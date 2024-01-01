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Pazar İstihbaratı Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Aruba
Pazar istihbaratı yazılımı, müşteri davranışının anlaşılmasını geliştirmek için kamuya açık ve/veya müşteri odaklı pazar verilerini bir araya getirir. Bu veriler, bireysel işletmeleri hedeflemek yerine, bir pazar veya tüketici sektörü içindeki genel eğilimleri veya öngörüleri ayırt etme konusunda uzmanlaşmış platformlardan elde edilmektedir. Tipik olarak çeşitli pazarlama veya satış rolleri tarafından kullanılan pazar istihbaratı çözümleri, kapsamlı veri kümelerini ve içgörüleri derleyerek şirket stratejilerinin geliştirilmesine yardımcı olur. Pazar istihbaratı yazılımı ile rekabetçi istihbarat yazılımı arasında ayrım yapmak önemlidir. Pazar istihbaratı tüketici davranışına odaklanırken rekabetçi istihbarat, rakipleri anlamaya ve değerlendirmeye odaklanan iş analizine göre uyarlanır. Bu iki tür istihbarat yazılımı, genellikle müşteri adayına yardımcı olan ve sıklıkla pazar veya rakip istihbarat araçlarıyla entegre olan satış istihbaratı yazılımıyla birlikte birbirini tamamlayabilir.
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SEMrush
semrush.com
SEMrush, SEO, PPC, içerik, sosyal medya ve rekabetçi araştırmalar için çözümler sunar. Dünya çapında 6000000'den fazla pazarlamacının güvendiği
Crunchbase
crunchbase.com
Crunchbase, özel ve halka açık şirketler hakkında ticari bilgiler bulmaya yönelik bir platformdur. Crunchbase bilgileri, yatırımları ve finansman bilgilerini, kurucu üyeleri ve liderlik pozisyonlarındaki bireyleri, birleşme ve satın almaları, haberleri ve sektör trendlerini içerir. Başlangıçta star...
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo, iş adamları ve şirketler hakkındaki bilgi veritabanına erişimi satış, pazarlama ve işe alım profesyonellerine satan, Vancouver, Washington merkezli bir Amerikan abonelik tabanlı hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir. Şirket ilk olarak 2000 yılında kurucular Yonatan Stern ve Michel Decary...
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics, şirketlerin müşteri, ürün, marka ve çalışan deneyimi içgörülerini tek bir yerde yakalamasına ve bunlara göre hareket etmesine olanak tanır.
Nielsen
nielsen.com
Kendi kendine referans olarak The Nielsen Company olarak bilinen ve daha önce ACNielsen veya AC Nielsen olarak bilinen Nielsen Corporation, dünya çapındaki genel merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde bulunan küresel bir pazarlama araştırma firmasıdır. Kuzey Amerika'nın bölgesel m...
Similarweb
similarweb.com
Benzerweb, kurumsal ve küçük ve orta ölçekli işletme (KOBİ) müşterilerine yönelik bir dijital istihbarat sağlayıcısıdır. Platform, web analitiği hizmetleri sağlar ve kullanıcılarına, müşterilerinin ve rakiplerinin web trafiği hakkında bilgi sunar.
G2
g2.com
Kullanıcı derecelendirmelerine ve sosyal verilere göre en iyi iş yazılımlarını ve hizmetlerini karşılaştırın. CRM, ERP, HR, CAD, PDM ve Pazarlama yazılımları için incelemeler.
Data.ai
data.ai
data.ai (eski adıyla App Annie), uygulama analizi verileri için kullanımı kolay platform ve araçlar sağlar. Uygulama işinizin her aşamasını bizimle daha verimli bir şekilde yürütün.
Serpstat
serpstat.com
✓ Geri Bağlantı Analizi ✓ Sıra Takibi ✓ Anahtar Kelime Araştırması ✓ Rakip Analizi ✓ Site Denetimi için akıllı ve güçlü bir araç.
Bright Data
brightdata.com
BrightData (eski adıyla Luminati Networks): Veri toplama altyapısı. Fortune 500 şirketlerinin kullandığı proxy ağları ve veri toplama araçları
AroundDeal
arounddeal.com
Daha Az Çalışın, Daha Fazla Başarıya Ulaşın, Daha Yüksek Satışlar. EtrafındaDeal platformunda daha fazla B2B kişisi bulun, kayıtları zenginleştirin ve doğrulayın, otomatik iş akışlarıyla etkileşime geçin ve daha fazla anlaşma yapın. Dünya çapında işletmenizin büyümesini hızlandırın.
