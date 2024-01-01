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Pazar İstihbaratı Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Faroe Adaları
Pazar istihbaratı yazılımı, müşteri davranışının anlaşılmasını geliştirmek için kamuya açık ve/veya müşteri odaklı pazar verilerini bir araya getirir. Bu veriler, bireysel işletmeleri hedeflemek yerine, bir pazar veya tüketici sektörü içindeki genel eğilimleri veya öngörüleri ayırt etme konusunda uzmanlaşmış platformlardan elde edilmektedir. Tipik olarak çeşitli pazarlama veya satış rolleri tarafından kullanılan pazar istihbaratı çözümleri, kapsamlı veri kümelerini ve içgörüleri derleyerek şirket stratejilerinin iyileştirilmesine yardımcı olur. Pazar istihbaratı yazılımı ile rekabetçi istihbarat yazılımı arasında ayrım yapmak önemlidir. Pazar istihbaratı tüketici davranışına odaklanırken rekabetçi istihbarat, rakipleri anlamaya ve değerlendirmeye odaklanan iş analizine göre uyarlanır. Bu iki tür istihbarat yazılımı, genellikle müşteri adayına yardımcı olan ve sıklıkla pazar veya rakip istihbarat araçlarıyla entegre olan satış istihbaratı yazılımıyla birlikte birbirini tamamlayabilir.
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SEMrush
semrush.com
Semrush, işletmelerin dünya çapında arama motoru optimizasyonu, tıklama başına ödeme, içerik, sosyal medya ve rekabetçi araştırma kampanyaları yürütmesine ve çevrimiçi pazarlamadan ölçülebilir sonuçlar elde etmesine olanak tanıyan lider bir çevrimiçi görünürlük yönetimi SaaS platformudur. Semrush, ş...
Crunchbase
crunchbase.com
Crunchbase, özel ve halka açık şirketler hakkında ticari bilgiler bulmaya yönelik bir platformdur. Crunchbase bilgileri, yatırımları ve finansman bilgilerini, kurucu üyeleri ve liderlik pozisyonlarındaki bireyleri, birleşme ve satın almaları, haberleri ve sektör trendlerini içerir. Başlangıçta star...
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo SalesOS, B2B şirketleri için modern pazara açılma platformudur. Şirketler ve kişiler hakkında en büyük, en doğru ve en sık yenilenen içgörü, istihbarat ve satın alma niyeti veri tabanına sahibiz. Potansiyel müşteriler ve müşterilerinizle etkileşime geçmenize yardımcı olmak için bu zekanın ü...
Qualtrics
qualtrics.com
13.000'den fazla marka ve Fortune 500'ün %75'i tarafından kullanılan Qualtrics CoreXM, deneyim yönetimi için en güvenilir, akıllı ve ölçeklenebilir hepsi bir arada platformdur. Qualtrics CoreXM, anket araştırmalarını oluşturmak, başlatmak ve analiz etmek için temel araştırma aracıdır. CoreXM ile, to...
Nielsen
nielsen.com
Kendi kendine referans olarak The Nielsen Company olarak bilinen ve daha önce ACNielsen veya AC Nielsen olarak bilinen Nielsen Corporation, dünya çapındaki genel merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde bulunan küresel bir pazarlama araştırma firmasıdır. Kuzey Amerika'nın bölgesel m...
Similarweb
similarweb.com
E-Ticaret, yayıncı ve reklamveren adaylarına ilişkin 360° dijital bilgilerle daha akıllı satış yapın. Benzerweb'in benzersiz trafik ve etkileşim verileriyle, potansiyel müşterinin dijital stratejisinin ve performansının her aşamasına ilişkin tam görünürlük elde ederek yeni fırsatlar bulmanızı ve kaz...
G2
g2.com
G2 dünyanın en büyük ve en güvenilir yazılım pazarıdır. Tüm Fortune 500 şirketlerindeki çalışanlar da dahil olmak üzere yılda 90 milyondan fazla kişi, gerçek akran incelemelerine dayanarak daha akıllı yazılım kararları vermek için G2'yi kullanıyor. Her ölçekten binlerce yazılım ve hizmet şirketi, it...
