Pazar İstihbaratı Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Arnavutluk En Popüler Son Eklenenler

Pazar istihbaratı yazılımı, müşteri davranışının anlaşılmasını geliştirmek için kamuya açık ve/veya müşteri odaklı pazar verilerini bir araya getirir. Bu veriler, bireysel işletmeleri hedeflemek yerine, bir pazar veya tüketici sektörü içindeki genel eğilimleri veya öngörüleri ayırt etme konusunda uzmanlaşmış platformlardan elde edilmektedir. Tipik olarak çeşitli pazarlama veya satış rolleri tarafından kullanılan pazar istihbaratı çözümleri, kapsamlı veri kümelerini ve içgörüleri derleyerek şirket stratejilerinin geliştirilmesine yardımcı olur. Pazar istihbaratı yazılımı ile rekabetçi istihbarat yazılımı arasında ayrım yapmak önemlidir. Pazar istihbaratı tüketici davranışına odaklanırken rekabetçi istihbarat, rakipleri anlamaya ve değerlendirmeye odaklanan iş analizine göre uyarlanır. Bu iki tür istihbarat yazılımı, genellikle müşteri adayına yardımcı olan ve sıklıkla pazar veya rakip istihbarat araçlarıyla entegre olan satış istihbaratı yazılımıyla birlikte birbirini tamamlayabilir.