Terminus
terminusplatform.com
Terminus, nerede olurlarsa olsunlar doğru hedef kitleye kişiselleştirilmiş mesajlar iletmenizi sağlar.
Sensor Tower
sensortower.com
Uygulamanın Büyümesini Sağlayan Veriler Sensor Tower sizi veriler ve öngörülerle donatır mobil uygulama ekosisteminde uzmanlaşmak gerekiyor.
AlphaSense
alpha-sense.com
PAZAR İSTİHBARAT VE ARAMA PLATFORMU İçgörüleri saatler değil saniyeler içinde ortaya çıkarın Dizine eklenmiş, aranabilir ve hepsi tek bir yerden geniş bir içerik evreninde şirketleri, konuları ve sektörleri kolayca takip ederek pazarın hızında hareket edin.
Demandbase
demandbase.com
Orta Ölçekli ve Kurumsal B2B Şirketleri için Lider ABM Yazılımı. Gerçek uçtan uca hesap tabanlı pazarlama şirketi hakkında daha fazla bilgi edinin.
A-INSIGHTS
a-insights.eu
A-INSIGHTS, finansal kıyaslama, rekabet analizi ve performans izleme için hepsi bir arada platformunuzdur. Tahminleri stratejik öngörülerle değiştirin ve veriye dayalı kararların gücünün kilidini hemen açın. Stratejik verileri doğru ve güncel kaynaklardan toplayıp, temizleyip tamamlayıcı kaynaklarla...
Diffbot
diffbot.com
Web Scraping olmadan Web Verileri. Diffbot ile web üzerinde trilyonlarca bağlantılı içeriği sorgulayın veya talep üzerine çıkarın.
People Data Labs
peopledatalabs.com
People Data Labs'da, insan verilerinin en büyük ve en doğru doğruluk kaynağını oluşturuyoruz. 1,5 Milyardan fazla benzersiz kişiye ait özgeçmiş, iletişim, sosyal ve demografik bilgilerden oluşan bir veri kümesini size ihtiyacınız olan ölçekte sunuyoruz. Ücretsiz API Anahtarı için kaydolun ve profill...
AppstoreSpy
appstorespy.com
Birkaç tıklamayla verileri içgörülere dönüştürün — AppstoreSpy, mobil alanda çığır açmanıza yardımcı olacak karmaşık görevler için kullanımı kolay araçlar sunar. Araçlarımız, kullanıcıların hangi uygulamanın bir sonraki büyük gelişme olabileceğini, piyasadaki rakipleri yenebileceğini veya en iyi yat...
42matters
42matters.com
42matters, mobil ve bağlantılı TV (CTV) uygulama zekasının lider sağlayıcısıdır. Son teknoloji ürünü makine öğrenimi algoritmalarımız, uygulama pazarına ilişkin kapsamlı bilgiler sunarak kuruluşların daha güçlü, daha bilgili işletmeler kurmasına olanak tanır. Google Play, Apple App Store, Amazon App...
OceanFrogs
oceanfrogs.com
OceanFrogs, bir hafta veya daha kısa sürede pazara çıkmanıza olanak tanıyan bir satış zekası platformudur. Niyet verileri, Teknoloji kullanımı izleyicisi, B2B pazarlamacıların/satışçıların adreslenebilir pazarlarını anlamalarına olanak tanıyan lider puanlama. OceanFrogs uluslararası veriler (APAC, J...
Versium
versium.com
Versium, pazarlamacıların birden fazla dijital temas noktasında ve pazarlama kanalında ideal potansiyel müşterilerini daha iyi tanımlamasına, anlamasına ve onlara ulaşmasını sağlayan bir veri teknolojisi şirketidir. Versium'un sektör lideri kimlik çözünürlüğü ve öngörü motoru, pazarlamacıların erişi...
Contify
contify.com
Contify, rakipler, müşteriler ve endüstri segmentleri hakkındaki bilgileri takip etmek için Yapay Zeka Destekli bir Pazar ve Rekabetçi İstihbarat Platformudur.
