilere dayanan bir platforma ihtiyacınız vardır. Motorumuz yatırım getirisini artırmak, dolandırıcılığı en aza indirmek, marka güvenliğine öncelik vermek ve amacı GTM ekipleri için ilgili, eyleme geçirilebilir içgörüye dönüştürmek için tasarlandı.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo (NASDAQ:ZI), işletmelerin müşterilerini bulmasına, kazanmasına ve büyütmesine yardımcı olan pazara açılma platformudur. ZoomInfo, dünya çapında 35.000'den fazla şirkete doğru, gerçek zamanlı veriler, öngörüler ve teknoloji sunuyor. İşletmeler verimliliği artırmak, satış ve pazarlama ekiplerini uyumlu hale getirmek ve teknoloji yığınlarını birleştirmek için verilerini ve platformunu kullanıyor. Sektör lideri GDPR ve CCPA uyumluluğu ve çok sayıda veri güvenliği ve gizlilik sertifikasıyla veri gizliliğinde tanınmış bir liderdir. Uzmanlık Alanları: GTM platformu, GTM stratejisi, satış zekası, konuşma zekası, pazarlama zekası, satış katılımı, iletişim verileri, amaç verileri, potansiyel müşteri yaratma, gelişmiş potansiyel müşteri bulma, iş bilgileri, iş bağlantıları, hesap tabanlı pazarlama (ABM), veri doğruluğu, veritabanı Hijyen ve veri düzenleme.
Intellizence
intellizence.com
Intellizence AI platformu, gelir artışı ve risk izleme için istihbarat sinyalleri sunar - müşteri istihbaratı, satış istihbaratı ve risk istihbaratı
Bright Data
brightdata.com
Bright Data'nın içgörü ürünü olarak, dünyanın en büyük veri toplama platformunun benzersiz ölçeğinden, teknolojisinden ve küresel erişiminden yararlanıyoruz. Benzersiz erişimimiz, her türden markaya ve perakendeciye, çevrimiçi pazarlar ve rakipler hakkında kapsamlı, gerçek zamanlı bilgiler edinme gücü vererek benzersiz rekabet avantajı sağlar. Bright Insights ile benzersiz veri kapsamıyla veriye dayalı e-Ticaret içgörülerinden yararlanabilirsiniz. Rakiplerinizin performansını, pazar payını ve yeni ürünleri takip ederek rekabet avantajı elde edin. Kategorinizi kontrol edin, trendlerin önünde kalın ve çevrimiçi satışları artırmanıza ve stok seviyelerini zahmetsizce yönetmenize yardımcı olmak için e-ticaret operasyonlarınızı optimize edin.
Crayon
crayon.co
Crayon'un ödüllü rekabet istihbaratı platformu, sürdürülebilir bir iş avantajı yaratabilmeniz için kuruluşunuzun fırsatları görmesine ve yakalamasına yardımcı olur. On binlerce ekip, yüz milyonlarca kaynaktan gelen harici mesajlaşma ve konumlandırma, ürün ve fiyatlandırma değişiklikleri, işe alım planları, pazara giriş stratejileri ve daha fazlası gibi rekabetçi bilgilerin tamamını otomatik olarak yakalamak ve analiz etmek için Crayon'un yazılımını kullanıyor. Manuel araştırma yalnızca zaman alıcı değil, aynı zamanda risklidir. İnsan çabasına güvendiğinizde kaçırılan fırsatlara ve tespit edilemeyen tehditlere karşı duyarlı olursunuz. Crayon ile rakiplerinizin hareketlerini gerçek zamanlı olarak otomatik olarak yakalayabilirsiniz. Ürün güncellemeleri, mesajlaşma pivotları, yönetici ekip değişiklikleri ve daha fazlasından haberdar olmak için milyonlarca rekabetçi istihbarat kaynağında yüzden fazla farklı veri türünden yararlanın.
