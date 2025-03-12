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Harita Hizmetleri - En Popüler Uygulamalar

Harita hizmetleri, kullanıcılara etkileşimli haritalar ve coğrafi bilgiler sağlayan dijital platformları veya uygulamaları ifade eder. Bu hizmetler navigasyon, rota planlama, konum arama ve gerçek zamanlı trafik güncellemeleri gibi özellikler sunarak seyahat, lojistik ve günlük navigasyon gibi alanlarda kullanıcı deneyimlerini geliştirir.

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Google Maps

Google Maps

google.com

Google Haritalar, dünya genelinde haritalar ve gerçek zamanlı bilgi sunarak kullanıcıların yerleri keşfetmelerini ve seyahat planlaması yapmalarını sağlar.

Waze

Waze

waze.com

Waze, kullanıcıların gerçek zamanlı trafik bilgileriyle dönüş yönlendirmeleri alan GPS navigasyon uygulamasıdır.

OpenStreetMaps

OpenStreetMaps

openstreetmap.org

OpenStreetMap, kullanıcıların düzenleyebileceği, güncellenen dünya haritalarını sunan bir harita platformudur.

百度地图

百度地图

map.baidu.com

Baidu Haritalar, kullanıcıların haritayı görüntülemesine, yerleri aramasına, trafik durumunu kontrol etmesine ve toplu taşıma rotalarını bulmasına olanak tanır.

Yandex Maps

Yandex Maps

yandex.com

Yandex Haritalar, kullanıcıların şehirlerde araba, toplu taşıma veya yürüyerek yol bulmalarına yardımcı olan bir navigasyon uygulamasıdır.

HERE WeGo

HERE WeGo

here.com

HERE WeGo, sürüş, yürüyüş ve toplu taşıma için çevrimdışı haritalar sunan kapsamlı bir navigasyon uygulamasıdır.

네이버 지도

네이버 지도

map.naver.com

Naver Haritalar, kullanıcıların yerleri arayıp ulaşım bilgileri alabileceği kapsamlı bir navigasyon uygulamasıdır.

Petal Maps

Petal Maps

petalmaps.com

Petal Maps, Huawei tarafından sunulan ve HarmonyOS, Android, iOS destekleyen bir harita uygulamasıdır. Yürüyüş, araç ve toplu taşıma için navigasyon hizmeti sunar.

腾讯地图

腾讯地图

map.qq.com

Tencent Haritalar, kullanıcıların Türkiye genelinde haritalara erişimini sağlarken adres arama, rota planlama ve toplu taşıma bilgileri sunar.

Qwant Maps

Qwant Maps

qwant.com

Qwant Maps uygulaması, sizi takip etmeden doğru adresleri bulmanıza ve etrafı keşfetmenize yardımcı olan bir harita servisidir.

Bing Maps

Bing Maps

bing.com

Bing Haritalar, çoklu konumların haritasını çıkarma, yön bulma, trafik durumu görüntüleme ve seyahat planlama gibi hizmetler sunan bir haritalama uygulamasıdır.

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