Hermix
hermix.com
Hermix, kamu sektörü satışlarına yönelik ilk pazar analitiği platformudur. İhale takibi ve piyasa istihbaratı ile şirketlerin kamu ihalelerini kazanmalarına yardımcı oluyoruz. Büyük veri halihazırda perakende, tüketici ve B2C/B2B'de yoğun olarak kullanılıyor. Hermix ile modern analizler B2G - İşletm...
Draup
draup.com
Yetenek Liderleri ve B2B Satış Araştırma Yazılımı için Yapay Zeka Destekli Platform. Draup, Satış ve Yetenek liderlerinin tercih ettiği yapay zeka platformudur.
Gain.pro
gain.pro
Dünyadaki büyük işletmelerin ~%75'i özeldir ancak bunların görünürlüğünü kazanmak kolay değildir. Gain.pro, "yüksek teknoloji ve yüksek dokunuş" yaklaşımını kullanarak özel pazarlara daha fazla görünürlük sağlama misyonundadır. Bunu, gelişmiş kaynak bulma teknolojisini en yüksek kalitede yerelden ye...
Native AI
gonative.ai
Native Ai, markaların ve kuruluşların takip etmesine, yönetmesine, optimize etmesine ve yenilik yapmasına yardımcı olan, her zaman açık bir pazar istihbaratı platformudur. Büyük veri kümeleri arasında keşifler yapmak için en gelişmiş NLP ve AI teknolojilerini kullanarak markaların ürünleri kolaylaşt...
Klue
klue.com
Klue, ürün pazarlamacılarının ve CI ekiplerinin Satışları daha fazla iş kazanmaya teşvik etmek için eyleme dönüştürülebilir rakip bilgileri toplamasına, düzenlemesine ve sunmasına yardımcı olmak üzere tasarlanmış, yapay zeka destekli bir Rekabet İstihbaratı platformudur. Klue, rakipler hakkında dina...
Foundry
foundryco.com
En iyi hesaplarınızı Foundry'nin amaç odaklı ABM orkestrasyonu aracılığıyla dönüştürün; böylece daha büyük, daha iyi bir üretim hattı elde edilir.
Crayon
crayon.co
Crayon'un rekabetçi istihbarat yazılım araçları paketi, sürdürülebilir bir iş avantajı yaratabilmeniz için fırsatları görmenize ve yakalamanıza yardımcı olur.
Intellizence
intellizence.com
Intellizence AI platformu, gelir artışı ve risk izleme için istihbarat sinyalleri sunar - müşteri istihbaratı, satış istihbaratı ve risk istihbaratı
Zulu5
zulu5.com
Zulu5'in reklam zekası araçlarıyla reklamcılık risklerinizi ve fırsatlarınızı keşfedin. Reklamverenler, yayıncılar ve ajanslar için tasarlanan platformumuz, geçmiş başarıları belirlemenize, mevcut kampanyaları uyarlamanıza ve kampanya başarısını artırmak ve potansiyel müşteriler oluşturmak için yeni...
TrustStar
truststar.ai
TrustStar AI, ipotek sektörünün içgörüleri toplamasına ve organize etmesine yardımcı olmak için yapay zekayı kullanan gerçek zamanlı bir piyasa istihbaratı içgörü platformudur. TrustStar, rekabetçi gayrimenkul fırsatları hakkında eyleme dönüştürülebilir bilgiler arayan kredi görevlileri ve satış yön...
Ai Palette
aipalette.com
Ai Palette, FMCG şirketlerinin Yapay Zeka ve Makine Öğrenimini kullanarak tüketicinin ilgisini çeken ürünler yaratmasına yardımcı oluyor. Ai Palette'in patentli teknolojisi, tüketici eğilimlerini gerçek zamanlı olarak belirliyor, tüketici itici güçlerini ve motivasyonlarını ortaya çıkarıyor ve karşı...
Ubico
ubico.io
Ubico, satış ve pazarlama organizasyonları için yapay zeka destekli bir müşteri adayı etkileşim platformu sağlar. Ubico, Hitachi Vantara, AccedoTV, Freshbooks gibi önde gelen küresel şirketlerle çalışmaktadır. Otomasyonun gücüyle lider etkileşimini dönüştürün. Ubico, yaygın e-postalar oluşturan ve t...