Data.ai
data.ai
data.ai, sektörün en güvenilir mobil analiz ve analiz platformudur. Müşteri kazanmak, elde tutmak ve onlarla etkileşime geçmek, yol haritanıza öncelik vermek, yeni pazarlara girmek ve yatırım getirisini optimize etmek için ihtiyaç duyduğunuz mobil ortamın tam resmini elde edin. data.ai Intelligence ...
Serpstat
serpstat.com
Serpstat, çevrimiçi görünürlüğünüz üzerinde etkili bir kontrole sahip olmanızı sağlayan kapsamlı bir SEO araç seti olarak öne çıkıyor. Daha yüksek sıralamalar ve güçlendirilmiş çevrimiçi ticari ayak izi arayan kararlı kuruluşlar için çok önemli bir varlık. 50'yi aşan güçlü araç deposuyla Serpstat aş...
Bright Data
brightdata.com
Bright Data'nın içgörü ürünü olarak, dünyanın en büyük veri toplama platformunun benzersiz ölçeğinden, teknolojisinden ve küresel erişiminden yararlanıyoruz. Benzersiz erişimimiz, her türden markaya ve perakendeciye, çevrimiçi pazarlar ve rakipler hakkında kapsamlı, gerçek zamanlı bilgiler edinme gü...
AroundDeal
arounddeal.com
Küresel B2B Veri İstihbaratı Platformu 2020 yılında kurulan NearDeal, dünya çapında 100.000'den fazla müşteri ve kullanıcının güvendiği, Asya-Pasifik'te (APAC) lider bir B2B veri istihbarat platformu olarak dünya çapında tanınmaktadır. Veritabanımız, e-postalar ve telefon numaraları gibi kapsamlı ve...
Terminus
terminusplatform.com
İşleri yapmanın eski yolu artık işe yaramıyor. Ve geride kalmayı göze alamazsınız. B2B stratejileri gelişti ve oyunun kuralları değişti. Özellikle her dolar ile daha verimli olma yönündeki artan baskı göz önüne alındığında, işletmenizin olması gereken yere sizi ulaştırmak için platforma, uzmanlara v...
Sensor Tower
sensortower.com
Sensor Tower, kuruluşların temel taktik ve trendlerin en ilerisinde kalmasına yardımcı olan yeni bir pazar zekası türü olan Tüketici Yaşam Döngüsü Zekasını (CLI) icat eden bir pazar araştırma şirketidir. CLI platformumuz, markalara tüketicilerin mobil uygulamalar, sosyal medya, medya akışı, web site...
AlphaSense
alpha-sense.com
AlphaSense, dünyanın en gelişmiş şirketlerinin karar verme süreçlerindeki belirsizliği ortadan kaldırma yöntemidir. Kanıtlanmış yapay zeka üzerine kurulu pazar zekası ve arama ile AlphaSense, hisse senedi araştırmaları, şirket kayıtları, etkinlik transkriptleri, uzman çağrıları, haberler, ticari der...
Demandbase
demandbase.com
Demandbase One Smarter GTM™ platformu, ekiplerin daha az kaynakla gelir hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olur. Satış ve pazarlama hamlelerini düzenlemenize ve B2B satın alma yolculuğunun her aşamasına alaka düzeyi katmanıza yardımcı olmak için hesap düzeyinde zengin ve güvenilir içgörü olan Hesap İ...
Diffbot
diffbot.com
Diffbot, web üzerindeki yapılandırılmamış verileri yapılandırılmış, bağlamsal veritabanlarına dönüştürmek için oluşturulmuş bir ürün paketi sağlar. Diffbot'un ürünleri, her gün milyarlarca belgeyi okuyabilen son teknoloji makine görüşü ve doğal dil işleme yazılımından oluşturulmuştur. Diffbot Bilgi ...