AroundDeal
arounddeal.com
Küresel B2B Veri İstihbaratı Platformu 2020 yılında kurulan NearDeal, dünya çapında 100.000'den fazla müşteri ve kullanıcının güvendiği, Asya-Pasifik'te (APAC) lider bir B2B veri istihbarat platformu olarak dünya çapında tanınmaktadır. Veritabanımız, e-postalar ve telefon numaraları gibi kapsamlı ve doğru verilerin yanı sıra değerli şirket içgörü verileri sağlayan 120 milyondan fazla kişiyi ve 30 milyon şirketi içermektedir. NearDeal yalnızca veri sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda akıllı bir platform da sunuyor. Amacımız pazarlamacılara, satış temsilcilerine ve işe alım uzmanlarına hedef kişileri hızlı bir şekilde bulma ve bağlantı kurma, rekabet ortamını değerlendirme, yüksek değerli iş zekası ve büyüme fırsatları elde etme konusunda yardımcı olmaktır. 1. Prospector - Daha İyi Verilerle Bir Sonraki Müşterinizi Bulun 100 milyondan fazla kişi verisi ile hızlı bir şekilde hedeflenen potansiyel müşteri listeleri oluşturun ve kişiler iş değiştirdiğinde uyarı alın. 2. Katılım - Satış Katılımınızı Otomatikleştirin Otomatik satış dizileri oluşturun ve satış fırsatlarınızı bir sonraki seviyeye taşıyın. 3. Chrome uzantısı - Her Yerde Potansiyel Müşteri Bulun Hedeflenen iletişim ve şirket bilgilerini doğrudan LinkedIn, Şirket web sitesi ve CRM'den (Salesforce veya HubSpot) alın. 4. Zenginleştirme - Verilerinizi Otomatik Olarak Zenginleştirin Kayıtlarınızı, iş e-postası, telefon, unvan, şirket adı ve daha fazlasını içeren, EtrafındaDeal veritabanındaki 50'den fazla firmagrafik alanla zenginleştirin. 5. Ziyaretçiler - Web Sitesi Ziyaretçilerini Nitelikli Potansiyel Müşterilere Dönüştürün Web sitenizi hangi şirketlerin ziyaret ettiğini öğrenin ve onlarla doğru zamanda doğru şekilde etkileşime geçin.
Data.ai
data.ai
data.ai, sektörün en güvenilir mobil analiz ve analiz platformudur. Müşteri kazanmak, elde tutmak ve etkileşimde bulunmak, yol haritanıza öncelik vermek, yeni pazarlara girmek ve yatırım getirisini optimize etmek için ihtiyaç duyduğunuz mobil ortamın tam resmini elde edin. data.ai Intelligence ile şunları yapabilirsiniz: • Uygulama indirme ve gelir stratejinizi hızlandırın • Uygulamanızın derecelendirmelerini iyileştirin ve kullanıcıların geri gelmesini sağlayın • 60'tan fazla ülkede uygulama kullanımının nasıl farklılaştığını görün • Lansman stratejinizi ve satın alma kampanyalarınızı optimize edin • Mobil performansınızı karşılaştırın rakiplere karşı data.ai'nin misyonu, müşterilerin başarılı mobil deneyimler yaratmalarına ve mükemmelliğe ulaşmalarına yardımcı olmaktır. 2010 yılında kurulan şirket, ilk mobil pazar analiz çözümünü başlattı. 2020 yılında data.ai, bir reklam analitiği çözümü olan Ascend'i piyasaya sürdü ve bu, onu, görev açısından kritik iş kararlarını desteklemek için pazar öngörüleri ile şirketlerin kendi verilerinin yan yana görünümünü sunan kendi alanında ilk şirket haline getirdi. Bu çözümler hep birlikte sektörün en eksiksiz mobil performans platformunu oluşturur. Tüm coğrafyalarda ve sektörlerde 1.100'den fazla müşteri ve 1 milyondan fazla bağlantı, mobil işlerini yürütmek için data.ai'ye güveniyor. Şirketin genel merkezi San Francisco'da olup dünya çapında 12 ofisi bulunmaktadır.