Fundz
fundz.net
Fundz, satış tetikleyici etkinlik platformu™ olup, yeni finansman turları, yeni yönetici işe alımları ve satın almalar gibi önemli iş tetikleyici olaylardan sonra insanların daha fazla müşteri keşfetmesine, bağlantı kurmasına ve kapatmasına yardımcı olmak için sıfırdan oluşturulmuş türünün ilk çözüm...
Behavio
behaviolabs.com
Yaratıcı reklamcılığa yönelik otomatik analiz platformu Behavio, veriye dayalı kararlar vermek ve reklam kampanyalarını maksimum etki için optimize etmek isteyen her marka yöneticisi, pazarlamacı, stratejist, araştırmacı veya CEO için değerli bir kaynaktır. Web tabanlı ortam, kullanıcıların reklamla...
Cypris
cypris.ai
Cypris, araştırma-geliştirme ve inovasyon ekipleri için oluşturulmuş bir pazar istihbarat platformudur. Her gün 150'den fazla ülkeden, yeni girişimler, patentler, araştırma makaleleri, startup'lar ve daha fazlası dahil 500 milyondan fazla veri noktasını analiz ediyor ve takip ediyoruz. Bloomberg Ter...
Stackline
stackline.com
Markaları ve müşterileri birbirine yakınlaştırarak ticaretin geleceğini destekleme misyonuyla yola çıkan Stackline, dünyanın en yenilikçi markaları için tam dönüşüm hunisine bağlı ilk ticaret platformudur. Stackline'ın tescilli sinir ağları ve derin öğrenme sistemleri, dönüşümsel çok kanallı öngörül...
Resonate
resonate.com
Resonate Ignite Platform, içgörüleri sorunsuz bir şekilde eyleme dönüştürmeyi hızlandıran yapay zeka destekli tek tüketici verileri ve analiz platformudur. Günümüz tüketicisine ilişkin son derece alakalı, yeni tüketici pazarı araştırmasına anında erişim için oturum açın. Ignite, 230 milyon bireysel ...
Venture IQ
ventureiq.nl
Venture IQ, proaktif pazar ve teknoloji taramasıyla ilişkili kaynak ve veri kısıtlamalarını çözerek şirketler arasında daha iyi ve daha sürdürülebilir eşleşmeler sağlamak amacıyla kuruldu. İlk elden deneyimlerimizden biliyoruz ki, dış etkileşimleri başlatmaktan sorumlu ekipler sıklıkla veri, araç ve...
Leadbright
leadbright.com
Leadbright LOOP, web sitesi talebi oluşturma, dönüşümler ve gelir artışı için kodsuz bir OBM (Organik Tabanlı Pazarlama) platformudur. LOOP, rakiplerinizi geride bırakacak iş zekası sağlamak için büyük veriyi, makine öğrenimini ve yapay zekayı kullanır. Karmaşık verileri basitleştirerek haftalarca s...
Firmable
firmable.com
Firmable, işletmelerin daha akıllı kararlar almasına ve potansiyel müşterileri, müşterileri ve adayları hakkında her zamankinden daha fazla bilgi sahibi olarak daha iyi performans göstermelerine yardımcı olan Avustralya'nın tercih edilen B2B veritabanıdır. Satış ve pazarlama ekiplerinin büyümeyi hız...
Cikisi
en.cikisi.com
Cikisi, B2B şirketlerine karar verme süreçlerini hızlandırmak için gerçek zamanlı içgörüler, bilgiler ve verilerin bir karışımını sağlamak amacıyla yapay zeka teknolojisini kullanan bir Pazar İstihbaratı Çözümüdür.
EQI Data
eqidata.com
G-data, Çin'deki çevrimiçi işletmeler için gerçek zamanlı, çok platformlu entegre, gelişmiş analitik SaaS çözümü sunan, yapay zeka destekli, tescilli bir iş zekası modeli yazılımıdır. G-data, canlı, dinamik, çok platformlu veri analizi, tahminler ve öneriler sunmak için tüm e-Ticaret ve sosyal medya...
BoardEx
boardex.com
BoardEx, iş geliştirmeyi ilerletmek ve ilişki sermayesi yönetimini geliştirmek için kurumsal çözümler sunan, yönetici zekası ve ilişki haritalama çözümlerinin lider sağlayıcısıdır. 350.000'den fazla kullanıcının güvendiği BoardEx, kamu, özel ve kar amacı gütmeyen kuruluşların 2,1 milyon profilindeki...