People Data Labs
peopledatalabs.com
People Data Labs'da, insan verilerinin en büyük ve en doğru doğruluk kaynağını oluşturuyoruz. 1,5 Milyardan fazla benzersiz kişiye ait özgeçmiş, iletişim, sosyal ve demografik bilgilerden oluşan bir veri kümesini size ihtiyacınız olan ölçekte sunuyoruz. Ücretsiz API Anahtarı için kaydolun ve profill...
A-INSIGHTS
a-insights.eu
A-INSIGHTS, finansal kıyaslama, rekabet analizi ve performans izleme için hepsi bir arada platformunuzdur. Tahminleri stratejik öngörülerle değiştirin ve veriye dayalı kararların gücünün kilidini hemen açın. Stratejik verileri doğru ve güncel kaynaklardan toplayıp, temizleyip tamamlayıcı kaynaklarla...
AppstoreSpy
appstorespy.com
Birkaç tıklamayla verileri içgörülere dönüştürün — AppstoreSpy, mobil alanda çığır açmanıza yardımcı olacak karmaşık görevler için kullanımı kolay araçlar sunar. Araçlarımız, kullanıcıların hangi uygulamanın bir sonraki büyük başarı olabileceğini, piyasadaki rakipleri yenebileceğini veya en iyi yatı...
TrustStar
truststar.ai
TrustStar AI, ipotek sektörünün içgörüleri toplamasına ve organize etmesine yardımcı olmak için yapay zekayı kullanan gerçek zamanlı bir piyasa istihbaratı içgörü platformudur. TrustStar, rekabetçi gayrimenkul fırsatları hakkında eyleme dönüştürülebilir bilgiler arayan kredi görevlileri ve satış yön...
42matters
42matters.com
42matters, mobil ve bağlantılı TV (CTV) uygulama zekasının lider sağlayıcısıdır. Son teknoloji ürünü makine öğrenimi algoritmalarımız, uygulama pazarına ilişkin kapsamlı bilgiler sunarak kuruluşların daha güçlü, daha bilgili işletmeler kurmasına olanak tanır. Google Play, Apple App Store, Amazon App...
OceanFrogs
oceanfrogs.com
OceanFrogs, bir hafta veya daha kısa sürede pazara çıkmanıza olanak tanıyan bir satış zekası platformudur. Niyet verileri, Teknoloji kullanımı izleyicisi, B2B pazarlamacıların/satışçıların adreslenebilir pazarlarını anlamalarına olanak tanıyan lider puanlama. OceanFrogs uluslararası veriler (APAC, J...
Versium
versium.com
Versium, pazarlamacıların birden fazla dijital temas noktasında ve pazarlama kanalında ideal potansiyel müşterilerini daha iyi tanımlamasına, anlamasına ve onlara ulaşmasını sağlayan bir veri teknolojisi şirketidir. Versium'un sektör lideri kimlik çözünürlüğü ve öngörü motoru, pazarlamacıların erişi...
Contify
contify.com
Contify, kapsamlı bir Pazar ve Rekabet İstihbaratı platformu ve Haber API'leri sunarak işletmelerin rakipler, müşteriler, sektörler ve kuruluş çapındaki önemli istihbarat konuları hakkında eyleme geçirilebilir bilgiler toplamasına, düzenlemesine ve paylaşmasına olanak tanır.
Hermix
hermix.com
Hermix, kamu sektörü satışlarına yönelik ilk pazar analitiği platformudur. İhale takibi ve piyasa istihbaratı ile şirketlerin kamu ihalelerini kazanmalarına yardımcı oluyoruz. Büyük veri halihazırda perakende, tüketici ve B2C/B2B'de yoğun olarak kullanılıyor. Hermix ile modern analizler B2G (İşletme...
Draup
draup.com
Draup, hem İK hem de satış liderleri için tasarlanmış yapay zeka destekli bir platformdur. İK liderleri için iş gücü planlamasını, yetenek alımını ve beceri gelişimini destekleyecek derin bilgiler ve veriler sunar. İK liderleri, gerçek zamanlı yetenek verileriyle sektör trendlerini anlayabilir, yet...
