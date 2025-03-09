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Harita hizmetleri, kullanıcılara etkileşimli haritalar ve coğrafi bilgiler sağlayan dijital platformları veya uygulamaları ifade eder. Bu hizmetler navigasyon, rota planlama, konum arama ve gerçek zamanlı trafik güncellemeleri gibi özellikler sunarak seyahat, lojistik ve günlük navigasyon gibi alanlarda kullanıcı deneyimlerini geliştirir.
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Google Maps
google.com
Google Haritalar, dünya genelinde haritalar ve gerçek zamanlı bilgi sunarak kullanıcıların yerleri keşfetmelerini ve seyahat planlaması yapmalarını sağlar.
Yandex Maps
yandex.com
Yandex Haritalar, kullanıcıların şehirlerde araba, toplu taşıma veya yürüyerek yol bulmalarına yardımcı olan bir navigasyon uygulamasıdır.
Waze
waze.com
Waze, kullanıcıların gerçek zamanlı trafik bilgileriyle dönüş yönlendirmeleri alan GPS navigasyon uygulamasıdır.
百度地图
map.baidu.com
Baidu Haritalar, kullanıcıların haritayı görüntülemesine, yerleri aramasına, trafik durumunu kontrol etmesine ve toplu taşıma rotalarını bulmasına olanak tanır.
HERE WeGo
here.com
HERE WeGo, sürüş, yürüyüş ve toplu taşıma için çevrimdışı haritalar sunan kapsamlı bir navigasyon uygulamasıdır.
네이버 지도
map.naver.com
Naver Haritalar, kullanıcıların yerleri arayıp ulaşım bilgileri alabileceği kapsamlı bir navigasyon uygulamasıdır.
OpenStreetMaps
openstreetmap.org
OpenStreetMap, kullanıcıların düzenleyebileceği, güncellenen dünya haritalarını sunan bir harita platformudur.
腾讯地图
map.qq.com
Tencent Haritalar, kullanıcıların Türkiye genelinde haritalara erişimini sağlarken adres arama, rota planlama ve toplu taşıma bilgileri sunar.
Qwant Maps
qwant.com
Doğru adresleri bulan ve sizi takip etmeden size rehberlik eden harita hizmeti.
Petal Maps
petalmaps.com
Petal Maps, Huawei tarafından sunulan ve HarmonyOS, Android, iOS destekleyen bir harita uygulamasıdır. Yürüyüş, araç ve toplu taşıma için navigasyon hizmeti sunar.
Bing Maps
bing.com
Birden fazla konumun haritasını çıkarın, toplu taşıma/yürüme/arabayla yol tarifleri alın, canlı trafik koşullarını görüntüleyin, gezileri planlayın, uydu, hava ve cadde kenarı görüntülerini görüntüleyin. Bing Haritalar (daha önce Canlı Arama Haritaları, Windows Live Haritalar, Windows Live Local ve MSN Virtual Earth), Microsoft'un Bing arama motorları paketinin bir parçası olarak sağlanan ve aynı zamanda Bing Haritalar'ı da destekleyen Bing Haritalar Platformu çerçevesi tarafından desteklenen bir web haritalama hizmetidir. Kurumsal API'ler ve Azure Haritalar API'leri için. 2020'den beri harita verileri TomTom, OpenStreetMap ve diğerleri tarafından sağlanmaktadır.
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