AlphaSense
alpha-sense.com
AlphaSense, dünyanın en gelişmiş şirketlerinin karar verme süreçlerindeki belirsizliği ortadan kaldırma yöntemidir. Kanıtlanmış yapay zeka üzerine kurulu pazar zekası ve arama ile AlphaSense, hisse senedi araştırmaları, şirket kayıtları, etkinlik transkriptleri, uzman çağrıları, haberler, ticari dergiler ve müşterilerin kendi araştırma içerikleri de dahil olmak üzere güvenilir bir kamu ve özel içerik evreninden ilgili bilgileri hızlı bir şekilde sunar. Merkezi New York City'de bulunan AlphaSense, ABD, İngiltere, Finlandiya, Hindistan ve Singapur'daki ofislerinde 1.000'den fazla kişiyi istihdam etmektedir.
Foundry
foundryco.com
Foundry'nin Hesap Tabanlı Pazarlama (ABM) platformu, satın alma yolculuğunun her aşamasında pazarlama ve satış kampanyalarını düzenler. Foundry ABM, kampanyaları birden fazla kanalda düzenlemek için hesap tabanlı reklamcılık, web kişiselleştirme ve satış etkinleştirme özelliklerini tek bir platformda birleştirir. Bu kampanya araçları ve analizleri, satın alma yolculuğu sırasında hesabın ilgisini puanlayan, yapay zeka destekli özel bir satın alma amacı motoru üzerinde çalışır. Foundry ABM, hedef hesaplarında farkındalığı, katılımı ve boru hattını artırmak için ABM kampanyaları düzenleyebilir. Daha fazla bilgi edinmek için https://foundryco.com/our-solutions/software/. Not: İncelemelerin çoğu artık Foundry ABM olan Triblio platformuna yöneliktir.
ReportLinker
reportlinker.com
ReportLinker, pazar verilerini ve tahminlerini sunmak için yapay zekayı kullanan ve böylece araştırma, iş geliştirme veya pazarlama ekiplerinin bir sektörü daha iyi anlamalarına ve analiz etmelerine yardımcı olan bir teknoloji şirketidir. Şirketin platformu, müşterilerine küresel sektör içgörülerine erişimlerini hızlandıran yapay zeka odaklı bir pazar istihbaratı platformu sağlamak için makine öğrenimi ve doğal dil işlemeyi (NLP) kullanıyor.
Draup
draup.com
Draup, hem İK hem de satış liderleri için tasarlanmış yapay zeka destekli bir platformdur. İK liderleri için iş gücü planlamasını, yetenek alımını ve beceri gelişimini destekleyecek derin bilgiler ve veriler sunar. İK liderleri, gerçek zamanlı yetenek verileriyle sektör trendlerini anlayabilir, yetenek hatları geliştirebilir ve yeniden beceri kazandırma stratejileri oluşturabilir. Draup ayrıca gelecekteki iş gücü ihtiyaçlarının planlanmasına yardımcı olmak için yeni ortaya çıkan roller, yetenek noktaları ve talep edilen beceriler hakkında bilgiler sağlar. Draup, satış liderleri için temel alıcı bilgilerinin ötesine geçen satış zekası araçları sunar. İlgi, teknoloji ihtiyaçları ve dış kaynak kullanımı ilişkilerine dayalı olarak potansiyel müşterilerin mikro hedeflenmesine olanak tanır. Draup ayrıntılı hesap raporları ve paydaş haritalaması sağlar ve hedeflenen satış stratejileri için doğru karar vericilerin belirlenmesine yardımcı olur. Aynı zamanda satış ekiplerinin çeşitli sektörlerde yeni hizmet sağlayıcı fırsatlarını keşfetmesine de yardımcı olur. Draup, yapay zeka, makine öğrenimi (ML) ve doğal dil işleme (NLP) uzmanları tarafından yapay zeka odaklı analizi