Crayon
crayon.co
Crayon'un ödüllü rekabet istihbaratı platformu, sürdürülebilir bir iş avantajı yaratabilmeniz için kuruluşunuzun fırsatları görmesine ve yakalamasına yardımcı olur. On binlerce ekip, yüz milyonlarca kaynaktan gelen harici mesajlaşma ve konumlandırma, ürün ve fiyatlandırma değişiklikleri, işe alım pl...
Gain.pro
gain.pro
Dünyadaki büyük işletmelerin ~%75'i özeldir ancak bunların görünürlüğünü kazanmak kolay değildir. Gain.pro, "yüksek teknoloji ve yüksek dokunuş" yaklaşımını kullanarak özel pazarlara daha fazla görünürlük getirme misyonundadır. Bunu, gelişmiş kaynak bulma teknolojisini en yüksek kalitede yerelden ye...
Native AI
gonative.ai
Native Ai, markaların ve kuruluşların takip etmesine, yönetmesine, optimize etmesine ve yenilik yapmasına yardımcı olan, her zaman açık bir pazar istihbaratı platformudur. Büyük veri kümeleri arasında keşifler yapmak için en gelişmiş NLP ve AI teknolojilerini kullanarak markaların ürünleri kolaylaşt...
Klue
klue.com
Klue, ürün pazarlamacılarının bir işletmenin çeşitli departmanları arasında rekabet istihbaratını toplamasına, organize etmesine ve yaymasına yardımcı olmak için tasarlanmış bir rekabet istihbaratı platformudur. Platform, pazar eğilimlerine ilişkin derinlemesine bilgiler sunan verileri toplamak ve ...
Foundry
foundryco.com
Foundry'nin Hesap Tabanlı Pazarlama (ABM) platformu, satın alma yolculuğunun her aşamasında pazarlama ve satış kampanyalarını düzenler. Foundry ABM, kampanyaları birden fazla kanalda düzenlemek için hesap tabanlı reklamcılık, web kişiselleştirme ve satış etkinleştirme özelliklerini tek bir platformd...
Intellizence
intellizence.com
Intellizence AI platformu, gelir artışı ve risk izleme için istihbarat sinyalleri sunar - müşteri istihbaratı, satış istihbaratı ve risk istihbaratı
Zulu5
zulu5.com
Zulu5'in reklam zekası araçlarıyla reklamcılık risklerinizi ve fırsatlarınızı keşfedin. Reklamverenler, yayıncılar ve ajanslar için tasarlanan platformumuz, geçmiş başarıları belirlemenize, mevcut kampanyaları uyarlamanıza ve kampanya başarısını artırmak ve potansiyel müşteriler oluşturmak için yeni...
Ai Palette
aipalette.com
Ai Palette, FMCG şirketlerinin Yapay Zeka ve Makine Öğrenimini kullanarak tüketiciyi kazanan ürünler yaratmasına yardımcı oluyor. Ai Palette'in patentli teknolojisi, tüketici eğilimlerini gerçek zamanlı olarak belirliyor, tüketici etkenlerini ve motivasyonlarını ortaya çıkarıyor ve karşılanmamış tük...
Ubico
ubico.io
Ubico, satış ve pazarlama organizasyonları için yapay zeka destekli bir müşteri adayı etkileşim platformu sağlar. Ubico, Hitachi Vantara, AccedoTV, Freshbooks gibi önde gelen küresel şirketlerle çalışmaktadır. Otomasyonun gücüyle lider etkileşimini dönüştürün. Ubico, yaygın e-postalar oluşturan ve t...
Fundz
fundz.net
Fundz, satış tetikleyici etkinlik platformu™ olup, yeni finansman turları, yeni yönetici işe almaları ve satın almaları gibi önemli iş tetikleyici olaylardan sonra insanların daha fazla müşteri keşfetmesine, bağlantı kurmasına ve kapatmasına yardımcı olmak için sıfırdan oluşturulmuş türünün ilk çözü...
Behavio
behaviolabs.com
Yaratıcı reklamcılığa yönelik otomatik analiz platformu Behavio, veriye dayalı kararlar vermek ve reklam kampanyalarını maksimum etki için optimize etmek isteyen her marka yöneticisi, pazarlamacı, stratejist, araştırmacı veya CEO için değerli bir kaynaktır. Web tabanlı ortam, kullanıcıların reklamla...