IQBlade
iqblade.com
IQBlade, işletmelerin günümüzün son derece rekabetçi pazarlarında başarılı olmasına yardımcı olan bir yazılım platformudur. B2B ortamında size somut rekabet avantajı sağlamak için rakipleriniz, iş ortaklarınız ve müşterileriniz hakkında gerçek zamanlı bilgiler edinin
Zartico
zartico.com
Zartico Destination Operating System® (ZDOS®), hem bölge sakinleri hem de ziyaretçiler için en yüksek frekans ve en yüksek çözünürlüklü coğrafi konum, harcama ve etkinlik verilerini ve tüm etkinlik türlerini içeren tescilli Integrated Data Model™ özelliğine sahiptir. Destinasyon doluluğu, pazarlama ...
WatchMyCompetitor
watchmycompetitor.com
WatchMyCompetitor (WMC), kuruluşların daha akıllı kararları daha hızlı almasını sağlayan lider bir rakip istihbarat platformudur. Bir kuruluşun rakiplerinin küresel dijital ayak izini gerçek zamanlı olarak izlemek için yapay zekayı ve verileri düzenlemek için pazar analistlerini kullanıyor. Müşteril...
Databook
databook.com
Databook, Stratejik İlişkiler Yönetimi (SRM) için sektörün ilk platformudur. Henüz SRM'yi duymadıysanız endişelenmeyin; bu yeni bir şey. SRM, müşteri ihtiyaçlarını net bir şekilde anlayarak satıcıların müşterilerle olan bağlantılarını derinleştirmeye ve genişletmeye yönelik bir pazara açılma sürecid...
Nexoya
nexoya.com
Artık statik bütçe planlamasına gerek yok. Çevik bir portföy yönetiminin gücünden yararlanın. Yapay zeka teknolojilerini kullanarak reklam bütçenizi daha verimli bir şekilde tahsis edin ve reklam harcamalarından %70'e kadar daha yüksek getiri elde edin.
ExactBuyer
exactbuyer.com
ExactBuyer proExactBuyer, daha fazla hedef kitle oluşturmanıza yardımcı olan gerçek zamanlı iletişim, şirket verileri ve hedef kitle istihbaratı çözümleri sunar. Bölgenizde yeni hesaplar, bir sonraki en iyi mühendislik veya satış elemanınızı, ideal bir podcast konuğunu ve hatta bir sonraki ortağınız...
Connectbase
connectbase.com
Daha fazla anlaşma kazanmalarına yardımcı olmak için bağlantı sektörü konum bilgileri ve otomatik araçlar sağlıyoruz. Ağınızı satın alma ve satma konusunda dönüştürün.
Event Registry
eventregistry.org
Haber içeriğini eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürmek için yapay zekanın gücünden yararlanın Event Registry, kuruluşların dünyadaki olayları takip etmelerine ve etkilerini analiz etmelerine olanak tanıyan, dünyanın önde gelen haber istihbarat platformudur.
MobileAction
mobileaction.co
MobileAction, önde gelen mobil UA optimizasyon platformudur! Resmi bir Apple Arama Ağı Reklamları ortağı olarak, veriye dayalı istihbarat araçlarıyla mobil uygulamaların büyümesini hızlandırıyor. MobileAction, müşteri edinme, elde tutma ve etkileşim için gerekli olan dinamik mobil ortamın kapsamlı b...
Kompyte
kompyte.com
Kompyte'nin rekabetçi zeka otomasyon platformu, Pazarlama ve Satış profesyonellerinin rekabet ortamlarını takip ederken karşılaştıkları zorlukları ele alan, sektörün tamamen yapay zeka odaklı tek çözümüdür. Kompyte, müşterilerin kalabalık sektörlerdeki gürültünün üstesinden gelmesine ve pazar liderl...
ReportLinker
reportlinker.com
yapay zeka İstihbarat Teslimatlarını saniyeler içinde üreten. Analiz ve temsil yoluyla karmaşık ortamlara ilişkin öngörüleri hızlı bir şekilde elde edin. ReportLinker, küresel sektör içgörülerine erişimi hızlandıran, yapay zeka odaklı bir pazar istihbaratı platformudur.