insan iyileştirmeyle birleştirerek oluşturulmuştur. Platform, milyonlarca veri noktasına dayalı hiper-hedefli öngörüler sunarak güncel ve doğrulanmış verilerle desteklenen eyleme geçirilebilir stratejiler sağlar. Draup'un verileri, tarafsız bilgi sağlamak amacıyla uzman araştırmacılar ve analistler tarafından incelenir. Platform, değişen ihtiyaçlara yanıt vermek için hızlı katılım, sürekli destek ve çevik dağıtım özellikleri sunar. Neredeyse gerçek zamanlı veri yenileme, esnek dağıtım modelleri ve öngörülebilir ücretler sunar. Draup, kurumsal çözümlere kusursuz entegrasyon için platformuna, özel raporlara ve veri dışa aktarma/REST API'lerine çok kanallı erişim sağlar. Genel olarak Draup, yetenek ve satış ekiplerini veriye dayalı kararlar alma ve dünya çapındaki işletmelerde gelir artışını hızlandırma konusunda desteklemeyi amaçlamaktadır.
Klue
klue.com
Klue, ürün pazarlamacılarının bir işletmenin çeşitli departmanları arasında rekabet istihbaratını toplamasına, organize etmesine ve yaymasına yardımcı olmak için tasarlanmış bir rekabet istihbaratı platformudur. Platform, pazar eğilimlerine ilişkin derinlemesine bilgiler sunan verileri toplamak ve yorumlamak için yapay zeka destekli analitiği kullanıyor. Ana özellikleri arasında rekabetçi bilgileri merkezileştirme, verileri verimli bir şekilde analiz etme, rekabetçi içerik oluşturma ve bunu kuruluş genelinde dağıtma yeteneği yer alır. Ayrıca, kullanıcıların rekabetçi iş ortamındaki etkilerini ölçmelerine olanak tanır. Ayrıca zamandan tasarruf etmeyi ve içgörüleri geliştirmeyi amaçlayan ek yapay zeka özellikleri de sunar. Platform, kullanıcılara rekabet avantajı sağlamayı amaçlayan kılavuzlar, raporlar, şablonlar ve web seminerleri gibi çeşitli kaynaklara erişim sağlayarak tüm kuruluşun pazara açılma stratejisine yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır. Klue, istihbaratı merkezileştirmenin ve öngörüleri geliştirmenin yanı sıra veri güvenliği ve araç entegrasyonuna da odaklanıyor. Klue kullanıcı deneyiminin temel yönleri arasında mevcut araçları platforma bağlama yeteneği, veri korumayı sağlama ve yapay zeka destekli analiz yoluyla zamandan tasarruf etme yer alıyor. Platform aynı zamanda kullanıcılara müşterilerinin sesini rekabetçi zekalarına dahil etme fırsatı sunarak pazar ortamının daha kapsamlı anlaşılmasını sağlıyor.
Kompyte
kompyte.com
Kompyte'nin rekabetçi zeka otomasyon platformu, Pazarlama ve Satış profesyonellerinin rekabet ortamlarını takip ederken karşılaştıkları zorlukları ele alan, sektörün tamamen yapay zeka odaklı tek çözümüdür. Kompyte, müşterilerin kalabalık sektörlerdeki gürültünün üstesinden gelmesine ve pazar liderliği kazanmasına yardımcı olmak için, en geniş dijital kanal yelpazesinde izleme sürecini otomatikleştirir, rekabetçi istihbarat toplama ve içgörü sunma konusunda derinlemesine ve kapsamlı bir inceleme yapar. Kompyte, müşterilere önemli, gerçek zamanlı stratejik öngörüleri takip etme, derleme, analiz etme ve doğru ekiplere iletme araçları sağlayarak daha iyi mesajlaşma, konumlandırma, ürün geliştirme ve gelir yakalama olanağı sağlar.