Cypris
cypris.ai
Cypris, araştırma-geliştirme ve inovasyon ekipleri için oluşturulmuş bir pazar istihbarat platformudur. Her gün 150'den fazla ülkeden, yeni girişimler, patentler, araştırma makaleleri, startup'lar ve daha fazlası dahil 500 milyondan fazla veri noktasını analiz ediyor ve takip ediyoruz. Bloomberg Ter...
Stackline
stackline.com
Markaları ve müşterileri birbirine yakınlaştırarak ticaretin geleceğini destekleme misyonuyla yola çıkan Stackline, dünyanın en yenilikçi markaları için tam dönüşüm hunisine bağlı ilk ticaret platformudur. Stackline'ın tescilli sinir ağları ve derin öğrenme sistemleri, dönüşümsel çok kanallı öngörül...
Resonate
resonate.com
Resonate Ignite Platformu, içgörüleri sorunsuz bir şekilde eyleme dönüştürmeyi hızlandıran yapay zeka destekli tek tüketici verileri ve analiz platformudur. Günümüz tüketicisine ilişkin son derece alakalı, taze tüketici pazarı araştırmasına anında erişim için oturum açın. Ignite, 230 milyon bireysel...
Venture IQ
ventureiq.nl
Venture IQ, proaktif pazar ve teknoloji taramasıyla ilişkili kaynak ve veri kısıtlamalarını çözerek şirketler arasında daha iyi ve daha sürdürülebilir eşleşmeler sağlamak amacıyla kuruldu. İlk elden deneyimlerimizden biliyoruz ki, dış etkileşimleri başlatmaktan sorumlu ekipler sıklıkla veri, araç ve...
Leadbright
leadbright.com
Leadbright'ın LOOP'u, web sitesi talebi oluşturma, dönüşümler ve gelir artışı için kodsuz bir OBM (Organik Tabanlı Pazarlama) platformudur. LOOP, rakiplerinizi geride bırakacak iş zekası sağlamak için büyük veriyi, makine öğrenimini ve yapay zekayı kullanır. Karmaşık verileri basitleştirerek haftala...
Firmable
firmable.com
Firmable, işletmelerin daha akıllı kararlar almalarına ve potansiyel müşterileri, müşterileri ve adayları hakkında her zamankinden daha fazla bilgi sahibi olarak daha iyi performans göstermelerine yardımcı olan Avustralya'nın tercih edilen B2B veritabanıdır. Satış ve pazarlama ekiplerinin büyümeyi h...
Cikisi
en.cikisi.com
Cikisi, B2B şirketlerine karar verme süreçlerini hızlandırmak için gerçek zamanlı içgörüler, bilgiler ve verilerin bir karışımını sağlayan yapay zeka teknolojisini kullanan bir Pazar İstihbaratı Çözümüdür.
EQI Data
eqidata.com
G-data, Çin'deki çevrimiçi işletmeler için gerçek zamanlı, çok platformlu entegre, gelişmiş analitik SaaS çözümü sunan, yapay zeka destekli, tescilli bir iş zekası modeli yazılımıdır. G-data, canlı, dinamik, çok platformlu veri analizi, tahminler ve öneriler sunmak için tüm e-Ticaret ve sosyal medya...
BoardEx
boardex.com
BoardEx, iş geliştirmeyi ilerletmek ve ilişki sermayesi yönetimini geliştirmek için kurumsal çözümler sunan, yönetici zekası ve ilişki haritalama çözümlerinin lider sağlayıcısıdır. 350.000'den fazla kullanıcının güvendiği BoardEx, kamu, özel ve kar amacı gütmeyen kuruluşların 2,1 milyon profilindeki...
