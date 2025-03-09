Bing Maps

bing.com

Birden fazla konumun haritasını çıkarın, toplu taşıma/yürüme/arabayla yol tarifleri alın, canlı trafik koşullarını görüntüleyin, gezileri planlayın, uydu, hava ve cadde kenarı görüntülerini görüntüleyin. Bing Haritalar (daha önce Canlı Arama Haritaları, Windows Live Haritalar, Windows Live Local ve MSN Virtual Earth), Microsoft'un Bing arama motorları paketinin bir parçası olarak sağlanan ve aynı zamanda Bing Haritalar'ı da destekleyen Bing Haritalar Platformu çerçevesi tarafından desteklenen bir web haritalama hizmetidir. Kurumsal API'ler ve Azure Haritalar API'leri için. 2020'den beri harita verileri TomTom, OpenStreetMap ve diğerleri tarafından sağlanmaktadır.