MobileAction
mobileaction.co
MobileAction, önde gelen mobil UA optimizasyon platformudur! Resmi bir Apple Arama Ağı Reklamları ortağı olarak, veriye dayalı istihbarat araçlarıyla mobil uygulamaların büyümesini hızlandırıyor. MobileAction, müşteri edinme, elde tutma ve etkileşim için gerekli olan dinamik mobil ortamın kapsamlı bir şekilde anlaşılmasını sağlar. Uygulama geliştirme pazarlamacılarının ve sahiplerinin stratejilerini harekete geçirmelerine, yol haritalarını uyumlu hale getirmelerine, kullanılmayan pazarlara girmelerine ve yatırım getirilerini artırmalarına yardımcı olur. Çözümümüz, uygulama sahiplerine, kullanıcı edinme yöneticilerine ve uygulama geliştirme profesyonellerine, mobil endüstrinin karmaşık sorunlarını çözme gücü vererek, sürekli gelişen bir pazarda kazanan bir anlatı oluşturmalarına olanak tanır. Özetle, MobileAction mobil pazarlamacılara şu konularda yardımcı olur: Uygulama indirmelerini artırma Rakiplerin verilerinin kilidini açma En son trendleri keşfetme Pazara hakim olma Daha akıllı kararlar alma Şirket 2013 yılında kuruldu ve merkezi San Francisco, ABD'de bulunuyor. MobileAction, 70 milyondan fazla reklam öğesi, 100.000'den fazla yayıncı, 400.000'den fazla reklamverenden oluşan ve 55'ten fazla DSP'den gelen verileri birleştiren kapsamlı bir kitaplığa sahip, sektörün lider mobil reklam zekası sağlayıcısıdır.
A-INSIGHTS
a-insights.eu
A-INSIGHTS, finansal kıyaslama, rekabet analizi ve performans izleme için hepsi bir arada platformunuzdur. Tahminleri stratejik öngörülerle değiştirin ve veriye dayalı kararların gücünün kilidini hemen açın. Stratejik verileri doğru ve güncel kaynaklardan toplayıp, temizleyip tamamlayıcı kaynaklarla zenginleştirerek rakamların ötesindeki hikayeyi size sunarak başarıya ulaşmanıza yardımcı oluyoruz. Sektördeki meslektaşlarınız, tedarikçileriniz ve müşterileriniz hakkında tüm önemli rekabet öngörülerini ve kullanıma hazır KPI karşılaştırmalarını size özel kontrol panelinizde bulabilirsiniz. Uzmanlardan oluşan özel ekibimiz, ihtiyaç duyduğunuz yedeği ihtiyaç duyduğunuz anda alabilmeniz için içgörülerden en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olmak üzere hazırdır.
Versium
versium.com
Versium, pazarlamacıların birden fazla dijital temas noktasında ve pazarlama kanalında ideal potansiyel müşterilerini daha iyi tanımlamasına, anlamasına ve onlara ulaşmasını sağlayan bir veri teknolojisi şirketidir. Versium'un sektör lideri kimlik çözünürlüğü ve öngörü motoru, pazarlamacıların erişimlerini 5 kata kadar büyük ölçüde artırmalarına yardımcı olan bir çözüm paketini güçlendiriyor. Versium'un tescilli veri varlıkları, 2 milyardan fazla iletişim noktası ve 2 trilyondan fazla içgörü özelliği içermekte olup, pazarlamacılara müşteri kazanma gücü veren sektörün en zengin B2B2C kimlik grafiğini ve veri teknolojisi platformunu oluşturmaktadır.
Event Registry
eventregistry.org
Haber içeriğini eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürmek için yapay zekanın gücünden yararlanın Event Registry, kuruluşların dünyadaki olayları takip etmelerine ve etkilerini analiz etmelerine olanak tanıyan, dünyanın önde gelen haber istihbarat platformudur.
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