IQBlade
iqblade.com
IQBlade, işletmelerin günümüzün son derece rekabetçi pazarlarında başarılı olmasına yardımcı olan bir yazılım platformudur. B2B ortamında size somut rekabet avantajı sağlamak için rakipleriniz, iş ortaklarınız ve müşterileriniz hakkında gerçek zamanlı bilgiler edinin
Zartico
zartico.com
Zartico Destination Operating System® (ZDOS®), hem bölge sakinleri hem de ziyaretçiler için en yüksek frekans ve en yüksek çözünürlüklü coğrafi konum, harcama ve etkinlik verilerini ve tüm etkinlik türlerini içeren tescilli Integrated Data Model™ özelliğine sahiptir. Destinasyon doluluğu, pazarlama ...
WatchMyCompetitor
watchmycompetitor.com
WatchMyCompetitor (WMC), kuruluşların daha akıllı kararları daha hızlı almasını sağlayan lider bir rakip istihbarat platformudur. Bir kuruluşun rakiplerinin küresel dijital ayak izini gerçek zamanlı olarak izlemek için yapay zekayı ve verileri düzenlemek için pazar analistlerini kullanıyor. Müşteril...
Databook
databook.com
Databook, Stratejik İlişkiler Yönetimi (SRM) için sektörün ilk platformudur. Henüz SRM'yi duymadıysanız endişelenmeyin; bu yeni bir şey. SRM, müşteri ihtiyaçlarını net bir şekilde anlayarak satıcıların müşterilerle olan bağlantılarını derinleştirmeye ve genişletmeye yönelik bir pazara açılma sürecid...
Nexoya
nexoya.com
Artık statik bütçe planlamasına gerek yok. Çevik bir portföy yönetiminin gücünden yararlanın. Yapay zeka teknolojilerini kullanarak reklam bütçenizi daha verimli bir şekilde tahsis edin ve reklam harcamalarından %70'e kadar daha yüksek getiri elde edin.
ExactBuyer
exactbuyer.com
ExactBuyer, B2B müşteri ve aday edinme çözümleri sağlayan yapay zeka tabanlı bir platformdur. Hedef kitleyi belirlemek, verileri gerçek zamanlı olarak doğrulamak ve kişiselleştirilmiş uçtan uca erişimi saniyeler içinde tasarlamak için işletmenizin hedeflerine ve stratejilerine göre uyarlanmış özel y...
Connectbase
connectbase.com
Connectbase, Bağlantı için Endüstri Bulutudur. Connectbase, otomatik fiyat teklifi dahil olmak üzere yeni nesil bağlantı alım ve satımına olanak tanıyan ve derin, güvenilir bilgiler sağlayan sektörün bir ortağıdır. Connectbase'in sektör lideri platformu The Connected World, dünya çapında neredeyse 3...
Event Registry
eventregistry.org
Haber içeriğini eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürmek için yapay zekanın gücünden yararlanın Event Registry, kuruluşların dünyadaki olayları takip etmelerine ve etkilerini analiz etmelerine olanak tanıyan, dünyanın önde gelen haber istihbarat platformudur.
MobileAction
mobileaction.co
MobileAction, önde gelen mobil UA optimizasyon platformudur! Resmi bir Apple Arama Ağı Reklamları ortağı olarak, veriye dayalı istihbarat araçlarıyla mobil uygulamaların büyümesini hızlandırıyor. MobileAction, müşteri edinme, elde tutma ve etkileşim için gerekli olan dinamik mobil ortamın kapsamlı b...
Kompyte
kompyte.com
Kompyte'nin rekabetçi zeka otomasyon platformu, Pazarlama ve Satış profesyonellerinin rekabet ortamlarını takip ederken karşılaştıkları zorlukları ele alan, sektörün tamamen yapay zeka odaklı tek çözümüdür. Kompyte, müşterilerin kalabalık sektörlerdeki gürültünün üstesinden gelmesine ve pazar liderl...
ReportLinker
reportlinker.com
ReportLinker, pazar verilerini ve tahminlerini sunmak için yapay zekayı kullanan ve böylece araştırma, iş geliştirme veya pazarlama ekiplerinin bir sektörü daha iyi anlamalarına ve analiz etmelerine yardımcı olan bir teknoloji şirketidir. Şirketin platformu, müşterilerine küresel sektör içgörülerine...